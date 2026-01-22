Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

LITERATURA

Editora Todavia lança nova edição de clássico de Graciliano Ramos, com posfácio de Antonio Candido

Edição ainda tem ensaio de Elvia Bezerra que apresenta trajetória literária, social e de "afetos" de Manuel Bandeira, destacando amizade do poeta com Nise da Silveira e Ribeiro Couto

Da Redação

Da Redação

22/01/2026 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Editora Todavia lança neste mês a nova edição de um clássico do romance regional brasileiro – “S. Bernardo” (272 páginas, R$ 69,90 ou e-book por R$ 49,90), de Graciliano Ramos – e um alentado estudo sobre o papel fundamental de Santa de Teresa, Bairro do Rio de Janeiro (RJ), na vida e na obra de um dos maiores poetas do País – “A Trinca do Curvelo: Os Afetos de Manuel Bandeira” (336 páginas, R$ 89,90 ou e-book por R$ 59,90), de Elvia Bezerra.

Foto: Divulgação

Publicado em 1934, “S. Bernardo” é o segundo romance de Graciliano Ramos (1892-1953) e um dos pontos mais altos de sua obra. Narrado em primeira pessoa por Paulo Honório, o livro se apresenta como um relato de vida escrito já na maturidade, quando o protagonista repassa sua trajetória e tenta compreender seus erros.

De origem pobre, Paulo Honório ascendeu socialmente por meio da esperteza, do cálculo e, sobretudo, da exploração do trabalho alheio.

Tornou-se dono da fazenda São Bernardo, símbolo de seu triunfo econômico e de seu desejo de poder. No entanto, o que poderia ser uma história de sucesso e superação revela-se um testemunho amargo.

Paulo Honório construiu tudo à base da violência – física, social e afetiva. E a fazenda cresceu ao mesmo tempo que a sua vida pessoal se tornou vazia.

“Vencendo a vida, porém, ficou de certo modo vencido por ela: imprimindo-lhe a sua marca, ela o inabilitou para as aventuras da afetividade e do lazer”, resume Antonio Candido (1918-2017) em posfácio incluído nesta edição.

No centro da narrativa está o casamento com Madalena, jovem professora idealista, cujo olhar sensível e ético contrasta com a mentalidade prática e dura de Paulo Honório.

Incapaz de compreender ou aceitar esse mundo alheio às suas preocupações materiais, ele oprime e sufoca a mulher, conduzindo-a a um desfecho trágico.

Para além da ascensão e derrocada de um homem, no entanto, o romance é uma reflexão sobre poder, afeto e fracasso, revelando os mecanismos de dominação em uma sociedade, até hoje, marcada visceralmente pela desigualdade.

Com texto estabelecido a partir do cotejo de oito versões e notas editoriais que esclarecem variantes entre elas, a nova edição de “S. Bernardo” se soma a outros dois clássicos do autor alagoano que a Todavia lançou pela Coleção Graciliano Ramos em 2024, “Angústia” (1936) e “Vidas Secas” (1938).

Também em 2024, a editora publicou, pelo selo Baião, o infantil “Os Filhos da Coruja”, que foi lançado originalmente, em 1923, sob a autoria de J. Calisto, um dos pseudônimos de Graciliano. A nova edição da obra tem pesquisa e organização de Thiago Mio Salla e pinturas de Gustavo Magalhães.

BANDEIRA NO CURVELO

“A Trinca do Curvelo” pode ser considerado um desses prodígios da articulação entre crítica literária, crônica afetiva e jornalismo cultural que com muita sorte aparecem a cada uma ou duas gerações. É, sobretudo, a obra em que Elvia Bezerra faz a súmula – com estilo gracioso e musical, pesquisa obsessiva e sensibilidade para o detalhe – de toda uma trajetória dedicada à vida intelectual.

Othon Bastos e Isabel Ribeiro no longa Othon Bastos e Isabel Ribeiro no longa “São Bernardo” (1972), de Leon Hirszman; Manuel Bandeira no curta “O Poeta do Castelo” (1959), de Joaquim Pedro de Andrade

Premiado em 1995 pelo Pen Club como melhor ensaio e reeditado agora com dois novos ensaios que versam sobre a presença de duas mulheres na vida e na obra de Manuel Bandeira (1886-1968), o livro toma como ponto de partida uma crônica do poeta de “Carnaval” (1919) sobre uma turma de garotos peraltas do Bairro Santa Teresa, no Rio de Janeiro, para expandir seus limites e retraçar uma narrativa de deliciosas coincidências entre um trio que marcou a cultura brasileira.

Pois foi ali, naquele bairro encravado entre ruas íngremes, vielas e panoramas deslumbrantes da Baía de Guanabara que três grandes personalidades se reuniriam na primeira metade do século 20.

Manuel Bandeira ocupava a casa de número 51 na Rua do Curvelo; a psiquiatra Nise da Silveira (1905-1999), que revolucionou o tratamento mental por meio da arte, morava em frente ao poeta na mesma rua; e o jornalista, escritor e diplomata Ribeiro Couto (1898-1963) - autor do célebre romance “Cabocla” (1931), que ganhou três versões como telenovela (em 1959, 1979 e 2004) – tinha seu quarto ali mesmo também, na pensão de Dona Sara.

BIOGRAFIA COLETIVA

O Rio então era a Capital Federal, a cidade que se modernizava a passos largos, mas que também, ainda, preservava paragens bucólicas e quase interioranas, onde Bandeira, Nise e Ribeiro Couto roçariam cotovelos enquanto ajudavam a transformar o cenário intelectual.

Por fortuito que pareça, e é, essa sincronia de personalidades e talentos tão distintos ajuda Elvia a construir – por meio de poemas, cartas, crônicas, rememorações – uma espécie de biografia coletiva tendo Bandeira como centro irradiador.

Mas também, a certa altura, a autora pede passagem e relembra a sua convivência, décadas mais tarde, com Nise, já uma personalidade quase legendária em nossas ciências. Pois esta é, como já reza o seu subtítulo, uma história de afetos.

HUMOR E TERNURA

O ambiente e o cenário da antiga Rua do Curvelo, atualmente Rua Dias de Barros, são evocados em poemas antológicos de Manuel Bandeira.

Quem não se lembra de “Irene preta/Irene boa/Irene sempre de bom humor”, do poema “Irene no Céu” (1930), ou dos famosíssimos versos de “Vou-me Embora pra Pasárgada” (1930), para citar apenas dois dos que guardam relação direta com essa rua onde o poeta morou de 1920 a 1933.

Na prosa bandeiriana, personagens da minúscula rua foram imortalizados, e fatos do cotidiano, contados com humor e ternura, não só em crônicas, mas também na correspondência do poeta.

Foto: Divulgação

Entre tantas referências, duas se destacam e justificam a suspeita de uma importância maior da Rua do Curvelo na vida e na obra de Manuel Bandeira. A primeira é a confissão que ele faz na autobiografia literária “Itinerário de Pasárgada” (1954), em que dá como testemunha de seu aprendizado o amigo Rui Ribeiro Couto.

“A Rua do Curvelo ensinou-me muitas coisas. Couto foi avisada testemunha disso e sabe que o elemento de humilde cotidiano que começou desde então a se fazer sentir em minha poesia não resultava de nenhuma intenção modernista. Resultou, muito simplesmente, do ambiente do Morro do Curvelo”, revela Bandeira.

O Morro do Curvelo, como Bandeira também denominava a pequena rua, adentrou na tradição literária por meio desse depoimento e de um ensaio de Ribeiro Couto – “De Menino Doente a Rei de Pasárgada” (1936).

Um grande poeta ali morava. Ali tomaria contato com a vida popular, observando, morro abaixo, os quintais efervescentes da Rua Cassiano. Ali permaneceria os melhores anos e os mais fecundos de sua criação poética.

DO CEARÁ A SUÍÇA

Manuel Bandeira morou inicialmente no Bairro de Santa Teresa em meados de 1908, em junho, quando voltou do Ceará, onde fora procurar clima bom para sua saúde na cidade de Quixeramobim, vizinha à Quixadá de Rachel de Queiroz (1910-2003).

De volta do sertão cearense, Bandeira juntou-se à família, que morava na Rua do Aqueduto, em Santa Teresa, no terceiro andar de um prédio que pertencia a um negociante português conhecido como Sr. Gomes.

Em versos do livro “Mafuá do Malungo” (1948), o poeta dedicou a essa antiga morada um soneto com o título de “O Palacete dos Amores”, nome dado pelo proprietário, habitante do segundo andar.

A família do engenheiro Manuel Carneiro de Sousa Bandeira – a mulher, Francelina Ribeiro de Sousa Bandeira, chamada Dona Santinha, e os filhos Antônio, Manuel e Maria Cândida – lá morou até 1912, quando se mudou para o Leme.

Em 2 de julho de 1913, Bandeira partiu para o Sanatório de Clavadel, instituição conhecida pela excelência no tratamento de tuberculose, a três quilômetros da famosíssima Davos Platz, na Suíça, que hoje sedia o Fórum Econômico Mundial.

Seriam para sempre caras as lembranças daquele ano em que, a aproximadamente 1.500 metros de altura, o poeta tratava-se no clima frio e seco, recomendado para seus pulmões doentes.

Ali ele conviveu com o poeta francês Paul Éluard (1895-1952), então com 19 anos, quando ainda não pensava em se juntar a André Breton (1896-1966) e Louis Aragon (1897-1982) para fundar o movimento surrealista, o que aconteceria em 1919, dois anos depois de Éluard se casar com a ex-companheira de sanatório que iluminara seus dias nos Alpes suíços, a russa Elena Dmítrievna Diákonova (1894-1982), chamada de Gala, e que uma década depois o trocaria por Salvador Dalí (1904-1989).

Assine o Correio do Estado

Diálogo

Lideranças políticas estão articulando "cirurgicamente" estratégias na for... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (21)

21/01/2026 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Eleanor Roosevelt - diplomata americana

Não é suficiente falar sobre a paz. É preciso acreditar nela. E não basta acreditar nela. É preciso trabalhar para alcançá-la”.

Felpuda

Lideranças políticas estão articulando “cirurgicamente” estratégias na formação das chapas para deputados estaduais e federais, com especial atenção às vagas do Senado. No grupo de apoio ao governador Eduardo Riedel, que vai para a reeleição, a segunda vaga ao Senado está igual brincadeira da “dança das cadeiras”, com muita gente querendo. Mas, para os desavisados, um alerta: muita água vai ainda rolar sob a ponte, ou seja, muita coisa vai acontecer até as convenções partidárias, que acontecerão entre 25 de julho e 25 de agosto. Portanto...

Diálogo

Topo

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da UFMS, alcançou o 1º lugar no ranking das instituições mais elogiadas do Poder Executivo Federal, conforme consta no “Painel Resolveu?”, da Controladoria-Geral da União (CGU).

Mais

Assim como ocorreu em 2021, 2022 e 2024, o Humap novamente liderou o ranking de elogios em 2025, em razão do elevado número de registros realizados por meio da Ouvidoria. A administração é feita pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

DiálogoDr. Ronaldo Perches Queiroz, mudando de idade hoje

Calados

Nos meios políticos, estranha-se o silêncio da base aliada da prefeita Adriane Lopes, que perdurou por praticamente todo o primeiro ano da administração sem que houvesse ação mais defensiva aos ataques sofridos pela gestora. A opinião é que teria faltado posição mais firme para se contrapor às críticas, mostrando o que teria sido feito de benefício para Campo Grande. Ficou tudo na base do “quem cala, consente”

Lado

O Podemos, que não se coloca como partido dos campos da esquerda ou direita e se diz independente, deverá ficar no palanque de Eduardo Riedel em 2026, segundo alguns políticos que avaliam o cenário da futura disputa eleitoral. Lembram que a sigla havia se tornado “um braço” do time do governador, tanto é que em várias oportunidades o deputado estadual Pedro Caravina, que foi secretário da Casa Civil, esteve presente em reuniões da legenda com lideranças de outras agremiações partidárias.

Sim

Total de 48 projetos de lei de autoria do Executivo estadual foi aprovado em 2025 pela Assembleia Legislativa de MS. A informação é do deputado Londres Machado, líder do governo do Estado. Segundo ele, o comando de cada bancada e bloco mostrou-se receptivo à importância das propostas. O governo tem como oposição apenas os três deputados do PT e um do PL.

ANIVERSARIANTES

Camila Chinaglia Maiolino,
Carlos Bobadilla Garcia,
Natália Rios Godoy Trad,
Yosichico Tomari,
Antônio Perez Filho (Toninho),
Adão Cezar de Souza Mendonça,
Eduardo Ferreira da Cunha,
Ito Miyahira,
Anderson Ribeiro da Cruz,
Thalita Caixeta Arakaki,
Leandro Buceli Zandona,
Necia Ines Candido da Silva,
Marco Antonio Novaes Nogueira,
Hugo Vinicius Aravites Fornari,
Ana Paula Castilho da Cruz,
Márcio Flávio Carmo Pires,
Danyeli Ayumi Sotoma Arguelo,
Jacqueline Hildebrand Romero,
Luiz Antonio Cese,
Marcio Augusto da Rosa,
Jaqueline Ayako Furucho,
Ninfa Risoleida da Silva Santos,
Dra. Sônia Maria Medeiros,
Rubiney Aparecido Kruki Ferraz,
Maristela Bronel Corrêa,
Dr. João Santana de Mello Filho,
Yonne Alves Corrêa Stefanini,
Kika Haralampidis Costa,
Cristina Maria Horwath,
Pedro Sérgio Lima Ortale,
Maria Inês Buchara de Alencar,
Dalton de Souza Lima,
Inês Lopes Chaves,
Solênia Coelho Oliveira,
Ana Paula Medeiros Cubel,
Vera Lúcia Alves Dutra,
Natcha Costa Marques,
Avany Ramires,
Roberto Dias de Andrade,
Mari Corrêa Lopes,
Danilo Giraldo,
Áttila Teixeira Gomes,
Maria de Fátima Lima,
Marcos Duailibi,
Raulina Leal,
Arlinda Cantero Dorsa,
Regina Helena Nunes da Cunha Caneppele,
Paulo Adalberto Cervieri,
José Eurico Silva Gomes,
Luiz Garcia Elvira,
Nilson Cabral,
Sebastião de Souza Pereira,
Marlene Rodrigues Ferreira,
José Érico Pinheiro,
Inês dos Santos Porto,
Luiz Carlos Prazain,
Alberto Ruiz Peres,
Ricardo de Aquino Araujo,
Jânio Ferreira Bonfim,
Antônio Carvalho da Silva,
José Antunes de Oliveira,
Adriana Yukiko Nakaoshi,
Leandro Santos Urtado,
Ananias Costa do Santos,
Ademir de Paula,
Inês Nazira Abrão Barbosa,
Elizabeth de Fátima Santos Rocha,
Dr. João Jazbik Neto,
Dr. Fábio Tavares Lobo,
Cristina Silva de Alencastro Marques,
Maria Aparecida Gomes de Melo,
Aloizio Moreira de Souza,
Luiz Afonso Pereira Mendes,
Maria Aparecida Ferreira Chaves,
Sebastião Damázio Filho,
Marcelo Carneiro dos Santos,
Pedro Luiz Carvalho,
Andrea de Oliveira Rodrigues,
Dário Pereira dos Santos,
Celso Lucas de Azevedo Carvalho,
Wanderley Magalhães,
Enedir Inês Carrinho,
Jorge de Souza Rosa,
Leidemar da Silva Azevedo,
José Fernando Brandão Nogueira,
Maurício Carlos de Oliveira Coimbra,
Oswaldo Marques da Silva,
Mariana Lima Loureiro,
Michel Teló,
Cíntia Jueci Menghini Barbosa,
Daniele Cassandra de Oliveira Miyazaki,
Edson Sebastião Alexandre da Cruz,
Luciene Nogueira Queder,
Sebastião Dias Fernandes,
Leonardo Ortiz Olmedo,
Arnaldo Escobar,
Cecilio Rodrigues de Almeida,
Afonso Nobrega,
Ivan Roberto,
Edgard Augusto de Campos Nunes,
José Fernando Machado,
Lilian Huppes,
Kátia Queiroz Cicuto,
Paulo César da Silva Queiroz,
Reginete Leite Santana Antunes da Silva,
Wilson Sales de Almeida.

*Colaborou Tatyane Gameiro

 

Janeiro Branco

Saúde mental: afastamento por transtornos mentais cresce 143% no Brasil

Desde 2024, transtornos mentais figuram entre as principais causas de afastamento laboral no país

20/01/2026 17h00

Compartilhar

senivpetro/Freepik

Continue Lendo...

O Janeirp Branco foi criado em 2014, em Uberlândia (MG), pelo psicólogo Leonardo Abrahão, com o objetivo de discutir a importância da saúde mental e emocional, transformando o silêncio em diálogo, e rapidamente se expandiu pelo Brasil, ganhando reconhecimento legal em 2023. Com avanço dos casos de adoecimento mental, que aumentam ano após ano, os debates sobre o tema têm sido cada vez mais frequentes.

Dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apontam que os benefícios por incapacidade temporária associados à saúde mental no trabalho mais do que dobraram no último biênio, passando de 201 mil em 2022 para 472 mil em 2024 (aumento de 134%). Desde então, os transtornos mentais figuram entre as principais causas de afastamento laboral no Brasil.

Entre os casos de afastamento registrados, destacam-se afastamentos acidentários por reações ao estresse (28,6%), ansiedade (27,4%), episódios depressivos (25,1%) e depressão recorrente (8,46%). Quanto aos afastamentos em geral, destacam-se como predominantes os episódios depressivos (25,6%), a ansiedade (20,9%) e a depressão recorrente (12,0%).

Para a coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Insted, em Campo Grande, professora Avany Cardoso Leal, o aumento dos transtornos mentais está relacionado a múltiplos fatores. 

"Vivemos um contexto marcado pelo excesso de telas, pelas redes sociais e pela cultura da comparação constante, o que impacta diretamente a autoestima. Soma-se a isso a instabilidade financeira, a insegurança no trabalho e a exigência por uma performance cada vez mais elevada, que gera exaustão emocional", explica.

Segundo a professora, as transformações no mundo do trabalho também contribuem para esse cenário. "Hoje, muitas pessoas saem do ambiente profissional, mas o trabalho não sai delas. As cobranças continuam fora do horário de expediente, por meio de mensagens, e-mails e notificações, o que dificulta o descanso mental", destaca. 

Setores

A participação percentual de diferentes setores econômicos nos afastamentos por incapacidade temporária acidentárias se alterou significativamente ao longo da série histórica. Ilustrativamente, bancos múltiplos, com carteira comercial, partiram de 9,3% do total em 2012 para alcançar 20% do total de afastamentos acidentários em 2024.

Já o setor de comércio varejista de mercadorias (hipermercados e supermercados) passou de 3.9% em 2012 para 5.6% do total em 2024.

As atividades de atendimento hospitalar também se destacam nesse aumento da participação, partindo de 1,2% do total em 2012 para 10,2% em 2024.

Prevenção

A Norma Regulamentadora n.º 1 do Ministério do Trabalho e Emprego foi atualizada em agosto de 2024 para incluir a obrigatoriedade de avaliação de riscos psicossociais no processo de gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). O prazo definido para que as empresas se adequem à portaria é 25 de maio de 2026.

A mudança destaca que riscos psicossociais, como estresse, assédio e carga mental excessiva devem ser identificados e gerenciados pelos empregadores como parte das medidas de proteção à saúde dos trabalhadores.

"As empresas têm que investir em comunicação, feedback, lideranças empáticas, treinamento de liderança, trabalhar a questão da empatia, do trabalho em equipe através de workshops, dinâmicas, ergonomia, adaptação de todo o ambiente de trabalho para favorecer a saúde física e mental do trabalhador", pontua a professora Avany Cardoso Leal.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Ciúme, rastreamento e assassinato: como foi a tragédia na Luigi Salgados
CAMPO GRANDE

/ 15 horas

Ciúme, rastreamento e assassinato: como foi a tragédia na Luigi Salgados

2

Ciúme da ex leva funcionário a matar patrão e se matar em seguida em MS
Violência

/ 16 horas

Ciúme da ex leva funcionário a matar patrão e se matar em seguida em MS

3

Após alterações, veja o que mudou no carnê do IPTU
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Após alterações, veja o que mudou no carnê do IPTU

4

Antes de matar o patrão, gerente dispensou funcionários em crime premeditado na Luigi Salgados
Avenida Julio de Castilhos

/ 15 horas

Antes de matar o patrão, gerente dispensou funcionários em crime premeditado na Luigi Salgados

5

Associação de prefeitos de MS levanta prédio em área de preservação
Meio Ambiente

/ 1 dia

Associação de prefeitos de MS levanta prédio em área de preservação

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 8 horas

O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026