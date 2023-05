Em ação com fãs, Hugo & Guilherme declaram amor por Campo Grande

Marcelo Victor/Correio do Estado

Com show marcado para este sábado (20) em Campo Grande, a dupla Hugo & Guilherme fez a alegria dos fãs durante ação realizada na manhã desta quinta-feira (18), no Shopping Bosque dos Ipês.

Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

A loja, dedicada à venda de produtos e ingressos para o show “No Pelo 360 em Campo Grande”, foi o ponto de encontro dos fãs com a dupla.

Em entrevista coletiva concedida durante o encontro, Hugo & Guilherme declararam seu amor à Campo Grande, e falaram sobre um dos shows marcantes que fizeram na capital morena.

“A primeira vez que a gente se sentiu em casa não foi em Goiânia, foi aqui em Campo Grande”, comentou Hugo.

O cantor relembrou o show em que a energia acabou e o público cantou os sucessos com a dupla até o fim.

“Acho que um dos primeiros shows da nossa carreira, onde a gente viu que alguma coisa tinha mudado, alguma coisa tinha acontecido, foi um show que nós fizemos aqui. Nesse show o gerador parou, acabou a energia, e a galera cantou “Conveniência”, cantou as músicas do disco da época, que era o “No Pelo” mesmo. E a gente saiu do palco, assim, extasiado mesmo, chorando, muito feliz com tudo que tava acontecendo e a gente nem sabia o que viria acontecer pra frente, né? Mas até ali já estavamos felizes demais”, comentou.

“Nesse dia que a gente decidiu gravar o DVD aqui”, acrescentou Guilherme.

A gravação do DVD aconteceu em 2018, e fez parte do projeto No Pelo.

O show deste sábado marca o reencontro da dupla com o público campo-grandense, que não vê os cantores desde antes da pandemia da Covid-19, que teve início em 2020.

“Tem um gostinho bem açucarado de fazer show aqui em Campo Grande, a gente ama essa cidade”, afirmou Hugo.

Até o momento, mais de 15 mil ingressos já foram vendidos.

“A gente jamais imaginou que tanta coisa boa fosse acontecer em tão pouco tempo na nossa vida. E como eu te disse, tem um gosto especial, a gente sempre quis fazer um evento nosso aqui em Campo Grande. Nós já tocamos algumas vezes em outros eventos, mas eu acho que fazer o nosso, com três horas de show, um evento que a gente planeja desde 2018, vai ser muito diferente, eu tenho certeza”, concluiu.

Ao serem questionados sobre o que ainda gostariam de conhecer em Campo Grande, a dupla respondeu, em meio a risadas: “Não tem nem mais o que conhecer aqui, já fizemos de tudo”.

“Acho que já frequentamos todos os bares, de todo jeito, de todos os bairros, que tem na cidade”, afirmou Hugo.

Ele e Guilherme são amigos de muitos cantores do cenário sertanejo de Mato Grosso do Sul, o que também facilita os “rolês” pela Capital.

“Nós temos muitos amigos aqui, Munhoz & Mariano, Maria Cecília e Rodolfo, Patrícia & Adriana, Jads & Jadson... São vários amigos nossos que nos apresentaram essa cidade maravilhosa”.

Além do carinho pelo público e pelos amigos, a dupla nutre uma admiração pela cultura da Capital, como revelou Guilherme:

“Você vai em um boteco para tomar uma cerveja e o povo tá cantando moda, a gente gosta de escutar. Desde a primeira vez que eu vim aqui eu gostei disso. Aqui tem uma cultura de cantar, né? De tocar um chamamé e tudo mais. Então, acho que isso me fez me identificar muito com a cidade”, declarou.

O projeto, que retorna a Campo Grande neste fim de semama no formato 360°, é um sucesso e, se depender de Hugo e Guilherme, não terá fim.

“O No Pelo é um projeto diferente, que a gente até não fez muitos, porque a gente tem esse sentimento de fazer mesmo, sabe? De não deixar para as pessoas fazerem, nós mesmos estarmos presentes no evento. Talvez por isso a gente tenha feito poucas edições. Eu acredito que esse ano tem mais uma ou duas ainda”, afirmou Hugo.

“É um projeto eterno nosso, porque é diferente. São três horas de um show que é nosso, que a gente tem essa liberdade de fazer o que a gente tem vontade. Então eu não quero deixar ele de lado por agora”, completou Guilherme.

Hugo fazendo selfie com uma de suas fãs. Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

Palco 360

A label No Pelo 360 se consagrou sucesso absoluto após a realização de edições pelo Brasil. O projeto, idealizado pela dupla Hugo & Guilherme tem como diferencial o palco formato 360 graus, que proporciona ao público uma visão completa do show e maior proximidade com os cantores.

Durante a entrevista, Hugo revelou que a inspiração para o projeto foi um show da banda irlandesa U2, que possuía o formato com um palco central.

“Quando a gente idealizou isso, lá em 2019, eu tinha assistido um show do U2 que era 360º. Eu acho que no Brasil ainda não tinha, ou talvez até tinha e eu não sabia, né? Mas eu falei, ‘cara, isso é muito bacana’”, comentou.

Com o posicionamento central do palco, o público fica distribuído em todo o entorno da estrutura, e consegue ficar mais próximo dos artistas.

“Esse formato tira aquele palco convencional, né? Onde as pessoas estão tão longe de você. Como ele é um 360º, você tem a visão do ambiente por completo e tem ainda as passarelas que te dão a oportunidade de se aproximar ainda mais do público”, destacou Hugo.

Em festivais, não é possível montar a estrutura 360º. Por isso, o “No Pelo 360ª” é uma experiência singular, não só para os fãs, mas para os artistas também.

“Eu acho que é um sentimento único, porque você tem um contato que você não tem normalmente. Por isso que a gente manteve esse palco, a gente sempre gosta de fazer o 360ª. O Guilherme às vezes está numa ponta, eu estou na outra, a gente vem sempre diversificando, ele canta muito também, faz umas músicas que ele gosta, eu faço as que eu gosto, e vamos levando o negócio”, completou.



No Pelo 360 em Campo Grande

Nesta edição, Hugo & Guilherme trazem como convidados Leo Santana, Patricia & Adriana, e Netto & Giovani Martins.

O show será realizado no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, no dia 20 de maio.

Ingressos ainda estão à venda, e podem ser adquiridos clicando aqui.