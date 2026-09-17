A história de que voluntários estão aderindo espontaneamente às campanhas... Leia na coluna de hoje

Umberto Eco - Escritor italiano



"Nem todas as verdades são para todos os ouvidos, nem todas as mentiras podem ser reconhecidas como tais”.

FELPUDA

A história de que voluntários estão aderindo espontaneamente às campanhas, como alguns candidatos vêm anunciando, está sendo recebida com certo ceticismo por quem conhece os bastidores eleitorais. Afinal, não parece muito razoável imaginar alguém gastando horas do seu dia, enfrentando sol, cansaço e até riscos nas ruas apenas por entusiasmo político. No mundo real, dizem os mais experientes, geralmente sempre existe alguma forma de compensação. “Menos, menos!” Dizem os mais experientes. Afinal...

Foto: Divulgação - UFMS

As casas de madeira que marcaram a ocupação de Naviraí nas décadas de 1960 e 1970 estão no centro de uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. O projeto Casas de madeira de Naviraí: ocorrências, conservação e memória reúne professores e estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo daquela cidade. Coordenada pelos professores Ricardo Bitencourt e Camila Amaro, a pesquisa surgiu a partir dos levantamentos realizados por estudantes da disciplina Ateliê de Projeto Integrado 5, em 2023 e 2025. Todas as edificações identificadas estão concentradas no octógono central de Naviraí, área correspondente ao núcleo original da cidade. A distribuição dos imóveis também permitiu compreender que esse setor urbano já abrigou um número significativamente maior de casas de madeira. Segundo os pesquisadores, os dados revelam acelerado processo de descaracterização dessas construções e reforçam a fragilidade desse patrimônio diante da inexistência de políticas públicas específicas para sua preservação. Os resultados mostram um cenário que inspira atenção. Das 229 casas identificadas, apenas 27 apresentam estado muito bom de conservação. Outras 166 estão em condição intermediária, enquanto 36 já apresentam estado ruim. A pesquisa segue em andamento com a sistematização dos dados coletados, ampliação do acervo documental e levantamento de registros históricos junto à Fundação de Cultura de Naviraí. A equipe também trabalha na consolidação das análises para elaboração de um artigo científico e do relatório final da pesquisa.

Mariana Cervan e Dalva Cervan - Foto: Arquivo Pessoal

Patricia Salvador - Foto: Arquivo Pessoal

De olho

Em 2030 haverá apenas uma vaga em disputa para o Senado, além da eleição para governador, e a classe política já começou a mirar essas cadeiras. Não há, entre os mais atentos do meio político, quem esteja tratando eleição deste ano com ingenuidade suficiente para ignorar o futuro. Os movimentos atuais já são avaliados também pela repercussão que poderão ter quatro anos depois. Nomes e alianças de agora podem pesar na composição das próximas disputas. A sucessão começa muito antes de a urna ser aberta.

Antes tarde...

Chama atenção o fato de o presidente Lula só ter endurecido o discurso contra as casas de apostas agora, porque o endividamento e a dependência em jogos de apostas já vinham sendo denunciados há pelo menos dois anos, período que coincide com o seu mandato.

Do que nunca!

A pergunta que fica é: por que o governo não agiu antes, quando o cenário de vulnerabilidade financeira de milhões de brasileiros já era evidente? Agora, em plena campanha da reeleição, o presidente foi às redes sociais afirmar: “Bets não é jogo. É indução ao vício. O Estado brasileiro não vai fechar os olhos para o sofrimento dessas pessoas e de suas famílias. Estamos tomando decisões e, em breve, vamos anunciar novas medidas para enfrentar esse problema e proteger o povo brasileiro.” Então, tá! Como diria vovó: “Depois da porta arrombada, não adianta colocar fechadura”.

ANIVERSARIANTES

Rames Nassar Tebet,

Viviane Carnevali Ortiz,

Rodrigo Nassar Tebet,

Ingrid Sibele Brandemburg Stephanini,

Dijan de Barros Rosa,

Daniel Godinho de Oliveira,

Helena Bitancourt Gianotti,

Jader Cardoso da Silva,

Maria de Lourdes Silva Silveira,

Antonio Carneiro de Souza,

Jane Valeria dos Santos,

Renato Cândido Viana,

José Gonçalves da Silva,

Anderson Eveste da Silva Dias,

Renato Rodrigues Gualberto,

Laura Karollinny Silva Lima,

Paulo Cézar Pacheco da Silva,

Naymi Salles Fernandes Silva Tôrres,

Marciano Tôrres Farias,

Clovis Santos da Silva,

Luiza Pitthan,

Eduardo Folley Coelho,

Fernando José de Paula Noronha,

Cristina Vega Higa,

Dr. Hideyasu Sakihama,

Anna Claudia Jorge Amaral,

Joaci Nonato Rezende,

Ana Lúcia da Silva Tavares Costa,

José Carlos Vinha,

João Parroni Maria,

Fabiano Ribeiro Rodrigues,

Luis André Pasqualotto,

Giovana Oliva,

Clair do Valle Júnior,

Eduardo Rosalvo Costa,

Riovaldo Pires Martins,

Iracilda Ferreira dos Santos Oliveira,

Tatiana Jafar,

Rubens Dantas de Souza,

Estevão Gabriel da Silva,

Virginia de Toledo Câmara Neder,

José Pinto de Almeida,

Leonardo Simioli Gutierres,

Thiago Biscaya de Souza,

Dr. Moisés Jajah Nogueira,

Irene Maria Almeida Reis,

Leopoldo Mendes Chacha,

Edwino Raimundo Schultz,

Juarez Jorge Budib,

Marlene Martins de Souza,

Kátia Regina Martins de Souza,

Ivan Marques,

Maria Lúcia Fonseca Nunes,

Dr. Leonardo Rodrigues Resende,

Lucila Ribeiro Alcântara,

Alberto Youssef Filho,

Afrânio de Oliveira Thomaz,

Valderez Oliveira,

Idalina Balbino de Oliveira,

José Soares Chagas,

Arley Martins Luscura,

David Ferreira de Freitas,

Alda Rodrigues Dornele Abdo,

Fernando Ferreira,

Maria Elenice de Oliveira,

Liel Brum Jacques,

Teodoro Cândido de Oliveira Júnior,

Maria Lúcia Mansour Echeverria,

Anésia Hiane Yamaura,

Denivaldo Tavares de Lima,

Elisa Bernades Altounian,

Evando Silveira Alves,

Gilberto Antonio Mosena,

Marcos Hiroshi Inoue,

Luzia Pereira de Almeida,

Wagner Neroni,

Jaqueline Wink Soligo,

Airton Rossato,

Maria Inês Escobar,

Pedro Rodrigues das Neves,

Maria Lúcia de Fátima Oliveira,

Elenir Alves Pinto,

Jaqueline Ferreira dos Santos,

Sidney Kock,

Dr. Augusto Ken Sakihama,

Aécio Luna de Alencar,

Claudiney Serrou dos Santos,

Flávio Augusto de Melo,

Luiz Theodoro Bassani,

Danuza Sant’ana Salvadori Mochi,

Wagner Leão do Carmo,

Ademir do Espirito Mansilha,

Eugênio Rafael Rouledo Moretti,

Ana Paula Ascenço de Araújo,

Nilo Ferreira da Silva,

Hélia Taemi Hirokawa de Lima,

Fernando Orempuller Pulchério,

Dr. Hiran Sebastião Meneghelli Filho,

Paulo Renato Kovalski,

Júlio Francisco Janeiro Negrello,

Luceimar Souza Schroder Rosa,

Maria Cláudia Gelio Matarezi Martins Batista,

Glaucia Marques Mariani,

Lenita dos Santos Terra,

Ana Paula Bittencourt Ibe,

Maria Lúcia Espicaski,

Rosângela Lieko Kato,

Wilson Saenz Surita Junior.

Colaborou com Tatyane Gameiro