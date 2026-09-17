Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

A história de que voluntários estão aderindo espontaneamente às campanhas... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (17)

Ester Figueiredo

17/09/2026 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Umberto Eco - Escritor italiano

"Nem todas as verdades são para todos os ouvidos, nem todas as mentiras podem ser reconhecidas como tais”.

FELPUDA

A história de que voluntários estão aderindo espontaneamente às campanhas, como alguns   candidatos vêm anunciando, está sendo recebida com certo ceticismo por quem conhece os bastidores eleitorais. Afinal, não parece muito razoável imaginar alguém gastando horas do seu dia, enfrentando sol, cansaço e até riscos nas ruas apenas por entusiasmo político. No mundo real, dizem os mais experientes, geralmente sempre existe alguma forma de compensação. “Menos, menos!” Dizem os mais experientes. Afinal...

Foto: Divulgação - UFMS

As casas de madeira que marcaram a ocupação de Naviraí nas décadas de 1960 e 1970 estão no centro de uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. O projeto Casas de madeira de Naviraí: ocorrências, conservação e memória reúne professores e estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo daquela cidade. Coordenada pelos professores Ricardo Bitencourt e Camila Amaro, a pesquisa surgiu a partir dos levantamentos realizados por estudantes da disciplina Ateliê de Projeto Integrado 5, em 2023 e 2025. Todas as edificações identificadas estão concentradas no octógono central de Naviraí, área correspondente ao núcleo original da cidade. A distribuição dos imóveis também permitiu compreender que esse setor urbano já abrigou um número significativamente maior de casas de madeira. Segundo os pesquisadores, os dados revelam acelerado processo de descaracterização dessas construções e reforçam a fragilidade desse patrimônio diante da inexistência de políticas públicas específicas para sua preservação. Os resultados mostram um cenário que inspira atenção. Das 229 casas identificadas, apenas 27 apresentam estado muito bom de conservação. Outras 166 estão em condição intermediária, enquanto 36 já apresentam estado ruim. A pesquisa segue em andamento com a sistematização dos dados coletados, ampliação do acervo documental e levantamento de registros históricos junto à Fundação de Cultura de Naviraí.  A equipe também trabalha na consolidação das análises para elaboração de um artigo científico e do relatório final da pesquisa.

Mariana Cervan e Dalva CervanMariana Cervan e Dalva Cervan - Foto: Arquivo Pessoal

 

Patricia Salvador Patricia Salvador - Foto: Arquivo Pessoal

De olho

Em 2030 haverá apenas uma vaga em disputa para o Senado, além da eleição para governador, e a classe política já começou a mirar essas cadeiras. Não há, entre os mais atentos do meio político, quem esteja tratando eleição deste ano com ingenuidade suficiente para ignorar o futuro. Os movimentos atuais já são avaliados também pela repercussão que poderão ter quatro anos depois. Nomes e  alianças de agora podem pesar na composição das próximas disputas. A sucessão começa muito antes de a urna ser aberta.

Antes tarde...

Chama atenção o fato de o presidente Lula só ter endurecido o discurso contra as casas de apostas agora, porque o endividamento e a dependência em jogos de apostas já vinham sendo denunciados há pelo menos dois anos, período que coincide com o seu mandato. 

Do que nunca!

A pergunta que fica é: por que o governo não agiu antes, quando o cenário de vulnerabilidade financeira de milhões de brasileiros já era evidente? Agora, em plena campanha da reeleição, o presidente foi às redes sociais afirmar: “Bets não é jogo. É indução ao vício. O Estado brasileiro não vai fechar os olhos para o sofrimento dessas pessoas e de suas famílias. Estamos tomando decisões e, em breve, vamos anunciar novas medidas para enfrentar esse problema e proteger o povo brasileiro.” Então, tá! Como diria vovó: “Depois da porta arrombada, não adianta colocar fechadura”.

ANIVERSARIANTES 

  • Rames Nassar Tebet, 
  • Viviane Carnevali Ortiz, 
  • Rodrigo Nassar Tebet,
  • Ingrid Sibele Brandemburg Stephanini, 
  • Dijan de Barros Rosa, 
  • Daniel Godinho de Oliveira, 
  • Helena Bitancourt Gianotti,
  • Jader Cardoso da Silva,
  • Maria de Lourdes Silva Silveira,
  • Antonio Carneiro de Souza,
  • Jane Valeria dos Santos,
  • Renato Cândido Viana,
  • José Gonçalves da Silva,
  • Anderson Eveste da Silva Dias,
  • Renato Rodrigues Gualberto,
  • Laura Karollinny Silva Lima,
  • Paulo Cézar Pacheco da Silva,
  • Naymi Salles Fernandes Silva Tôrres,
  • Marciano Tôrres Farias, 
  • Clovis Santos da Silva,
  • Luiza Pitthan,
  • Eduardo Folley Coelho, 
  • Fernando José de Paula Noronha,
  • Cristina Vega Higa,
  • Dr. Hideyasu Sakihama,
  • Anna Claudia Jorge Amaral,
  • Joaci Nonato Rezende, 
  • Ana Lúcia da Silva Tavares Costa, 
  • José Carlos Vinha, 
  • João Parroni Maria,
  • Fabiano Ribeiro Rodrigues,
  • Luis André Pasqualotto,
  • Giovana Oliva,
  • Clair do Valle Júnior,
  • Eduardo Rosalvo Costa,
  • Riovaldo Pires Martins,
  • Iracilda Ferreira dos Santos Oliveira,
  • Tatiana Jafar,
  • Rubens Dantas de Souza,
  • Estevão Gabriel da Silva,
  • Virginia de Toledo Câmara Neder,
  • José Pinto de Almeida,
  • Leonardo Simioli Gutierres,
  • Thiago Biscaya de Souza,
  • Dr. Moisés Jajah Nogueira, 
  • Irene Maria Almeida Reis,
  • Leopoldo Mendes Chacha,
  • Edwino Raimundo Schultz,
  • Juarez Jorge Budib,
  • Marlene Martins de Souza,
  • Kátia Regina Martins de Souza,
  • Ivan Marques,
  • Maria Lúcia Fonseca Nunes,
  • Dr. Leonardo Rodrigues Resende, 
  • Lucila Ribeiro Alcântara,
  • Alberto Youssef Filho,
  • Afrânio de Oliveira Thomaz,
  • Valderez Oliveira,
  • Idalina Balbino de Oliveira,
  • José Soares Chagas,
  • Arley Martins Luscura,
  • David Ferreira de Freitas,
  • Alda Rodrigues Dornele Abdo,
  • Fernando Ferreira,
  • Maria Elenice de Oliveira,
  • Liel Brum Jacques,
  • Teodoro Cândido de Oliveira Júnior,
  • Maria Lúcia Mansour Echeverria,
  • Anésia Hiane Yamaura,
  • Denivaldo Tavares de Lima,
  • Elisa Bernades Altounian,
  • Evando Silveira Alves,
  • Gilberto Antonio Mosena,
  • Marcos Hiroshi Inoue,
  • Luzia Pereira de Almeida,
  • Wagner Neroni,
  • Jaqueline Wink Soligo,
  • Airton Rossato,
  • Maria Inês Escobar,
  • Pedro Rodrigues das Neves,
  • Maria Lúcia de Fátima Oliveira,
  • Elenir Alves Pinto,
  • Jaqueline Ferreira dos Santos,
  • Sidney Kock,
  • Dr. Augusto Ken Sakihama, 
  • Aécio Luna de Alencar,
  • Claudiney Serrou dos Santos,
  • Flávio Augusto de Melo, 
  • Luiz Theodoro Bassani,            
  • Danuza Sant’ana Salvadori Mochi,
  • Wagner Leão do Carmo, 
  • Ademir do Espirito Mansilha, 
  • Eugênio Rafael Rouledo Moretti,
  • Ana Paula Ascenço de Araújo,      
  • Nilo Ferreira da Silva,
  • Hélia Taemi Hirokawa de Lima,
  • Fernando Orempuller Pulchério,
  • Dr. Hiran Sebastião Meneghelli Filho,
  • Paulo Renato Kovalski,
  • Júlio Francisco Janeiro Negrello,
  • Luceimar Souza Schroder Rosa,
  • Maria Cláudia Gelio Matarezi Martins Batista,
  • Glaucia Marques Mariani,
  • Lenita dos Santos Terra,
  • Ana Paula Bittencourt Ibe,
  • Maria Lúcia Espicaski,
  • Rosângela Lieko Kato,
  • Wilson Saenz Surita Junior.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Diálogo

Tem promessa de candidato que já deveria estar tombada pelo patrimônio... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (16)

16/09/2026 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Euclides da Cunha - Escritor brasileiro

"Estamos condenados à civilização. Ou progredimos ou desaparecemos".

FELPUDA

Tem promessa de candidato que já deveria estar tombada pelo patrimônio histórico. De tanto passar eleição, eleição e mais eleição, algumas ganharam poeira, teias de aranha e até aquele cheirinho de coisa guardada no fundo do armário. São os mesmos problemas, as mesmas soluções milagrosas e, depois da posse, o mesmo velho esquecimento. E há ainda alguns candidatos, que disputam vagas nos Legislativos, prometendo que "vão executar" obras e até fazer chover. No fim, a única obra que muitos realmente executam é a promessa. E essa, infelizmente, nunca sai do papel.

Diálogo

Com bolsa

Nesta quinta-feira (17), serão encerradas as inscrições do curso de formação e atualização para Cuidadores de Pessoas Idosas, do Programa UFMS 60+, que oferece vagas tanto para a comunidade universitária como para os demais interessados. 

Mais

A formação será realizada na UFMS de Campo Grande, Aquidauana, Coxim, Chapadão do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal. Os participantes devidamente matriculados e regulares no curso receberão bolsa de até R$ 300.

DiálogoRoberto Cunha e Lorena - Foto: Arquivo Pessoal

 

Diálogo Zulma Marques Alvares e Algemiro Claro Alvares,  comemorando hoje 66 anos de casamento Bodas de Ébano - Foto: Arquivo Pessoal

Espaço 

A corrida pelo Governo também revela procura por espaço político fora dos grupos tradicionais. Alguns candidatos chegam à disputa depois de passagens pelo Legislativo; outros, vindos da iniciativa privada, educação ou administração municipal. A maioria já experimentou outras eleições e conhece, portanto, o peso de uma campanha majoritária. Mas disputar a eleição é uma coisa; administrar a máquina pública é outra.

A escolher

Dos oito nomes colocados na disputa pelo Governo de MS, Eduardo Riedel (PP) é o único com experiência no Executivo.  Delcídio do Amaral (PRD) foi senador; Fábio Trad (PT), deputado federal; e João Henrique Catan (PL) exerce  mandato na Assembleia. Renato Gomes (DC) tem formação em Economia e Finanças  pela FGV. Daniel Lemes (PCO) é professor e candidato indígena. Lucien Rezende (PSOL) já ocupou  secretaria municipal em Ribas do Rio Pardo. Jefferson Bezerra (Agir) é jornalista. 

Mudança

Depois de seis mandatos como deputado federal, o petista Vander Loubet decidiu disputar uma vaga no Senado. Sua trajetória política está diretamente ligada à história do seu partido em MS. Durante governos petistas, manteve forte presença nas articulações políticas do Estado. Também participou da administração Eduardo Riedel. Naquela fase, nomes ligados a Vander chegaram a ocupar secretarias e outros cargos. O relacionamento político, porém, terminou em rompimento. 

ANIVERSARIANTES 

  • Dra. Viviane Almeida Nogueira Orro,
  • Edil Afonso Albuquerque, 
  • Livia Vollkopf,
  • Johnny Guerra Gai, 
  • Regina Helena de Souza Campos Martins, 
  • Humberto Rezende Pereira Filho,
  • Dr. Amantino Soares Rocha,
  • Marcus Vinicius Romero Nobre Leal,
  • Eliza Maria Albuquerque Palhares,
  • Maria de Fátima Targino Viegas,
  • Vera Lucia de Brito Martins,
  • Edy Assis de Barros Amaral,
  • Jamilson Name,
  • Safira Ribeiro da Rocha,
  • Afif Queder,
  • Reinaldo da Rosa Silveira,
  • Mabel Regina Menezes Kaczan,
  • Maria Aparecida Ortiz,
  • Nivia de Paula Moraes Oliveira,
  • Jaime Batalha Filho,
  • Alessandra Fortes Rodigheri, 
  • Eduardo Alcântara, 
  • Moema Borges de Oliveira Lima, 
  • Tânia Maria Nóbrega, 
  • Maria Aparecida Gil Alvarenga Flor, 
  • Wilson Cabral Tavares,
  • Gabriela Dória,
  • Juber Nantes Coelho Junior,
  • Pedro Alves de Oliveira, 
  • Pe. Wilson Gualberto dos Santos, 
  • Tereza Nunes da Silva, 
  • Cândida Maria Corrêa Pereira Prates,
  • Fabrina Antônia Almeida 
  • de Macedo Coelho,
  • Rhaiza Rejane Neme de Matos,
  • Elisabete Aparecida Nogueira Queiroz Campos,
  • Nilton Luciano dos Santos Junior,
  • Robson Borges Batalha,
  • Maria Tamae Yamakawa Takamura,
  • Daniela Domingos Alves,
  • Marco Antonio Guimarães Falcão, 
  • Baltazar Soares da Silva,
  • Adélia Garcia Rocha,
  • Dra. Georgiana Silva Nascimento Zahran, 
  • Maria Aparecida Martins de Souza,
  • Dr. Paulo Roberto Santos Azambuja Gomes Rea Junior,
  • Dr. João Siqueira,
  • Maria Gichek Salimon,
  • Antônio de Castro,
  • Adalberto Silva de Oliveira,
  • Carlos Augusto Georges,
  • Edison Lorenzetti,
  • Aida Fonseca Vieira,
  • Aparecida Marcílio Gamba, 
  • Cristiane Soares,
  • Maria de Fátima Costa Torres,
  • Clarindo Santos de Rezende,
  • Francisco Assis Borges,
  • Elias Londres,
  • Maria Salete Nascimento,
  • Dr. Clébio Pereira Vasconcellos, 
  • Kelly Cristina Silva Nakasone,
  • Meire Carolina Santos,
  • Janice Nascimento,
  • Dr. Roosevelt Louback de Carvalho,
  • Dr. Renate Vogl Hargesheimer, 
  • Ivo Meireles Bueno,
  • Dr. Carlos Roberto Moreira, 
  • Jaime dos Santos,
  • Antônio Sérgio Ribeiro Arruda,
  • Rosemeire Aparecida Dolce,
  • Silmo César Paulon,
  • Luiza Vieira Conde,
  • Maria Lúcia Ferreira,
  • Valtedon Martins de Novaes,
  • Márcia Brandão de Lima,
  • Maria Aparecida Bica,
  • Luciene Margot de Araújo Silva Teles,
  • Pedro de Souza Pinto Neto,
  • Walquiria Carvalho Capusso,
  • Luiz Hidenoi Moroto,
  • Cristina Barbosa dos Santos,
  • Elza Coelho da Silva,
  • Ana Rosa Pedrosa Vera Martins,
  • Davi da Silva Cavalcanti,
  • Caio Vinicius Trindade,
  • Dr. Miguel Duailibi Neto, 
  • Edson Luiz Coelho das Neves,
  • Marcos Luiz de Oliveira João,
  • Luiz Roberto Silveira Maia,
  • Horácia Doxinha Rafael Tamasato, 
  • Paola Gianotto Braga,
  • Josilene Paulon Tosta Canteiro,
  • Kátia Katsumi Arakaki,
  • Keila de Lima Arar,
  • Juliana Maria Bruno,
  • Guilherme Rohwedder Neto,
  • Leila Abrão,
  • Ronaldo Silveira Cobianchi, 
  • Paulo Pereira de Alcântara,
  • Maria Regina de Castello Branco,
  • Guilherme Jiro Tsuge,
  • Michel Cordeiro Yamada,
  • Rafael Kenny Kiatake,
  • Lúcia Taniguchi Takeuti,
  • Vantuir Antonio Grasseli.

Colaborou com Tatyane Gameiro

COMIDA

Famosa avenida de Campo Grande recebe 1º Festival Gastronômico

Evento reúne mais de 50 restaurantes Bom Pastor e conta com descontos exclusivos

15/09/2026 09h30

Compartilhar
Avenida Bom Pastor, em Campo Grande

Avenida Bom Pastor, em Campo Grande Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Na noite desta segunda-feira (14), Campo Grande deu início ao 1º Festival Gastronômico da Avenida Bom Pastor, famosa rua gastronômica da Capital sul-mato-grossense. O evento segue até o domingo (20) e conta com a participação de mais de 50 restaurantes. A realização é da União dos Empreendedores e Comércio de Mato Grosso do Sul (UNECOM-MS). 

Avenida Bom Pastor, em Campo Grande


A avenida gastronômica tem uma grande variedade de comida, para todos os tipos, entre elas estão: hambúrguer, pizza, sushi, espetinho, açaí, sorvete e muito mais.

A proposta é transformar a avenida em um grande ponto de encontro para famílias, amigos e amantes da boa gastronomia, com incentivo ao público para conhecer novos sabores e prestigiar os restaurantes e empreendedores que movimentam a região.

Além da experiência, o festival também busca fortalecer o comércio local e destacar a importância da Avenida Bom Pastor para a economia e para a cultura gastronômica de Campo Grande.

Entre os restaurantes que se destacam na Avenida Bom Pastor estão: Pedaço da Pizza, Bom Parmê, Vila Gastronômica Pira, Mínimo's, Oshent Sushi, Vera's Bar, Poiá e a gelateria Sésamo.

Confira algumas promoções do festival:

  • Bom Parmê - 10% de desconto no parmê de filé mignon
  • Oshent Sushi - rodízio completo para casal no valor de R$ 249,90
  • Sésamo Gelato e Café - na compra de um copinho com dois ou três sabores ou de um cascão com dois sabores e mais R$ 1, o cliente ganha um mini cone recheado, nas opções de ninho trufado e chocolate belga
  • Burger Oceanic - combo de hambúrguer de siri, batata frita e refrigerante no valor de R$ 39,90
  • Traíra's Bar e Restaurante - a primeira opção contém seis long necks (das marcas participantes) e mais uma porção de mandioca spice no valor de R$ 65; na segunda alternativa, o cliente compra uma porção de peixe frito e ganha três long necks.
  • Vera's Bar - chopp por R$ 7,99

O corredor gastronômico, cultural e turístico da Avenida Bom Pastor é um dos locais mais tradicionais em Campo Grande, onde são encontrados sabores regionais e de várias partes do mundo.

A rua conta com uma variedade de bares, restaurantes, conveniências e food trucks ideais para quem quer curtir a noite com os amigos, família ou mesmo sozinho.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Depois da Lotofácil, bolão de MS mira R$ 1 milhão em jogos na Mega da Virada
Aposta Milionária

/ 1 dia

Depois da Lotofácil, bolão de MS mira R$ 1 milhão em jogos na Mega da Virada

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3058, terça-feira (15/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3058, terça-feira (15/09): veja o rateio

3

Traficantes em Campo Grande ostentavam relógios de até R$ 100 mil
Old School

/ 16 horas

Traficantes em Campo Grande ostentavam relógios de até R$ 100 mil

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7118, terça-feira (15/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7118, terça-feira (15/09): veja o rateio

5

Arauco recebe as primeiras 108 máquinas para colher florestas
PROJETO SUCURIÚ

/ 1 dia

Arauco recebe as primeiras 108 máquinas para colher florestas

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
arthur maximiliano

/ 1 dia

Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
Recuperação judicial: quando é hora de pedir?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Recuperação judicial: quando é hora de pedir?
Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
Exclusivo para Assinantes

/ 08/09/2026

Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
Profissional de Educação Física: Planejamento previdenciário é importante para a aposentadoria
direito previdenciário

/ 04/09/2026

Profissional de Educação Física: Planejamento previdenciário é importante para a aposentadoria