DICAS FÉRIAS EM FAMÍLIA

Em casa ou durante as viagens, passar as férias com crianças e idosos requer alguns cuidados

Confira o que dizem especialistas para que os programas sejam aproveitados com tranquilidade e conforto, evitando transtornos recorrentes na agenda do período de recesso

Da Redação

Da Redação

07/01/2026 - 10h00
As férias coincidem com o período de altas temperaturas, aumentando a chance de viagens, passeios e atividades ao ar livre. Crianças e idosos acabam ficando mais expostos a alguns riscos, como desidratação, insolação e infecções virais.

Por isso, é importante fazer um checklist cuidadoso para um recesso livre de problemas, seja dentro ou fora do ambiente doméstico ou durante passeios para outras cidades.

“Durante as férias, é preciso redobrar os cuidados e a supervisão das crianças, tanto em ambientes externos quanto dentro de casa”, alerta a médica pediatra Andrea Dambroski, que lista, a seguir, os principais riscos que podem atrapalhar férias mais seguras, especialmente para crianças com até 9 anos de idade.

Para uma devida atenção aos idosos, a geriatra Karoline Fiorotti diz que é importante revisar questões básicas de saúde antes de pegar a estrada ou embarcar no avião.

“A primeira etapa é conferir o uso correto dos medicamentos, garantindo que nada será esquecido e que as doses serão mantidas no horário habitual durante a viagem”, recomenda Karoline. Ela reforça que a rotina medicamentosa não deve ser interrompida, especialmente de idosos com doenças crônicas.

HIDRATAÇÃO

Manter a hidratação adequada é essencial, especialmente porque crianças pequenas perdem mais líquido pelo suor e, muitas vezes, esquecem de beber água enquanto brincam. “É importante oferecer água com frequência, mesmo que a criança não peça”, orienta Andrea Dambroski.

“O idoso muitas vezes não sente sede com tanta intensidade, mas precisa manter a hidratação para evitar tonturas, quedas de pressão e mal-estar”, diz Karoline Fiorotti.

Sinais como urina escura, sonolência, lábios secos ou diminuição das micções podem indicar desidratação. Em casos de vômitos ou diarreia, o soro de reidratação oral pode ser utilizado em pequenas quantidades várias vezes ao dia.

Se houver olhos fundos, apatia ou redução significativa da urina, é necessário buscar atendimento médico.

INSOLAÇÃO

A insolação é mais comum em dias muito quentes, especialmente após longos períodos de exposição solar. “Os responsáveis devem estar atentos aos riscos da exposição excessiva ao sol, principalmente sem a proteção adequada”, destaca a pediatra Andrea Dambroski.

O mesmo vale para quem tem mais idade. A recomendação é evitar o sol entre as 10h e as 16h e aplicar o protetor solar pelo menos 30 minutos antes da exposição.

Roupas leves, chapéu, pausas na sombra e moderação nas atividades físicas contribuem para a prevenção. Em casos de pele muito quente, vômitos persistentes, confusão mental ou desmaios, o atendimento deve ser imediato.

Para os idosos, a primeira etapa é conferir o uso correto dos medicamentos, garantindo que nada será esquecido e que as doses serão mantidas no horário habitual

QUEIMADURAS

A fotoproteção diária é indispensável no verão. As queimaduras solares, além de causarem dor, podem provocar bolhas e aumentar o risco de câncer de pele. Bebês menores de 6 meses ou adultos com mais de 60 anos devem ser protegidos principalmente com sombra, roupas adequadas e chapéu.

Para crianças maiores, o protetor solar deve ser indicado para a faixa etária, com FPS acima de 30, e reaplicado a cada duas horas ou após entrar na água.

“O uso do protetor solar deve sempre seguir orientação médica, pois existem produtos específicos para cada idade, o que reduz o risco de alergias e reações adversas”, explica Andrea.

VÍRUS

O calor e os ambientes coletivos favorecem a circulação de vírus gastrointestinais e respiratórios. Lavar as mãos com frequência, manter os ambientes arejados e evitar contato próximo com pessoas doentes são medidas essenciais de cuidado com a saúde.

Durante viagens e passeios, o consumo de alimentos fora de casa aumenta. Por isso, é importante escolher estabelecimentos confiáveis, priorizar alimentos bem cozidos e evitar aqueles que exigem refrigeração constante, como laticínios e ovos.

Antes de viajar, também é recomendável revisar a caderneta de vacinação (da criança e do idoso). Vacinas em dia ajudam a reduzir as complicações de doenças comuns no verão. Em viagens internacionais, é importante verificar as recomendações específicas do destino.

ACIDENTES

Traumas, queimaduras, quedas, afogamentos e ingestão de substâncias tóxicas estão entre os acidentes mais comuns durante as férias, e muitos deles podem ser evitados.

Medidas simples incluem proteger as tomadas, manter medicamentos e produtos de limpeza fora do alcance, instalar telas em janelas e sacadas, evitar o manuseio de líquidos quentes perto das crianças, virar os cabos das panelas para dentro do fogão, manter baldes, tanques e vasos sanitários fechados, e nunca deixar a criança sem supervisão de um adulto.

POSTURA

A postura, especialmente dos idosos, merece cuidado durante trajetos mais longos. Inchaço nas pernas, dor lombar e até trombose são alguns dos riscos para quem passa períodos sentado, em pé ou em posições desconfortáveis.

PARADINHA

Planeje paradas para descanso e movimentação a cada uma ou duas horas de viagem. No avião, ônibus ou trem, estimule o idoso a se levantar e caminhar pelo corredor.

Isso ajuda a ativar a circulação. Escolher destinos e horários que reduzam o cansaço, evitando calor extremo e tráfego intenso, também contribui para uma viagem mais leve.

MEDICAMENTOS

Revise todos os medicamentos, organize-os em caixas semanais e leve tanto as medicações de uso diário quanto as sintomáticas, como analgésicos, antialérgicos e remédios para náuseas.

Garanta quantidade suficiente para toda a viagem, com uma pequena sobra para imprevistos. Transporte tudo na bagagem de mão, junto das receitas atualizadas, e inclua itens básicos de primeiros socorros, como curativos e antissépticos.

TONTURA

Fique atento a sinais de alerta como tontura, falta de ar e, uma vez mais, inchaço nas pernas. Idosos com demência podem ficar mais confusos e ansiosos fora do seu ambiente habitual.

Procure ajuda médica se necessário. Mantenha uma rotina o mais próxima do habitual possível para promover segurança e bem-estar.

HOSPEDAGEM

Atenção ao local de hospedagem. Durante a viagem, fique de olho no cômodo das crianças e dos mais velhos: evite tapetes soltos, fios pelo caminho e outros objetos que possam aumentar o risco de queda.

ROUPAS LEVES

Nos dias quentes, a escolha de roupas leves, arejadas e de tecidos naturais, como algodão e linho, ajuda a manter o corpo mais fresco, reduzindo o risco de superaquecimento.

ALTAS TEMPERATURAS

Calor pode alterar a eficácia dos remédios

06/01/2026 11h30

Divulgação

Nos meses mais quentes do ano, um detalhe pode definir o sucesso de um tratamento: a temperatura em que o medicamento é armazenado. O calor, tão comum durante grande parte do ano, pode alterar substâncias presentes em muitos remédios.

Alguns são tão sensíveis que poucos minutos acima do recomendado já bastam para comprometer o efeito. Em um país de altas temperaturas, cuidar da conservação dos medicamentos deixa de ser um gesto técnico e passa a ser um hábito de proteção cotidiana.

A farmacêutica Denise Basílio explica que a eficácia depende diretamente de como o produto é armazenado. “Cada medicamento tem sua faixa segura de temperatura. Quando ultrapassamos esse limite, a substância ativa pode se degradar e deixar de funcionar, mesmo que o comprimido, a solução ou a caneta pareçam exatamente iguais”, afirma.

Entre os que mais exigem atenção estão as insulinas – como NPH, Regular, Lispro, Aspart e Glargina – e as canetas injetáveis usadas para controle glicêmico e emagrecimento. Semaglutida e liraglutida, por exemplo, precisam de refrigeração antes do uso e podem perder potência rapidamente se expostas ao calor intenso.

“Esses medicamentos são extremamente sensíveis. Uma falha na conservação pode levar ao descontrole glicêmico e gerar riscos imediatos ao paciente”, reforça Denise, que é coordenadora do curso de farmácia da Estácio, em Campo Grande, e possui doutorado na área.

Anticoncepcionais orais, antibióticos líquidos, colírios, soluções orais e cremes dermatológicos também podem sofrer alterações quando aquecidos além do ideal.

Quando a temperatura interfere na estrutura do medicamento, a perda de eficácia não é apenas possível, mas muito provável. A degradação reduz o efeito esperado e pode até gerar substâncias irritantes.

Em muitos casos, o problema passa despercebido: o paciente continua tomando tudo corretamente, mas o organismo não responde. “Esse é o cenário mais perigoso. A pessoa acredita estar protegida ou tratando a doença, mas o medicamento já não atua como deveria”, explica a farmacêutica.

O QUE FAZER

Viagens, deslocamentos prolongados e atividades ao ar livre aumentam a chance de exposição inadequada. Um carro fechado, por exemplo, alcança rapidamente temperaturas extremas, e qualquer medicamento esquecido no porta-luvas, no banco traseiro ou em bolsas sob o sol pode perder estabilidade.

Por isso, recomenda-se manter produtos sensíveis em bolsas térmicas e, sempre que possível, transportá-los na bagagem de mão em viagens de avião ou de ônibus, onde a temperatura é mais controlada.

Para Denise, a conservação adequada é essencial. “O paciente costuma se preocupar apenas com a dose e o horário, mas a forma como o remédio é guardado é tão importante quanto. Um medicamento mal conservado pode simplesmente não fazer efeito, e isso pode trazer consequências sérias”, afirma.

Sinais como mudança de cor, odor ou textura, além de turvação e formação de partículas, podem indicar que o medicamento foi prejudicado. Insulinas amareladas ou com pequenos pontos suspensos também exigem atenção.

Mesmo assim, nem sempre há alterações visíveis: muitas vezes, a perda de eficácia ocorre silenciosamente. Em caso de dúvida, o mais seguro é interromper o uso e procurar orientação profissional.

ADEUS fim de ano

Árvore de Natal deve ser desmontada nesta terça-feira (6)

Festividades natalinas encerram no Dia de Reis, celebrado anualmente em 6 de janeiro

06/01/2026 11h15

Você pode desmontar sua árvore de Natal a partir de hoje

Você pode desmontar sua árvore de Natal a partir de hoje Bruno Henrique/ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Natal e Ano Novo se passaram, mas, as decorações de fim de ano ainda estão expostas.

Casas, comércios e empresas estão decorados, há dias, com árvores de Natal, guirlandas, coelhos, pinhas, corações, flores, papai noel, pisca pisca, enfeites, bonecos de neve, entre outros. 

Com isso, a dúvida é: quando desmontar a árvore de Natal, o presépio e demais decorações?

As festividades natalinas encerram no Dia de Reis, celebrado anualmente em 6 de janeiro. Portanto, a árvore de Natal e o presépio devem ser desmontados e guardados neste dia, que neste ano cai em uma terça-feira.

A data é marcada pela visita dos três reis magos – Belchior, Baltasar e Gaspar – ao reino, onde comunicam o nascimento de Jesus.

No Brasil, muitas regiões e culturas comemoram a data com festas tipicamente folclóricas chamadas de Folia de Reis ou Ternos de Reis.

De acordo com o catolicismo, a árvore de Natal deve ser montada no primeiro domingo do Advento, mais conhecido como quatro semanas antes do Natal. Em 2024, essa data caiu no dia 30 de novembro, em um domingo.

Com isso, a árvore fica exposta por 36 dias, de 30 de novembro a 6 de janeiro.

ÁRVORE DE NATAL

A árvore de Natal, além de ser um símbolo tradicionalmente associado às celebrações natalinas, carrega significados profundos que permeiam diversas culturas e tradições.

Em sua essência, representa a vida e a renovação, simbolizando a esperança em meio ao inverno, quando muitas árvores perdem suas folhas.

Decorar a árvore com luzes, enfeites e ornamentos coloridos também é uma forma de expressar a alegria e a beleza que a vida oferece.

Segundo uma antiga tradição alemã, a decoração de uma árvore de natal deve incluir 12 ornamentos para garantir a felicidade de um lar. Confira:

  • Casa: proteção
  • Coelho: esperança 
  • Xícara: hospitalidade
  • Pássaro: alegria    
  • Rosa: afeição
  • Cesta de frutas: generosidade 
  • Peixe: benção de Cristo
  • Pinha: fartura
  • Papai Noel: bondade  
  • Cesta de flores: bons desejos 
  • Coração: amor verdadeiro

 

