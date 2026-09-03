Em Mato Grosso do Sul, a campanha eleitoral já encontrou nova modalidade... Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Martha Medeiros - Escritora brasileira "Solidão não se cura com o amor dos outros. Se cura com amor-próprio”. FELPUDA

Em Mato Grosso do Sul, a campanha eleitoral já encontrou uma nova modalidade de esconde-esconde: candidato escondendo candidato. Há quem esteja distribuindo santinhos com espaço generoso apenas para o presidenciável, enquanto os demais nomes da chapa majoritária parecem ter virado figurantes. O candidato ao Governo some, o postulante ao Senado desaparece e, em alguns casos, até a própria chapa parece precisar de lupa. A estratégia, naturalmente, desperta comentários nos bastidores e alimenta a velha pergunta: por que esconder quem deveria estar sendo apresentado ao eleitor?

E?...

Candidatos que anunciaram tratamento contra o câncer poderiam, dentro dos limites legais e da privacidade, informar os eleitores se estão em condições de assumir eventual missão pública

Mais

Alguns recorreram às redes sociais para anunciar a doença, o tratamento, mas não informaram se tiveram a cura defitiniva. A questão envolve transparência e confiança do eleitor.

Foto: Divulgação

Giovanna Maravieski, chefe da Divisão de Fiscalização da Saúde do TCE-MS, tornou-se a primeira auditora de controle externo do Tribunal a conquistar a certificação internacional PESA, da INTOSAI Development Initiative. A certificação é voltada à formação e ao aprimoramento de profissionais que atuam na fiscalização e auditoria do setor público. O programa segue padrões e metodologias internacionais de controle e auditoria governamental. A formação inclui estudos, avaliações on-line e acompanhamento de mentor. Giovanna teve como coach o auditor Haroldo Oliveira de Souza, também do TCE-MS. Ela afirmou que o PESA foi um divisor de águas em sua carreira.

Marco Antonio Moraes e Valéria Foschiani - Foto: Studio Vollkof

Fernanda Motta - Foto: Lu Prezia

Vitrine

Nos meios políticos, comenta-se que a prefeita Adriane Lopes perdeu grande oportunidade de marcar posição nessas eleições. Afinal, dificilmente terá novamente um cenário tão favorável para apresentar sua atuação política e os resultados de sua gestão. O problema é que até agora, dizem os críticos, não conseguiu mostrar nem uma coisa, nem outra. A vitrine eleitoral está aberta, mas faltariam produtom para por nas prateleiras. E eleição, como se sabe, não costuma perdoar vitrine vazia.

“Gato”

Com todas as letras, a vereadora Luiza Ribeiro (PT) acusou órgãos da Prefeitura de Campo Grande de terem feito “gato” de energia no prédio utilizado em evento LGBTQ+. Segundo ela, a ligação irregular teria sido feita pela administração municipal, que realizou evento anterior no local. A denúncia, naturalmente, provocou aquele tipo de silêncio que costuma falar mais alto do que qualquer discurso. Agora resta saber quem vai pagar as contas: a da energia e, principalmente, a da política.

Alívio

Quem está feliz como pinto no lixo é o vereador Marcos Trad, depois que o Tribunal Regional Eleitoral rejeitou ação do PDT estadual que pedia a perda do seu mandato por suposta desfiliação sem justa causa. O placar foi de cinco votos a dois, garantindo sua permanência no cargo. A decisão chega em boa hora para quem pretende disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Agora, Marcos Trad pode concentrar suas energias na campanha eleitoral.

ANIVERSARIANTES

Jane Mary Abuhassan Gonçalves,

Lude Simioli Júnior,

Francisco Almeida Telles

(Chiquinho Telles),

Gevair Ferreira Lima,

Sandra Uhry,

Linda Jeronimo Dias,

Alice de Araújo de Alcântara,

Cleber Aguirre,

José Sotoma,

Luis Carlos Beraldo da Costa,

Maria Aparecida dos Reis Siqueira,

Rosália Yocie Tokuyama,

Maria Eunice de Jesus Santos,

Antonio Marcos de Andrade,

Paulo Queiroz,

Marco Aurelio Perez,

Helio de Paula,

Moacir Fernandes Dutra,

Sônia Irma Frainer,

Leny Ourives da Silva,

Renan de Souza Nucci,

Monacy Carlos Moura,

Sônia Maria Pinto de Arruda,

Geise Conceição Teodoro Soares Tôrres,

Vitor Francisco Torres Menegazzo,

Thiago Cardozo,

Marcos Benedetti Hermenegildo,

Fabiana Silva Laburu,

Paulo Sérgio Costa,

Gleide Soares Morel Durães,

Diego Bazana Senzano,

Micchelle Coutinho Lubacheski,

Valdir Antunes Nuncao,

Liziane Berrocal,

Rosilene Garcia,

José Benício Praxedes,

Marlene de Matos Bossay,

Carmen Tieko Massan,

Ana Lúcia de Almeida dos Santos,

Rose Mary Domingues,

Eveline Jacobina Marceli,

Mariana Tomaz Silva,

Luciana Santos de Oliveira,

Luiz Sirineu,

Dra. Carolina Muzzi Youssef,

Félix Amado Soares,

Luiz Carlos Ortega,

Yvan Luiz Madruga Varjão,

Moysés Aristeu Thomé,

Silvio Rebelo de Freitas,

Kaurry Miyasato Alves,

Eduarte Candido de Lima,

Pedro Costa de Barros,

Maria Lúcia Rodrigues da Silva,

Fernando Antonio Camargo,

Patrícia Alves Barbosa,

Marcelo Alves Barbosa,

Carla Rodrigues Cubel,

Lúcia Andrade Lamota,

Sandra Dutra Araújo,

Rosângela Carla Muller,

Gisela Luz Ferreira,

Neuza Barbosa Massi,

Maria Rita de Lima,

Herberto Cristovam Dias Gomes,

Eloty Justina Dias Schieder,

Iraldo Grisoste Barbosa,

Dr. Armindo Ramão Medina,

Marcos Hernani Teixeira Hollender,

Elenice Barbosa,

Regina Maria Ribeiro,

Jucineide Almeida de Menezes,

Marlene Bobato,

Cândida Maria de Souza,

Maria Rita Menezes Arruda,

Renilde Viana de Souza,

Elizabeth de Souza Lemos,

Tércio José Alves,

Flávio Alexandre Chagas Martins,

Oledir Querino dos Santos Vianna,

Lisandra Cristina Felix,

Valdeir Rodrigues Dias,

Rosely Libanês,

Argentino José Nepomuceno Neto,

Miriam Elizabeth Lemos Dutra,

Maria de Lurdes Saveran Trevizan,

Aluizio Gomes Silva Filho,

José Gazilan,

Laís Helena Adami de Freitas,

Rodolfo Fernandes Rocha,

Claudete Cristovão Abrão,

Danilo César Maffei,

Lucas Flores Grisoste Barbosa,

Ursula Mara Bernardes Maldonado,

Inácio Martins Ribeiro,

Zulma Luiza Contar Fernandes

Reis,

Jesus Breno Batista,

Renan Cintra Soloaga,

Jesus Milane de Santana,

Abdaias Borges Sena,

José Roberto de Souza Freire,

Valéria Sudan,

Gustavo Pereira,

Cássio Roberto Gradela,

Toshiaki Ueno,

Gislaine dos Santos Federici,

Hamilton Arguelho Espinosa de Souza,

Altamiro de Figueiredo.

Colaborou com Tatyane Gameiro