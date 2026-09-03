Em Mato Grosso do Sul, a campanha eleitoral já encontrou nova modalidade... Leia na coluna de hoje

Martha Medeiros - Escritora brasileira
"Solidão não se cura com o amor dos outros. Se cura com amor-próprio”.
FELPUDA
"Solidão não se cura com o amor dos outros. Se cura com amor-próprio”.
Em Mato Grosso do Sul, a campanha eleitoral já encontrou uma nova modalidade de esconde-esconde: candidato escondendo candidato. Há quem esteja distribuindo santinhos com espaço generoso apenas para o presidenciável, enquanto os demais nomes da chapa majoritária parecem ter virado figurantes. O candidato ao Governo some, o postulante ao Senado desaparece e, em alguns casos, até a própria chapa parece precisar de lupa. A estratégia, naturalmente, desperta comentários nos bastidores e alimenta a velha pergunta: por que esconder quem deveria estar sendo apresentado ao eleitor?
E?...
Candidatos que anunciaram tratamento contra o câncer poderiam, dentro dos limites legais e da privacidade, informar os eleitores se estão em condições de assumir eventual missão pública
Mais
Alguns recorreram às redes sociais para anunciar a doença, o tratamento, mas não informaram se tiveram a cura defitiniva. A questão envolve transparência e confiança do eleitor.
Giovanna Maravieski, chefe da Divisão de Fiscalização da Saúde do TCE-MS, tornou-se a primeira auditora de controle externo do Tribunal a conquistar a certificação internacional PESA, da INTOSAI Development Initiative. A certificação é voltada à formação e ao aprimoramento de profissionais que atuam na fiscalização e auditoria do setor público. O programa segue padrões e metodologias internacionais de controle e auditoria governamental. A formação inclui estudos, avaliações on-line e acompanhamento de mentor. Giovanna teve como coach o auditor Haroldo Oliveira de Souza, também do TCE-MS. Ela afirmou que o PESA foi um divisor de águas em sua carreira.
Vitrine
Nos meios políticos, comenta-se que a prefeita Adriane Lopes perdeu grande oportunidade de marcar posição nessas eleições. Afinal, dificilmente terá novamente um cenário tão favorável para apresentar sua atuação política e os resultados de sua gestão. O problema é que até agora, dizem os críticos, não conseguiu mostrar nem uma coisa, nem outra. A vitrine eleitoral está aberta, mas faltariam produtom para por nas prateleiras. E eleição, como se sabe, não costuma perdoar vitrine vazia.
“Gato”
Com todas as letras, a vereadora Luiza Ribeiro (PT) acusou órgãos da Prefeitura de Campo Grande de terem feito “gato” de energia no prédio utilizado em evento LGBTQ+. Segundo ela, a ligação irregular teria sido feita pela administração municipal, que realizou evento anterior no local. A denúncia, naturalmente, provocou aquele tipo de silêncio que costuma falar mais alto do que qualquer discurso. Agora resta saber quem vai pagar as contas: a da energia e, principalmente, a da política.
Alívio
Quem está feliz como pinto no lixo é o vereador Marcos Trad, depois que o Tribunal Regional Eleitoral rejeitou ação do PDT estadual que pedia a perda do seu mandato por suposta desfiliação sem justa causa. O placar foi de cinco votos a dois, garantindo sua permanência no cargo. A decisão chega em boa hora para quem pretende disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Agora, Marcos Trad pode concentrar suas energias na campanha eleitoral.
ANIVERSARIANTES
- Jane Mary Abuhassan Gonçalves,
- Lude Simioli Júnior,
- Francisco Almeida Telles
- (Chiquinho Telles),
- Gevair Ferreira Lima,
- Sandra Uhry,
- Linda Jeronimo Dias,
- Alice de Araújo de Alcântara,
- Cleber Aguirre,
- José Sotoma,
- Luis Carlos Beraldo da Costa,
- Maria Aparecida dos Reis Siqueira,
- Rosália Yocie Tokuyama,
- Maria Eunice de Jesus Santos,
- Antonio Marcos de Andrade,
- Paulo Queiroz,
- Marco Aurelio Perez,
- Helio de Paula,
- Moacir Fernandes Dutra,
- Sônia Irma Frainer,
- Leny Ourives da Silva,
- Renan de Souza Nucci,
- Monacy Carlos Moura,
- Sônia Maria Pinto de Arruda,
- Geise Conceição Teodoro Soares Tôrres,
- Vitor Francisco Torres Menegazzo,
- Thiago Cardozo,
- Marcos Benedetti Hermenegildo,
- Fabiana Silva Laburu,
- Paulo Sérgio Costa,
- Gleide Soares Morel Durães,
- Diego Bazana Senzano,
- Micchelle Coutinho Lubacheski,
- Valdir Antunes Nuncao,
- Liziane Berrocal,
- Rosilene Garcia,
- José Benício Praxedes,
- Marlene de Matos Bossay,
- Carmen Tieko Massan,
- Ana Lúcia de Almeida dos Santos,
- Rose Mary Domingues,
- Eveline Jacobina Marceli,
- Mariana Tomaz Silva,
- Luciana Santos de Oliveira,
- Luiz Sirineu,
- Dra. Carolina Muzzi Youssef,
- Félix Amado Soares,
- Luiz Carlos Ortega,
- Yvan Luiz Madruga Varjão,
- Moysés Aristeu Thomé,
- Silvio Rebelo de Freitas,
- Kaurry Miyasato Alves,
- Eduarte Candido de Lima,
- Pedro Costa de Barros,
- Maria Lúcia Rodrigues da Silva,
- Fernando Antonio Camargo,
- Patrícia Alves Barbosa,
- Marcelo Alves Barbosa,
- Carla Rodrigues Cubel,
- Lúcia Andrade Lamota,
- Sandra Dutra Araújo,
- Rosângela Carla Muller,
- Gisela Luz Ferreira,
- Neuza Barbosa Massi,
- Maria Rita de Lima,
- Herberto Cristovam Dias Gomes,
- Eloty Justina Dias Schieder,
- Iraldo Grisoste Barbosa,
- Dr. Armindo Ramão Medina,
- Marcos Hernani Teixeira Hollender,
- Elenice Barbosa,
- Regina Maria Ribeiro,
- Jucineide Almeida de Menezes,
- Marlene Bobato,
- Cândida Maria de Souza,
- Maria Rita Menezes Arruda,
- Renilde Viana de Souza,
- Elizabeth de Souza Lemos,
- Tércio José Alves,
- Flávio Alexandre Chagas Martins,
- Oledir Querino dos Santos Vianna,
- Lisandra Cristina Felix,
- Valdeir Rodrigues Dias,
- Rosely Libanês,
- Argentino José Nepomuceno Neto,
- Miriam Elizabeth Lemos Dutra,
- Maria de Lurdes Saveran Trevizan,
- Aluizio Gomes Silva Filho,
- José Gazilan,
- Laís Helena Adami de Freitas,
- Rodolfo Fernandes Rocha,
- Claudete Cristovão Abrão,
- Danilo César Maffei,
- Lucas Flores Grisoste Barbosa,
- Ursula Mara Bernardes Maldonado,
- Inácio Martins Ribeiro,
- Zulma Luiza Contar Fernandes
- Reis,
- Jesus Breno Batista,
- Renan Cintra Soloaga,
- Jesus Milane de Santana,
- Abdaias Borges Sena,
- José Roberto de Souza Freire,
- Valéria Sudan,
- Gustavo Pereira,
- Cássio Roberto Gradela,
- Toshiaki Ueno,
- Gislaine dos Santos Federici,
- Hamilton Arguelho Espinosa de Souza,
- Altamiro de Figueiredo.
Colaborou com Tatyane Gameiro