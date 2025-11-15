Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

DIÁLOGO

Empresário estaria sendo cogitado para disputar o governo de MS... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo deste sábado (15) e domingo (16)

Glaucea Vaccari

15/11/2025 - 00h01
Rubenio Marcelo - poeta de MS

"Eu trago em mim um rio e assim sorrio, lembrando que sou rio
e mar também... somar meu rio ao mar é bom,
faz bem e marca a dimensão de um sonho a fio...”

Felpuda

Empresário estaria sendo cogitado para disputar o governo de Mato Grosso do Sul, embora não seja filiado a nenhum partido. Quando questionado a respeito, não descarta a possibilidade, porém, dá resposta carregada de evasivas. Afirma que são “os amigos” que defendem sua possível candidatura e que nem sequer conversou com a família a respeito de encarar a empreitada.

Sua tendência política é de direita e ele nutre simpatia pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Até slogan para uma eventual campanha política já está sendo divulgado. O ceticismo, porém, toma conta de muita gente. Mas como o dito-cujo “se acha”...

Sonho meu

Embora sem ter muito a oferecer, o MDB sonha em integrar a chapa de reeleição do governador Riedel ocupando a vaga de vice-governador. O nome já teria sido escolhido: deputado estadual Junior Mochi. Depois de ir para o sacrifício e perder a disputa ao governo, ele voltou ao Legislativo em 2022.

Quase lá

Como estava previsto, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou a indicação do nome do ex-secretário de Estado Sérgio de Paula para o Tribunal de Contas de MS para a vaga aberta com a aposentadoria do conselheiro Jerson Domingos. Foram 23 assinaturas favoráveis, entre os 24 parlamentares. Haverá ainda votação secreta para a aprovação do nome e posterior nomeação ao cargo pelo governador.

Impacto

Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, a decisão da prefeitura de reduzir os salários dos servidores em até 20% deve afetar o comércio justamente no período de maior movimentação e expectativa de vendas, que é o fim do ano. Segundo o presidente da entidade, Adelaido Vila, o corte atinge cerca de 30 mil servidores, o que representa milhares de famílias com menor poder de compra.

Skate

Foi aprovado pela Câmara projeto de lei que declara Porto Alegre como capital nacional do skate. De autoria do deputado Zucco, o proposta agora segue para o Senado. O parlamentar destaca que a cidade tem a maior pista de skate da América Latina, a Skate Park, com estrutura de mais de 6 mil m² e cinco formatos de circuito diferentes.

De ouro

O estimado casal Geraldo e Celínia Maiolino comemorou bodas de ouro (50 anos de casados) no dia 1º, recebendo familiares e amigos na Estância Havaí. Carinho e alegria predominaram no evento, que contou com show de Moacir Franco.

Aniversariantes

SÁBADO (15)

  • Jorge Luiz Capelli de Campos,
  • Dra. Damiana Buzeti Florido,
  • Dra. Vilma Janini Filipovith Simões,
  • Viviane Diniz,
  • Ágatha Mislayne Pereira de Souza,
  • Reinaldo Carretoni,
  • Anorosval Pedro Leiria da Silva Sobrinho,
  • Zoroina Cavalcanti Borges,
  • Denilson Freitas Sanches,
  • Nelma Medeiros Olivio,
  • Antônio Sérgio Amorim Brochado,
  • Silvana Stocchi Campos Coelho Berno,
  • Benvinda Maldonado da Costa,
  • Elsita Maria Schardong,
  • Luciano Aparecido Urunaga Mello,
  • Kátia Geleilate Dittmar,
  • Marli Silva de Campos Pavoni,
  • Leni Cardoso,
  • Donizete Aparecido da Silva,
  • Ana Paula Amorim
  • dos Santos Dolzan,
  • Mônica Maria da Silva
  • Nabhan de Barros,
  • Dra. Celina Shimabukuro,
  • Carlos Della Senta,
  • Ricardo Romani Patussi,
  • Thais Helena Vieira Rosa Gomes,
  • Cirene Mascolli Benante,
  • Clara Lívia Azevedo Holland,
  • Donizete Corrêa,
  • Assunção Aldave,
  • Felipe Rezek,
  • Frank Edgar Salomon Martinez,
  • Valeriano Lopes Falcão,
  • Alberto Pinto de Araújo,
  • Bruna de Lima Zampieri,
  • Alessandra Salvatori,
  • Jorge Antônio Sanches,
  • Manoel José Martins,
  • Cecilia Juliana Torres Baes,
  • Mariela Dittmar Raghiant,
  • Maria Angela de Castro,
  • Américo Zeola,
  • Darney Alves Castelhano,
  • Renato Pinto de Castro,
  • Antônio João de Jonas Júnior,
  • Mauricio Kuniaki Arakaki,
  • Patrícia Kruger Figueira,
  • Sérgio Augusto Serafim,
  • Dr. Marcos Aparecido Polon,
  • Rosita Shimabucuro,
  • Shirley Eiko Fujiki Akiyama,
  • Deoclides Luiz Pozza,
  • Luis Fernando da Cruz Terra,
  • Joel Jogi Miyasato,
  • Nelma Hélia Medina,
  • Alfredo Alves Nabhan,
  • Luis Fernando Lopes Bomfim,
  • Paula Renata da Silva Oliveira,
  • Cristovão Lechuga,
  • Regiane da Silva Souza,
  • Silvio Berri,
  • Nadia Carla Yamakawa,
  • Bárbara Siqueira Campos Fuchi,
  • Cláudio Pesuski,
  • Clotilde Angelo de Oliveira,
  • Maria Celina Piazza Recena,
  • Giovana Campos Veronesi,
  • Suely Fazinga Businaro,
  • Everton Marczewski,
  • André Luiz Godoy Lopes,
  • Mário Márcio Figueredo Pedroso,
  • Joana Martins Corrêa de Paula,
  • Ana Andrea Lima Oliveira Dalenogare,
  • Nair Fátima Caniatto.

DOMINGO (16)

  • Therezinha Urizar,
  • Meire Faracco,
  • Bruna Arashiro de Lima,
  • Lívia Tosta Freitas,
  • Alberto Otâno da Rosa,
  • Flordelice Miranda Pereira,
  • Jane Aparecida de Moraes,
  • Fernando de Conto,
  • Maria do Socorro Alves Diniz,
  • Pedro Antônio de Mello,
  • Alessandra de Paula Medeiros,
  • Raimundo Brites Oruê,
  • Edmar Pinto Costa Neto,
  • Antonio Rodrigues de Mendonça,
  • Ramão Vanderlei dos Santos Miranda,
  • Eliza Marques de Souza Inouye,
  • Regina Carriço Kreibich,
  • Manoel Carlos Inocêncio Mendes Carli,
  • José César de Oliveira Estoduto,
  • Alexandre Coelho Maymone,
  • José Eduardo Faracco Fernandes,
  • Maria Beatriz Coelho Oliveira,
  • Ricardo Seizen Arashiro,
  • Luis Fernando Sperotto,
  • Bianca Spengler Grossi,
  • João Carlos Casarin,
  • Dr. Eduardo Sérgio Corrêa,
  • Dr. Gilberto Pantano,
  • Patricia de Souza Mansano,
  • Vagner Albieri,
  • Juliana Rossi Guliato,
  • Ana Helena da Silva Gimenes,
  • Vilma Bortolini,
  • Izaura Luzia Teodoro Santos,
  • Mario Marcio Constantino,
  • Mauro Taro Nakazato,
  • Fátima Vidotti,
  • Letícia Delamare Cardoso,
  • Victor Alberti Bruno,
  • Elisiane Sperandio da Costa,
  • Amarildo Barbosa de Souza,
  • Silvio Pedro Arantes,
  • Adalberto dos Santos,
  • Luci Simioli,
  • Erly Campos Ribeiro,
  • Dilma Corrêa Barbosa,
  • José Joaquim Souto,
  • Daysi Chaves de Souza,
  • Geraldo da Silva Filho,
  • Neli Corrêa Luzio,
  • Flor de Liz Lemos Reis,
  • Sidiane Ferreira do Carmo,
  • Mário Dantas,
  • Enéas Eugênio Faria,
  • Rômulo Said Monteiro,
  • Dr. Jorge Judi Hirokawa,
  • Dr. Eduardo Merísio,
  • Roseli Brandalize,
  • Elonice Gaboardi,
  • Roberto Soligo,
  • Rosimeire Yuri Narumiya Ochigame,
  • José Francisco Molinero,
  • Sérgio Seizo Toma,
  • Joanyl Batista Ferreira,
  • João Ota,
  • Manoel da Vera Cruz Neto,
  • Milton Mota Ramos,
  • Roberto Tavares da Mota,
  • Roberto Mendes Motta,
  • Elizeth Costa de Morais,
  • Matheus Manica,
  • Roberto Casemiro Carbonaro,
  • André Luiz Schroder Rosa,
  • Ângela Cristina Adorno Haidamus,
  • César Salzedas Crivellente,
  • Darcilene Conti de Oliveira Veríssimo,
  • Walter Aparecido Bernegozzi Junior.

Diálogo

Em gabinete restrito a poucos, a conversa girava sobre políticos que se en... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (14)

14/11/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Miguel Falabella - ator e roteirista brasileiro

Esse é o mundo das possibilidades e as coisas só são impossíveis até o momento em que deixam de ser. Estamos sempre repetindo: não é possível! Não é possível. Mas é! É possível!”

Felpuda

Em gabinete restrito a poucos, a conversa girava sobre políticos que se encaixam perfeitamente em nomes, com algumas adaptações, dos filmes de ontem e de hoje. É o caso do deputado federal Marcos Pollon, que seria “O Noviço Rebelde” (só tem um mandato legislativo e quer, agora, o topo do Executivo); a turma do PSDB formaria o cast de “Uma Odisséia no Espaço” (porque o partido estaria seguindo para esse rumo). “... E o Vento Levou” seria a Federação União Progressistas (que correu o risco de “não ser sem ter sido”). O ex-governador Azambuja estrelaria “O Mágico de Oz” (conseguiu reunir vários partidos para apoiar o projeto de reeleição do governador Riedel). Essa gente!...

Diálogo

Se colar...

O desembargador Marcos José de Brito Rodrigues, que responderá processo administrativo no Conselho Nacional de Justiça, acusado de supostas vendas de sentenças, tentou arquivar a reclamação disciplinar.

Mais

Para solicitar o arquivamento, a sua alegação foi que havia feito pedido voluntário de aposentadoria. Mas, o CNJ acompanhou, de forma unânime, o parecer do relator, que negou a solicitação.

DiálogoJerson Domingos, que hoje comemora 75 anos de vida

 

DiálogoAna Damous

De boa

Depois do perigo de “rusgas” que caminhavam para uma separação política, o PP da senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias e o União Brasil da ex-deputada federal Rose Modesto voltaram “às boas”. As lideranças nacionais das duas siglas se acertaram e tudo voltou ao normal, com reflexo, é óbvio, em Mato Grosso do Sul. A Federação União Progressista deverá ser sacramentada no TSE e caminhará com o PL nas eleições de 2026.

Eu, não!

O deputado José Orcírio, do PT, ficou “de cara” quando ouviu o que não queria depois de criticar a administração estadual. Foi “lembrado” pelo parlamentar Coronel David que ele fez parte do governo, onde tinha cargos, e que na época não via nenhum problema como agora está “enxergando”. O petista retrucou afirmando, em outras palavras, que pessoalmente não desfrutava de tais benesses, pois era o partido que tinha os cargos.

Na real

Na análise de político de muitas jornadas, o deputado federal Marcos Pollon não estaria nem mais “rachando” a direita, diante de sua insistência em ser indicado para disputar o governo do Estado. E aponta algumas razões: o governador Eduardo Riedel há muito vem mantendo o favoritismo; o percentual que o separa de Pollon é estratosférico, segundo as pesquisas; reúne o maior número de partidos aliados e tem base forte nos municípios. Nesses quesitos, o parlamentar está um tanto quanto “capenga”.

ANIVERSARIANTES

Jerson Domingos
Humberto Rezende Pereira
Dra. Mirtes Muriel Corrêa Curado Elias
José Eduardo Chemin Cury
Marilena Infiesta Zulim
Edini Borges de Siqueira Quirino
Roseneia Elisabete Assmann Klaine
Ascário Nantes
Vanilson Pereira dos Santos
Claudenor Antonio Ferreira da Costa
Dr. José Wanderley Bezerra Alves
Maria José de Oliveira Bezerra
Ivaneide Gomes Nogueira
Maria Cardoso Gai
Clemente dos Santos Machado
Patricia Regina Lorentz da Costa
Cláudio Norikazu Uemura
Deborah Toledo de Rezende Almeida
Waldemar Mondini
Almir Eduardo Melke Sater
Dr. Pedro Arthur de Figueiredo
Luis Araldo Skibinski
Ricardo Fernandes de Souza
Evelyn Miranda Carvalho Mont'Alvão
Mariana Mendes Saraiva
Camyla Matos
Claudia Aude Leite
Paula Zani Castanheira
Cecília Albuquerque
Dilene Rodrigues
Marco Aurelio de Oliveira Dosso
Miriam Krenczyncki
Antonio Luis Mecenas
João Azambuja Pinho
Rubens Miyahira
Helena Veras de Souza
João de Figueiredo dos Reis
Rubens Peixoto Vieira
Lúcia Cunha
Carlos Eduardo Pettengill
João Carlos Monlevad
Victor Cabrera Eugênio
Djalma Lucas Furquim
Dra. Mônica Mitie Shimizu Corrêa
Lídia Ribeiro Souto Pfeifer
João Carlos Silva Serra
Zulma Nantes de Oliveira
Marieta Pereira de Souza
Braulio Neves de Queiroz
Randolfo Jareta
Geraldo Ribeiro da Silva
Rufina Echeverria Ferreira
Otair da Cruz Bandeira
Vera Lúcia Pierezan
Fabrizio Jardim
Fábio de Oliveira Moura
Eliana Cristina Fabreti Calciolari
Jurandir Rodrigues dos Santos
Leonardo da Cunha Castro
Henrique Duarte Jaffar
Renata Mendes
Maria do Carmo do Couto Cabral
Patrícia Couto de Almeida
Juliana Doto Bocchini
Dra. Claudete Moraes Siufi
Dr. Moacyr Basso Júnior
Homero Barbosa
Andréia Alexandra da Silva
Gilda Ferreira
Ranulfo Lopes
Vivianne Rodrigues
Luciana Delgado Dias
Paula Willians Lima
Marta Eliane de Araújo
Alex Pradella Miranda
Lirce Cânepa Couto
William Ferreira de Almeida
Luis Fernando Aguiar Gonçalves
Maria Amélia Maziero
Barbara Priscylla Amarilha Albino
Sones Lei Aparecida Domingues
Jair Alves
Anízio Alves da Silva
Heverton José de Medeiros
Alessandra Werneck Ferreira
Toshiko Ojima
Jane Conegundes
Roberto Elias Saad
Maria Aparecida Tenuta
Carlos Villa Maior dos Santos
Ana Flávia Siqueira Abrahão
Leonardo Francisco Figueiredo Neto
Shirley Oliveira Crochemore
Ivo Antonio Armstrong
Jailson da Silva Pfeifer
Ricardo Seba Saigali
Soraia Mohamed El Cheikh
Lilian Molan Pricinato Fontanini
Lúcia Mófreita Bruno Szochalewicz Gomes da Silva
Vilma Sayuri Miura Jaser
Jaime Bruno Zampieri
Raquel Adriana Malheiros Spassapan
Rose Mary de Castro Borges
Armando de Britto Loureiro

*Colaborou Tatyane Gameiro

Correio B

Grammy Latino 2025: Chitãozinho & Xororó ganham prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja

Demais indicados eram Let's Go Rodeo, de Ana Castela, Obrigado Deus, de Léo Foguete, Transcende (Ao Vivo / Deluxe), de Lauana Prado, e Do Velho Testamento, de Tierry

13/11/2025 23h00

Compartilhar
Capa do álbum

Capa do álbum "José e Durval", vencedor do Grammy Latino Reprodução

A dupla Chitãozinho & Xororó foi a grande vencedora na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja no Grammy Latino 2025. O anúncio foi feito na Première, que ocorre no Mandalay Bay South Convention Center antes da cerimônia principal, nesta quinta, 13.

Os cantores receberam o gramofone pelo álbum José & Durval. Os demais indicados eram Let’s Go Rodeo, de Ana Castela, Obrigado Deus, de Léo Foguete, Transcende (Ao Vivo / Deluxe), de Lauana Prado, e Do Velho Testamento, de Tierry.

A 26ª edição do Grammy Latino ocorre na quinta, diretamente da MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento, que celebra os maiores nomes da música latina, será transmitido a partir das 22h ao vivo no Brasil com cobertura especial no Multishow, Canal Bis e Globoplay.

Entre os brasileiros, há presença expressiva em várias categorias. Liniker aparece como principal destaque, somando sete indicações, incluindo Álbum do Ano, Canção do Ano e Gravação do Ano.

Outros nomes nacionais também marcam presença, entre eles: Marina Sena, Milton Nascimento, Zeca Pagodinho, Alcione, Carol Biazin, BaianaSystem, Gilberto Gil, Djonga e João Gomes.

