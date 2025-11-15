Empresário estaria sendo cogitado para disputar o governo de MS... Leia na coluna de hoje

Rubenio Marcelo - poeta de MS
"Eu trago em mim um rio e assim sorrio, lembrando que sou rio
e mar também... somar meu rio ao mar é bom,
faz bem e marca a dimensão de um sonho a fio...”
Felpuda
Empresário estaria sendo cogitado para disputar o governo de Mato Grosso do Sul, embora não seja filiado a nenhum partido. Quando questionado a respeito, não descarta a possibilidade, porém, dá resposta carregada de evasivas. Afirma que são “os amigos” que defendem sua possível candidatura e que nem sequer conversou com a família a respeito de encarar a empreitada.
Sua tendência política é de direita e ele nutre simpatia pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Até slogan para uma eventual campanha política já está sendo divulgado. O ceticismo, porém, toma conta de muita gente. Mas como o dito-cujo “se acha”...
Sonho meu
Embora sem ter muito a oferecer, o MDB sonha em integrar a chapa de reeleição do governador Riedel ocupando a vaga de vice-governador. O nome já teria sido escolhido: deputado estadual Junior Mochi. Depois de ir para o sacrifício e perder a disputa ao governo, ele voltou ao Legislativo em 2022.
Quase lá
Como estava previsto, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou a indicação do nome do ex-secretário de Estado Sérgio de Paula para o Tribunal de Contas de MS para a vaga aberta com a aposentadoria do conselheiro Jerson Domingos. Foram 23 assinaturas favoráveis, entre os 24 parlamentares. Haverá ainda votação secreta para a aprovação do nome e posterior nomeação ao cargo pelo governador.
Impacto
Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, a decisão da prefeitura de reduzir os salários dos servidores em até 20% deve afetar o comércio justamente no período de maior movimentação e expectativa de vendas, que é o fim do ano. Segundo o presidente da entidade, Adelaido Vila, o corte atinge cerca de 30 mil servidores, o que representa milhares de famílias com menor poder de compra.
Skate
Foi aprovado pela Câmara projeto de lei que declara Porto Alegre como capital nacional do skate. De autoria do deputado Zucco, o proposta agora segue para o Senado. O parlamentar destaca que a cidade tem a maior pista de skate da América Latina, a Skate Park, com estrutura de mais de 6 mil m² e cinco formatos de circuito diferentes.
De ouro
O estimado casal Geraldo e Celínia Maiolino comemorou bodas de ouro (50 anos de casados) no dia 1º, recebendo familiares e amigos na Estância Havaí. Carinho e alegria predominaram no evento, que contou com show de Moacir Franco.
