Encontro de Fuscas e carros antigos reúne diversos modelos em Campo Grande

Já diria a música: "Quer andar de carro velho, amor? Então, venha!" Entusiastas de veículos antigos poderão apreciar diversos modelos de Fusca no 1° Encontro do ano da Confraria, que acontece no sábado (18), no estacionamento da Cidade do Natal, em Campo Grande.

O convite vai muito além de apenas comparecer: também é uma oportunidade para tirar seu carro antigo da garagem e trocar ideias com outros apaixonados por veículos clássicos.

Em conversa com o presidente da Confraria Apaixonados por Fuscas & Derivados de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendonça, de 42 anos, ele explicou que o evento contará com uma grande variedade de modelos de Fusca.

Isso ocorre, segundo Eduardo, porque, no Brasil, a comercialização do modelo teve início por volta de 1950 e se estendeu até a década de 1990.

"Tem um integrante da Confraria que possui um exemplar de um dos últimos que foi fabricado no Brasil, conhecido como Fusca Série Ouro. Foram fabricadas aproximadamente 1.500 unidades, e ele tem esse modelo em excelente estado e muito original", contou Eduardo.

Além disso, o próprio Fusca do presidente da Confraria é da década de 1990, mas haverá outros estilizados ao gosto dos proprietários, como Fuscas no estilo californiano, old school e até hot rod.

"Teremos uma diversidade muito grande de Fuscas. Para quem gosta, geralmente é uma paixão que vem de pai para filho. Geralmente, as pessoas que curtem o movimento tiveram algum contato familiar: o pai já teve um Fusca, ou um amigo teve, ou aprenderam a dirigir em um, ou o avô teve e deixou saudade. Às vezes, o carro é de família, e a pessoa vem cuidando dele com carinho há anos."

Imagem divulgação

Meteorito



Modelo 1995, de cor bege urano, popularmente conhecido como "Fusca Itamar" por ser parte de uma ação do governo do ex-presidente Itamar Franco para trazer o veículo "popular do povo" e relançar o modelo, que ficou conhecido como Série Ouro.

Características: alto índice de originalidade, com pequenas modificações reversíveis. O veículo está equipado com conta-giros no painel, bancos de couro, escapamento esportivo e rodas esportivas no modelo Porsche 914.

Ainda que seja um veículo com quase 30 anos, é confortável e econômico para viagens.

Luiz Paulo Domingos e seu amigo de aventuras

Fusca na praia

O veículo na cor azul, preparado para cair na estrada, chegou até a praia do gerente de marketing Luiz Paulo Domingos, de 35 anos. Ele circulou, inclusive, por Santa Catarina onde representou o Estado em um evento, e os roteiros não param por aí.

O carro passou por reforma há 9 anos, quando foram reparadas a tapeçaria, a funilaria e o motor.

“Sou apaixonado por ele, porque foi uma grande conquista. Ele me deu os melhores amigos que tenho e me levou a vários lugares. Onde passo, faço novas amizades também. Muitas emoções e aventuras ao lado dele nestes 11 anos juntos”, disse Luiz.

Imagem divulgação

Modelos 74 e 73

Os dois veículos pertencem ao membro da Confraria, Cristiano, que também é um entusiasta do Fusca. O azul é de 1974, e o amarelo, de 1973. Ambos são equipados com ar-condicionado. A curiosidade fica por conta do modelo azul que é conhecido pelo nome de "calcinha" enquanto o amarelo ainda não foi batizado.

“O azul, eu tenho há mais de doze anos. Sempre tive Fusca, sempre fui apaixonado por Fusca. Tenho uma oficina de carros antigos, que abri devido à dificuldade das pessoas em encontrar mão de obra especializada”, contou o mecânico especializado em veículos clássicos.

Está pensando que o carro azul, chamado de “estradeiro”, fica parado? Nada disso! Ele já rodou pelo Paraná, Santa Catarina e Assunção, no Paraguai, entre outras localidades. Já o amarelo, por ser rebaixado, Cristiano costuma usá-lo quando dirige pela Cidade Morena.

“Trabalho com Fusca desde 1989. Entrei como aprendiz de mecânico em uma concessionária Volkswagen no Paraná. Meu pai sempre teve carros antigos, como Fusca. Naquela época, era isso, né? E, na frente da minha casa, tinha uma oficina mecânica de um senhor que mexia apenas com esse carro. Então, sou apaixonado desde pequeno”, frisou Cristiano.

Imagem divulgação

Outros veículos

Para agradar a todos os gostos, o evento também contará com Kombis, Variantes, Fiat 147, Corcéis, Gols, entre outros. A única exigência para participar é que os veículos tenham, no mínimo, 30 anos de fabricação.

Pensado em toda família o local terá alguns foodtruck, banheiros e como edições anteriores promete não deixar os entusiastas por veículos antigos com os olhos brilhando e vontade de adquirir um modelo para ir reformando devagar.

Serviço:

1° Encontro do Ano da Confraria 2025

Data: 18 de janeiro, às 14h

Local: Estacionamento da Cidade do Natal

