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FELPUDA

"Enquanto boa parte dos brasileiros segue literalmente pegando o boi"...Leia na coluna de hoje

Leia a Coluna Diálogo desta segunda-feira (6)

Ester Gameiro

06/07/2026 - 00h01
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Fernando Teixeira de Andrade - escritor brasileiro

"Enquanto não atravessarmos a dor de nossa própria solidão, continuaremos a nos buscar em outras metades.  Para viver a dois, antes, é necessário ser um”.

 

FELPUDA

Enquanto boa parte dos brasileiros segue literalmente pegando o boi pelos chifres para enfrentar a inflação  e fazer o salário chegar ao fim do mês, em Parintins (AM) os bois andam bem alimentados. O Ministério da Cultura autorizou a captação de mais de R$ 13 milhões, via Lei Rouanet, para o festival deste ano, dos quais cerca de R$ 9,5 milhões foram destinados ao espetáculo na arena. Cultura merece incentivo, ninguém discute. O difícil é convencer quem está fazendo compras, e contas no supermercado, enfrentando o “festival” de aumentos dos produtos e serviços. Afe!

Memória

O deputado Pedro Kemp (PT) descobriu agora que o Credcesta virou problema e quer suspender os descontos dos servidores. A preocupação é compreensível. Curioso é esquecer que essa modalidade nasceu na Bahia, sob governos petistas, vendida como solução para o funcionalismo.  

Mais

Hoje, o partido trata  como vilão um modelo  que ajudou a colocar  em circulação.  Na política, a memória costuma ter juros altos: cobra dos adversários, mas concede generosa carência quando a conta é da própria casa.

Beto Pereira e Sonaira - Arquivo Pessoal
Dra. Natália Vogt - Arquivo Pessoal

"Pires"

O pré-candidato ao Senado Reinaldo Azambuja (PL) aponta  a realidade dos municípios de MS e dos outros estados: todos de “pires na mão”. Segundo ele, a estrutura do pacto federativo hoje é uma barreira ao desenvolvimento  das cidades, obrigando esses gestores a peregrinarem por Brasília em busca de recursos que, muitas vezes, não chegam. Azambuja defende mudança da concentração nas mãos da União dos 58% de tudo que é pago de impostos no País.

Teimosia

O deputado federal Marcos Pollon continua insistindo em sua  pré-candidatura ao Senado, mesmo sabendo que a escolha já foi feita. O presidente nacional do PL, Waldemar da Costa Neto, anunciou Capitão Contar para a segunda vaga. Até então, Pollon tinha o aval da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que divulgou uma carta do seu marido, indicando o nome do parlamentar. Como ela bateu  de frente com o presidenciável Flávio Bolsonaro...

Oi?!...

A Câmara dos Deputados ensaia criar o Pix da Leitura, que prevê incentivo financeiro para quem comprovar que leu um livro, sem prova, sem nota e sem avaliação. Bastará um comentário, um áudio ou um resumo. Se a moda pegar, não falta quem pergunte quando virá o Pix da Caminhada ou da Louça Lavada. O autor é o deputado Duda Ramos (Podemos-RR) que pretende romper a lógica que trata a leitura como obrigação escolar ou prática  de elite, transformando-a em um ato valorizado e recompensado. O relator é Alexandre Lindenmeyer (PT-RS). Como se vê...

Aniversariantes

Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias,
Dr. Milton Nakao,
Rosana Maiolino Volpe,
Dr. Mauricio Coutinho Anache,
Nabia Maksoud,
Aparecido Barros Ramos,
José Chaves de Oliveira,
Nedy Rodrigues Borges,
Ricardo Cesar Alves,
Juraci Lemes de Oliveira,
Erasmo Correa Souza,
Antonio Sergio Cartano,
Osair Pires Esvicero Júnior,
João do Nascimento Tomicha,
Dr. Evaldo Borges Rodrigues da Costa,
Cícera Maria de Souza da Silva,
Sarah Fiusa,
Lino Pellizzer,
Antônio Juliano de Barros,
Bruna Teixeira Domingues,
Dr. Márcio Tércius Romano Bacha,
Antônio Ernesto Verna de Salvo,
Nilza Ferreira Pires,
Nassif El Daher Sobrinho,
Israel Balthazar,
Inara Rodrigues de Souza,
Odmir Pinto,
Sergio Ricardo da Silva Carapateira,
Amâncio Vitorino Delfino,
Angelino Rodrigues Fernandes,
Eduardo Coim Martim,
Marco Aurélio Azuaga,
Suely Elena Inocêncio,
Terezinha Ximenes,
Maria Inez Serra Bella,
Sílvio da Silva,
Dr. Rubens de Almeida,
Marylise Chaia,
Penélope Mota Calarge,
Cynthia Kinoshita,
Karina Nogueira,
Cleide Daima,
Armando Leonel da Silva,
Milena Rosa Di Giacomo Adri Faverão,
Dr. João Evangelista de Carvalho Neto,
Pericles Garcia Santos,
Maria do Carmo Filgueiras,
Ellena Carpes Espíndolla,
Luiz Henrique Munró,
Osvaldo Nunes dos Anjos,
Antônio Gomes,
Mário Rozas Filho,
Elias Lemos Monteiro,
Mário Fonseca Filho,
José Targino Maranhão,
Katiene Aracele Magalhães Saropá,
Tohiomi Okari,
Ângela Manzano,
Dr. Mário Duarte,
Solange Leite Porcino,
Bernadete Lachi,
Rafael Kenji Koshimizu,
Helenrose Aparecida da Silva
Pedroso Coelho,
Dr. Eduardo Kawano,
Oclécio de Carvalho,
Izabel Cristina Buytendorp,
Ladislau Martins Ximenes,
Bruno Maia de Oliveira,
Ana Tereza Nery da Silva,
Dominga Neuza Dávalos Adania,
Carlos Adalberto Pereira Porto,
Irani Nunes da Silva,
Rosa Maria Froes Pereira,
Edival Antonio Pereira,
Marcello Daher Camargo,
Rolemberg Donizete Alves,
Lucila Arcanjo Lima,
Aracy Benites Torres,
Fernando Padoin Figueiredo,
Júlio Loureiro da Silva,
Modesto Smiderle Filho,
Salazar Cação,
Liliane Monteiro Aranha,
Ivan Sader Gasparotto,
Lúcia Helena Maffei Lemos,
Marci Ivania Ferreira Costa,
Pedro Paulo Meza Bonfietti,
Hygreville Raymundo D’Athayde,
Rita de Cássia Rodrigues da Rocha
Reis Aranha,
Ana Paula Sampaio Centurião,
Emanuelle Campos de Menezes,
Renata Cristina Bruschi,
Junyor Henrique Nogueira Alves,
Thyago dos Santos Tereza,
Felipe de Oliveira Farias,
Aguinaldo Marques Filho,
Gileade Pereira Freitas,
Ismarina do Carmo Rodrigues dos Santos,
Antonio Nunes da Cunha Filho,
Wilson Pinheiro,
Fernando César Bueno de Oliveira,
João Felix Miranda Barbosa Neto,
Luis Henrique Dobre,
Caio Múcio Teixeira Cabral,
Rodrigo Mota dos Santos

Colaborou Tatyane Gameiro

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Coluna Desatando nós: Quando o casal vira apenas uma equipe de logística

A Dra. em psicologia Vanessa Abdo ressalta que o problema não está na organização. Ela é necessária. A questão é quando a relação passa a existir apenas nesse lugar.

05/07/2026 14h00

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Coluna Desatando nós: Quando o casal vira apenas uma equipe de logística

Coluna Desatando nós: Quando o casal vira apenas uma equipe de logística Foto: Divulgação

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A chegada dos filhos transforma profundamente a vida de um casal. Novas responsabilidades surgem, a rotina se torna mais intensa e o tempo parece sempre insuficiente.

Aos poucos, muitas conversas passam a girar em torno de horários, escola, consultas, atividades e compromissos. Sem perceber, o casal começa a funcionar como uma eficiente equipe de logística.

O problema não está na organização. Ela é necessária. A questão é quando a relação passa a existir apenas nesse lugar. Os parceiros se tornam gestores da rotina familiar, mas deixam de ser companheiros de vida.

Na terapia de casal, é comum ouvir relatos de pessoas que se sentem sozinhas dentro de relacionamentos estáveis. Não faltam tarefas compartilhadas, mas faltam troca, curiosidade sobre o outro, intimidade e conexão emocional. O casal continua funcionando, mas o vínculo vai se enfraquecendo silenciosamente.

Muitas vezes, isso acontece sem conflitos aparentes. Não há grandes brigas, mas também não há espaços de encontro. A prioridade passa a ser atender às demandas da família, enquanto a relação ocupa sempre o último lugar da lista.

O paradoxo é que cuidar do casal também é uma forma de cuidar dos filhos. Crianças crescem observando relações. Quando veem adultos que dialogam, se respeitam e cultivam afeto, aprendem referências importantes sobre convivência e vínculo.

Isso não exige viagens, jantares sofisticados ou disponibilidade que poucas famílias possuem. Pequenos momentos de presença já fazem diferença. Conversas sem interrupções, interesse genuíno pela vida do outro e demonstrações simples de carinho ajudam a manter viva uma conexão que não pode sobreviver apenas da eficiência.

Nenhum relacionamento se fortalece por acaso. Assim como cuidamos da saúde, do trabalho e dos filhos, também precisamos cuidar da relação. Porque famílias saudáveis não são construídas apenas por boas rotinas, mas por vínculos que continuam existindo além delas.

Vamos desatar esses nós?

@vanessaabdo7

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de julho. A clareza é sua força esta semana!

Nesta semana, temos a presença do Rei de Espadas como carta regente. Representando intelecto, clareza e autoridade, esta carta traz uma energia poderosa que nos incentiva a abraçar nossa sabedoria interior e tomar decisões com uma mente afiada.

05/07/2026 12h00

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A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de julho. A clareza é sua força esta semana!

A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de julho. A clareza é sua força esta semana! Foto: Divulgação

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O Rei de Espadas representa autoridade, inteligência, discernimento e pensamento lógico. Sua força está na capacidade de unir razão, experiência e coragem para agir com firmeza. Quando surge como carta regente, indica o momento de assumir o controle de uma situação desafiadora com clareza, segurança e convicção.

Você sabe o que pensa, sustenta sua verdade e, por isso, conquista respeito, credibilidade e espaço pela firmeza das suas ideias.

Ele é um mestre da razão e da análise crítica, possuindo um intelecto aguçado que corta a confusão e mergulha no cerne da questão. Sua presença nos lembra de encarar quaisquer desafios ou decisões com uma mentalidade semelhante.

O Rei das Espadas nos incentiva a falar nossa verdade com confiança e assertividade. Esta carta representa o poder da comunicação eficaz e a importância de uma expressão clara e concisa.

Seja uma negociação profissional, uma conversa sincera com alguém querido ou argumentos persuasivos em um debate, a energia do Rei nos apoia a transmitir nossa mensagem com precisão e autoridade.

Esta carta revela uma mente lúcida, capaz de enxergar além das emoções e avaliar os fatos com objetividade. É hora de abandonar crenças limitantes, ir direto ao ponto e tomar decisões equilibradas, baseadas na lógica e na imparcialidade.

Ainda que essa postura possa parecer fria ou distante, esse distanciamento emocional é justamente o que permitirá enxergar a realidade com mais nitidez.

O Rei de Espadas também convida você a agir com ética, justiça e responsabilidade. Antes de decidir, analise todos os lados da situação e mantenha a integridade como principal critério. A verdade, mesmo quando desconfortável, será sua maior aliada.

Se você enfrenta questões jurídicas, financeiras, burocráticas ou decisões importantes, este pode ser o momento ideal para buscar aconselhamento especializado. Antecipar-se aos acontecimentos, contar com um bom mentor ou recorrer a um profissional de confiança poderá ajudá-lo a defender seus interesses, tomar decisões mais seguras e alcançar os melhores resultados.

Você é rígido demais no seu pensamento, recusando-se a considerar novas ideias ou perspectivas?

Você é alguém que tende a sustentar suas ideias com firmeza, ou tem dificuldade em considerar novas perspectivas quando elas desafiam aquilo em que já acredita? Em que medida as estruturas sociais, expectativas externas ou figuras de autoridade influenciam ou limitam sua autonomia de pensamento?

Ao longo da vida, somos moldados por um conjunto de suposições que nem sempre percebemos. Desde cedo, absorvemos valores, crenças e preconceitos sutis que ajudam a construir nossa visão de mundo.

Muitas dessas ideias se formam de maneira inconsciente e, com o tempo, podem se tornar rígidas. Questioná-las exige esforço, porque confronta certezas antigas e narrativas que já pareciam estabelecidas.

O Rei de Espadas nos convida justamente a olhar para essas estruturas internas. Não como verdades imutáveis, mas como construções que podem — e, às vezes, precisam — ser revisitadas. Algumas crenças limitantes não são apenas pessoais, mas também refletem discursos coletivos que definem até onde acreditamos que podemos ir.

Essa carta não representa rigidez como destino, mas sim um ponto de consciência. Até aquilo que parece já fixo e definido pode ser transformado quando é trazido à luz da reflexão. Nesse sentido, o pensamento crítico não é apenas a defesa de ideias, mas também a abertura para refiná-las.

Antes de refutar uma ideia diferente da sua, experimente pensar: “vou escutar — talvez exista aqui uma abordagem interessante.”

Em sua expressão mais elevada, o Rei de Espadas é clareza intelectual aliada à capacidade de análise profunda. Ele nos lembra de que compreender é o primeiro passo para transformar. Às vezes, ele se manifesta por meio de pessoas ou situações que desafiam nossas certezas, nem sempre confortáveis, mas necessárias para ampliar a percepção.

O verdadeiro desafio não é “vencer” esse rei, mas aprender a dialogar com ele. Quando há razão, evidência e consciência, até estruturas antigas podem se mover. E, nesse processo, não deixamos de ser quem somos, apenas nos tornamos mais lúcidos sobre o que pensamos e por quê.

Clareza, Verdade e Avançar com Propósito

Há momentos na vida em que a emoção conduz nossos passos. Em outros, porém, é a clareza que precisa assumir o comando. Nesta semana, o Rei de Espadas surge com sua presença firme e serena, convidando você a pensar com lucidez, comunicar-se com honestidade e tomar decisões conscientes.

Esta é uma semana para encarar a realidade de frente. O Rei de Espadas não age por impulso nem se deixa levar pela confusão. Antes de agir, ele observa, analisa e escolhe seu caminho com segurança. Sua força não está na pressa, mas na clareza.

Ao longo dos próximos dias, conversas importantes tendem a acontecer, decisões podem se tornar inevitáveis e aquilo que antes parecia nebuloso começa, pouco a pouco, a fazer sentido. O avanço virá, mas exigirá discernimento.

O Rei de Espadas está profundamente conectado à verdade — não àquela moldada pelos medos ou pelas expectativas, mas à verdade sustentada pelos fatos. Talvez esta semana peça que você enxergue pessoas, situações ou até a si mesmo sob uma nova perspectiva.

Isso pode significar abandonar antigas crenças, expectativas ou narrativas que já não correspondem à realidade.

Não estranhe. A sua mente estará especialmente ativa. Ideias surgirão com rapidez, questionamentos ganharão força e você poderá sentir necessidade de analisar tudo com mais profundidade.

Essa capacidade de reflexão será valiosa, desde que não se transforme em excesso de pensamentos. A proposta não é silenciar a mente, mas direcioná-la para aquilo que realmente importa.

A comunicação também ganha destaque. O convite do Rei de Espadas não é para o "sincericídio", mas para uma honestidade madura: direta, respeitosa e alinhada com a verdade. Talvez seja o momento de ter aquela conversa adiada, expressar sentimentos que estavam guardados ou estabelecer limites com clareza e serenidade.

As palavras terão um peso especial nesta semana. Elas podem trazer entendimento, fortalecer relações e abrir caminhos que antes pareciam bloqueados. Da mesma forma, ouvir com atenção será tão importante quanto falar. Quando existe compreensão, o progresso acontece naturalmente.

Outro aprendizado importante será encontrar equilíbrio entre razão e impulso. Nem toda resposta precisa ser imediata. Antes de agir, permita-se refletir. Decisões tomadas com consciência tendem a produzir resultados mais sólidos do que aquelas motivadas apenas pela urgência do momento.

Com a mente em evidência, o diálogo interno também se intensifica. É possível que antigas inseguranças ou crenças limitantes reapareçam, fazendo você revisitar escolhas, questionar decisões ou alimentar preocupações desnecessárias.

Muitas vezes, a mente fica mais agitada pouco antes de encontrar clareza. Observe seus pensamentos e redirecione sua atenção sempre que perceber a autossabotagem tentando assumir o controle.

No fim das contas, esta carta representa a capacidade de unir inteligência, discernimento e ação. Quando pensamos com clareza, fazemos escolhas mais conscientes. E, quando nossas escolhas são bem fundamentadas, seguimos em frente com mais confiança e segurança.

Antes de dar o próximo passo, organize seus pensamentos. O Rei de Espadas lembra que, quando enxergamos as coisas como elas realmente são, o caminho naturalmente começa a se abrir.

Permita que seu coração e intuição te guiem, além da sua mente lógica. Encontre o equilíbrio entre intelecto e emoções, e use seu discernimento com sabedoria. Abra-se para novas possibilidades e esteja disposto a questionar crenças e perspectivas já estabelecidas.

O Rei das Espadas lembra você de permanecer com a mente aberta, adaptável e receptivo a diferentes pontos de vista. Dessa forma, você pode enfrentar desafios com clareza, tomar decisões informadas e fomentar relacionamentos harmoniosos.

Amor e Relacionamento

Em um relacionamento, o Rei de Espadas pode indicar uma dinâmica em que razão e exigência falam mais alto do que emoção. O casal tende a se cobrar muito, buscando sempre o melhor resultado e padrões elevados, o que pode gerar desgaste desnecessário. A carta convida a aliviar a pressão, valorizar o que já foi construído e lembrar que relações saudáveis não precisam ser perfeitas para serem verdadeiras.

Para quem está solteiro, o Rei de Espadas sugere a chegada de alguém mais reservado, racional e correto em suas atitudes. É uma pessoa que demonstra afeto de forma discreta, priorizando respeito, lealdade e coerência. Em alguns casos, também representa alguém satisfeito com a própria independência e pouco disposto a viver romances impulsivos.

Dinheiro e Trabalho

No trabalho, o Rei de Espadas indica um período para agir com estratégia, objetividade e profissionalismo. Decisões importantes devem ser tomadas com base em fatos, planejamento e análise, deixando as emoções em segundo plano. Sua capacidade de liderança, organização e comunicação pode ser reconhecida.

Na carreira, a carta favorece cargos de responsabilidade, negociações e projetos que exigem conhecimento técnico, disciplina e pensamento crítico. Também pode representar a influência de um chefe, mentor ou profissional experiente.

Nas finanças, a carta aconselha prudência. Evite gastos impulsivos e tome decisões financeiras apenas depois de pesquisar, comparar e avaliar com calma. Ter uma visão realista sobre ganhos, despesas e prioridades ajudará a manter o equilíbrio e evitar problemas futuros.

Quanto mais racional for sua relação com o dinheiro agora, mais segurança terá adiante. O conselho é administrar os recursos com racionalidade.

Portal 07/07: Levante os véus da ilusão

O Rei de Espadas tem entre suas maiores virtudes a mente afiada e a capacidade de enxergar a verdade em qualquer situação. Mestre da estratégia e da comunicação clara, ele nos ensina que as melhores decisões nascem da razão aliada à sabedoria, sempre com imparcialidade e objetividade.

Nesta semana, sua mensagem ganha ainda mais força com a abertura do Portal 07/07/2026. Sob a regência do Rei de Espadas, esse alinhamento nos convida a romper as correntes da ilusão e a fazer escolhas conscientes.

Afinal, toda transformação começa com um ato de lucidez: é preciso cortar o que aprisiona para que o amor, em sua forma mais livre e verdadeira, possa florescer.

Em conclusão, o Rei de Espadas traz uma energia influente e intelectualmente carregada. Ela nos guia a abraçar nosso raciocínio afiado, comunicar-nos de forma eficaz e tomar decisões com clareza e autoridade. Ao incorporar o Rei dentro de nós, podemos enfrentar os desafios da vida com sabedoria, integridade e justiça.

Lembre-se, conhecimento é poder, e com o Rei das Espadas ao nosso lado, podemos caminhar com confiança em direção aos nossos objetivos.

Como escreveu Baltasar Gracián: "A prudência é a mãe da boa sorte." Que esta seja a bússola dos próximos dias: pense antes de agir, reflita antes de decidir e confie mais na clareza do que no impulso. É na serenidade da mente que a alma encontra o caminho certo.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

 

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