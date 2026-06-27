Enquanto ruas esburacadas, falta de infraestrutura e contas públicas... Leia na coluna de hoje

Sylvia Cesco - Poeta de MS
"Os meus versos adormeceram sobre verdes e gentis verões, úmidos de lágrimas descuidadas, escondidas entre folhas de jasmim e flores despetaladas”
FELPUDA
Enquanto ruas esburacadas, falta de infraestrutura e contas públicas disputam atenção, a Câmara dos Deputados resolveu mirar as estrelas. A Comissão de Turismo aprovou regras para reduzir a poluição luminosa e impulsionar o astroturismo, exigindo luminárias de LED com luz voltada ao chão e tons âmbar ou avermelhados. A promessa é preservar o céu noturno. Resta saber se, antes de contemplar as constelações, o brasileiro conseguirá enxergar solução para os problemas que continuam bem aqui. Pode?
Quem conquistou o Travellers’ Choice 2026 foi o Hotel Sesc Bonito. A premiação é concedida pelo Tripadvisor, a maior plataforma de viagens do mundo, e o hotel passa a integrar o seleto grupo dos 10% de estabelecimentos mais bem avaliados. A premiação é baseada exclusivamente nas avaliações e experiências compartilhadas pelos próprios viajantes durante 2025, refletindo a percepção real dos hóspedes sobre qualidade, atendimento, estrutura, limpeza, conforto e experiência geral oferecidos pelo empreendimento. O selo Travellers’ Choice é concedido anualmente aos hotéis que mantêm desempenho consistente e avaliações positivas junto aos usuários da plataforma. Para a gerente da unidade, Maria Caroline Moron Urt, a conquista é resultado direto do comprometimento das equipes que atuam diariamente nas operações.
"Canibalismo"
O “climão” entre o deputado federal Vander Loubet e a dupla formada pela deputada federal Camila Jara e o deputado estadual Zeca do PT virou motivo de deboche. Adversários dizem que, diante da dificuldade de encontrar novos alvos fora de casa, petistas estão mirando os companheiros. Dizem que o partido entrou na fase do “canibalismo político”, porque processar o Bolsonaro por perturbar baleias já não rende mais.
Paciência
Pesquisa divulgada pelo Procon-MS mostrou que abastecer veículo em Campo Grande continua sendo exercício de pesquisa e paciência. Dependendo do posto escolhido, a diferença de preço pode passar de 14%, especialmente no GNV. No etanol, a economia chega a R$ 27 por tanque para quem se dispuser rodar atrás da bomba mais barata. A boa notícia é que alguns preços caíram. A má notícia é que é preciso continuar fazer contas.
Autorizada
A Santa Casa de Campo Grande conseguiu autorização do MEC para abrir sua primeira residência multiprofissional. O programa vai formar especialistas em enfermagem, fisioterapia, nutrição e psicologia. O curso terá duração de dois anos, com carga horária de 60 horas semanais e bolsa de R$ 4.106,09.
Aniversariantes
Sábado (27)
Dra. Ana Carolina Ali Garcia,
Dr. Antônio da Silva Vendas Neto,
Maria do Carmo Avesani Lopez,
José Ricardo Hong Koim,
Mônica Barros Reis,
Eunice Moreira dos Santos,
Inah Ayres Ribeiro,
Nery Leite Bueno,
Jair Marciano Dutra,
Laurindo Gonçalves Charão de Siqueira,
Lício Ferreira,
Edio Antônio Resende de Castro,
Alan Ramão Quintana,
Evelyn Ferreira Cruz,
Antônio Pedro Marques de Figueiredo Neto,
Adriana Robbin Calegaro,
Celso Oscar Couso,
Edson Dutra dos Santos,
Elaine Candido Tosta,
Orlando Carvalho Correa,
Laudelina Martins Portilho de Melo,
Alex Sandro da Silva,
Miguel Medeiros de Queiroz,
José Antonio de Lima,
Dr. Mauri Valentin Riciotti,
Dr. Joaquim Brandão Neto,
Eneu Silveira Fett de Magalhaes,
Dr. Márcio Eurico Vitral Amaro,
Carolina Cáceres Vieira,
João Batista de Almeida,
Crescêncio Alvarenga Filho,
Hugo Melo Farias,
José Ailton dos Santos,
Lurdes Chueriy de Oliveira,
Joana Varanda Coimbra,
Oberdan Nascimento,
Elio Gomes Barbosa,
Danilo Dias Brentan,
Neder Afonso da Costa Vedovato,
Marcelo França,
Patrícia Lopes Del Picchia Sturaro,
Luiz Henrique de Souza,
Eunice Moreti Amorim,
Arlete Viana Costa,
Maria Rosana Rodrigues Pinto Gama,
Lucileide Dorisbor,
Kátia Liege Guimarães,
João Fernandes da Fonseca Filho,
Regina Coeli Alves de Souza,
Aline Reis Abrão,
Gabriel Monteiro Maymone,
Dr. Renato Bichat Pinto de Arruda,
Paulo de Tarso Albuquerque,
Vanda Jacques Monteiro Leite,
Egeu Berthier,
Maria Euzebia de Souza Marques,
Marina Cançado Fatureto Bandeira,
José Roberto de Almeida,
Edvaldo Ferreira da Silva,
Ana Cristina Massuda de Góes,
Lourival Ferraz de Camargo,
Januário Moreira Maia,
Thelma Rita de Souza Gomes,
Luciana Soares de Oliveira,
Ana Maria Vinhas,
Valdemir Antonio Moreto,
Géssica Scherer,
Pedro Asato,
Dra. Jussara Maria de Souza Martins Baptista,
Dr. Douglas Ramos,
Ana Cacilda Rolim,
Kerman Salazar Cação,
Márcia Cristina de Castro Zambaldi.
Domingo (28)
Lia de Sena Maksoud,
Diogo Wendling,
Samayra Prado Vasconcelos,
Dra. Elenice Pereira Carille,
Maria Tereza Saab Mujica,
Luci Dorisbor,
Jonas Nogueira de Melo,
Paulo Azevedo de Melo,
Regina da Conceição Amorim,
Silasneiton Gonçalves,
Leon Conde Sangueza,
Maura Virgínia de Castilho,
Silvia Marcia Leite Baldo,
Argemiro Noronha de Alencar,
Jeovania Bernardes,
Ronaldo Marchiori,
José Cardoso dos Santos,
Franciele Paula Rizzi,
Leuza Carrilho de Oliveira,
Edson Correa da Silva,
Eduardo de Oliveira Prestes,
Sandra Mara Vieira,
Dr. Lincoln Cezar Melo Godoeng Costa,
Janaína Correa Alves Nishikawa,
Wilson Soler,
Pedro Pedrossian Filho,
Marilza Grichoswski Pitchenin,
Dr. Augusto Afonso
de Campos Brasil Filho,
Márcia Cristina Alves da Cruz,
Dr. Cícero Rufino Pereira,
Audaleide Maria dos Santos,
José Bandeira de Mello Filho,
Rodrigo Rebello Campos,
José Cláudio Dotto,
Marcus Vinicius Rocha Fernandes,
Heleni Colombo de Barros,
Esmeralda Malagoli,
Galileu Prado de Souza,
Enilde Brandão Vilela,
Argemiro Nenrique da Silva,
Cleiton Baeve de Souza,
Maria Irene Ferreira Espíndola,
Ionice da Cunha Neves,
Luiz Alberto Silva Perez,
Valey Freitas Rodrigues,
Luiz Carlos Rodrigues Antunes Júnior,
Maria de Lourdes Lorenzetti Pires,
José Américo Flores do Amaral,
Claudinei da Silva,
Dr. Hércules Mandetta Neto,
Dr. Lauro Corsi Filho,
Dra. Ana Alice Teixeira de Lima Coelho,
Dr. Luiz Carlos Nunes da Silva Maia,
Marili de Medeiros Santoro,
Rodrigo Cunha de Figueiredo,
Alexandre do Nascimento Cantalice,
Renata Garcia Leandro Nishimura,
Juliana Coelho Mazzaro,
Marcelo Labegalini Ally,
Helton Pedro Lazzarotto,
Norma Raquel Stragliotto,
Rosemar Angela Ferreira Perrupato,
Liana Catia Lazzarotti Garcia,
Ali Khaled Omais,
Mário Name,
Kátia Regina Molina Soares,
Hellen Caroline Richter Ferreira,
André Luiz Esteves Tognon,
Sylvia Doniak,
Nelson Eli Prado,
Maria Lucilia Ascenço.
Colaborou Tatyane Gameiro