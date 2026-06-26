Os 30 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral vão... Leia na coluna de hoje

Tiago Mattos - Empreendedor brasileiro
"A produtividade não é sobre fazer mais, mas fazer o que realmente importa. Escolher bem no cotidiano é um superpoder”.
FELPUDA
Os 30 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral vão dividir uma bolada nada desprezível de quase R$ 5 bilhões do Fundo Eleitoral nas eleições de 2026. Formado por recursos públicos, o que evidencia a participação do ilustre contribuinte, o tal fundo financia campanhas eleitorais desde que empresas foram proibidas de fazer doações. A distribuição considera o tamanho das bancadas no Congresso Nacional. Pelo que tem sido visto por aí, pode-se dizer que em muitos casos é o famoso meu, seu, nosso suado dinheirinho jogado fora. Dá licença!
De olho
Mato Grosso do Sul acaba de ganhar um verdadeiro “Big Brother do Mato”. A nova plataforma criada pela Aprosoja para monitorar javalis, javaporcos, catetos e queixadas permitirá acompanhar, em tempo real, por onde andam os “visitantes” que tanto preocupam produtores.
Mais
Com mapas, registros e geotecnologia será possível identificar áreas de risco e planejar ações de controle. A iniciativa é importante, porque os bichos se multiplicam com eficiência que muitos partidos políticos até invejariam. Assim sendo...
Sem fim
Depois de meses sacolejando pelas ruas de Campo Grande, alguns vereadores finalmente “descobriram” que existem buracos espalhados pelas ruas da cidade. A “novidade” foi levada ao secretário André Brandão, que mal completou 20 dias no cargo e já se deparou com um verdadeiro campo minado administrativo. Enquanto os parlamentares apresentavam a “descoberta”, o secretário fazia as contas de passivo milionário e de demanda que parece não ter fim. Há “pepinos” que vêm com manual; este veio com crateras.
Troca
A Assembleia de MS aprovou projeto que troca a tradicional placa do idoso curvado por uma figura ereta acompanhada da legenda “60+”. A mudança pode parecer apenas estética, mas carrega recado oportuno: idade avançada não é sinônimo de invalidez. Em tempos em que muita gente passa dos 60 correndo, trabalhando, viajando e até disputando eleição, o velhinho encurvado da placa já estava precisando de aposentadoria. Pelo menos da sinalização pública.
Nova cor
O vereador Marcos Trad trocou o vermelho do PDT pelo verde do PV, de olho em uma vaga na Câmara Federal. Diz contar com a bênção da cúpula nacional e com a simpatia dos aliados da federação. O problema é que, por estas bandas, alguns pedetistas parecem enxergar sustentabilidade política de outra forma. A mudança pode até ter sido tranquila em Brasília, mas em MS, dizem, há quem já esteja se preparando para disputa judicial.
ANIVERSARIANTES
Ana Ruas;
Adriane Barbosa Nogueira Lopes;
Marcello Naglis Barbosa;
Carolina Alves de Oliveira Dolzan;
Lara Selem;
Marlon Soares Garcia;
Paulo Cesar Margato;
Vespasiano Kojun Yamaura;
Adriana de Barros Sitta;
José Francisco de Paula;
Plinio Soken;
Maria Dilma Sousa Tavares;
Maria Eulina Rocha dos Santos;
Lurdes Mendes Amaral;
Dr. Zeno Vieira Schwengber;
Lea Dias Teixeira;
Verenna Cabalero;
Vânia Gonçalves Maia;
Jaqueline Pereira;
Guilherme Faustino de Farias;
Telmo Delfino Sobrinho;
Joselayne Aparecida Paticu da Silva;
Ludimar Godoy Novais;
Maria Auxiliadora de Castro Arcângelo;
Dr. Jorge Razanauskas Neto;
Wilson Costa Mendes;
Ademir Antunes Mendonca;
Vanderlei Edson Moro;
Dr. Paulo Roberto Gomes;
Ivete Galeano;
Wilson Oliveira Carvalho;
Mariah Prado;
Heitor Simabuco;
Gabrielly Rezende Coelho;
Alexandre Maluf Barcelos;
Jazira Teresinha Sffair Generoso;
Luiz Ferreira Viana;
Rosana Aparecida Silva;
Nelson Machado;
Carlos Eduardo Marques;
Daniele Rezek Ferreira;
José Roberto Corrêa;
Sônia Cristina Corrêa;
Stella Jardim Cury;
Anézio Alves;
Rosana Pedrossian;
Dra. Maristela Vargas Peixoto;
Dr. Pedro Espíndola de Camargo;
Antônio Oliveira Flôres;
Raul Portella;
Onofre Tadeu Lins Vasconcelos;
Leda Couto Nince;
Maria do Carmo Neri Cândia;
Renato Garcia Lemes;
Cid Barbosa;
Gedy Flôres Portocarrero;
Maria de Freitas Elias;
Linda Maria Miyahira Falcão;
Darci Fátima de Souza;
Jean Cleto Nepomuceno Cavalcante;
Luiz Carlos de Oliveira;
Ecy Rodrigues de Almeida;
Olivia Maria de Souza;
César Eduardo Ventura Fernandes;
Vânia Maria Teixeira;
Abgair Galharte Guimarães;
Neuza de Sales;
Odilon Nacasato;
José Henrique Junqueira;
Maria Helena Moreira;
Pirilena Conde Nogueira;
Alair Fernando das Neves;
Décio Pio de Oliveira;
Luiz Carlos Balbino dos Santos;
Marcílio Teixeira Arante;
Walter Freire;
Enir Monteiro Nunes Rondão;
Elvira Pinto de Araujo Alarcon;
Dulce Aparecida Ribeiro Itokage;
Edvandro Cesar da Silva Dorisbor;
Thomas Andréas Eidt;
Lucianne Pitzschk Alves;
Silvana Ferreira Arantes;
Terezinha Lacerda;
Vitor Hugo Zamban;
Henrique Franco Cândia;
Jhonatan Rodrigo Dias Bezerra;
Mauricio Guimarães Claudiano;
Ricardo Encina;
Janaína Garcia da Silva;
Rodrigo Naglis Ferzeli;
Sérgio Tsutida;
Carmen Regina Coldebella;
Jonathas Soares de Camargo;
Roberto Marsola Faria da Costa;
Celina Maria de Jesus;
Marizete Deparis;
Joana Ferreira do Nascimento;
João Adalberto Ayub Ferraz;
Paulo Ângelo de Souza;
Paulo Mazzei de Campos;
José Arguello Filho;
Luciwaldo da Silva Althoff;
Regiane Schio;
Antônio Minari Neto;
Douglas Yano Moreira do Canto;
Janaina Dominato Santeli;
Maria Aparecida Marangoni;
Pedro Paulo Centurião;
Ana Maria Moreira Midon.
Colaborou com Tatyane Gameiro