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Sopa é janta?

Ensopados são ótimos aliados no outono, confira três receitas

Ensopados são ótimos aliados no outono, quando o corpo humano tende a perder mais líquidos e a ficar mais suscetível a doenças respiratórias, como gripes e resfriados

Mariana Piell

Mariana Piell

18/04/2026 - 09h30
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Com a chegada do outono, o clima começa a mudar em grande parte do Brasil. As temperaturas caem, o ar fica mais seco e os primeiros resfriados da estação passam a circular com mais frequência. É nesse cenário que um velho conhecido da culinária brasileira volta a ganhar protagonismo nas cozinhas: os ensopados.

Mais do que pratos quentes, eles carregam história, tradição e uma forte conexão com o cuidado e o acolhimento.

Os ensopados estão entre as preparações mais antigas da humanidade. A técnica de cozinhar alimentos lentamente em líquidos – seja água, caldo ou molho – surgiu como uma forma prática de amaciar carnes, aproveitar ingredientes disponíveis e extrair o máximo de sabor.

No Brasil, essa tradição foi moldada por diferentes influências culturais, especialmente indígenas, africanas e europeias, resultando em uma enorme diversidade de receitas que variam conforme a região.

Entre os povos indígenas, o hábito de cozinhar alimentos em líquidos já era comum muito antes da colonização. Caldos à base de mandioca, peixes e ervas nativas formavam a base alimentar de diversas etnias.

Com a chegada dos portugueses, novas técnicas e ingredientes foram incorporados, como o uso de panelas de ferro e cortes de carne bovina. Já a influência africana trouxe temperos marcantes, o uso de azeite de dendê e a valorização de preparos longos, que intensificam sabores.

Essa mistura de saberes deu origem a pratos emblemáticos. No Nordeste, por exemplo, ensopados como o sarapatel e o guisado de carne ganham destaque.

No Sudeste, o cozido e as panelas de carne com legumes são presenças frequentes. Já no Sul, os ensopados mais encorpados, muitas vezes à base de carne bovina e batatas, refletem a influência europeia.

Mas o papel dos ensopados vai além da gastronomia. Eles também ocupam um lugar simbólico na cultura brasileira, associados ao cuidado familiar e ao conforto emocional.

É comum que essas receitas sejam transmitidas de geração em geração, com cada família guardando seus segredos – seja um tempero especial, um tempo de cozimento ou um ingrediente inesperado.

Durante o outono e o inverno, essa relação se intensifica. Com o clima mais frio e seco, o corpo humano tende a perder mais líquidos e a ficar mais suscetível a doenças respiratórias, como gripes e resfriados.

Nesse contexto, os ensopados aparecem como aliados importantes. Ricos em líquidos, nutrientes e, muitas vezes, vitaminas provenientes de legumes e verduras, eles ajudam na hidratação e no fortalecimento do organismo.

Além disso, o calor do prato contribui para a sensação de conforto térmico, enquanto o vapor pode ajudar a aliviar sintomas como congestão nasal. Ingredientes como alho, cebola, gengibre e ervas frescas, frequentemente presentes nesses preparos, também possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, reforçando o sistema imunológico.

Outro ponto relevante é a praticidade. Ensopados permitem o aproveitamento integral de alimentos, reduzindo desperdícios e tornando-se uma opção econômica – especialmente importante em tempos de orçamento apertado.

Com poucos ingredientes e uma panela, é possível preparar refeições completas, nutritivas e saborosas.

A versatilidade é outro fator que explica a popularidade dos ensopados no Brasil. Eles podem ser adaptados de acordo com o que se tem em casa, respeitando preferências alimentares e restrições.

Há versões com carne bovina, frango, peixe, legumes e até opções vegetarianas e veganas, mostrando que tradição e inovação podem caminhar juntas.

Veja a seguir três receitas deliciosas e nutritivas de ensopados.

Ensopado de frango com gengibre (reforço para imunidade)

Ingredientes

  • 500g de peito ou coxa de frango em pedaços;
  • 1 colher (chá) de gengibre ralado;
  • 1 cebola picada;
  • 2 dentes de alho;
  • 1 cenoura picada;
  • 1 abobrinha picada;
  • 1 litro de água;
  • Sal, pimenta e salsinha a gosto;
  • 1 colher de azeite.

Modo de Preparo

> Refogue o alho, a cebola e o gengibre no azeite;

Adicione o frango e doure levemente;

Acrescente a água e deixe cozinhar por 20min;

Adicione os legumes e cozinhe até ficarem macios;

Ajuste o sal e finalize com salsinha.

Ensopado de carne com legumes

Ensopado de carne com legumesFoto:  Freepik

Ingredientes

  • 500g de carne bovina em cubos (acém ou músculo);
  • 2 batatas picadas;
  • 2 cenouras em rodelas;
  • 1 cebola picada;
  • 3 dentes de alho;
  • 2 tomates picados;
  • 1 litro de água ou caldo de carne;
  • Sal, pimenta e cheiro-verde a gosto;
  • 2 colheres (chá) de óleo.

Modo de Preparo

Em uma panela, aqueça o óleo e doure a carne;

Adicione a cebola e o alho, refogando bem;

Acrescente os tomates e cozinhe até desmanchar;

Adicione a água ou caldo e deixe cozinhar por cerca de 30min;

Em seguida, coloque os legumes e cozinhe até ficarem macios;

Finalize com cheiro-verde.

Ensopado vegetariano de legumes com lentilha

Ensopado vegetariano de legumes com lentilhaFoto: Freepik

Ingredientes

  • 1 xícara (chá) de lentilha;
  • 1 batata picada;
  • 1 cenoura picada;
  • 1 tomate picado;
  • 1/2 abóbora em cubos;
  • 1 cebola;
  • 2 dentes de alho;
  • 1 litro de água;
  • Sal, pimenta e cúrcuma a gosto;
  • 1 colher (chá) de azeite.

Modo de Preparo

Refogue a cebola e o alho no azeite;

Adicione o tomate e os temperos;

Acrescente a lentilha e a água, deixando cozinhar por 20min;

Depois, adicione os legumes e cozinhe até tudo ficar macio;

Sirva quente.

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Diálogo

O deputado Pedro Kemp (PT) não perdeu a oportunidade na tentativa de... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (17)

17/04/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Immanuel Kant - filósofo alemão

"Avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar”.

Felpuda

O deputado Pedro Kemp (PT) não perdeu a oportunidade na tentativa de capitalizar para Lula, o aval que está dando para empréstimo de U$S 200 milhões ao MS para recuperação de estradas e outros serviços. Em plenário, disse que o líder do petismo e da esquerda dá uma resposta de alto nível, mesmo sendo “maltratado” por lideranças sul-mato-grossenses por questões ideológicas. Aí, até que tentou apoio ao que falava, mas diante das negativas dos colegas parlamentares, preferiu encerrar “sua questão de ordem” e sair de fininho. O presidente da Casa, Gerson Claro, até que tentou ajudar, mas...

DiálogoFotos: Arquivo pessoal

No último dia 7, no Salão Negro do Congresso Nacional, aconteceu a solenidade de posse do primeiro presidente do Comitê Gestor do IBS (CGIBS), instância máxima de governança do novo tributo criado pela reforma tributária. O escolhido foi o secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Flávio César Mendes de Oliveira, também presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz). Além de familiares e amigos, inúmeras autoridades de diversos segmentos também presitigiaram a solenidade. No discurso, Flávio César definiu a posse como a passagem da reforma do plano da formulação para a etapa de implementação concreta. Também destacou que o comitê nasce para inaugurar uma nova lógica de governança compartilhada entre estados e municípios e resumiu a dimensão da missão ao afirmar que os próximos anos exigirão transformar normas em sistemas, governança em rotina e cooperação federativa em operação estável. Já o governador Riedel destacou o trabalho que vem sendo realizado por Flávio César e rememorou características que marcam sua trajetória pública.

 

DiálogoClaudia Fittipaldi - Foto: Arquivo pessoal

 

DiálogoGilson Martins - Foto: Miguel Sá

Sem mudança

A manutenção dos atuais integrantes do G 12 e G 8 contribuiu para que o trabalho prossiga normalmente. Além do mais, segundo alguns parlamentares, ambos os grupos fazem parte da base política do governador Riedel. Até o deputado Lídio Lopes que por anos ficou sem partido, filiou-se ao Avante e atua no grupo que é formado por 12 parlamentares. Riedel tem 20 dos 24 deputados a apoiá-lo.

Polêmico

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou projeto do vereador André Salineiro, que cria a Política Municipal de Proteção da Mulher, com regras para uso de banheiros femininos em espaços públicos. A votação foi apertada: 13 votos favoráveis e 11 contrários, após debate acalorado. A proposta determina que os espaços sejam destinados a mulheres biológicas e, ainda, prevê igualdade de condições em testes físicos de concursos públicos.

Oportunidade

A Marinha do Brasil prorrogou o prazo de inscrições para o concurso de Fuzileiro Naval. Os interessados em ingressar na tropa de elite – reconhecida por sua atuação profissional, anfíbia e expedicionária – têm até o dia 20 de abril para garantir participação no processo seletivo. São 1.680 vagas para as turmas I e II de 2027, destinadas a candidatos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 22 anos e ensino médio completo ou em fase de conclusão. A taxa de inscrição é de R$ 40. Informações no site: www.marinha.mil.br.

Aniversariantes

Dra. Welluma Lomarques de Mendonça Britto;
Alba Valeria de Souza Ramos Foschiani;
Dr. Heber Ferreira Santana;
Daiana Capuci;
Martha Terezinha Mandetta Netto;
Elza Gonçalves Theodoro de Faria;
João Antônio de Oliveira Martins Júnior;
Everaldo Torres Cano;
Antonieta Lonardoni;
Benhur Antonio Potrich;
Rodolfo Brazão;
Sandra Mara Xandu;
Avelino Pascoal Rigo;
Luiz Henrique Oliveira Costa;
Raul Diniz Moreno;
Rogério Pieretti Câmara;
Isabella Leon Ferreira;
Antonia Ferraz de Vasconcellos;
Eliana Leandro Dias;
Luiz Antonio Pereira da Silva;
Dr. Loester Nunes de Oliveira;
Daniela Tolim Bueno;
Hamilton Rondon Flandoli;
Denise Mandarano Castro;
Carlos Magno Fernandes;
Joaquim Martins de Araújo Filho;
Luzia Cleusa Scatambulo Gobo;
Célia Regina Scapim Ramos;
Marcino Santos;
Luiz Carlos Araújo;
Isaac David Espinosa;
Geraldo Godoy Filho;
Sérgio Márcio de Mello;
Diego Barcellos de Souza;
Dr. Olavo da Silva;
Cristiane dos Santos Martins;
Liane Aparecida Pogodim;
Adão Roberto Menezes Bileco;
Shigueru Akiba;
Paulo Carvalho de Oliveira;
Dra. Tânia Lanzarini Nogueira;
Paulo Roberto Jacomeli Pereira;
Luiz Carlos Setubal;
Alexandre Maksoud Piccolo;
Nobuo Yamashita;
José Carlos de Miranda Corrêa;
Wanda Aparecida Monteiro;
Ligia Ferreira Girão;
Deolinda Andrade Pacheco;
Mirian Silvestre dos Santos;
Maria Cristina Quilião;
Antonina Arosio Iser;
Maria Rita Barbosa;
Laura Ribeiro de Souza;
Maria Beatriz Lima da Rocha;
Neuza dos Santos;
Adélia Pedroso;
Fábio Dias Tavares;
Luiza Maria de Andrade;
Nelson Junqueira de Souza;
Ana Leda Gomes;
Elza Nogueira;
Rosana da Silva;
Maria Eva Rodrigues;
Renato Ferreira da Costa;
Maria de Lourdes Medeiros;
Heber Xavier;
Alexandre Braga de Souza;
Wilson Duarte da Silva;
Maria Lúcia de Carvalho Ribeiro;
Coraldino Sanches;
Rafaela Guedes Alves;
Horiberto Rolando Brandes;
Valdir Malta;
Plínio Van Deursen;
Eloísa Fernandes;
Amando da Costa Moraes;
Luiz Felipe de Medeiros Guimarães;
Paula Ivana Montalvão Silveira;
André Scarpatto Canabarro;
Carlos Alberto Franco;
Valtrudes de Almeida Martins;
Ary de Oliveira;
Lucy Rocha Albaneze;
José Antonio Martins Junior;
Selma Regina Homs Dias Rodrigues;
Jair da Costa Carvalho;
Rosemary Miranda Mendes;
Sérgio Aparecido Lamberti;
Flávia Viero Andrighetti Borges;
Jayson Fernandes Negri;
Helena Dorotea Rafael Kanasiro;
Geni de Oliveira;
Irineu Alves de Freitas;
Alessandro Pinto da Silva;
Arancíbio dos Santos Filho;
Vanderlei Moreira Benazet;
Francisco Antonio Moreira;
Aline Torres Mendes;
Daniela Hernandes Moretti;
Ana Carolina Stevaneli Freitas;
Maria Ana Paredes Duarte;
Alexandre Lacerda de Barros;
Edi de Fatima Dalla Porta Franco;
Antonio Leite Araújo;
Tiago Resende Botelho;
Wilma Almeida Borges;
Alfredo de Souza Briltes;
Eduardo José Capua de Alvarenga;

Colaborou Tatyane Gameiro

SHOW

Moacyr Franco traz a Campo Grande show especial que celebra 70 anos de trajetória

Apresentação no Palácio Popular da Cultura reúne sucessos, histórias e momentos marcantes da carreira do artista

16/04/2026 17h15

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Além das músicas, o espetáculo também destaca o lado humorista de Moacyr Franco

Além das músicas, o espetáculo também destaca o lado humorista de Moacyr Franco Divulgação

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O cantor, compositor e humorista Moacyr Franco se apresenta em Campo Grande no dia 25 de julho, com o espetáculo “Moacyr Franco Especial 70 Anos”, no Palácio Popular da Cultura, a partir das 20 horas.

O show celebra mais de cinco décadas de carreira do artista, reunindo um repertório que atravessa gerações e inclui sucessos como “Ainda Ontem Chorei de Saudade”, “Seu Amor Ainda é Tudo”, “Cartas na Mesa” e “Suave é a Noite”. A apresentação mistura diferentes estilos, como o romântico, o sertanejo e a marchinha.

Além das músicas, o espetáculo também destaca o lado humorista de Moacyr Franco. Entre uma canção e outra, o artista compartilha histórias de bastidores, relembra momentos da televisão e do rádio e interage com o público com seu estilo característico de contar causos.

Com tom nostálgico e, ao mesmo tempo, atual, o show propõe uma celebração da trajetória do artista, marcada pela versatilidade e pela presença constante na cultura popular brasileira.

Os ingressos já estão à venda, com valores que variam entre R$ 110 e R$ 300, conforme o setor. As entradas podem ser adquiridas em ponto físico, no Comper Jardim dos Estados, ou pela internet.

A classificação indicativa é de 10 anos.

Serviço:

Show: Moacyr Franco – Especial 70 Anos
Data: 25 de julho de 2026 (sábado)
Horário: 20h
Local: Palácio Popular da Cultura
Classificação: 10 anos

Ingressos – 1º lote:

  • Setor B: Inteira R$ 300 | Meia R$ 150
  • Setores A e C: Inteira R$ 270 | Meia R$ 135
  • Setor E: Inteira R$ 250 | Meia R$ 125
  • Setores D e F: Inteira R$ 220 | Meia R$ 110

Onde comprar:

  • Stand Comper Jardim dos Estados (ao lado de O Boticário)
    • Atendimento: segunda a sábado, das 13h às 19h
    • Informações: (67) 99296-6565 (WhatsApp)
  • Pela internet:
    www.pedrosilvapromoções.com.br

Realização: Pedro Silva Promoções & Jamelão

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