O deputado Pedro Kemp (PT) não perdeu a oportunidade na tentativa de... Leia na coluna de hoje

Immanuel Kant - filósofo alemão
"Avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar”.
Felpuda
O deputado Pedro Kemp (PT) não perdeu a oportunidade na tentativa de capitalizar para Lula, o aval que está dando para empréstimo de U$S 200 milhões ao MS para recuperação de estradas e outros serviços. Em plenário, disse que o líder do petismo e da esquerda dá uma resposta de alto nível, mesmo sendo “maltratado” por lideranças sul-mato-grossenses por questões ideológicas. Aí, até que tentou apoio ao que falava, mas diante das negativas dos colegas parlamentares, preferiu encerrar “sua questão de ordem” e sair de fininho. O presidente da Casa, Gerson Claro, até que tentou ajudar, mas...
No último dia 7, no Salão Negro do Congresso Nacional, aconteceu a solenidade de posse do primeiro presidente do Comitê Gestor do IBS (CGIBS), instância máxima de governança do novo tributo criado pela reforma tributária. O escolhido foi o secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Flávio César Mendes de Oliveira, também presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz). Além de familiares e amigos, inúmeras autoridades de diversos segmentos também presitigiaram a solenidade. No discurso, Flávio César definiu a posse como a passagem da reforma do plano da formulação para a etapa de implementação concreta. Também destacou que o comitê nasce para inaugurar uma nova lógica de governança compartilhada entre estados e municípios e resumiu a dimensão da missão ao afirmar que os próximos anos exigirão transformar normas em sistemas, governança em rotina e cooperação federativa em operação estável. Já o governador Riedel destacou o trabalho que vem sendo realizado por Flávio César e rememorou características que marcam sua trajetória pública.
Sem mudança
A manutenção dos atuais integrantes do G 12 e G 8 contribuiu para que o trabalho prossiga normalmente. Além do mais, segundo alguns parlamentares, ambos os grupos fazem parte da base política do governador Riedel. Até o deputado Lídio Lopes que por anos ficou sem partido, filiou-se ao Avante e atua no grupo que é formado por 12 parlamentares. Riedel tem 20 dos 24 deputados a apoiá-lo.
Polêmico
A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou projeto do vereador André Salineiro, que cria a Política Municipal de Proteção da Mulher, com regras para uso de banheiros femininos em espaços públicos. A votação foi apertada: 13 votos favoráveis e 11 contrários, após debate acalorado. A proposta determina que os espaços sejam destinados a mulheres biológicas e, ainda, prevê igualdade de condições em testes físicos de concursos públicos.
Oportunidade
A Marinha do Brasil prorrogou o prazo de inscrições para o concurso de Fuzileiro Naval. Os interessados em ingressar na tropa de elite – reconhecida por sua atuação profissional, anfíbia e expedicionária – têm até o dia 20 de abril para garantir participação no processo seletivo. São 1.680 vagas para as turmas I e II de 2027, destinadas a candidatos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 22 anos e ensino médio completo ou em fase de conclusão. A taxa de inscrição é de R$ 40. Informações no site: www.marinha.mil.br.
Aniversariantes
Dra. Welluma Lomarques de Mendonça Britto;
Alba Valeria de Souza Ramos Foschiani;
Dr. Heber Ferreira Santana;
Daiana Capuci;
Martha Terezinha Mandetta Netto;
Elza Gonçalves Theodoro de Faria;
João Antônio de Oliveira Martins Júnior;
Everaldo Torres Cano;
Antonieta Lonardoni;
Benhur Antonio Potrich;
Rodolfo Brazão;
Sandra Mara Xandu;
Avelino Pascoal Rigo;
Luiz Henrique Oliveira Costa;
Raul Diniz Moreno;
Rogério Pieretti Câmara;
Isabella Leon Ferreira;
Antonia Ferraz de Vasconcellos;
Eliana Leandro Dias;
Luiz Antonio Pereira da Silva;
Dr. Loester Nunes de Oliveira;
Daniela Tolim Bueno;
Hamilton Rondon Flandoli;
Denise Mandarano Castro;
Carlos Magno Fernandes;
Joaquim Martins de Araújo Filho;
Luzia Cleusa Scatambulo Gobo;
Célia Regina Scapim Ramos;
Marcino Santos;
Luiz Carlos Araújo;
Isaac David Espinosa;
Geraldo Godoy Filho;
Sérgio Márcio de Mello;
Diego Barcellos de Souza;
Dr. Olavo da Silva;
Cristiane dos Santos Martins;
Liane Aparecida Pogodim;
Adão Roberto Menezes Bileco;
Shigueru Akiba;
Paulo Carvalho de Oliveira;
Dra. Tânia Lanzarini Nogueira;
Paulo Roberto Jacomeli Pereira;
Luiz Carlos Setubal;
Alexandre Maksoud Piccolo;
Nobuo Yamashita;
José Carlos de Miranda Corrêa;
Wanda Aparecida Monteiro;
Ligia Ferreira Girão;
Deolinda Andrade Pacheco;
Mirian Silvestre dos Santos;
Maria Cristina Quilião;
Antonina Arosio Iser;
Maria Rita Barbosa;
Laura Ribeiro de Souza;
Maria Beatriz Lima da Rocha;
Neuza dos Santos;
Adélia Pedroso;
Fábio Dias Tavares;
Luiza Maria de Andrade;
Nelson Junqueira de Souza;
Ana Leda Gomes;
Elza Nogueira;
Rosana da Silva;
Maria Eva Rodrigues;
Renato Ferreira da Costa;
Maria de Lourdes Medeiros;
Heber Xavier;
Alexandre Braga de Souza;
Wilson Duarte da Silva;
Maria Lúcia de Carvalho Ribeiro;
Coraldino Sanches;
Rafaela Guedes Alves;
Horiberto Rolando Brandes;
Valdir Malta;
Plínio Van Deursen;
Eloísa Fernandes;
Amando da Costa Moraes;
Luiz Felipe de Medeiros Guimarães;
Paula Ivana Montalvão Silveira;
André Scarpatto Canabarro;
Carlos Alberto Franco;
Valtrudes de Almeida Martins;
Ary de Oliveira;
Lucy Rocha Albaneze;
José Antonio Martins Junior;
Selma Regina Homs Dias Rodrigues;
Jair da Costa Carvalho;
Rosemary Miranda Mendes;
Sérgio Aparecido Lamberti;
Flávia Viero Andrighetti Borges;
Jayson Fernandes Negri;
Helena Dorotea Rafael Kanasiro;
Geni de Oliveira;
Irineu Alves de Freitas;
Alessandro Pinto da Silva;
Arancíbio dos Santos Filho;
Vanderlei Moreira Benazet;
Francisco Antonio Moreira;
Aline Torres Mendes;
Daniela Hernandes Moretti;
Ana Carolina Stevaneli Freitas;
Maria Ana Paredes Duarte;
Alexandre Lacerda de Barros;
Edi de Fatima Dalla Porta Franco;
Antonio Leite Araújo;
Tiago Resende Botelho;
Wilma Almeida Borges;
Alfredo de Souza Briltes;
Eduardo José Capua de Alvarenga;
Colaborou Tatyane Gameiro