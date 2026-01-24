Entra ano político, passa ano político, e a situação de muitas aldeias ind... Leia na coluna de hoje

AGENDA CULTURAL

Esquenta dos blocos Capivara Blasé e Forrozeiros MS, além de ensaios das escolas de samba, antecipam clima carnavalesco e, na Cervejaria Canalhas, tem show da Haiwanna e de outras bandas

Chokito e outras 5 atrações animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural; no domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de Serra Divulgação

A três semanas do período oficial da festa, o clima de Carnaval parece ter tomado conta da programação cultural de Campo Grande.

Esquentas de blocos como o Capivara Blasé e Forrozeiros MS, além da mobilização nas escolas de samba, com uma agenda de ensaios e shows, dão a oportunidade para os foliões de plantão tirarem as fantasias do armário e já irem ensaiando seus passos.

CARNAVAL Esquenta - Chokito (foto), Samba do Caramelo, Beca Rodrigues, Isa Ramos, Silveira e Nivi são as atrações que animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural

Após lotar a Plataforma Cultural (Esplanada Ferroviária) no sábado (17), o bloco Capivara Blasé promove mais um esquenta, no mesmo espaço, amanhã, com seis atrações musicais gratuitas de diferentes estilos, do samba à MPB: Chokito, Samba do Caramelo, Beca Rodrigues, Isa Ramos, Silveira e Nivi.

Os shows começam às 18h. Mas, a partir das 17h, duas oficinas já movimentam a Plataforma: a oficina de confecção de instrumentos de material reciclável, a ser ministrada por Cris Casalli, professora e ritmista da Bateria Filhos de Jorge; e a oficina de customização de fantasia, com Jessika Rabello, que vai trabalhar técnicas de upcycling “de forma leve, criativa e divertida”. É necessário levar uma peça de roupa.

As oficinas também são gratuitas, com inscrição no local por ordem de chegada e conforme a lotação do espaço.

CARNAVAL Igrejinha

Escola de Samba Igrejinha

A escola de samba dá sequência à série de ensaios que vem realizando com mais um encontro amanhã, na quadra da agremiação (Rua 14 de Julho, nº 3.210); músicos e passistas prometem muito pagode após o ensaio.

FORROZEIROS

O Bloco Forrozeiros MS realiza neste domingo, a partir das 19h, na Cervejaria Capivas (Rua Pedro Celestino, nº 1.079), seu primeiro esquenta de CarnaForró. A banda Ipê de Serra é quem vai comandar o arrasta-pé, ao som de zabumba, sanfona e triângulo. A parceria da banda com o bloco vem desde 2023.

“Como se trata de um esquenta do Bloco Forrozeiros MS, o show contará com um repertório animado e interativo, ideal tanto para quem já é fã de forró quanto para quem quer entrar no espírito do Carnaval com muita dança e alegria”, afirma Wilson Alves Pereira Júnior, o Juninho, que toca zabumba e é um dos membros fundadores da banda.

O músico diz que a seleção de músicas foi construída para envolver todo tipo de público.

“Escolhemos canções que o público conhece e canta junto, com refrões marcantes e clássicos. Tem música para dançar do começo ao fim, com xotes, baiões e forrós bem animados. Começa convidativo, vai esquentando e termina com aquele astral lá em cima, já no espírito do Carnaval”, diz.

“Um show para quem quer dançar coladinho, para quem quer pular e também para quem quer cantar em voz alta, preparando o coração para o Carnaval do Forrozeiros”, garante Juninho.

“Depois de tantos arraiás e carnavais juntos, a parceria virou história compartilhada. Cada apresentação carrega memória, alegria e a certeza de que o forró tem espaço garantido nas festas populares de Mato Grosso do Sul. Isso vai além da parceria, fortalece a missão da Ipê de Serra de levar o forró pé de serra para novos públicos, mantendo a tradição viva e acessível”, avalia o zabumbeiro. Ingressos: R$ 10.

CANALHAS

A Cervejaria Canalhas (Rua Oceano Atlântico, nº 99, Chácara Cachoeira) segue até domingo com sua programação de shows, iniciada na quarta-feira, contemplando várias vertentes do rock.

MÚSICA Haiwanna - Formada por Hugo (voz), Diegomar (guitarra), Marcelo (baixo) e Maykon (bateria), a banda faz o show “Especial Rock 80” na noite de hoje, na Cervejaria Canalhas

Hoje tem o show “Especial Rock 80” com a banda Haiwanna, que traz na formação Hugo (voz), Diegomar (guitarra), Marcelo (baixo) e Maykon (bateria). Mais informações e ingressos antecipados via WhatsApp: (67) 99292-1177.

Amanhã será a vez de dois shows em tributo a nomes do rock internacional: Bring Me The Horizon, com a banda Herezia, e Fresno, com a banda Redenção. Ingressos via Sympla: R$ 30, mais R$ 3,99 de taxa. No domingo, com entrada franca, tem mais duas bandas: Bêbados Habilidosos e Punk e os Malditos.

CRIANÇAS

Hoje é o último dia da oficina de férias no Ateliê Ramona Rodrigues, com atividades voltadas para crianças a partir de 3 anos. Do dia 28 ao dia 31, a equipe de Ramona realiza a oficina no Museu de Arte Urbana Casa Amarela. São 10 vagas por grupo.

CRIANÇAS Ateliê Ramona Rodrigues - Antes de ocupar o Museu de Arte Urbana Casa Amarela, a partir de quarta-feira, com suas atividades lúdicas e educativas, a equipe do ateliê realiza, na tarde de hoje, a última oficina de férias da temporada em seu próprio espaço (Rua 14 de julho, nº 1.431)

A proposta é “unir arte, diversão e aprendizado, contribuindo para o desenvolvimento criativo e emocional das crianças que desejam explorar novas formas de expressão”.

Criação e confecção de brinquedos artesanais, a partir do reaproveitamento de materiais, desenho e pintura livre, modelagem em argila, jogos teatrais e teatro de bonecos estão no programa, que envolve ainda brincadeiras tradicionais e jogos populares.

Na Rua 14 de Julho, 1431, casa 3, das 13h30min às 17h. Inscrições e informações: (67) 99903-3550.

CINEMA “Justiça Artificial”

Com direção de Timur Bekmambetov, o longa ambienta a sua trama “em um futuro próximo”, apresentando um juiz de IA avançado que adianta a sentença de um detetive prisioneiro que está sendo julgado pelo assassinato de sua esposa. Se falhar em provar sua inocência em 90 minutos, será executado no local.

CINEMA “Extermínio: O Templo dos Ossos”

O dr. Kelson (Ralph Fiennes) se vê envolvido em um novo e chocante relacionamento, com consequências que podem mudar o mundo como ele o conhece. Enquanto isso, o líder de uma seita, Jimmy Crystal (Jack O’Connell), instiga medo e violência por onde passa. Direção de Nia DaCosta (“Hedda”, “As Marvels”).

No Shopping Norte Sul Plaza também tem oficina para a garotada, amanhã, das 14h às 16h. A oficina de artesanato, na praça de eventos, em frente à loja Renner, vai trabalhar a técnica de confecção de pulseiras de miçanga, estimulando a criatividade, a coordenação motora e a imaginação das crianças. Para participar, é necessário realizar a inscrição pelo Clube+ até hoje.

