Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Entra ano político, passa ano político, e a situação de muitas aldeias ind... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (24)

Felpuda

24/01/2026 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Janet Zimmermann - poeta de ms

Escrevo para reconhecer a minha essência e salvá-la, pois salvando-a salvo a mim além do que ela regenera meu ser poético-espiritual”.

Felpuda

Entra ano político, passa ano político, e a situação de muitas aldeias indígenas em Mato Grosso do Sul vive os mesmos problemas de sempre. Entretanto, pré-candidatos começaram a visitar essas localidades, “revoltando-se” com a situação de penúria dessas comunidades e, para não perder o costume, prometendo “mundos e fundos”. Figurinhas carimbadas não ficam nem vermelhas de repetir promessas. Aliás, a “indignação” dos ditos-cujos tem prazo de validade: segue até o fim da campanha eleitoral. Depois...

O escritor brasileiro Oséas Singh Jr. recebeu o renomado Prix du Roman de l’Année 2025, um dos prêmios literários mais prestigiados da literatura em língua francesa. Sua obra, “Le refuge des héros fatigués” (“Estância dos Heróis Combalidos”, na versão brasileira), foi escolhida entre as de diversos candidatos, destacando-se pela originalidade e profundidade narrativa. A competição inclui duas fases: uma seleção inicial feita por dezenas de clubes de leitura e uma votação final aberta a leitores de toda a comunidade francófona. A segunda etapa, na plataforma de votação on-line com um sistema de dupla verificação, contou com a participação de mais de 30 mil leitores e validou 11.752 votos. Jornalista com mais de 40 anos de experiência, Oséas Singh Jr. vive na cidade de Salto, a 98 quilômetros da capital paulista. Ele é pós-graduado em História da Arte e da Cultura pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp.

José Roberto Lima e Valeria Masson Coimbra

 

Mel Duarte

Campo aberto

Com a ministra Simone Tebet praticamente fora da disputa ao Senado em MS, a sua sigla, MDB, poderá intensificar articulações para sair no grupo de partidos que apoiam a reeleição com chapas de deputados federais e estaduais. Além de enfrentar resistência dentro do próprio partido para tentar voltar ao Senado, há o fato de ser da linha de frente do petista Lula, o que seria motivo de impedimento para estar no palanque de Riedel, minando as intenções do MDB.

Presente

Quem decidiu “bater ponto” na caminhada “Campanha pela Liberdade”, liderada pelo deputado federal Nickolas Ferreira (PL), foi seu colega Marcos Pollon, de MS. Ele viajou de carro até Cristalina (GO), onde se reuniu ao grupo que deverá chegar a Brasília neste domingo. Pollon estava acompanhado de um vereador de Chapadão do Sul e de um influencer.

Insistência

A assessoria de Pollon tem divulgado matérias a seu respeito, como se ele fosse pré-candidato do PL ao governo do Estado. Ele está em queda de braço com o comando estadual do seu partido, que apoia o governador Riedel como candidato a reeleição. Seu caminho será deixar a sigla e disputar por outra legenda.

ANIVERSARIANTES

SÁBADO

Dra. Maria Eugênia Faria Tavares,
Caio Benjamin Dias Filho, 
Wilma Senne,
Vera Lúcia Amorim da Costa e Castro,
Benjamin Bueno de Freitas,
Aroldo Corrêa,
Nair Taira,
Antenor Vianna de Souza,
Timóteo Pereira, 
Francielli Ferrari, 
Orizon Freitas, 
Elizeu Dionizio Souza da Silva, 
Luiza da Rocha Vieira,
Márcia Regina Brandão de Freitas Barros, 
Dr. Paulo Roberto Capiberibe Saldanha, 
Zarife Mamud Kalil,
Rodrigo Muzzi Youssef, 
Thiago Barros Xavier, 
Flávio Hideyoshi Koga,
Dr. Lude Simioli Cação, 
Eronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior, 
Antônia Martins,
Arlete Adelaido dos Santos Fiori,
Arlete Corrêa Ferraz, 
Dra. Vivian Louise Dias Elias,
Dr. Miguel Marques de Oliveira Junior,
Gilson Araújo,
Anna Rita Cheker,
Valdenise de Souza Xavier,
José Leandro de Oliveira Martins,
Ana Paula Marques Barbosa, 
Vicente Iborra,
Carlos Augusto Lima Gil,
Cibele Werber Prieto,
Ivone Moraes Godoy,
Suely Gonçalves Krakhecke,
Dra. Cristina Maris Jorge Mazi Finamore,
Dr. Delmor Vieira,
Marisa de Barros Freitas,
Jackson Henrique de Oliveira,
Juarez Antonio Zenatti, 
Danae Marques Costa Roldão,
Laura Pereira Ximenes,
Bruna Deomondes,
Nelson Buainain França, 
Eronias Cândido de Rezende,
Maria Dalva Silva Mariano,
Dário Antônio Vicente,
Paulo Weiler,
Alexandre Dibo Nacer Júnior, 
Jorge Alberto Prudente de Aquino,
Gilberto Apolinário,
Jolmira Teixeira de Oliveira,
Marcelo Souza de Brandão,
Gervásio Expedito Peruzzo,
Paulo Pinto de Castro,
Orasseli Corrêa Alves,
Luiz Carlos Fernandes Pinheiro,
Maria Gonçalves Fernandes,
Edna Nadir de Souza,
Erci de Andrade Hildebrand Albuquerque,
Rodrigo Hugueney de Lima Cruz,
Ana Paula da Silva Zuque,
Moacyr Lopes Ferraz Júnior,
Dayse Elisa Barros Fontoura,
Meire Terezinha Porto,
Marcelo Ernesto Tezani,
Diva Marangoni Figueiredo,
Adriano de Andrade Manzeppe, 
Gisele Verão Ribeiro Seba, 
Luciana de Barros Amaral Berner,
Nivaldo de Paiva Coimbra, 
Paulo Sergio Tavares Muniz,
Dayane Lescano de Rezende.

DOMINGO

Maria Eduarda da Costa Marques de Almeida (Duda Marques),
Ilza Mateus de Souza, 
Aline Lira,
Gustavo Barbosa dos Santos Pereira, 
Edmara Aparecida Aniz,
Marisa Delalíbera Nunes da Cunha,
Dr. Evander José Vendramin Duran,
Luiz David Figueiró,
Nadia Chiyo Nakaya Maya,
Dr. Paulo Sérgio Buainain,
Paulo Cezar Hecht,
Dr. Bruno Henrique Urban, 
Oswaldo Barbosa de Almeida,
Leila Gonçalves da Silva, 
Paulo Alberto de Oliveira, 
Ladmir Dalle Grave,
Odécio Zorato Júnior,
Rosely Monaco Navarro Campos,
Ricardo de Oliveira Rocha,
Ingridy Normando, 
Antônia Ribeiro, 
Cláudia Terezinha Silva de Pinho, 
Ana Lúcia Corrêa Nachif, 
Dr. João Lacerda Azevedo,
Manali Jaber,
Priscilla Dussel dos Reis,
Renato Takayassu,
Arlete de Araújo,
Felipe Moreira Barreto,
Luis Americo Camondy,
Silvio Xavier,
Sérgio Gonçalves Sá Earp,
Antônio Rodrigues Filho,
Paulo Henrique Gurgel do Amaral,
Salviano Carvalho dos Santos,
Ariane Santos Marim, 
Wlamil Franco,
Paulo Katsuyuki Nomura, 
José Vicente de Paula,
Carlos Hugo Bodstein,
Lázaro Antônio Carlos Godoy,
Otair Gonçalves,
Dr. Wilson Tocinori Oshiro,
Ricardo Ferzeli,
Guiomar Pereira Borges,
Maria de Lourdes Teixeira,
Auri Anne Pereira Selle,
Carlos Alberto Pereira Barbosa,
Euremy Nunes Batista,
Matheus Maia Palhano, 
Márcia Aparecida Jacometo,
Valdemir da Silva Souza,
Paulo Pleutim, 
Enivaldo Carneiro Bucker, 
João Paulo Mendonça Thomazini, 
José Segawa, 
Andréa Regina Zeni,
Rosane Cândida Marques Acosta,
Thiago Siena de Balardi,
Augusto Mikio Toyohara, 
Sebastião Dejaci Umbelino Dias,
Daise Cunha Mesquita,
Geraldo Costa Sampaio,
Plínio Paulo Bortolotti,
Cristina Neuhaus Bastos,
Luiza Akico Kikuti,
Paulo Edson de Lima Salina,
Gessyanny Campoçano,
Dra. Maria Guimarães,
Ademar Matsuda,
Dr. Makio Shiino,
Arnaldo Striquer,
Sônia Basmage Jabour,
Matheus Romcy Kruki Ferraz.

*Colaborou Tatyane Gameiro

folia

Carnaval de Corumbá promete atrair mais de 104 mil pessoas em 2026

26 mil pessoas são esperadas diariamente, entre 14 e 17 de fevereiro

23/01/2026 11h00

Compartilhar
Carnaval de Corumbá promete atrair mais de 104 mil pessoas em 2026 - Foto: Renê Marcio Carneiro/Arquivo PMC

Carnaval de Corumbá promete atrair mais de 104 mil pessoas em 2026 - Foto: Renê Marcio Carneiro/Arquivo PMC

Continue Lendo...

Faltam 22 dias para o Carnaval de Corumbá, maior festa popular de Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste.

De acordo com a assessoria de imprensa do município, o evento promete atrair 104 mil pessoas em quatro dias de festa, entre 14 e 17 de fevereiro de 2026. Com isso, 26 mil pessoas são esperadas diariamente.

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), anunciou o aporte financeiro de R$ 2,5 milhões para o Carnaval de Corumbá e Campo Grande deste ano, sendo que o montante é de R$ 900 mil para a cidade pantaneira.

As principais atrações são desfiles das escolas de samba, bloquinhos, folia nos bairros, trio elétrico, marchinhas, festas temáticas, frevo, axé e maracatu.

A festa é conhecida a nível nacional e gera resultados positivos para o município: gira a economia; agita bares e restaurantes; aquece o comércio; lota hotéis; estimula o turismo; gera empregos; impulsiona lojas e serviços e movimenta a economia.

O Carnaval de Corumbá será lançado às 18 horas desta sexta-feira (23), no Jardim da Independência, em Corumbá. Durante o evento, será apresentada a programação do Carnaval 2026.

O público poderá acompanhar um pocket do Carnaval Cultural, com representações do bloco do frevo, ala das pastoras, bloco dos palhaços, participação de passistas e ritmistas das escolas de samba e coroação da Corte de Momo.

CARNAVAL 2025

Dados do Observatório de Turismo do Pantanal apontam que, em 2025, a festa movimentou R$ 14,78 milhões, atraiu 7.520 turistas, registrou taxa média de ocupação hoteleira de 75% e gerou aproximadamente 600 empregos temporários diretos.

Durante esse período, os turistas gastaram aproximadamente R$ 8,91 milhões, enquanto os moradores desembolsaram cerca de R$ 4,44 milhões durante o período.

Já a praça de alimentação e os ambulantes concentraram fluxo financeiro de R$ 1,03 milhão.

Os números mostraram que 54% dos visitantes eram de Mato Grosso do Sul, - especialmente Campo Grande - e 18% eram estrangeiros, principalmente da Bolívia.

Na avaliação dos turistas, 68% classificaram o Carnaval 2025 como bom e 24% como ótimo.

O investimento da Prefeitura de Corumbá no Carnaval 2025 foi de R$ 6 milhões. O relatório estimou retorno financeiro de R$ 8,78 milhões sobre os recursos públicos aplicados.

AGENDA CULTURAL

Neste fim de semana tem rock, forró e Carnaval

Esquenta dos blocos Capivara Blasé e Forrozeiros MS, além de ensaios das escolas de samba, antecipam clima carnavalesco e, na Cervejaria Canalhas, tem show da Haiwanna e de outras bandas

23/01/2026 09h30

Compartilhar
Chokito e outras 5 atrações animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural; no domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de Serra

Chokito e outras 5 atrações animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural; no domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de Serra Divulgação

Continue Lendo...

Esquenta dos blocos Capivara Blasé e Forrozeiros MS, além de ensaios das escolas de samba, antecipam clima carnavalesco e, na Cervejaria Canalhas, tem show da Haiwanna e de outras bandas; nos cinemas, “Justiça Artificial”, com trama envolvendo a ameaça de um juiz de IA sobre um detetive, é um dos destaques

A três semanas do período oficial da festa, o clima de Carnaval parece ter tomado conta da programação cultural de Campo Grande.

Esquentas de blocos como o Capivara Blasé e Forrozeiros MS, além da mobilização nas escolas de samba, com uma agenda de ensaios e shows, dão a oportunidade para os foliões de plantão tirarem as fantasias do armário e já irem ensaiando seus passos.

Chokito e outras 5 atrações animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural; no domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de SerraCARNAVAL Esquenta - Chokito (foto), Samba do Caramelo, Beca Rodrigues, Isa Ramos, Silveira e Nivi são as atrações que animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural
Foto: Divulgação

Após lotar a Plataforma Cultural (Esplanada Ferroviária) no sábado (17), o bloco Capivara Blasé promove mais um esquenta, no mesmo espaço, amanhã, com seis atrações musicais gratuitas de diferentes estilos, do samba à MPB: Chokito, Samba do Caramelo, Beca Rodrigues, Isa Ramos, Silveira e Nivi.

Os shows começam às 18h. Mas, a partir das 17h, duas oficinas já movimentam a Plataforma: a oficina de confecção de instrumentos de material reciclável, a ser ministrada por Cris Casalli, professora e ritmista da Bateria Filhos de Jorge; e a oficina de customização de fantasia, com Jessika Rabello, que vai trabalhar técnicas de upcycling “de forma leve, criativa e divertida”. É necessário levar uma peça de roupa.

As oficinas também são gratuitas, com inscrição no local por ordem de chegada e conforme a lotação do espaço.

CARNAVAL Igrejinha

Chokito e outras 5 atrações animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural; no domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de SerraEscola de Samba Igrejinha
Foto: Divulgação

A escola de samba dá sequência à série de ensaios que vem realizando com mais um encontro amanhã, na quadra da agremiação (Rua 14 de Julho, nº 3.210); músicos e passistas prometem muito pagode após o ensaio.

FORROZEIROS

O Bloco Forrozeiros MS realiza neste domingo, a partir das 19h, na Cervejaria Capivas (Rua Pedro Celestino, nº 1.079), seu primeiro esquenta de CarnaForró. A banda Ipê de Serra é quem vai comandar o arrasta-pé, ao som de zabumba, sanfona e triângulo. A parceria da banda com o bloco vem desde 2023.

Chokito e outras 5 atrações animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural; no domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de SerraCARNAVAL Esquenta - No domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de Serra

“Como se trata de um esquenta do Bloco Forrozeiros MS, o show contará com um repertório animado e interativo, ideal tanto para quem já é fã de forró quanto para quem quer entrar no espírito do Carnaval com muita dança e alegria”, afirma Wilson Alves Pereira Júnior, o Juninho, que toca zabumba e é um dos membros fundadores da banda.

O músico diz que a seleção de músicas foi construída para envolver todo tipo de público.

“Escolhemos canções que o público conhece e canta junto, com refrões marcantes e clássicos. Tem música para dançar do começo ao fim, com xotes, baiões e forrós bem animados. Começa convidativo, vai esquentando e termina com aquele astral lá em cima, já no espírito do Carnaval”, diz.

“Um show para quem quer dançar coladinho, para quem quer pular e também para quem quer cantar em voz alta, preparando o coração para o Carnaval do Forrozeiros”, garante Juninho.

“Depois de tantos arraiás e carnavais juntos, a parceria virou história compartilhada. Cada apresentação carrega memória, alegria e a certeza de que o forró tem espaço garantido nas festas populares de Mato Grosso do Sul. Isso vai além da parceria, fortalece a missão da Ipê de Serra de levar o forró pé de serra para novos públicos, mantendo a tradição viva e acessível”, avalia o zabumbeiro. Ingressos: R$ 10. 

CANALHAS

A Cervejaria Canalhas (Rua Oceano Atlântico, nº 99, Chácara Cachoeira) segue até domingo com sua programação de shows, iniciada na quarta-feira, contemplando várias vertentes do rock.

Chokito e outras 5 atrações animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural; no domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de SerraMÚSICA Haiwanna - Formada por Hugo (voz), Diegomar (guitarra), Marcelo (baixo) e Maykon (bateria), a banda faz o show “Especial Rock 80” na noite de hoje, na Cervejaria Canalhas
Foto: Divulgação

Hoje tem o show “Especial Rock 80” com a banda Haiwanna, que traz na formação Hugo (voz), Diegomar (guitarra), Marcelo (baixo) e Maykon (bateria). Mais informações e ingressos antecipados via WhatsApp: (67) 99292-1177.

Amanhã será a vez de dois shows em tributo a nomes do rock internacional: Bring Me The Horizon, com a banda Herezia, e Fresno, com a banda Redenção. Ingressos via Sympla: R$ 30, mais R$ 3,99 de taxa. No domingo, com entrada franca, tem mais duas bandas: Bêbados Habilidosos e Punk e os Malditos.

CRIANÇAS

Hoje é o último dia da oficina de férias no Ateliê Ramona Rodrigues, com atividades voltadas para crianças a partir de 3 anos. Do dia 28 ao dia 31, a equipe de Ramona realiza a oficina no Museu de Arte Urbana Casa Amarela. São 10 vagas por grupo.

Chokito e outras 5 atrações animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural; no domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de SerraCRIANÇAS Ateliê Ramona Rodrigues - Antes de ocupar o Museu de Arte Urbana Casa Amarela, a partir de quarta-feira, com suas atividades lúdicas e educativas, a equipe do ateliê realiza, na tarde de hoje, a última oficina de férias da temporada em seu próprio espaço (Rua 14 de julho, nº 1.431)
Foto: Divulgação

A proposta é “unir arte, diversão e aprendizado, contribuindo para o desenvolvimento criativo e emocional das crianças que desejam explorar novas formas de expressão”.

Criação e confecção de brinquedos artesanais, a partir do reaproveitamento de materiais, desenho e pintura livre, modelagem em argila, jogos teatrais e teatro de bonecos estão no programa, que envolve ainda brincadeiras tradicionais e jogos populares.

Na Rua 14 de Julho, 1431, casa 3, das 13h30min às 17h. Inscrições e informações: (67) 99903-3550. 

CINEMA “Justiça Artificial”

Chokito e outras 5 atrações animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural; no domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de SerraChris Pratt no longa “Justiça Artificial”

Com direção de Timur Bekmambetov, o longa ambienta a sua trama “em um futuro próximo”, apresentando um juiz de IA avançado que adianta a sentença de um detetive prisioneiro que está sendo julgado pelo assassinato de sua esposa. Se falhar em provar sua inocência em 90 minutos, será executado no local.

CINEMA “Extermínio: O Templo dos Ossos”

Chokito e outras 5 atrações animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural; no domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de SerraRalph Fiennes como Dr. Kelson no filme “Extermínio: O Templo dos Ossos”

O dr. Kelson (Ralph Fiennes) se vê envolvido em um novo e chocante relacionamento, com consequências que podem mudar o mundo como ele o conhece. Enquanto isso, o líder de uma seita, Jimmy Crystal (Jack O’Connell), instiga medo e violência por onde passa. Direção de Nia DaCosta (“Hedda”, “As Marvels”).

No Shopping Norte Sul Plaza também tem oficina para a garotada, amanhã, das 14h às 16h. A oficina de artesanato, na praça de eventos, em frente à loja Renner, vai trabalhar a técnica de confecção de pulseiras de miçanga, estimulando a criatividade, a coordenação motora e a imaginação das crianças. Para participar, é necessário realizar a inscrição pelo Clube+ até hoje.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Homem que furtou objetos de veículo com bloqueador de sinal é preso em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Homem que furtou objetos de veículo com bloqueador de sinal é preso em Campo Grande

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3594, quinta-feira (22/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3594, quinta-feira (22/01): veja o rateio

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6934, quinta-feira (22/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6934, quinta-feira (22/01): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3594, quinta-feira (22/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3594, quinta-feira (22/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Produtividade fracionada