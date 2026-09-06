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Capa da semana Correio B+

Entrevista exclusiva com Erica Montanheiro, ela integra o elenco de "Elize, Sombras de uma Mulher"

"Essa personagem me atravessou profundamente. Ela não é construída para ser julgada ou absolvida, mas para revelar como relações familiares adoecidas podem atravessar gerações".

Flavia Viana

Flavia Viana

06/09/2026 - 15h34
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Depois de uma trajetória consolidada nos palcos, a atriz, diretora, dramaturga e preparadora de elenco Erica Montanheiro faz sua estreia em uma grande produção audiovisual vivendo a mãe de Elize no filme “Elize, Sombras de uma Mulher”, da Netflix.

Dirigido por Vellas, o longa alcançou repercussão internacional e permanece entre os filmes mais assistidos da plataforma, ocupando o primeiro lugar no ranking global de produções de língua não inglesa.

Na trama, Erica interpreta uma personagem fundamental para a construção da narrativa. Embora apareça em momentos pontuais, sua presença ajuda a revelar o passado de Elize, marcado por abusos sofridos dentro de casa e pela ausência de acolhimento materno.

A relação entre mãe e filha expõe um ambiente familiar atravessado pela violência, pela competição e por ciclos de abuso que ajudam a compreender a complexidade emocional da protagonista, sem, em nenhum momento, justificar os crimes que marcaram sua história.

“Essa personagem me atravessou profundamente. Ela não é construída para ser julgada ou absolvida, mas para revelar como relações familiares adoecidas podem atravessar gerações. Fazer parte de uma obra que provoca tantas reflexões e que alcançou um público tão grande é um marco muito importante na minha trajetória”, afirma Erica Montanheiro.

Reconhecida por sua sólida carreira no teatro, Erica é formada pela École Philippe Gaulier, na França, além de ser bacharel em Letras pela USP e em Cinema e Audiovisual.

Ao longo da carreira, trabalhou com alguns dos principais nomes das artes cênicas brasileiras, entre eles Jô Soares, com quem integrou o elenco de cinco produções entre 2011 e 2022, e Miguel Falabella, parceiro frequente em projetos como atriz, diretora assistente e preparadora de elenco.

                                           Com Jô Soares - Divulgação GShow - Divulgação

Além do sucesso de “Elize, Sombras de uma Mulher”, Erica vive uma fase intensa de novos projetos. Em outubro, estreia como atriz o espetáculo “Cansei de Ser Belo”, com direção de Kleber Montanheiro, no Teatro YouTube.

Também integra a equipe criativa do musical “Gil – Andar com Fé”, dirigido por Miguel Falabella, como preparadora de elenco, e prepara o antropólogo Michel Alcoforado para sua estreia nos palcos com a aula-espetáculo “Coisa de Rico: Outras Histórias”, inspirada no best-seller homônimo.

Erica construiu uma carreira marcada pela versatilidade, transitando entre atuação, direção, dramaturgia e preparação de elenco. Agora, com sua participação em “Elize, Sombras de uma Mulher”, amplia sua atuação para o audiovisual em um projeto de alcance internacional, consolidando um novo capítulo em sua trajetória artística.

A atriz é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista com o Caderno ela fala sobre carreira, escolhas e o filme sucesso na Netflix sobre Elize Matsunaga.

A atriz Erica Montanheiro é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Caio Oviedo - Diagramação - Denis Felipe
Por - Flávia Viana

CE - Sua carreira transita por atuação, direção, dramaturgia e preparação de elenco. Em que momento você percebeu que não precisava escolher apenas uma dessas funções e que essa multiplicidade poderia ser justamente a sua identidade artística?
EM - Atuação é algo que nunca se deixa de estudar. Com o passar do tempo percebi essa conexão: enquanto ensinava, aprendia também, era uma maneira de estar sempre refletindo sobre meu ofício. Dou aulas de teatro desde que comecei a fazer teatro, depois fui me interessando mais pela formação de atores.

Em 2017, fui convidada por duas atrizes a dirigir um espetáculo e nunca mais parei. A dramaturgia veio através do meu solo Inventário, uma peça sobre a escultora francesa Camille Claudel (faço uma apresentação na mostra Palcos em SP no final desse mês). Pesquisei muito sobre ela e apresentei o material para um amigo dramaturgo e ele me disse: quem tem que escrever essa peça é você. 

Em 2024, eu, Kleber Montanheiro e Marília Toledo produzimos o musical da Broadway Cabaret, no 033 Rooftop, em SP. Kleber dirigiu a montagem e me propôs preparar o elenco.

Essas outras funções foram surgindo como desdobramentos, mas acabei percebendo que as (os) artistas que eu sempre admirei são aqueles que exercem funções múltiplas:  Miguel Falabella, Yara de Novaes, Grace Passô, Isabel Teixeira, Kleber Montanheiro, Jô Soares. 

CE - Você estudou na École Philippe Gaulier, na França, uma formação bastante particular dentro das artes cênicas. O que daquela experiência permanece vivo na profissional que você se tornou hoje? 
EM - A escola era dirigida por um palhaço chamado Philippe Gaulier. Tudo que estudávamos tinha o olhar de fora de um palhaço nos conduzindo. Isso significa aprender a rir de si mesmo, não se levar tão a sério.

Mesmo que estejamos fazendo um drama. Depois trabalhei com Jô Soares em 4 espetáculos, e ter sido dirigida por ele também foi um aprendizado enorme, especialmente sobre timing de comédia. Miguel Falabella com quem trabalho há alguns anos é um artista com múltiplos talentos.

E os três me ensinaram a olhar a cena e as personagens pela lente da comédia. Toda situação trágica pode conter algo de ridículo. A vulnerabilidade do ser humano pode ser muito patética. E, às vezes, esse patético desperta o riso. Às vezes, desperta piedade e comoção.

CE - Ao longo de uma carreira tão diversa, existem personagens ou trabalhos que você considera verdadeiros divisores de águas? O que eles transformaram na sua maneira de enxergar a profissão? 
EM - Estudei muito a escultora francesa Camille Claudel, e ter criado esse solo foi um divisor de águas na minha carreira: além do amadurecimento como atriz que um solo exige, passei a enxergar o trabalho das mulheres de uma forma diferente em um mundo tão machista.

A história dela é muito triste: uma artista brilhante que fazia os pés das esculturas assinadas por Rodin, com quem teve um romance. Ela terminou a vida em um asilo psiquiátrico, renegada pela família. O trabalho no filme Elize também é um divisor porque é minha primeira experiência num projeto audiovisual de grande porte. 

Flavio Tolezani e Erica Montanheiro - Divulgação

CE - Como preparadora de elenco, você trabalha diretamente com atores na construção de personagens. O que essa experiência nos bastidores acrescenta quando você volta a ocupar o lugar de atriz?
EM - As múltiplas funções que exerço na arte compõem quem eu sou como artista. Uma coisa alimenta a outra. E penso todas as funções a partir da arte do ator. Escrevo pensando na voz que vai dizer aquele texto, dirijo tendo como eixo central o corpo dos atores.

Quando preparo os atores penso na construção das personagens e quando vejo o resultado me sinto lá em cena com eles, naqueles corpos, em cada gesto construído, em cada tempo de piada, em cada emoção conquistada por eles. Quando volto a ocupar o palco carrego um pouquinho do humor de cada um deles comigo. A gente se contamina. 

CE - Você está envolvida em projetos bastante diferentes entre si, da atuação à preparação de elenco. Como faz para mudar de universo e manter a disponibilidade criativa necessária para cada trabalho?
EM - Atuar sempre me dá frio na barriga. Aquela adrenalina gostosa de uma montanha-russa. E isso já é um alimento à criatividade: pensar sobre o trabalho do ator. Apesar da diversidade das funções e dos projetos, meu olhar sempre parte do ator.

Além disso, cada trabalho traz assuntos diferentes e isso é enriquecedor: acabei de preparar o antropólogo Michel Alcoforado para sua primeira aula-espetáculo; ler seu livro (Coisa de Rico) e ouvi-lo falar sobre antropologia foi um motor criativo. A criatividade é um músculo que precisa ser estimulado e a cultura é estímulo.  

CE - Em outubro, você estreia como atriz em “Cansei de Ser Belo”, com direção de Kleber Montanheiro. O que te atraiu nesse projeto e o que esse trabalho desperta em você que talvez seja diferente dos personagens que interpretou anteriormente?
EM - O que me atraiu logo de cara foi a oportunidade de trabalhar de novo com o Kleber Montanheiro (diretor, meu irmão). Mas além disso, o texto é uma comédia ácida de Emílio Boechat, faz rir e traz reflexões sobre os limites da vaidade, do ego, das aparências.  Faço todas as personagens femininas da peça, o que é um parque de diversões. 

CE - Você também está na equipe criativa do musical “Gil – Andar com Fé”, como preparadora de elenco. O que representa para você participar de uma obra dedicada a um artista tão importante para a cultura brasileira e quais são os desafios de preparar um elenco para contar uma história como essa?
EM - Estar na equipe criativa de uma obra sobre  Gilberto Gil é imenso. Gil é uma universidade.  Ele não é “só música” — é história do Brasil, é resistência, é reinvenção constante.

O trabalho da preparação no teatro musical tem basicamente três eixos: o primeiro é pré-ensaios - estudos sobre a personagem/ contexto histórico e treinamento vocal / corporal para a composição da personagem; esse primeiro momento é pra levantar material.

O segundo é diretamente na sala de ensaio, compreendendo o que a direção quer e ajustando o trabalho dos atores, “traduzindo” o que a direção precisa para conduzir o ator no percurso e alcançar o resultado final.

Por fim, tem o trabalho de interpretação de texto: compreensão do percurso, embocadura, criação de imagens no trabalho com a palavra. Esse espetáculo foi ainda mais desafiador porque tem muitas figuras reais retratadas ali: o jogo foi encontrar o equilíbrio entre a mimesis de personalidades da nossa cultura (Gil, Caetano, Gal, Bethânia, Rita Lee, Elis) e a verdade de cada performer.

É o Gil do Gui Ventura, a Rita Lee da Mariel, o Caetano do Henrique. Cada ator/atriz traz sua particularidade e história no diálogo com o artista que ele está interpretando. 

A atriz Erica Montanheiro é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Divulgação - Diagramação - Denis Felipe
Por - Flávia Viana

CE - Depois de tantos anos dedicados ao teatro e agora ampliando sua presença no audiovisual, como você enxerga o atual momento da carreira? É uma fase de consolidação, de reinvenção ou de abertura para possibilidades que antes não estavam no seu radar?
EM - Eu diria que é um pouco das três coisas. Tem consolidação, porque anos de teatro me deram um repertório técnico e emocional que uso hoje com mais segurança. Tem reinvenção, porque são linguagens diferentes: no teatro a energia é construída para se sustentar num arco contínuo diante do público ao vivo; no audiovisual, o organismo vivo é a câmera - é preciso saber jogar com ela.

E sim, é preciso estar aberta para esse novo mundo, para conhecer os profissionais que fazem o audiovisual brasilileiro. Acho que depois de um tempo de carreira a gente para de ter medo de sair do lugar onde já é reconhecido, e isso é libertador.

CE - “Elize, Sombras de uma Mulher” parte de uma história real que já é muito conhecida pelo público brasileiro, mas apresenta novas camadas e perspectivas sobre essa trajetória. Na sua visão, o que o filme consegue revelar sobre essa história que talvez ainda não tivesse sido tão explorado?
EM - Acho que antes de qualquer coisa é preciso lembrar que Elize foi julgada e condenada pelo crime que cometeu. Não cabe a nós, atores e atrizes do filme, qualquer opinião sobre isso. Não há justificativa e é preciso respeitar a dor da família da vítima.

Mas dito isso, podemos olhar pro cinema como um lugar que provoca atravessamentos e reflexões. O público já conhece essa história pelas manchetes, pelo julgamento midiático que ela sofreu na época. O filme tenta fazer o caminho inverso: sair da manchete e entrar na pessoa.

A gente teve acesso a camadas que o noticiário não teve tempo ou interesse de explorar: o histórico familiar violento de Elize molda quem ela se tornou. Olhar para a história familiar de Elize levanta questionamentos sobre nossa sociedade. As relações abusivas na linhagem de mulheres desta família me chamou atenção e me sensibilizou. A mãe tem um histórico de relações abusivas e violentas.

Foi uma mulher presa em um ciclo — o que ela não via/não queria ver, decisões que ela toma/deixa de tomar são elementos que constituem o que Elize vive na adolescência e na vida adulta, como por exemplo, os abusos sofridos por parte do padrasto.

Acho que o filme revela principalmente isso: que por trás de qualquer caso que vira notícia existe uma trajetória de vida, com dores, escolhas e circunstâncias que não cabem em uma manchete. 

CE - Como você acredita que o filme contribui para que o público enxergue Elize para além do crime pelo qual foi condenada?
EM - Eu acho que o grande papel do filme é humanizar sem justificar. A gente não está ali para absolver ninguém, mas para mostrar que uma pessoa não se resume ao pior momento da sua vida. Espero que quem assista saia enxergando a Elize como uma mulher inteira — uma mãe com história, com feridas, com contradições — e não só como a personagem de um caso policial. 

CE - A mãe de Elize aparece em momentos pontuais, mas sua presença é determinante para compreender algumas das feridas que acompanham a protagonista. Na sua visão, o que essa personagem representa dentro da narrativa e por que era importante que o público conhecesse também esse lado da história de Elize?
EM - O desafio foi encontrar humanidade sem justificar a omissão da mãe diante do padrasto abusivo e a relação dele com Elize. Expor essas contradições em uma relação mãe e filha (que deveria ser o lugar de acolhimento e afeto) foi o foco da construção da personagem.

Com pouco tempo de tela, cada gesto, cada silêncio e cada olhar precisa carregar a história da personagem e a relação com a protagonista de maneira objetiva. Tem que ser uma flecha! Não dá tempo de fazer mistério pra entregar depois.

É preciso aproveitar cada segundo expondo a intenção e o sentido de cada ação, tudo tem que ter um porquê. É preciso trabalhar  o que  não é dito — o que ela evita olhar, o que ela finge não perceber — para que o público sinta o histórico de dor das personagens imediatamente. Preciso aqui ressaltar a beleza do encontro com Lorena Comparato.

Que atriz magnífica, que artista sensível e comprometida, que pessoa bonita pra se ter na vida. Nosso jogo e química dentro e fora do set foram de extrema beleza e troca - muito diferente da relação tóxica da Elize e sua mãe na narrativa. Retratar a mãe e a relação de Elize com ela é, de certa forma, mostrar de onde vêm essas sombras que dão nome ao filme.





 

 

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 07 e 13 de setembro. Momento de equilibrar responsabilidades

Como carta da semana, a Rainha de Ouros nos convida a colocar os pés no chão, equilibrar nossas responsabilidades práticas e cuidar, com a mesma atenção, da vida pessoal e do trabalho.

06/09/2026 12h00

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A energia do Tarô da semana entre 07 e 13 de setembro. Momento de equilibrar responsabilidades

A energia do Tarô da semana entre 07 e 13 de setembro. Momento de equilibrar responsabilidades Foto: Divulgação

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Rainha de ouros: o poder de cultivar o que importa

Depois de uma semana regida pelo Quatro de Espadas, que nos convidou à pausa, ao recolhimento e à recuperação das forças, o Tarô nos traz uma energia mais voltada para a vida prática.

De 7 a 13 de setembro, a carta regente é a Rainha de Ouros, uma figura que fala de estabilidade, maturidade, cuidado e, principalmente, da capacidade de transformar aquilo que desejamos em algo concreto.

As Rainhas dos Arcanos Menores representam uma energia amadurecida e interiorizada. Enquanto os Pajens estão ligados ao aprendizado e à descoberta, os Cavaleiros representam movimento e ação e os Reis simbolizam domínio e expressão dessa energia no mundo, as Rainhas mostram como aprendemos a acolher, administrar e desenvolver aquilo que cada naipe representa.

A Rainha de Copas conhece a profundidade dos sentimentos; a Rainha de Espadas, o discernimento; a Rainha de Paus, a força do desejo e da criatividade; e a Rainha de Ouros conhece o valor daquilo que é concreto, daquilo que precisa de tempo, presença e cuidado para crescer.

Apenas lembrando que, no Tarô, a Rainha de Ouros representa uma energia, e sua influência se estende a todos, independentemente do gênero. Afinal, todos manifestamos, em diferentes momentos, os arquétipos representados pelos arcanos.

Na imagem tradicional da carta, a Rainha de Ouros aparece sentada em seu trono, segurando uma grande moeda dourada. O símbolo de Ouros está em suas mãos como algo precioso, que merece atenção e proteção. Ao seu redor, a natureza é exuberante, reforçando a ideia de fertilidade e abundância.

É como se a imagem nos lembrasse de que uma semente não se transforma em árvore simplesmente porque desejamos que isso aconteça. É preciso preparar a terra, plantar, regar, esperar e continuar cuidando. Por isso, a Rainha de Ouros fala menos de resultados imediatos e mais de construção.

Essa energia encontra uma correspondência especialmente forte com o signo de Virgem, que domina boa parte do céu desta semana. Virgem é um signo de Terra associado à organização, ao discernimento, à atenção aos detalhes e ao aperfeiçoamento.

É a energia que observa o que existe e pergunta: o que pode funcionar melhor? Mas, em sua expressão mais elevada, Virgem não fala apenas de produtividade ou perfeccionismo. Fala de cuidado. De perceber o que precisa de atenção. De colocar a vida em ordem para que ela possa funcionar de uma maneira mais saudável.

É justamente aí que a Rainha de Ouros e Virgem se encontram. As duas nos lembram que grandes transformações muitas vezes começam com pequenas atitudes.

Uma rotina que precisa ser reorganizada, uma conta que precisa ser colocada em ordem, um projeto que precisa ser retomado, uma conversa que foi adiada, um limite que precisa ser estabelecido. Nem sempre precisamos mudar tudo. Às vezes, precisamos apenas cuidar melhor daquilo que já existe.

E essa mensagem ganha ainda mais força com a Lua Nova em Virgem, na sexta (11/9). Toda Lua Nova marca o início de um novo ciclo, e, em Virgem, esse recomeço ganha uma qualidade prática: é hora de olhar para a vida e perceber o que precisa ser ajustado, simplificado ou aperfeiçoado.

É uma excelente oportunidade para plantar novas intenções, mas a Rainha de Ouros nos lembra que intenção sem cuidado não é suficiente. É preciso criar as condições para que aquilo que desejamos possa realmente crescer.

Talvez essa seja a pergunta mais importante desta Lua Nova: o que eu quero cultivar?

Porque existe uma diferença entre conquistar e cultivar. Conquistas podem acontecer de repente, enquanto aquilo que realmente cria raízes precisa de tempo.

A Rainha de Ouros não tem pressa. Ela sabe que consistência é mais poderosa do que ansiedade e que fazer um pouco todos os dias pode ser mais transformador do que grandes esforços que não conseguimos sustentar.

No amor, essa carta fala de uma afetividade que se demonstra principalmente por atitudes. A Rainha de Ouros não precisa necessariamente de grandes declarações; ela reconhece o amor na presença, na disponibilidade, na atenção e nos pequenos gestos.

É uma energia que busca segurança emocional e estabilidade, mas também nos ensina que cuidar não significa carregar tudo nas costas. É importante perguntar se aquilo que oferecemos também retorna para nós.

Para quem está em um relacionamento, a semana pode favorecer gestos concretos de carinho e conversas sobre planos e segurança. Para quem está solteiro(a), a Rainha de Ouros aconselha observar menos o brilho imediato e mais a consistência.

Quem aparece pode ser interessante, mas quem permanece revela muito mais. A entrada de Vênus em Escorpião, na quinta-feira (10/9), acrescenta intensidade à vida afetiva e pode aprofundar desejos, vínculos e questões de confiança. A combinação pede profundidade, mas sem confundir intimidade com controle.

No trabalho e na carreira, a Rainha de Ouros fala de competência e reconhecimento do próprio valor. É uma carta que favorece projetos que precisam ser estruturados, conhecimentos que podem ser transformados em resultados e experiências que precisam ser valorizadas.

Ela nos lembra que aquilo que sabemos fazer também é patrimônio. Tudo o que aprendemos ao longo do caminho, inclusive com os erros, passa a fazer parte do nosso repertório.

Para quem está buscando uma mudança profissional, talvez a mensagem não seja sair correndo em direção ao primeiro caminho que aparecer, mas construir uma transição com mais consciência.

Para quem já está em uma carreira, pode ser uma semana importante para organizar processos, aperfeiçoar projetos e reconhecer o quanto já foi construído.

No dinheiro, a Rainha de Ouros é uma carta especialmente favorável. Ela fala de administração, prudência e estabilidade. Não necessariamente de dinheiro inesperado, mas da capacidade de cuidar bem dos recursos que temos. É um bom momento para rever gastos, estabelecer prioridades e pensar no futuro.

Mas a carta também propõe uma reflexão mais profunda: qual é a nossa relação com segurança material? Dinheiro pode representar liberdade, proteção e tranquilidade, mas não deve ser confundido com valor pessoal.

A Rainha de Ouros sabe que prosperidade não significa apenas acumular. Prosperidade também é ter tempo, tranquilidade, uma casa onde possamos descansar, relações que nos façam bem e liberdade para fazer escolhas. É tudo aquilo que sustenta uma vida com mais qualidade.

Mas existe uma sombra nessa carta, e ela merece atenção justamente porque a energia virginiana pode potencializar a cobrança. A Rainha de Ouros pode se transformar naquela pessoa que cuida de todo mundo, resolve todos os problemas, administra tudo e, quando percebe, esqueceu de cuidar de si mesma. Também pode acreditar que precisa deixar tudo perfeito antes de se permitir descansar.

E talvez seja justamente esse o lembrete mais importante da semana: cuidar não é controlar e aperfeiçoar não significa exigir perfeição de si mesmo.

Depois da pausa representada pelo Quatro de Espadas na semana passada, a Rainha de Ouros nos convida a voltar à vida, mas de uma maneira diferente. Mais consciente, mais presente e mais seletiva com aquilo que merece nossa energia.

A Lua Nova em Virgem abre espaço para um novo ciclo. E a Rainha de Ouros pergunta o que estamos dispostas a fazer para que esse novo ciclo seja, de fato, diferente.

Talvez seja hora de organizar, simplificar, escolher melhor, estabelecer limites e cuidar do corpo, da casa, do dinheiro, do trabalho e das relações — mas, acima de tudo, de cuidar de nós mesmos. Porque a grande sabedoria da Rainha de Ouros está em compreender que aquilo que recebe nossa atenção cresce.

Por isso, nesta semana, em vez de perguntar apenas “o que eu quero conquistar?”, experimente perguntar: “O que eu quero cultivar?”

É essa escolha que pode determinar onde estaremos daqui a algum tempo. A Rainha de Ouros sabe que não é preciso ter pressa para florescer. É preciso ter raiz.

Em poucas palavras, a Rainha de Ouros pede que você concentre sua energia naquilo que está construindo. Pode ser um novo projeto, um livro que você está escrevendo ou simplesmente o aprofundamento de uma prática cotidiana. Essa silenciosa e majestosa Rainha da Terra contempla sua moeda com absoluta atenção. Naquele momento, nada parece existir além daquele pequeno universo dourado que carrega nas mãos.

E é exatamente assim que você deve tratar essa oportunidade: como uma planta. Dê-lhe luz, água, alimento e tempo. Cuide dela e observe o que acontece.

Na ilustração de Pamela Colman Smith para essa carta, vemos uma paisagem de primavera, com flores, árvores e um coelho. Para mim, ela evoca Perséfone, que retorna ao seu trono depois do inverno, quando o frio finalmente perde sua força e permite que as flores voltem a brotar. É uma imagem poderosa da matéria que, mesmo em sua forma mais simples e essencial, aspira a participar do grande processo de criação.

Como personificação do elemento Terra, a Rainha de Ouros é silenciosa, serena e aparentemente passiva. Mas existe uma enorme potência nessa quietude. Ela possui uma concentração quase zen. Não precisa fazer barulho para transformar a realidade.

Por representar o mais concreto dos elementos, gosto de ler essa carta também como um chamado para lembrar de onde você veio.

Não necessariamente das dores e dos períodos difíceis da sua história, mas de todos os momentos de crescimento, afeto e descoberta. Das pessoas que fizeram parte deles. Lembre-se do toque da sua mãe, das caronas ou dos passeios com seu pai.

Das brincadeiras com primos, irmãos ou amigos, quando vocês eram capazes de criar mundos inteiros a partir da imaginação. Lembre-se daquela pessoa amiga da família que esteve presente durante tantos anos, acompanhando sua trajetória quase como uma testemunha silenciosa, sempre pronta para fazer alguém rir.

Lembre-se também das suas conquistas e de todas as pessoas que sentiram orgulho de você.

Tudo isso são pequenos fragmentos de amor que, ao longo do tempo, foram se juntando e ajudaram a formar quem você é hoje. Nada do que vivemos desaparece completamente. As experiências, os afetos, os encontros e as pessoas que passaram pela nossa vida deixam marcas e ajudam a construir aquilo que somos.

A Rainha de Ouros nos lembra que estamos sempre em processo de florescimento.

As plantas perenes não precisam pensar em como crescer. Elas simplesmente crescem. Todos os anos, cumprem seu ciclo, encontram novamente a luz, absorvem a água e retornam à vida.

Da mesma maneira, existe dentro de nós uma força silenciosa que sabe se regenerar. Como a água fresca que atravessa a terra sedenta e devolve a ela a capacidade de florescer, também podemos encontrar os recursos necessários para renovar nossa energia e seguir adiante.

Por isso, a carta pede presença e dedicação. Se existe algo importante sendo construído neste momento, dê a isso sua atenção. Não divida sua energia entre mil possibilidades. Escolha aquilo que realmente importa e alimente esse projeto.

Você está criando, neste momento, as bases da sua vida material, do seu trabalho e da sua prosperidade. E isso merece ser levado a sério.

Crie raízes, mas não deixe de crescer.

Você já manifestou a oportunidade. Agora é hora de cuidar dela, oferecer-lhe o que precisa e criar as condições para que possa se desenvolver.

Talvez, neste momento, ela ainda pareça pequena: uma ideia, um projeto, uma possibilidade. Mas, quando é nutrida com dedicação, pode se transformar em uma grande árvore, forte, generosa e cheia de frutos. E são esses frutos que, no futuro, poderão alimentar e sustentar a sua vida.

É essa a sabedoria da Rainha de Ouros: compreender que prosperidade não nasce apenas do que conquistamos, mas também daquilo que sabemos cultivar.

Ela representa o equilíbrio entre cuidar de quem amamos e construir uma vida de estabilidade e abundância, sem abrir mão da nossa independência, da nossa autonomia e da segurança que desejamos para o futuro.

Nesta semana, procure encontrar o seu próprio ritmo entre a vida pessoal e o trabalho. Cuide de quem você ama, mas não se coloque em segundo plano. Afinal, cuidar dos outros não significa esquecer de si mesmo.

Lembre-se: “A melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor época é agora.” — Provérbio chinês

Uma ótima semana e muita luz!

Ana Cristina Paixão

Gastronomia Correio B+

No feriado da Independência do Brasil: aposte no Pudim de Tapioca com Calda de Coco

Aproveite essa receita fácil e saborosa para levar brasilidade à sua mesa

06/09/2026 11h40

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No feriado da Independência do Brasil: aposte no Pudim de Tapioca com Calda de Coco

No feriado da Independência do Brasil: aposte no Pudim de Tapioca com Calda de Coco Foto: Divulgação

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Uma sugestão do Correio B+ e da Água Doce Cachaçaria para o seu feriado da Independência do Brasil.

PUDIM DE TAPIOCA COM CALDA DE COCO E CACHAÇA

Ingredientes:

Para o Pudim:

  • 1 xicara de chá com tapioca granulada
  • 500ml de leite de coco
  • 1 xícara de chá de leite integral
  • 1 lata de leite condensado
  • 3 ovos
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Para a calda:
  • 1 xícara de café de açúcar
  • ½ xícara de chá de água
  • ¼ de xícara de chá de cachaça (Coquinho)
  • ½ xícara de chá de leite de coco

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a tapioca com o leite de coco e o leite integral. Deixe descansar por 30 minutos, até que os grãos fiquem macios. Depois, no liquidificador, bata os ovos, o leite condensado, a essência de baunilha e a pitada de sal. Acrescente a tapioca já hidratada e bata rapidamente, apenas para misturar.

Para a calda, derreta o açúcar até formar um caramelo dourado. Adicione a água com cuidado, mexendo até dissolver. Acrescente a cachaça e o leite de coco, misture bem e deixe reduzir até engrossar levemente.

Para a montagem e o cozimento, caramelize a forma com a calda e despeje a mistura do pudim. Asse em banho-maria no forno preaquecido a 180 ºC por aproximadamente 50 minutos ou até firmar. Deixe esfriar e leve à geladeira por quatro horas antes de desenformar. Sirva com mais calda por cima.

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