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Capa da semana - Especial 5 anos Correio B+

Entrevista exclusiva com o cantor, ator e músico Gabriel Sater

"Sinto esse trabalho como uma homenagem aos meus 25 anos de dedicação à música, uma forma de agradecer tudo que vivi, todos os profissionais que trabalhei, parceiros que muito me ensinaram e também o início de um novo ciclo repleto de novidades e sonhos"

Flavia Viana

Flavia Viana

28/06/2026 - 15h30
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Cantor, compositor, instrumentista, produtor musical e ator, Gabriel Sater herdou não só o sobrenome, mas o talento musical e carisma do pai. O premiado artista, com 25 anos de carreira, lançou 06 CDS, 01 DVD e ganhou 12 prêmios musicais, incluindo o Prêmio da Música Brasileira na categoria de Melhor Intérprete Canção Popular em 2024. Foi indicado ao Grammy Latino em 2023 e em 2024 com seus álbuns "ERVA DOCE" e "FARÓIS DO SERTÃO".

Na dramaturgia, ganhou o prêmio “Scruffy City Film & Music” em 2018 pela sua atuação como protagonista no filme “Coração de Cowboy”. Atuou no remake da novela “Pantanal” em 2022 como violeiro " Xeréu Trindade", papel que foi de seu pai na versão original da novela, enquanto Almir interpretava o chalaneiro Eugênio.

Os dois artistas, pai e filho, tiveram cenas juntos na novela, incluindo um famoso duelo de violas. Ainda, em 2025, participaram juntos no projeto do remake de "Renascer", também da Rede Globo, em que interpretavam o mesmo personagem - o libanês "Rashid" - em momentos diferentes, Gabriel na primeira fase e Almir na segunda fase. 

Muita viola, história e talento. No dia 10 de maio, o cantor, compositor, instrumentista, produtor musical e ator Gabriel Sater lança seu mais novo álbum: “25 ANOS DE MÚSICA”. O disco marca um momento emblemático na trajetória do artista, que celebra duas décadas e meia dedicadas à música, destacando não apenas sua evolução artística, mas também novas influências, encontros e histórias que construíram seu caminho ao longo dos anos.

Neste novo trabalho o público poderá desfrutar de oito faixas autorais e dois clássicos de outros compositores. Das dez faixas, duas são instrumentais. Nesta sexta-feira (08/05), já aquecendo os ouvidos e alma para este novo disco, será lançado o clipe da faixa “Me Ajuda”, com participação de Ivan Lins.

Gabriel Sater e Ivan Lins - Divulgação

“Sinto esse trabalho como uma homenagem aos meus 25 anos de dedicação à música, uma forma de agradecer tudo que vivi, todos os profissionais que trabalhei, parceiros que muito me ensinaram e também o início de um novo ciclo repleto de novidades e sonhos a serem realizados nos próximos 25 anos. Rumo aos 50 anos de música!", diz Gabriel.

Além de releituras e referências de sua trajetória, as faixas inéditas já apontam para uma nova fase em sua carreira, revelando novos caminhos e sonoridades. Mais do que uma retrospectiva, o projeto se apresenta como um registro de gratidão e, ao mesmo tempo, como o início de um novo ciclo.

“Sou apaixonado por aprender, estudar e evoluir todos os dias. A cada álbum me sinto mais maduro para cantar, tocar, compor, arranjar e produzir. O processo de gravação de cada álbum é único, desafiador e muito enriquecedor. Ao lado de João Gaspar, escolhemos um repertório com composições inéditas que apresentam novas cores, influências e estilos musicais que trabalhamos nos últimos anos, além de convidarmos novos artistas para participações especiais. Também selecionamos algumas composições lançadas há mais de uma década, que fizeram muito sentido serem revisitadas, arranjadas e produzidas neste momento.”, destaca o músico.

A escolha do repertório está alinhada com o perfil do novo projeto: composições com estilos e ritmos que mostram a versatilidade musical desenvolvida por Gabriel ao longo destes anos. “25 ANOS DE MÚSICA” chega como um prelúdio hipnotizante e autêntico, já dando um gostinho aos fãs do artista sobre o que esperar deste novo ciclo musical. 

Além da turnê “Pai e Filho”, que segue rodando o Brasil, em breve o artista também dará início a turnê do novo disco.

Nosso querido Gabriel Sater fecha o nosso mês de celebração de 5 anos do Correio B+ com uma entrevista exclusiva e cheia de novidades e lançamentos desse músico, cantor e compositor que representa o no nosso estado no Brasil e no mundo com o seu talento. 

O músico Gabriel Sater é a Capa exclusiva da edição de aniversário de 5 anos do Correio B+ desta semana - Foto: Pedro Pinheiro - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você transita com naturalidade entre a música e a atuação. Como essas duas artes se complementam e influenciaram na sua trajetória?
GS - As duas artes se alimentam uma da outra. Quando estou em um set, a sensibilidade musical me ajuda a sentir o tempo da cena, a cadência da fala, as mixagens de emoções. Quando eu estou compondo, busco a verdade daquele sentimento, assim como um ator em cena.

Outra integração interessante é que durante a preparação para o remake da novela Pantanal, eu aproveitei toda energia e atmosfera do universo que eu estava vivenciando para gravar um álbum com essa vibração, assim nasceu o álbum “Erva Doce”. Do repertório do álbum devo ter apresentado 07 músicas em cenas da novela “Pantanal”, além da versão de “Amor de Índio” que foi escolhida pela direção como trilha oficial de um dos casais mais importantes do folhetim (casal Juma e Jove).

CE - Sendo filho de Almir Sater, como foi construir sua própria identidade artística mantendo o respeito por esse legado tão importante?
GS - Em meados do ano 2000 tive uma conversa olho no olho com meu pai pois tinha certeza queria estudar música profissionalmente e seguir meu sonho de carreira musical. Naquele momento meu pai me apoiou, falou para eu não perdesse tempo e que focasse intensamente nos estudos.

Lembro claramente quando ele pediu para que eu sempre buscasse minha verdade artística e minhas emoções genuínas, independentemente das pressões do mercado e da indústria musical que viriam algum dia. Sigo e seguirei honrando seus conselhos e legado musical ilibado com muito respeito e orgulho.

CE - Qual foi o papel ou personagem que mais marcou sua carreira até hoje e por quê?
GS - Todos os personagens foram muito importantes e me trouxeram experiências singulares em momentos pontuais da carreira. O personagem que eu mais quis viver, mais do que todos (sem desmerecer os outros), foi o personagem Xeréu Trindade (no remake de Pantanal).

Os motivos são muitos: a riqueza de elementos para construção do personagem, a conexão dele com Pantanal (bioma que convivo desde criança), a oportunidade de trabalhar com um elenco e diretores fantásticos, o desafio do virtuosismo na viola de 10 cordas. Mesmo tendo aprendido viola em 2014 para a novela “Meu Pedacinho de Chão”, ainda não tinha me dedicado para a viola instrumental como o personagem do Xeréu precisaria.

Vale lembrar que no remake, o autor Bruno Luperi escreveu um duelo de violas entre Xeréu e Eugênio (personagem vivido pelo meu pai Almir Sater). Então, duelar com um dos maiores da violeiros da história, impulsionou como nunca o estudo desse instrumento mágico, que agora levarei para sempre comigo, nos shows, álbuns e gravações.

A novela “Pantanal” original, é uma das minhas novelas prediletas desde criança e, ter participado desse remake, foi um dos maiores sonhos realizados da minha vida.

CE - Entre os palcos e os sets de gravação, onde você se sente mais desafiado artisticamente?
GS - Parando para analisar os projetos em que trabalhei na minha carreira, vejo que cada um deles me desafiou de maneira única e complexa. Sem exagero, todos são desafios que me empolgam e motivam a ser cada vez melhor.

Busco a evolução diária, em prol da excelência artística, através de muita dedicação e estudo. Cada trabalho traz experiências únicas e extremamente desafiadoras, seja gravar um primeiro CD totalmente instrumental ou estrear na dramaturgia sendo dirigido pelo genial Luiz Fernando Carvalho e ter a honra de trabalhar em cena com o mestre Antônio Fagundes.

CE - Conta pra gente sobre o seu novo álbum...
GS - “25 Anos de Música” é meu sétimo álbum e foi idealizado para o homenagear meus 25 anos de caminhada musical profissional. No repertório, eu trouxe músicas autorais inéditas e regravações de canções de diferentes fases da minha carreira, além de dois clássicos de outros autores (“De Papo Pro Ar” e “La Cumparsita”) que estavam com arranjos prontos para serem gravar a mais de 10 anos.

O álbum conta com 08 canções e 02 temas instrumentais e foi produzido e arranjado ao lado do multipremiado artista e produtor João Gaspar e também com as contribuições de alguns outros parceiros.

As participações especiais no CD são de Ivan Lins, Jackson Antunes, Eric Silver, Negão dos Santos, Orquestra Sinfônica da UFMT e meu irmão Ian Sater. Agradeço imensamente todos que participaram desse álbum, entre músicos, engenheiros de áudios, arranjadores, produtores e designers.

O músico Gabriel Sater é a Capa exclusiva da edição de aniversário de 5 anos do Correio B+ desta semana - Foto: Pedro Pinheiro - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - E a participação do querido Ivan Lins?
GS - Umas das maiores alegrias da minha vida e carreira foi a participação do mestre Ivan Lins na inédita “Me Ajuda” (parceria com Luiz Carlos Sá e João Gaspar). Sempre fui muito fã dele e fiquei mais admirado ainda depois de conhecê-lo.

Além de topar gravar sua voz na música, ele foi supergeneroso em permitir a gravação do clipe oficial em estúdio, pelo olhar do diretor Dani Cavalcanti (meu grande e talentoso amigo e parceiro de composição).

Se não fosse a generosidade do Ivan, esse clipe não teria acontecido. Agradecimento especial a João Lins e Kelly Faé, por todo apoio na produção e na realização desse sonho.

CE - E o projeto com seu pai. Como surgiu a ideia e como estão os shows?
GS - Fizemos um evento único, um show especial de dias do pais, em agosto de 2024, na Vibra em São Paulo. O produtor e manager Mac Chriesler, (da Groove Live BR), viu o cartaz do show e se interessou em fazer uma turnê desse show. Fizemos alguns shows no final de 2025 que foram inesquecíveis e voltamos com várias novidades para os shows agora em 2026.

Nunca imaginei que faria uma turnê com meu pai, estou imensamente realizado em poder ter essa experiência musical com minha inspiração primária nas artes. Sigo aproveitando cada momento no palco, assim como a oportunidade trabalhar com a excelente equipe da Groove.

CE - Gabriel, você foi Capa do Correio B+ várias vezes, participou de lives, e é um artista totalmente participativo com o B+ nesses 5 anos. Como é pra você? Deixa uma mensagem de aniversário pra gente?
GS - Minha relação com o Correio B+ começou graças a grande jornalista que é a Flávia Viana, uma profissional super dedicada, diferenciada na sua busca por conhecimento, pautas e personalidades para o Correio B+. Fico muito feliz com o carinho que o jornal e a coluna têm comigo, com meus projetos artísticos e naturalmente uma amizade foi criada, o que me faz sempre querer voltar e conversar com Flávia e o Correio B+. Desejo vida longa e que celebremos 10, 20 e 30 anos juntos.

CE - Qual o seu instrumento preferido e porquê?
GS - Confesso que não tenho um instrumento preferido. Toco violão por hobby desde meus 15 anos. No início do ano 2000 (com 18 pra 19 anos) iniciei minha caminhada profissional e intensifiquei meus estudos no violão de nylon com Cristiano Kotlinski (violonista virtuose de formação clássica e popular).

A viola de 10 cordas (a viola caipira) só entrou na minha vida em novembro de 2013 (prestes a completar 32 anos), por conta do convite do diretor Luis Fernando Carvalho para viver o personagem Viramundo

 na novela “Meu Pedacinho de Chão” na Rede Globo. O fato é que hoje eu amo os instrumentos com a mesma intensidade, e o que dita qual instrumento vou usar, é a própria música a ser gravada ou apresentada em um show.

CE - E como está a agenda do Gabriel até o fim desse ano?
GS - A agenda está superintensa. Acabei de lançar o novo álbum “25 Anos de Música” em 10 de maio de 2026, e em seguida já iniciamos a produção dos novos videoclipes desse álbum. Já produzimos e lançamos o clipe de “Me Ajuda” (com a participação do mestre Ivan Lins) e da instrumental “Marruá” (um dos clipes mais pedidos pelo público).

Vou aproveitar e dar um spoiler: semana passada gravamos em Nazaré Paulista/SP o próximo clipe da canção autoral “Brisa de Outono”, com a participação especial de Eric Silver e lançamento previsto para julho/2026. Seguiremos produzimos mais clipes desse álbum, assim como outros projetos audiovisuais no meu canal do Youtube.

A turnê “Pai e Filho” segue com shows pelo país, assim como minha turnê “Noites Pantaneiras”, que completará 109 shows realizados, no show que farei agora em julho no Festival de Inverno na Chapada dos Guimarães.

A gravação do álbum com o indomável maestro João Carlos Martins e sua Orquestra Bachiana está sendo retomado e com lançamento para 2027. Outra novidade boa é que estrearemos o novo show “25 Anos de Música” (em 29 de agosto em Sorocaba) com a participação especial do Quarteto de Cordas do Aramis Rocha. E acompanhem ainda mais novidade que estão por vir, no meu Instagram, Youtube e Tik Tok.

Gabriel e Almir Sater - Divulgação

 

Correio B+

Prevenção de Quedas: 39% dos idosos caem duas ou mais vezes por ano

Ortopedista dá dicas de prevenção, reabilitação e cuidados domiciliares

27/06/2026 17h30

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Prevenção de Quedas: 39% dos idosos caem duas ou mais vezes por ano

Prevenção de Quedas: 39% dos idosos caem duas ou mais vezes por ano Foto: Divulgação

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As quedas resultam na hospitalização de mais de 100 mil idosos (+ 60) por ano, segundo dados do Ministério da Saúde. Esse tipo de acidente é o principal fator de internações por traumas nessa faixa etária. 

De acordo com o Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz em conjunto com a Universidade Federal de Minas Gerais, 39% dos idosos tiveram duas ou mais quedas em 12 meses (dados coletados entre 2023-2024).

O ortopedista, cirurgião de pé e de tornozelo, Bruno Arnaldo Bonacin Moura, consultor médico da Neoortho, um dos principais fabricantes de implantes ortopédicos do país, explica que as quedas representam uma das principais causas de internação, perda de autonomia e mortalidade na população idosa. Além do impacto individual, geram grande custo ao sistema de saúde devido a fraturas, cirurgias e reabilitação prolongada.

“As lesões mais comuns são fraturas do fêmur proximal (colo e região trocantérica), fraturas de punho, úmero proximal e, em casos mais graves, traumatismos cranianos”, comenta Moura.

Confira dicas de como prevenir as quedas, cuidados em casa e como ter uma reabilitação tranquila. 

1. Prática de atividade física como aliada 

Nesta fase da vida, aumentam os casos de fraqueza muscular (sarcopenia), perda de equilíbrio, osteoporose, uso de múltiplas medicações (principalmente sedativos e anti-hipertensivos) e alterações visuais que contribuem para os casos de quedas.

O ortopedista explica que a inclusão de exercícios de fortalecimento muscular e treino de equilíbrio no dia-a-dia reduzem significativamente o risco de quedas, pois melhoram a estabilidade postural, coordenação e velocidade de reação.

Ideal os exercícios serem orientados por pessoas qualificadas como educadores físicos e fisioterapeutas, para adequar a intensidade às necessidades de cada indivíduo. 

2. Cuidados em casa

Os ambientes domésticos inadequados, como por exemplo, tapetes soltos e iluminação insuficiente contribuem para os acidentes. Segundo Moura, uma boa iluminação, com luzes que acendem com sensor de presença, por exemplo, remoção de tapetes soltos, uso de calçados adequados, caminhos livres sem a necessidade de desviar as mobílias e adaptação de banheiros, com barras para apoio durante o banho e para saída do vaso, auxiliam no dia-a-dia dos idosos e podem prevenir acidentes. Importante também supervisionar o uso de medicamentos e observar sinais de instabilidade ou tontura.

3. Recuperação e evolução da medicina

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE-2023) revelaram que há mais idosos do que jovens no Brasil, o percentual da população idosa é de 15,6% e ultrapassa os 14,8% dos que têm entre 15 e 24 anos. Para Moura, o envelhecimento ativo está contribuindo para o desenvolvimento de tecnologias que aumentam a qualidade de vida e em muitos casos podem preservar o movimento das pessoas.

“A ortopedia moderna não busca apenas tratar fraturas, mas preservar funcionalidade, permitindo que o idoso mantenha autonomia e participação social.  Os implantes modernos permitem fixações mais estáveis, cirurgias menos invasivas e reabilitação precoce, o que reduz complicações como imobilidade prolongada e trombose. A cirurgia de fratura de fêmur, por exemplo, permite apoio imediato, pois o paciente deve sentar e se movimentar o mais breve possível, a fim de evitar complicações secundárias”, comenta o médico.

Ao reduzir complicações, acelerar recuperação e preservar a mobilidade, a tecnologia médica impacta diretamente a qualidade de vida e independência funcional. 

Saúde Correio B+

Você sofre com dores no frio? Entenda porque seu corpo reclama quando a temperatura cai

Ortopedista explica os reais motivos dessa sensação e como diminuir o desconforto nessa época

27/06/2026 16h30

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Você sofre com dores no frio? Entenda porque seu corpo reclama quando a temperatura cai

Você sofre com dores no frio? Entenda porque seu corpo reclama quando a temperatura cai Foto: Divulgação

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Basta os termômetros anunciarem a chegada do frio para muitas pessoas relatarem que o corpo começa a reclamar: dores articulares, musculares e até aquela sensação de que está "tudo travado". O mais comum é que regiões do pescoço, costas, joelhos e mãos sejam afetadas pelo desconforto.

Quem já convive com doenças como artrose, lesões, doenças reumatológicas ou idosos, costuma perceber essa mudança de forma ainda mais intensa. O médico ortopedista e docente do curso de Medicina do Centro Universitário Max Planck (UniMAX Indaiatuba), Dr. Marcos Paulo Sales, diz que essa sensação não é mito, é uma reação esperada nessa época.

"Quando a temperatura cai os vasos sanguíneos se contraem, reduzindo a circulação em algumas regiões do corpo, principalmente nas extremidades. Além disso, o líquido sinovial, responsável por lubrificar as articulações, pode se tornar mais viscoso em temperaturas mais baixas", explica.

Esses dois fatores são os pilares da dor e desconforto, principalmente em idosos, que por consequência da idade geralmente apresentam problemas de circulação. No decorrer dos anos, os vasos sanguíneos e linfáticos passam pelo processo de envelhecimento, o que compromete a elasticidade e eficiência deles.

"No frio, os vasos sanguíneos se contraem para manter o calor em seu funcionamento normal. Mas, no caso dos idosos, esse sistema de contração e vasodilatação para manter ou dissipar o calor, não funciona mais tão perfeitamente, pois os vasos vão perdendo a elasticidade", esclarece o médico.

Outro fator importante é que, no frio, tendemos a nos movimentar menos e a ficar com a postura encolhida. A redução da atividade física favorece a rigidez muscular e articular, o que contribui para o desconforto e a má postura pode aumentar o risco de torcicolos e dores nas costas.

Como aliviar os sintomas

A atividade física, mesmo em dias mais frios, ajuda a aquecer o corpo e melhorar a circulação e os alongamentos aliviam a rigidez muscular.

"Também é importante não ficar muito tempo na mesma posição, o que é bastante comum nessa época. O uso de roupas adequadas para ajudar a manter o calor é fundamental, mesmo durante a prática de exercícios", alerta o ortopedista da UniMAX.

Uma dica simples, que pode fazer a diferença é o velho e bom escalda-pés.  Uma bacia com água quente ajuda a aquecer as extremidades e a relaxar a musculatura, trazendo conforto. "Esse recurso pode ser muito interessante, mas deve ser feito sempre com o intuito de aquecer e manter a temperatura, ou seja, quando a pessoa estiver já em casa, ou antes de dormir.

Hoje também temos aquecedores e até colchões e cobertores com sistema de aquecimento, que podem trazer bem-estar para idosos e pessoas acamadas", pontua Sales.

E algo que não se pode esquecer é a hidratação, que também afeta a circulação. Nessa época, aproveitar para incluir na dieta sopas e caldos, pode ser uma boa medida para aumentar a ingestão de líquidos e aquecer o corpo.

Para o ortopedista, o segredo para evitar as dores é a disciplina e pequenos ajustes: "Passar pela estação mais fria do ano com conforto e sem dores exigem estratégias simples que podem ser incluídas em todas as rotinas", conclui.

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