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Prevenção de Quedas: 39% dos idosos caem duas ou mais vezes por ano

Ortopedista dá dicas de prevenção, reabilitação e cuidados domiciliares

Flavia Viana

Flavia Viana

27/06/2026 - 17h30
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As quedas resultam na hospitalização de mais de 100 mil idosos (+ 60) por ano, segundo dados do Ministério da Saúde. Esse tipo de acidente é o principal fator de internações por traumas nessa faixa etária. 

De acordo com o Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz em conjunto com a Universidade Federal de Minas Gerais, 39% dos idosos tiveram duas ou mais quedas em 12 meses (dados coletados entre 2023-2024).

O ortopedista, cirurgião de pé e de tornozelo, Bruno Arnaldo Bonacin Moura, consultor médico da Neoortho, um dos principais fabricantes de implantes ortopédicos do país, explica que as quedas representam uma das principais causas de internação, perda de autonomia e mortalidade na população idosa. Além do impacto individual, geram grande custo ao sistema de saúde devido a fraturas, cirurgias e reabilitação prolongada.

“As lesões mais comuns são fraturas do fêmur proximal (colo e região trocantérica), fraturas de punho, úmero proximal e, em casos mais graves, traumatismos cranianos”, comenta Moura.

Confira dicas de como prevenir as quedas, cuidados em casa e como ter uma reabilitação tranquila. 

1. Prática de atividade física como aliada 

Nesta fase da vida, aumentam os casos de fraqueza muscular (sarcopenia), perda de equilíbrio, osteoporose, uso de múltiplas medicações (principalmente sedativos e anti-hipertensivos) e alterações visuais que contribuem para os casos de quedas.

O ortopedista explica que a inclusão de exercícios de fortalecimento muscular e treino de equilíbrio no dia-a-dia reduzem significativamente o risco de quedas, pois melhoram a estabilidade postural, coordenação e velocidade de reação.

Ideal os exercícios serem orientados por pessoas qualificadas como educadores físicos e fisioterapeutas, para adequar a intensidade às necessidades de cada indivíduo. 

2. Cuidados em casa

Os ambientes domésticos inadequados, como por exemplo, tapetes soltos e iluminação insuficiente contribuem para os acidentes. Segundo Moura, uma boa iluminação, com luzes que acendem com sensor de presença, por exemplo, remoção de tapetes soltos, uso de calçados adequados, caminhos livres sem a necessidade de desviar as mobílias e adaptação de banheiros, com barras para apoio durante o banho e para saída do vaso, auxiliam no dia-a-dia dos idosos e podem prevenir acidentes. Importante também supervisionar o uso de medicamentos e observar sinais de instabilidade ou tontura.

3. Recuperação e evolução da medicina

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE-2023) revelaram que há mais idosos do que jovens no Brasil, o percentual da população idosa é de 15,6% e ultrapassa os 14,8% dos que têm entre 15 e 24 anos. Para Moura, o envelhecimento ativo está contribuindo para o desenvolvimento de tecnologias que aumentam a qualidade de vida e em muitos casos podem preservar o movimento das pessoas.

“A ortopedia moderna não busca apenas tratar fraturas, mas preservar funcionalidade, permitindo que o idoso mantenha autonomia e participação social.  Os implantes modernos permitem fixações mais estáveis, cirurgias menos invasivas e reabilitação precoce, o que reduz complicações como imobilidade prolongada e trombose. A cirurgia de fratura de fêmur, por exemplo, permite apoio imediato, pois o paciente deve sentar e se movimentar o mais breve possível, a fim de evitar complicações secundárias”, comenta o médico.

Ao reduzir complicações, acelerar recuperação e preservar a mobilidade, a tecnologia médica impacta diretamente a qualidade de vida e independência funcional. 

Cinema Correio B+

Inapropriados para o Trabalho encontra a fórmula de Friends para a geração Z

Nova comédia de Mindy Kaling se torna um dos maiores sucessos da Disney ao transformar ansiedade profissional e amizade em entretenimento viciante

27/06/2026 14h00

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Inapropriados para o Trabalho encontra a fórmula de Friends para a geração Z

Inapropriados para o Trabalho encontra a fórmula de Friends para a geração Z Foto: Divulgação

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Quando Inapropriados para o Trabalho estreou na Disney, a comparação com Friends pareceu inevitável. Um grupo de jovens adultos, vivendo em Manhattan, tentando equilibrar carreira, romances e a descoberta de quem realmente são.

A crítica americana, aliás, reagiu inicialmente com certo ceticismo, acusando a série de ser apenas uma versão atualizada e mais diversa da clássica sitcom dos anos 1990. O público, porém, viu algo diferente. E talvez tenha razão.

Criada por Mindy Kaling, Inapropriados para o Trabalho é, na verdade, a conclusão natural de uma trilogia informal iniciada por Eu Nunca... e continuada por A Vida Sexual das Universitárias: a tentativa de compreender como cada geração vive sua própria crise de identidade.

Se as protagonistas anteriores estavam descobrindo quem eram na adolescência e na universidade, agora chegou a vez da fase mais assustadora de todas: a entrada na vida adulta.

A série acompanha cinco jovens profissionais vivendo em Nova York, tentando equilibrar carreiras exigentes, relacionamentos instáveis e a permanente sensação de que todos os outros parecem saber exatamente o que estão fazendo.

AJ Pascarelli, interpretada por Ella Hunt, é uma jovem ambiciosa do mercado financeiro que rapidamente descobre que competência profissional não garante felicidade.

Abby, vivida por Avantika, tenta conciliar expectativas familiares, vida amorosa e ambições pessoais. Ao lado de Davis, Josh e Kel, elas formam um grupo que funciona menos como um conjunto de protagonistas e mais como uma família improvisada, construída a partir da amizade e da vulnerabilidade compartilhada.

É justamente nessa dinâmica que aparece a assinatura mais característica de Mindy Kaling. Como em The Mindy Project, Eu Nunca... e A Vida Sexual das Universitárias, suas personagens vivem permanentemente divididas entre quem acreditam ser, quem desejam ser e quem o mundo espera que elas sejam.

Seus romances são desastrosos, suas carreiras frequentemente decepcionantes e suas decisões, muitas vezes, profundamente questionáveis. Mas Kaling sempre compreendeu que a comédia nasce menos do sucesso do que da tentativa desesperada de parecer bem-sucedido.

Inapropriados para o Trabalho encontra a fórmula de Friends para a geração ZInapropriados para o Trabalho encontra a fórmula de Friends para a geração Z - Divulgação

A recepção da crítica americana foi curiosa. Muitos críticos consideraram a série excessivamente familiar, apontando semelhanças com outras comédias de grupo ambientadas em Nova York.

Os elogios, no entanto, foram praticamente unânimes quando o assunto era a química do elenco e a habilidade de Kaling para criar personagens instantaneamente reconhecíveis e humanos.

O público, entretanto, respondeu de forma completamente diferente. Inapropriados para o Trabalho rapidamente se transformou em um dos maiores sucessos recentes da Disney, impulsionada principalmente pelas redes sociais e pela identificação de espectadores que talvez nunca tenham assistido a um episódio de Friends, mas reconhecem perfeitamente a ansiedade de viver em uma geração que exige sucesso profissional, realização amorosa e estabilidade emocional — tudo ao mesmo tempo.

Talvez seja cedo para afirmar que Inapropriados para o Trabalho será a Friends desta geração. Pouquíssimas séries conseguem sobreviver ao teste do tempo. Mas existe algo revelador no fato de que milhões de espectadores tenham escolhido acompanhar justamente uma história sobre jovens adultos que não fazem ideia do que estão fazendo.

No fim das contas, talvez essa sempre tenha sido a verdadeira fórmula de Friends. Nunca foi apenas sobre seis amigos vivendo em Nova York. Era sobre a reconfortante descoberta de que ninguém sabe realmente como se tornar adulto. E Inapropriados para o Trabalho entendeu isso perfeitamente.

Gastronomia

Tendência incentiva o aproveitamento integral dos alimentos e rende pratos saborosos

Tendência incentiva o aproveitamento integral dos alimentos, reduz o desperdício, aumenta o valor nutricional das refeições e ainda rende pratos saborosos e econômicos

27/06/2026 10h00

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Tendência rústica em prática, o creme de abóbora-cabotiá se destaca por sua cor profunda e sabor terroso, características garantidas pelo uso da casca

Tendência rústica em prática, o creme de abóbora-cabotiá se destaca por sua cor profunda e sabor terroso, características garantidas pelo uso da casca Pexels

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A tendência da gastronomia zero desperdício vem conquistando cada vez mais espaço nas cozinhas brasileiras ao propor uma mudança na forma de enxergar os alimentos, utilizando cascas, sementes, talos e outras partes que tradicionalmente acabam no lixo.

Além de reduzir o desperdício e contribuir para um consumo mais sustentável, a técnica também potencializa o sabor dos ingredientes, amplia a quantidade de nutrientes das receitas e ainda ajuda a economizar no orçamento doméstico.

Segundo Mônica Lizete Ruschel dos Reis, professora do curso de Gastronomia da Uniasselvi, a filosofia já é destaque em cozinhas profissionais de diversos países.

“Esta filosofia, que está em evidência no cenário da gastronomia mundial, propõe olhar para vegetais como cenouras, abóboras e tomates sem focar em partes descartáveis. Em vez de descascar e separar, a regra é utilizar a peça inteira. Chefs renomados perceberam que a estética imperfeita de um prato que utiliza o ingrediente por completo transmite autenticidade, sustentabilidade e um profundo respeito pela terra”, explica.

MAIS NUTRIENTES

Se o benefício ambiental já chama atenção, os ganhos para a saúde tornam a proposta ainda mais interessante, principalmente durante o inverno, período em que o organismo precisa de uma alimentação rica em vitaminas e minerais para fortalecer o sistema imunológico.

Grande parte dos nutrientes dos vegetais está justamente na casca ou logo abaixo dela. Ao descartar essa parte, boa parte do potencial nutritivo também vai embora.

A casca da batata, por exemplo, concentra mais ferro e potássio do que a polpa. Já a da cenoura é rica em fibras insolúveis e fitonutrientes que favorecem o funcionamento intestinal e aumentam a sensação de saciedade.

No caso do tomate, utilizar a fruta inteira preserva uma quantidade maior de licopeno, antioxidante associado à proteção das células contra os radicais livres.

Outro exemplo é a abóbora-cabotiá. Quando preparada com casca, mantém elevados níveis de betacaroteno, fibras e outros compostos antioxidantes, além de conferir textura e sabor mais intensos às receitas.

Segundo a especialista, o preparo integral também torna os pratos mais interessantes do ponto de vista gastronômico.

“Cascas, sementes e talos conferem uma complexidade de sabores e uma riqueza de texturas que a culinária tradicional muitas vezes ignora”, afirma.

CUIDADOS

Apesar da simplicidade da técnica, alguns cuidados são indispensáveis para garantir segurança alimentar.
O primeiro passo é realizar uma higienização rigorosa dos alimentos.

A recomendação é lavar frutas e hortaliças em água corrente utilizando uma escova apropriada para remover resíduos de terra e impurezas presentes nas cascas.

Depois da limpeza, entra em cena o cozimento.

Como cascas e sementes costumam possuir fibras mais resistentes, preparações lentas fazem toda a diferença. Assar legumes inteiros, por exemplo, concentra os açúcares naturais, intensifica os sabores e deixa as estruturas muito mais macias.

Outro aliado importante é o liquidificador ou o mixer de imersão.

Nos cremes e nas sopas, esses equipamentos permitem incorporar cascas e sementes completamente à receita, criando uma textura lisa e aveludada.

Já em bolos e massas, ralar ou processar vegetais inteiros, como a cenoura com casca, contribui para uma preparação mais úmida, aromática e nutritiva.

Creme rústico e aveludado de abóbora-cabotiá inteira

Ingredientes

  • 1 abóbora-cabotiá média inteira (com casca e sementes);
  • 1 cebola grande inteira (com casca, apenas lavada e cortada ao meio);
  • 4 dentes de alho inteiros (com casca);
  • 1 litro de caldo de legumes caseiro ou água;
  • Azeite de oliva a gosto;
  • Sal a gosto;
  • Noz-moscada a gosto;
  • Pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo

> Comece higienizando muito bem a abóbora com uma escovinha sob água corrente;

> Corte a cabotiá em gomos, mantendo tanto a casca quanto as sementes;

> Disponha os pedaços em uma assadeira com a cebola cortada ao meio e os dentes de alho ainda com casca;

> Regue tudo generosamente com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino;

> Leve ao forno, preaquecido a 200°C, por aproximadamente 40 minutos, até que a abóbora esteja extremamente macia e levemente dourada nas bordas;

> Retire do forno.

> Esprema os dentes de alho para retirar a polpa, descartando apenas a película fina. Faça o mesmo com a cebola, removendo somente a camada externa mais seca;

> Coloque no liquidificador toda a abóbora assada – incluindo casca e sementes – com a cebola, o alho e o caldo de legumes quente;

> Bata até formar um creme completamente liso e homogêneo;

> Finalize ajustando o sal, acrescentando noz-moscada ralada e mais pimenta-do-reino, se desejar;

> Sirva imediatamente, ainda fumegante.

Farofa de talos e folhas

Tendência rústica em prática, o creme de abóbora-cabotiá se destaca por sua cor profunda e sabor terroso, características garantidas pelo uso da cascaFoto: Reprodução

Ingredientes

  • Talos e folhas bem picados;
  • 2 colheres (sopa) de manteiga ou azeite;
  • 1 cebola picada;
  • 2 dentes de alho;
  • 1 e ½ xícara (chá) de farinha de mandioca;
  • Sal e pimenta a gosto.

Modo de Preparo

> Refogue a cebola e o alho, acrescente os talos e folhas até ficarem macios e, em seguida, misture a farinha de mandioca;

> Ajuste os temperos e sirva como acompanhamento de carnes, ovos ou feijão.

Tendência rústica em prática, o creme de abóbora-cabotiá se destaca por sua cor profunda e sabor terroso, características garantidas pelo uso da cascaFoto: Pexels

Geleia de casca de maçã

Ingredientes

  • Cascas de 6 maçãs;
  • 2 xícaras (chá) de água;
  • 1 xícara (chá) de açúcar;
  • Suco de meio limão;
  • Canela em pau (opcional).

Modo de Preparo

> Cozinhe as cascas com a água até ficarem bem macias;

> Bata no liquidificador, volte à panela, acrescente o açúcar, o limão e a canela e cozinhe em fogo baixo até adquirir consistência de geleia.

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