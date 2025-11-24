Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Felpuda

Equipes de diversos pré-candidatos já estão trabalhando, munidos de lupas,...Leia na coluna de hoje

24/11/2025

Estadão Conteúdo

24/11/2025 - 00h03
Pearl Buck - escritora americana

"Todo grande erro tem um momento no meio do caminho, uma fração de segundo em que ele pode ser interrompido e talvez remediado”.

 

FELPUDA

Equipes de diversos pré-candidatos já estão trabalhando, munidos de lupas, aparelhos de raios X e drones. Tudo a fim de encontrar qualquer pegada no solo fértil de possíveis irregularidades para, durante a campanha eleitoral, “explodir como bomba de mil megatons” nas redes sociais e onde for possível, para que o barulho seja ouvido até do outro lado do mundo. Isso sem contar que tem gente se exercitando para colocar em prática as “duas caras”, a fim de enganar o colega de partido que será seu concorrente. E sai de baixo!

Segundão

A Ceasa-MS, que completou 46 anos no dia 18, comercializou de janeiro a setembro deste ano, 176,5 mil toneladas de produtos, com aumento de 8,93% em relação ao mesmo período de 2024. O estado fica atrás apenas de São Paulo. 

Entre os municípios que mais contribuíram com mercadorias de origem 100% sul-mato-grossense estão Terenos (6,8 mil toneladas), Sidrolândia (5,8 mil toneladas) e Campo Grande (2,5 mil toneladas). A mandioca é o produto mais comercializado.

Gerson Claro e Kátia Claro
Jaqueline Shor e Sergio Kamalakian Savone

Desagrado 

Se depender de prefeitos do grupo político do ex-governador Azambuja e do governador Riedel para seu desejo de se viabilizar como pré-candidato ao Senado, o ex-deputado Capitão Contar, dizem, “deveria colocar as barbas de molho”. No encontro que eles tiveram com o chefe do Executivo de MS, foi deixado claro o desagrado com a chegada do ex-parlamentar às hostes liberais. Acreditam que não acrescenta nada, porque o eleitorado de Contar não votaria nos ex-tucanos.

"Antecedentes"

Em 2022, Contar deixou o PL e ingressou no PRTB, a fim de disputar o governo do Estado. Durante o período em que foi deputado, tinha como principal alvo de denúncias como oposição justamente o governo de Azambuja e todo o ninho tucano. Foi também adversário de Riedel nas eleições de 2024, quando disputaram o segundo turno. A desconfiança dos prefeitos é grande.

Nada mudou

Dois nomes considerados fortes para disputar vaga ao Senado pelo grupo Reinaldo-Riedel são Nelson Trad Filho (PSD) e Gerson Claro (PP). Eles avisaram que continuam no páreo e minimizam a entrada de Contar na disputa, frisando, inclusive, que até o momento nada mudou. O presidente do PL, Reinaldo Azambuja, é da mesma opinião. Ele tem dito que há muita água a rolar por baixo da ponte. Apesar do presidente nacional Waldemar da Costa ter anunciado Contar como pré-candidato, tudo parece estar no 0 x 0.

Aniversariantes

Beleza B+: Como tratar manchas e melasma com segurança e eficácia. Confira!

Médico especialista explica sobre e dá dicas de como fazer

23/11/2025 15h30

Beleza B+: Como tratar manchas e melasma com segurança e eficácia. Confira!

Beleza B+: Como tratar manchas e melasma com segurança e eficácia. Confira! Foto: Divulgação/Pinterest

Com a proximidade da chegada do verão e o período de maior exposição à altas temperaturas, uma preocupação é recorrente entre homens e mulheres: as manchas na pele e o melasma. Segundo o médico Dr. Franklin Veríssimo, especialista e pós-graduado em Laser, Cosmiatria e Procedimentos pelo Hospital Israelita Albert Einstein (SP), compreender as causas e adotar o tratamento adequado é essencial para controlar o problema e manter a saúde e uniformidade da pele.

“O melasma é uma condição crônica e multifatorial, geralmente associada à exposição solar, fatores hormonais e predisposição genética. O tratamento exige constância, disciplina e uma abordagem personalizada para cada tipo de pele”, explica Dr. Franklin. Ele destaca que o diagnóstico clínico correto é o primeiro passo para determinar a profundidade da mancha e escolher as melhores estratégias terapêuticas.

Importante destacar que algumas questões podem agravar o problema. “Uso de DIU, chip da beleza, anabolizantes e alguns suplementos podem agravar manchas e dificultar o tratamento”, explica o especialista.

Entre os tratamentos disponíveis, o especialista cita o uso de peelings químicos, lasers fracionados não ablativos e injetáveis que ajudam no controle da inflamação, hidrata, que ajudam na renovação celular e na uniformização do tom da pele. “Os protocolos combinados são os mais eficazes, pois associam tecnologias e ativos clareadores, e são indicados sempre com supervisão médica. É possível alcançar resultados expressivos sem agredir a pele”, afirma.

Dr. Franklin também ressalta a importância dos cuidados diários e da fotoproteção contínua, especialmente em um país de clima tropical como o Brasil. “O protetor solar deve ser reaplicado ao longo do dia, mesmo em ambientes fechados, pois a luz visível e as telas eletrônicas também estimulam a pigmentação. Associar antioxidantes tópicos e orais potencializa a prevenção”, orienta.

Além dos tratamentos em consultório, o médico destaca o papel da rotina de skincare em casa. “Cuidar da pele não é vaidade, é saúde. Alguns produtos prescritos por médico e de acordo com cada tipo de pele ajudam a controlar o melasma e a manter os resultados conquistados nos procedimentos clínicos”, complementa o especialista.

Com atendimento baseado em protocolos personalizados e tecnologias de ponta, Dr. Franklin Veríssimo reforça que o tratamento das manchas deve ser contínuo e supervisionado. “Cada pele tem uma história — e o segredo está em ouvir, avaliar e cuidar com precisão científica e sensibilidade estética”, conclui.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 24 e 30 de novembro. Momentos de celebrações.

Sob a regência do Três de Copas, a energia é de celebração, união e encontros felizes. Aproveite!

23/11/2025 13h30

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 24 e 30 de novembro. Momentos de celebrações.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 24 e 30 de novembro. Momentos de celebrações. Foto: Divulgação

Esta semana recebe a energia luminosa do Três de Copas, uma carta que celebra a amizade, a alegria compartilhada e o sentimento de pertencimento. A atmosfera que se abre agora é leve, vibrante e cheia de calor humano. Ela nos lembra da importância das conexões que sustentam nossa vida — aquelas presenças que nos acolhem, nos divertem e nos devolvem ao eixo com um simples sorriso. É uma semana especialmente favorável aos encontros, aos eventos sociais e ao reencontro com a nossa “tribo da alma”. Não é à toa que essa carta chega justamente neste período de confraternizações de fim de ano.

O Três de Copas representa as pessoas que procuramos quando temos algo para celebrar, aquelas que iluminam nossos dias e com quem estar já é, por si só, um motivo de felicidade.

Depois de algumas semanas carregadas de tensões, disputas internas e desgastes emocionais, esta carta surge como um convite ao descanso da alma. É hora de respirar, de aliviar o coração e de permitir que o convívio com amigos seja o bálsamo que faltava. Se você estava considerando marcar um encontro, retomar uma conversa, planejar uma pequena viagem em grupo ou simplesmente matar a saudade de alguém querido, este é o momento ideal. As cartas abrem caminho e oferecem todo o suporte para essas iniciativas.

Encha seu copo

Há um chamado claro para a conexão. A vida, com suas demandas urgentes, tantas vezes nos dispersa em mil direções e compromissos, e quando percebemos… o tempo passou, as mensagens ficaram por responder e os encontros foram sendo adiados. O Três de Copas nos lembra que as relações também precisam de cuidado — e que reservar um espaço para elas, mesmo que pequeno, pode transformar completamente o nosso estado emocional.

Em meio às muitas responsabilidades e papéis que assumimos, é natural que a energia se desgaste. É justamente por isso que os amigos se tornam um remédio tão poderoso. O Três de Copas pede que você pense nas pessoas que te fazem rir com facilidade, que te acolhem nas suas versões mais autênticas e com quem você pode ser você mesmo — sem esforço, sem máscaras. Esta semana, procure essas pessoas. Permita-se estar na presença delas, mergulhar nessa convivência leve e estimulante. Esse reencontro com a alegria simples será revitalizante e trará exatamente o descanso emocional que você vinha precisando.

Celebrações, reencontros e o renascimento da leveza

Nesta semana, o céu parece, finalmente, dar um passo para fora da névoa. Depois de dias marcados por revisões, ruídos e passos ensaiados e interrompidos.

À medida que novembro termina, o céu começa a assumir aquela atmosfera que antecede o fim de ano — uma mistura de balanço, nostalgia suave e vontade verdadeira de estar perto de quem importa. E, com uma pontualidade simbólica, Mercúrio encerra seu último movimento retrógrado de 2025 no sábado (29), justamente no expansivo signo de Sagitário, abrindo espaço para que o mês de dezembro comece com mais fluidez, sinceridade e clareza.
É nesse cenário que o Três de Copas, carta da celebração, da alegria partilhada e da união, se torna o grande arquétipo desta fase.

O Três de Copas surge como aquele momento em que a gente respira e percebe que atravessou um período mais exigente do que parecia. Há uma sensação de fim de prova, de fim de ciclo emocional que pesava nas entrelinhas, mesmo sem grandes dramas explícitos. Essa carta simboliza o apoio que se revela quando o peso começa a se dissolver. Quando os amigos reaparecem. Quando as conversas se ajeitam.

Três de Copas fala essencialmente de encontros que revigoram. Daquelas conversas que restauram o coração. Do reencontro com amizades queridas, com familiares que o tempo andou afastando, com grupos que fizeram falta ao longo do ano. É a carta dos abraços que chegam depois das tempestades. Do “que bom te ver” dito com verdade. Do riso que recupera cor. É a carta das festividades que unem — não apenas porque o calendário assim determina, mas porque a alma precisa.

Num momento em que o ano começa a dar sinais de desfecho, essa carta nos lembra que ninguém atravessa um ciclo sozinho. Que a vida, por mais exigente que tenha sido, oferece pausas onde o afeto se derrama com generosidade. O Três de Copas é a mesa posta, o brinde coletivo, o reencontro que não exige justificativa. Uma festa do coração, antes de qualquer festa externa.

E aí entra o movimento celeste: com Mercúrio voltando ao seu fluxo direto em Sagitário, a energia ganha outro ritmo. Depois de semanas marcadas por atrasos, revisões, conversas truncadas e planos suspensos, a mente volta a enxergar longe — e com isso surge também o desejo de planejar, organizar agendas, combinar encontros, confirmar presença, viajar, marcar confraternizações. É a temporada das mensagens que chegam rápido, das respostas claras, das ideias que voltam a se encaixar.

Sagitário não gosta de pequenas distâncias — quer caminho, quer projeto, quer futuro. E quando Mercúrio volta a fluir nesse signo, a sensação é de “agora sim”. Agora sim as conversas têm direção. Agora sim os planos que ficaram engavetados podem ser retomados. Agora sim o espírito encontra firmeza para expressar o que foi engolido nas últimas semanas.

Sagitário é o signo que acende o espírito: fala a verdade, aponta o futuro e lembra que a vida tem sentido quando compartilhada. E o Três de Copas acolhe essa luz, traduzindo-a em encontros amorosos, celebrações sinceras e sensação de pertencimento.

Essa união entre o Três de Copas e o fim de Mercúrio retrógrado em Sagitário cria um campo energético muito especial — quase como um reencontro entre a emoção e o sentido. A carta fala de vínculo, de suporte, de trocas afetivas que nutrem, enquanto o céu, por sua vez, fala de clareza, de coragem para apontar a flecha, de movimento que retorna à vida. Não é apenas que as coisas entram nos eixos; é que elas entram com mais verdade. E talvez esse seja o ponto mais forte desta semana: a verdade emocional ganhando espaço para se expressar com leveza.

Depois de dias em que conversas pareceram travar ou se desgastar em interpretações erradas, este é o momento em que os diálogos voltam a fluir — e mais do que isso, voltam a fluir com generosidade. É a hora de reabrir portas, retomar projetos, revisitar vínculos e permitir que tudo aquilo que ficou suspenso encontre agora uma resolução natural. Sagitário não faz rodeios: diz o que sente, diz o que quer, diz o que planeja. E o Três de Copas responde com acolhimento, dizendo: “Você não precisa caminhar sem apoio.”

Estamos, portanto, entrando em um período de maior leveza social, aquele momento do ano em que as pessoas estão mais abertas a abraçar, perdoar, reaproximar-se, enviar mensagens que ficaram presas na garganta, retomar os vínculos que o retrógrado colocou em suspensão. É um convite para celebrar não apenas as conquistas, mas também as sobrevivências — tudo aquilo que foi difícil, mas foi superado.

O clima é de reconexão. De olhar ao redor e perceber que, apesar de tudo, há motivos reais para celebrar. O Três de Copas fala da alegria que não surge sozinha — mas que é construída na troca, na presença, no afeto que circula entre pessoas. É o espírito das confraternizações, das festas de fim de ano em que até quem veio desgastado encontra um motivo para sorrir. E Mercúrio direto em Sagitário reforça: as palavras fluem, o humor se acende, a honestidade aproxima.

Para muitos, esse período pode trazer convites inesperados, reencontros que aquecem, notícias que aliviam, decisões que resolvem pendências antes da virada do ano. Para outros, pode marcar o início de um ciclo íntimo de celebração: reconhecer o próprio crescimento, agradecer pelos apoios recebidos, descansar o coração no colo das pessoas certas.

A energia pede que você entre no espírito da celebração com intenção, não por obrigação. Celebre o que permanece. Celebre o que voltou. Celebre o que se transformou. Celebre quem segurou sua mão nos momentos mais difíceis de 2025. E, principalmente, celebre a si mesmo por ter chegado até aqui.

Este é um momento para abrir espaço para o riso, a cumplicidade, os encontros marcados pela verdade e a leveza dos vínculos que se fortalecem quando o ano começa a se despedir.

O céu diz: relaxe a mente, mire longe, fale com coração.
O Três de Copas responde: compartilhe sua alegria, porque ela cresce quando encontra eco.

A celebração depois da travessia

A semana ainda traz um forte chamado para a celebração — não necessariamente no sentido festivo, mas como postura emocional. Celebrar como quem reconhece o processo. Celebrar como quem honra a travessia. Celebrar como quem entende que pequenos avanços também merecem um brinde. Há uma energia de reencontro consigo mesmo, com aquilo que faz bem, com a leveza que estava guardada para depois. E esse depois é agora.

Para muitas pessoas, essa combinação pode trazer boas notícias, confirmações aguardadas, reconciliações, convites sociais, contatos que ressurgem com outro brilho. Mas, acima de tudo, traz a oportunidade de olhar para o ano que está quase terminando e perceber que ainda há espaço para alegrias que chegam sem esforço, como presente de um universo que também descansa e reequilibra suas forças.

O conselho desta semana é simples e profundo: aceite o que retorna com alegria. Abra espaço para conversas sinceras. Deixe as relações que te nutrem e alegram se aproximarem. E não tenha medo de retomar seus planos de longo alcance — Sagitário quer que você mire longe, e o Três de Copas quer que você não caminhe só.

Se houve ruídos, eles se dissolvem.
Se houve pausas, elas agora fazem sentido.
E se houve cansaço, o céu te devolve ânimo.

Que esta seja uma semana de encontros verdadeiros, conversas que aquecem, risos que curam e momentos que enchem o coração.
Que seja uma semana repleta de alegria — da melhor e mais compartilhada.

E assim chegamos ao fim de novembro com uma promessa clara:
a vida ainda guarda motivos para brindar. É um período para soltar o peso, abrir o coração e reconhecer que, no final, existe sempre um momento de celebração. E ele acaba de chegar.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 24 e 30 de novembro. Momentos de celebrações.

 

