Especial B+: Dia Mundial da Saúde e Nutrição - Confira riscos e mitos sobre suplementos nutricionais

Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz Cacá Ottoni destaque no remake de Vale Tudo da TV Globo Foto: Karen Gadret

Cacá Ottoni é Marieta, assistente de produção da agência de conteúdo Tomorrow, no esperado remake de “Vale Tudo”, sucesso absoluto da emissora em 1988. A personagem, que na primeira versão foi interpretada por Rita Malot, é pró-ativa, trabalhadora, bem humorada e acaba se envolvendo em confusões provocadas, principalmente por Maria de Fátima (Bela Campos).

Com 32 anos, a atriz estreou profissionalmente aos 17 com a peça “Improzap”. Mas foi aos 21 que ganhou projeção nacional ao dar vida a Morgana em “Malhação”. Seu último trabalho em novela foi como Joana, uma jovem que dividia seu tempo entre os estudos numa escola pública e o trabalho no bar do pai, em “Amor de Mãe”, obra da mesma autora de “Vale Tudo”. Ela ainda é orientadora em um programa formativo no Firjan e está roteirizando uma série em fase de produção.

Carioca, Cacá Ottoni ganhou o prêmio de Melhor Atriz do Festival Cine-Maracanaú por seu trabalho no filme “Caubóis do Apocalipse”. Já o longa “Canastra suja” lhe rendeu indicação a Melhor Atriz do Festival de Los Angeles- LABRFF.

Formada em artes cênicas pela Unirio, Cacá Ottoni participou de vários espetáculos como “Há vagas para moças de fino trato”, “Cavalos e Baias”, “O leitor de aluguel” e trabalhou nos musicais infantis “A Árvore que fugiu do quintal” e a adaptação de Aderbal Freire Filho do texto “Flicts”, de Ziraldo. Com o espetáculo “Ana Fumaça Maria Memória”, foi indicada como melhor atriz a dois importantes prêmios: O CBTIJ e o Botequim Cultural..

Em seu currículo também constam as séries: “Vizinhos”, “Sob Pressão", “Histórias Quase Verdadeiras” e “Santo Forte”, no GloboPlay. Na Record, atuou em “Lia” e “Jesus”. Trabalhou também durante seis anos como palhaça de Hospital pelo programa Enfermaria do Riso.



Cacá é Capaexclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala sobre seus personagens nesses anos de carreira, como se vê daqui alguns anos e de fazer parte do elenco tão esperado do remake da novela Vale Tudo na TV Globo.

CE - Cacá o que pode contar sobre Marieta, sua personagem no remake de Vale tudo? Você chegou a ver a primeira versão para observar a trama de Marieta etc? Teme comparações?

CO - A Marieta é assistente de produção e secretária pessoal do Renato Filipeli na Tomorrow. Ela é agilizada, proativa e adora trabalhar na agência. Como todo mundo sabe, quem vive os bastidores é que fica por dentro das fofocas.



Então, a Marieta acaba sabendo de muitas informações por estar sempre produzindo os eventos da Tomorrow, que é palco de vários momentos marcantes da trama. E também, acaba envolvida nas confusões, principalmente pela proximidade com a Maria de Fátima.



Na primeira versão a Marieta foi interpretada pela Rita Malot, assisti quase todas as cenas dela, muito legais por sinal. A comparação é inevitável, nas redes sociais então, ela é o combustível, o motivo das pessoas investirem tanto tempo de suas vidas ali.



Mas acredito que, apesar de partir da mesma premissa, o remake carrega tantas mudanças, seja pelo tempo - de 1988 até agora o mundo mudou bastante - seja pelo elenco totalmente novo, bem como direção, roteiro, enfim…



A Tomorrow era uma revista na primeira versão, e agora é uma agência de conteúdo, então a dinâmica do trabalho mudou bastante. Inclusive a comparação nesse sentido, da percepção das mudanças drásticas das últimas décadas, pode ser bem interessante pros espectadores.

CE - Vale Tudo é uma das novelas mais celebradas da nossa teledramaturgia e foi exibida antes mesmo de você nascer. O que escutou sobre essa produção? Já tinha assistido algo antes mesmo de saber que atuaria na nova versão?

CO - Quando eu era criança na minha escola tinha uma festa das décadas, onde as turmas pesquisavam sobre os momentos marcantes de cada período. Lembro de ter estudado Vale Tudo na aula de história, quando a década da minha turma foi a de 80.



Mais tarde, enquanto eu gravava Malhação, me lembro do jornal comparar o último capítulo de Avenida Brasil, com o de Vale Tudo, devido às ruas absolutamente vazias (todo mundo em casa vidrado na TV). É, sem dúvida, uma novela histórica.



Eu conhecia apenas as personagens mais emblemáticas, fui assistir mais a fundo quando soube que estaria no elenco. E acho incrível como a novela levanta temas atuais de máxima importância: Do dilema ético vivido pelas personagens da Raquel e da Maria de Fátima, mas que se estende pra todos os núcleos, à importância de se debater e questionar o impacto desastroso causado pelas grandes fortunas.

CE - Vale Tudo é uma produção muito aguardada pelo público, pela imprensa e pelo mercado. E qual a sua expectativa quanto a esse projeto?

CO - A maior possível! E ainda assim espero superá-la. Não sabia que a expectativa externa reverberaria em mim dessa maneira. Tô numa ansiedade que não cabe em mim. Não vejo a hora de estrear!

CE - A novela Vale Tudo é seu segundo trabalho assinado por Manuela Dias. Como é essa parceria?

CO - Sou fã da Manu desde ligações perigosas. O texto dela é primoroso! Um sonho pra qualquer atriz receber um texto tão bom de falar. Conheci a Manu quando ela estava grávida, durante as filmagens de um longa-metragem. Logo depois engravidei, e a maternidade nos aproximou ainda mais. Então minha admiração por ela se estende para além do campo profissional.

CE - Você ganhou destaque fazendo parte do elenco de Malhação em 2013, que foi uma temporada de muito sucesso. O que aprendeu fazendo esse trabalho?

CO - Malhação foi meu primeiro trabalho na televisão, então tudo era novidade: o posicionamento pras câmeras, pra luz, a própria dinâmica do set, enfim… Foi uma espécie de alfabetização nesse idioma que é o audiovisual. Eu ainda gravava de segunda a sábado o dia inteiro, então foi uma experiência realmente intensa. Além disso era uma turma muito boa! Malhação tinha isso de bom, a possibilidade de aprender junto. Fiz grandes amigos pra vida toda.

CE - Você está completando 15 anos de carreira. Como avalia sua trajetória? E o que espera dos próximos 15 anos?

CO - Olha, eu vivi viu? Tive a oportunidade de me experimentar tanto no teatro, quanto na TV e no cinema. Conheci muita gente maravilhosa durante esses quinze anos. Trabalhei com atrizes e atores que admiro desde criança. Sou muito grata pelos caminhos que a vida me proporciona. Nos próximos 15 anos espero amadurecer meu trabalho e receber personagens desafiadoras e surpreendentes. Também pretendo conquistar mais autonomia profissional.

CE - Você tem o costume de assistir seus trabalhos? É muito crítica consigo mesma?

CO - Já fui mais. Hoje consigo silenciar um pouco a crítica, principalmente no que diz respeito a vaidade. Assistir um pouco depois também ajuda, porque gera um distanciamento, como costuma acontecer no Cinema. Mas novela não tem jeito, tem que acompanhar em tempo real pra interagir com o público. No caso de Vale Tudo estou ansiosa pra assistir pela história mesmo! Serei atriz e espectadora assídua desse projeto.

CE - Você chegou a trabalhar como palhaça em enfermarias. Fale um pouco dessa experiência como artista e como cidadã.

CO - Eu fiz parte durante seis anos do programa enfermaria do Riso, que ganhou inclusive o prêmio Shell esse ano. A palhaçaria por si só já é revolucionária, inserida dentro do hospital então… É impossível não se transformar.



A gente partia do princípio de que o palhaço não está ali pra ajudar o paciente, mas para ser ajudado, porque ele consegue se colocar sempre nas piores situações. Então não tinha esse viés assistencialista, nem infantilizado.



Palhaço pra mim é coisa séria. Atuei no hospital até os 8 meses de gestação, só parei pra parir, e sinto muita saudade e vontade de me reaproximar da palhaçaria. O trabalho no hospital ainda ressignificou minha relação com a morte, e consequentemente com a vida.

CE - Quais os sonhos de Cacá Ottoni? E os próximos projetos?

CO - A construção de personagem me encanta muito! Meu sonho agora é emendar um trabalho no outro, encarar novas histórias e seus desafios.



Me interesso bastante pela escrita também. Fui dialoguista de uma série paulista esse ano, e fiquei muito empolgada com esse desdobramento profissional. Pretendo colocar meus projetos autorais pra jogo! Além disso tenho sonhado muito em voltar pro teatro, e dizem as boas línguas que vou conseguir realizar esse desejo ainda em 2025.



Sempre fui de sonhar alto, mas alguns acontecimentos tristes e recentes na minha vida apequenaram minhas ambições. Só que esse ano começou dando a volta por cima! Me sinto pronta.