Especial Carnaval: Entre fantasia e personagem: até onde vai a imagem que criamos?

Uma análise sobre o Carnaval e suas expectativas

Por Gabriela Rosa - Colunista de moda e comportamento do B+ - Com edição de Flávia Viana

Por Gabriela Rosa - Colunista de moda e comportamento do B+ - Com edição de Flávia Viana

14/02/2026 - 18h30
O Carnaval é o único momento do ano em que a performance é declarada. Vestimos plumas, metalizados, personagens míticos ou divas pop e ninguém questiona: trata-se de fantasia. É jogo assumido. É teatro coletivo. É licença simbólica para experimentar outras versões de nós mesmos.

Mas e quando o Carnaval acaba?

A pergunta que ecoa, especialmente em tempos de redes sociais, é desconfortável: a fantasia ficou restrita ao bloco ou migrou para o feed?

O sociólogo canadense Erving Goffman, defendia que a vida social é uma encenação constante. Administramos impressões, ajustamos discursos, modulamos comportamentos dependendo do público. O que mudou não foi a teoria, foi a escala. Hoje, o palco é permanente. E global.

No Carnaval, a performance é explícita. No Instagram, ela se apresenta como espontânea. Mas raramente é. Há curadoria de imagem, escolha de ângulos, edição de narrativa. Construímos personagens digitais com a mesma dedicação que escolhemos uma fantasia elaborada.

E aqui surge um ponto crucial para quem pensa moda, imagem e cultura: a diferença entre expressão e disfarce.

A fantasia carnavalesca é expansão. Ela exagera traços, potencializa desejos, brinca com símbolos. A imagem nas redes, quando saudável, deveria fazer o mesmo: amplificar aquilo que já somos. O problema começa quando a construção deixa de revelar e passa a ocultar.

Marca pessoal não é sinônimo de personagem. É coerência. É alinhamento entre estética, discurso e valores. Uma imagem forte nasce da clareza de identidade, não da tentativa de atender às expectativas do algoritmo.

No Carnaval, sabemos que o brilho é temporário. Retiramos a maquiagem, desmontamos o figurino, voltamos ao cotidiano. Nas redes, porém, muitos transformam o brilho em obrigação permanente. Sustentar uma persona idealizada exige energia constante. E cansa.

Existe também um aspecto cultural relevante: vivemos na era da hipervisibilidade. Ser visto tornou-se quase sinônimo de existir. A pressão por performance constante transforma a vida em vitrine. O que era celebração vira comparação. O que era expressão vira estratégia.

Ser verdadeiro, nesse contexto, não significa exposição irrestrita nem abandono de estética. Significa coerência. Significa não criar uma narrativa que desminta sua própria vivência. Significa compreender que imagem é construção, mas identidade é raiz.

Talvez o Carnaval nos ensine justamente isso: a fantasia funciona porque tem começo, meio e fim. Ela é potente porque sabemos que é ritual. O risco está em não saber mais onde termina o personagem e começa a pessoa.

Entre costuras e cultura, a pergunta que permanece é simples e profunda: estamos usando a imagem para nos expressar ou para nos proteger?

Num mundo saturado de performances, a autenticidade deixou de ser ingenuidade. Tornou-se escolha estética. E, acima de tudo, escolha ética.

Gabriela Rosa - Consultora de imagem e estilo

 

GASTRONOMIA

Especialista indica o que comer antes, durante e depois de curtir os blocos de Carnaval

Com blocos de rua e festas que duram horas, o corpo precisa de combustível de qualidade durante o Carnaval; especialista explica o que comer antes, durante e depois para evitar queda de energia, inchaço e a temida ressaca

14/02/2026 10h00

Comida

Comida "de verdade" como o arroz e feijão formam uma combinação proteica completa, fornecendo todos os aminoácidos essenciais para a recuperação pós-folia Freepik

O Carnaval é uma das festas mais esperadas do ano. São horas ininterruptas de dança, caminhada, pulos e exposição ao sol, tudo isso muitas vezes combinado com o consumo de bebidas alcoólicas.

Nesse contexto, a alimentação deixa de ser apenas uma questão de prazer ou rotina e se torna um componente essencial para a segurança e o bem-estar do folião. Uma escolha equivocada pode resultar em queda de pressão, desmaios, tonturas, desconfortos gastrointestinais e a temida ressaca, que pode tirar a pessoa dos blocos no dia seguinte.

Por outro lado, uma estratégia nutricional bem planejada é capaz de fornecer energia de forma sustentada, melhorar a hidratação, acelerar a recuperação muscular e minimizar os danos causados pelo álcool e pelo esforço físico excessivo.

Para ajudar o folião a manter a energia e a disposição, o Correio B conversou com a nutricionista Luanna Caramalac.

“Para ter energia de verdade durante a folia, não existe um único alimento milagroso, e sim uma construção alimentar equilibrada”, explica Luanna. A chave, segundo ela, é combinar proteínas, carboidratos, gorduras boas e os compostos bioativos das frutas e verduras.

Pensando nisso, separamos receitas práticas e dicas da especialista para você não perder um minuto de festa.

CAFÉ DA MANHÃ

A primeira refeição do dia é a base para uma folia de sucesso. O objetivo é garantir saciedade e evitar picos de glicose seguidos de quedas bruscas. Muitos foliões cometem o erro de pular o café da manhã para compensar as calorias que serão consumidas na rua, mas essa é uma armadilha perigosa.

Acordar, tomar um banho e sair de casa sem se alimentar adequadamente é a receita perfeita para a hipoglicemia, que pode causar tonturas, fraqueza e até desmaios em meio à multidão.

Luanna explica que a refeição matinal deve ser completa e equilibrada, incluindo fontes de carboidratos de qualidade, proteínas e gorduras boas.

“O ideal é combinar boas fontes de proteína, carboidratos, gorduras boas e compostos bioativos, presentes nas frutas, verduras e legumes, que garantem vitaminas e minerais e ajudam a manter a disposição por mais tempo”, detalha.

PÓS-FOLIA

Depois de horas pulando, dançando e se expondo ao sol, o corpo precisa de comida de verdade para se recuperar.

A nutricionista reforça que, nesse momento, não há espaço para industrializados. É preciso repor os estoques de energia (glicogênio muscular) com carboidratos complexos, reconstruir as fibras musculares com proteínas de qualidade e reabastecer o organismo com vitaminas e minerais por meio dos vegetais. 

“Depois de horas de folia, o corpo precisa de comida de verdade. Refeições com arroz, feijão ou boas fontes de carboidrato, como mandioca, batata-doce, inhame ou mandioquinha, associadas a uma proteína de qualidade e vegetais, ajudam na recuperação muscular e na reposição de nutrientes”, orienta Luanna.

PRATO FEITO

Essa é a representação máxima da comida de verdade no prato do brasileiro. O arroz e o feijão formam uma combinação proteica completa, fornecendo todos os aminoácidos essenciais.

O ovo, que a nutricionista destaca como um grande aliado, é rico em vitaminas do complexo B, luteína e zeaxantina (importantes para a saúde dos olhos) e colina (fundamental para o cérebro).

A mandioca cozida é uma excelente fonte de carboidrato de fácil digestão e energia de longa duração, e os legumes refogados garantem as fibras e micronutrientes.

HIDRATAÇÃO

Segundo a nutricionista, o erro mais comum no Carnaval é esquecer da hidratação. “Não adianta comer bem e não se hidratar. A recomendação média é de 35 ml de água por quilo de peso ao dia, mas nesse período podemos aumentar para cerca de 40 ml por quilo”, alerta.

A hidratação é a chave para manter a energia, regular a temperatura corporal e evitar mal-estar. Para quem consome bebida alcoólica, a regra é clara: a cada copo de álcool, dois a três copos de água. Isso ajuda a manter a glicemia estável e reduz os efeitos inflamatórios do álcool.

Pão na chapa com ovos mexidos e abacate

Comida "de verdade" como o arroz e feijão formam uma combinação proteica completa, fornecendo todos os aminoácidos essenciais para a recuperação pós-foliaPão na chapa com ovos mexidos e abacate - Foto: Freepik

Ingredientes:

  • 2 ovos;
  • 1 fio de azeite de oliva extravirgem;
  • 1 pitada de sal e pimenta-do-reino moída na hora;
  • 1 colher de sopa de leite ou água (para deixar os ovos mais cremosos);
  • 1 pão francês ou 2 fatias de pão integral;
  • 1/2 abacate médio; 
  • Suco de 1/2 limão.

Modo de Preparo:

> Em uma tigela, quebre os ovos, adicione o sal, a pimenta e a colher de leite ou água. Bata bem com um garfo até homogenizar;

> Leve uma frigideira antiaderente ao fogo baixo com um fio de azeite;

> Despeje os ovos batidos e mexa constantemente com uma espátula de silicone ou colher de pau. O segredo do ovo cremoso é o fogo baixo e a mexedura constante, formando pequenos grumos macios. Assim que estiverem cozidos, mas ainda úmidos, desligue o fogo;

> Enquanto os ovos cozinham, corte o pão ao meio (se for francês) e leve à sanduicheira ou a uma frigideira para tostar levemente;

> Em uma tigelinha, amasse o abacate com um garfo, tempere com suco de limão e uma pitada de sal;

> Sobre o pão tostado, espalhe generosamente o abacate amassado e cubra com os ovos mexidos cremosos;

> Regue com um fio de azeite e sirva imediatamente.

Comida "de verdade" como o arroz e feijão formam uma combinação proteica completa, fornecendo todos os aminoácidos essenciais para a recuperação pós-foliaÁgua saborizada refrescante - Foto: Freepik

Água saborizada refrescante

Ingredientes:

  • 1 litro de água filtrada ou de coco;
  • 1 limão siciliano ou taiti cortado em rodelas finas;
  • 1 pedaço pequeno de gengibre descascado e fatiado;
  • Folhas frescas de hortelã (um punhado);
  • Gelo.

Modo de Preparo:

> Em uma garrafa grande (de preferência térmica, para manter a água gelada por mais tempo), coloque as rodelas de limão, as fatias de gengibre e as folhas de hortelã;

> Complete com a água e o gelo;

> Agite levemente para misturar os sabores. Vá consumindo ao longo do dia, intercalando com a bebida alcoólica. Ao terminar, pode reabastecer a garrafa com mais água, que os sabores das frutas ainda estarão presentes.

FOLIA

Blocos oficiais abrem os desfiles no carnaval de Corumbá

Os blocos oficiais fazem uma prévia do que será a apresentação das escolas de samba, cumprindo regulamento da liga para a disputa do título

14/02/2026 01h00

Programação do Carnaval de Corumbá começa com desfile de blocos

Programação do Carnaval de Corumbá começa com desfile de blocos Foto: Arquivo

Com previsão de tempo nublado à noite, começou o espetáculo na Avenida General Rondon, o templo do carnaval corumbaense, com o desfile dos onze blocos oficiais, a partir das 20h com cronometro da organização e a vigilância do Ministério Público, que quer cumprimento de horários. No domingo e segunda-feira, saem as dez escolas de samba.

O palco para o show de passistas e ritmistas tem 4.500 lugares gratuitos para o público nas arquibancadas e espaço para 1.500 pessoas nos camarotes comercializados pela prefeitura, entre privativos e avulsos. Vai funcionar também até a terça-feira, quando acontece o carnaval cultural (antigo), a praça de alimentação, com a diversidade a culinária pantaneira.

O esquema de segurança, também recomendado pelo Ministério Público, foi reforçado com a chegada de 80 policiais militares de várias cidades do somando, somando-se ao contingente do 6º batalhão da corporação. A prefeitura contratou uma empresa privada com 130 seguranças e vai colocar nas ruas mais 40 guardas municipais. A PM fará vigilância permanente no circuito do samba com motos e cavalos.

Samba no pé

Os blocos oficiais fazem uma prévia do que será a apresentação das escolas de samba, cumprindo regulamento da liga para a disputa do título. São pequenas agremiações, que se sustentam com apoio do comércio e venda de abadás, contribuindo no giro na economia (foram investidos R$ 697 mil) e oportunidades de emprego. Este ano, foram abertas 365 vagas. 

Em 2025, o Praia Bola e Cerveja, homenageando o ex-jogador Cláudio Mineiro, que reside na cidade, foi o campeão da categoria. O desfile deste ano será aberto pelo Afro Samba Reggae. Na sequência, passam pela avenida: Águia da Vila, Clube dos Sem, Flor de Abacate, Os Intocáveis, Praia Bola e Cerveja. Arthur Marinho, Bola Preta, Oliveira Somos Nós, Nação Zumbi e Vitória Regia.

Concurso de fantasias

A programação deste sábado começa às 12h com o Casario Folia, uma roda de samba no Porto Geral da cidade, que atrai milhares de pessoas. Depois do desfile dos blocos oficiais, haverá shows ao vivo no palco armado na Praça Generoso Ponce, ao lado da passarela do samba.

Um dos principais eventos do carnaval corumbaense, o Concurso de Fantasias, foi realizado na noite de quinta-feira, com a participação de 15 carnavalescos de Corumbá e Campo Grande e 85 mil em prêmios. Realizado no ginásio do Corumbaense, a 43ª edição apresentou muito luxo, criatividade e suntuosidade.

O grande público também prestigiou a participação de cinco nomes Hors Concours — Fernanda Vanucci, Rebecca D'Albinie, Valdir Gomes, Adão Barboza e Claudinho Tasso — personalidades que já marcaram a história da folia corumbaense e enriqueceram ainda mais a noite com suas presenças. Todos foram premiados com R$ 6 mil.

