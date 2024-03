Especial Oscar B+: Um Oscar "justo", mas icônico

GIBA UM

de CARMEM LÚCIA // única mulher hoje no STF

Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile e ex-Alta Comissária de Direitos Humanos da ONU entre 2018 e 2022, está provocando certo constrangimento na diplomacia brasileira, especialmente entre nomes ligados ao PT.

MAIS: ela tem procurado apoio a um documento de repúdio ao fechamento do Escritório da ONU para Direitos Humanos na Venezuela. Até agora, apenas o ex-chanceler Celso Lafer assinou, ao lado de outros 17 ex-chanceleres latino-americanos.

Muitas histórias

Com 30 anos de profissão e 52 de idade, a jornalista e apresentadora Maria Cândida, hoje comanda um quadro no programa É de Casa, na Globo, resolveu no Dia Internacional das Mulheres (8), mostrar seu lado mais ousado em um ensaio feito por Paolita Guzman. E claro junto com as fotos um geral sobre sua carreira, vida pessoal e eterismo.

Ela conta que foi chamada de “boneca e burra” sofreu abusos moral e psicológico e que tem muitas histórias para contar. Há quem garanta que daria um bom livro. Sobre o ensaio simplificou: "Nua, livre, abusada. Liberdade é o valor mais importante da minha vida. Não existe possibilidade de me convencerem (sim, fui convencida no passado), de que 'meu tempo já tinha passado”.

Mais que isso Cândida se mostrou disposta a percorrer um longo caminho, com muitos novos desafios: “Nunca vou parar. Pago minhas contas. Me reinventei profissionalmente e a internet me trouxe a possibilidade de ser livre. O dinheiro não vem mais de um lugar só. Aprendi a ser empreendedora do meu próprio negócio”.

Novo recheio das novelas

Não é de hoje que o recheio das novelas, trama e elenco – assim como programas de entretenimento e mesmo o jornalismo além de campanhas publicitárias – tem se rendido à diversidade, envolvendo profissionais e personagens, especialmente nas áreas racial e trans.

Na recente Terra e Paixão, havia dois gays interpretando outros dois gays com direito a beijo na boca e uma atriz trans Valéria Barcelos no papel de Luana. Agora um dos maiores sucessos da antiga TV Manchete, a novela Dona Beja (1986) com Maitê Proença no papel-título cavalgando nua por uma imaginária Araxá, vai ganhar na Max (antiga HBOMax) uma releitura – não um remake de quase 40 anos atrás.

A personagem principal será vivida por Grazi Massafera, linda, loira e dona de bordel (e com cenas mais do que calientes) com dois amantes negros (um de cada vez) vividos pelos atores Davi Junior e André Luiz Miranda. Há também o personagem de Pedro Fasanaro, pessoa não binária que interpreta Severina, melhor amiga de Beja e mulher transexual.

Uma e outra

Muitos acham que exploração da diversidade é uma tendência em várias áreas – e é irreversível, apesar de ainda enfrentar na vida pessoal muitos contratempos (ou mais que isso). Em Pantanal, havia um ator gay interpretando um vaqueiro igualmente gay.

Agora em Renascer, há uma atriz trans que, em futuras cenas, revelará sua condição e terminará com seu par romântico, sem problemas. Ela é Buba, vivida por Gabriela Medeiros.

Sabrina acelerando

A apresentadora, jurada do The Masked Singer Brasil e ex-BBB, Sabrina Sato, recentemente assumiu seu relacionamento com o ator Nicolas Prattes, 17 anos mais novo e diz não ligar para a diferença. Alguns dias atrás voltou de uma viagem romântica que fez com o ator e declarou: “Obrigada Nicolas meu”.

comemorar a volta para casa, publicou umas fotos bem à vontade. Para quem pensa que a vida da apresentadora é só descanso se engana: ela acaba de assinar uma parceria com a Cia Beauty onde se uni com a personagem “Hello Kitty” para o lançamento de uma linha de produtos de beleza.

E comemora: “Sempre fui apaixonada pela Hello Kitty, mas nunca imaginei que um dia seríamos uma só. A Hello Kitty ganhou a minha pintinha numa co-branding inédita, que nasce com a linha de lip glitters e lip balms mais fofa e cheirosa que você já viu (e sentiu!)”.

Mais: ela também acaba de lançar nova coleção com a grife Alto Giro (é embaixadora na marca referência em moda fitness e beachwear), que foi batizada de “Movimento”.

In – Receitas de flan doce

Out – Receitas de flan salgado

Madonna de volta

Está confirmado: Madonna, 65 anos, virá pela quarta vez ao Brasil trazendo o considerado maior show de seus 40 anos de carreira de sua turnê Celebration Tour, dia 4 de maio, em plena praia de Copacabana. Na sua primeira vinda em 1993, colocou no Maracanã 120 mil pessoas. Agora a previsão (o espetáculo será gratuito) é que cante para mais de um milhão.

Na estreia do Celebration Tour, em Londres, num vestido rosa com babados, o mestre de cerimônia Bob the Drag Queen conclamava a plateia a voltar à Nova York de 1978, com “a Madonna de 19 anos”: “É uma celebração, vadias!”.

13º antecipado

O calendário de pagamento do 13º salário a aposentados e pensionistas do INSS pode sofrer uma reviravolta. O governo voltou a discutir a possibilidade de antecipar a distribuição do benefício para o primeiro semestre.

O desembolso seria feito em maio e junho e não mais em agosto e novembro, como originalmente previsto. A antecipação do benefício injetaria perto de R$ 70 bilhões na economia até junho, dando mais impulso ao consumo.

Ao mesmo tempo, Lula mantém a iniciativa quase “institucionalizada” nos últimos anos (desde 2020, por força da pandemia).

PÉROLA

“Dizem que nós fomos silenciosas historicamente. Mentira. Nós fomos silenciadas, mas sempre continuaremos falando, embora muitas vezes não sendo ouvidas”,

ESTANDARTE

Circula pelas redes sociais momentos não registrados pelas emissoras de TV com Jair Bolsonaro esperando com muita segurança a chegada dos carros que transportavam seu bloco depois da manifestação da Avenida Paulista.

À certa altura, o ex-presidente, que pedira para que ninguém trouxesse cartazes ou faixas contra quaisquer pessoas, chama alguém ligeiramente à distância e pede que lhe entregue um estandarte. Aí, eufórico abre e exibe, segurando com as mãos, onde se lia em letras garrafais “Globo lixo” e depois fecha rapidamente.

Rara união - 1

Os desafetos Arthur Lira e Renan Calheiros estão na mesma trincheira, caso raro de acontecer. Os dois têm feito gestões junto ao STF, mais precisamente ao ministro Dias Toffoli, pela recondução do desembargador Washington Damasceno Freitas à presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas. Toffoli é o relator do recurso movido por Freitas na tentativa de reassumir o cargo.

No ano passado, quando o desembargador ainda estava na presidência da Corte, Lira foi absolvido no TJ-AL da acusação de peculato. Renan, que comanda o MDB de Alagoas, abriga três parentes de Damasceno.

RARA UNIÃO - 2

Para quem tem memória curta: o desembargador Washington Damasceno de Freitas foi afastado do comando do TJ-AL pelo Conselho Nacional de Justiça por supostamente ter beneficiado o prefeito de Delmiro Gouveia (AL) ao conceder liminar em 2015, determinando que a Chesf pagasse um indenização de R$ 445 milhões ao município.

Balanço

Ministros de Lula que não conseguem emplacar seus conselhos ao presidente, como acontecia nos dois primeiros mandatos do petista, estão tentando rever as passagens de figuras como Luiz Gushiken, Antônio Palocci e José Dirceu, entre outros, para ver como eles conseguiam ser ouvidos.

Chegaram à conclusão de que, naquela época, Lula não se considerava tão “sabe-tudo” como hoje. Na área diplomática, o ex-chanceler Celso Amorim consegue alguma coisa – e nem sempre com bons resultados. E Fernando Haddad está recuperando sua força – um pouco.

NÃO VAI DAR

A reconstrução da Vila Belmiro entrou na zona de rebaixamento. O Santos ainda não conseguiu encontrar investidores para o projeto, estimado aproximadamente em R$ 400 milhões.

Além disso, a parceria entre o clube paulista e a construtora WTorre está na corda bamba, por conta de seguidas divergências referentes ao contrato assinado no ano passado pela antiga diretoria do Santos.

Para quem não tem ideia: o Santos tem a 8ª torcida do Brasil com cerca de 6,3 milhões de brasileiros, ou seja, 3,3% da população (já teve 6,4 milhões).

MISTURA FINA