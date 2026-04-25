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Especialista dá dicas de como planejar viagens a partir de grandes eventos

Festivais, torneios esportivos e eventos culturais passam a orientar o roteiro de viajantes e influenciam o turismo global

Flavia Viana

Flavia Viana

25/04/2026 - 16h30
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Planejar uma viagem apenas com base no destino já não é mais a principal motivação para muitos viajantes. Cada vez mais, o calendário global de grandes eventos culturais, esportivos e musicais tem influenciado diretamente a decisão de quando e para onde viajar.

Festivais como o Coachella, realizado na Califórnia, e o Burning Man, no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, atraem milhares de visitantes de diferentes países todos os anos. O mesmo acontece com eventos tradicionais como o Glastonbury, no Reino Unido, e o Tomorrowland, na Bélgica, que transformam cidades e regiões inteiras em polos de turismo durante suas edições.

O fenômeno também se estende ao universo esportivo. Torneios de tênis como, Wimbledon, em Londres, Roland Garros, em Paris, e o US Open, em Nova York, além de competições internacionais de grande porte, atraem viajantes interessados em acompanhar as disputas de perto e aproveitar a experiência cultural dos destinos.

Para a jornalista e especialista em marketing para turismo de luxo, Ana Paula Pappa, esse comportamento reflete uma característica importante na forma como as pessoas planejam suas viagens.

“Hoje muitos viajantes organizam suas férias em torno de experiências culturais, esportivas ou musicais que desejam viver. Esses eventos se tornam o ponto de partida da viagem. A partir deles, o consultor de viagem constrói todo o roteiro, incluindo hospedagem, gastronomia e outras experiências no destino”, explica.

Um grande fenômeno também acontece com artistas renomados como Andrea Bocelli, que realiza um show anual que já está em sua 21ª edição no Teatro del Silenzio, em Lajatico, sua cidade natal na Toscana.

Além dos festivais de música e eventos esportivos, encontros internacionais de arte e cultura, como a Bienal de Veneza, na Itália, e feiras de arte como a Art Basel, também impulsionam o turismo global e atraem viajantes interessados em experiências culturais, ainda mais em um momento de expansão no qual a feira chega em Hong Kong e Qatar, ampliando horizontes e os conceitos de arte.

Segundo Ana Paula Pappa, acompanhar o calendário desses eventos se tornou uma estratégia importante tanto para viajantes quanto para empresas do segmento.

“Entender quando esses eventos acontecem e como eles movimentam determinados destinos ajuda não apenas o viajante a planejar melhor sua viagem, mas também hotéis, destinos e agências a se posicionarem de forma estratégica em seus canais de comunicação com intuito de gerar desejo de maneira antecipada”, afirma.

O movimento revela uma tendência no comportamento do viajante contemporâneo, mostrando que, cada vez mais, as pessoas buscam participar de experiências únicas, capazes de transformar uma viagem em uma memória marcante.

CULINÁRIA

Sucos surgem como aliados para reforçar as defesas do organismo e aumentar a imunidade

Sucos naturais surgem como aliados práticos, acessíveis e eficientes para reforçar as defesas do organismo e aumentar a imunidade durante o outono

25/04/2026 10h00

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A vitamina C, presente na laranja, possui ação antioxidante; já o gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas

A vitamina C, presente na laranja, possui ação antioxidante; já o gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas Freepik

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No outono, as temperaturas começam a cair gradualmente, os dias ficam mais secos e o corpo sente os primeiros sinais da mudança de estação. É também nesse período que aumentam os casos de gripes, resfriados e crises alérgicas, o que acende um alerta para a importância de fortalecer o sistema imunológico.

Nesse cenário, a alimentação ganha protagonismo – e os sucos naturais surgem como aliados práticos, acessíveis e eficientes para reforçar as defesas do organismo.

Ricos em vitaminas, minerais e compostos antioxidantes, os sucos feitos com frutas, verduras, legumes e especiarias ajudam a suprir as necessidades nutricionais do corpo de forma rápida, especialmente em uma rotina corrida.

Eles representam uma estratégia simples de cuidado com a saúde, sobretudo durante o outono, quando o organismo precisa se adaptar às mudanças climáticas.

A transição entre o verão e o inverno traz impactos diretos ao corpo humano. A queda na umidade do ar pode ressecar as vias respiratórias, facilitando a entrada de vírus e bactérias. Além disso, a diminuição da exposição solar pode afetar os níveis de vitamina D, nutriente essencial para a imunidade.

Outro fator importante é a mudança de hábitos. Com o clima mais ameno, muitas pessoas reduzem a ingestão de líquidos, o que pode comprometer a hidratação e, consequentemente, o funcionamento adequado do organismo.

Nesse contexto, os sucos naturais também ajudam a manter o corpo hidratado, ao mesmo tempo em que fornecem nutrientes essenciais.

Nutrientes

Alguns componentes são fundamentais quando o objetivo é fortalecer o sistema imunológico. A vitamina C, por exemplo, é uma das mais conhecidas por sua ação antioxidante e por auxiliar na defesa do organismo contra infecções. Ela está presente em frutas como laranja, limão, acerola e morango.

Já a vitamina A, encontrada em alimentos como cenoura e folhas verde-escuras, contribui para a integridade das mucosas – primeira barreira do corpo contra agentes infecciosos. O zinco, presente em sementes e alguns vegetais, também desempenha papel importante na resposta imunológica.

Além disso, ingredientes como gengibre, cúrcuma e mel possuem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, e são frequentemente utilizados em receitas voltadas para a imunidade.

Dicas

Para garantir que os sucos ofereçam o máximo de benefícios, alguns cuidados são importantes. O ideal é consumi-los logo após o preparo, já que muitas vitaminas se degradam com o tempo e a exposição ao ar.

Sempre que possível, evite coar as bebidas, preservando as fibras dos alimentos, que são importantes para a saúde intestinal.

Também é recomendável dar preferência a ingredientes frescos e da estação, que costumam ter maior valor nutricional e melhor sabor. E, apesar dos benefícios, os sucos não devem substituir refeições principais, mas sim, complementar uma alimentação equilibrada.

A seguir, algumas sugestões de sucos simples e nutritivos para incluir na rotina durante a estação:

Suco cítrico com gengibre

A vitamina C, presente na laranja, possui ação antioxidante; já o gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianasA vitamina C, presente na laranja, possui ação antioxidante; já o gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas - Foto: Freepik

Ingredientes:

  • 2 laranjas;
  • Suco de 1 limão;
  • 1 colher (chá) de gengibre ralado;
  • 200 ml de água;
  • Mel a gosto.

Modo de Preparo:

  • Bata todos os ingredientes no liquidificador e consuma imediatamente.

Rico em vitamina C, esse suco ajuda a fortalecer o sistema imunológico e pode ser consumido logo pela manhã.

Suco antioxidante de frutas vermelhas

A vitamina C, presente na laranja, possui ação antioxidante; já o gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianasSuco antioxidante de frutas vermelhas - Foto: Freepik

Ingredientes:

  • 1 xícara de morangos;
  • 1/2 xícara de uvas;
  • 200 ml de água de coco.

Modo de Preparo:

  • Bata tudo no liquidificador e consuma na hora.

As frutas vermelhas são ricas em antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres e reduzir inflamações no organismo.

Suco verde funcional

A vitamina C, presente na laranja, possui ação antioxidante; já o gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianasSuco verde funcional - Foto: Freepik

Ingredientes:

  • 1 folha de couve;
  • 1 maçã;
  • Suco de 1 limão;
  • 1 pedaço pequeno de gengibre;
  • 200 ml de água.

Modo de Preparo:

  • Bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea.
  • Se preferir, coe antes de beber.

Essa combinação reúne antioxidantes e fibras que auxiliam na saúde intestinal, diretamente ligada à imunidade.

Suco de cenoura com laranja

A vitamina C, presente na laranja, possui ação antioxidante; já o gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianasSuco de cenoura com laranja - Foto: Freepik

Ingredientes:

2 cenouras médias;
2 laranjas;
100 ml de água.

Modo de Preparo:

  • Bata os ingredientes e sirva fresco.

A cenoura é rica em betacaroteno, que contribui para a saúde das mucosas, enquanto a laranja reforça a ingestão de vitamina C.

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ADOTE UM ANIMAL

Sábado tem encontro de pets e feira de adoção em Campo Grande

20 animais estão disponíveis para adoção, entre cães e gatos

25/04/2026 08h40

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Cachorrinho disponível para adoção

Cachorrinho disponível para adoção Foto: divulgação

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Conexão Pet, evento dedicado aos apaixonados por animais, ocorre das 8h às 12h, neste sábado (25), na avenida Afonso Pena, número 5842, bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Haverá encontro de pets e feira de adoção, com 20 animais, entre cães e gatos. O evento é gratuito e aberto ao público.

No local, os animais poderão brincar e socializar em uma área exclusiva preparada especialmente para eles.

O evento também reforça a importância do Abril Laranja, mês de conscientização e combate à crueldade contra os pets.

Veja os que estão disponíveis para adoção:

O Conexão Pet terá feira tanto para os tutores, quanto para os animais. Confira os expositores de casa feira:

FEIRA PET

  • Biscoitinhos e bolos para animais
  • Alimentação natural e petiscos
  • Coleiras e bandanas
  • Rede para gatos
  • Petiscos
  • Livraria (venda de livros com renda revertida para a causa animal)
  • PetPax (crematório pet)
  • Farmácia de manipulação para animais
  • Comprimidos para carrapatos
  • Ração
  • Farmácia para animais
  • Creche pet
  • Suplementos
  • Vermífugo para os adotados

FEIRA HUMANA

  • Chopp
  • Pastel
  • Garapa
  • Doces
  • Açaí

 

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