Especialista dá dicas de como planejar viagens a partir de grandes eventos

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Planejar uma viagem apenas com base no destino já não é mais a principal motivação para muitos viajantes. Cada vez mais, o calendário global de grandes eventos culturais, esportivos e musicais tem influenciado diretamente a decisão de quando e para onde viajar.

Festivais como o Coachella, realizado na Califórnia, e o Burning Man, no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, atraem milhares de visitantes de diferentes países todos os anos. O mesmo acontece com eventos tradicionais como o Glastonbury, no Reino Unido, e o Tomorrowland, na Bélgica, que transformam cidades e regiões inteiras em polos de turismo durante suas edições.

O fenômeno também se estende ao universo esportivo. Torneios de tênis como, Wimbledon, em Londres, Roland Garros, em Paris, e o US Open, em Nova York, além de competições internacionais de grande porte, atraem viajantes interessados em acompanhar as disputas de perto e aproveitar a experiência cultural dos destinos.

Para a jornalista e especialista em marketing para turismo de luxo, Ana Paula Pappa, esse comportamento reflete uma característica importante na forma como as pessoas planejam suas viagens.



“Hoje muitos viajantes organizam suas férias em torno de experiências culturais, esportivas ou musicais que desejam viver. Esses eventos se tornam o ponto de partida da viagem. A partir deles, o consultor de viagem constrói todo o roteiro, incluindo hospedagem, gastronomia e outras experiências no destino”, explica.

Um grande fenômeno também acontece com artistas renomados como Andrea Bocelli, que realiza um show anual que já está em sua 21ª edição no Teatro del Silenzio, em Lajatico, sua cidade natal na Toscana.

Além dos festivais de música e eventos esportivos, encontros internacionais de arte e cultura, como a Bienal de Veneza, na Itália, e feiras de arte como a Art Basel, também impulsionam o turismo global e atraem viajantes interessados em experiências culturais, ainda mais em um momento de expansão no qual a feira chega em Hong Kong e Qatar, ampliando horizontes e os conceitos de arte.

Segundo Ana Paula Pappa, acompanhar o calendário desses eventos se tornou uma estratégia importante tanto para viajantes quanto para empresas do segmento.

“Entender quando esses eventos acontecem e como eles movimentam determinados destinos ajuda não apenas o viajante a planejar melhor sua viagem, mas também hotéis, destinos e agências a se posicionarem de forma estratégica em seus canais de comunicação com intuito de gerar desejo de maneira antecipada”, afirma.

O movimento revela uma tendência no comportamento do viajante contemporâneo, mostrando que, cada vez mais, as pessoas buscam participar de experiências únicas, capazes de transformar uma viagem em uma memória marcante.