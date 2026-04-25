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Sucos surgem como aliados para reforçar as defesas do organismo e aumentar a imunidade

Sucos naturais surgem como aliados práticos, acessíveis e eficientes para reforçar as defesas do organismo e aumentar a imunidade durante o outono

Mariana Piell

Mariana Piell

25/04/2026 - 10h00
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No outono, as temperaturas começam a cair gradualmente, os dias ficam mais secos e o corpo sente os primeiros sinais da mudança de estação. É também nesse período que aumentam os casos de gripes, resfriados e crises alérgicas, o que acende um alerta para a importância de fortalecer o sistema imunológico.

Nesse cenário, a alimentação ganha protagonismo – e os sucos naturais surgem como aliados práticos, acessíveis e eficientes para reforçar as defesas do organismo.

Ricos em vitaminas, minerais e compostos antioxidantes, os sucos feitos com frutas, verduras, legumes e especiarias ajudam a suprir as necessidades nutricionais do corpo de forma rápida, especialmente em uma rotina corrida.

Eles representam uma estratégia simples de cuidado com a saúde, sobretudo durante o outono, quando o organismo precisa se adaptar às mudanças climáticas.

A transição entre o verão e o inverno traz impactos diretos ao corpo humano. A queda na umidade do ar pode ressecar as vias respiratórias, facilitando a entrada de vírus e bactérias. Além disso, a diminuição da exposição solar pode afetar os níveis de vitamina D, nutriente essencial para a imunidade.

Outro fator importante é a mudança de hábitos. Com o clima mais ameno, muitas pessoas reduzem a ingestão de líquidos, o que pode comprometer a hidratação e, consequentemente, o funcionamento adequado do organismo.

Nesse contexto, os sucos naturais também ajudam a manter o corpo hidratado, ao mesmo tempo em que fornecem nutrientes essenciais.

Nutrientes

Alguns componentes são fundamentais quando o objetivo é fortalecer o sistema imunológico. A vitamina C, por exemplo, é uma das mais conhecidas por sua ação antioxidante e por auxiliar na defesa do organismo contra infecções. Ela está presente em frutas como laranja, limão, acerola e morango.

Já a vitamina A, encontrada em alimentos como cenoura e folhas verde-escuras, contribui para a integridade das mucosas – primeira barreira do corpo contra agentes infecciosos. O zinco, presente em sementes e alguns vegetais, também desempenha papel importante na resposta imunológica.

Além disso, ingredientes como gengibre, cúrcuma e mel possuem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, e são frequentemente utilizados em receitas voltadas para a imunidade.

Dicas

Para garantir que os sucos ofereçam o máximo de benefícios, alguns cuidados são importantes. O ideal é consumi-los logo após o preparo, já que muitas vitaminas se degradam com o tempo e a exposição ao ar.

Sempre que possível, evite coar as bebidas, preservando as fibras dos alimentos, que são importantes para a saúde intestinal.

Também é recomendável dar preferência a ingredientes frescos e da estação, que costumam ter maior valor nutricional e melhor sabor. E, apesar dos benefícios, os sucos não devem substituir refeições principais, mas sim, complementar uma alimentação equilibrada.

A seguir, algumas sugestões de sucos simples e nutritivos para incluir na rotina durante a estação:

Suco cítrico com gengibre

A vitamina C, presente na laranja, possui ação antioxidante; já o gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianasA vitamina C, presente na laranja, possui ação antioxidante; já o gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas - Foto: Freepik

Ingredientes:

  • 2 laranjas;
  • Suco de 1 limão;
  • 1 colher (chá) de gengibre ralado;
  • 200 ml de água;
  • Mel a gosto.

Modo de Preparo:

  • Bata todos os ingredientes no liquidificador e consuma imediatamente.

Rico em vitamina C, esse suco ajuda a fortalecer o sistema imunológico e pode ser consumido logo pela manhã.

Suco antioxidante de frutas vermelhas

Suco antioxidante de frutas vermelhasSuco antioxidante de frutas vermelhas - Foto: Freepik

Ingredientes:

  • 1 xícara de morangos;
  • 1/2 xícara de uvas;
  • 200 ml de água de coco.

Modo de Preparo:

  • Bata tudo no liquidificador e consuma na hora.

As frutas vermelhas são ricas em antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres e reduzir inflamações no organismo.

Suco verde funcional

Suco verde funcionalSuco verde funcional - Foto: Freepik

Ingredientes:

  • 1 folha de couve;
  • 1 maçã;
  • Suco de 1 limão;
  • 1 pedaço pequeno de gengibre;
  • 200 ml de água.

Modo de Preparo:

  • Bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea.
  • Se preferir, coe antes de beber.

Essa combinação reúne antioxidantes e fibras que auxiliam na saúde intestinal, diretamente ligada à imunidade.

Suco de cenoura com laranja

Suco de cenoura com laranjaSuco de cenoura com laranja - Foto: Freepik

Ingredientes:

2 cenouras médias;
2 laranjas;
100 ml de água.

Modo de Preparo:

  • Bata os ingredientes e sirva fresco.

A cenoura é rica em betacaroteno, que contribui para a saúde das mucosas, enquanto a laranja reforça a ingestão de vitamina C.

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Agenda

Programação cultural na Capital reúne eventos, ações solidárias, inclusão, atrações gratuitas e mais

Programação cultural em Campo Grande reúne eventos, ações solidárias, inclusão e atrações gratuitas, com lazer para todas as idades e gostos

24/04/2026 11h00

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Evento voltado a crianças com transtorno do espectro autista (TEA) oferece atividades lúdicas

Evento voltado a crianças com transtorno do espectro autista (TEA) oferece atividades lúdicas Divulgação

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Os amantes de pets têm motivos de sobra para sair de casa amanhã. No Shopping Bosque dos Ipês, acontece a ação de adoção Vida Animal, das 16h às 20h, no primeiro piso. A iniciativa, realizada em parceria com o projeto Vida Animal e a Superintendência de Bem-Estar Animal, oferece a oportunidade de dar um novo lar a cães e gatos que aguardam por adoção responsável.

Evento voltado a crianças com transtorno do espectro autista (TEA) oferece atividades lúdicasFoto: Divulgação

Adoção Conexão Pet

Evento Conexão Pet, na Casa Hub, terá 20 animais disponíveis para adoção.

Ainda dentro da proposta de conscientização e cuidado com os animais, a Casa Hub promove o evento Conexão Pet, das 8h às 12h. A programação reúne palestras com especialistas, feira pet, food trucks e uma feirinha de adoção com mais de 20 animais. O evento também arrecada doações de ração, que serão destinadas a instituições de proteção animal.

A iniciativa celebra o Abril Laranja, mês de combate aos maus-tratos, e o Dia Mundial da Medicina Veterinária, promovendo informação sobre saúde, alimentação e bem-estar dos pets.

Além disso, os visitantes poderão acompanhar bate-papos sobre temas como doenças infecciosas, comportamento animal e cuidados com espécies exóticas.

CINEMA

Para quem prefere curtir a telona, há novidades aguardadas. Entre os destaques está a estreia de “Michael”, com sessões a partir das 14h.

Evento voltado a crianças com transtorno do espectro autista (TEA) oferece atividades lúdicasFoto: Divulgação

Cinema  “Michael”

Cinebiografia do Rei do Pop e um dos artistas mais reconhecidos e celebrados do mundo, Michael Jackson.

Um dos filmes mais esperados pelo público, “O Diabo Veste Prada 2” ganha sessões de pré-estreia no Shopping Bosque dos Ipês amanhã, com horários variados (legendado, às 19h, e dublado às 19h30min, 21h30min e 22h).

Evento voltado a crianças com transtorno do espectro autista (TEA) oferece atividades lúdicasFoto: Divulgação

Cinema  “O diabo veste prada 2” 

A trama acompanha Miranda Prestly num momento de mudanças na moda e na indústria de publicações e revistas.

A programação inclui ainda títulos para diferentes gostos, como “Devoradores de Estrelas”, “Super Mario Galaxy – O Filme”, “O Drama”, “Um Pai em Apuros” e “Maldição da Múmia”, com opções de entretenimento para todas as idades.

TEATRO

A cena cultural também ganha força no Sesc Teatro Prosa, que oferece uma programação gratuita ao longo da semana. Os ingressos gratuitos podem ser retirados pelo Sympla.

Hoje, às 19h, o público poderá assistir ao espetáculo teatral “Seco”, do Grupo Fulano di Tal. A peça aborda temas intensos como obsessão, amor, liberdade e guerra, em uma montagem colaborativa com classificação para maiores de 18 anos.

Amanhã, às 16h, a programação se volta ao público infantil com “A Ursinha Pelúcia”, do Grupo Casa. A peça conta a história de uma ursinha que se perde na floresta e embarca em uma jornada de descobertas, em uma narrativa leve e educativa.

FEIRAS

Este sábado também será de magia e diversão no Campo do Pioneiros, com a chegada do New York Cirkus na programação da Feira Obá. A partir das 17h, o público poderá conferir apresentações circenses que prometem encantar crianças e adultos, com números cheios de humor, emoção e interação.

A proposta é criar um ambiente acolhedor e vibrante, reunindo famílias em uma experiência cultural ao ar livre.
Para quem busca um programa mais descontraído, a Feira São Bento também retorna neste sábado, das 18h às 22h, na Praça República do Líbano.

O evento reúne gastronomia variada, expositores locais e música ao vivo, criando um ambiente ideal para aproveitar a noite com amigos e família. A feira já se consolidou como um dos encontros mais queridos da cidade, valorizando pequenos empreendedores e a cultura local.

INCLUSÃO

A inclusão também ganha destaque neste fim de semana com o evento Tocou a Sirene, que acontece no Shopping Campo Grande, das 13h às 17h.

Voltada especialmente para crianças com transtorno do espectro autista (TEA) e suas famílias, a ação promove um ambiente acolhedor e adaptado, com atividades lúdicas, oficinas, contação de histórias e apresentações musicais.

A programação inclui ainda experiências diferenciadas, como interação com cães do projeto Cão Herói e atividades externas, como tirolesa e contato com cavalos. A iniciativa integra o Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo, e reforça a importância de espaços acessíveis e inclusivos.

Além do evento, o shopping mantém ações permanentes de acessibilidade, como empréstimo de abafadores auditivos, kits sensoriais e a Sala Neutra, um ambiente pensado para acolher pessoas que precisam de menor estímulo sensorial.

>> Serviço 

Além do lazer, o fim de semana também oferece serviços gratuitos à população. Amanhã, das 10h às 14h, o Shopping Bosque dos Ipês promove atendimento de orientação para fazer a Declaração do Imposto de Renda 2026.

Voltado especialmente para pessoas de baixa renda e microempreendedores individuais (MEIs), o serviço inclui apoio na declaração simplificada, regularização de CPF e orientações gerais.

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Diálogo

As redes sociais estão "en-tu-lha-das" de hiper-mega-grandes pré-candidato... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (24)

24/04/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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José Saramago - escritor português

As palavras proferidas pelo coração não tem língua que as articule, retém-nas um nó na garganta e só nos olhos é que se podem ler”.

Felpuda

As redes sociais estão “en-tu-lha-das” de hiper-mega-grandes pré-candidatos a alguma coisa     nessas eleições. Todos, sem exceção, decidiram “mostrar serviço”(ops!) nesses poucos meses restantes antes do pleito em outubro. São tantas maravilhas, conquistas, preocupações, que alguns internautas estão se perguntando se não vieram juntos com os quatro astronautas da missão Artêmis II, que regressaram recentemente. Pelo que esse pessoal está falando, até parece que vive em outro planeta. E que o distinto eleitor se prepare, porque a campanha eleitoral nem começou. Afe!

Diálogo

Sem conversa

A Comissão de Direitos Humanos rejeitou a sugestão legislativa que propunha regulamentar o uso e o autocultivo de maconha no Brasil. Os senadores seguiram o voto de Eduardo Girão, que destacou os efeitos nocivos da substância e apontou “inviabilidade prática” na fiscalização.

Mais

A proposta surgiu de ideia apresentada no e-Cidadania pelo cidadão Diego B., que obteve mais de 20 mil apoios em um mês. O texto previa a liberação do uso adulto e o cultivo de até 20 plantas por pessoa, como forma de reduzir a dependência do mercado ilegal.

DiálogoDra. Rita Terezinha de Queiroz Figueiredo e Dr. Wildes Figueiredo - Foto: Studio Vollkopf

 

DiálogoElen Clarice e Julio Andrade - Foto: Thiago Mattos

Foco

O eleitorado de Campo Grande continua sendo a grande preocupação dos pré-candidatos, majoritários e proporcionais, tendo em vista que há necessidade de estratégia diferenciada para conquistá-lo. Assim é que os partidos estão “queimando a pestana” para estabelecer uma campanha eleitoral propositiva, sem baixarias e que possa agradar os 628.183 eleitores aptos a votarem na Capital. Desse total, 342.511 são mulheres e 285.672 são do sexo masculino.

Andanças

O deputado estadual Roberto Hashioka exerceu vários cargos  durante anos na administração tucana, até que em 2022 deixou o PSDB para se abrigar no União Brasil. Porém, com a entrada de Geraldo Resende no partido, ele foi para o Republicanos, sigla na qual disputará o cargo de candidato a deputado federal. Sua esposa, a ex-deputada Dione Hashioka, estaria pronta para tentar voltar à Assembleia de MS, concorrendo a uma das vagas pelo União Brasil.

Menos

O presidente da Câmara Federal, Hugo Motta, defendeu a derrubada do veto de Lula ao projeto de dosimetria, que reduz penas de condenados pela “tentativa de golpe”. Segundo ele, há consenso de que algumas punições foram excessivas. Motta afirmou que a proposta não configura anistia, mas altera o Código Penal para permitir pedidos de revisão ao Supremo Tribunal Federal. Para o parlamentar, a medida busca distensionar as relações entre os Poderes. Sei não...

Aniversariantes

Annelise Giordano de Barros Miranda;
Dr. José Mauro Pinto de Castro Filho;
Marianna de Paula Aquino;
José Saraiva Braz;
Marilúcia Pereira Sandim;
Ivone Ermenegildo;
Janete Chacha Martins;
Andrea Cristina Inacio Marcelino de Melo;
Ciro Yonamine;
Gelson Vicente Gomide;
Antonio Silva Batistella;
Luiz Maiolino Brum;
Mário César Oshiro;
Edite Borges de Assis;
Aroldo Luiz Moreira;
Bernardino Cardoso;
Djeferson Lamperth;
Eleida Moreira Jacques;
Kazuo Yamasaki;
José Carlos de Melo;
Dra. Lidia Satsico Aracaqui Ayres;
Ricardo Miguel Duailibi;
Lucimar Nilda Soares da Silva;
Marlúcia Maria da Silva Pedroso;
Gisele Araújo Mosena;
Rosely Marla Giordano Santos;
Marilza de Carvalho Rezende;
Paulo Joel de Rezende;
Luisa Soares de Melo;
Márcia Aparecida Marinho;
Antônio Carlos da Silva;
Gisele Souza Araújo;
Paulo Eduardo Garcia Cardoso;
Maria Cristina Barros Machado Bogalho;
Dr. Gilberto Siqueira;
Antônio Roberto Prudente;
Regina Nunes Cardoso;
Valter Guandaline;
Maria Aparecida de Souza;
André Wanderley Lacerda Courbasier;
Regina Maura Carrato Grande;
Dr. Claudio Razuk;
Antonio Augusto Sarubbi;
Dra. Helena Márcia Nascimento;
Simone Sanches Barbosa;
Luana Constantino Medina;
João Ferreira Neto;
Nerilda Garcia Alves;
Aquibaldo de Matos Pereira;
Antônia Cândida dos Santos;
Dr. Nélio Soares da Silva;
Heliana Braga;
Mauro Neder;
Graciele Cristina Pivetta;
Nelson de Barros Rodrigues Leite;
José Teotônio da Luz;
Humberto Carlos Filgueiras Mercante;
Sérgio Henrique dos Santos;
Ester de Almeida Flôres;
André Faria Menezes;
Beatriz Barbosa de Almeida;
Mauricio Picarelli;
Guilherme Andrea da Silva;
Carlos Wilson Souza Pimentel;
Dr. Manoel Nunes Viana;
Maria do Carmo de Carvalho;
Antônia Inêz de Almeida;
Sérgio Vieira Arruda;
Tereza Cristina dos Santos;
Sandra Maria do Amaral;
Tânia Gerusa Alves;
Maria Cecília Mendes;
Sandra de Castilho Bandeira;
Arquimedes Bibiano Oliveira;
Débora Coene Paisano da Silva;
Diego de Andrade Trindade;
Luciano Ferreira Calixto;
Pedro Nei Diniz Cabreira;
Erone Gonçalves da Silva;
Hércules Arruda;
Maria de Lourdes Joaquim Borges;
Marlucia Maria da Silva;
Cleide Silva dos Santos;
Joaquim Pedro dos Santos;
Jorge Calixto;
David Couto de Souza;
Dr. Osmar de Campos Júnior;
Dra. Silvana Yassuyo Kato;
Lorenzo Maia Valente Puccio;
Adriana da Silva Santos;
Carlos Baptista Pereira Almeida;
Elthon Santos Teixeira;
Josué Ramalho Sulzer;
Galdino Gregório Nascimento;
José Marcos Pacco;
Roberto Gurgel de Oliveira Filho;
Cid dos Santos Benac;
Eulina Marcia Tamazato Oshiro;
Ediana Possebon Pradebon;
Viviane Castro Almeida;
Glauciani da Silva Romero;
Elisandra da Mota Dutra;
Marta Mello Gabinio Coppola;
Honório Rodrigues Terra;
Isabella Rodrigues de Almeida Abrão;

Colaborou Tatyane Gameiro

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