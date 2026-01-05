Especialista dá dicas para entrar com os dois pés em uma nova relação

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O idealizador e diretor do site de relacionamento Coroa Metade, Airton Gontow, dá dicas valiosas para solteiros com mais de 40 anos encontrarem um novo amor em 2026.

Voltado para pessoas maduras, o Coroa Metade foi criado em 2012 a partir de experiências pessoas de Airton e de seus amigos após os 40 anos.

25 dicas

1 – Não dê seu e-mail, Facebook, WhatsApp, Instagram e outros dados pessoais no início do relacionamento virtual. Como os golpistas sabem que podem ser rapidamente eliminados do site, fazem de tudo para conseguir no início essas informações, para depois permanecerem em contato. Muitos pedirão seus dados já na primeira ou segunda vez que conversarem. Proteja suas redes sociais, já que nelas os golpistas podem encontrar informações importantes sobre sua vida, o que deve facilitar a ação. No mesmo sentido, não dê rapidamente informações como o endereço da sua residência ou o local de trabalho. Os sites de namoro foram desenvolvidos para que você se comunique com segurança sem que seja necessário enviar informações pessoais.

2 – Como em todas as situações da vida, preste atenção nos detalhes. Se a pessoa que está se interessando por você perguntar três vezes, ainda que em dias diferentes, qual é a sua profissão ou quantos filhos você tem, é um forte indício de que o interesse não é real ou que ela está flertando ao mesmo tempo com várias pessoas; se diz que é médica e, uma semana depois, conta que é advogada, fica claro que está mentindo...

3 – Após um bom período conversando apenas dentro do site, passe para a conversa por chat e, depois, por telefone. Antes de marcar o primeiro encontro, converse por meio de uma chamada de vídeo. Sempre observe atentamente se a pessoa é de fato a mesma que aparece na fotografia, o que, obviamente, será mais fácil se, na conversa por vídeo, a pessoa estiver sem óculos escuros e em ambiente claro.

4 – Quando marcar o primeiro encontro, faça sempre em um lugar público, como um shopping center. Mesmo que as conversas no site, por telefone e por vídeo tenham sido agradáveis, não marque na sua casa e também não permita que a pessoa busque você em sua residência. Vá por conta própria. Peça para alguém telefonar para você e responda algo do tipo: “cheguei, sim, está tudo bem. Estou aqui no Shopping Center tal...”, para deixar claro que seus amigos e parentes sabem que você foi encontrar uma pessoa que conheceu no site. Na hora de voltar, por mais simpática e atraente que a pessoa seja, retorne também por conta própria. A maioria das pessoas tem boas intenções, mas é preciso tomar os mesmos procedimentos que você teria, por exemplo, em um barzinho, quando alguém olha para você e inicia uma conversa.

5 - Da mesma forma, nunca busque a pessoa em casa, mesmo que ela diga que não tem carro e que não pode ir sozinha.

6 – É sempre bom evitar o consumo de bebidas alcoólicas no primeiro encontro, já que o álcool pode afetar a atenção e o discernimento.

7– Tome cuidado ao receber mensagens com links, enviadas pela pessoa com quem você está conversando. Links podem ser janelas de acesso ao seu celular, tablet ou computador.

8 - Entre com o coração aberto e acredite que sempre é tempo para ser feliz. Mágoas e tristezas fazem parte da vida. Há milhões de pessoas em todo o mundo que se encontraram pela Internet e hoje são casadas e felizes. Ou seja: entre 100% de peito aberto. Mas também ingresse no site com a mente 100% atenta. Em muitos lugares, como hotéis, restaurantes, bares, festas, navios, praias e até mesmo templos religiosos, você pode encontrar pessoas maravilhosas, boas e corretas, mas também há pessoas desonestas e aproveitadoras. O mesmo acontece na Internet, onde é ainda mais fácil criar um personagem fictício para conquistar e ludibriar; lembrando de todas as dicas e de tudo o que você sonha e busca. Não há contradição alguma entre o sentir e o pensar, entre a paixão e a razão. Não podemos deixar a felicidade nas mãos da sorte. Podemos entrar ao com os dois pés, a cabeça e o coração, ao mesmo tempo, nos nossos relacionamentos e tentar assumir, na medida do possível, o controle de nossas ações.

9 – Nos sites mais sérios, existem normas de segurança. Leia essas regras. Sempre dão dicas e informações importantes. Uma fundamental: nunca, em hipótese alguma, envie dinheiro para a pessoa de quem você está se aproximando. E denuncie aos organizadores do site se alguém pedir dinheiro para você ou mesmo se tiver atitudes inconvenientes.

10 – Ainda neste tema, os motivos mais constantes alegados pelas pessoas desonestas para o pedido de dinheiro são: para o tratamento de doenças graves (como sequelas do Covid-19) ou de contas hospitalares; para a liberação de passaportes, bagagens e entrada no país; para o pagamento das passagens para irem ao seu encontro; para a libertação de um presente de valor ou dinheiro supostamente enviados para você; para pagar contas, inclusive de telefone; para continuar se comunicando com você e para a liberação de heranças (algumas vezes dizem que precisam se casar rapidamente para receber uma herança deixada por um parente distante). Há muitos outros motivos ardilosos. Esses são apenas os mais utilizados. Repetimos, em hipótese alguma mande dinheiro, qualquer que seja o motivo alegado;

11- Não mande fotos comprometedoras nem se exponha em vídeos. Essas imagens podem ser mais tarde utilizadas para extorsão.

12 – Evite fazer alarde sobre seus bens pessoais e dinheiro. Isso pode atrair as pessoas desonestas.

13 - Como os golpistas agem em vários países, preste atenção nas mensagens com erros de português e palavras em outros idiomas, especialmente o inglês. Como essas pessoas utilizam aplicativos de tradução e I.A., muitas frases ficam repletas de erros ortográficos, de concordância ou mesmo sem nexo;

14 - Não são todos, mas uma boa parte dos golpistas virtuais dizem que são ligados à marinha, exército ou aeronáutica, nas mais variadas funções. Também costumam dizer que trabalham em áreas onde precisam viajar constantemente ou em lugares como plataformas de petróleo.

15 - Embora as vítimas preferenciais sejam as mulheres, não é verdade que apenas elas é que sofrem com os golpistas. Para atrair os homens, são colocadas fotos de mulheres extremamente bonitas, com perfis falsos.

16 - Não deixe que a carência afetiva faça com que você se desvie do que procura no site. É claro que o amor pode surpreender e não dá para ser completamente fechado em determinados perfis. Mas, por exemplo, se você não deseja, em hipótese alguma, namorar uma pessoa que fume ou que more em outro estado, não gaste seu tempo conversando com pessoas com esse perfil ou, principalmente, marcando encontros, a não ser que sua busca seja por novos amigos. Como diretor do Coroa Metade, percebi que é uma balela aquela história de que as pessoas mais velhas sabem o que querem. Nunca sabemos realmente o que queremos! Mas uma das poucas vantagens da pessoa madura é ao menos saber o que não quer!

17– Na hora de entrar em um site de relacionamento, procure colocar fotos e preencher todo o seu perfil, assim como o perfil que você procura. Isso aumenta as chances de bons resultados;

18 - Seja verdadeiro em seu perfil. Quanto mais realista você for, mais atrairá pessoas que procuram por alguém como você. Mais que a quantidade de pessoas, importa a qualidade, de acordo com o que você deseja;

19 – Escolha, claro, fotos que mostram seus melhores ângulos, mas nunca fotos antigas que não mostram como você é hoje;

20 - Antes de clicar para enviar uma mensagem, dê uma última lida. Essa última leitura serve tanto para uma reflexão sobre o que você enviará, quanto para uma revisão, já que erros de digitação ou de português podem dificultar a compreensão do que você quis dizer.

21 – Diz um velho ditado que “o segundo casamento é o triunfo da esperança sobre a experiência”. Muitas, talvez a maioria das pessoas que frequentam sites de relacionamento acumularam tristezas e em algum momento disseram que não iriam mais se casar. Mas a esperança de encontrar alguém que seja compatível fala mais alto.

22 - Ninguém precisa suportar uma relação ruim por medo da solidão. Ao mesmo tempo, é necessário ter sabedoria para conviver no cotidiano. É precioso saber viver o dia a dia. Todo mundo é perfeito à distância! Todo mundo tem uma vida maravilhosa pelas Redes Sociais! O Facebook e o Instagram do vizinho são sempre mais verdes e atraentes! Na Vida Real, há problemas, existem momentos desgastantes e não dá para ser feliz o tempo inteiro. A vida não é uma propaganda. O verdadeiro amor implica também em tolerância, em compreensão e em ser companheiro nos grandes e pequenos momentos, nos instantes de plenitude e nas horas difíceis.

23 – Lembre-se de que é possível ser feliz solteiro(a). E é claro que dá para ter uma boa vida afetiva e sexual mesmo sem ser casado(a). Quem reclama quando está solteiro, também reclama quando se casa. A felicidade também depende de como encaramos a vida. Um dos aspectos positivos da sociedade atual é existir menos cobranças no tocante aos modelos familiares. Você não precisa se casar nem para ser feliz, nem para mostrar para os outros. Você não precisa ter filhos só porque a sociedade assim exige. São opções de cada um. De modo geral, as pessoas um dia percebem que precisam ter alguém para compartilhar a vida. Até mesmo a maioria dos solteiros convictos. Mas mesmo nessa hora devem se lembrar de que não é saudável colocar “no outro” a responsabilidade pela sua felicidade. É fundamental ter objetivos individuais, paixões, interesses próprios e uma boa família. Tudo isso ajuda demais na hora em que a gente encontra um amor.

24 – Uma das melhores formas para conhecer alguém é se tornar uma pessoa cada vez melhor. Leia bons livros, assista a bons filmes, acompanhe as notícias do Brasil e do mundo através de portais, jornais, revistas e bons programas de rádio e televisão, conviva com pessoas boas, que tenham o que dizer e que, mais que palavras, tenham atitude e se preocupem com os outros. Faça esportes e procure ter uma vida saudável, com tempo para você mesmo(a). Se você for uma pessoa mais completa, terá mais chances de se interessar por pessoas com conteúdo e de atrair quem é realmente legal.

25 – O termo relacionamento virtual não é completamente correto. Afinal, o meio é que virtual! O site serve para aproximar as pessoas, mas o que continua importando é a hora do encontro real. O que vale é o olhar, o cheiro, o toque, o beijo, a energia. Não somos máquinas! Mesmo com toda a mecanização do mundo moderno, continuamos a ser, felizmente, absolutamente humanos. Humanos em busca de carinho e de amor!