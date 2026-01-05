Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

40+

Especialista dá dicas para entrar com os dois pés em uma nova relação

Cuidados com a segurança são essenciais ao conhecer novas pessoas pela internet

Mariana Piell

Mariana Piell

05/01/2026 - 16h00
O idealizador e diretor do site de relacionamento Coroa Metade, Airton Gontow, dá dicas valiosas para solteiros com mais de 40 anos encontrarem um novo amor em 2026.

Voltado para pessoas maduras, o Coroa Metade foi criado em 2012 a partir de experiências pessoas de Airton e de seus amigos após os 40 anos.

25 dicas

1 – Não dê seu e-mail, Facebook, WhatsApp, Instagram e outros dados pessoais no início do relacionamento virtual. Como os golpistas sabem que podem ser rapidamente eliminados do site, fazem de tudo para conseguir no início essas informações, para depois permanecerem em contato. Muitos pedirão seus dados já na primeira ou segunda vez que conversarem. Proteja suas redes sociais, já que nelas os golpistas podem encontrar informações importantes sobre sua vida, o que deve facilitar a ação. No mesmo sentido, não dê rapidamente informações como o endereço da sua residência ou o local de trabalho. Os sites de namoro foram desenvolvidos para que você se comunique com segurança sem que seja necessário enviar informações pessoais.

2 – Como em todas as situações da vida, preste atenção nos detalhes. Se a pessoa que está se interessando por você perguntar três vezes, ainda que em dias diferentes, qual é a sua profissão ou quantos filhos você tem, é um forte indício de que o interesse não é real ou que ela está flertando ao mesmo tempo com várias pessoas; se diz que é médica e, uma semana depois, conta que é advogada, fica claro que está mentindo...

3 – Após um bom período conversando apenas dentro do site, passe para a conversa por chat e, depois, por telefone. Antes de marcar o primeiro encontro, converse por meio de uma chamada de vídeo. Sempre observe atentamente se a pessoa é de fato a mesma que aparece na fotografia, o que, obviamente, será mais fácil se, na conversa por vídeo, a pessoa estiver sem óculos escuros e em ambiente claro.

4 – Quando marcar o primeiro encontro, faça sempre em um lugar público, como um shopping center. Mesmo que as conversas no site, por telefone e por vídeo tenham sido agradáveis, não marque na sua casa e também não permita que a pessoa busque você em sua residência. Vá por conta própria. Peça para alguém telefonar para você e responda algo do tipo: “cheguei, sim, está tudo bem. Estou aqui no Shopping Center tal...”, para deixar claro que seus amigos e parentes sabem que você foi encontrar uma pessoa que conheceu no site. Na hora de voltar, por mais simpática e atraente que a pessoa seja, retorne também por conta própria. A maioria das pessoas tem boas intenções, mas é preciso tomar os mesmos procedimentos que você teria, por exemplo, em um barzinho, quando alguém olha para você e inicia uma conversa.

5 - Da mesma forma, nunca busque a pessoa em casa, mesmo que ela diga que não tem carro e que não pode ir sozinha.

6 – É sempre bom evitar o consumo de bebidas alcoólicas no primeiro encontro, já que o álcool pode afetar a atenção e o discernimento.

7– Tome cuidado ao receber mensagens com links, enviadas pela pessoa com quem você está conversando. Links podem ser janelas de acesso ao seu celular, tablet ou computador.

8 - Entre com o coração aberto e acredite que sempre é tempo para ser feliz. Mágoas e tristezas fazem parte da vida. Há milhões de pessoas em todo o mundo que se encontraram pela Internet e hoje são casadas e felizes. Ou seja: entre 100% de peito aberto. Mas também ingresse no site com a mente 100% atenta. Em muitos lugares, como hotéis, restaurantes, bares, festas, navios, praias e até mesmo templos religiosos, você pode encontrar pessoas maravilhosas, boas e corretas, mas também há pessoas desonestas e aproveitadoras. O mesmo acontece na Internet, onde é ainda mais fácil criar um personagem fictício para conquistar e ludibriar; lembrando de todas as dicas e de tudo o que você sonha e busca. Não há contradição alguma entre o sentir e o pensar, entre a paixão e a razão. Não podemos deixar a felicidade nas mãos da sorte. Podemos entrar ao com os dois pés, a cabeça e o coração, ao mesmo tempo, nos nossos relacionamentos e tentar assumir, na medida do possível, o controle de nossas ações.

9 – Nos sites mais sérios, existem normas de segurança. Leia essas regras. Sempre dão dicas e informações importantes. Uma fundamental: nunca, em hipótese alguma, envie dinheiro para a pessoa de quem você está se aproximando. E denuncie aos organizadores do site se alguém pedir dinheiro para você ou mesmo se tiver atitudes inconvenientes. 

10 – Ainda neste tema, os motivos mais constantes alegados pelas pessoas desonestas para o pedido de dinheiro são: para o tratamento de doenças graves (como sequelas do Covid-19) ou de contas hospitalares; para a liberação de passaportes, bagagens e entrada no país; para o pagamento das passagens para irem ao seu encontro; para a libertação de um presente de valor ou dinheiro supostamente enviados para você; para pagar contas, inclusive de telefone; para continuar se comunicando com você e para a liberação de heranças (algumas vezes dizem que precisam se casar rapidamente para receber uma herança deixada por um parente distante). Há muitos outros motivos ardilosos. Esses são apenas os mais utilizados. Repetimos, em hipótese alguma mande dinheiro, qualquer que seja o motivo alegado;

11- Não mande fotos comprometedoras nem se exponha em vídeos. Essas imagens podem ser mais tarde utilizadas para extorsão.

12 – Evite fazer alarde sobre seus bens pessoais e dinheiro. Isso pode atrair as pessoas desonestas.

13 - Como os golpistas agem em vários países, preste atenção nas mensagens com erros de português e palavras em outros idiomas, especialmente o inglês. Como essas pessoas utilizam aplicativos de tradução e I.A., muitas frases ficam repletas de erros ortográficos, de concordância ou mesmo sem nexo;

14 - Não são todos, mas uma boa parte dos golpistas virtuais dizem que são ligados à marinha, exército ou aeronáutica, nas mais variadas funções. Também costumam dizer que trabalham em áreas onde precisam viajar constantemente ou em lugares como plataformas de petróleo.

15 - Embora as vítimas preferenciais sejam as mulheres, não é verdade que apenas elas é que sofrem com os golpistas. Para atrair os homens, são colocadas fotos de mulheres extremamente bonitas, com perfis falsos.

 16 - Não deixe que a carência afetiva faça com que você se desvie do que procura no site. É claro que o amor pode surpreender e não dá para ser completamente fechado em determinados perfis. Mas, por exemplo, se você não deseja, em hipótese alguma, namorar uma pessoa que fume ou que more em outro estado, não gaste seu tempo conversando com pessoas com esse perfil ou, principalmente, marcando encontros, a não ser que sua busca seja por novos amigos. Como diretor do Coroa Metade, percebi que é uma balela aquela história de que as pessoas mais velhas sabem o que querem. Nunca sabemos realmente o que queremos! Mas uma das poucas vantagens da pessoa madura é ao menos saber o que não quer!

17– Na hora de entrar em um site de relacionamento, procure colocar fotos e preencher todo o seu perfil, assim como o perfil que você procura. Isso aumenta as chances de bons resultados;

18 - Seja verdadeiro em seu perfil. Quanto mais realista você for, mais atrairá pessoas que procuram por alguém como você. Mais que a quantidade de pessoas, importa a qualidade, de acordo com o que você deseja;

19 – Escolha, claro, fotos que mostram seus melhores ângulos, mas nunca fotos antigas que não mostram como você é hoje;

20 - Antes de clicar para enviar uma mensagem, dê uma última lida. Essa última leitura serve tanto para uma reflexão sobre o que você enviará, quanto para uma revisão, já que erros de digitação ou de português podem dificultar a compreensão do que você quis dizer.

21 – Diz um velho ditado que “o segundo casamento é o triunfo da esperança sobre a experiência”. Muitas, talvez a maioria das pessoas que frequentam sites de relacionamento acumularam tristezas e em algum momento disseram que não iriam mais se casar. Mas a esperança de encontrar alguém que seja compatível fala mais alto. 

22 - Ninguém precisa suportar uma relação ruim por medo da solidão. Ao mesmo tempo, é necessário ter sabedoria para conviver no cotidiano. É precioso saber viver o dia a dia. Todo mundo é perfeito à distância! Todo mundo tem uma vida maravilhosa pelas Redes Sociais! O Facebook e o Instagram do vizinho são sempre mais verdes e atraentes!  Na Vida Real, há problemas, existem momentos desgastantes e não dá para ser feliz o tempo inteiro. A vida não é uma propaganda. O verdadeiro amor implica também em tolerância, em compreensão e em ser companheiro nos grandes e pequenos momentos, nos instantes de plenitude e nas horas difíceis.

23 – Lembre-se de que é possível ser feliz solteiro(a). E é claro que dá para ter uma boa vida afetiva e sexual mesmo sem ser casado(a). Quem reclama quando está solteiro, também reclama quando se casa. A felicidade também depende de como encaramos a vida. Um dos aspectos positivos da sociedade atual é existir menos cobranças no tocante aos modelos familiares. Você não precisa se casar nem para ser feliz, nem para mostrar para os outros. Você não precisa ter filhos só porque a sociedade assim exige. São opções de cada um.  De modo geral, as pessoas um dia percebem que precisam ter alguém para compartilhar a vida. Até mesmo a maioria dos solteiros convictos. Mas mesmo nessa hora devem se lembrar de que não é saudável colocar “no outro” a responsabilidade pela sua felicidade. É fundamental ter objetivos individuais, paixões, interesses próprios e uma boa família. Tudo isso ajuda demais na hora em que a gente encontra um amor.

24 – Uma das melhores formas para conhecer alguém é se tornar uma pessoa cada vez melhor. Leia bons livros, assista a bons filmes, acompanhe as notícias do Brasil e do mundo através de portais, jornais, revistas e bons programas de rádio e televisão, conviva com pessoas boas, que tenham o que dizer e que, mais que palavras, tenham atitude e se preocupem com os outros. Faça esportes e procure ter uma vida saudável, com tempo para você mesmo(a). Se você for uma pessoa mais completa, terá mais chances de se interessar por pessoas com conteúdo e de atrair quem é realmente legal.

25 – O termo relacionamento virtual não é completamente correto. Afinal, o meio é que virtual! O site serve para aproximar as pessoas, mas o que continua importando é a hora do encontro real. O que vale é o olhar, o cheiro, o toque, o beijo, a energia. Não somos máquinas! Mesmo com toda a mecanização do mundo moderno, continuamos a ser, felizmente, absolutamente humanos. Humanos em busca de carinho e de amor!

 

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a psicóloga e apresentadora Pamela Magalhães

"Sou uma Psicóloga incansável pela conscientização da saúde mental. Reconhecer transtornos é tão necessário quanto não nos resumirmos a eles".

04/01/2026 17h30

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a psicóloga e apresentadora Pâmela Magalhães

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a psicóloga e apresentadora Pâmela Magalhães Foto: Divulgação

À frente do podcast Parece Terapia, a psicóloga  Pamela Magalhães ((CRP 06/88376) transformou conversas íntimas em um fenômeno de audiência. Em menos de um ano, o programa recebeu artistas e influenciadores em encontros de entrega rara.

O episódio com o ator Cássio Scapin, por exemplo, ultrapassou a marca de 2,5 milhões de visualizações, superando até o número de acessos da conversa com Whindersson Nunes, que chegou a ser destaque no Fantástico. “A primeira coisa que digo é: ‘Fique tranquilo, eu cuido de você’. E é de verdade”, explica Pamela, que vê na escuta um gesto de acolhimento capaz de atravessar barreiras.

A ideia do podcast nasceu da vontade de mostrar que, por trás da fama, todos compartilham dores, medos e aprendizados. “São temas delicados, mas quando trazidos por pessoas com visibilidade, acabam tornando a saúde mental mais acessível e possível de ser discutida. Se esse projeto já serviu para salvar uma única vida, eu já me dou por feliz.”

O caminho até aqui foi traçado com autenticidade. Pamela começou escrevendo em um blog sobre comportamento e saúde emocional. Os textos repercutiram e abriram espaço para convites na televisão, onde consolidou presença desde os 27 anos. “Sentia-me realizada ao perceber que, por meio de palavras, reflexões ou intervenções, eu poderia contribuir para a reconciliação do outro consigo mesmo.”

A escolha pela psicologia veio quase como um destino natural. “Minha mãe era psicóloga, e, embora as pessoas frequentemente sugerissem que eu seguisse essa profissão, percebi que me sentia naturalmente inclinada a ela. Inicialmente, cursei jornalismo, mas não completei o curso. No entanto, a psicologia se apresentou como um chamado, e nela me encontrei plenamente.”

Hoje, além do podcast, Pamela está à frente do Psi App, plataforma de atendimento psicológico 24 horas com profissionais de diferentes especialidades e valores acessíveis. A iniciativa nasceu da percepção de que ainda há um longo caminho para democratizar o acesso à saúde mental no Brasil. “Embora haja avanços na superação de tabus e estigmas, ainda é necessário intensificar os esforços para promover a psicoterapia também como prática preventiva.”

A psicóloga também se destaca como palestrante. Tem levado reflexões sobre saúde emocional a diferentes públicos no Brasil e fora dele.

“Estou em turnê com a minha palestra pelo Brasil e pelo mundo. Estou indo para Portugal agora em outubro, e no ano que vem para os Estados Unidos — Orlando e Miami. Estou muito realizada. Feliz por ver o aplicativo crescer, com mais sessões, empresas se envolvendo, oferecendo esse benefício aos colaboradores.”

De podcasts a palcos internacionais, Pamela Magalhães construiu uma trajetória em que a psicologia não fica restrita ao consultório. Ela atravessa telas, microfones e fronteiras, sempre com a mesma proposta: oferecer um espaço seguro para que histórias possam ser ditas — e ouvidas.

A psicóloga e apresentadora Pamela Magalhães é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana
Diagramação: Denis Felipe - Por:Flávia Viana

CE - Como foi o começo de tudo? Você teve duas formações. Sentia que era uma vocação?
PM - “Eu sou filha de cuidadores, mãe psicóloga, pai médico, numa estrutura familiar em que meus pais sempre trabalharam muito, e eu nasci uma pessoa curiosa pela vida, pelas pessoas, e com ímpeto de ajudar. Então fui aquela criança salvadora dos animais, aquela criança que se infiltrava na conversa dos adultos em casa, e quando eles se davam conta que tinha uma criança lá, já era tarde demais.

Eu já tinha aconselhado as amigas da minha mãe, já tinha dado pitaco nas histórias dos amigos. As manhas das dinâmicas humanas sempre foram algo bastante precoce na minha ótica, na minha percepção e no meu interesse.

Eu sempre tive muita facilidade de comunicação. Fiz teatro muito cedo, sempre gostei de falar, falar com pessoas, escrever textos, sempre me interessei muito em tudo que dizia respeito a conteúdos de comunicação. Cheguei até a mandar mensagem para redações, revistas da época, Capricho, Atrevida, dizendo que eu poderia responder às dúvidas dos leitores.

E até certa vez uma redatora-chefe me respondeu dizendo que bom que eu tinha esse desejo e que eu crescesse, estudasse, porque com 13, 14 anos não seria possível eu fazer isso.

Prestei jornalismo, mesmo todos em casa apontarem que eu tinha tudo pra fazer psicologia, pela minha capacidade de escuta, de interesse no outro, de ajudar as pessoas a se ajudarem. Mas minha mãe já era psicóloga e eu não imaginava que eu pudesse ser também.

No meio da faculdade de jornalismo muitas coisas aconteceram, meus pais separaram, eu deprimi, e no meio disso tudo um namoradinho que via a minha situação fez escondido a minha inscrição pro vestibular de psicologia. Resumindo, eu acabei prestando, passando, deixando o jornalismo no meio e migrando pra psicologia.

E me encontrei completamente. Sempre amei compreender as dinâmicas, a história do ser humano, o quanto as origens, os mecanismos, as lealdades impactam nas escolhas, no comportamento, nas atitudes, na omissão e nos caminhos.

Eu poderia ser qualquer coisa. Poderia ser advogada, pipoqueira, frentista, química. Mas ainda assim eu seria psicóloga, porque a psicologia está em mim.”

CE - Você foi pioneira na comunicação com o grande público. Houve preconceito? Existiam tabus?
PM - “Eu comecei a perceber que além de psicóloga clínica talvez eu pudesse fazer algo mais. A comunicação gritava muito forte em mim.

Então comecei a desbravar o universo da internet numa fase em que ninguém falava disso. Fui uma das primeiras, se não a primeira, psicóloga a fazer lives. Eu faço live há 14 anos. Semanalmente.

Começou no YouTube, depois Facebook, depois Instagram, depois voltei pro YouTube. Entrei nas redes sociais quando fazer isso era um total absurdo.

Eu fui muito criticada e atacada por isso. Primeiro quando comecei na TV, com pouquíssimo tempo de formada. Depois quando fui pras redes sociais. Hoje todos aqueles que me atacavam também estão ali. Assim é a vida.”

CE - Você pensa em levar o Parece Terapia para a TV aberta ou para o streaming?
PM - “É um grande sonho. Não só no sentido da minha realização como criadora, mas porque estamos carentes de conteúdos assim.

Se a saúde mental vira lei, que maravilha seria se as pessoas valorizassem mais conteúdos como esse. O Parece Terapia poderia estar na TV aberta ou no streaming.”

CE - O que te inspira atualmente — e o que ainda te desafia?
PM - “O que mais me inspira são as histórias das pessoas. Eu nunca deixei de atender. Sou clínica, vou fazer 20 anos de carreira clínica. Hoje atendo menos porque viajo muito, tenho palestras, cursos, parcerias, outros braços de trabalho, mas continuo com meus pacientes, alguns de 15, 17 anos de atendimento.

O que me inspira são as vidas, as partilhas, a forma como as pessoas tecem suas histórias. E também o meu mergulho em mim, na minha própria terapia, no meu desenvolvimento do autoconhecimento, na maneira como lido com minha família, com minha filha, com minha mãe, com meus lutos, dores e desafios. Nada faz a gente crescer mais do que estar conectado com a própria vida.”

A psicóloga e apresentadora Pamela Magalhães é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana
Diagramação: Denis Felipe - Por:Flávia Viana

CE - Você fala muito sobre amor-próprio, autoestima, leveza e equilíbrio. O que mudou com a maturidade?
PM - “O que eu falo é o que eu desenvolvo, estudo e pratico comigo. Muito mais do que minhas formações, é meu processo comigo mesma. Eu fui uma pessoa com muitas questões de autoestima e amor-próprio. Desde os 16 anos faço terapia. Quanto mais cedo a gente olha pras feridas, melhor. Quanto mais conscientes somos, mais aproveitamos a vida. Com o tempo eu fui entendendo minhas feridas, me acolhendo mais, ficando mais próxima da minha criança. Isso libertou a mulher que existe em mim.”

CE - A sociedade ainda é dura com as mulheres em relação à aparência. Esse tema entra nas suas palestras?
PM - “A aparência é a primeira coisa que a gente vê, mas é a última coisa que importa. Um cartão postal sem mensagem não vale nada. O que faz a diferença é o que tem dentro. Eu tento levar as pessoas a entrarem nas suas camadas, honrarem sua história, reconhecerem suas entranhas. O que não se compra é o que há de mais valioso: tempo, carinho, bons encontros, pessoas especiais.”

CE - Qual é sua missão nesse universo da comunicação e do entretenimento?
PM - “Minha missão é lembrar as pessoas sobre elas mesmas. Lembrar que não dá pra controlar o que está fora, mas dá pra gerenciar o que está dentro. Lembrar que ninguém pode desistir de si. Que a história ainda não acabou. Transbordar amor em tudo que eu faço. Tornar a vida das pessoas um pouquinho melhor. O mundo está frio demais. A gente adoece por falta de amor, escuta, amparo e empatia.”

CE - Como surgiu o Parece Terapia?
PM - “Veio depois do Coração Peludo. Achei que precisaria de alguém pra falar com os convidados, mas percebi que esse contato precisava ser meu. Até hoje sou eu quem fala com os artistas. Muitos me procuram. Eles entendem que ali podem mostrar vulnerabilidades, facetas que nunca mostraram. O projeto deu muito certo, muito rápido, e eu tenho um orgulho absurdo dele.”

CE - Como você concilia casamento e carreira?
PM - “O universo foi parceiro e meu marido veio trabalhar comigo. Meu trabalho não me cansa. Ele é natural. Eu nunca fiz roteiro, nunca estudei pauta. Vem de mim.”

CE - Ser mãe era um sonho?
PM - “Ser mãe foi um sonho realizado com muito suor. Foi uma luta enorme. Eu nunca negociei esse sonho. Fui mãe aos 39 anos. Não há nada no mundo que desenvolva mais o ser humano do que a maternidade.”

CE - Existe uma fórmula para o sucesso?
PM - “A gente precisa sonhar, mas precisa fazer. Reclamar não leva a lugar nenhum. Eu lutei muito. Já cheguei a desistir porque não tinha pacientes. Nunca me acomodei.”

CE - Você é uma mulher de fé?
PM - “Sou uma mulher de muita fé. Converso com Deus todos os dias. A fé somada ao autoconhecimento é a chave para tudo. Nada é mais reparador do que a paz de consciência.”

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de janeiro. Momento de cautela e atenção.

O Cinco de Ouros é um Arcano associado a dificuldades, perdas e sensação de desvalorização. Sob sua regência, o momento pede atenção redobrada, pois nossas ações podem encontrar limites, atrasos ou até prejuízos.

04/01/2026 12h30

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de janeiro. Momento de cautela e atenção.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de janeiro. Momento de cautela e atenção. Foto: Divulgação

Os arcanos de número 5 no Tarô estão associados a perdas, dificuldades, conflitos e fracassos — cartas que, à primeira vista, podem parecer pouco agradáveis. O Cinco de Ouros, em especial, simboliza adversidade, escassez e provação.

Embora muitas vezes seja visto como um mau presságio, esse arcano propõe uma reflexão mais profunda: em quais áreas da sua vida você tem agido a partir de uma consciência de falta, e não do campo das possibilidades?

A pobreza não é apenas uma condição financeira; ela é, sobretudo, um estado mental profundo e persistente. Pensamentos como:

“Como vou pagar isso?”
“Se eu não der mais dinheiro para ele pela centésima vez, a culpa será minha se algo ruim acontecer?”
“Quem dera eu tivesse sorte e ganhasse na loteria.”
“Eu simplesmente não sei lidar com dinheiro.”
“Quando vou sair dessas dívidas?”
“Por que eu sou tão inútil?”
“Por que não me valorizam?”

Todos esses são exemplos de consciência de pobreza. Até mesmo pessoas ricas podem ficar presas nesse padrão mental, porque a pobreza, na verdade, não tem a ver com dinheiro, mas com autoestima.

É fundamental reconhecer que a consciência de escassez funciona como uma profecia autorrealizável. Quando você se concentra na falta, acaba atraindo ainda mais carência para a sua vida. Quanto mais você se preocupa com dinheiro e recursos, menos sente que tem. Isso cria um ciclo vicioso difícil de romper.

Você se sente confiante o suficiente para estabelecer limites com os outros? Você já teve a sensação de que o sucesso é concedido a todos, menos a você? Você é devidamente recompensado pelo trabalho que realiza? Você valoriza a si mesmo e os serviços que oferece?

Na Grécia Antiga, a deusa da pobreza chamava-se Pênia. Como os andarilhos do Cinco de Ouros, ela vagava de casa em casa até encontrar quem não tivesse limites claros. Uma vez acolhida, era difícil fazê-la partir, pois despertava culpa, obrigação e desvalor. Ela só ia embora quando o morador retomava o controle.

.O Cinco de Ouros alerta para qualquer pessoa ou situação que tente fazer você se sentir menor do que realmente é.

Ajudar os outros e estar a serviço precisa acontecer com limites. O antigo provérbio atribuído a Lao-Tsé — “Dê um peixe a um homem e você o alimenta por um dia; ensine-o a pescar e você o alimenta por toda a vida” — traduz com clareza essa sabedoria.

Existe uma força capaz de dissolver a consciência de pobreza: a autoestima. Quando você se percebe inteligente, capaz, competente e confiante, passa a reconhecer o próprio valor. Quem sabe o quanto vale não abre espaço para a escassez mental.

Pessoas com autoestima sólida não se tornam alvo de indivíduos inescrupulosos — afinal, manipuladores agem como predadores, sempre em busca do elo mais frágil. Por isso, este é um momento de estabelecer limites claros e firmes.

Reconheça o seu valor e pare de se doar quando já estiver esgotado. Estabeleça limites com pessoas excessivamente dependentes, aprenda a se defender e direcione sua ajuda apenas a quem também está disposto a se ajudar. Ao mesmo tempo, busque as melhores oportunidades para você, lembrando que cuidar de si é essencial para seguir adiante com equilíbrio.

Passadas as festas, somos chamados a encarar a realidade: o calendário muda, mas os desafios permanecem. Quando o Cinco de Ouros aparece como carta regente, ele indica um período de instabilidade, insegurança e, muitas vezes, sensação de exclusão, tornando sua presença particularmente desconfortável — ainda mais na segunda semana do ano, quando a esperança costuma falar mais alto.

Para muitos, isso se manifesta de forma concreta: as contas do fim de ano chegam, trazendo o peso de presentes, celebrações e viagens que precisam ser equilibrados. Nem sempre, porém, essa perda é material; ainda assim, por se tratar do naipe de Ouros, questões financeiras costumam ocupar o centro da experiência, mesmo quando outros desafios também surgem.

Lembre-se: você não é a única pessoa enfrentando dificuldades, e isso não define quem você é. Se você tem recusado ajuda de amigos ou familiares, o surgimento dessa carta indica que chegou a hora de permitir que outros se aproximem. Eles querem o seu bem e sabem que você faria o mesmo por eles se os papéis estivessem invertidos.

É para isso que servem os laços verdadeiros: apoiar nos bons e maus momentos. Essa interpretação também funciona ao contrário — se você conhece alguém passando por dificuldades, talvez esteja em posição de ajudar. A pessoa pode estar orgulhosa demais para pedir, então cabe a você fazer um gesto, sem parecer caridade.

O Cinco de Ouros pode indicar os desafios de assumir responsabilidades parentais sozinho, especialmente no campo financeiro e emocional. Em casos que envolvem cuidados especiais, a carta aponta para o desgaste e as preocupações constantes, mas também convida à busca de apoio, acolhimento e soluções possíveis.

Embora não existam dados oficiais que indiquem um aumento de separações especificamente no período de festas, observam-se picos em dezembro. Não é à toa que janeiro é conhecido como o “mês do divórcio”. E, sem dúvida, isso pode acarretar um impacto financeiro significativo.

A adaptação a um novo padrão de vida pode ser desafiadora, exigindo mais planejamento, organização e escolhas conscientes. Esse período pede ajuste de expectativas, redefinição de hábitos e fortalecimento emocional, especialmente diante das transformações nas rotinas e nas relações.

Cada pessoa tem sua própria percepção do que significa pobreza ou escassez. Por isso, a cena da carta pode representar tanto uma privação severa quanto apenas a necessidade de apertar o cinto. Se você estava acostumado a sempre “ter e obter”, qualquer restrição parecerá extrema.

Reduzir viagens, abrir mão de luxos, mudar para um apartamento menor, vender um carro ou fazer o próprio trabalho doméstico pode ser a sua definição de tempos difíceis. Sem os bens aos quais estava habituado, você pode se sentir empobrecido e sem brilho.

Se você sente que está ‘na pior’, talvez esteja associando a própria felicidade apenas ao dinheiro e às posses. O Cinco de Ouros indica que uma transformação espiritual profunda pode ser necessária, assim como a compreensão de que dinheiro não é tudo — e definitivamente não garante felicidade.

É preciso avaliar de onde vem a verdadeira sensação de carência. Olhar além da própria realidade imediata pode ajudar a entender o que é, de fato, pobreza. Muitas pessoas considerariam uma grande sorte ter sequer uma parte do que você possui.

Essa carta também funciona como um alerta para a saúde. Pode indicar negligência com o próprio corpo, cansaço extremo, alimentação inadequada ou falta de descanso. Algumas condições tendem a se prolongar, ou você pode estar dedicando muita energia ao cuidado de alguém.

O conselho é claro: desacelere, respeite seus limites e priorize o autocuidado. Pequenas mudanças na rotina — como repouso, atenção aos sinais do corpo e busca por apoio — podem fazer uma grande diferença. Afinal, a saúde é a verdadeira riqueza; sem ela, nada mais se sustenta.

O Cinco de Ouros pode refletir um estado mental — e não necessariamente a realidade objetiva — no qual a pessoa passa a se colocar no papel de vítima das circunstâncias. Nos tempos atuais, o discurso coletivo frequentemente alimenta o medo e a sensação de escassez, e é importante cuidar para que essa narrativa não se instale e domine o nosso psicológico.

É uma carta que coloca a vida sob exame e aponta para lições difíceis, porém necessárias. Não se deixe abater pelas circunstâncias; busque caminhos para se reerguer. As dificuldades são passageiras e, com esforço, trabalho consistente e uma mudança de atitude, é possível atravessar o momento desafiador e reencontrar o chão. “Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima”!

Amor

Em relacionamentos, o Cinco de Ouros indica uma fase de insegurança ou distanciamento emocional. Em alguns casos, um dos parceiros se afasta, levando o outro a sentimentos de rejeição ou abandono — muitas vezes por meio do ghosting, quando a comunicação é cortada de forma abrupta e sem explicações.

Em vínculos sólidos, esse momento atua como um teste decisivo. Torna-se necessário avaliar e decidir o que precisa ser transformado ou deixado para trás para que o relacionamento não se fragilize. O diálogo, nesse processo, é fundamental.

Para quem está só, a carta fala de cansaço emocional e necessidade de recolhimento, preparando o terreno para conexões mais autênticas.

Trabalho

No campo profissional, o Cinco de Ouros sugere um período de instabilidade e ajustes, que pode envolver desafios financeiros ou mudanças no status profissional. A carta aponta para a necessidade de adaptação diante de alterações em benefícios, segurança ou reconhecimento no ambiente de trabalho.

Esse cenário pode afetar o bem-estar emocional, mas a carta também convida à revisão de prioridades e à abertura para novos caminhos. Em muitos casos, esse momento funciona como o impulso necessário para deixar um espaço que já não reconhece seu valor e buscar outro que ofereça mais crescimento e satisfação.

Finanças

O Cinco de Ouros aponta para um período de maior atenção às finanças, em que o dinheiro pode ficar mais curto e o orçamento pede cuidado, pois você pode ter algum tipo de prejuízo. Mais do que falar de perdas, essa carta destaca a importância da contenção, do planejamento e, sobretudo, da humildade para pedir ajuda quando necessário. Buscar apoio em pessoas de confiança ou recursos disponíveis não é fraqueza — é parte do processo.

Encontrando força na dificuldade

Nesta semana, esteja atento às situações que surgirem e, principalmente, à forma como você reage a elas. Embora não possamos controlar os acontecimentos externos, a maneira como os processamos e lidamos com eles está, sim, ao nosso alcance — mesmo quando não parece.

Há momentos em que a vida nos confronta com situações que despertam a pergunta: “por quê?” O sentido por trás do desafio nem sempre se revela de imediato, e podemos sentir que estamos lutando constantemente contra forças fora do nosso controle.

O Cinco de Ouros traz instabilidade — e isso é sempre desconfortável. Mas é justamente nos períodos de dificuldade que ocorre grande parte do nosso crescimento. Sem luta, não há evolução. Mesmo que não compreendamos agora por que certas coisas acontecem, é nos momentos mais desconfortáveis que nascem a resiliência e a perseverança.

Lembre-se, ao longo desta semana, de buscar apoio quando estiver difícil e de confiar que essa fase também vai passar. Qualquer desconforto atual é temporário, e a sabedoria adquirida nesse processo está preparando você para o próximo capítulo — um capítulo em que você será mais forte do que antes.

Não seja duro consigo nem se diminua. Se houve rejeição ou se você errou a ponto de cair numa armadilha, perdoe-se com rapidez e extraia o aprendizado da experiência. E, se for preciso se afastar e passar um tempo só, lembre-se: isso não precisa ser o fim do mundo — pode ser apenas um recomeço.

Uma ótima semana e muita luz!

Ana Cristina Paixão

