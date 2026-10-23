Música, palavra e brincadeiras garantem lazer para a família neste fim de semana

Na agenda cultural deste fim de semana, o lazer é garantido para todas as idades e gostos, com opções para a criançada gastar a energia em parques e oficinas, uma série de shows dos mais variados estilos para quem não dispensa “balançar o esqueleto”, além, é claro, de alternativas para aqueles adultos que preferem aproveitar as merecidas horas de descanso fora do expediente com uma programação mais tranquila para o corpo e para a mente.
É o caso, por exemplo, da ação em celebração à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, com programação que começou ontem no Sesc Teatro Prosa e que tem por objetivo promover a circulação da literatura brasileira e ampliar o acesso do público em geral às mais diversas formas de expressões por meio da literatura.
Ao todo, a programação é composta por seis encontros, sendo três circuitos de oralidades e outros três de autores, que tiveram início às 19h de ontem, com a performance “Desamada: Uma Dramaturgia Poética”, inspirada na obra “Um Corpo à Espera de Amor”, da autora paulista Midria.
Hoje, também às 19h, no Sesc Teatro Prosa, acontece a performance “Mulheres Quilombolas na Construção dos Saberes”, em que a líder e educadora popular do Quilombo Arthur de Passos, no Piauí, Tina Ribeiro, compartilha com o público campo-grandense a história de sua comunidade e também sua trajetória de vida.
Tina apresenta os saberes populares, como a ciência contida em xaropes, além da prática de rezadeiras e benzedeiras e toda a força da ancestralidade, em um relato construído em forma de um percurso poético sobre seu caminho de vida, entrelaçando passado e presente e “ressaltando as histórias de lutas e potências das mulheres quilombolas”, como é classificada a performance.
Por fim, a narração de histórias “Nem Muito Longe, Nem Muito Perto Daqui” encerra a programação do Projeto Nacional Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras, amanhã, às 16h, no Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande.
Contos de origens variadas ganham brasilidade na corporeidade da artista Camila Costa, do Rio de Janeiro, em cena e no diálogo com ritmos e músicas de expressões culturais brasileiras como bumba meu boi e baião.
“As histórias são comoventes e divertidas, e abordam temas primordiais à vida humana, tais como a dimensão comunitária da existência, as jornadas em busca daquilo que desejamos, a nossa capacidade de vencer o medo e acreditar nos sonhos”, descreve o programa. Todos os ingressos podem ser reservados pela plataforma Sympla.
PROGRAMAS INFANTIS
Infantil Parques e Oficinas
Diariamente, no Shopping Norte Sul, os pequenos podem aproveitar oficinas e mais
Voltada mais especificamente para as famílias e o público infantil, até quarta-feira há uma série de oficinas, espaços de brincadeiras e muito mais para gastar a energia dos pequenos no Shopping Norte Sul Plaza.
Diariamente, ao lado da Riachuelo, há um espaço que reproduz cenários em tamanho infantil, como camarim, cozinha e sala de aula, além de tobogãs com piscina de bolinhas.
Além disso, o local separa em sua praça de eventos uma “praia kids” para crianças até 13 anos, com combos que podem ser adquiridos e garantem, além da diversão, livros, balões, chaveiros, slimes e mais.
Para aproveitar o espaço, que traz até mesmo um tubarão em fibra, além de torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e temáticos e um espaço com bolinhas, os menores de 4 anos devem ser acompanhados pelos pais ou um adulto responsável.
No Shopping Norte e Sul Plaza, os pequenos podem procurar pela oficina de slime, de até uma hora, que pode render, além do brinquedo, interativo, uma pintura, desenho e outras brincadeiras.
Já na Magic Games, também no Shopping Norte Sul Plaza, há ainda um passeio que pode ser curtido em família, o T-Rex Tour, que funciona a partir das 16h e custa R$ 15 por pessoa. Os demais valores podem ser consultados nos quiosques.
MÚSICA E SHOWS
Música - Engenheiros do Hawaii Cover
Banda que chega de São Paulo para animar a noite no Irlandês Pub com clássicos do Engenheiros do Hawaii, na Capital
Para quem prefere sair para curtir um som, hoje acontece um show da Engenheiros do Hawaii Cover, banda que chega de São Paulo para animar a noite no Irlandês Pub, que abre a partir das 18h e está localizado na Rua Oceano Atlântico, nº 115, no Bairro Chácara Cachoeira, na Capital. Os ingressos podem ser reservados pela plataforma Sympla.
Parafraseando a poeta contemporânea Anitta, aqueles que achavam que não “daria para rebolar hoje” podem aproveitar o evento Reboladaz, na boate Daza, que fica na Rua Marechal Rondon, nº 2.181, na região central de Campo Grande.
Valorizando a tradição sabática, o Complexo Esportivo Estação Pôr do Sol traz amanhã a Feijuca de Sábado, a partir das 11h. No local, que oferece bebidas e drinks, o público poderá aproveitar o pagode ao vivo do grupo Entre Noixx, além da feijoada self-service. Há opção de ingressos antecipados e venda no local. Crianças até 6 anos não pagam.
Para fechar a programação do fim de semana, o campo-grandense pode ainda abraçar o clima de terror para aproveitar o haNONween, o Halloween da boate Non Stop Club. Essa noite de arrepiar será comandada pela DJ Fran Albuquerque.
O evento começa amanhã, às 23h, na Rua Pimenta Bueno, nº 127, prometendo para o público de Campo Grande uma festa intensa, sombria e inesquecível.
“A DJ Fran Albuquerque por onde passa causa alvoroço, desperta amor e idolatria. Dona de uma presença inconfundível e de um som vibrante, ela reúne fãs e admiradores, impõe seu carisma e magnetiza a pista com sua música. Quando Fran assume o comando, ninguém fica indiferente, a energia toma conta e a pista vira um verdadeiro espetáculo”, cita a organização.
Por fim, mas não menos importante, os amantes de um som mais pesado serão agraciados amanhã com LabHits Rock Generation 2000 – Volume 2, no Blues Bar, que fica na Rua 15 de novembro, n°1.186, em Campo Grande.
No setlist das mais de quatro horas de show dessa noite especial, o campo-grandense fã do bom e velho rock ‘n’ rol poderá curtir tributos a Evanescence, Audioslave, Rage Against The Machine, Limp Bizkit, Korn, Bring Me The Horizon, Avenged Sevenfold, System of a Down,
Slipknot e Linkin Park.