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AGENDA CULTURAL

Música, palavra e brincadeiras garantem lazer para a família neste fim de semana

Programação para o fim de semana em Campo Grande conta com projeto em celebração à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca para circulação da literatura brasileira, opções de diversão e oficinas para a criançada e uma série de shows

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

23/10/2026 - 09h00
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Na agenda cultural deste fim de semana, o lazer é garantido para todas as idades e gostos, com opções para a criançada gastar a energia em parques e oficinas, uma série de shows dos mais variados estilos para quem não dispensa “balançar o esqueleto”, além, é claro, de alternativas para aqueles adultos que preferem aproveitar as merecidas horas de descanso fora do expediente com uma programação mais tranquila para o corpo e para a mente. 

É o caso, por exemplo, da ação em celebração à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, com programação que começou ontem no Sesc Teatro Prosa e que tem por objetivo promover a circulação da literatura brasileira e ampliar o acesso do público em geral às mais diversas formas de expressões por meio da literatura. 

Ao todo, a programação é composta por seis encontros, sendo três circuitos de oralidades e outros três de autores, que tiveram início às 19h de ontem, com a performance “Desamada: Uma Dramaturgia Poética”, inspirada na obra “Um Corpo à Espera de Amor”, da autora paulista Midria.

Hoje, também às 19h, no Sesc Teatro Prosa, acontece a performance “Mulheres Quilombolas na Construção dos Saberes”, em que a líder e educadora popular do Quilombo Arthur de Passos, no Piauí, Tina Ribeiro, compartilha com o público campo-grandense a história de sua comunidade e também sua trajetória de vida. 

Tina apresenta os saberes populares, como a ciência contida em xaropes, além da prática de rezadeiras e benzedeiras e toda a força da ancestralidade, em um relato construído em forma de um percurso poético sobre seu caminho de vida, entrelaçando passado e presente e “ressaltando as histórias de lutas e potências das mulheres quilombolas”, como é classificada a performance. 

Por fim, a narração de histórias “Nem Muito Longe, Nem Muito Perto Daqui” encerra a programação do Projeto Nacional Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras, amanhã, às 16h, no Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande.

Contos de origens variadas ganham brasilidade na corporeidade da artista Camila Costa, do Rio de Janeiro, em cena e no diálogo com ritmos e músicas de expressões culturais brasileiras como bumba meu boi e baião.

“As histórias são comoventes e divertidas, e abordam temas primordiais à vida humana, tais como a dimensão comunitária da existência, as jornadas em busca daquilo que desejamos, a nossa capacidade de vencer o medo e acreditar nos sonhos”, descreve o programa. Todos os ingressos podem ser reservados pela plataforma Sympla. 

PROGRAMAS INFANTIS

Foto: DIVULGAÇÃO

Infantil Parques e Oficinas

Diariamente, no Shopping Norte Sul, os pequenos podem aproveitar oficinas e mais

Voltada mais especificamente para as famílias e o público infantil, até quarta-feira há uma série de oficinas, espaços de brincadeiras e muito mais para gastar a energia dos pequenos no Shopping Norte Sul Plaza.

Diariamente, ao lado da Riachuelo, há um espaço que reproduz cenários em tamanho infantil, como camarim, cozinha e sala de aula, além de tobogãs com piscina de bolinhas. 

Além disso, o local separa em sua praça de eventos uma “praia kids” para crianças até 13 anos, com combos que podem ser adquiridos e garantem, além da diversão, livros, balões, chaveiros, slimes e mais.

Para aproveitar o espaço, que traz até mesmo um tubarão em fibra, além de torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e temáticos e um espaço com bolinhas, os menores de 4 anos devem ser acompanhados pelos pais ou um adulto responsável. 

No Shopping Norte e Sul Plaza, os pequenos podem procurar pela oficina de slime, de até uma hora, que pode render, além do brinquedo, interativo, uma pintura, desenho e outras brincadeiras.

Já na Magic Games, também no Shopping Norte Sul Plaza, há ainda um passeio que pode ser curtido em família, o T-Rex Tour, que funciona a partir das 16h e custa R$ 15 por pessoa. Os demais valores podem ser consultados nos quiosques. 

MÚSICA E SHOWS

Foto: Reprodução

Música - Engenheiros do Hawaii Cover

Banda que chega de São Paulo para animar a noite no Irlandês Pub com clássicos do Engenheiros do Hawaii, na Capital

Para quem prefere sair para curtir um som, hoje acontece um show da Engenheiros do Hawaii Cover, banda que chega de São Paulo para animar a noite no Irlandês Pub, que abre a partir das 18h e está localizado na Rua Oceano Atlântico, nº 115, no Bairro Chácara Cachoeira, na Capital. Os ingressos podem ser reservados pela plataforma Sympla. 

Parafraseando a poeta contemporânea Anitta, aqueles que achavam que não “daria para rebolar hoje” podem aproveitar o evento Reboladaz, na boate Daza, que fica na Rua Marechal Rondon, nº 2.181, na região central de Campo Grande. 

Valorizando a tradição sabática, o Complexo Esportivo Estação Pôr do Sol traz amanhã a Feijuca de Sábado, a partir das 11h. No local, que oferece bebidas e drinks, o público poderá aproveitar o pagode ao vivo do grupo Entre Noixx, além da feijoada self-service. Há opção de ingressos antecipados e venda no local. Crianças até 6 anos não pagam. 

Para fechar a programação do fim de semana, o campo-grandense pode ainda abraçar o clima de terror para aproveitar o haNONween, o Halloween da boate Non Stop Club. Essa noite de arrepiar será comandada pela DJ Fran Albuquerque. 

O evento começa amanhã, às 23h, na Rua Pimenta Bueno, nº 127, prometendo para o público de Campo Grande uma festa intensa, sombria e inesquecível. 

“A DJ Fran Albuquerque por onde passa causa alvoroço, desperta amor e idolatria. Dona de uma presença inconfundível e de um som vibrante, ela reúne fãs e admiradores, impõe seu carisma e magnetiza a pista com sua música. Quando Fran assume o comando, ninguém fica indiferente, a energia toma conta e a pista vira um verdadeiro espetáculo”, cita a organização. 

Por fim, mas não menos importante, os amantes de um som mais pesado serão agraciados amanhã com LabHits Rock Generation 2000 – Volume 2, no Blues Bar, que fica na Rua 15 de novembro, n°1.186, em Campo Grande.

No setlist das mais de quatro horas de show dessa noite especial, o campo-grandense fã do bom e velho rock ‘n’ rol poderá curtir tributos a Evanescence, Audioslave, Rage Against The Machine, Limp Bizkit, Korn, Bring Me The Horizon, Avenged Sevenfold, System of a Down,
Slipknot e Linkin Park.

Moda

Atelier Kakô apresenta sua coleção Verão 2027 com peças inspiradas em Gil Carlos de Camillo

Desfile de lançamento da coleção Verão 2027 do Atelier Kakô valoriza a produção sul-mato-grossense e traz para a passarela peças inspiradas em croquis de obras e construções históricas de Gil Carlos de Camillo

22/10/2026 09h00

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Arquitetura local inspira modelos de ternos, camisas, vestidos de seda, calças, capas e mais

Arquitetura local inspira modelos de ternos, camisas, vestidos de seda, calças, capas e mais Foto: Divulgação/ Matt Studios

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Hoje, a partir das 19h em Campo Grande, o Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo torna-se passarela para a apresentação da coleção Verão 2027 do Atelier Kakô, uma runway com peças de seda e linho criadas pela estilista Claudia Ferraz e inspiradas em construções históricas e obras do arquiteto Gil Carlos de Camillo. 

Em uma verdadeira união entre moda e a arquitetura que inclusive está fortemente presente na identidade urbana sul-mato-grossense, a marca de alta-costura inspira-se nos croquis de obras desenhados pelo arquiteto.

Batizada de Gil de Camillo Verão 2027, o desfile de lançamento que apresenta a coleção é produzido por Márcia Marinho Produções e conta com direção de passarela de Anderson Alves, com projeto do evento assinado pela arquiteta Débora Nazareh. 

Formado pela faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo (FAU-USP), o profissional nascido no estado paulista deixou sua marca e tornou-se parte da identidade urbana de Mato Grosso do Sul.

Agora, suas edificações ganham vida pelas mãos da estilista Claudia Ferraz, coordenadora de estilo e diretora criativa do Atelier Kakô, uma marca sul-mato-grossense de moda premium especializada em alfaiataria e loungewear que tem produções autorais e toda uma valorização de matérias-primas naturais.

Kakô indica que as fachadas, detalhes de edifícios projetados, traços, linhas e volumes que foram projetados inicialmente por Gil de Camillo aparecem reinterpretados e agora aparecem na forma de estampas exclusivas. Segundo a estilista, todo esse estilo do arquiteto percorre a superfície dessas peças e ajuda a criar novos desenhos sobre o corpo. 

Ao Correio do Estado, Kakô comenta sobre como é equilibrar essa característica intrínseca da moda de ditar novas tendências, muitas vezes revisitando o clássico que pode ser carregado de estilos mais tradicionais e formas consolidadas. Ela comenta que está no DNA da marca essa fusão de tecidos naturais, sustentabilidade, arte e a criação de peças atemporais com um toque contemporâneo.

"Dentro do atemporal a gente encontra o clássico, que é o que nunca sai de moda. O linho é uma matéria-prima que permite com que a gente trabalhe com ele de forma muito tradicional", afirma.

PARA VER DA FILA A

Segundo a profissional, a coleção Gil de Camillo Verão 2027 aparece como uma verdadeira homenagem a Campo Grande, transportando as obras que compõem a identidade urbana da Cidade Morena para esse universo da haute couture (termo francês para alta-costura).

Com duas décadas de experiência no mercado, este se trata do terceiro desfile promovido pela estilista, que tem como assinatura essa característica de levar a arte e a cultura sul-mato-grossense para o universo da moda de luxo. Nesse sentido, Kakô anota passagem por grifes nacionais e participação em projetos ligados ao São Paulo Fashion Week, além de coleções próprias e colaborativas.

Claudia é especialista em Gestão de Marcas de Luxo (do inglês Luxury Brand Management) com capacitação pela Paris School of Business, na França, sendo inclusive docente em diversos cursos, workshops e palestras.

À frente do Atelier Kakô desde 2022, nessa espécie de missão em desenvolver um trabalho que conecte moda, arte, arquitetura e design em uma verdadeira união com identidade regional, munindo-se de parcerias com nomes da arte sul-mato-grossense para alcançar seus objetivos, ela indica que essa inspiração e estudo para a criação da Coleção Gil de Camillo Verão 2027 começou ainda em 2023.

"A pesquisa dessa coleção começou há três anos. Interpretamos na moda as famosas e históricas construções do nosso Estado, assinadas por Gil de Camillo, esse expoente da arquitetura do Estado, filho do Rubens Gil de Camillo", cita a estilista. 

Ou seja, para abrilhantar o catwalk desta noite, a passarela traz as criações do arquiteto, aplicados em lenços e nos mais diversos cortes de roupas, como em modelos de ternos, camisas masculinas, vestidos de seda, calças de seda, bem como em capas e muitas outras versões, como bem cita a estilista, dignos obviamente de serem apreciados da front row.

IDENTIDADE REGIONAL

Como bem reforça a organização do desfile, a apresentação da coleção Gil de Camillo Verão 2027 aparece como um verdadeiro movimento de transformação da criatividade regional em valor.

Em outras palavras, esse desfile aproxima diferentes segmentos do mercado de luxo, sendo também uma abertura de possibilidades para a arte, a cultura, o design e os talentos que existem regionalmente em Mato Grosso do Sul.

Cláudia complementa que a base do princípio da marca Kakô é trazer essa alfaiataria purista, em que o estilista valoriza exatamente o design das linhas e um acabamento premium. "Então, são linhas clássicas, mas que a gente traz para o contemporâneo", diz. 

A estilista relembra que a marca iniciou na pandemia, e desde as primeiras coleções que eram pijamas de seda, para o dia a dia e estampados com obras de arte da própria mãe, Zila Soares , a Kakô trabalha com assimetrias que apareciam também em ternos, blazers de linho, etc. 

"As calças de alfaiataria em linho e essa linha mais loungewear em seda, que a gente chama que é uma roupa, o homewear, o loungewear, que é essa roupa de circular dentro de casa. Você pode estar chique com uma peça de linho, um terno que você consegue circular num casamento, evento ou numa recepção dentro de casa". 

Segundo a profissional, todo o lifestyle da marca sempre esteve conectado com arquitetura, nascendo na pandemia pensando nessa figura que estava de olho na casa, no bem-estar do lar.

"Essa mulher que quer sentar numa poltrona, que tem esse cuidado com a decoração e com objetos de arte, essa conexão que eu faço dessa mulher que veste a minha marca", destaca.

Para Cláudia, quando surge o olhar de transportar a estamparia presente na arquitetura para o mundo da moda e os tecidos em geral, os traços de Gil de Camillo são considerados por ela "extremamente contemporâneos e elegantes". Kakô ainda destaca semelhanças entre o olhar da estilista e o que enxerga o arquiteto ao visualizarem ambos um resultado final quando ainda há apenas o traçado de uma nova peça. 

"A gente faz essa mesma mistura. Ele também parte do princípio do desenho à mão, começa no processo artesanal, na criação autoral. A nossa conexão é com um arquiteto que trabalha muito com o urbanismo, regional, nacional, ele aproveita a cidade, a natureza no projeto dele, o que tem no espaço, no entorno, ele coloca uma pirâmide que você consegue ficar conectada com o pôr do sol. Então, os projetos do Gil São pensados para uma arquitetura brasileira, assim como eu penso quando trago uma roupa clássica com uma estampa brasileira", reflete.

Kakô destaca que essa conexão de valores simbólicos é o que importa na construção da marca e nessas colabs artísticas, são os pesos de processos criativos para a marca que fazem sinergia com todo o DNA sobre aproveitar o que há de melhor na arte local.

Sobre colocar um patrimônio cultural na estamparia, ela explica que ainda no processo de passar as linhas de Gil para a caneta nanquim, ao passar para o tecido, dependendo do traço, é possível dar vida a peças mais streetwear, que ficam evidentes nos pretos e brancos da coleção, por exemplo.

"No linho, ele tem os traços dos prédios, que dão a impressão de uma roupa mais streetwear. Aí trazemos para seda, nos vermelhos e cinzas, os traços mais elegantes, refinados, linhas limpas do projeto do Gil que colocamos em peças mais loungewear e elegantes. É uma união de várias características, mas que o conceito e a intenção se afinam dentro dos próprios valores, de onde elas nascem, do propósito. Então, esse é o meu intuito como estilista, é trazer projetos que estão conectados com a nossa realidade, com a nossa realidade regional brasileira, mas que tem uma linguagem universal", conclui.

Diálogo

Nem El Niño, nem "Super". Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (22)

22/10/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Caio Fernando Abreu - Escritor brasileiro

"Nada em mim foi covarde, nem mesmo as desistências: desistir, ainda que não pareça, foi meu grande gesto de coragem”.

FELPUDA 

Nem El Niño, nem “Super”. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não houve em Campo Grande  nenhum sinal do fenômeno climático invocado pela prefeitura para justificar o estrago de recernte temporal. Pelo visto, o tal “Super El Niño” só se manifestou nos discursos, em mais uma tentativa de maquiar o caos institucionalizado. O Inmet explicou o episódio: “Do ponto de vista meteorológico, a chuva de quinta-feira (15) foi resultado da presença de uma massa de ar quente, úmida e instável combinada à atuação de cavados (áreas de baixa pressão alongadas)”.

Aí...

“Todo o padrão descrito favoreceu a intensificação da instabilidade atmosférica, contribuindo para formação de nuvens de tempestade, que resultaram na chuva intensa em curto intervalo de tempo e alguns acumulados  mais expressivos.”

Mais

Isso, acompanhados rajadas de vento, além de raios sobre áreas de MS, que acabaram provocando impactos em algumas localidades. Traduzindo: foi tempestade, com causa  explicável. Já a desculpa, essa sim, chegou com intensidade bem acima da média...

DiálogoFoto: Divulgação

A partir de hoje (22) até o dia 30, o Sesc Teatro Prosa recebe seis encontros gratuitos do Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras, reunindo escritores, poetas e artistas de diferentes regiões do Brasil para apresentações e conversas com o público. A abertura será às 19h, com Midria, de São Paulo. Dia 23, também às 19h, a convidada é Tina Ribeiro, do Piauí. Camila Costa (foto), do Rio de Janeiro, encerra o Circuito de Oralidades no sábado (24), às 16h. As três apresentações propõem diferentes formas de experimentar a literatura para além da leitura convencional. Na semana seguinte, o foco passa para os encontros entre autores. No dia 28, às 19h, Simone Mota, do Rio de Janeiro, e Valéria Silva, do Piauí, participam de uma conversa mediada pelo escritor sul-mato-grossense Henrique Pimenta. No dia 29, às 19h, será a vez de Lilia Guerra, de São Paulo, e Tácio Pimenta, do Tocantins, dividirem o encontro, com mediação de Febraro de Oliveira, de MS. A programação termina dia 30, também às 19h, com Estrela Ruiz Leminski, do Paraná, e Renato Negrão, de Minas Gerais, em conversa conduzida por Marcelle Saboya Ravanelli, de MS. A programação é gratuita, com ingressos disponíveis pelo Sympla.

DiálogoDra. Celina Frota - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoDaniela Cachich - Foto: Divulgação

Na espera

O Conselho Nacional de Justiça prolongou por mais alguns dias a angústia do ex-presidente do Tribunal de Justiça de MS, Sérgio Martins. Ele  está sendo julgado por suspeita de venda de sentença e já declarou  que não fez parte de qualquer esquema de negociação judicial. Martins poderá perder o cargo numa eventual condenação. 

De sola

As lideranças da direita de MS sentiram o baque da chacoalhada e entraram de sola na campanha de Flávio Bolsonaro. Só na Capital, dia 17, quase 5 mil carros foram adesivados pela tropa comandada por Reinaldo Azambuja. 

Confusão

A discussão sobre a operação tapa-buraco em Campo Grande acabou em confusão. Um servidor da prefeitura tomou cartazes, rasgou aos gritos e acabou sendo retirado à força pela segurança da Câmara Municipal. O servidor é ligado a prefeita e contra a criação da CPI Tapa-Buraco. 

Provocação

Nos bastidores do debate dos presidenciáveis na Band, os ex-ministros  da Fazenda, Fernando Haddad, e a do Planejamento, Simone Tebet, papeavam descontraidamente até a chegada do deputado federal Nikolas Ferreira. O parlamentar bolsonarista chegou perto deles e fez um vídeo chamando-os de “desempregados”. Simone não gostou do que ouviu, fechou a cara e saiu de perto, deixando Haddad sozinho.

ANIVERSARIANTES

  • Dr. Fábio Fernando Helmer, 
  • Izadora Marques Pina Bulhões Moreira,
  • José Carlos Chinaglia,
  • Maria Angelica Leguzamon, 
  • Lúcio Hisashi Tokikawa,
  • Gil Marcos Saut,
  • Anézia Higa Avalos,
  • Ricardo Macedo Saab da Rosa,
  • Edemir Marques Machado,
  • Leonardo Disconzi Martins,
  • Pedro Zanetti,
  • Vera Jane Tavares Marques,
  • Sérgio Stateri,
  • Nadir Vilela Gaudioso,
  • Tamia Takagi, 
  • Hélio Marino Weber,
  • Damião Carlos de Andrade,
  • Marcos César Américo dos Reis, 
  • Cláudia Márcia Picolli, 
  • Vinicius Gonçalves de Assunção Bermudes, 
  • Orlando Pimpim Lima, 
  • Flávio Esgaib Kayatt, 
  • Isabela Queiroz Nunes Coelho,
  • Walkiria Neves,
  • Ramão Mendes,
  • Thiago Oliveira Couto,
  • Mário Soares,
  • Roberson Luiz Moureira,
  • Nercy Soares dos Santos,
  • Dr. Geraldo de Carvalho,
  • Guaracy Boschilia,
  • Annete Vargas,
  • Márcio Antônio Portocarrero,
  • André Luciano Prechi,
  • Eliane Aparecida de Oliveira Sandin,
  • Celina Maura Siufi,
  • Maritônio Barreto de Almeida,
  • Matheus Chaves Neto,
  • Marcos Lírio Zanette,
  • Dilmar da Silva Leite,
  • Paula Helena Gomes Nunes,
  • Adão Rodrigues Antunes,
  • Edson de Souza Braz,
  • Marcos Luiz Sória,
  • Otávio Augusto Trad Martins, 
  • João Seda Neto,
  • Marcelo Barbosa Fonseca,
  • Ivonete de Oliveira Parron,
  • João Rocha Pinto,
  • Helena Marly Makaron da Fonseca,
  • Vera Ruth Abdo Villalba,
  • Najla Vilacqua,
  • Holney de Oliveira Souza,
  • Luis Felipe Azambuja,
  • Valesca Mangeri Sender Maroni,
  • Carlos Alberto Moura,
  • Luis Martins de Assis Filho,
  • Maria Luiza de Moraes,
  • Zuleika Lima Gonçalves,
  • Malvina Vanda Szukala,
  • Wilson Alves Pereira,
  • Maria Helena Domingues,
  • Silvana Mariotti,
  • Dainay Maria Mendonça Gomes,
  • Lidia de Oliveira Ferreira,
  • Fátima Aparecida Paulino,
  • Roberto Teixeira dos Santos,
  • Matheus Macedo Cartapatti, 
  • José Roberto Feltrim Peres,
  • Diana Stuhler,
  • Edimar Paes da Silva,
  • Marco Antonio Stuani,
  • Sérgio Ramires Gimenez,
  • Geraldo Martins Ribeiro,
  • Cláudio Gouvêa Assumpção,         
  • Christiane Santander Lopes,
  • Isadora Rocha Zaneti, 
  • Cristiano Kurita,
  • Paulo Gonçalves Pinto,
  • Fernando Bortolotti Gonçalves,
  • Joaquim Gonçalves da Cruz,  
  • Florisvaldo Souza Cayres,
  • Eduardo de Paula Mendonça,  
  • Carlos José Camilo de Carvalho,
  • Jean Haeffner Machado,
  • Fernanda Gonçalves,    
  • José Antonio Cardoso,
  • Juarez Moreira Fernandes Junior, 
  • Juliana da Silva Alencar,
  • Wilson Porfirio Gime,
  • Karina Ruzzon,
  • Mariângela Brandão Vilela,
  • Marlei Rocha de Souza Rees,
  • Rui Antonio Rodrigues de Moraes,
  • Odair Donizete Ribeiro,
  • Patricia Ribeiro Azambuja,
  • Tainá Silva do Espírito Santo,
  • Pedro Rodrigues de Paula,
  • Renato César Bezerra Alves,
  • Thiago Marques Pereira de Rezende,
  • José Carlos Franquelino,
  • Ubirajara de Melo,
  • Mário Márcio Teixeira Lemos,
  • Lenita Moraes Ribeiro,
  • Carolina Carvalho Gonçalves,
  • Elaine da Cruz Bandeira,
  • Beatriz Ribeiro da Silva,
  • Samira Lopes Reis,
  • Neuza Maria Marinho.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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