Essa história de possível fusão, federação ou incorporação dos partidos es... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Clarice Lispector - escritora brasileira

Ando de um lado para outro, dentro de mim. (...)

Estou bastante acostumada a estar só,

mesmo junto dos outros”.

FELPUDA

Essa história de possível fusão, federação ou incorporação dos partidos está parecendo novela mexicana, aquelas em que noivas são abandonadas no altar, pais autoritários que não aceitam o namoro e rapazes pobres sonhando em casar com moças ricas. A realidade: algumas siglas achavam que estavam prestes a trocar alianças e foram deixadas de lado. Certas lideranças estão batendo o pé e não aceitam nenhuma das três alternativas e determinados partidos pobres em representatividade querem porque querem “casar” com os ricos em potencial de votos. Afe!

Profissional

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou projeto de lei que reconhece o exercício profissional da capoeira, declarando-a bem de natureza imaterial em todas as formas.

Mais

O texto também estabelece as competências do profissional mestre de capoeira e as qualificações profissionais para o exercício da atividade.

Os alunos Tailaine Gomes Felix de Lima e José Vitor Ferreira Balasso, de Nova Andradina, estarão representando o Brasil

e Mato Grosso do Sul na Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF), que ocorrerá entre os dias 10 e 16 de maio, em Columbus, Ohio (EUA), considerada a maior feira pré-universitária de ciências do mundo. Eles foram premiados na Mostratec-Liberato (Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia), que é considerada a maior feira de jovens pesquisadores da América Latina. Alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, apresentaram estudo que avaliou o uso da espectroscopia FTIR-ATR como ferramenta para identificar fungos presentes em pastagens em Mato Grosso do Sul e analisar a composição química do solo, sob a orientação da professora Grazieli Suszek.

Iomê dos Santos

Glorinha Kalil

Aconchego

Com a prevista oficialização do Podemos se incorporar ao PSDB, o governador Riedel sinaliza que não pretende deixar o ninho tucano e, a exemplo de quando disputou o primeiro mandato, espera contar com apoio de alguns dos partidos, inclusive alguns hoje de sua base aliada. Poderá ter dificuldade em ter no palanque o PT e o MDB, que deverão trabalhar para continuar no comando da Presidência da República.

Baliza

O ex-governador Azambuja sinaliza que o PSDB caminha para se tornar um partido de centro-direita, ou seja, a esquerda praticamente não teria sinal verde em direção ao ninho tucano. Candidato ao Senado, ele está movendo as peças em nível nacional para rumos do partido e, consequentemente, em MS.

No prumo

A escolha do deputado estadual Coronel David para presidente do PL de Campo Grande faz com que Jair Bolsonaro, liderança maior do partido, tenha nos dois postos-chave da sigla pessoas fiéis as suas propostas. Tenente Portela, suplente de senador, e Coronel David são amigos e políticos que ajudaram a construir a trajetória política do ex-presidente. Maior cuidado com as articulações políticas na Capital é uma necessidade no time liberal, onde o descontrole é grande. Alguns queriam “chutar” para um lado como se fosse a estrela máxima. Tudo indica que o Capitão botou a ordem em campo para que não volte a se decepcionar no jogo eleitoral de 2026, como ocorreu em 2024.

ANIVERSARIANTES

Gustavo de Arruda Castelo (Cegonha),

Dra. Thaynara Souza da Silva,

Tatiana Martinho Lescano Trad,

Maria Dileni Rezende Siufi,

Dra. Eluiza Bortolotto Ghizzi,

Dr. Alfredo Marquart Filho,

Leonardo Teixeira Lage,

Rosa Carolina da Costa Rondon,

Sidnei Kunimatsu Guenka,

Adilson Amorim Puertes,

Maria Elisabeth Mitsuko Ricco,

Marcio Aparecido de Lacerda,

Diego Theodoro Loinaz,

Zuliney Medeiros Acosta,

Helio Sanches,

Florêncio Ruiz Esteche,

Milene de Oliveira Nantes,

Edman Yamazato,

Cláudia Olívia Cesco Ribeiro Harfouche,

Miriam Heney,

Hugo Borges Soares,

Luiz Felipe Santa Rita d’Athayde Gall,

Oneide Gomes,

Vanderlei Pinheiro de Lima,

Nivaldo Araujo,

Juliana Abuhassan,

Nilo Peçanha Coelho Filho,

Célia Flores Medeiros,

Elvira de Oliveira Marques,

Hugo Pinto de Almeida,

Alice Martins de Jonas,

José Silva,

Afonsina Santana Costa,

Honorina Gonçalves,

Tércio Waldir de Albuquerque,

Marilene de Oliveira Lima,

Jesus Delbar Ferreira Leite,

Bruno Kurt Fehauer,

Eliza Yoko Kanashiro Miyahira,

Rogério Pereira Lobo,

Gabriela Maria Bastos Lucchesi Kadri,

Dilza Andrade Xavier,

Sandra Coutinho Curado,

Patrícia Carneiro de Melo,

Ary Campos de Oliveira,

Mário Sérgio Miranda,

Diana Maria Marques,

Cleuza Helena dos Reis Assis,

Eulália Maria Ferreira de Souza,

Odilza Nogueira,

Norma Suely Flores,

Maria Elza da Silva Cruz,

Sérgio Murilo de Souza Teixeira,

Maria Helena Cruz,

Hedil Marcos Benzi Filho,

Maria Lucia Echeverria Rocha,

Bruno Schneider Pereira Sele,

Braulio Schneider Pereira Sele,

Douglas Lubacheski de Aguiar,

Maria Raquel Lins de Oliveira,

Ana Flávia Martins Cantarin,

Maria Angélica Velasques,

Ivanir Cardoso de Melo,

Fernando Câmara Ferreira,

Adilson de Souza Rodrigues,

Luana Ruiz,

Dra. Emília Emiko Tomé Alves,

Dr. Antonio Carlos de Menezes,

Dr. Cesar Adania,

Alceu Roberto Ungari,

Bruna Arza Schneider,

Joracy Pereira Hernandes,

Antonia de Jesus Pereira,

Maria Artêmia Rocha da Silveira, Jacqueline Fatima Rodrigues de Mendonça,

Francisco Valter Azambuja,

Nair Barbosa Rodrigues.

Antonio Carlos da Silva,

Daniel de Paula e Souza,

Edu Mariano de Souza Júnior,

Jean Rodrigo Lisbinski,

Ester Cruciol,

Carlos Alberto Machado,

Paula Balestieri Mariano de Souza,

Jaqueline Zambiasi,

Mario Kimio Sasada,

Messias Alipio de Oliveira Ribeiro,

José Rizkallah Júnior,

Rosalva Darc Lopes Nakamura,

Antonio Leite de Barros Neto,

Sérgio Luiz Romanholi,

Alessandro Consolaro,

Gustavo Lauro Korte Junior,

Ana Patricia Pinesso,

Elisangela Piffer,

Renatta Silva Venturini,

Walfrido Lourenço de Souza,

Denivaldo Antônio de Oliveira, Ivando Dias da Silva,

Rodolfo Martins Costa,

Joaquim de Jesus Campos de Faria,

Renato da Silva Cavalcanti,

Weber Luciano de Medeiros,

Adriana Teles Morele Monteiro,

Juarez Valerio Durex,

Tânia Cristina Pereira Souza,

Olga Sueli de Oliveira.

*Colaborou Tatyane Gameiro