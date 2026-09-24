Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Está pegando fogo em certo setor dos bastidores do poder... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (24)

Ester Figueiredo

24/09/2026 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Caio Fernando Abreu - Escritor brasileiro

"Nada em mim foi covarde, nem mesmo as desistências: desistir, ainda que não pareça, foi meu grande gesto de coragem”.

FELPUDA

Está pegando fogo em certo setor dos bastidores do poder. Uma bomba-relógio ronda os corredores, pois está circulando um vídeo – bem fora, digamos, do protocolo republicano – envolvendo figurão da alta cúpula e profissional do ramo mais antigo do mundo. Segundo a rádio-corredor, se as imagens vazarem, o que não está nada bonito vai virar escândalo e ainda pode puxar o fio de uma meada bem mais grossa, e põe grossa nisso, e que nem os mais cínicos e reles mortais imaginavam. Pipoca na mão, que o filme promete...

Calote

A eleição está batendo na porta, mas até agora têm candidatos que não estão conseguindo quitar suas dívidas com os cabos eleitorais. Há quem afirme que “isso vai dar ruim”.

Mais

Muito porque as pessoas vítimas do calote estariam dispostas que só a fazer barulho daqueles. E protestar na frente dos comitês dos candidatos, agora, na reta final da campanha eleitoral. Afe!

Foto: Divulgação/Senac

A partir de amanhã (25) até o dia 27, acontecerá em Campo Grande o Festival Internacional da Carne – Do Pasto ao Prato, considerado o maior evento de churrasco de Mato Grosso do Sul. A carreta-escola de Gastronomia do Senac MS participará com 19 oficinas que exploram novas combinações para o churrasco, técnicas profissionais e sabores. A programação foi construída a partir de três eixos: “Brasa sem Brasa”, com preparações relacionadas ao universo do churrasco sem o uso de churrasqueira; “Sabores de MS”, que valoriza ingredientes como mandioca, milho, bocaiuva, baru, mel, pimentas e queijos; e “Churrasco 2.0”, dedicado a acompanhamentos contemporâneos, molhos, conservas, picles e combinações menos convencionais. O festival acontecerá no Parque de Exposições Laucídio Coelho, na sexta-feira de 18h às 23h; no sábado de 11h às 23h e no domingo de 11h às 17h.

Dra Lizabel Gemperli, Eloisa Caiado e Marina BandeiraDra. Lizabel Gemperli, Eloisa Caiado e Marina Bandeira - Foto: Arquivo pessoal

 

Dra Maria Eduarda LorensiniDra. Maria Eduarda Lorensini - Foto: Arquivo pessoal

Elas

Certas lideranças políticas estão até apostando que Mato Grosso do Sul poderá eleger quase a metade da bancada federal só de mulheres. Dentro do atual cenário, opinião é de que as que mais se destacam são Rose Modesto, Mara Caseiro e Camila Jara. A bancada federal é formada por oito deputados. Assim sendo...

Sinal amarelo

A indústria brasileira não teve nada para comemorar em agosto. O índice da Confederação Nacional da Indústria, que acompanha o desempenho do setor, ficou em 46,3 pontos, 4,7 pontos abaixo do registrado em julho. O resultado merece atenção porque foi o pior para esse mês desde 2015, quando o indicador marcou 42,7 pontos, em meio à crise econômica daquele período. O desempenho, portanto, acendeu mais uma luz amarela para o setor.

Em alta

Se a indústria teve motivo para ficar preocupada, a produção agrícola brasileira seguiu em direção oposta. Em 2025, o valor da produção agrícola chegou a R$ 927,2 bilhões, o maior da série histórica do IBGE. O resultado representa crescimento nominal de 18,4% em relação ao ano anterior. A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas também bateu recorde, alcançando 345,4 milhões de toneladas. Foram 53,4 milhões a mais que em 2024. No campo, portanto, os números continuam dando motivos para comemoração.

ANIVERSARIANTES 

  • Mariucha Segatto Chadid Marins, 
  • Luiz Cláudio Alves Pereira (Bito),
  • Sidney Maria Volpe,
  • Carlos Gilberto Recalde,
  • Thaís Pontes Álvares,
  • Hilda Fabiano Santos Assenção,
  • Francisco Pereira Barbosa,
  • Lidelmira Sampaio Mendonça,
  • Dr. Mário Carlos Martins,
  • Michael Andréas Manns,
  • Rubens Pozzi Barbirato Barbosa,
  • Marlene Santana da Silva,
  • Sani Nacagami,
  • Raquel Abrão,
  • José Armando Matos de Araujo,
  • Constantino Gangas Surita,
  • Hérico Acosta de Freitas,
  • Carol Jordão,
  • Vilson de Oliveira Canofe,
  • Suzuko Watanabe Yamazaki,
  • Pascoalina Jacomel Fancelli,
  • Cristina Tibana,
  • Hesio José da Silva,
  • Azir Pedra Tognini,
  • Anderson Lucio da Silva Gri,
  • Djair José de Queiroz,
  • Zilá Maria Azevedo Pegolo,
  • Paulo Roberto Oliva,
  • Aparecido Alves de Souza,
  • Márcio Araújo de Oliveira,
  • Wandeclei de Lourdes Dias,
  • André Ribeiro Corrêa,
  • Cleidson de Lima Silva,
  • Maria Auxiliadora Corrêa Jacob,
  • Sueli de Freitas Santos,
  • Marina Marques,
  • Izabel Galvanin Guidio Fares,
  • Jorge Fernandes Lemes,
  • Letícia Maria Cardoso Coppola,
  • Araê Booch,
  • José Carlos Gomide,
  • Luiz Itamar Castoldi,
  • Rogério Cabral de Menezes,
  • Luiz Rondon Pontes,
  • Valdir Edson Nasser,
  • Jovina Braga Ferreira,
  • Dr. Celso Baptista Tabosa, 
  • Vamprê Ferreira de Souza, 
  • Eduardo Soares da Silva,
  • João Zacarias de Carvalho Corrêa,
  • Amilcar de Paula,
  • Davidson Figliolino,
  • Gabriel Vieira Daige,
  • Maria de Lurdes Medeiros,
  • Edvaldo Rodrigues Pereira,
  • Dr. Dari Werneck da Costa,
  • Maria Eva Souza França,
  • Deolinda do Nascimento Mello,
  • Jurema de Oliveira Artigas,
  • Maria Antonieta dos Anjos,
  • Rosana Oshiro,
  • Marcus Vinicius Seabra,
  • Priscila Teixeira Nunes,
  • Mara Lúcia Geriddi,
  • Enir Pereira Barbosa,
  • Érica Galeano de Arruda,
  • Geraldo Majella Pinheiro,
  • Paulo Uchoa Ribeiro Filho,
  • Edmilson da Silva,
  • Renato Pacheco Swerts,
  • Dr. Eduardo Antonio Ayub,
  • Geraldo Angelo Paschoaletto,
  • Flávia de Miranda Viduani,
  • Helena Sakuran,
  • Luzia Pessoa da Silva Van Der Lan,
  • Mercedes Rodrigues,
  • Amadeu Rampazzo,
  • Maria Faustino Ney,
  • José Oliveira Brandão,
  • Ivo Arno Matthes,
  • Hilário Dalpiaz,
  • Joilson Santos de Paula,
  • Dirson Artur Freitag,
  • Fernando Augusto Oliveira Soares,
  • Reinaldo Guimarães Nascimento,
  • Francisco Paulo Teixeira,
  • Miriam Pereira Ferreira,
  • Adriana Borges de Moraes,
  • Nelson Mendes Pinto,
  • Amilton Aparecido da Silva,
  • Silvio Tumelero de Moraes,
  • André Luiz das Neves Pereira,
  • Dr. Nelson Nogueira Quelho,
  • Dr. Alberto Ignácio de Souza,
  • Cássia Giseli Beraldo Pereira Maciel,
  • Maria Helena Gehlen Balbinot,
  • Sandra Maria Guerra
  • Ruth Eliana dos Reis,
  • Melissa Aparecida Martinelli Gaban,
  • Ciro Guerra Del Barco,
  • Maria Helena Couto Cavalcanti de Moraes,
  • Douglas Alexandre da Silva Monteiro,
  • Michele Baseggio,
  • Fabiola Marquetti Sanches Rahim,
  • Eliana Corvalan Barauna,
  • Giovana Roberta Paniágua Zanardi Mata,
  • Jean Carlos Piloneto,
  • Silvana Salete Fracasso Sontag,
  • Patricia Simocelli Carbonaro.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Programação gratuita de arte & cultura

Festival Mais Cultura reúne dança, música, moda autoral e cinema na UFMS

Programação de amanhã até sexta-feira inclui apresentações artísticas, oficinas, palestras, Feira Geek, moda autoral, shows e exibição de documentários no Autocine

23/09/2026 08h30

Compartilhar
O Teatro Glauce Rocha, principal espaço cultural da UFMS, recebe programação teatral e musical durante todo o festival

O Teatro Glauce Rocha, principal espaço cultural da UFMS, recebe programação teatral e musical durante todo o festival Divulgação

Continue Lendo...

A programação do Festival Mais Cultura deste ano entra, a partir de amanhã, em sua reta final com uma série de atividades gratuitas em diferentes espaços da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.

Com o tema “O que é Arte?”, o festival reúne linguagens como música, dança, teatro, cinema, artes visuais, moda e economia criativa, além de oficinas, palestras e atividades voltadas a diferentes públicos.

Realizado desde a segunda-feira até sexta-feira, o Festival Mais Cultura conta com mais de 100 atividades nos campus da UFMS. A proposta desta edição é ampliar a compreensão sobre o que pode ser considerado arte e aproximar a comunidade universitária e a população de diferentes formas de expressão.

A partir de hoje, a programação ocupa espaços como o Teatro Glauce Rocha, o Laboratório de Práticas Pedagógicas em Artes, Letras e Comunicação (Faalc), o Auditório para Questões Delicadas do Gramado do complexo multiúso, o Autocine UFMS e outros equipamentos da Cidade Universitária.

Na avaliação da reitora da UFMS, Camila Ítavo, a presença das manifestações artísticas integra a função da universidade.

“Universidade não é só ciência e educação, da maneira tradicional, em sala de aula. É também um mundo de oportunidades para apresentar a riqueza das expressões artísticas e todas as suas formas. É muito lindo ver a UFMS engajada com esse movimento”, afirma.

Para a pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte, Lia Brambilla, a diversidade da programação é uma das características desta edição.

“É uma alegria ter uma semana inteira com atividades para as famílias, para a comunidade universitária, e em todos os campus. É um momento importante de promover a arte em todos os seus sentidos e incentivar as pessoas a experimentarem tudo o que ela proporciona”, destaca.

HOJE

Nesta quarta-feira, a programação começa pela manhã com uma apresentação do Moinho Cultural, no Teatro Glauce Rocha. Intitulada “Torillo”, a atividade está marcada para as 9h30min e reúne dança e música.

Às 14h, o público poderá participar da oficina “O que é texto/arte? Oficina de leitura e criação com linguagens verbal, imagética, audiovisual e sonora”, no Faalc – Setor 1.

A programação segue às 16h30min com a conversa “Bem viver Trans”, no Auditório para Questões Delicadas do Gramado do complexo multiúso – Setor 1. A atividade propõe um espaço de diálogo sobre experiências e perspectivas relacionadas à população trans.

À noite, às 19h, o Teatro Glauce Rocha recebe a Mostra de Dança, encerrando a programação do dia dedicada às artes do movimento.

AMANHÃ

Na quinta-feira, o festival amplia a programação para diferentes áreas da Cidade Universitária.

Às 8h, o Anfiteatro do curso de Artes Visuais, no Bloco 8 – Setor 1, recebe a palestra “Do Clique à Criação – Photoshop e IA na construção da imagem”, que aborda ferramentas e processos relacionados à produção visual.

Às 8h30min, o estacionamento do Teatro Glauce Rocha recebe o Sesc em Movimento, enquanto, às 9h30min, o teatro será palco da apresentação da Banda Sinfônica Municipal Isaac Borges Capillé (IBC).

No período da tarde, às 14h, o Anfiteatro do curso de Artes Visuais recebe o minicurso “Antropologia dos museus e das artes: um sobrevoo”. Já às 15h, o Madrigal MS se apresenta no Auditório Prof. Luis Felipe de Oliveira, no curso de Música.

A programação também contempla manifestações da cultura pop. Às 16h30min, o Grupo Clover – K-Pop se apresenta no Autocine. No mesmo espaço, a partir das 17h, começa a Feira de Economia Criativa e Feira Geek, reunindo iniciativas ligadas à produção criativa e à cultura geek.

As atividades seguem à noite no Autocine. Às 18h acontece a Batalha de Random Play Dance, seguida, às 19h, pelo desfile Moda Autoral. No Teatro Glauce Rocha, também às 19h, o público poderá acompanhar o recital de música clássica brasileira “Madeiras Dedilhadas”.

Às 19h15min, o Autocine recebe um Flash Mob. A abertura do evento está prevista para 19h30min e, às 20h, o espaço recebe o show de Jonavo, um dos destaques musicais da programação.

A agenda do dia também inclui o Caminhão de Experiência Tecnológica do Sebrae-MS, integrado às atividades realizadas no Autocine.

ÚLTIMO DIA

Na sexta-feira, último dia do Festival Mais Cultura, a programação começa cedo, às 8h, com Apresentações Culturais no Corredor da Saúde, localizado no Corredor Central. Às 8h30min e às 14h, acontece o Desafio Urban – Hacking Autocine, no Autocine.

Às 14h, o Teatro de Bolso – Setor 1 recebe a oficina “Exploração sensorial por Handpan 432Hz escala D menor Kurd”. No mesmo horário, o Autocine sedia a Feira de Economia Criativa e Feira Geek, que segue movimentando o espaço.

A música toma conta do Autocine a partir das 17h com o Show Alquimistas, seguido pelo Show Pilotos do Oeste, às 18h. Também às 19h, o Auditório Prof. Luis Felipe de Oliveira recebe o Concerto-Palestra com Denise Garcia.

Ainda no período noturno, às 19h, a Sala Imersiva – Museu de Ciência e Tecnologia – Estádio Morenão recebe o Teatro e Roda de Conversa com os temas “Geni e o Zepelim: uma releitura crítica” e “Transições e Interseccionalidades em Roda: Arte, Corpo e Resistência”.

Às 19h30min, o Teatro Glauce Rocha apresenta “Oliver Twist livre adaptação da obra de Charles Dickens – Ato histórico”.

O cinema ganha destaque no encerramento. A partir das 19h, no Autocine, ocorre a Mostra Autocine – Sessão Especial, com as exibições dos documentários “Jardim de Pedra – Vida e Morte de Glauce Rocha” e “Higa Ke – Olho por Olho”.

As escolhas dialogam com a história cultural de Campo Grande. O Teatro Glauce Rocha, um dos principais espaços culturais da universidade, leva o nome da atriz campo-grandense que se destacou no teatro e no cinema brasileiro. Já Roberto Higa tem sua trajetória ligada à fotografia e à documentação da vida cultural e social de Mato Grosso do Sul.

A programação cinematográfica também reforça a proposta do festival de tratar a arte a partir de diferentes linguagens, colocando em diálogo produção audiovisual, memória e patrimônio cultural.

AÇÕES CONTÍNUAS

Ao longo de todos os dias do evento, o público pode conferir a exposição “Itinerâncias 2026”, no Foyer do Auditório Prof. Luis Felipe de Oliveira – Curso de Música, e a mostra “Reencontro de Trajetórias – pinturas e desenhos de Carla de Cápua e Darwin Longo”, na Galeria de Artes Visuais (GAV) – Bloco 8 – Setor 1.

A Mostra Bolsa Artista ocupa o Foyer do Teatro Glauce Rocha e o Autocine. Além disso, a ação “Pintura Container 1 – com Caio Green” acontece hoje, amanhã e na sexta-feira, no Autocine, mesmo local onde o Caminhão de Experiência Tecnológica do Sebrae-MS estaciona amanhã ena sexta-feira.

ARTE ESPALHADA

O Festival Mais Cultura não concentra as atividades em um único palco, mas utiliza diferentes espaços da UFMS. Entre eles estão a GAV, o Teatro Glauce Rocha, o Autocine, a Concha Acústica, a Esplanada do Morenão, o Mercado Escola, a Casa da Ciência e Cultura e os auditórios da universidade.

A Galeria de Artes Visuais, localizada no Bloco 8 da Cidade Universitária, é dedicada à produção contemporânea e recebe trabalhos de professores, estudantes e artistas convidados. O espaço também promove atividades educativas e visitas guiadas.

Já a Concha Acústica, com capacidade para cerca de 750 pessoas, é utilizada para apresentações musicais, teatrais e eventos comunitários. A Esplanada do Morenão, por sua vez, funciona como espaço aberto para shows, exposições e atividades culturais, além de abrigar o Parque da Ciência.

O Autocine UFMS, que já foi utilizado para sessões cinematográficas e atividades de lazer, também passou a receber eventos culturais de diferentes formatos. Durante o festival, o local se transforma em um dos principais pontos de encontro da programação, reunindo música, dança, feiras, tecnologia e cinema.

A iniciativa é desenvolvida pelo Programa Mais Cultura UFMS, espaço destinado à valorização, divulgação e promoção das ações culturais realizadas pela universidade. O programa busca aproximar a comunidade acadêmica da sociedade por meio de projetos, festivais, mostras, oficinas e apresentações.

>> SERVIÇO

Festival Mais Cultura 2026 – “O que é Arte?”

Data: até sexta-feira.
Local: diferentes espaços da UFMS.

Diálogo

Algumas figurinhas envolvidas em assuntos nada republicanos e por isso... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (23)

23/09/2026 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Bert Hellinger - Escritor alemão

"A vida lhe nega milagres, até que entenda que tudo é um milagre. A vida encurta seu tempo, para você se apressar em aprender a viver”.

FELPUDA 

Algumas figurinhas envolvidas em assuntos nada republicanos e por isso mesmo já conhecidas nos corredores da Justiça, estão conseguindo autorização para disputar os cargos que desejam. O cenário virou espécie de festival dos que, ironicamente, passaram a ser chamados de integrantes do “Bloco do Arame”. Afinal, mais enrolados, impossível. Enquanto uns tentam desembaraçar seus problemas nos tribunais, outros seguem firmes na corrida eleitoral, como se nada estivesse acontecendo. E assim vai se formando uma turma bastante peculiar nessa disputa.

Diálogo

Salto

Entre janeiro e setembro deste ano, o Ministério Público do Trabalho (MPT) registrou 376 denúncias de assédio eleitoral, superando o patamar do mesmo período de 2022, quando houve 85 casos. O problema não se restringe a contratos formais e abrange também o trabalho informal.

Mais

O salto expressivo reflete acirramento das tensões políticas nas relações profissionais. São Paulo lidera o ranking, seguido pelo Rio de Janeiro, por Minas Gerais e Goiás. O MPT define a conduta como qualquer ação para influenciar o voto de colaboradores.

DiálogoEdna Guanirão - Foto: Arquivo pessoal

 

DiálogoDra. Gabriela Calazans - Foto: Arquivo pessoal

Agora vai?

A Prefeitura de Campo Grande voltou a anunciar a agilização da operação tapa buraco. É a terceira vez, desde maio, que  se anuncia ofensiva. Em promessa anterior, chegaram a informar que quase 1.600 buracos eram recuperados por dia. Se o número realmente for mantido, talvez seja possível perceber diferença nas ruas. Afinal, há muito tempo o problema deixou de ser pontual e passou a fazer parte da rotina da população. Agora é esperar para ver se desta vez  vão sair do discurso e chegar ao asfalto. Lembrete: a estação das chuvas está chegando e se não agilizar, todo esforço poderá ir por água abaixo.

"Traído"

Em vídeo que tem circulado pelas redes sociais, o ex-prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), acusa de traição o atual gestor Cassiano Maia (PP). Guerreiro lembrou que Cassiano foi seu secretário na prefeitura e foi preparado para sucedê-lo. Hoje o prefeito apoia outro candidato contra o seu criador. Ele não perdoa essa traição do então amigo e aliado político. “O primeiro a ser apunhalado e traído fui eu”, desabafou.

E...

Para piorar a situação de Ângelo Guerreiro, o Tribunal de Justiça de MS rejeitou seu recurso e manteve sua inelegibilidade por oito anos, além de multá-lo em R$ 7,3 milhões. Ele  foi condenado por improbidade administrativa e perda dos direitos políticos pelo contrato irregular feito com empresa para coletar lixo, no período de 2017 a 2019.

ANIVERSARIANTES

  • Raquel Naveira,
  • João Paulo Cestari Grotti,
  • Iolete Moreira,
  • Fadel Tajher Iunes Junior,
  • Maria Teresa Iunes,
  • Carlos Roque Lopes Ferreira Junior,
  • Lauro Benedito Polastrini,
  • Marcilio Mendonça,
  • Ariston Ferreira dos Santos,
  • Celso Ribeiro Filho,
  • Rafaela Moreira,
  • Ricardo Campo Junior,
  • Maria Elena da Silva Flôres,
  • Eloisa Rezende Lino,
  • Jorge Arguello,
  • Adriel Matos Dias,
  • Mauro José de Carvalho Nogueira,
  • Alcir Batista de Oliveira Júnior,
  • Andréia Rodrigues de Oliveira,
  • Dionny Melo Amarilha,
  • Isabella de Medeiros Vieira Sirena,
  • Antônio Vaz Neto,
  • Nil de Mello,
  • Edson Giroto,
  • Alba Valéria Seraphim,
  • Jayro de Sousa,
  • Gleuce Maria Barbosa de Oliveira Millian,
  • Willian Wagner Caxias,
  • Claudet Strobel da Silva,
  • Alírio José Bacca,
  • Regina Maria Takayassu,
  • Fernando Paiva,
  • Edite Akiko Teruya,
  • Carolina Reginatto,
  • Valério Mauro Garcia Alves,
  • Tereza Berto Carmona,
  • Irene Freitas Valdez,
  • Paula Coelho Barbosa Tenuta de Carvalho,
  • Judite Ottersbach Kuhnen,
  • Manoel Rodrigues Antunes,
  • Carlos Roberto Godoy,
  • Kátia Regina Velasquez,
  • Valdomiro de Rezende,
  • Graziela de Fátima Teixeira,
  • Dra. Anna Maria Duarte Miglioli,
  • Aparecida Annes Nunes da Cunha,
  • Gildásio Pedro de Brito,
  • Paschoal Marques Junior,
  • Jair Franco de Souza,
  • Cleusa de Almeida Ouriveis,
  • Andréa Zotta Gutierrez,
  • Maria Helena Almeida,
  • Elenyr Rodrigues,
  • Licio Corrêa Amorim,
  • João de Oliveira Simões Netto,
  • Edenir dos Santos Ramos,
  • Janer César Shinohara Almeida,
  • Lino Lúcio Nantes,
  • Rita Aparecida de Souza Leônidas,
  • Adair Detoni,
  • Atanagildes de Godoy,
  • Goretti Milanês,
  • Arisvander de Carvalho,
  • Ivo César Bertollo,
  • Orimar dos Anjos,
  • Célia Regina Ottoni Camargo,
  • Ademir de Oliveira,
  • Dra. Ione Kanasiro Miyahira,
  • Cláudia Higa Gil,
  • Arlindo Inácio Flores,
  • Carla Selingardi Lazzarini,
  • Raphaela Campos Gomes da Silva,
  • Edilson Carlos Araújo de Oliveira,
  • Carlos Antonio Lucena,
  • Valdenir Camilo,
  • Uber de Souza Barbosa,
  • Maria Cecília de Campos,
  • Antônio Augusto Espíndola,
  • Bruno Ricardo Reichardt,
  • Jakson Vanderley da Silva Pereira,
  • Paulo Henrique Rosseto de Souza,
  • Maria Cristina Longo Pereira,
  • Alberto César Batista Vieira,
  • Celeste Francisco Chacarosque Marciano,
  • Rosely Aparecida Molina,
  • Célio de Souza Rosa,
  • Benedito Elias da Silva,
  • Cristiane Antero,
  • Mary Coelle Arrais Leal,
  • Dr. Fernando Augusto de Abreu Sampaio,
  • Paulo Gustavo Pahl,
  • Jaime Silva Junkes,
  • Mário Marcos de Oliveira Rocha,
  • Ellen Greves Giovanini,
  • Thamilyn Benites Machado,
  • Valéria Augusta Alves Pires Klein,
  • Ludinei Vasques,
  • Onofre Gomes de Azevedo Junior,
  • Mônica de Queiroz Stateri,
  • Gilmar Nogueira Nunes,
  • Marcus Vinicius Ramos da Silva,
  • Elizabeth Fátima Costa,
  • Éverson Medeiros de Lima,
  • Mara Cristina de Andrade e Silva,
  • Karina de Almeida Batistuci,
  • Felipe Cazuo Azuma,
  • Paulo Tadeu de Barros Mainardi Nagata.

Colaborou com Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Leilão de R$ 35 bi da Malha Oeste atrai Irmãos Batista, Rumo, MRS e FCA
SÓ GIGANTES

/ 19 horas

Leilão de R$ 35 bi da Malha Oeste atrai Irmãos Batista, Rumo, MRS e FCA

2

Resultado da Loteria Federal 6103-4 de hoje, quarta-feira (23/09)
LOTERIA

/ 6 horas

Resultado da Loteria Federal 6103-4 de hoje, quarta-feira (23/09)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3787, de quarta-feira (23/09)
LOTERIA

/ 5 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3787, de quarta-feira (23/09)

4

Frio derruba temperaturas em até 5°C e Campo Grande entra em alerta
QUEDA NOS TERMÔMETROS

/ 1 dia

Frio derruba temperaturas em até 5°C e Campo Grande entra em alerta

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 7125, quarta-feira (23/09)
LOTERIA

/ 5 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7125, quarta-feira (23/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
arthur maximiliano

/ 16/09/2026

Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais