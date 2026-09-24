Está pegando fogo em certo setor dos bastidores do poder... Leia na coluna de hoje

Caio Fernando Abreu - Escritor brasileiro
"Nada em mim foi covarde, nem mesmo as desistências: desistir, ainda que não pareça, foi meu grande gesto de coragem”.
FELPUDA
Está pegando fogo em certo setor dos bastidores do poder. Uma bomba-relógio ronda os corredores, pois está circulando um vídeo – bem fora, digamos, do protocolo republicano – envolvendo figurão da alta cúpula e profissional do ramo mais antigo do mundo. Segundo a rádio-corredor, se as imagens vazarem, o que não está nada bonito vai virar escândalo e ainda pode puxar o fio de uma meada bem mais grossa, e põe grossa nisso, e que nem os mais cínicos e reles mortais imaginavam. Pipoca na mão, que o filme promete...
Calote
A eleição está batendo na porta, mas até agora têm candidatos que não estão conseguindo quitar suas dívidas com os cabos eleitorais. Há quem afirme que “isso vai dar ruim”.
Mais
Muito porque as pessoas vítimas do calote estariam dispostas que só a fazer barulho daqueles. E protestar na frente dos comitês dos candidatos, agora, na reta final da campanha eleitoral. Afe!
A partir de amanhã (25) até o dia 27, acontecerá em Campo Grande o Festival Internacional da Carne – Do Pasto ao Prato, considerado o maior evento de churrasco de Mato Grosso do Sul. A carreta-escola de Gastronomia do Senac MS participará com 19 oficinas que exploram novas combinações para o churrasco, técnicas profissionais e sabores. A programação foi construída a partir de três eixos: “Brasa sem Brasa”, com preparações relacionadas ao universo do churrasco sem o uso de churrasqueira; “Sabores de MS”, que valoriza ingredientes como mandioca, milho, bocaiuva, baru, mel, pimentas e queijos; e “Churrasco 2.0”, dedicado a acompanhamentos contemporâneos, molhos, conservas, picles e combinações menos convencionais. O festival acontecerá no Parque de Exposições Laucídio Coelho, na sexta-feira de 18h às 23h; no sábado de 11h às 23h e no domingo de 11h às 17h.
Elas
Certas lideranças políticas estão até apostando que Mato Grosso do Sul poderá eleger quase a metade da bancada federal só de mulheres. Dentro do atual cenário, opinião é de que as que mais se destacam são Rose Modesto, Mara Caseiro e Camila Jara. A bancada federal é formada por oito deputados. Assim sendo...
Sinal amarelo
A indústria brasileira não teve nada para comemorar em agosto. O índice da Confederação Nacional da Indústria, que acompanha o desempenho do setor, ficou em 46,3 pontos, 4,7 pontos abaixo do registrado em julho. O resultado merece atenção porque foi o pior para esse mês desde 2015, quando o indicador marcou 42,7 pontos, em meio à crise econômica daquele período. O desempenho, portanto, acendeu mais uma luz amarela para o setor.
Em alta
Se a indústria teve motivo para ficar preocupada, a produção agrícola brasileira seguiu em direção oposta. Em 2025, o valor da produção agrícola chegou a R$ 927,2 bilhões, o maior da série histórica do IBGE. O resultado representa crescimento nominal de 18,4% em relação ao ano anterior. A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas também bateu recorde, alcançando 345,4 milhões de toneladas. Foram 53,4 milhões a mais que em 2024. No campo, portanto, os números continuam dando motivos para comemoração.
ANIVERSARIANTES
- Mariucha Segatto Chadid Marins,
- Luiz Cláudio Alves Pereira (Bito),
- Sidney Maria Volpe,
- Carlos Gilberto Recalde,
- Thaís Pontes Álvares,
- Hilda Fabiano Santos Assenção,
- Francisco Pereira Barbosa,
- Lidelmira Sampaio Mendonça,
- Dr. Mário Carlos Martins,
- Michael Andréas Manns,
- Rubens Pozzi Barbirato Barbosa,
- Marlene Santana da Silva,
- Sani Nacagami,
- Raquel Abrão,
- José Armando Matos de Araujo,
- Constantino Gangas Surita,
- Hérico Acosta de Freitas,
- Carol Jordão,
- Vilson de Oliveira Canofe,
- Suzuko Watanabe Yamazaki,
- Pascoalina Jacomel Fancelli,
- Cristina Tibana,
- Hesio José da Silva,
- Azir Pedra Tognini,
- Anderson Lucio da Silva Gri,
- Djair José de Queiroz,
- Zilá Maria Azevedo Pegolo,
- Paulo Roberto Oliva,
- Aparecido Alves de Souza,
- Márcio Araújo de Oliveira,
- Wandeclei de Lourdes Dias,
- André Ribeiro Corrêa,
- Cleidson de Lima Silva,
- Maria Auxiliadora Corrêa Jacob,
- Sueli de Freitas Santos,
- Marina Marques,
- Izabel Galvanin Guidio Fares,
- Jorge Fernandes Lemes,
- Letícia Maria Cardoso Coppola,
- Araê Booch,
- José Carlos Gomide,
- Luiz Itamar Castoldi,
- Rogério Cabral de Menezes,
- Luiz Rondon Pontes,
- Valdir Edson Nasser,
- Jovina Braga Ferreira,
- Dr. Celso Baptista Tabosa,
- Vamprê Ferreira de Souza,
- Eduardo Soares da Silva,
- João Zacarias de Carvalho Corrêa,
- Amilcar de Paula,
- Davidson Figliolino,
- Gabriel Vieira Daige,
- Maria de Lurdes Medeiros,
- Edvaldo Rodrigues Pereira,
- Dr. Dari Werneck da Costa,
- Maria Eva Souza França,
- Deolinda do Nascimento Mello,
- Jurema de Oliveira Artigas,
- Maria Antonieta dos Anjos,
- Rosana Oshiro,
- Marcus Vinicius Seabra,
- Priscila Teixeira Nunes,
- Mara Lúcia Geriddi,
- Enir Pereira Barbosa,
- Érica Galeano de Arruda,
- Geraldo Majella Pinheiro,
- Paulo Uchoa Ribeiro Filho,
- Edmilson da Silva,
- Renato Pacheco Swerts,
- Dr. Eduardo Antonio Ayub,
- Geraldo Angelo Paschoaletto,
- Flávia de Miranda Viduani,
- Helena Sakuran,
- Luzia Pessoa da Silva Van Der Lan,
- Mercedes Rodrigues,
- Amadeu Rampazzo,
- Maria Faustino Ney,
- José Oliveira Brandão,
- Ivo Arno Matthes,
- Hilário Dalpiaz,
- Joilson Santos de Paula,
- Dirson Artur Freitag,
- Fernando Augusto Oliveira Soares,
- Reinaldo Guimarães Nascimento,
- Francisco Paulo Teixeira,
- Miriam Pereira Ferreira,
- Adriana Borges de Moraes,
- Nelson Mendes Pinto,
- Amilton Aparecido da Silva,
- Silvio Tumelero de Moraes,
- André Luiz das Neves Pereira,
- Dr. Nelson Nogueira Quelho,
- Dr. Alberto Ignácio de Souza,
- Cássia Giseli Beraldo Pereira Maciel,
- Maria Helena Gehlen Balbinot,
- Sandra Maria Guerra
- Ruth Eliana dos Reis,
- Melissa Aparecida Martinelli Gaban,
- Ciro Guerra Del Barco,
- Maria Helena Couto Cavalcanti de Moraes,
- Douglas Alexandre da Silva Monteiro,
- Michele Baseggio,
- Fabiola Marquetti Sanches Rahim,
- Eliana Corvalan Barauna,
- Giovana Roberta Paniágua Zanardi Mata,
- Jean Carlos Piloneto,
- Silvana Salete Fracasso Sontag,
- Patricia Simocelli Carbonaro.
Colaborou com Tatyane Gameiro