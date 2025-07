Êta Mundo Melhor": a continuação de "Êta Mundo Bom" que você precisa ver!

LITERATURA

Podem concorrer alunos do 3° ano do Ensino Médio de escolas públicas de Campo Grande, de Dourados e de outros municípios

Dar voz às ideias, passear pelo universo poético de Manoel de Barros e transformar sonhos em oportunidades reais. A Fundação Manoel de Barros (FMB), com o apoio da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED), do grupo Companhia das Letras e da Uniderp, lançou o Concurso de Redação – Um Passeio com Manoel, na semana passada. Em sua nona edição, o concurso é voltado para alunos da rede pública de ensino e vai premiar os três primeiros colocados com bolsas de estudos em uma universidade particular.

De acordo com o diretor da Fundação Manoel de Barros, Marcos Henrique Marques, o concurso tem como objetivos principais incentivar o hábito da escrita, promovendo o desenvolvimento das habilidades de redação, despertar o interesse pela leitura, proporcionar o contato com a linguagem e as obras do poeta Manoel de Barros (1916-2014), fortalecer práticas pedagógicas mais avançadas; e ampliar as oportunidades de acesso ao Ensino Superior.

“O concurso oportuniza ao participante a elevação da autoestima e da autoconfiança para o enfrentamento de situações no mercado de trabalho, na carreira e em uma nova profissão. E busca promover a mobilidade social. Citando Manoel de Barros, o concurso é um ‘fazedor de amanhecer’, ‘um esticador de horizontes’”, destaca o diretor.

Neste ano, pela segunda vez, a iniciativa contará com duas categorias. O concurso é voltado para estudantes do 3º ano do Ensino Médio regularmente matriculados em escolas públicas.

Pela categoria Campo Grande e Região Metropolitana, serão contemplados os alunos de escolas públicas de Campo Grande, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Terenos. E pela categoria Dourados e Região, poderão participar alunos da rede pública de Caarapó, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Laguna Carapã, Maracaju, Rio Brilhante e Vicentina.

A PROVA

Ao participar do concurso, os estudantes deverão escrever um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa. O tema a ser desenvolvido é “O Impacto das Redes Sociais na Saúde Mental dos Jovens” e será exigida a produção do texto com possível viés temático do poema “O Apanhador de Desperdícios”, escrito pelo poeta Manoel de Barros, entre outros textos que farão parte da coletânea da prova.

CRONOGRAMA

A redação deverá ser realizada nas escolas entre os dias 1º e 22 de agosto deste ano, dentro do período de aula dos estudantes. Dias depois, entre 1º e 14 de setembro, será a primeira etapa de correção das redações, período em que 125 redações serão selecionadas para a segunda etapa do concurso – os escritores dessas redações serão anunciados no dia 19 de setembro. Entre 22 e 26 de setembro, os 125 alunos selecionados realizarão a segunda redação, sobre um novo tema, na sede da Fundação Manoel de Barros.

Entre 29 de setembro e 10 de outubro, será realizada a correção das 125 redações. Já no dia 21 de outubro, a comissão julgadora fará a correção das redações, selecionando os 40 semifinalistas da categoria Campo Grande e Região Metropolitana. A premiação será em 5 de novembro na Capital.

Destas redações semifinalistas, serão escolhidas as 10 finalistas e, entre estas, as três primeiras colocadas. Mais detalhes sobre a categoria que envolve a região de Dourados estarão disponíveis no site da FMB.

BOLSAS

Pela categoria Campo Grande e Região Metropolitana, os estudantes classificados do primeiro ao terceiro lugar receberão bolsas de estudos na modalidade presencial na Uniderp, sendo uma bolsa de 100% para o primeiro colocado, de 70% para o segundo e de 50% para o terceiro. Entre as opções de cursos estão: Direito, Biomedicina, Administração, Engenharia Civil, Psicologia, Publicidade e Propaganda, entre outros.

O professor do aluno vencedor será premiado com uma bolsa de estudos de 100%, na modalidade EAD de pós-graduação lato sensu.

Com esse concurso, estudantes do 3º ano do Ensino Médio da rede pública têm a chance de apostar no próprio talento e no poder da palavra e da escrita. Mais informações pelo site www.fmb.org.br/, pelos telefones (67) 98166-0166 e (67) 98143-5679, e pelas redes sociais Facebook e Instagram.

O Apanhador de Desperdícios

Desenhos criados por Manoel de Barros - Foto: Reprodução

Uso a palavra para compor meus silêncios.

Não gosto das palavras

fatigadas de informar.

Dou mais respeito

às que vivem de barriga no chão

tipo água pedra sapo.

Entendo bem o sotaque das águas.

Dou respeito às coisas desimportantes

e aos seres desimportantes.

Prezo insetos mais que aviões.

Prezo a velocidade

das tartarugas mais que a dos mísseis.

Tenho em mim um atraso de nascença.

Eu fui aparelhado

para gostar de passarinhos.

Tenho abundância de ser feliz por isso.

Meu quintal é maior do que o mundo.

Sou um apanhador de desperdícios:

amo os restos

como as boas moscas.

Queria que a minha voz tivesse um formato

de canto.

Porque eu não sou da informática:

eu sou da invencionática.

Só uso a palavra para compor meus silêncios.

(poema de “Memórias Inventadas: as Infâncias de Manoel de Barros”, 2008)

