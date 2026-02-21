Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Explorando Mel Brooks: A Memória de um Gênio da Comédia

Um documentário sobre humor, amizade, perdas e o peso de sobreviver ao próprio legado

Flavia Viana

Flavia Viana

21/02/2026 - 13h00
O documentário Mel Brooks: The 99 Years Old Man! nasce menos como uma homenagem clássica e mais como um gesto de urgência. Não a urgência do mercado, mas a do tempo. Mel Brooks completa cem anos em 28 de junho de 2026, e sua trajetória atravessa praticamente toda a história do entretenimento moderno.

Do rádio à televisão, do cinema de estúdio à Broadway, da sátira política ao besteirol absoluto, Brooks não apenas acompanhou transformações culturais profundas como ajudou a provocá-las.

A decisão de registrar essa memória em vida parte de Judd Apatow, um dos nomes centrais da comédia norte-americana contemporânea. Apatow não se aproxima de Brooks como um biógrafo distante nem como um crítico do presente julgando o passado.

Ele se coloca como fã. Seu cinema e sua televisão foram moldados por uma ideia de liberdade criativa que Brooks ajudou a instaurar: a de que o humor pode ser grosseiro, político, autorreferente e profundamente humano ao mesmo tempo.

Mel Brooks costuma ser definido como o inventor do besteirol, mas essa etiqueta nunca deu conta de sua complexidade. Seu humor nasce do vaudeville, do humor judaico, da paródia consciente de gêneros clássicos e da sátira como ferramenta de enfrentamento.

Quando Brooks desmonta o faroeste, o terror ou o musical, ele não está apenas rindo do cinema, mas expondo as estruturas de poder, moral e exclusão que esses gêneros carregam. O riso, para ele, sempre foi uma forma de sobrevivência.

A série se divide em três episódios que não seguem uma cronologia rígida, mas um percurso emocional. O primeiro revisita sua formação, a experiência como soldado na Segunda Guerra Mundial e a entrada no humor televisivo.

O segundo mergulha no auge criativo, quando Brooks redefine a paródia no cinema e se consolida como uma figura incontornável de Hollywood. O terceiro é o mais delicado e, talvez, o mais poderoso. Ele fala de envelhecer, de perder amigos, de vaidade, arrependimentos e da estranheza de se tornar um monumento ainda em vida.

A recepção crítica foi majoritariamente entusiasmada justamente por essa recusa em suavizar o passado. O documentário não tenta “atualizar” Mel Brooks nem pedir desculpas por ele. Há piadas que não entram. Há contextos explicados. Mas nunca existe a sensação de censura retrospectiva.

Explorando Mel Brooks: A Memória de um Gênio da Comédia - Divulgação

O próprio Brooks comenta, com lucidez e ironia, o que hoje não faria mais e aquilo que jamais abriria mão. O filme confia na inteligência do espectador para lidar com o desconforto.

Um dos núcleos emocionais mais fortes da série está na relação entre Brooks e Carl Reiner. Os dois foram melhores amigos, parceiros criativos e quase uma entidade única por décadas.

A presença de Rob Reiner, filho de Carl, adiciona uma camada inesperada de emoção. Seus depoimentos foram exibidos poucas semanas após o assassinato de seu filho, uma dor que não é verbalizada diretamente, mas atravessa cada gesto, cada silêncio.

A decisão de Apatow de não editar essas falas para “contextualizar” o luto é essencial. Qualquer tentativa de ajuste quebraria a integridade do registro. O que se vê é um documentário que aceita a dor como parte da vida, sem moldura explicativa.

Isso dialoga profundamente com a própria condição de Mel Brooks, um homem que sobreviveu à maioria de seus contemporâneos e precisa conviver com essa solidão tardia.

Outro aspecto raro é a franqueza com que Brooks fala de sua vida pessoal. Ele se reconhece como um pai ausente, absorvido pelo trabalho e pelo ego criativo. Fala de seu casamento com Anne Bancroft com uma mistura de devoção e insegurança.

Ele a amava intensamente, mas admite o ciúme do talento e do reconhecimento dela. Essa honestidade desmonta a imagem do gênio confortável e revela um homem cheio de contradições, afetos desorganizados e vaidades nunca completamente resolvidas.

Mesmo com piadas datadas e referências que hoje soam politicamente incorretas, o documentário se impõe como um registro essencial. Não porque tenta absolver Mel Brooks, mas porque entende sua importância estrutural. Ele não apenas fez rir. Ele ensinou que o riso pode ser uma forma de enfrentamento do trauma, da opressão e do absurdo do poder.

No fim, Mel Brooks: The 99 Years Old Man! não é apenas o retrato de um comediante lendário, mas de um homem que se recusa a agir de acordo com a sua idade. Não por negação do tempo, mas por fidelidade a si mesmo. Rir, para Mel Brooks, nunca foi um gesto juvenil. Sempre foi um gesto de sobrevivência.

FELPUDA

Trecho da BR-163, mais precisamente que leva à entrada da cidade... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna deste sábado e domingo (21/22)

21/02/2026 00h02

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Iolete Moreira poeta de ms
Poema escondido é voz que o vento abraça”.

Felpuda

Trecho da BR-163 (Campo Grande-Dourados), mais precisamente que leva à entrada da cidade de Nova  Alvorada do Sul, está competindo com a Capital no quesito buracos. Alguns motoristas dizem, ironicamente, que são tantos que uns estão disputando com outros a primazia de atormentar quem é obrigado a usar a rodovia. Há quem diga que parlamentares estaduais e federais costumam passar por lá e bem que poderiam pedir providências. Vai que nesse ano eleitoral alguns deles se “sensibilizem”, né?!

Diálogo

O carioca Márcio Granatowicz, sócio da joalheria artesanal Art’G, que há 42 anos atua no mercado de alta joalheria autoral, é finalista da principal categoria do Inhorgenta Awards deste ano, considerado o “Oscar” da joalheria mundial.

O anel buquê, peça classificada, é composto por 14 discos côncavos de ouro 18K, cortados e moldados à mão e organizados em camadas que permitem movimento sutil. Dois diamantes naturais funcionam como pontos focais de luz na composição.  A cerimônia do prêmio será realizada neste sábado, no Bavaria Film Studios, em Munique, Alemanha. 

Diálogo
Patricia Ajeje, que assumiu o cargo de vice-presidente e gerente-geral da empresa Chem-Trend para o Hemisfério Sul

“Conto”

Com o passar dos dias, alguns dos bolsonaristas rebeldes estão tentando mostrar publicamente uma “realidade” que não passa de “um conto de fadas”, segundo políticos mais antenados.  Dizem que as coisas estão andando conforme quer Bolsonaro para as articulações em MS. Por fim, lembram  que tentar encarar quem tem “bala na agulha” é como enfrentar leões com cortador de unha.

Carta

O senador Nelson Trad Filho (PSD) não desistiu de tentar a reeleição e vem articulando “no maior quieto” para viabilizar seu nome na chapa do grupo que trabalha pró-governador Eduardo Riedel. O parlamentar está num partido que começa a se “desidratar” em MS, mas há quem afirme que ele teria “uma carta na manga”.  
Sei não...

Na espera

O deputado estadual  Coronel David fez um périplo em algumas unidades da saúde de Campo Grande, e diante da situação difícil enfrentada por pacientes, comunicou ao secretário municipal de Saúde 
Marcelo Vilela e ao coordenador de Urgências da Pasta, Yama Higa que tem meio milhão em emendas. 
“Quem procura atendimento não quer luxo. Quer dignidade, respeito e rapidez”, salientou. Só!

Diálogo
Bianca Burgos e Monica Burgos

ANIVERSARIANTES

SÁBADO (21)

  •  André Figueiredo Dobashi
  •  Juvenal de Assunção Neto
  •  Maurício Gianotti Franco
  •  Jane Luce Molinar de Castro
  •  Claurizeth Santos da Silva
  •  Denise Tamazato
  •  Dra. Maria Aparecida Devulsky Shimabukuro
  •  Murilo Lopes da Silva
  •  Silvio Roberto Padovani
  •  Wladimir Antunes Callepso
  •  Cleide Mestriner Marques da Costa
  •  Vilma Barros
  •  Sérgio Francisco Longo Filho
  •  Jeferson Narciso Belazi
  •  Lino Brito Loureiro
  •  Gutemberg Candido Novaes
  •  Renata Chaves Gutterres Loinaz
  •  Maria Agostinha Deniz
  •  Florestina Alves Pereira
  •  Nanci Martins Monteiro Domingues
  •  Luis Francisco Leite Gomes
  •  Gilvan Alves de Almeida Silva
  •  Jorge Manoel Elias do Nascimento
  •  Maria Alayr Barbosa Lins
  •  Adriana Fedrizzi Marques
  •  Manfredo Alves Corrêa
  •  Lyandra Fogolin Domingos
  •  Rodrigo Camargo
  •  Valnete (Val) da Silva Costa
  •  Fernanda Serrano
  •  Elcy de Castro Rondon
  •  Evandro Ziemann
  •  Ludmila Vigilato Maluf
  •  Rafaela Domingos Siufi
  •  Thaís Maria Monteiro Vendas
  •  Priscila Braga Meneguzzo
  •  Kátia Castelari da Silva
  •  Edgard Augusto Nunes
  •  Willian Chebel Duailibi
  •  Denise Corrêa da Costa Machado Bezerra
  •  Oscar Tamai
  •  Milton Márcio Lacerda
  •  Iara Navas
  •  Jorge Luis da Rosa Salomão
  •  Dolores de Barros Cantero
  •  Abílio Neves
  •  Maria Inês Miyahira
  •  Maria de Fátima Vilela
  •  Rogers Pinheiro Teodoro
  •  Maria José Ottoni
  •  Dr. Aloísio Freitas Macedo
  •  Alzira de Almeida Silva
  •  Luis Gustavo Pinheiro Sleiman
  •  Dr. Moacir Alves Chianea
  •  Silvia Nunes da Cunha
  •  Luiz Carlos da Costa Abaid
  •  Pablo de Barros Campos Marques
  •  Nelson Salomão Saigali
  •  Vitor Hugo Nunes Rocha
  •  Antonio Geraldo Castelo
  •  William Tomikawa
  •  Olívio Teixeira Gomes
  •  José Maria Ribeiro
  •  Geisa Lúcia da Silva
  •  Adão Ferreira Gonçalves
  •  Milta Ruth de Barros Costa
  •  Sheila Cafure Bolssonaro
  •  Zenaide Bueno dos Santos
  •  Eleonor Xavier Ogeda
  •  Elizabeth Benigna de Araújo
  •  Cláudia Torres Calonga
  •  Marcus Vinicius Corrêa
  •  Cassilda Castelari da Silva
  •  Marlon Kumpel
  •  Wagner Mansur Saad
  •  Andrea Carine Lobo Ghisleni
  •  Renan Maffei
  •  Adriana dos Santos Ormond
  •  Maylla dos Reis Zanatta
  •  Alexandre Augusto Forcinitti Valera
  •  Marilene Insaurralde
  •  Jonas Trevisan

DOMINGO (22)

  •  Simone Nassar Tebet Rocha
  •  Martinha Socorro Vera Gavilan Villanueva
  •  Isabel Busse
  •  Rafael Nakazone
  •  Edmur Miglioli Junior
  •  Eduardo dos Reis Vargas
  •  José Felix Filho
  •  Rener Alves Dutra
  •  Elza Garcia da Silva
  •  Roberto Alves Gamarra
  •  Adalberto Ferreira Tenório
  •  Antonio Carlos Marques Galvão
  •  Claudiney Queiroz de Oliveira
  •  Rechia Antonio Marques Cougo
  •  Júlia Guimarães Falcão Zamboni Freitas
  •  Nicolau de Nóbrega
  •  Regina Lane Calepso Paludo
  •  Leila Gonçalves Azambuja
  •  Morgana Mattos Lima
  •  Gilberto Tadeu Vicente
  •  Mário Sérgio de Abreu Filho
  •  Rosane Pasqualotto Bernardy
  •  Maria Júlia Oliveira Lima Remonatto
  •  Leila Rezek Tannous Guimarães
  •  Dartagnan Zanella Messias
  •  Vera Lúcia Soares Katayama
  •  Maysa Abussafi Figueiró
  •  Dr. Cleomedes Baís Lage
  •  Ezequiel Pena Vieira
  •  Jose Vicente Martins
  •  Saulo Sandim da Silva
  •  Edvaldo José Bezerra
  •  Sandra Cristina Mendonça
  •  Heitor Corrêa
  •  José de Camargo Borba Filho
  •  Romildo Pinto
  •  Hiroshi Tamai
  •  Celso Dorta
  •  Vera Helena Pitthan Freire
  •  Érica Freire dee Vasconcelos
  •  Waldo Lúcio Loureiro da Costa
  •  Margarida da Silva Costa
  •  Cláudio Braz de Oliveira
  •  Aracy Pinto de Souza
  •  Gilberto Leandro de Souza Rosa
  •  Joaquim José de Lima
  •  Severino Ferreira dos Santos
  •  Adriana Rodrigues Moraes
  •  Ana Lúcia Gonzales dos Santos
  •  Ester Nakao Odashiro Miiji
  •  Maria Vanezia Castro Lemos
  •  Mara Castro Leite
  •  Alaíde Fernandes Ramires
  •  Jane Aracy da Cunha Gualberto
  •  Roney Pereira Perrupato
  •  Marilza Gonçalves de Castro
  •  Sophia Beatriz Ferreira Cardoso da Silva
  •  Maria Vanir Mayer
  •  Robson Luiz da Paixão
  •  Leda Moreira Lima
  •  Camila Panzetti Alonso
  •  Acir Murad Sobrinho
  •  Angélica Vanessa da Silva
  •  Ricardo Hildebrand Camargo
  •  Luiz Carlos Icety Antunes
  •  José Elias Cafure
  •  Talita Guerra
  •  Fernanda Lalucci Braga
  •  Edivânia Cristina Bolonhin
  •  Cláudia Heloisa Lugnani Gouvêa
  •  Janaína Aparecida Gontijo da Costa
  •  Isis Neri Sato de Freitas
  •  Cláudia Regina Baur Arfux

Lazer

Conheça opções de chalés em paraíso natural para fugir da rotina

Pertinho de Campo Grande, cerca de duas horas de distância, conheça o Distrito de Camisão, em Aquidauana (MS), que oferece diversas opções de hospedagem e passeios

20/02/2026 12h44

Reprodução Redes Sociais

Mato Grosso do Sul, berço de belezas naturais e com investimentos no turismo, oferece diversas opções de refúgio, como o Distrito de Camisão, que faz parte do município de Aquidauana e fica a 130 km de Campo Grande - o equivalente a duas horas de carro.

O percurso já proporciona uma vista deslumbrante da Estrada Parque, conhecida por suas paisagens naturais que encantam e conduzem o viajante à tranquilidade da natureza.

Confira a lista com cinco opções de hospedagem para aqueles que desejam aproveitar em meio à tranquilidade da natureza: 

Reprodução Redes Sociais

1. Chalé Valle Sagrado


O chalé é uma opção para famílias, oferecendo acomodações com uma cama de casal e duas camas de solteiro.

As acomodações prezam pelo conforto. O interior dispõe de cozinha, sala de estar, lareira e janelas amplas, que permitem a entrada de iluminação natural e favorecem a vista.

Na área externa, a jacuzzi é, sem dúvida, um espaço ideal para relaxamento, enquanto as crianças podem se divertir na piscina com cascata. Como não pode faltar um bom churrasco, o local também conta com churrasqueira e espaço para fogueira.

 

O espaço conta com:

  • Wi-Fi
  • Estacionamento
  • Ar-condicionado
  • Aceita animais

 

Fica próximo a locais como o Mirante do Morro do Paxixi e a Vinícola Terroir Pantanal. Saiba mais pela página do Instagram @chalevallesagrado ou pelo Airbnb clicando aqui.

Reprodução Redes Sociais

2. Alma Chalé


Com avaliação de 5 estrelas no Google, o agendamento pode ser feito pelo site ou via WhatsApp. Como destaca a própria descrição, o espaço preza para que o hóspede restabeleça a conexão com os pequenos prazeres da vida.

Aconchegante, o chalé cria a sensação de que o visitante está em casa. A estadia inclui itens essenciais, como utensílios, roupas de cama e banho.

As acomodações contam com dois quartos, proporcionando mais privacidade ao casal, além de um banheiro com hidromassagem e cromoterapia, lareira, cozinha equipada, televisão de 60 polegadas com Netflix e som Bluetooth, sala de estar climatizada com sofá-cama e acesso à internet.

A área externa dispõe de um espaço para fogueira ao ar livre, piscina com cascata e hidromassagem, além de uma churrasqueira equipada, o espaço não aceita pets. A propriedade também possui acesso ao rio Aquidauana.

Possui parceria com a Vinícola Terroir Pantanal e oferece excelente opções de vinhos e muito mais!

Para saber mais, basta visitar a página no Instagram @almachalems ou acessar o site clicando aqui.

Reprodução Redes Sociais

3. Casa Container Camisão

Fugindo do tradicional, a casa container oferece o que há de melhor, proporcionando conforto e comodidade em meio à natureza exuberante de Camisão, com vista para a Serra de Maracaju e à beira do rio Aquidauana.

Em frente à Vinícola Terroir Pantanal e com acesso próximo ao Morro do Paxixi, o espaço aceita animais de estimação.

A casa conta com dois quartos, dois banheiros, cozinha e sala de estar, acomodando até quatro pessoas. Além disso, oferece Wi-Fi e uma área externa ampla com pergolado, rede e um deck acima da instalação como diferencial.

A sala e a cozinha são integradas, proporcionando uma sensação de amplitude. O condomínio possui acesso ao rio Aquidauana.

O local conta com:

  • Cozinha equipada
  • Estacionamento
  • Televisão
  • Local para fogueira
  • Wi-Fi
  • Ar-condicionado
  • Aceita animais

É possível fazer reservas pelo Airbnb clicando aqui ou pelo Booking clicando aqui. Para saber mais, basta visitar a página do Instagram @casa_container_camisao.

Reprodução Redes Sociais

4. Chalé Aliança

Com 18m², o chalé possui 6m² de varanda, projetada para melhor aproveitamento do espaço. O ambiente conta com uma cama de casal queen, uma bicama de solteiro, um sofá-cama, além de área de cozinha e banheiro. O chalé acomoda até quatro pessoas.

Com uma pegada sustentável, o local investiu em boas práticas ambientais e sociais. Está localizado a 200 metros da Vinícola Terroir Pantanal.

Conta ainda com piscina privativa, pergolado, churrasqueira e lareira.

O espaço não fornece lençóis, toalhas e alimentação, mas é totalmente mobiliado.

O interior conta com:

  • Cozinha integrada
  • Ar-condicionado
  • Ventilador
  • Televisão
  • Aparelho de som

As reservas podem ser feitas por meio do WhatsApp, disponível na bio do Instagram @chalealiancams.

Reprodução Redes Sociais

5. Cabana Komodo

Com o diferencial de ser o primeiro domo geodésico de Mato Grosso do Sul, a cabana está localizada aos pés do Morro do Paxixi. O conceito do Domo Okawando encanta, promovendo uma imersão única inspirada na arquitetura sagrada africana.

O domo possui pé-direito alto, atingindo quase 4 metros de altura. Feito em conceito aberto, oferece ao hóspede uma cozinha completa e equipada, uma cama queen com vista de tirar o fôlego, uma banheira de imersão vintage e um banheiro onde é possível contemplar o céu, que é uma obra de arte à parte.

A área gourmet proporciona desde um espaço para churrasco até um ambiente mais intimista para os que preferem apreciar um fondue. O local ainda conta com piscina, spa ao ar livre, um mezanino de onde é possível se encantar com as belezas naturais da região, além de espaço para fogueira e colchões no chão, permitindo a observação do céu estrelado.

A cabana comporta até seis pessoas, com uma cama queen no mezanino, outra cama de casal e ar-condicionado na parte inferior, além de um sofá-cama. Todos os espaços possuem cortinas, garantindo privacidade.

O espaço oferece:

  • TV Smart
  • Wi-Fi
  • Ar-condicionado
  • Toalhas de piscina
  • Shampoo e sabonete
  • Lençóis
  • Chuveirão ao ar livre

Mais informações podem ser consultadas na página do Instagram @cabanakomodo ou por meio do site clicando aqui.

Kabana Harmony

Kabana Harmony

Ao lado do Terroir Pantanal, o espaço oferece um chalé com quarto, cozinha americana e banheiro, área externa com piscina, mesa e cadeiras e churrasqueira e mobília completa.

O espaço oferece:

  • Internet starlink
  • Ar- condicionado
  • Área gourmet com churrasqueira
  • Tv box com toda grade de canais
  • Cooktop 4 bocas
  • Air fryer
  • Frigobar
  • Roupa de cama e travesseiros
  • Toalha de banho
  • Completo em utensílios de cozinha
  • Monitoramento externo para mais segurança
  • Piscina

As reservas podem ser feitas pela plataforma Airbnb.

Experiências imperdíveis

Para quem busca contato com a natureza e momentos de lazer ao ar livre, o distrito de Camisão, em Aquidauana, oferece uma série de atividades que combinam aventura, relaxamento e gastronomia regional. Portanto, converse com o proprietário do local escolhido e verifique se ele possui parcerias com agências que oferecem essas atividades. Confira algumas das principais opções:

 Caminhada Rural – Caminhos de Camisão

  • Trilha de 8,5 km em meio a montanhas e florestas.
  • Classificação de dificuldade moderada.
  • Saídas às 7h30, com acompanhamento de guias especializados e café da manhã incluso.

Trilha Caminho das Antas

  • Percurso que leva os visitantes a subir os paredões de arenito na região das Furnas.
  • Vista panorâmica do vale, ideal para fotos e contemplação da paisagem.

Passeios de barco pelo Rio Aquidauana

  • Experiência para explorar as águas do rio e apreciar a fauna e flora locais.
  • Opção perfeita para quem deseja um passeio tranquilo e relaxante.

Pesca esportiva

  • Região conhecida pela diversidade de peixes e excelentes pontos para a prática da pesca esportiva.
  • Atividade recomendada tanto para iniciantes quanto para pescadores experientes.

Rafting e flutuação

  • Aventura garantida com atividades aquáticas em meio à natureza exuberante.
  • Indicado para quem busca adrenalina ou um passeio leve nas águas cristalinas.

Gastronomia local

  • Restaurantes e agroindústrias oferecem pratos típicos e produtos artesanais.
  • Sabores autênticos da culinária sul-mato-grossense para completar a experiência.

 Rota Serra e Charme Paxixi

  • Roteiro turístico que une hospedagem, gastronomia e passeios na região.
  • Ideal para quem deseja vivenciar Camisão de forma completa e imersiva.

Camisão é um destino que encanta tanto aventureiros quanto aqueles que buscam sossego e boa comida. Programe sua visita e aproveite o melhor que a região tem a oferecer!

