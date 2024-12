Expogrande 2025 terá shows de Hugo & Guilherme, Matuê e Chitãozinho & Xororó

Correio B+

"O "Segue o Baile", é o meu primeiro grande programa de TV que eu apresento em formato de reality".

Aline Campos está de casa nova. Ela estreou em 8 de outubro o reality SEGUE O BAILE. O programa, foi ao ar pelo Canal E! e está disponível no PRIME VÍDEO, mostrando 12 jovens talentos da dança. Com estilos únicos e corpos diversos, esses artistas buscam reconhecimento, do cobiçado troféu e de um prêmio de R$ 50 mil.

No dia da sua estreia, Aline também lançou o aplicativo Metamor, ferramenta de autoconhecimento. Em parceria com seu companheiro, Felipe Von Borstel, onde a plataforma trabalha corpo, mente e espírito. “É um espaço com todas as ferramentas para que a pessoa se alinhe em corpo, mente e espírito. Estarão disponíveis vários tipos de treinos, como funcional, aula de dança, pilates, power bale e yoga. Há ferramentas para a gente trabalhar nossa mente e a espiritualidade, como meditações guiadas e reprogramação mental. Vai ter muita coisa legal e tudo amparado por profissionais das áreas específicas. Tem também astrologia, numerologia terapia energética, nutricionista e ortomolecular”, conta Aline.

O ano de 2024 será mesmo marcado pelo empreendedorismo para a apresentadora. Ela trabalhou no desenvolvimento de três marcas, em diferentes segmentos.

Bailarina clássica, Aline se apaixonou pela dança ainda na infância. Iniciou sua carreira na televisão há 13 anos, no balé do Domingão do Faustão, na Globo. Foi repórter do CQC, na Band, e apresentou um quadro escrito por ela, o Arriscado, no Pânico, na RedeTV!.



A artista também atuou por quatro anos no elenco do Vai que Cola, no Multishow. Concorrida no universo publicitário, foi destaque por nove anos com a mesma personagem, a Verão, de uma marca de cerveja. Em 2022, gravou cinco filmes, sendo protagonista em três deles, além de duas séries.

Aline Campos é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala do Segue o Baile, início de sua carreira e empreendorismo, entre outras novidades.

CE - Como surgiu o convite para apresentar o reality? E como foi a experiência?

AC - O convite surgiu através da produtora Save the Queen, que me chamou num período bem embrionário do projeto, para que eu entrasse como produtora e ajudasse a criar o produto. Eu vivi todo o processo de criação, eles confiaram, acreditaram e contaram com a minha expertise no universo da dança. Então juntos nós montamos, planejamos e fizemos acontecer mesmo antes de fechar com o canal E. Por isso eu me sinto tão honrada, feliz e grata, por o programa finalmente estar no ar, depois de tanto trabalho, tanta dedicação. Tanta entrega, vinda de todas as partes, e apresentar o reality está sendo uma experiência única, porque é o meu primeiro grande programa de TV que eu apresento nesse formato de reality show, com confinamento.



A gente lida com vidas, com sonhos, não tem como eu simplesmente ser uma fria apresentadora, inclusive eu me coloquei também como uma das juradas junto com o meu time de jurados - que inclusive ajudei a selecionar com muito carinho e cuidado cada um dos jurados - que faz parte dessa primeira edição do Segue o Baile, é um time muito profissional e bom no que faz, ama o que faz, porque essa foi a premissa.



Na hora de escolher todo o time, cada um dos componentes dos integrantes, assim como dos expertises nos ritmos, porque cada episódio tem um ritmo e aí vem um profissional especializado naquele ritmo.



O time todo é muito forte do início ao fim do programa, fora os concorrentes, os bailarinos que disputam o prêmio final. Todos, independente de quem sai o primeiro ou quem vai ganhar o programa, todos são muito experientes, muito dedicados, amam a dança e têm talentos únicos. Está muito lindo o programa, estou muito feliz e satisfeita com o que está acontecendo.

CE - Desde quando você se dedica à dança? Tem algum ritmo/estilo que você se identifica mais?

AC - Comecei a dança bem cedo, com três anos, e segui durante toda a minha infância, adolescência. Me formei em ballet, fazia duas escolas de dança ao mesmo tempo – uma delas a do Teatro Municipal – mas com 15 anos, por ter tanta disciplina (era uma média de 8 horas por dia), eu cansei e quis explorar outros universos. Cansei do ballet clássico e quis ser uma “pessoa normal”.



Via minhas amigas tendo vidas normais, que a bailarina não tinha. Mas eu trago a dança comigo em todas as formas. A dança é o que me faz hoje ser a profissional dedicada, sem frescura, que acredita em si, que sabe que vai chegar aonde quiser se tiver disciplina, se esforçar , ter foco.



Eu trago a disciplina do ballet e se estou onde estou hoje é graças ao ballet, por mais que eu tenha saído com 15 anos, hoje estou com 36 anos. E outro momento que trouxe a dança para o lado profissional foi no balé do Faustão, quando tive a oportunidade de viver a dança de novo, foi muito legal, enriquecedor e ali eu comecei a fazer essa transição de bailarina para uma comunicadora de TV.



A partir daí, vários oportunidades surgiram na minha vida, desde programas de TV, trabalhos de atriz – tanto na TV, quanto no cinema – a minha comunicação como um todo, sendo cada vez mais eu, tanto que tenho esse programa de televisão e vários outros projetos dos quais fiz parte. Não vivo mais da dança mas ela está sempre em mim.



Sempre que dá eu faço aula de dança, mas não levo mais como um lado profissional, a não ser pelo programa Segue o Baile, onde tenho a oportunidade de viver nostalgicamente, usar toda experiência que adquiri nesse tempo para ser o mais justa possível nessa competição.

Aline Campos em Segue o Baile - Divulgação

CE - Qual a principal mensagem que você e o programa passam para o telespectador?

AC - A principal mensagem que a gente pretende passar ao telespectador, é que a dança é pra todos. A dança não tem idade, não tem gênero, não tem classe social, não tem altura, formato de corpo, nada disso. A dança vem da alma e a partir do momento que você se entrega, faz com o coração, se dedica, você brilha, você encanta, você surpreende, você alegra, emociona e é isso que a gente vê no Segue o Baile. Muita emoção, muita entrega, a gente se surpreende a cada dia.

CE - A dança mudou a sua vida e te trouxe fama e reconhecimento, mas viver de arte no Brasil não é fácil. Em algum momento você pensou em abandonar tudo? Enfrentou muitas dificuldades e/ou preconceitos?

AC - A dança sempre me alimentou de forma que todos os desafios que eu vivi não fossem fortes o suficiente para me fazer desistir. Eu vivi, sim, muitos preconceitos, principalmente quando eu, antes de entrar no balé do Faustão, trabalhava com dança como freelancer em festas, em baladas noturnas. Esse foi o momento em que eu senti a dança como uma vertente da arte desvalorizada.



Em alguns momentos também, em alguns outros programas que eu trabalhei como bailarina ou dançarina, sim, em alguns momentos eu senti a dança sendo tratada como algo menor do que as outras artes, algo menos valorizado. Mas eu acredito que, assim como eu, quem ama, quem vive da dança, ama tanto o que faz, que o resto é consequência. A gente se dedica, não é fácil viver só da dança, mas eu acredito que quando a gente se entrega, faz com coração, principalmente nos tempos de hoje, onde existem mais oportunidades do que na minha época, por exemplo.



Hoje em dia a gente vê todo cantor, por exemplo, que tem várias oportunidades para bailarinos, assim como companhias. E o mais legal é que cada vez mais a dança está mostrando esse universo que todos os corpos podem dançar.



Quando se faz com entrega e dedicação, acreditando, você consegue o seu espaço. Já enfrentei, sim, muito preconceito, mas eu sempre acreditei muito em mim, na minha dança, na minha arte, e graças a isso eu ampliei muito os meus horizontes, tanto que hoje eu sou uma artista multifacetada, sou atriz, sou apresentadora, até cantar eu canto. Inclusive, eu tenho uma música para ser lançada em breve, fica o spoiler.

Aline e o namorado Felipe Von Borstel - Divulgação instagram

CE - Recentemente você lançou uma plataforma de autoconhecimento em parceria com seu namorado. Conta um pouco o que o Metamor oferece.

AC - O Metamor é uma vertente da minha vida que eu considero essencial para eu estar bem, para eu conquistar as minhas coisas, para eu ser feliz, para eu estar com o meu lado emocional alinhado. É uma plataforma de cuidados com a saúde, corpo, mente e espírito, porque sem essa tríade alinhada a gente se perde.



A gente oferece ferramentas que mudaram e transformam a nossa vida todos os dias, desde meditações guiadas, reprogramações mentais, clube do livro para trabalhar nossa mente, até várias atividades físicas, como treinos funcionais, fichas de academia, pilates, yoga, dentre outras modalidades. Para que a pessoa não tenha mais desculpa e tenha na palma da mão tudo o que ela precisa para iniciar o dia e finalizar cuidando da saúde, corpo, mente e espírito.



Porque quando a gente cuida da saúde do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito parece que os caminhos se abrem à nossa frente, a gente entra em sincronicidade, em unidade mesmo com todo com o universo e todas as situações e as coisas maravilhosas que a vida tem para nos oferecer conseguem chegar até nós. Por isso que o metamor é um projeto junto com o meu parceiro Felipe Von Borstel, que nos dá muito orgulho, muita alegria e convido a todos a conhecerem.

CE - Além desses trabalhos, você também está lançando algumas marcas? O que vem ainda esse ano?

AC - Só esse ano eu estou lançando quatro marcas. Na verdade, só nesse último semestre. Metamor, uma delas, que é essa plataforma de autoconhecimento, de trabalho corpo-mente-espírito. A minha marca junto com meu namorado também, que é a Von Tree, de moda masculina e que já está fazendo um grande sucesso com todo mundo que usa, que está tendo oportunidade de conhecer uma loja online e que agora a gente vai ter uma loja de verão na Praia Brava, em Itajaí, junto com a terceira marca.



A terceira empresa que eu lancei agora recentemente, que é LLOKI, minha marca de moda feminina, criada por mim, de cabo a rabo, e que também, por mais que seja uma loja online e que já tá encantando muita gente, nesse verão ela também, em uma parceria com o Von Tree, estará numa loja de verão, num ponto muito especial e movimentado, badalado, da Praia Brava. Fora isso, em breve eu vou anunciar também uma collab da minha marca Loki com a NOWA, que é minha marca de biquíni, que é na verdade uma collab junto com a Lloki.



E para fechar com chave de ouro, está chegando o dia em que eu anunciarei também a minha quarta marca, a minha quarta empresa aberta ainda esse ano, que é uma loja que inicia um modelo de expansão de franquias, de maquiagens e acessórios de fabricação própria. Os acessórios são de fabricação própria e nós venderemos maquiagens linha Premium Nacional e a primeira loja vai ser em Campo Grande, chamada Monabu.



Eu estou muito feliz, esse ano foi o ano do empreendedorismo para mim de desafios e de entrega e de confiar em mim. Estou muito certa de que eu fiz as melhores escolhas e está sendo muito aprendizado e continuará sendo, mas eu acredito no sucesso em todas essas marcas.

Como Verão - Divulgação

CE - Qual a sua principal ferramenta para o autoconhecimento? Você acredita que a conexão corpo e mente ajuda nesse processo?

AC - A principal ferramenta para o autoconhecimento, eu considero a meditação. Meditação em livros, existem livros muito poderosos que nos ajudam a reforçar o que na verdade a nossa alma já sabe. Então, através da meditação, a gente acessa as profundezas do nosso ser, a gente se conecta com a sabedoria divina e inata da nossa alma, porque a nossa alma já nasce sabendo tudo, e ela se comunica com a gente através da nossa intuição. Então, a meditação é a ferramenta principal, no meu ponto de vista, para que a gente atinja níveis mais elevados no nosso autoconhecimento.

CE - Como é a Aline por trás da fama? O que você gosta de fazer?

AC - Eu acho que eu tenho me mostrado cada vez mais autêntica e verdadeira, principalmente para quem me segue nas redes sociais. Então, Aline por trás da fama é exatamente a que aparece nos stories, nas lives, eu sou muito pé no chão, sabe?



Na verdade, nem lembro que eu sou famosa. Isso para mim é só uma consequência do meu trabalho diário, porque eu amo trabalhar, eu sou uma pessoa que gosta mesmo, por mais que eu ame os meus tempos de descanso e ter tempo mesmo poder ter essa vida em que eu escolho os momentos de férias, eu amo trabalhar, eu amo ver que algo que estou me dedicando tá crescendo, tá dando certo. E ver o reconhecimento das pessoas em algum trabalho artístico meu, então. ....



Eu acho que quem tem a oportunidade de se conectar através das minhas redes sociais ou pessoalmente em algum evento, pode ver exatamente quem é a Aline por trás da fama. A Aline por trás da fama e pela frente da fama é a mesma coisa. A diferença é que sem flashes, descabelada, às vezes com o pé sujo porque eu gosto de andar descalça.