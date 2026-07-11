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Farinha, corante e aditivo: o que evitar na dieta para prevenir alergias nos pets

Tutores devem priorizar rações com boa fonte de proteína; alimentação natural é alternativa, mas precisa de orientação profissional e encaixe na rotina familiar

Flavia Viana

Flavia Viana

11/07/2026 - 14h30
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Manter uma alimentação equilibrada é o primeiro passo para garantir a saúde e o bem-estar integral dos pets. O mercado conta com diversas opções de rações e petiscos, porém, algumas fórmulas tendem a causar alergias, além de não fornecer todos os nutrientes necessários. Por isso, antes de escolher, o tutor deve estar atento à composição do alimento.

“Na composição fornecida pelo fabricante no pacote, o primeiro ingrediente da lista é o que está em maior proporção na fórmula. Cães e gatos precisam de proteína de boa qualidade, preferencialmente de alta digestibilidade”, explica a médica-veterinária Nathália Starek, CEO da Vidaá.

Embora ingredientes amiláceos e fibrosos ajudem na estrutura da ração e no trânsito intestinal, eles devem estar em equilíbrio no alimento. A farinha de trigo em excesso, por exemplo, favorece a intolerância ao glúten.

Em animais sensíveis, fórmulas com muitos aditivos, corantes ou ingredientes de baixa digestibilidade podem piorar sintomas gastrointestinais e dermatológicos.

Em relação à fonte de proteína, também é preciso escolher com cautela. “O frango é uma das proteínas frequentemente envolvidas em reações alimentares em cães sensíveis, por isso, deve ser evitada em algumas dietas. Peixes como salmão e tilápia, além da proteína de ervilha e farinha de mosca, são opções mais leves e melhor toleradas por animais com predisposição a alergias. Além disso, elas fornecem uma boa saciedade, auxiliando no controle do peso”, afirma Nathália.

Outros nutrientes importantes são fibras, ácidos graxos, prebióticos, vitamina E, ômega-3, ômega-6 e biotina. Alguns ingredientes naturais, como própolis, chlorella e spirulina, estão relacionados ao aumento da imunidade, à melhora da função hepática e ao alívio de alergias, e também são recomendados para uma dieta equilibrada.

Equilíbrio ideal 

A classificação de rações e petiscos entre standard, premium e super premium ajuda os tutores a identificarem as opções mais saudáveis. “Algumas versões premium e super premium oferecem melhor seleção de ingredientes, maior digestibilidade e fórmulas sem transgênicos ou sem glúten”, assinala a médica-veterinária.

Caso o tutor opte pela alimentação natural, é indispensável que o cardápio seja elaborado por um veterinário para garantir o aporte nutricional adequado. 

“Entre a alimentação natural ou com alimentos industrializados, a melhor escolha é aquela que se encaixa na rotina da família. O mais importante é garantir que as refeições sejam equilibradas. Tanto em uma dieta quanto na outra, pode ser necessário incluir complementos alimentares para garantir a saúde e o bem-estar a longo prazo”, orienta Nathália.

Vale lembrar que os petiscos também entram na conta e não devem superar os 10% das calorias totais que o pet consome. Além disso, para evitar o consumo desnecessário de farinhas, a recomendação é optar por peixes desidratados, como tilápia e merluza, iogurte natural congelado e gelatina sem sabor e incolor.

Os primeiros sinais de que o animal não se adaptou ao alimento, ou de que ele não está adequado, são fezes amolecidas, vômitos e coceiras. 

“Mesmo assim, qualquer sintoma físico ou comportamental deve ser devidamente investigado, porque pode indicar um problema mais sério, que exige intervenções que vão além da alimentação”, alerta Nathália Starek, da Vidaá. 

Cinema Correio B+

Dutton Ranch transforma Beth e Rip nos novos reis do universo Yellowstone

Spin-off confirma que a força da franquia nunca esteve apenas em John Dutton, mas nos personagens que sobreviveram a ele

11/07/2026 13h00

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Dutton Ranch transforma Beth e Rip nos novos reis do universo Yellowstone

Dutton Ranch transforma Beth e Rip nos novos reis do universo Yellowstone Foto: Divulgação

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Havia motivos para desconfiar de Dutton Ranch. A saída de Kevin Costner de Yellowstone parecia ter encerrado definitivamente a história da família Dutton e, por mais populares que Beth e Rip fossem, transformá-los em protagonistas absolutos de uma nova série parecia uma aposta arriscada. A primeira temporada, no entanto, provou exatamente o contrário: o universo criado por Taylor Sheridan não apenas sobrevive sem John Dutton, como talvez tenha encontrado em Beth e Rip seus personagens mais fascinantes.

O sucesso da série não é exatamente surpreendente para quem acompanhou Yellowstone. Beth Dutton sempre foi mais do que uma coadjuvante de luxo. Inteligente, brutal, espirituosa e profundamente vulnerável, ela se tornou uma das personagens femininas mais complexas da televisão contemporânea.

Ao lado dela, Rip Wheeler construiu uma trajetória igualmente rara: a de um homem aparentemente simples, mas movido por uma ética pessoal tão rígida quanto destrutiva.

Em Dutton Ranch, os dois deixam de existir apenas em função da família Dutton para enfrentar algo talvez ainda mais difícil: construir uma nova vida depois do fim do mundo que conheciam.

A mudança para o Texas permite que a série explore uma dinâmica diferente daquela vista em Montana. O rancho deixa de ser apenas um símbolo de poder para se transformar em uma tentativa de reconstrução, enquanto Beth e Rip descobrem que sobreviver a guerras familiares pode ser mais fácil do que aprender a viver em paz.

Ao redor deles, surge uma nova geração de personagens, especialmente Carter, cuja trajetória de amadurecimento acaba se tornando um dos aspectos mais emocionantes da temporada.

Ao mesmo tempo, Sheridan faz aquilo que sempre soube fazer melhor: construir histórias em que a disputa por terras nunca é apenas sobre terras. A batalha pelo controle da 10 Petal Ranch, as alianças frágeis, os antigos ressentimentos e os novos conflitos familiares transformam a série em algo muito maior do que um drama rural ou um faroeste contemporâneo.

No fundo, Dutton Ranch continua sendo uma história sobre pertencimento, legado e sobre o preço emocional de tentar preservar algo que talvez já esteja condenado a desaparecer.

Parte do sucesso da série também está na coragem de desacelerar. Em vez de apostar apenas na violência ou nas reviravoltas espetaculares, a temporada dedica tempo para observar seus personagens.

O isolamento emocional de Rip, a incapacidade de Beth de abandonar antigos mecanismos de autodestruição e a tentativa de Carter de construir uma identidade própria ganham tanto peso quanto qualquer disputa territorial.

Talvez seja justamente por isso que Dutton Ranch tenha conquistado público e crítica tão rapidamente. Em uma era dominada por franquias que frequentemente confundem expansão de universo com profundidade dramática, a série lembra que o verdadeiro patrimônio de Yellowstone nunca foram os ranchos, os cavalos ou as guerras corporativas. Sempre foram as pessoas.

E Beth e Rip, afinal, nunca precisaram de John Dutton para provar isso.

Gastronomia

Conheça a história da pizza e sua chegada ao Brasil e confira receitas práticas

Conheça a história da pizza, sua chegada ao Brasil e confira receitas práticas para preparar diferentes sabores sem sair de casa

11/07/2026 10h30

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O Dia da Pizza foi criado em 1985, em São Paulo, durante um concurso gastronômico

O Dia da Pizza foi criado em 1985, em São Paulo, durante um concurso gastronômico Pexels

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Poucos alimentos conseguem atravessar fronteiras, culturas e gerações com tanta facilidade quanto a pizza. Presente em encontros entre amigos, comemorações em família ou até mesmo em refeições rápidas do dia a dia, ela se tornou um dos pratos mais consumidos do planeta e ganhou incontáveis versões ao longo do tempo.

Celebrado em 10 de julho, o Dia da Pizza é uma oportunidade para relembrar a trajetória dessa receita que nasceu de forma simples, conquistou a Itália e, posteriormente, o restante do mundo.

No Brasil, o prato encontrou terreno fértil para se reinventar, incorporando ingredientes regionais, sabores inusitados e combinações que dificilmente seriam encontradas em outro país.

Embora existam registros de pães achatados cobertos com ervas e azeite desde a Antiguidade, a pizza como é conhecida atualmente tem origem em Nápoles, no sul da Itália.

Povos como egípcios, gregos e romanos já preparavam massas assadas semelhantes, utilizadas como alimento básico e, muitas vezes, servidas com azeite, especiarias e vegetais.

Foi apenas entre os séculos 18 e 19 que surgiu a pizza napolitana.

Na época, trabalhadores da cidade de Nápoles buscavam uma refeição barata, nutritiva e fácil de consumir nas ruas. Sobre a massa fermentada passaram a ser colocados tomates – ingrediente que havia chegado da América algum tempo antes –, além de alho, queijo, azeite e folhas de manjericão.

Uma das histórias mais conhecidas sobre a pizza envolve a criação da tradicional Margherita. Em 1889, o pizzaiolo Raffaele Esposito preparou uma receita especial para homenagear a rainha Margherita de Savoia.

A combinação de tomate, muçarela e manjericão representava as cores da bandeira italiana: vermelho, branco e verde. A receita fez sucesso e se tornou uma das pizzas mais famosas do mundo.

Com a imigração italiana para diversos países entre o fim do século 19 e o início do século 20, a pizza cruzou o oceano e passou a integrar a culinária de diferentes nações. Cada região adaptou a receita de acordo com seus costumes e ingredientes locais.

Chegada ao Brasil

No Brasil, a pizza desembarcou com milhares de imigrantes italianos, principalmente em São Paulo, onde comunidades inteiras se estabeleceram em bairros como Brás, Mooca e Bixiga.

Inicialmente, a receita era preparada apenas dentro das casas das famílias italianas e em pequenas cantinas. Aos poucos, o hábito conquistou outros brasileiros e as primeiras pizzarias começaram a surgir na capital paulista durante as primeiras décadas do século 20.

Com o passar dos anos, São Paulo transformou-se na principal referência nacional quando o assunto é pizza.

A cidade reúne milhares de pizzarias e desenvolveu uma verdadeira cultura em torno do prato, combinando técnicas tradicionais italianas com ingredientes tipicamente brasileiros.

Foi justamente para reconhecer essa importância que, em 1985, durante um concurso gastronômico realizado em São Paulo, o dia 10 de julho passou a ser comemorado oficialmente como o Dia da Pizza no Brasil.

Hoje, o alimento faz parte da rotina de milhões de brasileiros. Há quem prefira receitas clássicas, como muçarela, portuguesa e calabresa, enquanto outros apostam em combinações criativas que incluem carne seca, milho, estrogonofe, camarão, chocolate, frutas e até ingredientes típicos de diferentes regiões do País.

Essa capacidade de adaptação talvez seja um dos principais motivos para o sucesso da pizza. Ao mesmo tempo em que preserva tradições centenárias, ela continua se reinventando e conquistando novos públicos.

Além das pizzarias, preparar a própria pizza em casa tornou-se um programa cada vez mais comum. Com poucos ingredientes e um pouco de planejamento, é possível produzir uma massa leve, um molho saboroso e criar coberturas personalizadas, transformando a cozinha em uma verdadeira cantina italiana.

Dicas para a pizza perfeita

Para obter uma massa mais leve, respeite o tempo de fermentação e utilize água apenas morna, nunca quente.

Também é importante pré-aquecer o forno na temperatura máxima antes de levar a pizza para assar. Se utilizar pedra refratária ou chapa de aço, o resultado ficará ainda mais próximo das pizzarias.

Outro segredo é evitar o excesso de molho e de recheio. Ingredientes em grande quantidade podem deixar a massa úmida e comprometer o cozimento.

Por fim, vale investir em ingredientes frescos. Um bom queijo, tomates maduros, folhas de manjericão recém-colhidas e azeite de qualidade fazem toda a diferença no sabor final.

O Dia da Pizza foi criado em 1985, em São Paulo, durante um concurso gastronômicoDepois de aprender a fazer a massa tradicional de pizza e o molho de tomate caseiro, monte seu recheio favorito - Foto: Pexels

Massa tradicional de pizza

Ingredientes:

  • 500 g de farinha de trigo;
  • 10 g de fermento biológico seco;
  • 300 ml de água morna;
  • 2 colheres (sopa) de azeite;
  • 1 colher (chá) de açúcar;
  • 1 colher (chá) de sal.

Modo de Preparo:

Misture o fermento, o açúcar e a água morna. Deixe descansar por cerca de 5 minutos;

Acrescente o azeite e, aos poucos, adicione a farinha e o sal. Sove a massa por aproximadamente 10 minutos até ficar lisa e elástica;

Cubra com um pano e deixe descansar por uma hora ou até dobrar de volume. Divida em duas porções, abra com um rolo ou com as mãos e coloque em formas untadas;

Após adicionar o molho e o recheio de sua preferência, leve ao forno preaquecido a 250°C por cerca de 15 minutos.

Molho de tomate caseiro

Ingredientes:

  • 4 tomates maduros;
  • 2 dentes de alho picados;
  • 2 colheres (sopa) de azeite;
  • Sal a gosto;
  • Pimenta-do-reino;
  • Orégano;
  • Folhas de manjericão.

Modo de Preparo:

Refogue o alho no azeite. Acrescente os tomates picados e cozinhe até desmancharem;

Tempere com sal, pimenta e orégano. Finalize com folhas de manjericão;

Espere esfriar antes de espalhar sobre a massa.

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