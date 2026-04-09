Feira agropecuária começa hoje com show gratuito de Zezé Di Camargo

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A 86ª edição da Expogrande chega com uma agenda repleta de shows este ano. Realizada até o dia 19, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, a feira inicia hoje com Zezé Di Camargo comandando a abertura musical do evento.

Com o tema “O futuro do agro está aqui”, a programação combina tradição rural, inovação tecnológica e uma agenda cultural de peso, que inclui shows com grandes nomes da música brasileira, eventos sociais tradicionais e experiências voltadas para toda a família.

A expectativa da Acrissul é superar os números da edição anterior, que movimentou mais de R$ 641 milhões e reuniu mais de 125 mil visitantes.

SHOWS NACIONAIS

A programação musical da Expogrande 2026 é, sem dúvida, um dos principais atrativos do evento. Apostando em artistas consagrados e com forte apelo popular, a feira transforma a arena do parque em um grande palco de entretenimento, reunindo milhares de pessoas a cada noite de show.

A abertura será marcada por um show especial e gratuito de Zezé Di Camargo. Ícone da música sertaneja, o artista deve apresentar um repertório repleto de clássicos que marcaram gerações, além de sucessos de sua carreira solo.

Amanhã é a vez de Gusttavo Lima subir ao palco. Conhecido por megaproduções e apresentações energéticas, o cantor promete um espetáculo grandioso, com estrutura de luz, som e efeitos visuais que costumam transformar seus shows em verdadeiros eventos dentro do evento. No repertório, hits que dominam as plataformas digitais e o rádio.

No sábado, quem assume a arena é Daniel. Com uma carreira consolidada e marcada por romantismo e tradição, o artista oferece um contraste interessante dentro da programação, trazendo um show mais intimista e nostálgico, que costuma agradar diferentes faixas etárias.

Após alguns dias dedicados às atividades técnicas e agropecuárias, os shows retornam no dia 17 com a dupla Diego & Victor Hugo. Representantes da nova geração do sertanejo, os artistas têm se destacado por composições modernas e letras que rapidamente se tornam virais, especialmente entre o público jovem.

Um dos momentos mais aguardados da programação acontece no dia 18, com o show de Luan Santana. Dono de uma das carreiras mais sólidas do sertanejo contemporâneo, o cantor é conhecido por apresentações que combinam tecnologia, cenografia e forte interação com o público.

Luan Santana volta à terra natal com um dos shows mais esperados da programação - Foto: Reprodução

A expectativa é de casa cheia, com fãs vindos de diferentes cidades e até de estados vizinhos.

Encerrando a agenda musical, no dia 20, o público poderá curtir o show de Thiaguinho. Referência no pagode nacional, o artista entra na lista ampliando a diversidade musical do evento e mantendo o público engajado na véspera de feriado.

Thiaguinho encerra a programação da Expogrande com show no dia 20 - Foto: Reprodução

EXPERIÊNCIAS PREMIUM

Para acompanhar o crescimento da programação musical, a Expogrande também investe em diferentes formatos de acesso aos shows. Além da arena tradicional, o público poderá optar por espaços exclusivos como camarotes, bangalôs, suítes e áreas empresariais.

Entre os destaques está o Camarote Experience, que oferece serviços open bar e open food, proporcionando uma experiência diferenciada para quem busca conforto e exclusividade.

BAILE DO FAZENDEIRO

Além dos shows nacionais, a programação cultural da Expogrande preserva tradições importantes. O Baile do Fazendeiro, realizado no dia 11, segue como um dos eventos mais emblemáticos da feira.

Conhecido também como Baile do Grito, o evento reúne música regional e dança, com apresentações dos grupos Canto da Terra e Trem Pantaneiro, além da dupla Victor Gregório e Marco Aurélio. Ritmos como polca, chamamé, xote e vanerão garantem uma noite animada e carregada de identidade cultural.

EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

A Expogrande 2026 também aposta em experiências que vão além do entretenimento musical. A Fazendinha Acrissul, por exemplo, surge como um espaço educativo que aproxima o público urbano da realidade rural.

Com minianimais e plantações de culturas típicas, o ambiente permite que visitantes, especialmente crianças e estudantes, tenham contato direto com práticas do campo. A iniciativa ganha ainda mais relevância ao se tornar permanente no parque.

Outro ponto de destaque é o pavilhão tecnológico, que reúne cerca de 40 startups de todo o Brasil.

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

A agenda da Expogrande inclui ainda palestras, fóruns e encontros que discutem o futuro do agronegócio. Entre eles, o Fórum LIDE Agro, que reúne lideranças políticas e empresariais para debater temas estratégicos do setor.

Eventos como o Encontro Precoce e palestras sobre reforma tributária também ampliam o caráter multidisciplinar da feira, tornando-a um espaço de troca de conhecimento e networking.

ESTRUTURA

A organização também investe em melhorias estruturais e ações de inclusão. Um dos destaques é a criação de salas de acolhimento sensorial para pessoas neurodivergentes, iniciativa inédita na história do evento.

O acesso ao parque exige cadastro prévio, medida que busca otimizar a entrada do público e evitar filas. A entrada será gratuita na maioria dos dias, com cobrança de R$ 20 apenas em horários específicos.

>> Serviço

Expogrande 2026

Datas: de 9 a 19 de abril.

Horário: shows a partir das 18h e demais atividades a partir das 14h.

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho (Rua Américo Carlos da Costa, nº 320).

Os ingressos para os shows podem ser adquiridos em plataformas como Blacktag e Q2 Ingressos. Para reservas de bangalôs, suítes e mesas, a organização disponibiliza o WhatsApp (67) 98113-3736.

O cadastro prévio das atividades da exposição deve ser feito pelo site www.acrissul.com.br.

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