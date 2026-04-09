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Atrações musicais

Feira agropecuária começa hoje com show gratuito de Zezé Di Camargo

Feira agropecuária em Campo Grande une tradição, inovação e grandes shows nacionais em uma programação que promete atrair milhares de visitantes

Mariana Piell

Mariana Piell

09/04/2026 - 08h30
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A 86ª edição da Expogrande chega com uma agenda repleta de shows este ano. Realizada até o dia 19, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, a feira inicia hoje com Zezé Di Camargo comandando a abertura musical do evento.

Com o tema “O futuro do agro está aqui”, a programação combina tradição rural, inovação tecnológica e uma agenda cultural de peso, que inclui shows com grandes nomes da música brasileira, eventos sociais tradicionais e experiências voltadas para toda a família.

A expectativa da Acrissul é superar os números da edição anterior, que movimentou mais de R$ 641 milhões e reuniu mais de 125 mil visitantes.

SHOWS NACIONAIS

A programação musical da Expogrande 2026 é, sem dúvida, um dos principais atrativos do evento. Apostando em artistas consagrados e com forte apelo popular, a feira transforma a arena do parque em um grande palco de entretenimento, reunindo milhares de pessoas a cada noite de show.

A abertura será marcada por um show especial e gratuito de Zezé Di Camargo. Ícone da música sertaneja, o artista deve apresentar um repertório repleto de clássicos que marcaram gerações, além de sucessos de sua carreira solo.

Amanhã é a vez de Gusttavo Lima subir ao palco. Conhecido por megaproduções e apresentações energéticas, o cantor promete um espetáculo grandioso, com estrutura de luz, som e efeitos visuais que costumam transformar seus shows em verdadeiros eventos dentro do evento. No repertório, hits que dominam as plataformas digitais e o rádio.

No sábado, quem assume a arena é Daniel. Com uma carreira consolidada e marcada por romantismo e tradição, o artista oferece um contraste interessante dentro da programação, trazendo um show mais intimista e nostálgico, que costuma agradar diferentes faixas etárias.

Após alguns dias dedicados às atividades técnicas e agropecuárias, os shows retornam no dia 17 com a dupla Diego & Victor Hugo. Representantes da nova geração do sertanejo, os artistas têm se destacado por composições modernas e letras que rapidamente se tornam virais, especialmente entre o público jovem.

Um dos momentos mais aguardados da programação acontece no dia 18, com o show de Luan Santana. Dono de uma das carreiras mais sólidas do sertanejo contemporâneo, o cantor é conhecido por apresentações que combinam tecnologia, cenografia e forte interação com o público.

Luan Santana volta à terra natal com um dos shows mais esperados da programaçãoLuan Santana volta à terra natal com um dos shows mais esperados da programação - Foto: Reprodução

A expectativa é de casa cheia, com fãs vindos de diferentes cidades e até de estados vizinhos.

Encerrando a agenda musical, no dia 20, o público poderá curtir o show de Thiaguinho. Referência no pagode nacional, o artista entra na lista ampliando a diversidade musical do evento e mantendo o público engajado na véspera de feriado.

Thiaguinho encerra a programação da Expogrande com show no dia 20Thiaguinho encerra a programação da Expogrande com show no dia 20 - Foto: Reprodução

EXPERIÊNCIAS PREMIUM

Para acompanhar o crescimento da programação musical, a Expogrande também investe em diferentes formatos de acesso aos shows. Além da arena tradicional, o público poderá optar por espaços exclusivos como camarotes, bangalôs, suítes e áreas empresariais.

Entre os destaques está o Camarote Experience, que oferece serviços open bar e open food, proporcionando uma experiência diferenciada para quem busca conforto e exclusividade.

BAILE DO FAZENDEIRO

Além dos shows nacionais, a programação cultural da Expogrande preserva tradições importantes. O Baile do Fazendeiro, realizado no dia 11, segue como um dos eventos mais emblemáticos da feira.

Conhecido também como Baile do Grito, o evento reúne música regional e dança, com apresentações dos grupos Canto da Terra e Trem Pantaneiro, além da dupla Victor Gregório e Marco Aurélio. Ritmos como polca, chamamé, xote e vanerão garantem uma noite animada e carregada de identidade cultural.

EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

A Expogrande 2026 também aposta em experiências que vão além do entretenimento musical. A Fazendinha Acrissul, por exemplo, surge como um espaço educativo que aproxima o público urbano da realidade rural.

Com minianimais e plantações de culturas típicas, o ambiente permite que visitantes, especialmente crianças e estudantes, tenham contato direto com práticas do campo. A iniciativa ganha ainda mais relevância ao se tornar permanente no parque.

Outro ponto de destaque é o pavilhão tecnológico, que reúne cerca de 40 startups de todo o Brasil. 

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

A agenda da Expogrande inclui ainda palestras, fóruns e encontros que discutem o futuro do agronegócio. Entre eles, o Fórum LIDE Agro, que reúne lideranças políticas e empresariais para debater temas estratégicos do setor.

Eventos como o Encontro Precoce e palestras sobre reforma tributária também ampliam o caráter multidisciplinar da feira, tornando-a um espaço de troca de conhecimento e networking.

ESTRUTURA 

A organização também investe em melhorias estruturais e ações de inclusão. Um dos destaques é a criação de salas de acolhimento sensorial para pessoas neurodivergentes, iniciativa inédita na história do evento.

O acesso ao parque exige cadastro prévio, medida que busca otimizar a entrada do público e evitar filas. A entrada será gratuita na maioria dos dias, com cobrança de R$ 20 apenas em horários específicos.

>> Serviço

Expogrande 2026

Datas: de 9 a 19 de abril.
Horário: shows a partir das 18h e demais atividades a partir das 14h.
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho (Rua Américo Carlos da Costa, nº 320).

Os ingressos para os shows podem ser adquiridos em plataformas como Blacktag e Q2 Ingressos. Para reservas de bangalôs, suítes e mesas, a organização disponibiliza o WhatsApp (67) 98113-3736.

O cadastro prévio das atividades da exposição deve ser feito pelo site www.acrissul.com.br.

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Estrutura Inédita

Para receber show histórico do Guns N' Roses, estrutura enorme foi montada no autódromo

Para receber show histórico do Guns N' Roses na Capital, estrutura enorme foi montada no meio da pista do Autódromo Internacional Orlando Moura

08/04/2026 09h00

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Palco da turnê do Guns N' Roses deste ano tem cerca de 22 metros de altura

Palco da turnê do Guns N' Roses deste ano tem cerca de 22 metros de altura Marcelo Victor/Correio do Estado

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A contagem regressiva para um dos maiores espetáculos internacionais já realizados em Campo Grande entra na reta final com números impressionantes e uma operação que mobiliza milhares de profissionais.

Para receber os mais de 35 mil espectadores durante a passagem do Guns N’ Roses pela capital sul-mato-grossense, foi feita uma operação logística e estrutural inédita.

A montagem do evento, finalizada na noite de ontem, envolveu uma verdadeira força-tarefa. Ao todo, são 842 toneladas de equipamentos técnicos, além de estruturas complementares, transportadas por 38 carretas vindas de fora e reforçadas por mais 28 unidades locais.

Para dar conta da montagem, cerca de 1.800 trabalhadores braçais foram mobilizados, somando um contingente que chega a aproximadamente 2.800 pessoas envolvidas direta e indiretamente na realização.

O resultado é uma cidade cenográfica temporária erguida dentro do Autódromo Internacional Orlando Moura, com um palco de aproximadamente 22 metros de altura – dimensão comparável à de um prédio de sete andares – equipado com um painel de LED de alta definição (P2) e um sistema de iluminação moderno, que promete impactar o público.

O som fica a cargo da Gabisom Audio Equipment, considerada a maior empresa de sonorização do Brasil e responsável por atender grandes eventos, como o Rock in Rio e o Carnaval do Rio de Janeiro.

No entanto, apesar do histórico de shows pirotécnicos da banda, Campo Grande não contará com fogos de artifício nesta apresentação.

A decisão foi tomada por questões de segurança, já que o terreno descampado do autódromo e os ventos fortes aumentam o risco de incêndios, especialmente em áreas de vegetação próximas.

“É muito perigoso usar esse tipo de efeito aqui e acabar provocando um acidente com a mata”, explica Eduardo Pedraza, produtor técnico do show.

ESTRUTURA ROBUSTA

A grandiosidade do evento não está apenas no palco. A estrutura foi planejada para oferecer conforto e fluidez ao público, com divisão clara de setores e serviços distribuídos estrategicamente. Serão 200 banheiros na área de pista (100 femininos e 100 masculinos) e outros 600 na área VIP, além de seis praças de alimentação e 12 ilhas de bares.

Os setores premium incluem ainda 72 bangalôs com capacidade para até 20 pessoas cada, além de camarotes tradicionais e uma área especial chamada Experience, considerada uma novidade para eventos desse porte na cidade.

O chão do espaço também passou por preparação especial: o solo foi nivelado e receberá estruturas como plywood e easyfloor para garantir mais conforto e segurança ao público.

Outro ponto importante é a ausência de passarela no palco, o que altera a dinâmica de interação da banda com o público, concentrando a performance na estrutura principal.

LOGÍSTICA COMPLEXA

Se montar a estrutura já é um desafio, organizar a chegada e saída de milhares de pessoas exige ainda mais planejamento. Segundo a produção, a logística do evento vem sendo trabalhada há mais de três meses, com apoio fundamental da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e outros órgãos de segurança.

Uma das principais estratégias foi a criação de um bolsão interno no autódromo, com capacidade para até 10 mil pessoas. Esse espaço funcionará como uma área de recepção antecipada, aberta ao público já na madrugada do dia anterior ao show.

A ideia é evitar aglomerações na rodovia e permitir que o público aguarde com conforto dentro do complexo, com acesso a bebidas e alimentação.

O evento principal abre os portões às 16h, mas a recomendação da organização é chegar cedo. “Quanto mais cedo as pessoas chegarem, menor será o impacto no trânsito. É uma rodovia estreita, então, o ideal é evitar a chegada em cima da hora”, orienta Valter Júnior, sócio e produtor local da Santo Show.

O estacionamento oficial terá capacidade para 3.000 carros, além de uma área específica para vans e ônibus fretados. Nesse sistema, os passageiros desembarcam próximo à entrada e os veículos seguem para um espaço reservado, evitando congestionamentos na frente do evento.

A recomendação é que grupos optem por transporte coletivo privado, como vans e ônibus fretados, ou aplicativos de transporte, reduzindo o número de veículos individuais.

SEGURANÇA E ATENDIMENTO MÉDICO

A segurança é outro ponto de destaque. Mais de 500 profissionais atuarão no evento, incluindo equipes uniformizadas e agentes à paisana. O esquema inclui monitoramento constante e estratégias específicas para diferentes áreas, como pista, setores premium e backstage.

A área reservada à banda conta com um sistema de segurança independente, separado da operação geral do evento.

Além disso, haverá diversos postos médicos distribuídos pelo espaço, com suporte de órgãos de saúde para atender possíveis emergências. A organização reforça que a estrutura foi planejada para suportar a capacidade máxima de público com segurança.

Entre os diversos itens proibidos para ampliar a segurança estão: armas de fogo, objetos cortantes, fogos de artifício, sinalizadores, correntes e itens pontiagudos; equipamentos profissionais, GoPro, tablets, drones, bastão de selfie e lasers; bebidas, garrafas, latas e recipientes rígidos; cartazes, bandeiras, camisetas de time, panfletos e fantasias volumosas; drogas, cigarros eletrônicos e medicamentos sem prescrição.

A entrada de água é permitida, desde que sem tampa, e alimentos apenas industrializados e lacrados para consumo próprio. O uso de power banks está liberado.

IMPACTO NO TURISMO

Para além da música, o show do Guns N’ Roses já movimenta o turismo em Mato Grosso do Sul. Com 70% do público vindo de fora do Estado, há relatos de fãs aproveitando a viagem para MS para conhecer destinos como Bonito e o Pantanal antes de seguir para Campo Grande.

A expectativa é de que o evento gere impacto positivo na economia local, desde hotéis e restaurantes até serviços de transporte e comércio.

Mesmo para quem está acostumado a grandes produções, a sensação é de que este evento marca um novo momento para a cidade.

“É mais um show, mas com uma emoção diferente, por ser em casa. Vai ser histórico. Daqui a muitos anos, as pessoas ainda vão falar sobre isso”, afirma Eduardo Pedraza.

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Felpuda

Prefeitos que andavam "tinindo" com vontade de renunciar ao mandato...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (8)

08/04/2026 00h03

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Artur da Távola - escritor brasileiro

"O novo não é o contrário do velho. o novo é o oposto das prisões que nos impomos”.

 

FELPUDA

Prefeitos que andavam “tinindo” com vontade de renunciar ao mandato para tentar outros voos, recolheram o flap, desistiram da ideia e estão tal qual alguém que achou que rapadura era doce, mas entendeu que era dura. Nos últimos dias, essas figurinhas estavam dando “luz alta, querendo causar”, mas, pela batalha que deverá ser conquistar média de votos para ganhar cadeiras de deputado estadual e na Câmara Federal, desligaram o farol e decidiram ficar onde o distinto eleitor os colocou em 2024, sem querer “inventar moda”. Como Sócrates ensinou: “A sabedoria começa na reflexão”. Vai daí que...

Diálogo

Sede

O Brasil foi escolhido para sediar a International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervetion (Miccai), um dos principais encontros científicos do mundo na área de tecnologia aplicada à saúde. Essa é a primeira vez do evento nas Américas.

Mais

A 31ª edição do congresso acontecerá em São Paulo, em 2028, com pelo menos 2,2 mil participantes de vários países. A conquista da conferência contou com apoio da Embratur, em parceria com o Visite São Paulo – Convention Bureau e pesquisadores da Unicamp.

DiálogoEliene Amorim e Celina Carretoni

 

DiálogoSoraya Hejazi e Bruno Grassi

Agenda

O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) está sendo aguardado em Campo Grande, amanhã, na abertura oficial da Expogrande 2026. Diferentemente de Lula, que referendou na pista do aeroporto seus candidatos petistas, ele deverá ter não só encontros políticos, mas também com representantes do agronegócio. Em relação às eleições, deverá contar com análise do cenário político e sobre os pré-candidatos.

Teatro

A entrada no plenário do deputado José Orcírio, empurrando carrinho de supermercado com alguns produtos alimentícios para protestar contra o índice de reajuste salarial dos servidores, teve reações dos parlamentares José Teixeira e Coronel David. O primeiro lembrou que o petista, quando governador, mandou a “cavalaria jogar gás de pimenta” contra funcionários que pediam melhorias salariais. Já o segundo afirmou que o PT, quando tinha muitos cargos no atual governo, nada falava.

Saúde

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul iniciou o Mutirão de Conciliação da 2ª Semana Nacional da Saúde. A ação segue até amanhã, com audiências no período da manhã. No total, 222 processos foram selecionados para análise. Desses, 194 tratam de Saúde Suplementar e 28 de Saúde Pública. As sessões ocorrem no Cejusc/ Saúde, em Campo Grande. Os atendimentos são presenciais e também por videoconferência. A iniciativa é promovida pelo Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Aniversariantes

Stheven Ouríveis Razuk,
Luiz Carlos Spengler Filho,
Camila Tannous De Lamônica Guimarães,
Roberto da Cunha,
Franck Amorim,
Adilson Renato Schorn,
Rodrigo Dalpiaz Dias,
Esnel Expedito Otavio Portes,
Dr. Hélio Mendes,
Juares Pessoa de Abreu,
Israel Novaes Ramires,
Francisco Berbel Lopes,
Maurício de Souza Lima,
Salete Bruno Almeida,
Tomoyoshi Wauke,
Antonio Eugenio Bergo Duarte,
Edileusa Cosmo da Silva,
Patricia Fortes Adorno Ribeiro,
Maria Chaves Faustino,
Nelson Luiz de Vasconcelos Junior,
Suely da Silva Pereira Lima,
Silvio Yoshio Yokoyama,
Pedro Paulo Pedrossian,
Rosa Helena Tonissi Nasser Amoedo,
Pedro Albino Coimbra Pedra,
Rafael Farias Cação,
Jania Dagher Arce Queiroz,
Heber Maria Nogueira dos Santos Bezerra,
Cynthia Moraes Rego Mandetta,
Valério Skovronski,
Carlos Eduardo Gomes da Rocha,
Vanessa dos Santos Lima,
Mara Bethânia Bastos Gurgel de Menezes,
Sueli da Silva Pereira,
Zilda Paniago Trindade,
Raynara Macedo,
Venturino Collet,
Gislaine Teixeira Araújo,
Gabriel Ferreira,
Dr. Carlos Alberto Pedrosa de Souza,
Laicy Corrêa Martins,
Regina Maura Palhano Melke Prado,
Salviano Mendes Fontoura Júnior,
Dra. Maria Aparecida Rogado,
Vera Lúcia Ghizzi Figueiredo,
Luiz Akira Oshiro,
Evaldo Corrêa Chaves,
Irene Marcelino Vieira da Costa,
Carlos Furtado Fróes,
Maria Higa,
Vania Freitas Pires da Silva,
Zélia Quevedo Chaves,
Augusto Ribeiro Portugal,
Juvenal de Almeida Branco Filho,
Deusdet da Silva Santos,
Mário Duailibi,
Osvaldo Castro Brandão,
Sérgio Assis Godoy de Mesquita,
Nadia Cristina Mendonça,
Valdevino Goulart,
Nelly Albertino Valdivia Alamanzar,
Silvio Martins Adorno,
Luiza Pithan Freire,
Júlio César Kuroce,
Marco Antonio Nachif China,
Luccas Ribeiro de Souza D’athayde,
Nelson Shiguenori Tsushima,
Marcelo de Oliveira Vera,
Aleide Lemos Coelho,
Tathiana Corrêa Silva,
Laerte Paes Coelho,
TeIma Menezes de Araújo,
Ivan da Silva Mendes,
Carla Fernandes Juliano da Silva,
Lorita Duro Montagner,
Melissa Martins de Almeida,
João Maria Ferreira Antunes,
Denise Mendes Fonseca,
Alexandre Socovoski,
Amancio Gomes Machado,
Rui Queiroz Galvão,
Altevir Alberton,
Inácio Schneider,
Juarez Dambroz,
Margarete Camargo,
Maria de Lurdes de Brito Lima,
Dalila da Silva Corrêa,
Álvaro Scriptore Filho,
Enio Roberto Walker,
José Henrique Kaster Franco,
Darcy Rodrigues,
Paulo Mello Miranda,
Jean Fernandes dos Santos Junior,
Vanderlei Caetano do Nascimento,
Eliel Alencar de Almeida,
Luiz Antonio de Souza Martins,
Faylon Alves da Rocha,
Laércia Aparecida Lemos Coelho Cannazzaro,
André Luiz Tanahara Pereira,
Gislene de Rezende Quadros,
Maria Augusta Sena Madureira Figueiró,
Walkiria Kosloski Ferreira,
Teresinha Rigon,
José Nobuo Shiraishi Kawabata,
Diego Rieffe Franco. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

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