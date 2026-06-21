Inverno pede aconchego: nutricionista destaca benefícios e versatilidade dos caldos na estação

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Com a chegada das temperaturas mais baixas e a proximidade do inverno, os caldos ganham espaço à mesa dos brasileiros. Práticos, saborosos e reconfortantes, eles são uma opção versátil para as refeições e podem reunir ingredientes capazes de contribuir para uma alimentação equilibrada.



De acordo com Claudia Mulero, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, este tipo de receita pode ser preparada com diferentes combinações de legumes, verduras, proteínas e grãos, oferecendo nutrientes importantes para o organismo.

“Quando elaborados com ingredientes naturais e variados, os caldos são excelentes alternativas para aquecer o corpo e fornecer energia, vitaminas, minerais e fibras”, explica.



Entre as opções mais tradicionais está o caldo verde, preparado com batatas, couve, alho, cebola e, em algumas receitas, linguiça ou carnes magras. A batata é fonte de carboidratos que fornecem energia ao organismo, enquanto a couve contribui com fibras, vitaminas A, C e K, além de minerais importantes para a saúde. Quando preparado com proteínas magras, o prato se torna ainda mais completo e nutritivo.

Uma alternativa bastante popular é o caldo de legumes, elaborado com ingredientes como cenoura, chuchu, abobrinha, batata, cebola e ervas frescas. Algumas pessoas também adicionam macarrão para incorporar a receita.



Rico em vitaminas, minerais e antioxidantes, esse tipo de preparo auxilia na hidratação e permite uma grande variedade de combinações, sendo uma opção leve e nutritiva para diferentes públicos, inclusive para bebês e crianças.

O tradicional caldo de feijão, feito com o grão, alho, cebola e temperos naturais, também se destaca entre as escolhas para os dias frios. Rico em proteínas vegetais, fibras, ferro e vitaminas do complexo B, ele promove maior saciedade e contribui para o bom funcionamento do organismo.



“O feijão é um alimento muito presente na cultura alimentar brasileira e seu caldo é uma excelente escolha para o inverno”, comenta a especialista.

Para quem prefere opções mais cremosas, o caldo de mandioca é uma excelente pedida. Preparado com mandioca, carne bovina ou frango desfiado, alho, cebola e cheiro-verde, o prato fornece carboidratos complexos que garantem energia de forma gradual, além de fibras que favorecem a saciedade. Quando combinado com proteínas, transforma-se em uma refeição completa e bastante nutritiva.

Já os preparos à base de mandioquinha conquistam pelo sabor suave e pela textura aveludada. A raiz é rica em carboidratos, vitaminas do complexo B e minerais como potássio e fósforo, que auxiliam no metabolismo energético e no funcionamento muscular. Quando associada a ingredientes como frango desfiado ou legumes, resulta em uma refeição equilibrada e reconfortante.

Outra opção para quem deseja diversificar é o caldo de abóbora, que geralmente leva abóbora, alho, cebola e pode ser complementado com carne seca, frango ou legumes.



O alimento é fonte de betacaroteno, composto antioxidante que o organismo converte em vitamina A, importante para a saúde da pele, da visão e da imunidade. A textura cremosa e sabor adocicado tornam o prato uma das escolhas preferidas da estação.

Já a sopa de ervilha, preparada com ervilha seca, alho, cebola, caldo de legumes e, em algumas versões, carnes magras, também reúne diversos benefícios nutricionais. Rica em proteínas vegetais, fibras, vitaminas do complexo B e minerais como ferro, magnésio e potássio, ela contribui para a saciedade e para o equilíbrio alimentar, além de ser uma alternativa versátil para compor o cardápio de inverno.

Claudia Mulero recomenda atenção ao preparo para garantir refeições saudáveis e saborosas. O ideal é reduzir o uso de temperos industrializados e excesso de sal, priorizando alho, cebola, ervas frescas e especiarias naturais.



“Pequenas escolhas fazem diferença tanto no sabor quanto no valor nutricional da receita. Além de aquecer o corpo, os caldos ajudam a criar momentos de convivência e conforto durante os meses mais frios do ano. Assim, o inverno combina com preparações que trazem bem-estar. Neste caso, os caldos são versáteis, permitem inúmeras combinações e podem agradar diferentes paladares, sempre com muito sabor”, conclui a nutricionista.