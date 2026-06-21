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Inverno pede aconchego: nutricionista destaca benefícios e versatilidade dos caldos na estação

Além de aquecer nos dias frios, preparações podem ser nutritivas, equilibradas e adaptadas a diferentes perfis de consumo

Flavia Viana

Flavia Viana

21/06/2026 - 09h00
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Com a chegada das temperaturas mais baixas e a proximidade do inverno, os caldos ganham espaço à mesa dos brasileiros. Práticos, saborosos e reconfortantes, eles são uma opção versátil para as refeições e podem reunir ingredientes capazes de contribuir para uma alimentação equilibrada.

De acordo com Claudia Mulero, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, este tipo de receita pode ser preparada com diferentes combinações de legumes, verduras, proteínas e grãos, oferecendo nutrientes importantes para o organismo.

“Quando elaborados com ingredientes naturais e variados, os caldos são excelentes alternativas para aquecer o corpo e fornecer energia, vitaminas, minerais e fibras”, explica.

Entre as opções mais tradicionais está o caldo verde, preparado com batatas, couve, alho, cebola e, em algumas receitas, linguiça ou carnes magras. A batata é fonte de carboidratos que fornecem energia ao organismo, enquanto a couve contribui com fibras, vitaminas A, C e K, além de minerais importantes para a saúde. Quando preparado com proteínas magras, o prato se torna ainda mais completo e nutritivo.

Uma alternativa bastante popular é o caldo de legumes, elaborado com ingredientes como cenoura, chuchu, abobrinha, batata, cebola e ervas frescas. Algumas pessoas também adicionam macarrão para incorporar a receita.

Rico em vitaminas, minerais e antioxidantes, esse tipo de preparo auxilia na hidratação e permite uma grande variedade de combinações, sendo uma opção leve e nutritiva para diferentes públicos, inclusive para bebês e crianças.

O tradicional caldo de feijão, feito com o grão, alho, cebola e temperos naturais, também se destaca entre as escolhas para os dias frios. Rico em proteínas vegetais, fibras, ferro e vitaminas do complexo B, ele promove maior saciedade e contribui para o bom funcionamento do organismo.

“O feijão é um alimento muito presente na cultura alimentar brasileira e seu caldo é uma excelente escolha para o inverno”, comenta a especialista.

Para quem prefere opções mais cremosas, o caldo de mandioca é uma excelente pedida. Preparado com mandioca, carne bovina ou frango desfiado, alho, cebola e cheiro-verde, o prato fornece carboidratos complexos que garantem energia de forma gradual, além de fibras que favorecem a saciedade. Quando combinado com proteínas, transforma-se em uma refeição completa e bastante nutritiva.

Já os preparos à base de mandioquinha conquistam pelo sabor suave e pela textura aveludada. A raiz é rica em carboidratos, vitaminas do complexo B e minerais como potássio e fósforo, que auxiliam no metabolismo energético e no funcionamento muscular. Quando associada a ingredientes como frango desfiado ou legumes, resulta em uma refeição equilibrada e reconfortante.

Outra opção para quem deseja diversificar é o caldo de abóbora, que geralmente leva abóbora, alho, cebola e pode ser complementado com carne seca, frango ou legumes.

O alimento é fonte de betacaroteno, composto antioxidante que o organismo converte em vitamina A, importante para a saúde da pele, da visão e da imunidade. A textura cremosa e sabor adocicado tornam o prato uma das escolhas preferidas da estação.

Já a sopa de ervilha, preparada com ervilha seca, alho, cebola, caldo de legumes e, em algumas versões, carnes magras, também reúne diversos benefícios nutricionais. Rica em proteínas vegetais, fibras, vitaminas do complexo B e minerais como ferro, magnésio e potássio, ela contribui para a saciedade e para o equilíbrio alimentar, além de ser uma alternativa versátil para compor o cardápio de inverno.

Claudia Mulero recomenda atenção ao preparo para garantir refeições saudáveis e saborosas. O ideal é reduzir o uso de temperos industrializados e excesso de sal, priorizando alho, cebola, ervas frescas e especiarias naturais.

“Pequenas escolhas fazem diferença tanto no sabor quanto no valor nutricional da receita. Além de aquecer o corpo, os caldos ajudam a criar momentos de convivência e conforto durante os meses mais frios do ano. Assim, o inverno combina com preparações que trazem bem-estar. Neste caso, os caldos são versáteis, permitem inúmeras combinações e podem agradar diferentes paladares, sempre com muito sabor”, conclui a nutricionista.

Cultura Correio B+

Instituto Festival de Dança de Joinville abre inscrições para programa gratuito de formação

O projeto irá oferecer formação nas áreas de Produção, Iluminação, Maquinista, Contrarregragem e Cenotécnica, com possibilidade de participação em mais de um curso.

20/06/2026 17h30

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Instituto Festival de Dança de Joinville abre inscrições para programa gratuito de formação

Instituto Festival de Dança de Joinville abre inscrições para programa gratuito de formação Foto: Divulgação

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O Instituto Festival de Dança de Joinville está com inscrições abertas para o FORMATEC, programa gratuito de capacitação voltado a jovens e adultos interessados em atuar no setor cultural.

As aulas terão início em 29 de junho, e serão realizadas até outubro, com um período de estágio nos bastidores do 43º Festival de Dança, que ocorre entre 20 de julho e 1º de agosto. As inscrições podem ser realizadas no site festivaldedanca.com.br até 25 de junho. 

O projeto irá oferecer formação nas áreas de Produção, Iluminação, Maquinista, Contrarregragem e Cenotécnica, com possibilidade de participação em mais de um curso.

Serão realizados encontros semanais no Saltare Centro de Dança, das 19h às 21h, com atividades complementares em alguns sábados, totalizando 32 horas/aula. O curso é gratuito, com certificação para alunos que atingirem pelo menos 80% de frequência.

Além dos conteúdos teóricos, os participantes terão aulas práticas em todos os módulos nos respectivos ambientes ligados a cada área de atuação. Durante a realização do Festival de Joinville, os alunos também poderão acompanhar o processo desde a montagem até a realização de um evento de grande porte, reconhecido como o maior do mundo na área da dança. 

As aulas serão conduzidas por profissionais com experiência no mercado cultural, viabilizando contatos importantes para o futuro ingresso no mercado de trabalho na área. O objetivo é aproximar os alunos da realidade da produção cultural e das operações técnicas executadas em grandes eventos.

“O crescimento da economia criativa têm ampliado a demanda por profissionais qualificados nos bastidores, mas o setor ainda enfrenta escassez de mão de obra especializada em áreas técnicas. Nossa proposta é contribuir para a formação de novos talentos por meio de uma imersão que permitirá que os participantes desenvolvam competências profissionais em um ambiente real de trabalho”, afirma o presidente do Instituto Festival de Dança de Joinville, Ely Diniz. 

O FORMATEC foi selecionado pelo Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura – Edição 2025 e é realizado com recursos do Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura (FCC).

Conheça os módulos:

Cenotécnica: aprenda sobre montagem de cenários, ambientação e estruturas técnicas que contribuem para a construção visual dos espetáculos.

Contrarregragem: aprenda sobre organização dos bastidores, acompanhamento de entradas e saídas de cena, suporte técnico a artistas e funcionamento operacional do palco durante as apresentações.

Iluminação: aprenda sobre fundamentos da iluminação cênica, montagem e operação de equipamentos, além da criação de atmosferas e efeitos visuais por meio da luz.

Maquinista: aprenda sobre introdução à movimentação técnica de palco, montagem de estruturas cênicas e operação de equipamentos utilizados em grandes produções.

Produção: aprenda sobre planejamento, logística, cronogramas, gestão de equipes e organização de grandes eventos culturais.

Instituto Festival de Dança de Joinville abre inscrições para programa gratuito de formação Instituto Festival de Dança de Joinville abre inscrições para programa gratuito de formação - Divulgação

Informações:

FORMATEC - Formação Técnica para Artes do Espetáculo

Período: de junho a outubro de 2026, com aula inaugural em 29 de junho

Local: Saltare Centro de Dança (rua Orestes Guimarães, 406 - América, Joinville/SC)

Público-alvo: jovens e adultos a partir de 16 anos

Mais informações: (47) 3031-3894

Inscrições gratuitas por meio do site festivaldedanca.com.br, ou presencialmente no Saltare Centro de Dança, das 8h às 18h, até 25 de junho

 

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Celular caiu na água? Colocar no arroz funciona? Especialista revela o que fazer

Afinal, colocar o celular no arroz após cair na água realmente funciona? Carregar o aparelho durante a noite estraga a bateria? E fechar aplicativos melhora o desempenho?

20/06/2026 17h00

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Celular caiu na água? Colocar no arroz funciona? Especialista revela o que fazer

Celular caiu na água? Colocar no arroz funciona? Especialista revela o que fazer Foto: Divulgação

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Os smartphones se tornaram itens indispensáveis no dia a dia, concentrando funções que vão muito além da comunicação. Mas, junto com a popularização dos aparelhos, também cresceram as dicas e crenças sobre como cuidar deles.

Afinal, colocar o celular no arroz após cair na água realmente funciona? Carregar o aparelho durante a noite estraga a bateria? E fechar aplicativos melhora o desempenho?

Para esclarecer as principais dúvidas, a empresária e especialista em tecnologia mobile Michelle Menhem separou os mitos e verdades mais comuns sobre o uso e a manutenção dos smartphones.

1. Colocar o celular no arroz após cair na água ajuda a salvar o aparelho?

Mito.

Essa é uma das recomendações mais populares, mas não é a solução mais eficaz. O arroz pode absorver parte da umidade externa, porém não consegue retirar a água que já entrou nos componentes internos do aparelho. Além disso, partículas do alimento podem se alojar nas conexões e agravar o problema.

“O ideal é desligar imediatamente o celular, não tentar carregá-lo e procurar uma assistência técnica especializada o mais rápido possível para realizar a limpeza adequada”, orienta Michelle.

2. Carregar o celular durante a noite inteira estraga a bateria?

Mito.

Os smartphones modernos possuem sistemas inteligentes que interrompem ou reduzem a carga quando a bateria atinge 100%. Embora o hábito não cause danos imediatos, o carregamento contínuo por longos períodos pode contribuir para um desgaste gradual ao longo dos anos.

3. Usar o celular enquanto ele está carregando pode causar explosão?

Mito.

Em condições normais de uso, o risco é extremamente baixo. Os problemas costumam estar relacionados ao uso de carregadores de baixa qualidade, baterias danificadas ou aparelhos com defeitos.

“Se o celular estiver esquentando excessivamente durante a recarga, é importante procurar uma avaliação técnica”, alerta a especialista.

4. Fechar aplicativos abertos melhora o desempenho do aparelho?

Depende, mas na maioria dos casos é mito.

Tanto o Android quanto o iOS foram desenvolvidos para gerenciar automaticamente os aplicativos em segundo plano. Fechar todos os apps constantemente pode, inclusive, aumentar o consumo de bateria. A recomendação é encerrar apenas aplicativos travados ou que apresentem falhas.

5. Deixar a bateria chegar a 0% antes de recarregar aumenta sua vida útil?

Mito.

As baterias de íons de lítio utilizadas atualmente funcionam melhor quando permanecem, sempre que possível, entre 20% e 80% de carga. Descarregar completamente o aparelho com frequência pode acelerar o desgaste da bateria.

6. Carregadores paralelos podem danificar o smartphone?

Verdade.

Esse é um dos problemas mais recorrentes observados nas assistências técnicas. Carregadores sem certificação podem fornecer tensão inadequada, provocar superaquecimento e até comprometer componentes internos do aparelho.

7. O modo avião realmente faz a bateria durar mais?

Verdade.

Ao ativar o modo avião, o smartphone interrompe conexões como rede móvel, Wi-Fi e Bluetooth, reduzindo significativamente o consumo de energia, especialmente em locais com sinal fraco.

8. Películas protegem contra qualquer tipo de quebra da tela?

Mito.

Embora sejam eficientes para reduzir riscos superficiais e oferecer alguma proteção contra pequenos impactos, as películas não garantem proteção total contra quedas mais fortes.

9. Atualizações de sistema deixam o celular propositalmente mais lento?

Mito.

As atualizações normalmente trazem melhorias de segurança, correções de falhas e otimizações de desempenho. Em aparelhos mais antigos, no entanto, a inclusão de novos recursos pode exigir mais processamento, gerando a sensação de lentidão.

10. O calor excessivo pode reduzir a vida útil da bateria?

Verdade.

O calor é um dos principais fatores de degradação das baterias de lítio. A exposição frequente a altas temperaturas acelera processos químicos internos que reduzem sua capacidade de armazenamento de energia.

11. Deixar o celular conectado ao carregador após atingir 100% prejudica a bateria?

Parcialmente verdade.

Os aparelhos atuais contam com sistemas de proteção contra sobrecarga. Ainda assim, permanecer constantemente conectado à energia após atingir a carga máxima pode contribuir para um desgaste gradual da bateria ao longo do tempo.

12. Reiniciar o celular periodicamente ajuda no desempenho?

Verdade.

Reiniciar o aparelho de tempos em tempos ajuda a encerrar processos desnecessários, liberar memória e corrigir pequenos erros temporários do sistema, contribuindo para um funcionamento mais estável.

13. Aplicativos que prometem “limpar memória” realmente melhoram a performance do aparelho?

Mito.

Na maioria das situações, esses aplicativos acabam consumindo mais recursos do que economizando. Os sistemas operacionais modernos já realizam um gerenciamento eficiente da memória sem necessidade desse tipo de ferramenta.

14. Capinhas muito grossas podem contribuir para o superaquecimento do celular?

Verdade.

Alguns modelos mais robustos podem dificultar a dissipação do calor gerado durante atividades como jogos, gravação de vídeos e carregamento rápido. Por isso, é importante optar por acessórios de qualidade.

15. Banheiro e cozinha são locais inadequados para guardar ou usar o celular?

Verdade.

Além da água líquida, fatores como vapor do chuveiro, umidade constante e gordura presente no ambiente da cozinha podem afetar os componentes internos do aparelho ao longo do tempo.

Cuidados simples evitam prejuízos

Segundo Michelle Menhem, muitas pessoas só procuram assistência técnica quando o problema já está avançado, o que pode aumentar os custos de reparo ou até levar à perda definitiva do aparelho.

“O maior erro que vejo no dia a dia é esperar o problema piorar para procurar ajuda. Muitas falhas simples podem ser resolvidas com manutenção preventiva, evitando prejuízos muito maiores. Assim como fazemos revisões em um carro, os smartphones também precisam de cuidados para terem uma vida útil mais longa e um melhor desempenho”, conclui a especialista.


 

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