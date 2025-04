Feira Ziriguidum tem musicalidade e produtos no 'precinho' em Campo Grande

Diálogo

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (04/04)

José Saramago - escritor português "Todos sabemos que cada dia que nasce

é o primeiro para uns e será o último para

outros e que, para a maioria, é só um dia mais”. Felpuda

Figurinha que, desafiando a história, se acha a “oitava maravilha do mundo”, digna de todos os aplausos (em estádio só com sonolento segurança), reconhecimento de sua sapiência (de almanaque de remédios) e legião de admiradores (que cabem em Fusca das antigas), enfiou a viola no saco e voltou para a casa chutando pedrinhas pelo caminho.

É que em visita beija-mão à liderança política, a fim de ser ungido para disputa de importante cadeira, ouviu um dos mais sonoros não dito, digamos, sem nenhum sorriso que fosse para amenizar o impacto. Também, pudera!

Sem essa

A farra das diárias na Câmara Municipal de Anastácio, de R$ 1,6 mil (viagens fora de MS), levou a um gasto de mais de R$ 800 mil para atender os seus 11 vereadores e alguns servidores, em 2024, o que seria uma forma dissimulada de “engordar” salários.

Mais

Resumo da ópera: o Ministério Público entrou em campo, recomendou que cessem tais abusos com recursos públicos e deu o prazo de 30 dias para que a Casa de Leis aprove projeto reduzindo valores e definindo critérios de concessão das tais diárias.

Desbancado

A União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS) passa a ter no comando um vereador do Progressistas. Daniel Júnior, de Dourados, derrotou, no dia 2, o atual presidente Jeovanni Vieira dos Santos, de Jateí – há 12 anos no comando. Para se manter no cargo, ele possibilitou que até ex-vereadores pudessem votar.

Em alta

A vice-prefeita de Dourados Gianni Nogueira (PL) passa a merecer, cada vez mais, as atenções e o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que a escolheu e consolidou o seu nome como pré-candidata ao Senado. Dessa forma, durante entrevista à Rádio Capital, no dia 2, ele informou que ela estará representando e falando em nome de Mato Grosso do Sul durante o ato programado para o dia 6, na Av. Paulista, em São Paulo (SP), em prol da anistia de presos e condenados pelo STF.

Convites

Além da população, Bolsonaro estendeu o convite ao governador Eduardo Riedel para participar do ato, afirmando que ele será “muito bem-vindo”. O ex-presidente já convidou os governadores Romeu Zemna (MG), Ratinho Jr. (PR) e Ronaldo Caiado (GO). Vale ressaltar que a mudança de Riedel para o PL não está descartada, assim como a do seu padrinho político, o ex-governador Reinaldo Azambuja, que nas eleições passadas teria conversado sobre assumir a legenda liberal em MS.

