Feliz por nada

SAÚDE E ALIMENTAÇÃO

Relatório de 2025 da Unicef mostra que a má alimentação levou população jovem à nova estatística: no mundo todo, 9,4% das crianças estão com quilos a mais, enquanto 9,2% estão abaixo do peso

Vilões: refrigerantes, biscoitos recheados e bolos com recheio e cobertura possuem baixo teor nutritivo e aumentam a irritabilidade Reprodução

Matar um leão por dia, quem nunca ouviu essa expressão? Com o excesso de atividades e com pouco dinheiro no bolso, algumas preocupações ficam para segundo plano como, por exemplo, se alimentar bem.

Por falta de tempo, no lanche da escola, muitos pais optam por opções mais práticas, como os fast-foods ou comidas industrializadas, que são ultraprocessadas e apresentam em sua composição aditivos e conservantes que, se consumidos em excesso, podem ser prejudiciais à saúde em longo prazo.

Na hora de preparar a lancheira do seu filho, ou mesmo em casa, lembre-se que a má alimentação provoca doenças associadas à obesidade, como diabetes, pressão arterial elevada e doenças do fígado.

O último relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), divulgado em setembro de 2025, mostra que o número de jovens de 5 a 19 anos está acima do peso. No mundo todo, 9,4% das crianças estão com quilos a mais, enquanto que 9,2% estão abaixo do peso.

Em 2000, o relatório apresentava 13% de crianças do mundo com desnutrição e 3% com excesso de peso. A causa desses diagnósticos antagônicos é a mesma: a má alimentação. A obesidade infantil é resultado de uma alimentação hipercalórica, com poucos nutrientes.

Para combater essa tendência nada agradável, alimentos preparados em casa ajudam pais e filhos a terem hábitos alimentares saudáveis.

A nutricionista Thaisa Braz, para isso, indica substituições como a troca da farinha branca pela integral ou usar aveia se for fazer alguma torta ou bolo. Outras opções são chips feitos com batata doce e palito de legumes.

“As frutas também são opções para levar na lancheira e, para hidratação, sucos naturais ou água de coco”, diz Thaisa, que atua no Grupo Pereira (Fort Atacadista e Comper).

O EXEMPLO

Nada melhor que proporcionar e incentivar uma vida saudável para os pequenos com eles vendo esses costumes dentro de casa. Esses hábitos quando consolidados na vida de uma criança podem segui-los por toda a vida.

A nutrição da criançada é baseada nos mesmos princípios da alimentação dos adultos. Todos precisam dos mesmos tipos de nutrientes – como vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas e gorduras. A diferença é que as crianças precisam de quantidades específicas desses nutrientes de acordo com a idade.

PROTEÍNAS

Os pais devem se preocupar com alimentos que tenham nutrientes fundamentais como carboidratos, proteínas, frutas, verduras e legumes. A orientação é evitar guloseimas para não estragar o apetite da molecada.

“Evitar a oferta de alimentos industrializados, principalmente os ricos em açúcar refinado, porque trazem muitos malefícios para as crianças. Quando temos uma alimentação mais saudável para os pequenos, isso contribui para o aprendizado, traz melhoras na concentração e fortalece o sistema imunológico”, afirma a nutricionista.

Vilões: refrigerantes, biscoitos recheados e bolos com recheio e cobertura possuem baixo teor nutritivo e aumentam a irritabilidade - Foto: Reprodução Vilões: refrigerantes, biscoitos recheados e bolos com recheio e cobertura possuem baixo teor nutritivo e aumentam a irritabilidade - Foto: Reprodução

Para o crescimento, desenvolvimento cerebral e dos ossos nas crianças são fundamentais as proteínas de origem vegetal, encontradas na soja, quinoa ou brócolis. Apesar de serem incompletas, possuem outras propriedades fundamentais na nutrição.

As proteínas de origem animal, como as encontradas nas carnes, ovos e laticínios, possuem todos os aminoácidos essenciais; aqueles que nosso corpo não é capaz de produzir, mas precisa para funcionar.

O LANCHE DE CASA

Um bom omelete no lanche da tarde funciona muito bem e é simples de fazer. Não esqueça que durante as refeições para seus filhos, escolha os cortes de carne sem gordura, frango sem pele, peixes oleosos como salmão, queijos brancos e iogurtes.

Para as crianças que se recusam a comer vegetais, a nutricionista dá uma dica valiosa: incorporar à receita alguns vegetais. “incorporar na massa de uma panqueca, a abobrinha, e no recheio de carne moída, colocar legumes picadinhos ou até mesmo ralados” explica Thaisa.

O mesmo pode ser feito com hambúrguer caseiro, recheios de tortas ou gratinados.

O LANCHE ESCOLAR

Para levar alimentos fresquinhos e deixar o lanche com boa aparência, uma dica é preparar a merenda no mesmo dia da aula. Se for levar frutas, o ideal é que elas não estraguem em altas temperaturas ou amassem com facilidade.

Sanduíches com queijo, presunto de peru ou geleia sem açúcar alimentam sem fazer mal. Iogurte e leite também podem ser incorporados como opção para a merenda. Frutas secas, castanhas, nozes ou amêndoas têm a gordura boa que a molecada precisa.

Se a criança quiser biscoitos ou bolos, prefira os feitos em casa, sem recheio ou cobertura.

O QUE EVITAR?

Alguns exemplos de alimentos que devem ser evitados nos lanches das crianças, são frituras, pizza, cachorro quente e hambúrgueres, que possuem muitas gorduras e são lanches de difícil digestão e podem prejudicar o aprendizado na escola.

Refrigerantes, biscoitos recheados e bolos com recheio e cobertura são ricos em açúcar, o que faz com que a criança fique novamente com fome passado pouco tempo após o recreio e isso aumenta a irritabilidade e dificuldade em se concentrar nas aulas, e por isso, também devem ser evitados.

HIDRATAÇÃO

A concentração de água no organismo de um adulto é de 65%, e de 80% de concentração em uma criança. A nutricionista diz que “é por esse motivo que os pais devem ficar atentos e insistir que as crianças bebam bastante líquidos, pois precisam repor a água do organismo com mais frequência”.

No caso de sucos, prefira os naturais e se possível caseiros usando frutas frescas.

* Saiba

A má nutrição infantil possui três dimensões: a desnutrição (crônica, quando há atraso de crescimento, ou aguda, quando há emagrecimento extremo); o sobrepeso e/ou obesidade; e a fome oculta ou deficiências de micronutrientes.

Fonte: Unicef

