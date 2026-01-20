Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CRÔNICA

Feliz por nada

Theresa Hilcar - Jornalista, escritora e membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

Theresa Hilcar - Jornalista, escritora e membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

20/01/2026 - 09h00
Tenho andado mais feliz ultimamente. E isto, longe de me deixar animada, por vezes me causa certa estranheza. Começo a elencar então os motivos, não da estranheza, mas da sensação de contentamento que me invade, principalmente durante as manhãs e no fim da tarde.

Podem ser: a recente viagem à praia – mesmo tendo ficado quatro dias na cama com um resfriado arrebatador –, os pés na água morna, o sol no corpo inteiro, a vista incansável do oceano. Pode ser. Ou foi a troca de medicação, as novas vitaminas e os hormônios que – dizem – ludibriam o tempo. É uma possibilidade. Ou será que o universo finalmente ouviu o singelo – e objetivo – desejo de Natal, o de me dar a alegria de viver?

Tudo isso junto, mais os livros que finalmente consegui ler até o fim. A poesia de Adélia Prado, a prosa da nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, as crônicas da médica Ana Claudia Quintana, o best seller “A Biblioteca da Meia-Noite”, de Matt Haig, que praticamente devorei em apenas dois dias, porque ler apenas por diversão também é muito bom.

Ainda não sei. Mesmo enfileirando vários motivos, não consigo chegar ao veredicto. Sei que estou assim, mais devagar no pensamento mas ágil nas ações. Ando até cantarolando quando acordo e fazendo chamego no gato, coisa que ele já devia até ter esquecido como era. Tadinho.

Também tenho me lembrado mais dos amigos, dos antigos e dos novos. Que não são muitos, a bem da verdade. A cada ano que passa fico mais seletiva, ou mais ranzinza dependendo do ponto de vista. Amizade mesmo só se for de verdade. Do contrário, é vitrine e post de rede social.

Noite dessas enviei mensagem a um amigo dos anos 1970 para lhe desejar feliz Ano-Novo. Mais de 50 anos de amizade e uns 20 anos sem vê-lo. E assim, do nada, ele me veio num sonho nítido e bonito. Fatalista que sou, já imaginei o pior – será que ele está bem? Sim, estava. E eu fiquei feliz. Depois da pandemia, há sempre um risco neste tipo de pergunta.

O que me leva à pergunta: a felicidade é de fato alcançável? Ou é apenas um estado passageiro? É possível viver num estado de plena alegria? Não falo aqui daquela alegria um tanto alegórica ou ingênua, mas de algo profundo, espiritual, algo que o exercício da meditação às vezes nos proporciona. Mas quer saber? Não importa se a alegria é algo passageiro, ou se a felicidade se dá em ondas. Eu quero!

Quero toda e qualquer possibilidade de contentamento. E algo que descobri recentemente é que agradecer por tudo, sempre e todo o tempo, pode multiplicar o tempo da alegria. Vou começar daí e torcer para que ela dure – a vida toda.

CULTURA

MIS adia reinauguração para fevereiro

Museu da Imagem e do Som parou as atividades em dezembro do ano passado para revitalizar o espaço

19/01/2026 10h35

Museu tem reabertura adiada para 20 de fevereiro

Museu tem reabertura adiada para 20 de fevereiro

Em dezembro do ano passado, o Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul (MIS-MS) fechou para reformas no espaço. Anteriormente, o local estava com o cronograma de reabertura para janeiro, amanhã, porém com o atraso da obra, a reinauguração foi adiada para o próximo mês, em 20 de fevereiro.

A obra na unidade da Fundação de Cultura de MS (FCMS), que começou em 19 de dezembro, prevê mudanças no espaço como parte do início das preparações de comemoração dos 50 anos do Estado de Mato Grosso do Sul, que será no próximo ano.

Noticiado pelo Correio do Estado, a novidade da revitalização do espaço será a organização da sala de exposição temporária, que de acordo com a diretora de Memória e Patrimônio Cultural do órgão, Melly Sena, "será estruturada com três grandes exposições em preparação aos 50 anos de criação do nosso estado, relatando a memória do audiovisual, do cinema e da música Mato Grosso do Sul”.

Além da organização da sala temporária, um espaço museográfico e a criação de dois laboratórios de audiovisual também são outras novidades da revitalização.

MIS

O Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul, é uma unidade da Fundação de Cultura do Estado, com o objetivo de preservar os registros que constituem a memória visual e sonora sul-mato-grossense.

Museu tem reabertura adiada para 20 de fevereiro MIS tem objetivo de preservar expressões artísticas-culturais que constroem história de Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação

Com a missão “Preservar a memória, educar para o futuro”, o acervo do museu conta com mais de 108.000 mil itens, como:

  • fotografias;
  • filmes;
  • vídeos;
  • cartazes;
  • discos de vinil;
  • objetos e registros sonoros.

O local ainda tem programas como Amplificadores de Cultura, Cultura em Situação, Cinema no Museu e Exposições Temporárias que promovem com estratégias educativas, o acesso aos bens culturais que formam a identidade sócio-histórica e cultural do Estado.

Ainda faz parte do histórico do museu, o envolvimento desde o início de sua criação no desenvolvimento de ações museológicas que contribuem na formação e difusão de conhecimento no Estado.

As atividades culturais oferecidas como palestras, oficinas, cursos, seminários, mostras de cinema e exposições, são voltadas para estudantes, universitários, cinéfilos, fotógrafos, músicos e toda a população de Mato Grosso do Sul.

>> Serviço

O Museu da Imagem e do Som fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 559, e retorna suas atividades em 20 de fevereiro.

SAÚDE E ALIMENTAÇÃO

Nutricionista dá dicas para o preparo de lanches domésticos e escolares mais saudáveis

Relatório de 2025 da Unicef mostra que a má alimentação levou população jovem à nova estatística: no mundo todo, 9,4% das crianças estão com quilos a mais, enquanto 9,2% estão abaixo do peso

19/01/2026 10h00

Vilões: refrigerantes, biscoitos recheados e bolos com recheio e cobertura possuem baixo teor nutritivo e aumentam a irritabilidade

Vilões: refrigerantes, biscoitos recheados e bolos com recheio e cobertura possuem baixo teor nutritivo e aumentam a irritabilidade

Matar um leão por dia, quem nunca ouviu essa expressão? Com o excesso de atividades e com pouco dinheiro no bolso, algumas preocupações ficam para segundo plano como, por exemplo, se alimentar bem.

Por falta de tempo, no lanche da escola, muitos pais optam por opções mais práticas, como os fast-foods ou comidas industrializadas, que são ultraprocessadas e apresentam em sua composição aditivos e conservantes que, se consumidos em excesso, podem ser prejudiciais à saúde em longo prazo.

Na hora de preparar a lancheira do seu filho, ou mesmo em casa, lembre-se que a má alimentação provoca doenças associadas à obesidade, como diabetes, pressão arterial elevada e doenças do fígado.

O último relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), divulgado em setembro de 2025, mostra que o número de jovens de 5 a 19 anos está acima do peso. No mundo todo, 9,4% das crianças estão com quilos a mais, enquanto que 9,2% estão abaixo do peso.

Em 2000, o relatório apresentava 13% de crianças do mundo com desnutrição e 3% com excesso de peso. A causa desses diagnósticos antagônicos é a mesma: a má alimentação. A obesidade infantil é resultado de uma alimentação hipercalórica, com poucos nutrientes.

Vilões: refrigerantes, biscoitos recheados e bolos com recheio e cobertura possuem baixo teor nutritivo e aumentam a irritabilidade

Para combater essa tendência nada agradável, alimentos preparados em casa ajudam pais e filhos a terem hábitos alimentares saudáveis.

A nutricionista Thaisa Braz, para isso, indica substituições como a troca da farinha branca pela integral ou usar aveia se for fazer alguma torta ou bolo. Outras opções são chips feitos com batata doce e palito de legumes.

“As frutas também são opções para levar na lancheira e, para hidratação, sucos naturais ou água de coco”, diz Thaisa, que atua no Grupo Pereira (Fort Atacadista e Comper).

O EXEMPLO

Nada melhor que proporcionar e incentivar uma vida saudável para os pequenos com eles vendo esses costumes dentro de casa. Esses hábitos quando consolidados na vida de uma criança podem segui-los por toda a vida.

A nutrição da criançada é baseada nos mesmos princípios da alimentação dos adultos. Todos precisam dos mesmos tipos de nutrientes – como vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas e gorduras. A diferença é que as crianças precisam de quantidades específicas desses nutrientes de acordo com a idade.

PROTEÍNAS

Os pais devem se preocupar com alimentos que tenham nutrientes fundamentais como carboidratos, proteínas, frutas, verduras e legumes. A orientação é evitar guloseimas para não estragar o apetite da molecada.

“Evitar a oferta de alimentos industrializados, principalmente os ricos em açúcar refinado, porque trazem muitos malefícios para as crianças. Quando temos uma alimentação mais saudável para os pequenos, isso contribui para o aprendizado, traz melhoras na concentração e fortalece o sistema imunológico”, afirma a nutricionista.

Vilões: refrigerantes, biscoitos recheados e bolos com recheio e cobertura possuem baixo teor nutritivo e aumentam a irritabilidade

Para o crescimento, desenvolvimento cerebral e dos ossos nas crianças são fundamentais as proteínas de origem vegetal, encontradas na soja, quinoa ou brócolis. Apesar de serem incompletas, possuem outras propriedades fundamentais na nutrição.

As proteínas de origem animal, como as encontradas nas carnes, ovos e laticínios, possuem todos os aminoácidos essenciais; aqueles que nosso corpo não é capaz de produzir, mas precisa para funcionar.

O LANCHE DE CASA

Um bom omelete no lanche da tarde funciona muito bem e é simples de fazer. Não esqueça que durante as refeições para seus filhos, escolha os cortes de carne sem gordura, frango sem pele, peixes oleosos como salmão, queijos brancos e iogurtes.

Para as crianças que se recusam a comer vegetais, a nutricionista dá uma dica valiosa: incorporar à receita alguns vegetais. “incorporar na massa de uma panqueca, a abobrinha, e no recheio de carne moída, colocar legumes picadinhos ou até mesmo ralados” explica Thaisa.

O mesmo pode ser feito com hambúrguer caseiro, recheios de tortas ou gratinados.

O LANCHE ESCOLAR

Para levar alimentos fresquinhos e deixar o lanche com boa aparência, uma dica é preparar a merenda no mesmo dia da aula. Se for levar frutas, o ideal é que elas não estraguem em altas temperaturas ou amassem com facilidade.

Sanduíches com queijo, presunto de peru ou geleia sem açúcar alimentam sem fazer mal. Iogurte e leite também podem ser incorporados como opção para a merenda. Frutas secas, castanhas, nozes ou amêndoas têm a gordura boa que a molecada precisa.

Se a criança quiser biscoitos ou bolos, prefira os feitos em casa, sem recheio ou cobertura.

O QUE EVITAR?

Alguns exemplos de alimentos que devem ser evitados nos lanches das crianças, são frituras, pizza, cachorro quente e hambúrgueres, que possuem muitas gorduras e são lanches de difícil digestão e podem prejudicar o aprendizado na escola.

Vilões: refrigerantes, biscoitos recheados e bolos com recheio e cobertura possuem baixo teor nutritivo e aumentam a irritabilidade

Refrigerantes, biscoitos recheados e bolos com recheio e cobertura são ricos em açúcar, o que faz com que a criança fique novamente com fome passado pouco tempo após o recreio e isso aumenta a irritabilidade e dificuldade em se concentrar nas aulas, e por isso, também devem ser evitados.

HIDRATAÇÃO 

A concentração de água no organismo de um adulto é de 65%, e de 80% de concentração em uma criança. A nutricionista diz que “é por esse motivo que os pais devem ficar atentos e insistir que as crianças bebam bastante líquidos, pois precisam repor a água do organismo com mais frequência”.

No caso de sucos, prefira os naturais e se possível caseiros usando frutas frescas.

*Saiba

A má nutrição infantil possui três dimensões: a desnutrição (crônica, quando há atraso de crescimento, ou aguda, quando há emagrecimento extremo); o sobrepeso e/ou obesidade; e a fome oculta ou deficiências de micronutrientes.

Fonte: Unicef

