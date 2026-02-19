Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Fenômeno nas redes, fatias gigantes de bolo viram febre nas feiras de Campo Grande

Inspiradas nas "tortas de Goiânia", fatias generosas conquistam o público, formam filas e esgotam cedo nas feiras da Capital

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

19/02/2026 - 11h05
Se você abriu o TikTok ou o Instagram nas últimas semanas, provavelmente esbarrou em um vídeo de alguém abrindo uma “hamburgueira” e revelando uma fatia generosa, alta, recheada até a borda e coberta com ganache brilhando sob a luz. As fatias gigantes de bolo viraram febre nas redes sociais e, o que começou como tendência forte em Goiânia, agora também movimenta as feiras de Campo Grande.

No feed, elas aparecem cortadas em câmera lenta, com recheios escorrendo e comentários do tipo “eu precisava disso agora”. Na vida real, a cena é parecida: filas se formam antes mesmo da feira começar, senhas são distribuídas e, muitas vezes, às 20h ou até mais cedo, já não há mais nenhuma fatia na vitrine.

Rafa leva até 150kg de bolo em todas as feiras

Mais de 150 kg de bolo

À frente de uma das barracas mais comentadas está a confeiteira Rafa, da Rafa Doces. A história, no entanto, começou de forma despretensiosa.

A ideia de vender as fatias nas feiras surgiu depois de uma festa julina em condomínio, quando Rafa comercializou espetinhos, doces e algumas fatias de bolo tradicionais. A tentativa inicial de investir nos espetinhos não avançou, mas um convite para participar de uma feira cultural no Coopharadio mudou o rumo do negócio.

 

 

“Perguntei se havia vaga para vender espetinhos, mas já estavam preenchidas. Como ela já conhecia meu trabalho, sugeriu que levássemos bolos”, conta.

As primeiras edições foram de aprendizado. Muitas vezes, metade da produção voltava para casa e era vendida no dia seguinte para amigos e conhecidos, parte também era doada. Persistência foi a palavra-chave até que, na terceira participação na Feira Baobá, no Caiçara, todas as fatias foram vendidas pela primeira vez. “Ali tivemos certeza de que estávamos no caminho certo”, afirma.

Fatias são generosas quando se trata de recheio

Hoje, Rafa participa de feiras como a do Cophavila (às terças), Coopharadio (1º sábado do mês), Baobá - Caiçara (2ª sexta), Mixturo - Praça do Peixe (2º sábado), Parati (3ª sexta) e Oba - Pioneiros (4º sábado). Em média, levando cerca de 150 quilos de bolo por edição, e tem mais! Para manter a organização e o atendimento de qualidade, agora, são distribuídas senhas e fila preferencial para garantir as gostosuras.

“Sendo bem sincera, ainda não me dei conta da proporção que isso tomou. Sou muito grata a todos que nos procuram e peço desculpas por não conseguir atender todo mundo.” O Top 3 de vendas inclui bolo de pudim, versões com Nutella e Ninho com brigadeiro e morango, mas os sabores afetivos, como ameixa com doce de leite, continuam conquistando o público.

Tradição e reinvenção há 22 anos

Se para muitos a tendência é novidade, para o confeiteiro Ineu Oliveira, vender bolos em feira é rotina há mais de duas décadas. Ele começou por necessidade, para complementar a renda familiar..

Ao longo dos anos, Ineu se especializou em bolos temáticos e artísticos, fez cursos em São Paulo, participou de eventos na Argentina e na França, incluindo a maior feira de panificação e confeitaria da Europa e visitou uma fábrica de chocolates na Suíça para conhecer o processo de produção de perto. Mesmo com toda a formação, nunca abandonou as feiras.

Sabores são os mais variados possíveis mas com o mesmo padrão e qualidade de 22 anos de história

Ineu explica que o formato das fatias generosas, que mal cabem dentro de uma embalagem tipo hamburgueira, ganhou força em Goiânia e foi adaptado por ele ao paladar local. Hoje, atende principalmente as feiras do Jardim Petrópolis, em frente ao aeroporto, e da Vila Jacy.

Segundo ele, o campo-grandense prefere tortas mais úmidas e com recheio generoso. Receitas clássicas, como torta holandesa, Marta Rocha e Red Velvet, passaram por adaptações. No caso da holandesa, por exemplo, a receita original foi reformulada com pão de ló e camadas intercaladas para equilibrar a textura e evitar que a fatia ficasse enjoativa. “Foi uma explosão de vendas”, conta.

O cardápio chega a ter 40 variedades, embora cerca de 20 sejam levadas por feira, em sistema de rodízio.

Entre os campeões de vendas estão Olho de Sogra, Pudim de Leite Condensado, Marta Rocha e Chifon. Ao todo são mais de 300 fatias vendidas por feira.

Mesmo assim, há um limite. “Eu cheguei no máximo que consigo produzir com qualidade e segurança alimentar. Os bolos precisam chegar fresquinhos e geladinhos”, explica Ineu.

“Tipo Tortas de Goiânia”, tradição de família e identidade local

Se a febre ganhou força recentemente, para Joelma Prado ela carrega também memória afetiva.

À frente da Torteria Cidade Morena, ela cresceu dentro da cozinha. “Minha mãe criou oito filhos trabalhando com salgados, doces e tortas. Eu sou a caçula. Desde muito nova exerço com orgulho essa arte herdada dela.”

Nas viagens a Goiânia, ainda jovem, ficava encantada com as fatias gigantes, que lá são conhecidas como “tortas de feira”. A ideia ficou guardada até ganhar forma em Campo Grande.

“Quando vi que em Goiânia as tortas estavam ganhando uma proporção maior, pensei na hora: vou para a feira daqui com tortas doces também.” Joelma começou em março de 2025, na Feira da Vila Célia. No início, o movimento era tranquilo. “O ‘bum’ mesmo foi de uns 40 dias para cá.”

Hoje, atende feiras como Cidade Jardim, Vila Célia, Mixturô e São Bento, com média de 200 fatias por edição.

 

O sabor campeão? A clássica Morango com Ninho. Mas ela também aposta nas autorais, como a “Eita Pega!”, criada para homenagear o campo-grandense. A receita leva “cachorrada”, doce tradicional do Mercadão Municipal, e ganhou o nome porque, segundo Joelma, “é de tirar o fôlego de tão gostoso”.

A expansão, por enquanto, será dentro das próprias feiras. “Estou aumentando os pontos.”

Febre passageira ou novo clássico?

Seja chamado de bolo ou torta, o fato é que o fenômeno das fatias gigantes ultrapassou as redes sociais e se consolidou nas feiras da Capital.

Tem influência goiana, tem adaptação ao gosto local, tem tradição familiar e tem empreendedorismo que resiste há décadas.

E enquanto os vídeos continuam viralizando, uma certeza já existe em Campo Grande: quem chega tarde corre o risco de encontrar apenas a vitrine vazia.

2026

Vila Carvalho é a campeã do Carnaval de Campo Grande pela 23ª vez

Escola de Samba obteve 168,04 pontos e venceu a segunda colocada por apenas um décimo

19/02/2026 08h50

Unidos da Vila Carvalho, Campeã do Carnaval 2026

Unidos da Vila Carvalho, Campeã do Carnaval 2026 Reprodução/Instagram

Escola de samba Unidos da Vila Carvalho é a campeã do Carnaval de Campo Grande em 2026.

A escola obteve 168,04 pontos e venceu a segunda colocada por apenas um décimo. Este é seu 23° título de campeã na história do carnaval campo-grandense.

Meio ambiente foi o tema da escola neste ano: Pantanal, Amazônia, vegetação, fauna e flora sul-mato-grossense, além da devastação do ecossistema.

Os desfiles das escolas de samba ocorreram na noite desta segunda (16) e terça-feira (17), na Praça do Papa.

A apuração aconteceu na tarde desta quarta-feira (18), às 17h, no Teatro da Arena do Horto Florestal, localizado na avenida Fábio Zahran, número 316, em Campo Grande.

A cerimônia de premiação ocorrerá nesta sexta-feira (20), às 19h, no Armazém Cultural, localizado na avenida Calógeras, em Campo Grande.

Deixa Falar (168,3) ficou em segundo lugar com diferença de um décimo da campeã, Os Catedráticos do Samba (166,3) em terceiro, Igrejinha (165,9) em quarto, Cinderela Tradição (164,9) em quinto e Unidos do Cruzeiro (161,4) em sexto.

Se apresentaram na segunda-feira (16) na Praça do Papa as escolas Igrejinha, Unidos da Vila Carvalho e Unidos do Cruzeiro. Na terça-feira (17), foi a vez de Os Catedráticos do Samba, Deixa Falar e Cinderela Tradição.

Balanço divulgado pela Prefeitura de Campo Grande indica que mais de 20 mil pessoas curtiram os dois dias de desfile na Praça do Papa.

Segundo a GCM, a festa ocorreu de forma segura e tranquila, sem grandes ocorrências, com exceção de um homem de 36 anos que morreu, na terça-feira (17), durante o desfile das escolas de samba, após passar mal.

O Carnaval de Campo Grande recebeu verba de R$ 2,4 milhões do Governo de MS, destinado à ligas de escolas de samba e bloquinhos.

Diálogo

Uma "avalanche de otoridades" quase "soterrou", na disputa por um ângulo melhor ... leia na coluna

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (19)

19/02/2026 00h30

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Frida Kahlo artista mexicana
"Nada é absoluto. Tudo muda, tudo se move, tudo gira, tudo voa e desaparece”.


Felpuda

Uma “avalanche de otoridades” quase “soterrou”, na disputa por um ângulo melhor na foto com uma senhorinha que recebeu o título definitivo de terra em um assentamento.

A dita solenidade ocorreu na sede do Incra e, como ninguém é de ferro, foi “replicada” em site institucional de órgão correlato do governo do Estado.

Presente até deputado estadual que depois de se beneficiar das benesses no Executivo, rompeu e hoje se tornou crítico contumaz do antigo aliado. A cada sorriso, um espoucar do flash, como se dizia em tempos não muito distantes...

Casa nova

Nesta sexta-feira, às 11h, o Tribunal Regional Federal (TRF) e a Seção Judiciária de MS lançam a pedra fundamental da nova sede da Justiça Federal em Campo Grande.

Mais

Na mesma data, às 14h30min, serão inaugurados no Fórum Federal, o Espaço de Apoio ao Núcleo de Justiça, o Centro de Memória da SJMS e o novo mural dos Diretores do Foro.

DiálogoReprodução 20th Century / Fox Television

Enrolar a língua pode parecer brincadeira, mas a psicologia vê no gesto pistas sobre genética, emoções e a forma como a mente funciona.

Num episódio da primeira temporada de “This Is Us”, o pequeno Randall acredita que pode encontrar seus pais biológicos por meio dessa característica genética específica.

Fora da ficção, estudos indicam que a genética tem peso, mas não explica tudo e que essas habilidades físicas podem estar associadas a traços como criatividade, extroversão e capacidade de adaptação.

Enfim, dobrar a língua não é algo que todo mundo consegue fazer. Portanto...

DiálogoVilson Galvão e Dulce Galvão /  Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoAline Oliveira Gongalves / Foto: Arquivo Pessoal 

Fôlego

O deputado federal Beto Pereira estaria prestes a se mudar para o Republicanos, por uma questão
de sobrevivência política.

Atualmente preside o ninho tucano mas, segundo os bastidores, não teria mais “clima” para continuar.
Sem espaço no PL, que estaria com a chapa definida, e muito menos no PP, pois foi adversário
nas eleições municipais, vai para outro partido que estará no arco de alianças pela reeleição
do governador Eduardo Riedel.

Cadeira

A possibilidade do ex-prefeito de Campo Grande e atualmente vereador Marcos Trad (PDT) disputar uma das oito cadeiras na Câmara Federal não está descartada.

Hoje em partido de esquerda, ele deverá sair em chapa coligada ao PT, cujo candidato a governador é o seu irmão Fábio Trad.

Dizem por aí, porém, que Marcos Trad estaria se preparando para disputar uma das vagas da Assembleia
Legislativa de MS. Mas...

Medida

Portaria do Tribunal de Justiça de MS (TJMS) institui um fluxo administrativo para o recebimento, registro, encaminhamento e monitoramento de notícias de tortura e maus-tratos no âmbito do Judiciário estadual. A norma foi estabelecida a partir do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas.

A medida estabelece procedimentos padronizados para casos ocorridos em presídios
e unidades socioeducativas.

