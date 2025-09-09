Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

29ª Festa do Leitão no Rolete

Festa do Leitão no Rolete em São Gabriel do Oeste deve servir 5 mil almoços

Tradicional celebração da gastronomia local, a festa, que será realizada nos dias 13 e 14 de setembro, atrai visitantes de várias regiões de Mato Grosso do Sul

Laura Brasil

09/09/2025 - 15h53
A 29ª edição da Festa do Leitão no Rolete, que se consolidou como um evento de celebração da gastronomia e da cultura local, promete reunir visitantes de todo o Estado nos dias 13 e 14 de setembro, em São Gabriel do Oeste, município localizado a 137 quilômetros de Campo Grande.

O evento será realizado no CTG Chama Crioula. A expectativa da prefeitura é movimentar o turismo, impulsionar o comércio local e enaltecer a cultura sul-mato-grossense, com atrações musicais, gastronomia e a integração da comunidade, que participa ativamente para fortalecer a festa.

Conforme divulgado pela administração municipal, a estimativa é de que sejam servidos cerca de 5 mil almoços durante os dois dias de festividades. O grande destaque é o cardápio, com o tradicional leitão no rolete.

Divulgação: Prefeitura Municipal de Campo Grande

O prato é preparado por experientes churrasqueiros e acompanha uma louça personalizada com brinde, para valorizar ainda mais a experiência gastronômica (é necessário levar talheres).

Acompanhamentos:

  •  saladas;
  • creme de milho;
  • farofa e outros pratos típicos.

No evento, o público também poderá visitar exposições de artesanato, comprar produtos locais, aproveitar a praça de alimentação e interagir com a população são-gabrielense, conhecida pela hospitalidade.

A venda dos ingressos começou no dia 5 de agosto, com os seguintes valores:

  •  R$ 55,00 para o sábado (13)
  • R$ 60,00 para o domingo (14)

Onde comprar os ingressos

Os ingressos para o almoço já estão disponíveis em pontos de venda na cidade: Loja Castelini, Apolo Papelaria e Tropical Bar.

Em Campo Grande, as vendas acontecem no Gugu Lanches. Também é possível adquirir pelo site oficial do evento: https://leitaonorolete.com.br. 

Atrações musicais

A entrada para os shows será gratuita, reforçando o compromisso com a valorização da cultura e do entretenimento no interior do Estado.

No sábado (13), quem anima o público é o Trio Parada Dura e o cantor Luan Pereira, garantindo que ninguém fique parado ao som de sucessos como As Andorinhas Voltaram.

 

 

 

  • No domingo (14), o Sunset Show fica por conta do grupo Atitude 67.

“A 29ª Festa do Leitão no Rolete é muito mais do que um evento. É a celebração da nossa identidade, da nossa cultura e da força da nossa gente. Convido todos vocês para participarem dessa grande festa, que movimenta a cidade, fortalece o turismo e enche nosso coração de orgulho por São Gabriel do Oeste”, destacou o prefeito Leocir Montanha.

Serviço

29ª Festa do Leitão no Rolete

  • Data: 13 e 14 de setembro
  • Local:  CTG Chama Crioula, em São Gabriel do Oeste (MS)
  • Abertura:  sábado, dia 13, às 10h
  • Domingo (14): Sunset da festa começa às 17h com show de Atitude 67 e atrações regionais
  • Entrada franca para os shows e uma estrutura pensada para toda a família

Saiba onde se hospedar

Quer curtir a Festa do Porco no Rolete em São Gabriel do Oeste? O Correio do Estado preparou uma lista variada de hotéis e opções de preços que cabem no bolso.

 

 

Correio B

Conheça os maiores sucessos de Angela Ro Ro

Descubra a história e a alma por trás dos grandes sucessos de Angela Ro Ro. Uma lista completa com as músicas mais marcantes de um dos maiores ícones da MPB

08/09/2025 15h15

Reprodução Internet

Continue Lendo...

Em uma época em que a música brasileira buscava sua identidade pós-ditadura, com vozes que ecoavam poesia e resistência, um furacão de talento e sinceridade irrompeu nos palcos e estúdios: Angela Maria Diniz da Costa, a eterna Angela Ro Ro. Sua história não é apenas a de uma cantora, mas a de uma mulher que ousou ser inteiramente ela mesma, expondo a alma em cada nota e desafinando os padrões da sociedade.

Nascida no Rio de Janeiro, Angela não chegou à música pela via convencional. Sua paixão pelo piano, aprendida na infância, foi a base para uma carreira que se construiria sobre a força da sua personalidade.

Ela não tinha a voz límpida das cantoras de bossa nova, mas sim uma rouquidão que parecia carregar o peso de todas as desilusões e a intensidade de todos os amores. E foi exatamente essa autenticidade que a tornou uma lenda.

Seu álbum de estreia, de 1979, foi uma bomba emocional. Canções como "Amor, Meu Grande Amor" e "Tola Foi Você" eram mais do que simples músicas; eram diários em forma de canção, confissões abertas que falavam sobre paixões avassaladoras, decepções e a complexidade do amor.

Angela cantava o que muitos sentiam, mas não tinham coragem de dizer. Sua vulnerabilidade se transformou em uma força avassaladora, criando uma conexão imediata e profunda com o público.

Angela Ro Ro não se restringia a um gênero. Em sua música, havia o jazz do piano, o blues das emoções, e a alma da MPB. Ela se tornou a voz que cantava o amor de forma crua, sem eufemismos. Sua vida pessoal, publicamente vivida sem medo em uma época de tabus, a transformou em um símbolo de liberdade e representatividade para a comunidade LGBTQIA+ no Brasil.

O legado de Angela vai muito além de seus sucessos, como "Gota d'Água" ou "Fogueira". Ela é a prova de que a arte mais poderosa é aquela que vem do coração, sem filtros. Em um mundo de aparências, Angela Ro Ro nos lembrou que a verdade, mesmo que desafinada e imperfeita, é a melodia mais bonita de todas.

Com certeza! A cantora e compositora Angela Ro Ro é uma das figuras mais icônicas da música popular brasileira. Conhecida por sua voz rouca, letras confessionais e estilo único, ela marcou a MPB com diversos sucessos.

Maiores sucessos de Angela Ro Ro:

  • Amor, Meu Grande Amor: Sem dúvida, sua canção mais famosa e atemporal. Lançada em 1979, tornou-se um hino de amor e paixão e é um dos maiores clássicos da música romântica brasileira.
  • Gota d'Água: Composta por Chico Buarque para a peça de mesmo nome, essa canção ganhou uma interpretação marcante na voz de Angela, tornando-se um de seus grandes hits.
  • Tola Foi Você: Uma das músicas que ajudou a solidificar sua carreira, lançada em seu álbum de estreia, em 1979. A canção reflete a melancolia e a força lírica de seu estilo.
  • Fogueira: Outro clássico de seu repertório, que faz parte do imaginário popular da música brasileira, com sua melodia cativante e letra direta.
  • Compasso Binário: Uma de suas canções mais conhecidas, que mostra a sua habilidade em compor melodias e letras que misturam tristeza e resiliência de forma única.
  • Meu Mal é a Gula: Uma faixa mais bem-humorada e descontraída, que se destacou por sua originalidade e se tornou um de seus sucessos.

Correio B

Morre Angela Ro Ro, o grande escândalo da música brasileira

Cantora estava internada desde julho, quando passou por uma traqueostomia

08/09/2025 13h30

Angela Ro Ro

Angela Ro Ro Reprodução

Continue Lendo...

A cantora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos. Ela estava internada desde julho, quando passou por uma traqueostomia.

A notícia foi confirmada ao jornal O Globo por Laninha Braga, ex-namorada que estava cuidando da cantora, e pelo produtor Paulinho Lima, amigo de longa data da artista. De acordo com a publicação, Angela teve uma parada cardíaca após um procedimento cirúrgico.

Nascida no Rio de Janeiro em 1949, Angela Maria Diniz Gonsalves recebeu esse nome em homenagem à cantora Angela Maria (1929-2018). Filha única, começou a estudar piano clássico na infância, mesma época em que ganhou o apelido de Ro Ro, por conta de sua voz rouca, que, segundo Angela, ela herdou de sua mãe, a enfermeira Conceição. O pai, Ayenio Diniz Gonsalves, era policial civil.

No início dos anos 1970, foi para a Europa, onde passou por Roma e se fixou em Londres, onde trabalhou com faxineira em um hospital. Filha de pai baiano, Ro Ro conhecia o cineasta Glauber Rocha, um dos diretores do Cinema Novo. Foi Glauber quem a apresentou a Caetano Veloso, na época exilado em Londres após ser preso pela ditadura militar brasileira.

Foi convidada por Caetano a participar do hoje cultuado álbum Transa, no qual tocou gaita na faixa Nostalgia, ao lado de Jards Macalé, Áureo Martins e Tutty Moreno. Nessa época, Ro Ro já compunha, mas em inglês, canções que depois foram vertidas para o português.

De volta ao Brasil, na segunda metade dos anos 1970, Ro Ro começou a participar de festivais, como o de Saquarema, em 1976. Apresentada ao público como roqueira, nunca quis fazer frente a Rita Lee, a dona do posto à época. Fugiu o quanto pôde de se lançar como cantora profissional. "Sabia que ia dar merda", disse, anos mais tarde, ao justificar sua resistência à fama.

Lançou o primeiro disco, que levava apenas seu nome, em 1979. De imediato, fez sucesso com três canções, Amor, Meu Grande Amor, que tem letra de Ana Terra, Tola Foi Você e Não Há Cabeça. Pelo menos outras três canções se destacaram, Balada da Arrasada, Agito e Uso e Gota de Sangue.

Neste mesmo ano, participou do especial Mulher 80, da TV Globo, no qual aparece tocando piano para Marina para Não Há Cabeça. Anos mais tarde, em entrevistas, Ro Ro afirmava que nesta mesma época conheceu Elis Regina (1945-1982) e que ela havia se interessado em gravar uma de suas canções. Afirmava também que um produtor, por homofobia, impediu que Elis conhecesse suas composições.

Em 1980, em seu segundo disco, Ro Ro emplacou Só nos Resta Viver Gravou Bárbara, de Chico Buarque e Ruy Guerra, e o samba canção Fica Comigo Esta Noite. Mostrou sua irreverência - traço de sua personalidade que a marcaria tanto na carreira quanto na vida pessoal - no blues Meu Mal é a Birita.

No ano seguinte, depois de sair em manchetes de jornais por uma ruidosa briga com a cantora Zizi Possi, Ro Ro lançou o álbum Escândalo, que tinha o mesmo nome de uma canção que Caetano Veloso compôs especialmente para ela. "Se ninguém tem dó/Ninguém entende nada/ O grande escândalo sou eu aqui, só".

Genial como compositora e pianista e com um discurso libertário, moldado pelo humor e pela irreverência, Ro Ro ficaria para sempre associada à palavra escândalo, o que, por muitas vezes, lhe trouxe dissabores na carreira.

No álbum seguinte, como se quisesse se dissociar do rótulo, gravou a balada Simples Carinho, de João Donato e Abel Silva, que se tornou um sucesso em sua voz, Na capa do LP, aparecia dentro da água, de cabelos molhados, com um papagaio em uma das mãos.

Como uma possível resposta também, regravou o samba canção Demais, de Tom Jobim e Aloysio de Oliveira, que havia feito sucesso na voz de Maysa. Cantou também Camisa de Força, composição autoral. "No Natal, me dê um camisa de força", diz trecho da letra. Participou do especial Pirlimpimpim, da TV Globo, baseado na obra de Monteiro Lobato. Cantou Cuca, música da vilã que assustava o pessoal do Sítio do Pica-Pau Amarelo.

Em 1983, tem sua consagração como autora ao ser gravada por Maria Bethânia. A canção Fogueira foi o grande sucesso do álbum Ciclo, o qual Bethânia considera seu melhor disco de carreira. Ro Ro só gravaria Fogueira um ano depois, em 1984, no álbum chamado A Vida É Mesmo...Assim.

Ro Ro continuou a gravar regularmente nas década de 1980 e 1990 - essa última, em geral, complicada para os artistas da chamada MPB que sofriam com o avanço do sertanejo pop, do pagode romântico e do axé music.

No final da década de 1990, depois de perder os pais, apareceu para o público cerca de 40 quilos mais magra, resultado, segundo ela, de uma mudança de vida que a fez enfrentar a obesidade e o vício em álcool. Voltou a fazer sucesso com a canção Compasso, do álbum de mesmo nome, na qual dizia que estava "bebendo água pra lubrificar" e que, agora, tinha como alvo a paz.

Em 2018, ao ser questionada pela apresentador Pedro Bial para onde havia direcionada sua compulsividade, a cantora respondeu, no programa Conversa com Bial: "Para a música, mulheres...Sim, eu sou gay", disse, para, em seguida, receber aplausos da plateia.

Ro Ro, então, afirmou, nessa mesma entrevista, que foi espancada cinco vezes por homofobia nos anos 1970 e 1980, e que havia perdido a visão do olho esquerdo em uma das ocasiões em que sofreu violência. Acusou agentes da Segurança Pública do Rio de Janeiro. "Quatro (vezes) militares e uma civil", disse.

Após trabalhos retrospectivos, Ro Ro lançou, em 2017, o álbum Selvagem, de canções inéditas, sem grande destaque. Nos últimos anos de vida, passou a fazer shows mais intimistas, tocando piano ou sendo acompanhada pelo músico Ricardo Marc Cord.

Em 2023, foi convidada por Caetano Veloso e participar do show Transa, no qual o compositor baiano revisitou o repertório do histórico álbum. No mesmo ano, depois de despertar o interesse do público mais jovem, foi convidada para cantar no Coala Festival, em São Paulo, voltado para artistas da música brasileira. No entanto, horas antes de subir ao palco, Ro Ro cancelou sua participação alegando estar doente.

Em 2024, lançou dois singles autorais, o samba Cadê o Samba? e a balada Planos do Céu. Foram seus últimos trabalhos. No primeiro semestre de 2025, Ro Ro pediu ajuda nas redes sociais. Disse estar doente, sem dinheiro e com uma conta bancária bloqueada.

Muitos a ajudaram; outros tantos duvidaram do pedido - resquícios dos tempos nos quais Ro Ro se envolveu em grandes polêmicas, sempre em um processo de autodestruição que lhe deram a pior fama possível, em contraste ao seu grande talento, na qual ela, muitas vezes, deitou.

Angela Ro Ro morreu sendo personagem do próprio grande escândalo - de talento e de vida - que se tornou: uma mulher gay que ousou falar de amor em uma sociedade preconceituosa.

