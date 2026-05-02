Quem está em palpos de aranha é o prefeito Nelson Cintra, de Porto Murtinho...Leia na coluna de hoje

Ismael Machado - poeta de MS
"Duas instâncias nos igualam na condição humana: a possibilidade de erro e a certeza da morte”
FELPUDA
Quem está em palpos de aranha é o prefeito Nelson Cintra, de Porto Murtinho. Uma aeronave, que seria de sua propriedade, foi flagrada fazendo acrobacias sobre e sob a ponte em construção da Rota Bioceânica. Vídeos das manobras, consideradas extremamente perigosas, foram postadas nas redes sociais. O deputado estadual José Orcírio (PT) oficiou a FAB, solicitando informações a respeito e pedindo providências. Chegou a falar até em cassação do prefeito e prometeu continuar fazendo barulho. Pode até ser...
Com mais de 40 anos de atuação, ele é um dos pioneiros do jornalismo agropecuário no Brasil e apresentador do programa “AgroEducativa”.
Opostos
Em dois importantes momentos da recente história política do País, representantes de MS no Senado tiveram participação ativa, mas seguiram rumos diferentes. Na votação da indicação de Jorge Messias para o STF, Nelson Trad Filho e Tereza Cristina Correa da Costa Dias votaram contra, enquanto Soraya Thronicke votou favoravelmente. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra Soraya desolada com o resultado.
Repeteco
Já para derrubada do veto de Lula ao projeto da Dosimetria (que reduz penas aos condenados dos atos de 8 de aneiro) Nelson Trad Filho e Tereza Cristina votaram a favor, enquanto Soraya Thronicke foi contra. Do trio, apenas Tereza Cristina não concorrerá nas eleições deste ano, enquanto as outras duas cadeiras estarão na disputa eleitoral. Tanto Nelson Trad Filho como Soraya devem disputar a reeleição.
Posse
A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande empossou, no dia 30 de abril, sua nova diretoria para o triênio 2026-2029. O empresário Omar Aukar assumiu a presidência, sucedendo Renato Paniago, que liderou a entidade desde 2020. Aukar já presidiu a ACICG entre 2012 e 2014 e foi vice-presidente de 2020 a 2026.
Aniversariantes
SÁBADO (2)
Mariana Zauith,
Simone Fraide,
Cilene Maria Elesbão Silva,
Victor Félix Álvarez Pineda,
Alziro Leite Reinoso,
Mauro Oliveira de Jesus,
Edite Tabordo,
João Batista Pereira dos Santos,
Guerino Tonelo Colnaghi,
Dr. Antônio João da Silveira Terra,
Cynthia da Silveira Fattor Lemos,
Luiz Guilherme de Noronha Neto,
Anderson da Silva Higa,
Victor Hugo Fretes Gomes,
Millena Chaves da Silva,
Elmio Leal Garcia,
Leandro da Costa Weber,
Vera Lucia Salviato Gorla,
José Luiz Toledo Volpe,
Miguel Farah Neto,
Kátia Regina Cação Tognini,
Dalva Pereira Terra,
João de Brito Torres,
Dr. Helton Elias de Arruda,
Wagner Simone Martins,
José Cândido da Silva,
Alexandre (Alê) Augusto Miranda Filho,
Suely Midori Otsubo Tanaka,
Dr. Osvaldo Benedito Ferreira,
José Alves Costa,
Arivaldo Romeiro,
Klei Ferreira de Jesus,
Edson José Pessoa Sandes,
Rhaisa de Mattos Iorio,
Angela de Cerqueira Caldas Correa,
Fabianny Carvalho,
Carlos Alberto Silveira Maia,
Flavio Luiz Ferreira Castelo,
Valdinéia Belarmino Siqueira,
Joaquim Rondon Pereira,
Maria Souza Araujo,
Nilene da Silva Coelho,
José Rodolfo Filho,
Marinerges Campos Pacheco,
Zita de Almeida,
Navile de Barros Filho,
Maria Helena Miranda Oliveira,
Ernesto de Souza Maia,
Lia Menezes Moncada,
Manoel de Oliveira Quintana,
Hilda Borba de Oliveira,
Rendrix Marcel Durães,
Pietra Coelho Lopez,
Antônio Martins de Moraes Gomes,
José Mário Amorim,
Mirtes Maria de Oliveira,
Cleonice Santana da Costa,
Juliana de Almeida Fava,
Célio Cruz de Lima,
Rosa Correa Marques,
Delcina Rosa Souza de Carvalho,
Juvenal de Farias,
Nilza Fonseca Dias,
Maria Sueli Mustafá Bornia,
Tereza Martins dos Santos,
Mayara Battaglin Maciel,
Ricardo Rojo,
Geraldo José Zamproni,
Georgiana Martins Barros,
Mara Silvia Zimmermann,
Veronica Szucs Puertas,
Elfo Satiro,
Thiago Kusunóki Ferachin,
Ranieri Luis Schneider,
Leandro Cação Barbosa,
Rosa Maria Wanback,
Waldir Benetti,
Leonildo Aneas Marinelli,
Vagner Alves Guirado,
Silmara Alves Rozo,
Guilherme Santos Träsel.
DOMINGO (3)
Marta Tannous,
Kleber Geleilate Dittmar,
Marcia Scarabel,
Ana Paula Franco,
Paula Camilla Maldonado,
Domingos Savio Pereira,
Luiz Alberto Ramalho Pedrosa,
Maria Idalina Martins Resstel,
Hélvio Miagui Higa,
Dr. Paulo César Branquinho,
Milton Roberto Becker,
Onofre Lopes da Silva,
Valdemir Almeida Monteiro,
Juarez Altair Mateus,
Luiz Toshiharu Mise,
José Luiz Maluf Braga,
Eleonor Sebben,
José Rivassi da Motta,
Marinalva de Jesus Batista,
Maura Teodoro Jajah,
Grimaldo Borges de Freitas,
Willian Gomes Frazão,
Paulo Sérgio da Silveira Lemos,
Patrícia Maria de Souza Medeiros Prestes,
Tamara Denise Soares Barbosa,
Rafael Alex Podin Neto,
Elizabeth Maria Machado Puccinelli,
Selma Queiroz Silva,
Flávio da Costa Britto Neto,
Delcindo Afonso Vilela Júnior,
Mauro Farias Insfran,
Vera Regina Dalcin Baur,
Rudi Carlos Aquino,
Maria Margareth Escobar Ribas Lima,
Flávio Roberto Godoy,
Ana Paula Sivieiro Leite,
Dejair Gomes,
Élber Stilten de Souza,
João Gomes,
Dr. Paulo Cesar Pereira,
Maria Ilsa Silva Ferreira,
João da Cruz Pacheco,
Jandira Ferro,
Marlene da Silva Alves,
José Carlos Gazal,
José Carlos Medeiros Rocha,
Arlete Pitthan,
Waldir Gonçalves,
Selma Pinto,
Renato Barbosa de Oliveira,
Jacira Maria Vilanova Maia,
Iranilda Rezende Lara,
Horácio Cardin dos Santos,
Claudia Fernandes Lima,
Dr. André Buainain,
Maria Eunice Barbosa,
Deine Garcia Azambuja,
Ana Lúcia Cerveira,
José Carlos Lopes,
Paulo Henrique Vieira,
Angela Maria Ramirez,
Inêz Loureiro,
Célia de Araujo,
Dirce Centurion da Silva,
Enio Luiz Gasparetto,
Josias de Souza Monteiro,
Amarildo Gelain,
João Cândido Abella Porto,
Ione Jussara de Mattos,
João Eduardo Fernando Ferrari,
Orlando Vicente Abate Sacchi,
Claudia Sampaio da Silva Dichoff,
Edirnalva Rodrigues Zorzenon,
Franco Maegaki Ono,
Maria José Gonçalves Balvedi,
Bruno Fernandes Baraldi,
Juliana Machado de Faria.
COLABOROU TATYANE GAMEIRO