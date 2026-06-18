Festival de Yoga promove práticas de meditação e alongamento no Parque das Nações no domingo (21)

Para aqueles que gostam de se exercitar, iniciaram o projeto de vida saudável nesse ano ou prometeram na virada dele, no próximo domingo (21) o calendário marca o Dia Internacional do Yoga e para comemorar a data acontecerá a 3ª edição do Festival de Yoga Vida Saudável 2026.
O evento acontece gratuitamente a partir das 07h, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, e inclui atividades de caminhada, aula do protocolo indiano, práticas de yoga acessível, yoga adpatado para crianças, abraço coletivo e sorteios.
Para participar é necessário realizar a inscrição antecipadamente e hoje é o último dia para fazer isso pela plataforma kmais, que garantirá a participação e camiseta do evento para os inscritos.
A Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) realiza a iniciativa em busca de promover a saúde, o bem-estar, integração social e qualidade de vida com práticas corporais, de meditação e recreação para a população.
A programação do evento ainda é acessível a todos os públicos, contando com práticas simultânea em tenda a partir das 09h até às 10h destinada a idosos, pessoas com mobilidade reduzida, usuários de cadeira de rodas e gestantes,.
E no mesmo horário a outra prática simultânea em tenda voltada para as crianças. Podem participar da yoga infantil os pequenos de três a 12 anos para que também tenham momento de conexão com o corpo e a natureza.
Confira o cronograma:
- 06h30 - Entrega de Camiseta
- 07h15 - Caminhada
- 08h15 - Cerimônia de Abertura
- 08h30 às 10h - Aula do Protocolo Indiano
- 09h às 10h - Yoga Acessível (prática simultânea em tenda, idosos e PCD’s)
- 09h às 10h - Yoga Adaptado para Crianças (prática simultânea em tenda)
- 10h - Abraço Coletivo
- 10h30 - Sorteio
- 11h - Encerramento
Em parceira com a Embaixada da Índia, Yoga para Todos, Movimento Sadhaka, Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o Tribunal de Contas, a Fundesporte convidou o professor especialista em yoga e em respiração, Rodrgido Duarte, de 47 anos e com mais de 20 anos de experiência.
O professor explica que o evento é uma oportunidade de saúde e bem estar para as pessoas, e que eventos como Dia Internacional da Yoga fortalece a difusão da prática, além de ampliar o acesso a população com uma cultura de mais consciência.
“Hoje vemos um público bastante diverso, formado por jovens, adultos e idosos e protocolo indiano é uma prática tradicional de Yoga desenvolvida para ser acessível a pessoas de diferentes idades e níveis de experiência. Acredito que respirar é voltar para si. Quando aprendemos a respirar com mais consciência, passamos a nos perceber com mais clareza, equilíbrio e carinho. Essa reconexão reflete diretamente na saúde, nos relacionamentos, no trabalho e na forma como enfrentamos os desafios do dia a dia”.
A professora de yoga e diretora-presidente da Associação Yoga para Todos, Milena de Barros Fontoura, de 46 anos, destaca a importância da atividade para o público infantil, que impacta no desenvolvimento e qualidade de vida, além de explicar que a atividade é prepada especialmente para eles.
“A prática de yoga para crianças é conduzida de forma lúdica, onde as crianças realizam posturas de equilíbrio, flexibilidade e força no contexto de histórias e brincadeiras. Também são realizadas respiração consciente e relaxamento, que contribuem para um estado meditativo, reduzindo a ansiedade e a dispersão. Assim, a prática trabalha o corpo e a mente, promovendo bem estar”.
A professora comenta que a prática de yoga adpatado respeita a condição e limitação do praticante de modo que a prática não seja excludente e vá além da atividade física.
“O yoga é uma prática de autoconhecimento que vai além da atividade física, por isso ele é acessível à todos os corpos e idades. No yoga adaptado é respeitado a condição e limitações do praticante, com posturas modificadas para que ele possa experienciar momentos de foco, meditação, auxiliando na saúde como um todo, pois as posturas ativam glândulas que melhoram o sistema circulatório, digestivo e respiratório”.
Por fim, ela destaca a importância do contato com a natureza, explicando os benefícios da prática para ansiedade, medo e inseguranças.
"A sociedade está conectada a celulares, excesso de informações, o que gera ansiedade, medos, comparações, distanciando as pessoas de sua essência natural. O Yoga visa o resgate dessa essência, com técnicas simples, como respiração consciente que ativam ondas cerebrais que naturalmente acalmam a mente e o corpo”.
O evento é aberto ao público, gratuito e a retirada das camisetas acontece no mesmo dia às 06h30, no Parque das Nações Indígenas, na Entrada Guató, pela Rua Ivan Fernandes Pereira. Além disso, o evento possui um regulamento que disponibiliza algumas recomendações, orientações e regras de convivência.
A organização do evento ressalta que devido a motivos técnicos, climáticos, operacionais ou de segurança é possível que aconteça ajustes na operacionalidade.
Recomendações
Para realizar a prática com mais conforto e segurança é recomendado que leve:
- um tapete de yoga ou canga;
- garrafa de água;
- protetor solar;
A indicação é que o público utilize roupas leves, confortáveis e adequadas à prática de atividades físicas de baixa intensidade, alongamentos, caminhada e momentos de relaxamento.
>> Serviço
Data: 21/06/2026
Local: Parque das Nações Indígenas, na Entrada Guató, pela Rua Ivan Fernandes Pereira
Horário: 6h30 às 11h