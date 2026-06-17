Na política, em ano eleitoral, adversário de ontem vira aliado de hoje... Leia na coluna de hoje

Khalil Gibran - Escritor Libanês
"Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos; e, por estranho que pareça, sou grato a esses professores”.
FELPUDA
Na política, em ano eleitoral, adversário de ontem vira aliado de hoje, sem nem pedir desculpas. Os antigos rivais, em muitos dos casos, dividem o mesmo palanque e sorrisos fotográficos. Essa “engenharia partidária” dos acordos, na disputa pelo poder, lembra casa velha com telhado novo. Pode até não chover por cima, mas as paredes continuam rachadas. E é justamente por elas que entra a desconfiança. O eleitor conhece bem esse tipo de reforma. Só muda a tinta, mas o alicerce permanece o mesmo. Assim, todo cuidado é pouco...
Cidadania
Japorã tenta viabilizar junto ao governo estadual a implantação de uma Sala da Cidadania no município. Lideranças políticas do município estiveram em Campo Grande para fazer a reivindicação. O espaço concentraria serviços como emissão de documentos.
Mais
Também haveria orientação sobre direitos, acesso a programas sociais e atendimento voltado a grupos em situação de vulnerabilidade. A ideia é evitar que moradores precisem se deslocar para outras cidades em busca de serviços públicos essenciais.
Cautela
O distinto eleitor faria enorme favor a si mesmo se dedicasse alguns minutos para descobrir quem pretende se empregar pelas bandas de Brasília. Em 2022, por exemplo, surgiu a “brilhante ideia” de flexibilizar punição para determinados furtos. A proposta foi de uma deputada do Psol com co-autoria de mais sete parlamentares e ainda reduzia as chances de prisão até para os larápios reincidentes. Tudo “muito humanitário”. Dá licença, vai!...
Golpe
O Detran-MS acendeu o alerta para a circulação de sites falsos que imitam o portal oficial, justamente em época de licenciamento. Uma motorista desconfiou de endereço estranho e escapou do golpe antes de pagar a guia, comunicando o órgão sobre a ação dos golpistas. Pouco mais de dez minutos após a denúncia, o site fraudulento foi retirado do ar por se tratar de um clone do portal oficial. A recomendação é simples: confira se o endereço termina em ms.gov.br.
Condenado
A Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a condenação de um pai por violência psicológica e verbal contra a própria filha. Ele teve que pagar indenização de R$ 15 mil por danos morais e ainda ressarcir R$ 2,1 mil gastos com tratamento psiquiátrico. Os desembargadores entenderam que ameaças, perseguições e agressões agravaram o quadro de depressão e ansiedade da vítima. O motivo das agressões seria porque ela começou a se relacionar com o atual marido.
ANIVERSARIANTES
Yassmin Sleiman Saab;
Rodrigo Marques;
Cicero Carlos da Silva;
Geraldo Zamlutti;
Dr. Júlio Roberto Siqueira Cardoso;
Ubirajara Rezende Salgado;
Renata Sibeli Siqueira;
Nelson Machado;
Dr. Ricardo Buainain Bomussa;
Katsuaki Yasunaka;
Paulo Sergio Lopes Cristaldo;
Rosemary Cavassa de Almeida;
Dr. Lucides Leite de Medeiros;
Israel Silvesso;
Oscar Luiz Moselle;
Arlindo de Oliveira Sampaio Jorge;
Flávia Victorio Schafer;
Antonio Ferreira Filho;
Enoel Soares Penzo;
Antonio Auxiliador Nantes;
Maria Auxiliadora de Souza Almeida;
Zeno Vitorino Brazuna;
Adilson Venâncio Paniago Trindade;
Maria Cristina Possari Lemos;
Dra. Sandra Regina Chahuan Tobji Hernandes;
Dr. Hermindo de David;
Roberto Valadares Santos;
Alaor Ferreira Cação;
Acelino de Souza Cristaldo;
Paulo César Franjotti;
Marley Lopes;
Renata Salmazo;
Haydêe Aparecida Souza Seidenfuss;
Simone Ferreira Leal;
Adriano Vitória do Nascimento;
Silvia Aparecida Ferraz;
Leandro do Nascimento Bezerra;
Márcio Pacheco de Moraes;
Carla Adriana Fontoura Carlana;
Neuza Alice Pereira;
Paulo César Pereira da Silva;
Vera Amaral de Lima;
Pedro Alves dos Santos;
Mário Seiti Shiraishi;
Elso de Oliveira Duarte;
Herculano Amador Filho;
Sônia Maria Andrade dos Santos;
Estela Maris Bernardo;
Ary Corrêa Addor;
Maria de Fátima Costa;
Marluci Barbosa Echeverria;
Arno Antonio Gai;
Semíramis Rocha;
Vicente João Interlando Júnior;
Juliana Claudia Honório Lyrio;
Aparecido Wanderley Rosa Conde;
Carlos Alberto dos Santos Lopes;
Gilberto Ozuma;
Maria Auxiliadora Gomes;
Izabel Cristina de Oliveira;
Valda Pereira de Freitas de Souza;
Márcia Cristina Razuk Jorge;
Eulaine de Oliveira Pereira Pombeiro;
Emília Yoshie Akamine Nakasato;
Yvone Aparecida Burato Marques;
Cleuza Baís Leal;
Dra. Laudicéia Maeoka Amarilha;
Arnaldo Nogueira da Silva;
Lilian Ribeiro de Andrade;
Pedro Mejer Glaychman;
João Henrique Martins Andrade;
Roseli Martins Corrêa;
Adriana Knibbe;
Fabio Moreno Travain Ferreira;
Sônia Zeole Teodoro;
Alexandre Yamazaki;
José Henrique Ibanez;
Elizângela Aparecida dos Santos;
Denise Barbosa da Silva Almeida;
Douglas Wagner Van Spitzenbergen;
Valton Moreira Pael Junior;
Jorge Massashigue Kaku;
Luiz Ricardo Junqueira de Lima;
Eugênia Portela de Siqueira Marques;
Cristiane Lopes de Oliveira;
Mateus da Fonseca;
Emory Peron Coelho Razuk;
Flávio Nantes de Castro;
Jânio Luiz Pereira;
Helaine de Souza Medeiros;
Olivia Jurca Marini Pinheiro de Lacerda;
Eduardo dos Santos Soares;
Kamyla Cristina de Souza Pereira;
Douglas da Costa Cardoso;
Janes Lau Pini;
Maria Amália Vilela;
Edmar Batistela;
Adriana Del Bianco;
Carlos Lourenço Mitsuoshi;
Daltro Hayashida;
Sidiney Bossay dos Santos;
Oscar Augusto Leite de Barros;
Wesley Miyai Majolo;
Maria Auxiliadora Correia Porto;
Silvio Fernando Martins Portugal.
Colaborou com Tatyane Gameiro