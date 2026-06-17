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Diálogo

Na política, em ano eleitoral, adversário de ontem vira aliado de hoje... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (17)

Ester Figueiredo

17/06/2026 - 00h02
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Khalil Gibran - Escritor Libanês

"Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos; e, por estranho que pareça, sou grato a esses professores”.

FELPUDA

Na política, em ano eleitoral, adversário de ontem vira aliado de hoje, sem nem pedir desculpas. Os antigos rivais, em muitos dos casos, dividem o mesmo palanque e sorrisos fotográficos. Essa “engenharia partidária” dos acordos, na disputa pelo poder, lembra casa velha com telhado novo. Pode até não chover por cima, mas as paredes continuam rachadas. E é justamente por elas que entra a desconfiança. O eleitor conhece bem esse tipo de reforma. Só muda a tinta, mas o alicerce permanece o mesmo. Assim, todo cuidado é pouco...

Cidadania

Japorã tenta viabilizar junto ao governo estadual a implantação de uma Sala da Cidadania no município. Lideranças políticas do município estiveram em Campo Grande para fazer a reivindicação. O espaço concentraria serviços como emissão de documentos.

Mais

Também haveria orientação sobre direitos, acesso a programas sociais e atendimento voltado a grupos em situação de vulnerabilidade. A ideia é evitar que moradores precisem se deslocar para outras cidades em busca de serviços públicos essenciais.

Durante encontro casual, José Marques e Elizabeth Puccinelli Durante encontro casual, José Marques e Elizabeth Puccinelli - Foto: Arquivo Pessoal

 

Priscila Borgonovi Priscila Borgonovi - Foto: Divulgação

Cautela 

O distinto eleitor faria enorme favor a si mesmo se dedicasse alguns minutos para descobrir quem pretende se empregar pelas bandas de Brasília. Em 2022, por exemplo, surgiu a “brilhante ideia” de flexibilizar punição  para determinados furtos. A proposta foi de uma deputada do Psol com co-autoria de mais sete parlamentares e ainda reduzia as chances de prisão até para os larápios reincidentes. Tudo “muito humanitário”. Dá licença, vai!...

Golpe

O Detran-MS acendeu o alerta para a circulação de sites falsos que imitam o portal oficial, justamente em época de licenciamento. Uma motorista desconfiou de endereço estranho e escapou do golpe antes de pagar a guia, comunicando o órgão sobre a ação dos golpistas. Pouco mais de dez minutos após a denúncia, o site fraudulento foi retirado do ar por se tratar de um clone do portal oficial. A recomendação é simples: confira se o endereço termina em ms.gov.br.

Condenado

A Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a condenação de um pai por violência psicológica e verbal contra a própria filha. Ele teve que pagar indenização de R$ 15 mil por danos morais e ainda ressarcir R$ 2,1 mil gastos com tratamento psiquiátrico. Os desembargadores entenderam que ameaças, perseguições e agressões agravaram o quadro de depressão e ansiedade da vítima. O motivo das agressões seria porque ela começou a se relacionar com o atual marido.

ANIVERSARIANTES 

Yassmin Sleiman Saab;
Rodrigo Marques;
Cicero Carlos da Silva;
Geraldo Zamlutti;
Dr. Júlio Roberto Siqueira Cardoso;
Ubirajara Rezende Salgado;
Renata Sibeli Siqueira;
Nelson Machado;
Dr. Ricardo Buainain Bomussa;
Katsuaki Yasunaka;
Paulo Sergio Lopes Cristaldo;
Rosemary Cavassa de Almeida;
Dr. Lucides Leite de Medeiros;
Israel Silvesso;
Oscar Luiz Moselle;
Arlindo de Oliveira Sampaio Jorge;
Flávia Victorio Schafer;
Antonio Ferreira Filho;
Enoel Soares Penzo;
Antonio Auxiliador Nantes;
Maria Auxiliadora de Souza Almeida;
Zeno Vitorino Brazuna;
Adilson Venâncio Paniago Trindade;
Maria Cristina Possari Lemos;
Dra. Sandra Regina Chahuan Tobji Hernandes;
Dr. Hermindo de David;
Roberto Valadares Santos;
Alaor Ferreira Cação;
Acelino de Souza Cristaldo;
Paulo César Franjotti;
Marley Lopes;
Renata Salmazo;
Haydêe Aparecida Souza Seidenfuss;
Simone Ferreira Leal;
Adriano Vitória do Nascimento;
Silvia Aparecida Ferraz;
Leandro do Nascimento Bezerra;
Márcio Pacheco de Moraes;
Carla Adriana Fontoura Carlana;
Neuza Alice Pereira;
Paulo César Pereira da Silva;
Vera Amaral de Lima;
Pedro Alves dos Santos;
Mário Seiti Shiraishi;
Elso de Oliveira Duarte;
Herculano Amador Filho;
Sônia Maria Andrade dos Santos;
Estela Maris Bernardo;
Ary Corrêa Addor;
Maria de Fátima Costa;
Marluci Barbosa Echeverria;
Arno Antonio Gai;
Semíramis Rocha;
Vicente João Interlando Júnior;
Juliana Claudia Honório Lyrio;
Aparecido Wanderley Rosa Conde;
Carlos Alberto dos Santos Lopes;
Gilberto Ozuma;
Maria Auxiliadora Gomes;
Izabel Cristina de Oliveira;
Valda Pereira de Freitas de Souza;
Márcia Cristina Razuk Jorge;
Eulaine de Oliveira Pereira Pombeiro;
Emília Yoshie Akamine Nakasato;
Yvone Aparecida Burato Marques;
Cleuza Baís Leal;
Dra. Laudicéia Maeoka Amarilha;
Arnaldo Nogueira da Silva;
Lilian Ribeiro de Andrade;
Pedro Mejer Glaychman;
João Henrique Martins Andrade;
Roseli Martins Corrêa;
Adriana Knibbe;
Fabio Moreno Travain Ferreira;
Sônia Zeole Teodoro;
Alexandre Yamazaki;
José Henrique Ibanez;
Elizângela Aparecida dos Santos;
Denise Barbosa da Silva Almeida;
Douglas Wagner Van Spitzenbergen;
Valton Moreira Pael Junior;
Jorge Massashigue Kaku;
Luiz Ricardo Junqueira de Lima;
Eugênia Portela de Siqueira Marques;
Cristiane Lopes de Oliveira;
Mateus da Fonseca;
Emory Peron Coelho Razuk;
Flávio Nantes de Castro;
Jânio Luiz Pereira;
Helaine de Souza Medeiros;
Olivia Jurca Marini Pinheiro de Lacerda;
Eduardo dos Santos Soares;
Kamyla Cristina de Souza Pereira;
Douglas da Costa Cardoso;
Janes Lau Pini;
Maria Amália Vilela;
Edmar Batistela;
Adriana Del Bianco;
Carlos Lourenço Mitsuoshi;
Daltro Hayashida;
Sidiney Bossay dos Santos;
Oscar Augusto Leite de Barros;
Wesley Miyai Majolo;
Maria Auxiliadora Correia Porto;
Silvio Fernando Martins Portugal.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Diálogo

Em Paranaíba, uma aula cara sobre redes sociais acaba de custar... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (16)

16/06/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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George Orwell - escritor britânico

"Se a liberdade significa alguma coisa, será sobretudo o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir"

FELPUDA

Em Paranaíba, uma aula cara sobre redes sociais acaba de custar R$ 10 mil aos cofres públicos. O então prefeito resolveu trocar os corredores da administração pelo palco do Facebook e expôs nominalmente uma professora, ao criticar atestados médicos que vinham sendo apresentados como "enxurrada em dia de temporal". O resultado? A Justiça entendeu que fiscalização não se faz com likes e constrangimento público. Por unanimidade, o Tribunal de Justiça de MS manteve a indenização por danos morais. Vai vendo...

Peso

Os Republicanos deixaram de ser "bancada do eu sozinho" na Assembleia Legislativa de MS. Antes representado apenas pelo deputado Antonio Vaz, o partido agora reúne quatro parlamentares.

Mais

Isso, após as filiações de Roberto Hashioka (ex-União Brasil), Pedrossian Neto (ex-PSD) e Renato Câmara (ex-MDB), que assume a liderança da bancada. Assim, legenda amplia seu peso político.

DiálogoFoto: Divulgação

Nesta quarta-feira (17), às 19h, no Teatro Glauce Rocha, a Orquestra Jovem Sesc MS apresenta o concerto "Clássicos do Brasil e do Mundo", espetáculo que reúne obras consagradas da música erudita internacional e da produção brasileira. A regência é do maestro convidado Rodrigo Faleiros, que terá executada uma composição de sua autoria, "Concerto Lúdico".  O evento integra a temporada 2026 do projeto Movimento Concerto UFMS, iniciativa que promove a difusão deste estilo de música, ampliando o acesso da população a apresentações musicais de qualidade. A entrada é gratuita e os ingressos estão disponíveis no Sympla.

DiálogoGerson Cullmann e Mônica Fernandes Cullmann - Foto: Studio Vollkopf

  

DiálogoPaula Bezerra de Mello - Foto: Miguel Sá    

De onde?

O reajuste para os servidores municipais foi comemorado. Claro que no estilo "ruim com ele, pior sem ele", tendo em vista que o percentual não foi o ideal. O problema é que antes mesmo do aumento fazer efeito, o Tribunal de Contas de MS já bateu à porta da Prefeitura e da Câmara, querendo saber de Adriane Lopes e do vereador Epaminondas Neto, o Papy, de onde sairá o dinheiro. Valorizar o funcionalismo é justo. Difícil parece ser fechar a conta depois.

Freio de mão

Mal o projeto saiu do papel, a administração municipal e o comando da vereança tiveram que explicar como pretendem manter as despesas sob controle. O recado do Tribunal de Contas foi claro: conceder aumento é uma coisa, respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal é outra. E o órgão deu prazo de cinco dias úteis para as respostas, e  com alerta de que o eventual descumprimento dos limites legais pode caracterizar crime de responsabilidade.

Faz de conta

Enquanto os problemas estruturais seguem desafiando moradores da Comunidade Lagoa Park, a prefeitura resolveu destacar a distribuição de lonas como se fosse uma grande conquista administrativa. O socorro emergencial é necessário e merece reconhecimento, mas dificilmente substitui obras capazes de evitar que as famílias dependam desse tipo de ajuda a cada nova chuva. No fim das contas, a lona cobre o telhado, mas não esconde a falta de soluções definitivas.

ANIVERSARIANTES 

Manuela Simões Rodrigues;
Luís Fernando de Souza Gameiro;
Olguita Souza Soares;
Alexandre de Arruda Namour;
Dr. Zaloar Murat Martins de Souza;
Antonio Sacchi;
Victor Hugo Rodrigues Barboza;
Reginaldo de Souza Braga;
Henrique Nomura;
Inez Pires de Almeida;
Patrícia Fabiana Miranda Centurião;
João Hideo Akamine;
João Nakasa;
Silvio Guizelini;
Kerma Dias Rezende;
Cláudia Helena Molina Teodoro;
Aureliano José da Silva;
Ozita Alves do Amaral;
Carlos Antonio da Silva;
Salvador Zeferino da Silva;
Dr. José Aparecido Barcellos de Lima;
Dr. Manoel Cunha Lacerda;
Maria Cristina Orsi Casali do Amaral;
Ricardo Henrique Dannemann;
Adinaldo Amadeu;
Aurelia Delgado Martins;
Patrícia Aparecida Soares;
Gabriela Isla Villar Martins;
Naerte Lemos do Amaral;
Kátia Oliveira Ricardo da Silva;
Flávio de Souza Maravieski;
Bruno Maddalena;
Kelly Cristina Gonçalves Rodrigues;
Gilmar Neri de Souza;
Odmilson Ruiz;
Débora Almeida Ota;
Isabela Torres Correa;
Aparecido Martins Veloso;
Teresinha Maria da Conceição;
Daniel Carlos Cruz de Carvalho;
Angela Siqueira;
Dayane Amorim de Oliveira;
Virginia Takayassu;
Carlos Roberto Mancilla;
Eva Aparecida Saravy Pinto;
Antônio Cláudio Barsotti;
Agenor Vargas Rodrigues;
Ivan Claro Correa;
Jackeline Morel Franco;
Sandra Aparecida Barbosa;
Maria Ivone Mascarenhas Robaldo;
Manoel Gomes Cabral Junior;
Hildebrand de Faria;
Valdir Paredes da Silva;
Júlia Gusmão de Paula;
João Francisco Cáceres;
Ari Azevedo Perez;
Manoel Eduardo Gomes da Silva;
Ayrton Alfredo Lourenço;
Edom Carlos Gonzales;
Antônio de Oliveira Costa;
Neuza Izabel Scatena;
Kousei Yonamine;
Alice Marcondes Sansalone;
Dilma Guedes;
Ana Flávia Casavechia Nuner;
Irondina Suzuki Serpa Elias;
Luiza Yoshie Nakaya Kinoshita;
Honório da Silva Cordeiro;
Milena Melo da Silva;
José Paulo Almeida Nunes;
Fátima Aparecida da Silva;
Arabela Abdo Reis;
Caridade Oliveira da Silva;
Anelise Godoy;
Carlos Alberto Duarte;
Adeon Machado Couto;
Joaquim Carlos Lara Pereira Pinto Neto;
Albele da Silva Azevedo;
Ivan Junior Marckezan da Cunha;
Odiles Pires de Souza;
Silvia Maria Martins;
Ricardo Favaro Neto;
Antonio Lisboa de Souza Junior;
Franciele da Silva Carlos;
José Carlos de Campos Melo;
Igo Cipriano Rocha;
Alexandro Lopes;
Cleonice Goulart Quirino;
Michela Melissa Duarte Seixas Sostena;
Marize de Castro Rondon;
Aurelina de Fátima Silva;
Cristiani Massilon Bezerra;
Pollyanna Kassia de Oliveira Borges;
Antonio da Costa Neto;
Halison da Silva Araujo;
Thaisa Maria Ferreira Botelho;
Hevely Nelize Martins da Silva;
Renata Gradela;
João Andrade de Alencar;
Carlos Alberto Reggiani;
Lucélia Corssatto Dias;
Eulinda de Souza e Almeida;
Luiz Antônio Stopa;
Janaína Adriana Lisbinski;
Olmira Boeira Zatorre;
Aline Santin;
Jader Evaristo Tonelli Peixer.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Desenvolvimento e aprendizado

Mundial pode ajudar crianças a desenvolverem suas emoções e ensinar respeito

Tempo de qualidade em família em frente à TV é a oportunidade de transformar o futebol em uma ferramenta para ensinar respeito, limites e resiliência desde a infância

15/06/2026 08h30

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Seja na alegria da vitória, ou na tristeza da derrota, competições esportivas podem ajudar as crianças a lidarem com a frustração e agir com respeito

Seja na alegria da vitória, ou na tristeza da derrota, competições esportivas podem ajudar as crianças a lidarem com a frustração e agir com respeito Pexels

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Em anos de Copa do Mundo, o futebol deixa de ser apenas um esporte para se tornar um fenômeno social capaz de mobilizar milhões de pessoas. As ruas ganham bandeiras, as famílias se reúnem diante da televisão e as conversas do dia a dia passam a girar em torno de escalações, resultados e expectativas.

Para as crianças, esse envolvimento costuma ser ainda mais intenso. Elas escolhem seus jogadores favoritos, vestem camisas de seleções, reproduzem jogadas no quintal e acompanham cada partida como se também estivessem dentro de campo.

Em meio à emoção das competições, especialistas destacam que o esporte pode cumprir um papel importante no desenvolvimento infantil.

A Copa oferece oportunidades para ensinar valores que serão levados para toda a vida, como respeito às regras, convivência com diferenças, trabalho em equipe e capacidade de lidar com frustrações.

A cada jogo, crianças entram em contato com emoções complexas. A alegria de um gol decisivo pode ser seguida pela tristeza de uma eliminação inesperada. Em um mesmo campeonato, há espaço para a euforia, a ansiedade, a esperança e a decepção.

E é justamente nessa montanha-russa emocional que pais e educadores encontram uma oportunidade valiosa de aprendizado.

Segundo a psicóloga Maria Celina Ferreira Goedert, docente do curso de Psicologia da Estácio e representante da Psicologia do Esporte na Comissão de Saúde do Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul (CRP14-MS), o esporte desperta sentimentos intensos não apenas nos atletas, mas também em quem acompanha as competições.

“Quando a gente é criança, esse pertencimento acontece de uma forma muito intensa. A criança não só assiste a um jogo, ela faz parte dele”, explica.

Essa identificação ocorre porque o universo esportivo ocupa um espaço importante no imaginário infantil. Assim como personagens de desenhos, filmes ou histórias em quadrinhos, os atletas tornam-se referências para muitas crianças.

Seus comportamentos, conquistas e até mesmo suas dificuldades são observados com admiração.

A diferença é que, ao contrário dos heróis fictícios, os jogadores são pessoas reais. Eles erram, perdem, sentem pressão e enfrentam derrotas. E é justamente essa característica que transforma o esporte em uma poderosa ferramenta educativa.

“O esporte é imprevisível. Diferentemente de um filme, em que existe um roteiro definido, ninguém sabe o que vai acontecer. Lidar com essa frustração dentro do futebol pode ajudar a criança a levar esse aprendizado para outras situações da vida”, afirma Maria Celina.

Aprender a perder

Seja na alegria da vitória, ou na tristeza da derrota, competições esportivas podem ajudar as crianças a lidarem com a frustração e agir com respeitoFoto: Pexels

Para muitos adultos, perder faz parte da rotina. Nem sempre um projeto dá certo, uma vaga de emprego é conquistada ou um objetivo é alcançado na primeira tentativa. No entanto, essa compreensão é construída ao longo do tempo. Na infância, derrotas costumam ser sentidas com mais intensidade.

Quando um time favorito perde uma partida decisiva, é comum que crianças chorem, fiquem irritadas ou demonstrem tristeza. Embora alguns pais tentem minimizar a situação dizendo frases como “é só um jogo”, especialistas alertam que o ideal é acolher os sentimentos da criança antes de tentar racionalizar o ocorrido.

Reconhecer a frustração não significa incentivar o sofrimento, mas ajudar a criança a compreender o que está sentindo. Esse processo favorece o desenvolvimento da inteligência emocional e contribui para que ela aprenda a enfrentar desafios futuros com mais equilíbrio.

Para Claudio Henrique Pereira Verão, mestre em Ciências do Movimento e coordenador do curso de Educação Física da Estácio, o futebol apresenta situações muito semelhantes às encontradas na vida adulta.

“O futebol ensina que nem sempre vamos ganhar e que, quando tivermos resultados diferentes do esperado, precisamos respeitar quem venceu”, destaca.

Essa compreensão é especialmente importante em uma sociedade marcada pela busca constante por desempenho e resultados.

Em muitos ambientes, crianças são estimuladas a competir desde cedo, seja na escola, nos esportes ou em atividades culturais. Aprender que o fracasso faz parte do processo de crescimento ajuda a desenvolver resiliência e persistência.

A derrota, nesse contexto, deixa de ser vista como um fim e passa a representar uma etapa do aprendizado. Ao observar um atleta que perde uma competição e retorna mais preparado na temporada seguinte, a criança compreende que o sucesso raramente acontece sem tentativas anteriores.

O exemplo arrasta

Embora o futebol ofereça inúmeras oportunidades de aprendizado, esses ensinamentos não acontecem automaticamente. A forma como pais, familiares e educadores reagem aos acontecimentos esportivos influencia diretamente a interpretação que as crianças farão dessas experiências.

Quando um adulto demonstra agressividade diante de uma derrota, faz ofensas a jogadores ou trata adversários como inimigos, a criança tende a incorporar esse comportamento como algo aceitável.

Por outro lado, quando observa respeito, diálogo e equilíbrio emocional, ela recebe referências mais saudáveis para lidar com suas próprias emoções.

Maria Celina destaca que ninguém nasce sabendo lidar com vitórias e derrotas. “Às vezes, a gente acha que crianças e adultos nascem sabendo lidar com vitória e derrota, mas ninguém aprende isso sozinho. É uma construção feita com apoio, convivência e bons exemplos”, pontua.

Isso significa que momentos aparentemente simples, como assistir a uma partida em família, podem se transformar em verdadeiras aulas sobre convivência.

Ao conversar sobre um erro cometido por um jogador, por exemplo, os pais podem explicar que todos falham em algum momento. Da mesma forma, ao comentar uma vitória, é possível destacar a importância do esforço coletivo, da dedicação e da disciplina para alcançar resultados.

Respeito às regras

Outro aspecto importante do esporte está relacionado com o entendimento das regras. Toda competição esportiva funciona a partir de normas previamente estabelecidas. Existem limites, critérios, punições e responsabilidades que precisam ser respeitados por todos os participantes.

Para Claudio Verão, esse é um dos grandes ensinamentos que o futebol pode oferecer às crianças.

As competições mostram que pessoas com diferentes origens, culturas e formas de pensar conseguem conviver dentro de um mesmo ambiente porque seguem regras comuns. Essa lógica também se aplica à vida em sociedade.

Ao observar uma partida, a criança percebe que existe um árbitro responsável por garantir o cumprimento das normas e que determinadas atitudes geram consequências. Quando uma falta é cometida, há uma punição. Quando uma regra é desrespeitada, existe uma sanção.

Esse entendimento contribui para o desenvolvimento do senso de responsabilidade e para a compreensão de que direitos e deveres caminham juntos.

Além disso, grandes competições internacionais como a Copa do Mundo permitem que crianças tenham contato com diferentes culturas. Elas observam idiomas, costumes, bandeiras e formas distintas de torcer, ampliando sua visão de mundo e aprendendo sobre diversidade.

Inspiração

A admiração por atletas também pode ser aproveitada de forma positiva. Muitos jogadores se tornam exemplos de dedicação, superação e disciplina, características que podem inspirar crianças em diferentes áreas da vida.

Histórias de atletas que enfrentaram dificuldades financeiras, lesões ou obstáculos pessoais para alcançar o sucesso costumam despertar identificação e admiração. Esses relatos ajudam a mostrar que resultados são construídos com esforço contínuo e não surgem de forma instantânea.

No entanto, especialistas lembram que é importante apresentar uma visão equilibrada dos ídolos esportivos. Afinal, eles também erram, enfrentam momentos difíceis e nem sempre vencem.

Mostrar esse lado humano permite que a criança desenvolva expectativas mais realistas e compreenda que ninguém é perfeito. Essa percepção reduz a pressão por resultados impecáveis e contribui para uma relação mais saudável com o próprio desempenho.

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