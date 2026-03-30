Figurinha que andava lépida e fagueira dando as cartas, acreditando que...Leia a coluna de hoje

Fernanda Young - escritora brasileira
"Não há como ter, ou manter sonhos,
quando o melhor que pode acontecer
com você é não piorar"
Felpuda
Figurinha que andava lépida e fagueira dando as cartas, acreditando que dominava a classe política, podendo
“bater na mesa” e fazer exigências, recebeu um duro recado. A mensagem veio em forma de “remember” de malfeitos do passado e ainda não resolvidos na área da Justiça.
Os casos começaram a vir à tona, o que obrigou a eminência parda a tirar o pé do acelerador, porque percebeu que seu estilo não estaria encontrando eco nesse ano eleitoral, quando “tapetes podem ser puxados sem dó nem piedade”. Nos bastidores, conversa é que, passadas as eleições, algumas portas serão fechadas. Afe!
Realidade
Segundo as estimativas políticas, para conquistar uma das 24 cadeiras na Assembleia de MS, o candidato terá de contabilizar 60 mil votos.
E é aí que começa o drama de muitos pré-candidatos, que olham com certa desconfiança os nomes que comporão as chapas com eles.
Mais
Os que têm, digamos, “melhor intimidade com o eleitor” e trabalho realizado para poder apresentar é claro que vão sair na frente, deixando alguns em situação difícil, pois cada partido tem seus “puros-sangues” e as legendas precisam também contabilizar votos. Daí...Cézar França Costa e Leni Fernandes. Foto: Arquivo PessoalGabrielle Pires. Foto: Arquivo Pessoal
Termômetro
A vinda do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) a Campo Grande, em abril, quando cumprirá agenda por ocasião da Expogrande, servirá de “termômetro” de como anda o “ibope” de uns e outros com o filho do ex-presidente Bolsonaro.
É claro que os “papagaios de pirata” tentarão de tudo para não perderem a oportunidade de mostrar depois,
durante a campanha eleitoral, que estariam “assim ó” com o précandidato. É esperar para ver o “enxame político”.
Juntos
A federação União Progressista foi autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, e essa oficialização terá vigência mínima de quatro anos e será válida em todo o País.
É formada pelo Partido Progressistas (PP) e o União Brasil, e em MS os dois partidos já estão andando
juntos com a mesma meta: apoio à tentativa de reeleição do governador Riedel (PP). O presidente nacional é Antonio Rueda, e em MS o comando está nas mãos da senadora Tereza Cristina.
Mesmo passo
A partir de agora, PP e União Brasil atuarão de forma integral em todas as instâncias, municipais, estaduais e federal, bem como nos Legislativos, funcionando como único bloco partidário, compartilhando decisões, estratégias políticas e posicionamentos parlamentares.
A criação da federação foi anunciada em abril de 2025 e, desde então, as duas legendas passaram por período
de alinhamento político e programático.
Para Rueda, o processo foi fundamental para garantir solidez e coesão.
Aniversariantes
- Dra. Sara Cristina Penzo,
- Selma Regina de Oliveira Carmo,
- Dr. Carlos Marcelo Dotti Rodrigues Silva,
- Sônia Maria Vieira Zamlutti,
- Gizele Barbier,
- Alice Hellmann,
- Adolfo Tomatsu Ocumoto,
- William de Campos Pinto,
- Maria Auxiliadora Hamano Campos,
- João Mikio Araki,
- Amadeu Ledesma dos Santos,
- José Ferreira Queiroz,
- Dirceu Teixeira Pinto,
- Antônio Carlos Ventura Chaves,
- Nicolau Gonçales,
- Maria Elida Blanco Insaurralde,
- João Alberto Krampe Amorim dos Santos,
- Carmelio Romano Roos,
- Silvio Cesar Coelho,
- Devanilde Teresinha Cavazana Pereira,
- Samuel Medeiros Fernandes de Almeida,
- Marcelo Chamma,
- Tomaz Ramos Escrivano,
- Maria Eduarda Oliveira Lima Remonatto,
- Manoel Nunes da Silva,
- Wanderley Buchara Brito de Alencar,
- Sueli Cristofolli,
- Nilo Potric,
- Ruberval Ferreira,
- Neusa Azevedo,
- Dr. Hugo Rodrigues Freire,
- Maria José Fagundes,
- Vera Celita Fonseca Arruda,
- Eliane Dorisbor,
- Dr. Hélio Faria Júnior,
- Nilza Galvão Zocante,
- Mauricio Nascimento,
- Astrogildo Carmona Filho,
- Janaína Fontanillas Ale,
- Oscar Rodrigues de Araujo,
- Dr. José Marcos Borges,
- Luiz da Silva Francisco,
- Silvério Souza,
- Edson Ishikawa,
- Vilson Gomes do Prado,
- Eliane Maria Gomes,
- Marcos Chaves Neves,
- Karolina Corrêa Bonfim,
- Lilian Silva da Costa,
- Patrícia Pinheiro Pires,
- Narcisa Pereira Teixeira,
- Célia Rosa Veiga,
- Fernando Rocha da Costa,
- Maria Ana Garcia,
- Nelly Fernandes Freitas,
- Maria Helena Batista Paiva,
- Mário Márcio Dantas,
- Joaquim de Souza Rodrigues,
- Selmara Aguiar Freire,
- Larissa de Oliveira,
- Félix da Silva,
- Sara Lopes dos Santos,
- Angelina Lima,
- Thais Saddi,
- Daniel Rosa de Oliveira,
- Maria Teresa Rojas Soto Palermo,
- Magno Gonçalves,
- Sielde Valdez Camargo,
- Lilian Bueno dos Santos,
- Rosa Helena de Souza Rezende,
- Noeli Faquin Lopes,
- Lucélia Ferreira de Souza,
- Moises Senzano Queiroz,
- João Barreto Catu Otelinger,
- José Leandro da Silva,
- João Climaci da Silva,
- Hélio Gonçalves de Sena Madureira,
- José Eduardo Ramos,
- Robson Leandro Basso,
- Marilda Pedroso Lugo Yamaura,
- Isabela Kimie Inoue,
- Enir Amarilha,
- Alexandre Tadeu Curbage,
- Amanda Laura Ezoe Natário Córdova,
- Bernardo Gross,
- Eduardo Marcondes Nabhan de Barros,
- Carla Rodrigues de Santana,
- Daltro Feltrin,
- Maria Eunice Lima das Neves Marcondes,
- Érica de Cássia Quatrini Figueiredo,
- Mário Krieger Neto,
- Fernando Luiz Benitez Ota,
- Marcelo Bergamaschi Garcia,
- Gilberto Lechuga do Amaral,
- Jaqueline Kurita,
- Helena Clara Kaplan,
- Florence Kaminski Ferter,
- Ludimmilla Cristina Brasileira de Castro e Sousa,
- Marinice Azevedo Penajo,
- Rodrigo Machado Siviero,
- Pedro Luiz Thaler Martini,
- Rafael Damiani Guenka.