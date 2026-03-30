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FELPUDA

Figurinha que andava lépida e fagueira dando as cartas, acreditando que...Leia a coluna de hoje

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Ester Figueiredo

30/03/2026 - 00h05
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Fernanda Young - escritora brasileira
"Não há como ter, ou manter sonhos,
quando o melhor que pode acontecer
com você é não piorar"

Felpuda

Figurinha que andava lépida e fagueira dando as cartas, acreditando que dominava a classe política, podendo
“bater na mesa” e fazer exigências, recebeu um duro recado. A mensagem veio em forma de “remember” de malfeitos do passado e ainda não resolvidos na área da Justiça.

Os casos começaram a vir à tona, o que obrigou a eminência parda a tirar o pé do acelerador, porque percebeu que seu estilo não estaria encontrando eco nesse ano eleitoral, quando “tapetes podem ser puxados sem dó nem piedade”. Nos bastidores, conversa é que, passadas as eleições, algumas portas serão fechadas. Afe!

Realidade 

Segundo as estimativas políticas, para conquistar uma das 24 cadeiras na Assembleia de MS, o candidato terá de contabilizar 60 mil votos.

E é aí que começa o drama de muitos pré-candidatos, que olham com certa desconfiança os nomes que comporão as chapas com eles.

Mais

Os que têm, digamos, “melhor intimidade com o eleitor” e trabalho realizado para poder apresentar é claro que vão sair na frente, deixando alguns em situação difícil, pois cada partido tem seus “puros-sangues” e as legendas precisam também contabilizar votos. Daí...

Cézar França Costa e Leni Fernandes. Foto: Arquivo Pessoal
Gabrielle Pires. Foto: Arquivo Pessoal

Termômetro

A vinda do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) a Campo Grande, em abril, quando cumprirá agenda por ocasião da Expogrande, servirá de “termômetro” de como anda o “ibope” de uns e outros com o filho do ex-presidente Bolsonaro.

É claro que os “papagaios de pirata” tentarão de tudo para não perderem a oportunidade de mostrar depois,
durante a campanha eleitoral, que estariam “assim ó” com o précandidato. É esperar para ver o “enxame político”.

Juntos

A federação União Progressista foi autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, e essa oficialização terá vigência mínima de quatro anos e será válida em todo o País.

É  formada pelo Partido Progressistas (PP) e o União Brasil, e em MS os dois partidos já estão andando
juntos com a mesma meta: apoio à tentativa de reeleição do governador Riedel (PP). O presidente nacional é Antonio Rueda, e em MS  o comando está nas mãos da senadora Tereza Cristina. 

Mesmo passo

A partir de agora, PP e União Brasil atuarão de forma integral em todas as instâncias, municipais, estaduais e federal, bem como nos Legislativos, funcionando como único bloco partidário, compartilhando decisões, estratégias políticas e posicionamentos parlamentares. 

A criação da federação foi anunciada em abril de 2025 e, desde então, as duas legendas passaram por período
de alinhamento político e programático.

Para Rueda, o processo foi fundamental para garantir solidez e coesão.

Aniversariantes

  • Dra. Sara Cristina Penzo,
  • Selma Regina de Oliveira Carmo,
  • Dr. Carlos Marcelo Dotti Rodrigues Silva,
  • Sônia Maria Vieira Zamlutti,
  • Gizele Barbier,
  • Alice Hellmann,
  • Adolfo Tomatsu Ocumoto,
  • William de Campos Pinto,
  • Maria Auxiliadora Hamano Campos,
  • João Mikio Araki,
  • Amadeu Ledesma dos Santos,
  • José Ferreira Queiroz,
  • Dirceu Teixeira Pinto,
  • Antônio Carlos Ventura Chaves,
  • Nicolau Gonçales,
  • Maria Elida Blanco Insaurralde,
  • João Alberto Krampe Amorim dos Santos,
  • Carmelio Romano Roos,
  • Silvio Cesar Coelho,
  • Devanilde Teresinha Cavazana Pereira,
  • Samuel Medeiros Fernandes de Almeida,
  • Marcelo Chamma,
  • Tomaz Ramos Escrivano,
  • Maria Eduarda Oliveira Lima Remonatto,
  • Manoel Nunes da Silva,
  • Wanderley Buchara Brito de Alencar,
  • Sueli Cristofolli,
  • Nilo Potric,
  • Ruberval Ferreira,
  • Neusa Azevedo,
  • Dr. Hugo Rodrigues Freire,
  • Maria José Fagundes,
  • Vera Celita Fonseca Arruda,
  • Eliane Dorisbor,
  • Dr. Hélio Faria Júnior,
  • Nilza Galvão Zocante,
  • Mauricio Nascimento,
  • Astrogildo Carmona Filho,
  • Janaína Fontanillas Ale,
  • Oscar Rodrigues de Araujo,
  • Dr. José Marcos Borges,
  • Luiz da Silva Francisco,
  • Silvério Souza,
  • Edson Ishikawa,
  • Vilson Gomes do Prado,
  • Eliane Maria Gomes,
  • Marcos Chaves Neves,
  • Karolina Corrêa Bonfim,
  • Lilian Silva da Costa,
  • Patrícia Pinheiro Pires,
  • Narcisa Pereira Teixeira,
  • Célia Rosa Veiga,
  • Fernando Rocha da Costa,
  • Maria Ana Garcia,
  • Nelly Fernandes Freitas,
  • Maria Helena Batista Paiva,
  • Mário Márcio Dantas,
  • Joaquim de Souza Rodrigues,
  • Selmara Aguiar Freire,
  • Larissa de Oliveira,
  • Félix da Silva,
  • Sara Lopes dos Santos,
  • Angelina Lima,
  • Thais Saddi,
  • Daniel Rosa de Oliveira,
  • Maria Teresa Rojas Soto Palermo,
  • Magno Gonçalves,
  • Sielde Valdez Camargo,
  • Lilian Bueno dos Santos,
  • Rosa Helena de Souza Rezende,
  • Noeli Faquin Lopes,
  • Lucélia Ferreira de Souza,
  • Moises Senzano Queiroz,
  • João Barreto Catu Otelinger,
  • José Leandro da Silva,
  • João Climaci da Silva,
  • Hélio Gonçalves de Sena Madureira,
  • José Eduardo Ramos,
  • Robson Leandro Basso,
  • Marilda Pedroso Lugo Yamaura,
  • Isabela Kimie Inoue,
  • Enir Amarilha,
  • Alexandre Tadeu Curbage,
  • Amanda Laura Ezoe Natário Córdova,
  • Bernardo Gross,
  • Eduardo Marcondes Nabhan de Barros,
  • Carla Rodrigues de Santana,
  • Daltro Feltrin,
  • Maria Eunice Lima das Neves Marcondes,
  • Érica de Cássia Quatrini Figueiredo,
  • Mário Krieger Neto,
  • Fernando Luiz Benitez Ota,
  • Marcelo Bergamaschi Garcia,
  • Gilberto Lechuga do Amaral,
  • Jaqueline Kurita,
  • Helena Clara Kaplan,
  • Florence Kaminski Ferter,
  • Ludimmilla Cristina Brasileira de Castro e Sousa,
  • Marinice Azevedo Penajo,
  • Rodrigo Machado Siviero,
  • Pedro Luiz Thaler Martini,
  • Rafael Damiani Guenka. 

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Gastronomia Correio B+

Páscoa sem complicação: receitas econômicas e saborosas para celebrar com a família

Confira sugestões de prato principal e sobremesa para comemorar a data

29/03/2026 09h00

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Páscoa sem complicação: receitas econômicas e saborosas para celebrar com a família

Páscoa sem complicação: receitas econômicas e saborosas para celebrar com a família Foto: Divulgação

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Celebrada em 5 de abril neste ano, a Páscoa é uma das datas mais tradicionais do calendário brasileiro e um momento especial para reunir a família à mesa. Para quem deseja preparar um almoço saboroso de maneira econômica para receber amigos e familiares, a Água Doce Sabores do Brasil e o Divino Fogão apresentam sugestões de receitas de prato principal e sobremesa que unem economia, facilidade e muito sabor para a ocasião para a Páscoa do B+, confira!
 

Páscoa sem complicação: receitas econômicas e saborosas para celebrar com a famíliaPáscoa sem complicação: receitas econômicas e saborosas para celebrar com a família - Divulgação

TILÁPIA AO MOLHO DE ALHO-PORÓ

Ingredientes:

  • 1 kg de filé de tilápia
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de pimenta do reino
  • 200 gramas de alho-poró
  • 5 colheres de sopa de manteiga
  • 5 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 500 ml de leite
  • 1 colher de café de tempero pronto
  • 1 colher de chá de cebola em pó
  • 100 gramas de requeijão

Modo de preparo:

Em uma panela, adicione a manteiga e a farinha de trigo até que vire uma massa. Em seguida, adicione o leite e mexa sem parar. Após isso, adicione ½ colher de café de noz moscada. Em outra panela, coloque uma colher de sopa de manteiga, 200 gramas de alho-poró fatiado e frite até que ele esteja cozido.

Adicione o tempero pronto, a cebola em pó, a pimenta do reino e adicione o molho branco e 100 gramas de requeijão. Em seguida, mexa até incorporar. Ajuste o sal se necessário. Asse o filé de tilápia em fogo médio.

Montagem: Em uma travessa, adicione molho branco em baixo, em seguida o peixe assado e cubra com o restante do molho. Coloque fatias de limão grelhada e um ramo de alecrim.
 

Páscoa sem complicação: receitas econômicas e saborosas para celebrar com a famíliaPáscoa sem complicação: receitas econômicas e saborosas para celebrar com a família - Divulgação

 BOMBOM DE PÁSCOA

Ingredientes:

  • 300 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 100 gramas de chocolate branco derretido
  • 2 colheres de sopa de creme de avelã (opcional)

Modo de preparo:

Inicialmente, derreta o chocolate e pincele nas forminhas de bombom e leve para a geladeira para firmar. Para o recheio, misture o creme de leite com o chocolate branco derretido e o creme de avelã. Depois, recheie os bombons e cubra com mais chocolate derretido e deixe na geladeira até endurecer.

Saúde Correio B+

Mudanças climáticas e saúde da pele: como o aquecimento global redefine o cuidado diário

Oscilações de temperatura, poluição e radiação intensificada afetam diretamente a saúde cutânea

28/03/2026 16h30

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Mudanças climáticas e saúde da pele: como o aquecimento global redefine o cuidado diário

Mudanças climáticas e saúde da pele: como o aquecimento global redefine o cuidado diário Foto: Divulgação

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As transformações ambientais das últimas décadas vêm impactando não apenas o planeta, mas também o corpo humano. A pele é o maior órgão do corpo e a primeira linha de contato com o ambiente, portanto, reflete essas mudanças de forma imediata, exigindo cuidados cada vez mais voltados à proteção, adaptação e equilíbrio.

A reportagem How a warming climate wears on the skin, da revista Harvard Medicine1, aponta que dermatologistas do Hospital Geral de Massachusetts, nos EUA, notaram um aumento de crises de eczema e dermatite possivelmente causados pela exposição à fumaça de incêndios florestais.

De acordo com os estudos, outros fenômenos como inundações, aumento de temperatura e produção de gases estufa podem ser responsáveis por alergias, lesões, infecções e acne.

O cuidado com a pele, portanto, deixou de ser permeado apenas pela idade ou tipo cutâneo, incluindo as alterações climáticas como mais um parâmetro no skincare. O Dr. Raul Cartagena Rossi2, médico membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e consultor da TheraSkin®, explica que:

“A combinação entre altas temperaturas, radiação UV intensificada, variações bruscas de umidade e aumento da poluição atmosférica tem provocado desequilíbrios que se refletem diretamente na aparência e na saúde da pele”.

O médico conta os principais sinais que têm surgido devido ao meio ambiente em transformação: “Temos observado uma pele cada vez mais sensível, irritativa e com sinais de envelhecimento precoce, muito provavelmente causado pelos altos níveis de partículas poluentes que acumulam radicais livres, que aceleram a oxidação celular, afetando a saúde e o aspecto da pele”, afirma.

O dermatologista ainda esclarece sobre como eventos extremos podem afetar a pele: “em ondas de calor e longos períodos de seca, podem surgir ressecamentos, e já em regiões com muita umidade, são possíveis a oleosidade excessiva e a acne”. Dr. Raul também menciona os efeitos da intensificação da radiação ultravioleta: “há um agravamento do fotoenvelhecimento e aumento do risco de lesões e câncer de pele”.

Neste contexto de mudanças climáticas, o conceito de skincare adaptativo ganha força, com o uso de produtos que se adequam às variações ambientais e fortalecem a defesa e reparação da pele. A seguir, o Dr. Raul recomenda quais ingredientes devem estar nessa rotina de cuidados:

Ativos antipoluição: os mais conhecidos são a isoquercetina, que bloqueia os mecanismos de envelhecimento e protege a pele de agentes agressores externos, e a niacinamida, que possui propriedades anti-inflamatórias e fortalece a barreira cutânea.

Ativos antioxidantes: o principal antioxidante é a vitamina C, que combate a ação dos radicais livres, diminuindo o estresse oxidativo e previne o envelhecimento precoce, regenerando as células.

Proteção solar: inegociável até em dias nublados, o filtro solar age protegendo a pele contra a exposição a intensa radiação ultravioleta do sol, prevenindo o fotoenvelhecimento e principalmente, o câncer de pele.

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