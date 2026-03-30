Figurinha que andava lépida e fagueira dando as cartas, acreditando que...Leia a coluna de hoje

Fernanda Young - escritora brasileira

"Não há como ter, ou manter sonhos,

quando o melhor que pode acontecer

com você é não piorar"

Felpuda

Figurinha que andava lépida e fagueira dando as cartas, acreditando que dominava a classe política, podendo

“bater na mesa” e fazer exigências, recebeu um duro recado. A mensagem veio em forma de “remember” de malfeitos do passado e ainda não resolvidos na área da Justiça.

Os casos começaram a vir à tona, o que obrigou a eminência parda a tirar o pé do acelerador, porque percebeu que seu estilo não estaria encontrando eco nesse ano eleitoral, quando “tapetes podem ser puxados sem dó nem piedade”. Nos bastidores, conversa é que, passadas as eleições, algumas portas serão fechadas. Afe!

Realidade

Segundo as estimativas políticas, para conquistar uma das 24 cadeiras na Assembleia de MS, o candidato terá de contabilizar 60 mil votos.

E é aí que começa o drama de muitos pré-candidatos, que olham com certa desconfiança os nomes que comporão as chapas com eles.

Mais

Os que têm, digamos, “melhor intimidade com o eleitor” e trabalho realizado para poder apresentar é claro que vão sair na frente, deixando alguns em situação difícil, pois cada partido tem seus “puros-sangues” e as legendas precisam também contabilizar votos. Daí...

Cézar França Costa e Leni Fernandes. Foto: Arquivo Pessoal

Gabrielle Pires. Foto: Arquivo Pessoal

Termômetro

A vinda do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) a Campo Grande, em abril, quando cumprirá agenda por ocasião da Expogrande, servirá de “termômetro” de como anda o “ibope” de uns e outros com o filho do ex-presidente Bolsonaro.

É claro que os “papagaios de pirata” tentarão de tudo para não perderem a oportunidade de mostrar depois,

durante a campanha eleitoral, que estariam “assim ó” com o précandidato. É esperar para ver o “enxame político”.

Juntos

A federação União Progressista foi autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, e essa oficialização terá vigência mínima de quatro anos e será válida em todo o País.

É formada pelo Partido Progressistas (PP) e o União Brasil, e em MS os dois partidos já estão andando

juntos com a mesma meta: apoio à tentativa de reeleição do governador Riedel (PP). O presidente nacional é Antonio Rueda, e em MS o comando está nas mãos da senadora Tereza Cristina.

Mesmo passo

A partir de agora, PP e União Brasil atuarão de forma integral em todas as instâncias, municipais, estaduais e federal, bem como nos Legislativos, funcionando como único bloco partidário, compartilhando decisões, estratégias políticas e posicionamentos parlamentares.

A criação da federação foi anunciada em abril de 2025 e, desde então, as duas legendas passaram por período

de alinhamento político e programático.

Para Rueda, o processo foi fundamental para garantir solidez e coesão.

Aniversariantes

Dra. Sara Cristina Penzo,

Selma Regina de Oliveira Carmo,

Dr. Carlos Marcelo Dotti Rodrigues Silva,

Sônia Maria Vieira Zamlutti,

Gizele Barbier,

Alice Hellmann,

Adolfo Tomatsu Ocumoto,

William de Campos Pinto,

Maria Auxiliadora Hamano Campos,

João Mikio Araki,

Amadeu Ledesma dos Santos,

José Ferreira Queiroz,

Dirceu Teixeira Pinto,

Antônio Carlos Ventura Chaves,

Nicolau Gonçales,

Maria Elida Blanco Insaurralde,

João Alberto Krampe Amorim dos Santos,

Carmelio Romano Roos,

Silvio Cesar Coelho,

Devanilde Teresinha Cavazana Pereira,

Samuel Medeiros Fernandes de Almeida,

Marcelo Chamma,

Tomaz Ramos Escrivano,

Maria Eduarda Oliveira Lima Remonatto,

Manoel Nunes da Silva,

Wanderley Buchara Brito de Alencar,

Sueli Cristofolli,

Nilo Potric,

Ruberval Ferreira,

Neusa Azevedo,

Dr. Hugo Rodrigues Freire,

Maria José Fagundes,

Vera Celita Fonseca Arruda,

Eliane Dorisbor,

Dr. Hélio Faria Júnior,

Nilza Galvão Zocante,

Mauricio Nascimento,

Astrogildo Carmona Filho,

Janaína Fontanillas Ale,

Oscar Rodrigues de Araujo,

Dr. José Marcos Borges,

Luiz da Silva Francisco,

Silvério Souza,

Edson Ishikawa,

Vilson Gomes do Prado,

Eliane Maria Gomes,

Marcos Chaves Neves,

Karolina Corrêa Bonfim,

Lilian Silva da Costa,

Patrícia Pinheiro Pires,

Narcisa Pereira Teixeira,

Célia Rosa Veiga,

Fernando Rocha da Costa,

Maria Ana Garcia,

Nelly Fernandes Freitas,

Maria Helena Batista Paiva,

Mário Márcio Dantas,

Joaquim de Souza Rodrigues,

Selmara Aguiar Freire,

Larissa de Oliveira,

Félix da Silva,

Sara Lopes dos Santos,

Angelina Lima,

Thais Saddi,

Daniel Rosa de Oliveira,

Maria Teresa Rojas Soto Palermo,

Magno Gonçalves,

Sielde Valdez Camargo,

Lilian Bueno dos Santos,

Rosa Helena de Souza Rezende,

Noeli Faquin Lopes,

Lucélia Ferreira de Souza,

Moises Senzano Queiroz,

João Barreto Catu Otelinger,

José Leandro da Silva,

João Climaci da Silva,

Hélio Gonçalves de Sena Madureira,

José Eduardo Ramos,

Robson Leandro Basso,

Marilda Pedroso Lugo Yamaura,

Isabela Kimie Inoue,

Enir Amarilha,

Alexandre Tadeu Curbage,

Amanda Laura Ezoe Natário Córdova,

Bernardo Gross,

Eduardo Marcondes Nabhan de Barros,

Carla Rodrigues de Santana,

Daltro Feltrin,

Maria Eunice Lima das Neves Marcondes,

Érica de Cássia Quatrini Figueiredo,

Mário Krieger Neto,

Fernando Luiz Benitez Ota,

Marcelo Bergamaschi Garcia,

Gilberto Lechuga do Amaral,

Jaqueline Kurita,

Helena Clara Kaplan,

Florence Kaminski Ferter,

Ludimmilla Cristina Brasileira de Castro e Sousa,

Marinice Azevedo Penajo,

Rodrigo Machado Siviero,

Pedro Luiz Thaler Martini,

Rafael Damiani Guenka.

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