Fim de semana tem adaptação de "O Beijo no Asfalto", cinema com ampla programação e mais

Fim de semana tem adaptação de "O Beijo no Asfalto" pela Escola Adote, que promete mergulho na hipocrisia social e no poder destruidor da mídia; cinema tem ampla programação e reexibição de filmes do Studio Ghibli

Mariana Piell

Mariana Piell

20/02/2026 - 08h30
O que há em um beijo? Para a maioria das pessoas, um gesto de afeto, cumprimento ou celebração. Mas para o dramaturgo Nelson Rodrigues, o beijo era muito mais: era capaz de desnudar as camadas mais profundas da hipocrisia humana, revelar preconceitos enraizados e desencadear tragédias anunciadas.

Essa é a premissa de uma de suas obras mais contundentes, “O Beijo no Asfalto”, que retorna aos palcos da capital sul-mato-grossense em uma montagem ambiciosa e contemporânea dirigida por Iago Arimura e Gustavo Boer, com realização da Escola Adote.

A apresentação única acontece amanhã, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian, localizado no Centro Cultural José Octávio Guizzo (Rua 26 de Agosto, nº 453 – Centro).

Com 1h30min de duração e classificação indicativa de 14 anos, o espetáculo promete conduzir o público a uma experiência emocional intensa, revisitando um dos textos mais poderosos da dramaturgia brasileira sob uma ótica que dialoga diretamente com os dilemas do século 21.

Escrita em 1960, “O Beijo no Asfalto” permanece assombrosamente atual. A trama tem início com uma cena aparentemente banal: um homem é atropelado em via pública e, em seus momentos finais, faz um pedido incomum ao desconhecido Arandir (interpretado por Henrique Teixeira) – que lhe dê um beijo.

O que poderia ser um ato de compaixão e humanidade transforma-se no estopim de um escândalo de proporções devastadoras.

Um jornalista inescrupuloso, testemunha do ocorrido, enxerga no episódio a oportunidade para uma manchete sensacionalista. A partir daí, a vida de Arandir – um homem simples, casado e inserido nos valores tradicionais da sociedade carioca da época – é meticulosamente destruída.

A imprensa distorce os fatos, insinua relações proibidas, e o julgamento público, implacável e cruel, transforma um gesto de solidariedade em prova de um crime moral imperdoável.

A narrativa se desdobra em um labirinto de preconceitos, manipulação e violência simbólica. A família de Arandir é arrastada para o turbilhão: sua esposa, Selminha (interpretada por Taise Short), é tomada pela dúvida e pelo ciúme; seu sogro, Junqueira, encarna a figura do patriarca autoritário e conservador que vê na honra familiar um valor absoluto a ser defendido – custe o que custar.

Nelson Rodrigues, com sua prosa afiada e psicológica, expõe as feridas abertas de uma sociedade que prefere condenar o diferente a questionar suas certezas.

SERVIÇO

Data: Amanhã;
Horário: às 19h;
Local: Teatro Aracy Balabanian – Centro Cultural José Octávio Guizzo (Rua 26 de Agosto, nº 453 – Centro);
Duração: 1h30min;
Classificação: 14 anos;
Ingressos: a partir de R$ 30, via Sympla;

PARA A CRIANÇADA

Neste fim de semana, o Shopping Campo Grande reúne atrações para todos os gostos e idades, com parques temáticos, feira literária e cinema, incluindo a aguardada volta do Ghibli Fest.

YUUP EXPERIENCE

Um dos maiores e mais completos parques indoor da cidade, o Yuup Experience já se consolidou como point de alegria para a criançada.

Instalado em uma área de 1.294 metros quadrados no 2º piso do Shopping Campo Grande (ao lado da Livraria Leitura), o espaço reúne 22 atrações que combinam movimento, adrenalina e brincadeiras lúdicas.

Entre os brinquedos disponíveis estão três estações de street basquete, arena de trampolim, campos de futebol interativos, infláveis de diferentes tamanhos, motos e carros elétricos, fliperama, carrossel baby e uma área exclusiva para os pequenos com o Kid Play completo.

Para tornar a experiência ainda mais memorável, seis réplicas de dinossauros gigantes integram o ambiente – três delas, com três metros de extensão, são interativas e permitem que as crianças montem e “conduzam” os animais pelo parque.

Ingressos: R$ 80 por uma hora e R$ 15 para cada 10 minutos extras.
Crianças PcD têm 50% de desconto mediante apresentação de laudo.

AVENTURAS NO SAFARI

Outra opção para os pequenos aventureiros é o parque temático Aventuras no Safari, que convida as crianças a embarcarem em uma jornada cheia de desafios em um ambiente que remete a uma verdadeira selva.

O espaço conta com arvorismo, parede de escalada, tobogã, piscina de bolinhas e um pula-pula duplo com seis metros de altura. Animais em 3D, como hipopótamos e leões, compõem o cenário perfeito para fotos.

Destinado a crianças de dois a 12 anos.
Ingresso: R$ 50 por 30 minutos, acrescido de R$ 1 por minuto adicional.

BORA LER

Para os amantes da leitura, a feira literária Bora Ler reúne mais de 40 títulos com valores a partir de R$ 10. Localizada no térreo do shopping, em frente à C&A, a feira oferece clássicos da literatura, ficção, autoajuda, romance, livros religiosos e infantis – alguns acompanhados de brindes como brinquedos colecionáveis e lápis para colorir.

GHIBLI FEST

Sucesso mundial, o Ghibli Fest está de volta com exibições especiais de títulos renomados do estúdio japonês que conquistou corações em todo o planeta. As sessões acontecem sempre às 19h40min (de segunda-feira a sábado) e aos domingos às 16h40min, com títulos dublados ou legendados conforme a programação.

Programação dos próximos dias 

> Hoje: As Memórias de Marine;

> Amanhã: Princesa Mononoke;

> Domingo: Reino dos Gatos.

ENTERRO DOS OSSOS

O encerramento do Carnaval deste ano em Campo Grande acontece amanhã, a partir das 14h, no Monumento Maria Fumaça.

A programação incluí show da artista nacional Majur; DJ Julio Prodigy; DJ Emy; Charanga do Eita; Banda Dovalle, Karla Coronel e Silveira; e Gikka.

>> CINEMA

  • O Morro dos Ventos Uivantes
    Direção: Emerald Fennell;
    Elenco: Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau;
    Classificação indicativa: 16 anos;
    Centrada em Catherine Earnshaw (Margot Robbie) e Heathcliff (Jacob Elordi), um romance intenso surge para destruir a vida dos dois jovens.
     
  • Isso Ainda Está de Pé?
    Direção: Bradley Cooper;
    Elenco: Will Arnett, Laura Dern, Andra Day;
    Classificação indicativa: 14 anos;
    Um casal decide se separar após anos juntos. Diante de um divórcio amigável, Alex encontra um novo hobby no stand up, enquanto Tess enfrenta os sacrifícios que fez durante todos esses anos pelo bem da família.
     
  • Para Sempre Minha
    Direção: Osgood Perkins;
    Elenco: Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Erin Boyes;
    Classificação indicativa: 16 anos;
    Decidida a comemorar seu aniversário isolada da rotina, uma mulher fica sozinha em uma cabana remota. No entanto, a data de comemoração logo se transforma em pesadelo, quando uma presença sinistra revela o passado arrepiante da cabana.
     
  • (Des)controle
    Direção: Rosane Svartman, Carol Minêm;
    Elenco: Carolina Dieckmann, Caco Ciocler, Júlia Rabello;
    Classificação indicativa: 16 anos;
    Uma escritora vive uma crise criativa graças à sobrecarga do trabalho e da família. Buscando alívio na bebida, a mulher acaba se perdendo para o alcoolismo.
     
  • A Empregada
    Direção: Paul Feig;
    Elenco: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar;
    Classificação indicativa: 16 anos;
    Em “A Empregada”, uma jovem começa a trabalhar na casa de um casal muito rico, mas tanto ela quanto os patrões escondem segredos sombrios.
     
  • Caminhos do Crime
    Direção: Bart Layton;
    Elenco: Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo;
    Classificação indicativa: 14 anos;
    Um detetive busca um ladrão de joias membro de uma gangue de criminosos que ataca na Costa do Pacífico.
     
  • Davi – Nasce um Rei
    Direção: Brent Dawes, Phil Cunningham;
    Elenco: Asim Chaudhry, Phil Wickham, Brandon Engman;
    Classificação indicativa: 10 anos;
    Um jovem pastor chamado Davi enfrenta gigantes e, da sua devoção e coragem, torna-se um rei.
     
  • Um Cabra Bom de Bola
    Direção: Tyree Dillihay, Adam Rosette;
    Elenco: Caleb McLaughlin, Gabrielle Union, Jenifer Lewis;
    Classificação indicativa: 10 anos;
    Prestes a ser escolhido para um dos maiores times de sua modalidade, Cameron sofre um acidente que pode botar tudo a perder.
     
  • Zootopia 2
    Direção: Byron Howard, Jared Bush;
    Elenco: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan;
    Classificação indicativa: 6 anos;
    Os parceiros Judy e Nick embarcam numa missão sinuosa para desvendar um mistério ligado a um novo cidadão da cidade, a cobra Gary De’Snake.
     
  • Destruição Final 2
    Direção: Ric Roman Waugh;
    Elenco: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis;
    Classificação indicativa: 14 anos;
    Após os eventos apocalípticos que obrigou a família Garrity e parte da humanidade a se refugir num bunker do governo, eles terão que sair da segurança do local que os protegeu na Groenlândia e atravessar um mundo destruído para arranjar um novo lar.
     
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
    Direção: Chloé Zhao;
    Elenco: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson;
    Classificação indicativa: 14 anos;
    Essa é a história ficcional da vida doméstica de um dos cânones da literatura ocidental. Ao lado de sua esposa Agnes Shakespeare, William Shakespeare perde seu filho de 11 anos, um menino chamado Hamnet, para uma das pragas que assolou a Inglaterra no século 16.
     
  • Valor Sentimental
    Direção: Joachim Trier;
    Elenco: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas;
    Classificação indicativa: 14 anos;
    Um renomado diretor de cinema tenta escalar sua filha, uma atriz de teatro, para atuar no filme que ele promete ser seu retorno aos holofotes. Quando ela rejeita, uma jovem atriz americana aceita a personagem e se instala no centro de uma dinâmica familiar complexa, conturbada e cheia de mágoas.
     
  • O Agente Secreto
    Direção: Kleber Mendonça Filho;
    Elenco: Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido;
    Classificação indicativa: 16 anos;
    “O Agente Secreto” se passa no Brasil de 1977 onde Marcelo (Wagner Moura), um homem de 40 anos que trabalha como professor especializado em tecnologia, sai da movimentada São Paulo e vai para Recife. Ele tenta fugir do seu passado violento e misterioso.

Sessão Pipoca

Ghibli Fest inicia com "A Viagem de Chihiro" em cinema de Campo Grande

O festival traz diversos títulos do estúdio, reconhecido por suas produções no gênero, a partir desta quinta-feira (19); confira

19/02/2026 12h00

Crédito: Reprodução/Studio Ghibli

Entusiastas das animações produzidas pelo Studio Ghibli terão a oportunidade de assistir, no cinema, a partir desta quinta-feira (19), a diversas criações do estúdio japonês em Campo Grande.

A exibição de títulos renomados acontece em mais uma edição do Ghibli Fest, no cinema do Shopping Campo Grande, com início nesta quinta-feira e programação até 4 de março.

Entre os destaques está o vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2003, A Viagem de Chihiro, além de outras produções consagradas.

Os amantes do gênero devem ficar atentos, pois será exibido um título por dia, às 19h40, de segunda a sábado, e aos domingos, às 16h40.

Confira a lista de filmes que serão exibidos nos próximos dias:

Reprodução

19 de fevereiro – A Viagem de Chihiro (Vencedor do Oscar)

Sinopse: Uma garota é obrigada a mudar de cidade com seus pais contra a sua vontade. Durante a viagem, eles decidem pegar um atalho e se perdem, chegando a um estranho edifício, onde adentrarão um misterioso mundo de monstros e espíritos.

Direção: Hayao Miyazaki
Roteirista: Hayao Miyazaki

 

 Reprodução/Studio Ghibli

20 de fevereiro – As Memórias de Marnie

Sinopse: Anna, uma menina tímida de 12 anos, é enviada para passar um tempo com os tios que moram no campo, onde conhece Marnie. As duas tornam-se melhores amigas. Mas Anna vai descobrindo aos poucos que Marnie não é bem quem ela aparenta ser.

Direção: Hiromasa Yonebayashi
Roteiristas: Joan G., Robinson Keiko, NiwaMasashi Andô

 

21 de fevereiro – Princesa Mononoke

Sinopse: Um príncipe sofre com uma maldição mortal e parte em busca da cura. Ele acaba indo parar no meio da batalha entre uma cidade mineradora e os animais da floresta.

Direção: Hayao Miyazaki
Roteirista: Hayao Miyazaki

 

 

22 de fevereiro – O Reino dos Gatos

Sinopse: Depois de ajudar um gato, uma garota de dezessete anos se encontra involuntariamente noiva de um Príncipe gato em um mundo mágico, onde sua única esperança de liberdade reside em uma estatueta de gato elegante que ganha vida.

Direção: Hiroyuki Morita
Roteiristas: Hayao MiyazakiAoi, Hiiragi Reiko Yoshida

23 de fevereiro – O Castelo no Céu

 

Sinopse: Sheeta, uma jovem órfã que possui um colar misterioso se une ao mineiro Pazu para procurar uma lendária cidade flutuante. Mas a dupla é perseguida por gananciosos piratas aéreos.

Direção: Hayao Miyazaki
Roteiristas: Hayao Miyazaki, Jonathan Swift

Outras animações

  • 24 de fevereiro – Contos de Terramar
  • 25 de fevereiro – O Serviço de Entregas da Kiki
  • 26 de fevereiro – Meu Amigo Totoro
  • 27 de fevereiro – O Conto da Princesa Kaguya
  • 28 de fevereiro – O Castelo Animado
  • 1º de março – O Mundo dos Pequeninos
  • 2 de março – Ponyo – Uma Amizade que Veio do Mar
  • 4 de março – Nausicaä do Vale do Vento

A programação continuará durante o mês de março, e as novas datas e títulos em cartaz serão divulgados nos próximos dias pela rede de cinemas.

 

 

 

VIRALIZOU

Fenômeno nas redes, fatias gigantes de bolo viram febre nas feiras de Campo Grande

Inspiradas nas "tortas de Goiânia", fatias generosas conquistam o público, formam filas e esgotam cedo nas feiras da Capital

19/02/2026 11h05

Inspiradas nas

Inspiradas nas "tortas de Goiânia", fatias generosas conquistam o público e esgotam em apenas algumas horas Reprodução - Torteria Cidade Morena

Se você abriu o TikTok ou o Instagram nas últimas semanas, provavelmente esbarrou em um vídeo de alguém abrindo uma “hamburgueira” e revelando uma fatia generosa, alta, recheada até a borda e coberta com ganache brilhando sob a luz. As fatias gigantes de bolo viraram febre nas redes sociais e, o que começou como tendência forte em Goiânia, agora também movimenta as feiras de Campo Grande.

No feed, elas aparecem cortadas em câmera lenta, com recheios escorrendo e comentários do tipo “eu precisava disso agora”. Na vida real, a cena é parecida: filas se formam antes mesmo da feira começar, senhas são distribuídas e, muitas vezes, às 20h ou até mais cedo, já não há mais nenhuma fatia na vitrine.

Inspiradas nas "tortas de Goiânia", fatias generosas conquistam o público e esgotam em apenas algumas horasRafa leva até 150kg de bolo em todas as feiras

Mais de 150 kg de bolo

À frente de uma das barracas mais comentadas está a confeiteira Rafa, da Rafa Doces. A história, no entanto, começou de forma despretensiosa.

A ideia de vender as fatias nas feiras surgiu depois de uma festa julina em condomínio, quando Rafa comercializou espetinhos, doces e algumas fatias de bolo tradicionais. A tentativa inicial de investir nos espetinhos não avançou, mas um convite para participar de uma feira cultural no Coopharadio mudou o rumo do negócio.

 

 

“Perguntei se havia vaga para vender espetinhos, mas já estavam preenchidas. Como ela já conhecia meu trabalho, sugeriu que levássemos bolos”, conta.

As primeiras edições foram de aprendizado. Muitas vezes, metade da produção voltava para casa e era vendida no dia seguinte para amigos e conhecidos, parte também era doada. Persistência foi a palavra-chave até que, na terceira participação na Feira Baobá, no Caiçara, todas as fatias foram vendidas pela primeira vez. “Ali tivemos certeza de que estávamos no caminho certo”, afirma.

Inspiradas nas "tortas de Goiânia", fatias generosas conquistam o público e esgotam em apenas algumas horasFatias são generosas quando se trata de recheio

Hoje, Rafa participa de feiras como a do Cophavila (às terças), Coopharadio (1º sábado do mês), Baobá - Caiçara (2ª sexta), Mixturo - Praça do Peixe (2º sábado), Parati (3ª sexta) e Oba - Pioneiros (4º sábado). Em média, levando cerca de 150 quilos de bolo por edição, e tem mais! Para manter a organização e o atendimento de qualidade, agora, são distribuídas senhas e fila preferencial para garantir as gostosuras.

“Sendo bem sincera, ainda não me dei conta da proporção que isso tomou. Sou muito grata a todos que nos procuram e peço desculpas por não conseguir atender todo mundo.” O Top 3 de vendas inclui bolo de pudim, versões com Nutella e Ninho com brigadeiro e morango, mas os sabores afetivos, como ameixa com doce de leite, continuam conquistando o público.

Tradição e reinvenção há 22 anos

Se para muitos a tendência é novidade, para o confeiteiro Ineu Oliveira, vender bolos em feira é rotina há mais de duas décadas. Ele começou por necessidade, para complementar a renda familiar..

Ao longo dos anos, Ineu se especializou em bolos temáticos e artísticos, fez cursos em São Paulo, participou de eventos na Argentina e na França, incluindo a maior feira de panificação e confeitaria da Europa e visitou uma fábrica de chocolates na Suíça para conhecer o processo de produção de perto. Mesmo com toda a formação, nunca abandonou as feiras.

Inspiradas nas "tortas de Goiânia", fatias generosas conquistam o público e esgotam em apenas algumas horasSabores são os mais variados possíveis mas com o mesmo padrão e qualidade de 22 anos de história

Ineu explica que o formato das fatias generosas, que mal cabem dentro de uma embalagem tipo hamburgueira, ganhou força em Goiânia e foi adaptado por ele ao paladar local. Hoje, atende principalmente as feiras do Jardim Petrópolis, em frente ao aeroporto, e da Vila Jacy.

Segundo ele, o campo-grandense prefere tortas mais úmidas e com recheio generoso. Receitas clássicas, como torta holandesa, Marta Rocha e Red Velvet, passaram por adaptações. No caso da holandesa, por exemplo, a receita original foi reformulada com pão de ló e camadas intercaladas para equilibrar a textura e evitar que a fatia ficasse enjoativa. “Foi uma explosão de vendas”, conta.

O cardápio chega a ter 40 variedades, embora cerca de 20 sejam levadas por feira, em sistema de rodízio.

Entre os campeões de vendas estão Olho de Sogra, Pudim de Leite Condensado, Marta Rocha e Chifon. Ao todo são mais de 300 fatias vendidas por feira.

Mesmo assim, há um limite. “Eu cheguei no máximo que consigo produzir com qualidade e segurança alimentar. Os bolos precisam chegar fresquinhos e geladinhos”, explica Ineu.

“Tipo Tortas de Goiânia”, tradição de família e identidade local

Se a febre ganhou força recentemente, para Joelma Prado ela carrega também memória afetiva.

À frente da Torteria Cidade Morena, ela cresceu dentro da cozinha. “Minha mãe criou oito filhos trabalhando com salgados, doces e tortas. Eu sou a caçula. Desde muito nova exerço com orgulho essa arte herdada dela.”

Nas viagens a Goiânia, ainda jovem, ficava encantada com as fatias gigantes, que lá são conhecidas como “tortas de feira”. A ideia ficou guardada até ganhar forma em Campo Grande.

“Quando vi que em Goiânia as tortas estavam ganhando uma proporção maior, pensei na hora: vou para a feira daqui com tortas doces também.” Joelma começou em março de 2025, na Feira da Vila Célia. No início, o movimento era tranquilo. “O ‘bum’ mesmo foi de uns 40 dias para cá.”

Hoje, atende feiras como Cidade Jardim, Vila Célia, Mixturô e São Bento, com média de 200 fatias por edição.

 

O sabor campeão? A clássica Morango com Ninho. Mas ela também aposta nas autorais, como a “Eita Pega!”, criada para homenagear o campo-grandense. A receita leva “cachorrada”, doce tradicional do Mercadão Municipal, e ganhou o nome porque, segundo Joelma, “é de tirar o fôlego de tão gostoso”.

A expansão, por enquanto, será dentro das próprias feiras. “Estou aumentando os pontos.”

Festival de Fatias movimenta o Oliveira 3

Inspiradas nas "tortas de Goiânia", fatias generosas conquistam o público e esgotam em apenas algumas horasSabores são selecionados a dedo

Recém-chegada ao movimento das fatias gigantes, Day, da Day Doces, decidiu apostar no formato depois de acompanhar a repercussão nas redes sociais. A confeiteira, que já trabalha com bolos de aniversário, percebeu que a tendência ainda não tinha chegado com força à região do Oliveira 3 e viu ali uma oportunidade.

“Vimos essa repercussão nas redes, muito forte em outros estados e começando aqui em Campo Grande. Na nossa região ainda não tinha muito, então achamos interessante investir”, conta.

O primeiro “Festival de Fatias” foi realizado no dia 17 de fevereiro, em frente ao ponto fixo da marca, na Rua Lúdio Martins Coelho, 724. A expectativa era tímida, mas o movimento surpreendeu.

“Chegamos às 16h para iniciar, e as pessoas já foram chegando. Teve cliente que deu volta na avenida para vir ver o que estava acontecendo. Foi além das nossas expectativas.”

No lançamento, cinco sabores foram apresentados: bolo pudim, três amores, chocolatudo, red velvet e ninho com morango todos já conhecidos do público que encomenda bolos da casa. A recepção positiva motivou a realização de uma segunda edição e planos de expandir a iniciativa para feiras da região.

“No momento estamos nesse local fixo, mas queremos fazer mais vezes na semana e buscar expandir. Vamos acompanhar a demanda.

Inspiradas nas "tortas de Goiânia", fatias generosas conquistam o público e esgotam em apenas algumas horasDay garante qualidade e muito recheio em cada fatia - Divulgação

Febre passageira ou novo clássico?

Seja chamado de bolo ou torta, o fato é que o fenômeno das fatias gigantes ultrapassou as redes sociais e se consolidou nas feiras da Capital.

Tem influência goiana, tem adaptação ao gosto local, tem tradição familiar e tem empreendedorismo que resiste há décadas.

E enquanto os vídeos continuam viralizando, uma certeza já existe em Campo Grande: quem chega tarde corre o risco de encontrar apenas a vitrine vazia.

