Fim de semana tem bazar, feira, shows, dança, exposição de dragões e muito mais

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Quem gosta de garimpar poderá aproveitar amanhã a 4ª edição do Bazar Vip Beneficente das 13h às 17h, no Clube Estoril (Jardim Autonomista).

Uma camisa do Santos Futebol Clube autografada por Neymar Jr. será leiloada, além de itens de alto padrão como bolsas da Calvin Klein, carteiras Guess, um Trend Coach da Burberry e relógios Fossil e Michael Kors.

Beneficente Bazar Vip - Camisa do Santos Futebol Clube autografada por Neymar Jr. será leiloada amanhã

Foto: Divulgação Camisa do Santos Futebol Clube autografada por Neymar Jr. será leiloada amanhãFoto: Divulgação

O bazar conta ainda com mais de 9 mil itens entre roupas femininas, masculinas e infantis, sapatos, bolsas, acessórios, decoração e perfumaria Victoria’s Secret. Marcas como Animale, Tommy Hilfiger, Zara, Nike, Adidas, Le Lis, Osklen e Michael Kors estarão com preços acessíveis. Também serão vendidos smartwatches, fones bluetooth e celulares.

Parte dos recursos será revertida para a Casa da União – Lar de Santana, que atende crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social no Jardim Monte Alegre, com oficinas, distribuição de alimentos (Sesc Mesa Brasil) e o projeto Notas de Alegrias.

NO SESC

A programação cultural em Campo Grande ainda reserva opções para todos os gostos.

Hoje, às 19h, o Sesc Teatro Prosa recebe a “Vogue Night com House of Hands Up”, parte do Circuito Ecoball. A noite de Vogue contará com apresentações nas categorias Vogue Performance APT, Runway Beginner APT e Baby Vogue APT, sem dresscode. Classificação: 12 anos.

Ainda hoje, o Sesc Sabor e Arte – Camillo Boni será palco da Seresta 60+, um evento gratuito dedicado ao público com mais de 60 anos.

A programação contará com apresentação do músico sul-mato-grossense Marlon Maciel, com repertório de boleros, serestas, chorinhos, chamamé, polcas e guarânias. O restaurante do Sesc oferecerá delícias especiais para a ocasião.

Amanhã, às 16h, o público infantil poderá se divertir com o espetáculo “Turma do Bolonhesa apresenta Dom Quixote”, com a Cia Teatro do Mundo.

A atração, com classificação livre, é uma adaptação do clássico de Miguel Cervantes, utilizando palhaçaria, música e interação com a plateia. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis no Sympla.

MOSTRA PRETOU

“Campo Grande não é mais uma cidade morena, é uma cidade negra”. A afirmação do artista e produtor Fábio Castro dá o tom da segunda edição da Pretou – Mostra de Artes Pretas, que chega ampliada e ainda mais diversa, reunindo artistas e públicos em torno da produção negra em Mato Grosso do Sul.

Após o sucesso da primeira edição em 2024, a mostra retorna com programação ampliada, entrada gratuita e atividades acessíveis em Libras.

Com programação hoje e amanhã, no Teatro do Mundo (Rua Barão do Melgaço, nº 177, no Centro), a Pretou se consolida como um espaço de encontro, visibilidade e afirmação.

Mais do que um evento cultural, a mostra se firma como um território de diálogo social, onde diferentes linguagens artísticas se cruzam para evidenciar histórias, memórias e potências muitas vezes invisibilizadas.

A diversidade da programação se traduz na presença de artistas que atuam em diferentes frentes. A abertura acontece ao som da DJ Lady Afro (hoje, das 16h às 18h), transformando a pista em espaço de afirmação e resistência com sets que transitam entre afrobeat, funk, hip hop e dancehall. “Quando eu toco, penso na energia da pista, mas também na representatividade. Ser uma mulher preta, periférica e LGBTQIAPN+ ocupando esse espaço é uma forma de resistência”, destaca.

Na gastronomia, a pesquisadora Hilbaty Rodrigues conduz a oficina “Mato não! Comida” (hoje, das 17h às 19h), propondo um olhar sensível sobre alimentação, território e memória a partir das Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs).

Nas artes cênicas, o ator e pesquisador Marcelo de Jesus conduz a palestra “Dramaturgias Negras” (amanhã, das 17h às 18h30min), abordando o teatro como ferramenta de reflexão e transformação social.

A mostra reúne ainda exposição de artes visuais, feira criativa, exibição de cinema negro com debate, literatura, poesia e performances.

O destaque hoje é para a exibição de filmes de cineastas negros sul-mato-grossenses (às 18h), roda de conversa “Letra Preta” (às 20h15min), Slam Camélias (às 21h) e show com Afrofino (às 21h30min). Amanhã, apresentação da DJ TGB (às 16h), dança “Corpos em Território” (às 19h) e show da artista SoulRa (às 21h).

DANÇA

O projeto e espetáculo de mesmo nome, “Rompendo Silêncios”, da Ginga Cia de Dança, passa por Dourados e Ponta Porã neste fim de semana e por Campo Grande no próximo mês, unindo arte, reflexão social e formação de público.

Além das apresentações artísticas, as cidades receberão ações formativas com oficinas gratuitas de dança contemporânea e bate-papo após cada sessão.

A obra, que leva o mesmo nome do projeto, já alcançou mais de 5.500 espectadores e utiliza a dança como linguagem para gerar reflexões sobre a violência contra as mulheres. O espetáculo foi apresentado recentemente em Miranda e Anastácio, e quatro vezes na Capital.

A nova etapa chega à fronteira, graças ao recurso da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do governo Federal, via Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), com parceria do Núcleo de Artes Cênicas da UFGD e da Prefeitura de Ponta Porã.

“Rompendo Silêncios” é uma obra de dança contemporânea que investiga as estruturas invisíveis das relações humanas, tensionando narrativas sobre poder, gênero e identidade. Os corpos em cena transitam entre opostos, rompendo com a lógica fixa de vítima e opressor.

O projeto leva ainda a oficina “Corpo (In)submissos”, que investiga como o corpo absorve, reage e ressignifica experiências de opressão. Aberta a artistas, estudantes e público geral a partir de 16 anos, com vagas limitadas.

Hoje, em Dourados, oficina às 9h (UFGD) e às 20h, espetáculo (Caixa Cênica da UFGD). Amanhã, em Ponta Porã, às 9h, oficina (Sala de Dança, Rua General Osório, nº 2.150) e às 19h, espetáculo (Auditório do Centro Internacional de Convenções).

No dia 29, em Campo Grande, oficina (Ginga Espaço de Dança) e no dia 1º de maio, às 19h, espetáculo (Aracy Balabanian). Entrada gratuita para todos os espetáculos (retirada de ingressos 30 minutos antes).

FEIRA

No dia 19, a Feira Bosque da Paz ganha um novo sabor: a inauguração da nova Praça Gastronômica, com quatro praças de alimentação abertas ao público e mais de 20 operações gastronômicas oferecendo sabores autorais.

A feira acontece das 9h às 15h, na Rua Kame Takaiassu, nº 500 (Praça Bosque da Paz), com entrada gratuita.

Além do artesanato e música ao vivo, o evento contará com feira de adoção de animais em parceria com o grupo protetor Anjos da Dani. A feira acontece todo terceiro domingo do mês.

FESTIVAL FEMININO

A força criativa das mulheres da música autoral sul-mato-grossense ganha destaque na 8ª edição do Festival Cerrado Alternativo, que acontece hoje, a partir das 21h, no Buteco do Miau.

Batizada de Cerrado das Minas, a edição reúne as artistas Gio Resquin (Brasiguaia), SoulRa, Becky Bee e o power trio Leca Harper & A Cozinha Cabeluda.

Com ingressos a R$ 20, toda a renda da bilheteria será dividida igualmente entre as atrações, reforçando o compromisso com a valorização de artistas independentes. Idealizado por Fabio Silva e com produção de Karla Velasco, o festival é uma vitrine da música local.

Serão atração no evento, Gio Resquin e DJ Gaiezza (reggaeton, pop latino), Becky Bee e DJ Najja (hip hop), Leca Harper & A Cozinha Cabeluda (rock autoral) e SoulRa e DJ Ella (rap, afrobeat).

Uma Kombi gastronômica com pizzas e pastéis (tradicionais e veganos) estará no local, e a Rafiusk Livraria Sebo Itinerante levará livros com promoções, entre elas, a promoção de três livros por R$ 20.

SHOPPING

Em comemoração à Semana do Exército, o Shopping Bosque dos Ipês recebe hoje e amanhã uma exposição impressionante com veículos e materiais de emprego militar.

A ação, que acontece no Acesso A e no corredor em frente à academia Positivamente, oferece ao público a oportunidade única de conhecer de perto estruturas e equipamentos utilizados pelas Forças Armadas.

A atividade é totalmente gratuita e foi pensada especialmente para o público infantil e famílias. Crianças e adultos poderão interagir com os equipamentos, tirar fotos e entender um pouco mais sobre o trabalho de segurança e defesa realizado pelo Exército Brasileiro. É uma chance rara de aproximar a sociedade civil da rotina e da tecnologia empregada pelos militares.

Outro grande atrativo que segue em cartaz até o dia 21 é a Exposição Internacional – “Dragões”, instalada na Praça Central do shopping. A mostra inédita em Campo Grande apresenta criaturas gigantes robotizadas, que se movimentam, emitem sons e impressionam pela riqueza de detalhes.

O destaque fica por conta do maior dragão da exposição, que chega a cinco metros de altura e solta fumaça pela boca, criando uma atmosfera digna de filmes de fantasia e séries de sucesso.

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