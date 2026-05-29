Fim de semana tem muita música, Festival do Hambúrguer e até encontro com ex-jogador da seleção

O último fim de semana de maio promete movimentar Campo Grande com uma programação cultural diversa, reunindo música, gastronomia, literatura, cultura urbana e atividades gratuitas espalhadas por diferentes regiões da Capital.
Entre os destaques estão a estreia da Revoada Cultural, no centro da cidade, o Araruna Fest, com show de Frejat, e o Festival do Hambúrguer, no Bioparque Pantanal, além de feiras, lançamento de livro e encontro de colecionadores do álbum da Copa do Mundo com Viola, ex-atacante da seleção brasileira que conquistou o tetracampeonato em 1994.
Revoada Cultural
A Rua Maracaju, no cruzamento com a Rua 14 de Julho, será transformada em um grande corredor cultural neste sábado e domingo, com a realização da Revoada Cultural.
Em sua primeira edição, o evento gratuito reúne mais de 30 atrações locais e nacionais, além de feira de economia criativa, intervenções artísticas, batalhas de rima, dança urbana, teatro e manifestações populares.
As atividades acontecem das 12h à 0h nos dois dias, somando mais de 1.400 minutos de programação. O público poderá acompanhar apresentações de samba, forró, sertanejo caipira, MPB, hip hop, rap, reggae, rock, música eletrônica e brasilidades.
Um dos principais nomes confirmados é o rapper GOG, referência histórica do hip hop brasileiro e conhecido como “poeta do rap nacional”. O artista sobe ao palco amanhã, acompanhado pelo Brô MC’s, levando ao público letras marcadas pela crítica social e a valorização da cultura periférica.
Outro destaque da programação é a participação de artistas e coletivos sul-mato-grossenses, como Falange da Rima, Katú Mirim, Magão, Coletivo Rabiscada, Orquestra UFMS, Karla Coronel, Ana Lua e Pedro Espíndola, além de rodas de samba e apresentações de dança.
Segundo o diretor da Revoada Cultural, Carlos Porto, o objetivo do projeto é fortalecer a ocupação cultural do centro da cidade e democratizar o acesso à arte.
“O projeto Revoada vem para ficar em Campo Grande, para fazer com que as intervenções culturais que lá vão acontecer sejam manifestações de arte. É a cultura em todas as suas vertentes: dança, teatro, literatura, música, e a população vai receber gratuitamente todas essas ações”, afirma.
Além das atrações artísticas, o evento contará com feira de economia criativa, reunindo expositores de gastronomia e artesanato.
Motoristas devem ficar atentos às alterações no trânsito durante os dois dias de programação. A partir da meia-noite de hoje, a Rua Maracaju será interditada entre a Avenida Calógeras e a Rua 13 de Maio. Já às 11h de amanhã, a Rua 14 de Julho também será bloqueada entre a Rua Antônio Maria Coelho e a Rua Marechal Rondon.
A operação foi organizada em conjunto com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), responsável pelo acompanhamento das interdições e reforço da sinalização na região central.
Araruna Fest
Os fãs de rock também terão programação especial amanhã. O Araruna Fest acontece no Bosque Expo, no
Shopping Bosque dos Ipês, reunindo artistas nacionais e regionais em uma noite completamente dedicada ao rock brasileiro.
Entre as atrações confirmadas está Frejat, dono de clássicos que marcaram gerações e seguem presentes no repertório afetivo do público. O festival também recebe a banda Metrô, referência do pop rock nacional dos anos 1980, além do projeto Violões em Fúria, com Clemente Nascimento.
A programação ainda valoriza artistas sul-mato-grossenses, como Érica Espíndola, O Bando do Velho Jack e School of Rock Campo Grande.
Os portões serão abertos às 18h, no Bosque Expo. Os ingressos seguem à venda pela plataforma Sympla.
Festival do Hambúrguer
O estacionamento do Bioparque Pantanal recebe, entre hoje e domingo, o 4º Festival do Hambúrguer de Mato Grosso do Sul. Com entrada gratuita, o evento reúne mais de 50 tipos de hambúrgueres, além de sobremesas, chopp artesanal, pastel e música ao vivo durante os três dias de programação.
A praça de alimentação funcionará a partir das 18h, hoje, e a partir das 12h, amanhã e no domingo, com hambúrgueres vendidos em preços fixos de R$ 30 e R$ 40.
Entre as atrações musicais estão Banda Doze2 e Renato Pacheco, na noite de hoje, Banda V12, no sábado, além de pagode com Fique à Vontade, João Marcos e Zé Ronaldo e Banda Alziras no domingo.
Uma das novidades desta edição será o campeonato de chopp promovido pela Endrigo, incluindo o tradicional desafio do chopp de metro.
Feira
Outra opção para quem busca gastronomia, música e lazer é a quinta edição da Feirinha Casa Hub, que acontece hoje, das 17h às 22h, na Avenida Afonso Pena.
O evento reúne 22 expositores de gastronomia, artesanato, acessórios, decoração e bebidas artesanais, além de música ao vivo, com o cantor Tierri Borges.
Entre os participantes estão O Choripan, Madonna Hot Dog, Akkar Lanches, Carandá Foods, Sobaria Fernandes, Touro Morto Cervejaria, Vintintim Drinks e Vinhos e outras marcas locais.
A feira também será pet friendly e contará com espaço voltado à convivência familiar e valorização de pequenos empreendedores da Capital.
Lançamento
Também nesta sexta-feira, o engenheiro Jary de Carvalho e Castro lança o livro “As Engenharias na Área da Saúde”, no Centro Universitário Insted, a partir das 18h.
A obra aborda a relação entre engenharia, acessibilidade e saúde, reunindo textos de 14 profissionais de diferentes áreas. O autor, que atua há mais de 20 anos promovendo acessibilidade, já lançou anteriormente o livro “Ir e Vir – Acessibilidade: Compromisso de Cada Um”, atualmente na quarta edição.
O evento é gratuito e aberto ao público.
Foto: Divulgação
Copa do Mundo
Os fãs de futebol e colecionadores do álbum da Copa do Mundo também terão programação especial neste sábado. O ex-atacante Viola, campeão mundial com a seleção brasileira em 1994, participa de duas sessões públicas em Campo Grande.
A primeira acontece às 15h, no Comper Itanhangá, e a segunda às 18h, no Fort Atacadista Três Barras.
A ação faz parte dos encontros promovidos pelo Grupo Pereira para troca de figurinhas do álbum da Copa.
Os encontros acontecem todos os sábados, a partir das 13h, em lojas das redes Comper e Fort Atacadista em Mato Grosso do Sul.