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AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem muita música, Festival do Hambúrguer e até encontro com ex-jogador da seleção

Programação em Campo Grande tem atividades diversas, com música para todos os gostos, Festival do Hambúrguer e até encontro com ex-jogador da seleção brasileira

Mariana Piell

Mariana Piell

29/05/2026 - 08h30
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O último fim de semana de maio promete movimentar Campo Grande com uma programação cultural diversa, reunindo música, gastronomia, literatura, cultura urbana e atividades gratuitas espalhadas por diferentes regiões da Capital.

Entre os destaques estão a estreia da Revoada Cultural, no centro da cidade, o Araruna Fest, com show de Frejat, e o Festival do Hambúrguer, no Bioparque Pantanal, além de feiras, lançamento de livro e encontro de colecionadores do álbum da Copa do Mundo com Viola, ex-atacante da seleção brasileira que conquistou o tetracampeonato em 1994.

Revoada Cultural

A Rua Maracaju, no cruzamento com a Rua 14 de Julho, será transformada em um grande corredor cultural neste sábado e domingo, com a realização da Revoada Cultural.

Em sua primeira edição, o evento gratuito reúne mais de 30 atrações locais e nacionais, além de feira de economia criativa, intervenções artísticas, batalhas de rima, dança urbana, teatro e manifestações populares.

As atividades acontecem das 12h à 0h nos dois dias, somando mais de 1.400 minutos de programação. O público poderá acompanhar apresentações de samba, forró, sertanejo caipira, MPB, hip hop, rap, reggae, rock, música eletrônica e brasilidades.

Um dos principais nomes confirmados é o rapper GOG, referência histórica do hip hop brasileiro e conhecido como “poeta do rap nacional”. O artista sobe ao palco amanhã, acompanhado pelo Brô MC’s, levando ao público letras marcadas pela crítica social e a valorização da cultura periférica.

Outro destaque da programação é a participação de artistas e coletivos sul-mato-grossenses, como Falange da Rima, Katú Mirim, Magão, Coletivo Rabiscada, Orquestra UFMS, Karla Coronel, Ana Lua e Pedro Espíndola, além de rodas de samba e apresentações de dança.

Segundo o diretor da Revoada Cultural, Carlos Porto, o objetivo do projeto é fortalecer a ocupação cultural do centro da cidade e democratizar o acesso à arte.

“O projeto Revoada vem para ficar em Campo Grande, para fazer com que as intervenções culturais que lá vão acontecer sejam manifestações de arte. É a cultura em todas as suas vertentes: dança, teatro, literatura, música, e a população vai receber gratuitamente todas essas ações”, afirma.

Além das atrações artísticas, o evento contará com feira de economia criativa, reunindo expositores de gastronomia e artesanato.

Motoristas devem ficar atentos às alterações no trânsito durante os dois dias de programação. A partir da meia-noite de hoje, a Rua Maracaju será interditada entre a Avenida Calógeras e a Rua 13 de Maio. Já às 11h de amanhã, a Rua 14 de Julho também será bloqueada entre a Rua Antônio Maria Coelho e a Rua Marechal Rondon.

A operação foi organizada em conjunto com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), responsável pelo acompanhamento das interdições e reforço da sinalização na região central.

Araruna Fest

frejat Araruna FestMÚSICA Araruna Fest - Festival voltado ao rock nacional e sul-mato-grossense terá como principal atração FrejatFoto: Divulgação

Os fãs de rock também terão programação especial amanhã. O Araruna Fest acontece no Bosque Expo, no
Shopping Bosque dos Ipês, reunindo artistas nacionais e regionais em uma noite completamente dedicada ao rock brasileiro.

Entre as atrações confirmadas está Frejat, dono de clássicos que marcaram gerações e seguem presentes no repertório afetivo do público. O festival também recebe a banda Metrô, referência do pop rock nacional dos anos 1980, além do projeto Violões em Fúria, com Clemente Nascimento.

A programação ainda valoriza artistas sul-mato-grossenses, como Érica Espíndola, O Bando do Velho Jack e School of Rock Campo Grande.

Os portões serão abertos às 18h, no Bosque Expo. Os ingressos seguem à venda pela plataforma Sympla.

Festival do Hambúrguer

O estacionamento do Bioparque Pantanal recebe, entre hoje e domingo, o 4º Festival do Hambúrguer de Mato Grosso do Sul. Com entrada gratuita, o evento reúne mais de 50 tipos de hambúrgueres, além de sobremesas, chopp artesanal, pastel e música ao vivo durante os três dias de programação.

A praça de alimentação funcionará a partir das 18h, hoje, e a partir das 12h, amanhã e no domingo, com hambúrgueres vendidos em preços fixos de R$ 30 e R$ 40.

Entre as atrações musicais estão Banda Doze2 e Renato Pacheco, na noite de hoje, Banda V12, no sábado, além de pagode com Fique à Vontade, João Marcos e Zé Ronaldo e Banda Alziras no domingo.

Uma das novidades desta edição será o campeonato de chopp promovido pela Endrigo, incluindo o tradicional desafio do chopp de metro.

Feira

Outra opção para quem busca gastronomia, música e lazer é a quinta edição da Feirinha Casa Hub, que acontece hoje, das 17h às 22h, na Avenida Afonso Pena.

O evento reúne 22 expositores de gastronomia, artesanato, acessórios, decoração e bebidas artesanais, além de música ao vivo, com o cantor Tierri Borges.

Entre os participantes estão O Choripan, Madonna Hot Dog, Akkar Lanches, Carandá Foods, Sobaria Fernandes, Touro Morto Cervejaria, Vintintim Drinks e Vinhos e outras marcas locais.

A feira também será pet friendly e contará com espaço voltado à convivência familiar e valorização de pequenos empreendedores da Capital.

Lançamento

Também nesta sexta-feira, o engenheiro Jary de Carvalho e Castro lança o livro “As Engenharias na Área da Saúde”, no Centro Universitário Insted, a partir das 18h.

A obra aborda a relação entre engenharia, acessibilidade e saúde, reunindo textos de 14 profissionais de diferentes áreas. O autor, que atua há mais de 20 anos promovendo acessibilidade, já lançou anteriormente o livro “Ir e Vir – Acessibilidade: Compromisso de Cada Um”, atualmente na quarta edição.

O evento é gratuito e aberto ao público.

O ex-atacante Viola participa de duas sessões públicas de trocas de figurinhas em Campo GrandeÁLBUM Copa do Mundo - O ex-atacante Viola participa de duas sessões públicas de trocas de figurinhas em Campo Grande
Foto: Divulgação

Copa do Mundo

Os fãs de futebol e colecionadores do álbum da Copa do Mundo também terão programação especial neste sábado. O ex-atacante Viola, campeão mundial com a seleção brasileira em 1994, participa de duas sessões públicas em Campo Grande.

A primeira acontece às 15h, no Comper Itanhangá, e a segunda às 18h, no Fort Atacadista Três Barras.

A ação faz parte dos encontros promovidos pelo Grupo Pereira para troca de figurinhas do álbum da Copa.

Os encontros acontecem todos os sábados, a partir das 13h, em lojas das redes Comper e Fort Atacadista em Mato Grosso do Sul.

Diálogo

O Estado investiu R$ 783,1 milhões em ações e serviços públicos... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (28)

28/05/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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François Guizot - escritor francês

"Quando a política penetra no recinto dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta”.

 

FELPUDA

O Estado investiu R$ 783,1 milhões em ações e serviços públicos de saúde no primeiro quadrimestre de 2026, segundo números apresentados em audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia. Apesar do alto volume aplicado, o governo não atingiu o mínimo constitucional de 12% da receita em saúde. Pelo relatório, foram liquidados R$ 696,7 milhões em recursos próprios. Para cumprir o índice exigido pela Constituição, seria necessário investir R$ 816,9 milhões. Os dados mostram que o Tesouro estadual segue como principal financiador da saúde pública em MS.

Sem volta

Nos bastidores do PT, cresce a avaliação de que a atual composição do partido na Assembleia Legislativa de MS não será a mesma em 2027. Petistas apostam em mudanças.

Mais

Dizem que após a contagem dos votos, alguém poderá ganhar “aposentadoria política”. O assunto, porém, é tratado em rodas restritas e longe de “ouvidos estranhos”. Afinal, é preciso cautela. E muita!

DiálogoFoto: Lucas Meneses/Ascom Setur

O sertão de Alagoas vem se consolidando como um dos principais destinos turísticos do país. O Monumento Natural do Rio São Francisco ficou em quinto lugar entre as Unidades de Conservação mais visitadas do Brasil, com mais de 1,1 milhão de visitantes em 2025, segundo levantamento do Governo Federal. A região dos Cânions do São Francisco reúne belezas naturais,  cultura sertaneja, artesanato e gastronomia típica, impulsionando a economia e gerando emprego e renda. O reconhecimento também reflete investimentos em infraestrutura turística, promoção do destino e qualificação profissional. Criado em 2009, o Monumento Natural abrange municípios de Alagoas, Bahia e Sergipe, em área protegida do bioma Caatinga, garantindo preservação ambiental e uso sustentável dos recursos naturais. 

DiálogoIara e Luciano Bresciani Machado - Foto: Studio Vollkopf

 

Diálogo Francieli Rossa - Foto: Arquivo Pessoal

Quem?

Caso realmente o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgue lista com nomes dos seus “ungidos” para o Senado, o impacto será muito grande no PL e significará, conforme os escolhidos, que ele realmente está mandando. A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro tem defendido alguns pré-candidatos, enquanto Waldemar da Costa Neto, presidente nacional da sigla, aposta em outros. Resta esperar para ver.

Meta

Com atuais seis integrantes, o PL vai para a eleição com o objetivo de repetir a dose ou, quem sabe, conquistar sete cadeiras. O partido estava “redondinho”, mas acabou ficando sem João Henrique Catan, que  se filiou ao Novo e é pré-candidato ao governo do estado, e Neno Razuk, que perdeu a vaga devido a anulação de votos de Riquelle Lisboa Trutis. Com exceção de Mara Caseiro, que disputará uma cadeira na Câmara Federal,  os demais vão para reeleição.

Prioridade

Deputados e senadores fizeram a maior pressão ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para que ele lesse os requerimentos para abertura de CPIs mistas sobre o caso Banco Master durante sessão para análise de vetos da LDO de 2026. O parlamentar rejeitou os pedidos e afirmou que a leitura é ato discricionário da presidência. Segundo ele, a prioridade da sessão era a votação de vetos que beneficiam pequenos municípios. O tema gerou reação de oposicionistas e aliados no plenário. Afinal, é preciso saber quem se beneficiou do tal banco. 

ANIVERSARIANTES

Cione Machado Mangiolardo;
Fábio Olegário Caminha;
Rosa Ocampos Galvão;
Ricardo Maria Figueiró;
Maria Cristina Godoy Beltran;
Volmar Dalpasquale;
Claudnei Menezes de Rezende;
Elaine Buonarott Ferreira;
José Luiz Viegas London;
Tamio Okiyama;
Paulo Henrique Shimabuco;
Samuel Sandri;
Liliana Scaff Fonseca;
Paula Dalpasquale Zimermann de Almeida;
Jessica Ferreira Lima;
Ercules Leonardo da Costa Florentino;
Tatiane Franco;
Mario Marcio Gonçalves Queiroz;
Cleomenes Nunes da Cunha;
Maura Catharina Gabino e Souza;
Voilice Santine de Oliveira;
Dr. Jorge João Chacha;
Liane Bacha;
Claudio de Carvalho;
Marcio Penha Rodrigues;
Rodiney Maciel Passos;
Sanara Teixeira Martins;
Patricia dos Santos;
Maria de Fátima Carvalho Gabriel;
Anna Carolina Ramos de Arruda;
Rosângela Chagas;
Erika Matiolli;
Marlene Rabelo de Moura Brasil;
Natalia Souza Claudino;
Vilma Teresa Felini;
Renato Zacarias Maffissoni;
Flávio Souto;
Ana Lia Beatriz Alfrane;
Dr. Roberto Alves Corrêa;
Darci Thiele;
Eunice Araujo de Souza;
Djerson Farias de Novaes;
Hailton Alves Rodrigues;
Maria de Lourdes Lorenzette Pires;
Júlio Guenka;
Wladimir Ribeiro Cândia;
Osvaldo Ferreira de Jesus;
Lourdes Gaban;
Andréa Cristina Rodrigues;
Vitória Régia Vieira da Rocha;
Mary Vasconcelos;
Carlos Magno de Oliveira Rodrigues;
Hedy Monteiro Magalhães;
Odaléa Lemes de Souza;
Inaldo Cavalcanti Figueiredo;
Waleska de Carvalho Pereira Oliveira;
Valéria Cristina Caldeira;
Maria Celeste Corrêa;
Érica Nunes Mourão;
Maria Helena Monteiro;
Neide de Brito Magalhães;
Hilton Araujo;
Monique Peixoto;
Carlos Eduardo Moura;
Edgar de Oliveira;
Anita Masaco Arakaki;
Dra. Patrícia Silva de Almeida;
Hélio Moreira;
Adriana Albuquerque;
Regina Pedrosa da Costa;
Cláudio Elvis Camargo Clemente;
Henauth Miguel Franco Filho;
Creuza Franca Goulart;
Rosely Tsuha Oshiro;
José Pereira Domingues Neto;
Maria Madalena Xavier de Almeida;
Neuza Ribeira Barbosa;
Vannice Andrade Cardoso;
Maria de Fátima Ardaia Fagundes de Moraes;
Regina Fernandes Vieira Farias;
Élvio Eloy Lopes;
Kemy Ruama de Deus Ruiz;
Victório Romanini Neto;
Luiz Augusto da Costa Carvalho;
Gonçalo Paschoal Alves Corrêa;
Elaine Cristina dos Santos Cabral;
Antonia Maria da Cruz;
Nayara Crystina Dal Pogetto Freire Thomaz;
Ismael Simão Meireles;
Tânia Maria da Silva Motta;
Terezinha Maria Teixeira;
Ricardo Augusto Bozeli Bittencourt;
Aline da Silva Canhete;
Edgard Paz Borgonha;
Jomas Fulgêncio de Lima Junior;
Márcia Regina Pizzo D’avila;
Lincon Pinhé Leal de Queiroz;
Andressa Cristina Mise;
Susi Rodrigues Hespanhol;
Maria Cristina dos Santos Albertoni;
Tânia Hirano Barbosa;
Elaine de Aquino Grisoste Barbosa Pinheiro;
Vânia Lucia Vargas Souto;
Cristine Chiarello Weffort;
José Alvaro Agi.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Campeonato

Evento reúne cavalgada, provas de laço, esportes de aventura, shows e competidores de 14 estados

Evento reúne cavalgada, provas de laço, esportes de aventura, shows e competidores de 14 estados em Campo Grande, reforçando a tradição pantaneira e movimentando a economia sul-mato-grossense

27/05/2026 09h00

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A tradicional cavalgada da abertura do Brasileirão de Laço Comprido simboliza a chegada das comitivas que fundaram a capital sul-mato-grossense

A tradicional cavalgada da abertura do Brasileirão de Laço Comprido simboliza a chegada das comitivas que fundaram a capital sul-mato-grossense Foto: Divulgação

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A cultura sertaneja, o esporte rural e as tradições do interior sul-mato-grossense vão tomar conta das ruas de Campo Grande no domingo. A tradicional Cavalgada do Clube do Laço Comprido (CLC) marca oficialmente a abertura do Brasileirão do Laço Comprido 2026, evento que reúne os maiores laçadores do País e transforma a Capital em um dos principais centros nacionais da modalidade.

A concentração da cavalgada será às 8h, na Avenida Afonso Pena, em frente à Praça do Rádio. A expectativa da organização é de reunir cerca de 200 cavaleiros e amazonas, além de carros de boi, comitivas e os tradicionais touros de Camapuã, símbolos da cultura pantaneira e da história do Estado.

O percurso seguirá pela Avenida Afonso Pena até a Avenida Ernesto Geisel, passando pela Avenida Euler de Azevedo chegando à Avenida Tamandaré, com encerramento no Bar Boiadeiros, ao lado do Crematório, onde os participantes serão recebidos com almoço de comitiva, incluindo arroz carreteiro, feijão-tropeiro e outras comidas típicas.

A cavalgada busca resgatar elementos históricos da fundação de Campo Grande. Durante coletiva de imprensa realizada na semana anterior, o diretor de provas do CLC, Abel da Silva Rocha Júnior, destacou o simbolismo do evento para a cidade.

Segundo ele, a chegada das comitivas relembra a trajetória dos pioneiros que fundaram a Capital sul-mato-grossense. “É uma forma de resgatar esse Campo Grande antigo, convidando todos para participar dessa cavalgada. A simbologia da chegada dos bois montados e dos cavalos é muito importante para a nossa cultura”, afirmou.

Em março, o Brasileirão de Laço Comprido entrou oficialmente para o calendário de eventos de Mato Grosso do Sul por meio da Lei Estadual nº 6.555/2026, que determina a realização das competições anualmente no mês de junho. 

O evento integra a programação do Brasileirão do Laço Comprido, que acontece entre os dias 30 de maio e 7 de junho, no Parque do Peão do CLC, em Campo Grande. Neste ano, a competição chega em formato ampliado e aposta em uma mistura entre tradição e modernidade, incorporando provas esportivas, atrações culturais e disputas inéditas.

MOVIMENTAÇÃO ECONÔMICA

Considerado um dos maiores eventos do segmento no País, o Brasileirão do Laço Comprido deve reunir entre 2 mil e 2,5 mil laçadores vindos de diferentes regiões do Brasil. Delegações de estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Bahia, Acre, Tocantins e Santa Catarina já confirmaram presença.

De acordo com Abel da Silva Rocha Júnior, o crescimento da modalidade nos últimos anos impulsionou o tamanho do evento. “Quando começou, o Brasileirão reunia de 300 a 500 laçadores. Hoje, recebemos mais de dois mil atletas. O laço comprido cresceu muito e movimenta a economia em diversos municípios”, explicou.

Além das disputas esportivas, o evento movimenta setores ligados ao agronegócio e ao universo equestre, como veterinária, alimentação animal, transporte, indumentária, genética equina e comércio especializado.

“A movimentação econômica é muito grande. Você vê caminhões preparados para provas, cavalos de alto valor genético, comércio de ração, trailers, caminhonetes, além dos profissionais que vivem diretamente desse esporte”, destacou o diretor.

PREMIAÇÕES

Entre os destaques da edição deste ano estão as premiações de alto valor. Neste ano, o Brasileirão terá distribuição de carros zero quilômetro, motos e até uma caminhonete Dodge Ram, considerada uma das maiores premiações já oferecidas na modalidade em Mato Grosso do Sul.

A programação começa no sábado com as provas do Nacional do Cavalo Pantaneiro. O primeiro colocado da categoria profissional receberá um carro zero quilômetro avaliado em R$ 60 mil.

Na segunda-feira acontece o Duelo Profissional do Laço Comprido, com premiação de R$ 100 mil. Já na terça-feira será realizado o 4º Duelo Haras Barcelona, que terá como prêmio principal uma Dodge Ram zero quilômetro e uma Saveiro.

As disputas seguem nos dias 3 e 4 de junho com o Duelo Amador Elite, que distribuirá R$ 70 mil em premiações. O evento ainda contará com provas para veteranos, vaqueanos e categorias femininas.

Entre os dias 5 e 7 de junho acontece o 2º Encontro Estadual de Laço Comprido do CLC, encerrando a programação esportiva.

AMAZONAS

Uma das atrações mais aguardadas do Brasileirão é a prova Rainha do Laço, marcada para o dia 4 de junho.

A competição exclusiva para mulheres já contabiliza mais de 100 amazonas inscritas e deve reunir participantes de diferentes idades.

Responsável pelos duelos femininos, Suellen Rocha destacou que o crescimento da participação feminina no esporte levou à criação de uma categoria específica para as mulheres.

“O laço feminino surgiu da necessidade de criar um espaço exclusivo para as amazonas. Hoje temos mulheres profissionais, treinadoras e mães participando do esporte. É um momento muito importante para elas”, afirmou.

A competição terá categorias para meninas pequenas, incluindo a Bonequinha, destinada a crianças de até 7 anos, além da categoria 40+, voltada às mulheres que seguem competindo após os 40 anos.

Suellen também destacou que o universo feminino no laço vai além da pista. Moda, beleza e estética fazem parte da preparação das amazonas para o evento.

“As mulheres compram roupas novas, chapéus, acessórios, preparam os cavalos, fazem cabelo, maquiagem. É um movimento que também aquece a economia e mostra que a mulher pode estar no esporte sem perder a delicadeza”, disse.

Segundo ela, o laço também representa a convivência familiar e qualidade de vida. “É um esporte que envolve saúde mental, atividade física, convivência e tradição. Muitas vezes, estar ali na pista já é uma vitória para essas mulheres”, afirmou.

CAVALO PANTANEIRO

Outra novidade da edição deste ano é a valorização do Cavalo Pantaneiro, raça genuinamente sul-mato-grossense que terá prova nacional dentro da programação do Brasileirão.

Responsável pela representação do núcleo da raça, João Antônio explicou que a competição ajuda a divulgar o potencial do animal para o Brasil.

“O cavalo pantaneiro é uma raça selecionada naturalmente pelo Pantanal. É um cavalo rústico, funcional e extremamente versátil. Essas provas mostram que ele é forte tanto para o trabalho quanto para o esporte”, afirmou.

A expectativa da organização é reunir entre 45 e 60 conjuntos na competição deste ano, número superior ao registrado na edição anterior.

NOVAS MODALIDADES

Pela primeira vez, o Brasileirão do Laço Comprido terá uma programação voltada aos esportes de aventura, reunidos sob o nome CLC Extremo.

Entre as novidades estão a Night Run, corrida noturna nas distâncias de 3 km, 6 km e 15 km, marcada para o dia 5 de junho, e o MTB Night, competição de mountain bike realizada à noite, no dia 6 de junho.

As modalidades incluem categorias turismo, e-bike, gravel, sport e pro, integrando o Circuito Sesc.

Também haverá Corrida de Orientação nos dias 6 e 7 de junho, além do Circuito Sesc MTB Kids, destinado a crianças de até 12 anos.

Responsável pelas modalidades de aventura, Afonso Brandão afirmou que a proposta é aproximar diferentes públicos do universo do laço comprido.

“A gente quer proporcionar essa integração entre os esportes. Quem vem pela corrida ou pela bike acaba conhecendo a cultura do laço, e quem vem pelo laço conhece outros esportes”, explicou.

A expectativa é de reunir mais de 600 crianças no MTB Kids. “Vamos ter crianças de várias cidades do Estado. É uma oportunidade para elas vivenciarem o esporte, a cultura e a convivência em família”, afirmou.

MÚSICA REGIONAL

A programação cultural do Brasileirão também contará com shows de artistas regionais e nomes ligados à música sertaneja. Entre as atrações confirmadas estão João Lucas e Walter Filho, Marlon Maciel, Banda

Canto da Terra, Patrícia e Adriana, além de artistas ligados ao universo do laço.

Segundo a organização, toda a programação terá entrada gratuita, incluindo shows, praça de alimentação e acesso às competições.

O evento também terá transmissão ao vivo pelo canal oficial TV CLC Pró Laço.

As inscrições para as modalidades do CLC Extremo podem ser feitas pelo site www.kmaisclube.com.br

Mais informações e a programação completa estão disponíveis no perfil oficial do CLC no Instagram: @clc_oficial.

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