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AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem música, espetáculos teatrais, cinema, exposição e muito mais

Programação reúne música, espetáculos teatrais, cinema, exposição e atividades para toda a família em Campo Grande e no interior

Mariana Piell

Mariana Piell

03/07/2026 - 09h30
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O primeiro fim de semana do mês chega recheado de atrações para todos os públicos em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul.

A programação reúne feiras de economia criativa, shows de rock, espetáculos circenses gratuitos, gastronomia regional, campeonato de video-game, transmissão da Copa do Mundo, atrações para crianças e até uma exposição de orcs gigantes inspirados na fantasia medieval.

FEIRA

Um dos bairros mais tradicionais de Campo Grande ganha um novo ponto de encontro hoje. Das 17h às 22h, a Praça Generoso da Costa Benevides recebe mais uma edição da Feira do Bairro União, iniciativa que pretende incentivar o empreendedorismo local, movimentar a economia criativa e oferecer uma nova alternativa de lazer para a comunidade.

Ao todo, cerca de 15 expositores participarão do evento, oferecendo gastronomia, artesanato, presentes, produtos autorais, moda, beleza e bem-estar. A entrada é gratuita.

A proposta acompanha o crescimento das feiras de rua na Capital, que nos últimos anos passaram a ocupar um espaço importante como ambientes de convivência, valorização da produção local e fortalecimento dos pequenos negócios.

Segundo uma das organizadoras, Mayara Mazzini, a ideia vai muito além da comercialização de produtos.

“Queremos que a Feira do Bairro União seja um espaço de valorização dos pequenos empreendedores e um ponto de encontro para a comunidade. Estamos muito felizes em retomar esse projeto e acreditamos que, com o apoio dos moradores, a feira pode crescer a cada edição e se tornar uma tradição no bairro”, afirma.

Entre os participantes estará a Dolce in Pote, especializada em doces artesanais. Para a empreendedora Sueli Bracht, eventos desse tipo aproximam comerciantes e consumidores.

“Além de divulgar nossos produtos, conseguimos criar uma relação mais próxima com os clientes e conhecer pessoas que valorizam o trabalho dos pequenos empreendedores”, explica.

A expectativa da organização é de realizar a feira sempre na primeira e na terceira sexta-feira de cada mês, ampliando gradativamente o número de expositores e visitantes.

ROCK

Os fãs de rock têm encontro marcado amanhã, quando a Lupland recebe a primeira edição do Rock and Friends deste ano.

O projeto reúne duas bandas bastante conhecidas no cenário musical sul-mato-grossense: Naip e Larissa e os Pexe, que compartilham décadas de amizade e prometem transformar o show em uma grande celebração da música ao vivo.

O público poderá acompanhar apresentações completas das duas bandas, clássicos do rock nacional e internacional, releituras, novidades no repertório e a tradicional jam session que reúne músicos dos dois grupos no palco.

Para Alexandre Lacôrte, baterista da Naip, a expectativa é de reencontrar um público que aguardava o retorno do evento.

“Todo mundo estava com saudade desse encontro. Preparamos um show com muita energia, novidades no repertório e aquela jam que já virou marca registrada do Rock and Friends”, declara.

Já Larissa Hermeto destaca que o diferencial do evento está justamente na amizade construída entre os músicos.

“É muito mais do que um show, é o encontro de amigos que cresceram juntos, que compartilham histórias desde a adolescência e que continuam fazendo música com a mesma paixão”, afirma.

A programação acontece das 18h até perto da meia-noite. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

ESPETÁCULO CIRCENSE

Quem procura programação para toda a família poderá aproveitar duas apresentações gratuitas no Sesc Teatro Prosa.

Hoje, às 19h, a companhia Du Cafundó, de Mato Grosso, apresenta “Kombinando com Cerrado”. O espetáculo acompanha dois palhaços que, após o fechamento do circo onde trabalhavam, iniciam uma jornada repleta de humor, poesia e imaginação.

Amanhã, às 16h, o grupo retorna com “Circo du Cafundó”, reunindo equilibrismo, malabarismo, acrobacias e brincadeiras que convidam o público a participar da apresentação.

Os ingressos são gratuitos, mediante retirada pela plataforma Sympla.

GASTRONOMIA

A cidade de Aquidauana recebe, de hoje até domingo, mais uma edição do Pantanal Tech MS 2026. Dentro da programação, o Festival Internacional da Carne promove uma masterclass dedicada à carne suína pantaneira.

A atividade acontece amanhã, às 16h50min, reunindo especialistas e chefs para apresentar técnicas de preparo, experiências gastronômicas e possibilidades de valorização da produção regional.
Além da aula-show, o festival também faz parte da praça de alimentação do evento.

A organização já confirmou que a próxima edição completa do Festival Internacional da Carne acontecerá entre os dias 25 e 27 de setembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

FÉRIAS ESCOLARES

O Norte Sul Plaza preparou uma programação diversificada para as férias escolares.

Amanhã, das 15h às 19h, acontece a segunda edição do Campeonato de Video-Game, dividido entre as categorias de 6 a 10 anos e de 11 a 15 anos. As inscrições são presenciais e seguem o limite de vagas.

Já neste domingo, o clima será de torcida. A partir das 17h, o shopping transmite em telão o confronto entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Antes da partida, das 13h às 16h, haverá pintura facial temática para o público infantil.

A programação inclui ainda Arena de Figurinhas, aberta até o dia 20, para troca de cromos entre colecionadores, o T-Rex Tour, experiência com dinossauros, o parque Magic Games e o espaço Coisa de Criança, com brinquedos e cenários temáticos, além das sessões do Cinépolis, que traz como estreia da semana “Minions & Monstros” e a pré-estreia de “Moana”.

Outra opção para quem pretende aproveitar as férias escolares é a exposição Orcs, inaugurada nesta sexta-feira no Shopping Bosque dos Ipês.

Esculturas de até 6 metros de altura estreiam hoje no Shopping Bosque dos IpêsExposição Orcs - Esculturas de até 6 metros de altura estreiam hoje no Shopping Bosque dos Ipês
Foto: Divulgação

Espalhadas pelos corredores e pela praça central, esculturas de até 6 metros de altura transformam o passeio pelo shopping em uma verdadeira aventura inspirada na fantasia medieval.

A atração faz referência a criaturas conhecidas por fãs de produções como “O Senhor dos Anéis”, “O Hobbit” e até “Shrek”, oferecendo cenários temáticos e espaços especialmente preparados para fotografias.

Com entrada gratuita, a exposição permanece em cartaz durante todo o período das férias escolares e integra a programação especial do shopping para este mês.

Diálogo

A Agetran resolveu servir um "aperitivo" aos motoristas de Campo Grande... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (2)

02/07/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Theodore Roosevelt - estadista americano

"Eu não me importo com o que os outros pensam sobre o que eu faço, mas eu me importo muito com o que eu penso sobre o que eu faço. Isso é caráter”.

FELPUDA 

A Agetran resolveu servir um “aperitivo” aos motoristas de Campo Grande. Durante duas semanas, os novos radares apenas “observam”, sem aplicar multas, numa espécie de ensaio geral da fiscalização. A justificativa é que se trata de ação educativa, mas há quem veja a fase como um aviso de que a temporada de arrecadação está prestes a começar. Passado o período de adaptação, as notificações serão dadas para quem passar do limite. Segurança no trânsito é indispensável. Mas, quando o radar vira protagonista, sempre fica a dúvida: o foco é preservar vidas ou reforçar o caixa?

Rebote

A cruzada do PT para tentar colar em Flávio Bolsonaro o escândalo do Banco Master acabou tendo o efeito “feitiço contra o feiticeiro”.

Mais

Enquanto o discurso mira um lado, surgem denúncias envolvendo figuras do próprio partido, como o senador Jaques Wagner. Vê só!...

DiálogoFoto: Divulgação

O Brasil emplacou 11 praias entre as 100 melhores do mundo no ranking internacional Best Beaches in the World Corona 2026. O destaque ficou para São Miguel dos Milagres (AL) (foto), que apareceu na 85ª colocação, reforçando o prestígio do litoral nordestino, responsável por seis das praias brasileiras selecionadas. O levantamento avaliou destinos dos seis continentes com base na beleza natural, identidade cultural e conexão com a natureza. A primeira colocada entre as brasileiras foi a Praia dos Atins, nos Lençóis Maranhenses, em 7º lugar, seguida pela Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, na 10ª posição. O reconhecimento confirma o que milhões de turistas já descobriram há muito tempo: o Brasil continua sendo um dos grandes cartões-postais do planeta.

Diálogo Alexandre Lemos e Guilherme Rondon - Foto: Arquivo Pessoal

 

Diálogo Dra. Alexandra Lopes Cousin - Foto: Arquivo Pessoal

Aperto

A Prefeitura de Campo Grande prorrogou até dezembro o pacote de contenção de despesas criado para colocar as contas em ordem. Assim, o aperto no cinto continua porque o caixa ainda inspira cuidados. A impressão é  que o remédio receitado no início do ano ainda não fez o efeito esperado. Resta torcer para que, desta vez, a recuperação aconteça. Afinal, emergência que vira rotina deixa de ser emergência, né?!...

Atalho

A Câmara de Dourados resolveu correr contra o calendário e antecipar a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028, para o próximo dia 6. Mas o Ministério Público entrou em cena lembrando que autonomia municipal não significa vale-tudo. A promotoria sustenta que há limites constitucionais para esse tipo de manobra e tratou de puxar o freio antes da largada. Pelo visto, a disputa pelo comando da Casa começou antes da hora e pode terminar na Justiça.

“Milagre”

Em 2022, após um debate na TV, Simone Tebet resumiu Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) como “dois lados da mesma moeda” no quesito corrupção e afirmou que, nesse tema, o petista levaria a pior. Quatro anos depois, pré-candidata ao Senado, trata o hoje candidato à reeleição como “um milagre de Deus”, “abençoado”, “preparado”, “espiritualizado” e “iluminado”. A política muda rápido; certos discursos, mais ainda.

ANIVERSARIANTES 

  • Dr. Radi Jafar,
  • Dra. Carolina Albuquerque Arroyo,
  • Zoroastro Coutinho Neto, 
  • Wilmara (Mara) Rios, 
  • Sidney Campos Dolácio,
  • Aketi Nagaya,
  • Walfrido Rodrigues,
  • Shalimar Martins Vasconcelos Filiu,
  • Elvio Egidio Moro,
  • Carlos Alexandre de Oliveira Pinto,
  • Stefano Facchin,
  • Roberto de Oliveira Silva Júnior (Beto),
  • Isabel de Souza Brito e Silva,
  • Dr. André Puccinelli,
  • Joelma da Silva Coelho,
  • Ronald Ramires Silva,
  • Luiz Serafim Dias,
  • Edemir Fernandes,
  • Paulo Rodrigues Ferreira,
  • Juarez Martins dos Anjos,
  • José Gabriel Duarte Gonzalez, 
  • Naiara Nogueira,
  • Leonardo Chaves Jallad, 
  • Ana Flávia Fogolin Domingos, 
  • Dra. Luciana de Matos Sobreira, 
  • Sandra Regina Anache, 
  • Edimilson Alves de Sales,
  • Lucimar Oliveira Guardiano,
  • Walter Lambert,
  • Benedito Teixeira Filho,
  • Ana Luisa Martins de Barros Garcia,
  • Tatiane da Silva Freitas,
  • Vivita Gomes Martins,
  • Alyne Mara da Silva,
  • Oto Pau Ferro,
  • Antonio Marcos de Oliveira Garcia,
  • Bernardino Veron,
  • Mara Lopes da Silva,
  • Ary Alves Monteiro,
  • Dr. Geraldo Marcos Faria,
  • Terezinha Battaglin Brum,
  • Palmira Oliveira,
  • Reginaldo Correa da Silva,
  • Waleska Jovê Cesar,
  • Elder Cezário dos Santos,
  • Dr. Paulo Roberto Silveira Pagliarelli, 
  • Ricardo Chedid, 
  • Gledis Maria Cruz Garabini,
  • Ney Sant’Ana de Carvalho,
  • Ineida Keiko Simabuco,
  • Maisa Mendes de Moraes,
  • André Luiz Salgado Sá Maia,
  • Eugênia Francisca de Carvalho,
  • Silvia Helena Inocêncio,
  • Tiago Macedo dos Santos,
  • Ociel Hansen dos Santos,
  • Maria Alice Menezes da Silva,
  • Eurico Mariano de Souza Lemes,
  • José Maria Ribeiro,
  • Marcos Medeiros Teixeira,
  • Gina Lúcia da Silva,
  • Lucila Pedroza,
  • Daniela Dall Bello Rondão,
  • Moacir Marques Rosa, 
  • Tânia Rocha,
  • Renato Pedreira,
  • Gertrudes Araújo,
  • Altevir Caborda,
  • Renata Tartaglia Bassani, 
  • Reginaldo Oshiro, 
  • Carlos Felix Bezerra,
  • Osmar de Lima Cordeiro,
  • Maria de Lourdes Sollet Carminat Barcelos,
  • Aral de Jesus Cardoso, 
  • Ricardo Nicacio Arguello,
  • Dermeval de Lima Ferreira Filho,
  • Maria Stela Hernandes Alegria,
  • Andréia Fabrício Machado Franco,
  • João Marcelo Nepomuceno,
  • Tânia Cristiane Volpe,
  • Juliano Aparecido Ferreira,
  • Maria Aparecida Alves de Oliveira,
  • Ederley Francisco, 
  • Orlando Prosper Fialho Taveira,
  • Francisco Rodrigues de Araujo,
  • Ivanete Rodrigues Mota,
  • Enaide Silveira Nantes,
  • Francisco Neo de Carvalho Neto,
  • Ely Silva de Oliveira Semmelroth,
  • Luiz Picoli,
  • Mônica Leite Bucker, 
  • Joisi Teresinha Paulo dos Santos,
  • Maria Lúcia Teixeira Nunes,
  • Guilherme Rhaian Passos Amaral,
  • Gleidy Guimarães Godinho Rafael,
  • Raquel Reis Marques Tolentino,
  • Pedro César Guimarães,
  • Gabriel Pelissari de Rodrigues,
  • Rita Gonçalves da Cruz,
  • Jucélia Froes Bessa,
  • Christianne Maria Dias Fonseca,
  • Rogério Antonio Vidotte,
  • Micheli Rodrigues dos Santos,
  • Arnaldo Barrenha Filho,
  • Camilla Prósper Arce,
  • Ivan Antonio Volpe,
  • Mauro Barbosa de Oliveira,
  • Viviane Zuffo Vargas,
  • Eliane Gomes Souza,
  • Maria Rita Ferreira Lima.

Colaborou com Tatyane Gameiro

CAMPO GRANDE

FenaSul começa na sexta-feira com música, gastronomia e cultura gaúcha

40 expositores estarão no local com chocolate de Gramado, vinhos, queijos, salames, bolacha colonial, cucas, chimarrão, suco de uva, panelas, entre outros

01/07/2026 15h10

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Exposição e venda de vinhos, queijos e cachaças na FenaSul

Exposição e venda de vinhos, queijos e cachaças na FenaSul Reprodução/Facebook - Fenasul

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A tradicional FenaSul está de volta.

A Feira Gaúcha ocorre de 3 a 12 de julho de 2026, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, localizado na rua Américo Carlos da Costa, número 320, Jardim Américo, em Campo Grande.

A feira exibe a cultura, gastronomia, moda, música, dança e cotidiano da região Sul em Mato Grosso do Sul.

Chocolate de Gramado, vinhos, queijos, salames, costela fogo de chão, doces artesanais, doces cristalizados, geleias, chimias, bolacha colonial, cucas, chimarrão, suco de uva, panelas, louças, tapetes em couro, botas de couro, chapéu country, casacos, bolsas, acessórios e calçados da região Sul do Brasil estarão à amostra. Ao todo, 40 expositores participarão do festival.

Em muitos anos, a feira aconteceu no Círculo Militar, localizado na avenida Afonso Pena, mas, de alguns anos para cá, mudou de lugar, para o Parque de Exposições.

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