Fim de semana tem música, espetáculos teatrais, cinema, exposição e muito mais

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O primeiro fim de semana do mês chega recheado de atrações para todos os públicos em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul.

A programação reúne feiras de economia criativa, shows de rock, espetáculos circenses gratuitos, gastronomia regional, campeonato de video-game, transmissão da Copa do Mundo, atrações para crianças e até uma exposição de orcs gigantes inspirados na fantasia medieval.

FEIRA

Um dos bairros mais tradicionais de Campo Grande ganha um novo ponto de encontro hoje. Das 17h às 22h, a Praça Generoso da Costa Benevides recebe mais uma edição da Feira do Bairro União, iniciativa que pretende incentivar o empreendedorismo local, movimentar a economia criativa e oferecer uma nova alternativa de lazer para a comunidade.

Ao todo, cerca de 15 expositores participarão do evento, oferecendo gastronomia, artesanato, presentes, produtos autorais, moda, beleza e bem-estar. A entrada é gratuita.

A proposta acompanha o crescimento das feiras de rua na Capital, que nos últimos anos passaram a ocupar um espaço importante como ambientes de convivência, valorização da produção local e fortalecimento dos pequenos negócios.

Segundo uma das organizadoras, Mayara Mazzini, a ideia vai muito além da comercialização de produtos.

“Queremos que a Feira do Bairro União seja um espaço de valorização dos pequenos empreendedores e um ponto de encontro para a comunidade. Estamos muito felizes em retomar esse projeto e acreditamos que, com o apoio dos moradores, a feira pode crescer a cada edição e se tornar uma tradição no bairro”, afirma.

Entre os participantes estará a Dolce in Pote, especializada em doces artesanais. Para a empreendedora Sueli Bracht, eventos desse tipo aproximam comerciantes e consumidores.

“Além de divulgar nossos produtos, conseguimos criar uma relação mais próxima com os clientes e conhecer pessoas que valorizam o trabalho dos pequenos empreendedores”, explica.

A expectativa da organização é de realizar a feira sempre na primeira e na terceira sexta-feira de cada mês, ampliando gradativamente o número de expositores e visitantes.

ROCK

Os fãs de rock têm encontro marcado amanhã, quando a Lupland recebe a primeira edição do Rock and Friends deste ano.

O projeto reúne duas bandas bastante conhecidas no cenário musical sul-mato-grossense: Naip e Larissa e os Pexe, que compartilham décadas de amizade e prometem transformar o show em uma grande celebração da música ao vivo.

O público poderá acompanhar apresentações completas das duas bandas, clássicos do rock nacional e internacional, releituras, novidades no repertório e a tradicional jam session que reúne músicos dos dois grupos no palco.

Para Alexandre Lacôrte, baterista da Naip, a expectativa é de reencontrar um público que aguardava o retorno do evento.

“Todo mundo estava com saudade desse encontro. Preparamos um show com muita energia, novidades no repertório e aquela jam que já virou marca registrada do Rock and Friends”, declara.

Já Larissa Hermeto destaca que o diferencial do evento está justamente na amizade construída entre os músicos.

“É muito mais do que um show, é o encontro de amigos que cresceram juntos, que compartilham histórias desde a adolescência e que continuam fazendo música com a mesma paixão”, afirma.

A programação acontece das 18h até perto da meia-noite. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

ESPETÁCULO CIRCENSE

Quem procura programação para toda a família poderá aproveitar duas apresentações gratuitas no Sesc Teatro Prosa.

Hoje, às 19h, a companhia Du Cafundó, de Mato Grosso, apresenta “Kombinando com Cerrado”. O espetáculo acompanha dois palhaços que, após o fechamento do circo onde trabalhavam, iniciam uma jornada repleta de humor, poesia e imaginação.

Amanhã, às 16h, o grupo retorna com “Circo du Cafundó”, reunindo equilibrismo, malabarismo, acrobacias e brincadeiras que convidam o público a participar da apresentação.

Os ingressos são gratuitos, mediante retirada pela plataforma Sympla.

GASTRONOMIA

A cidade de Aquidauana recebe, de hoje até domingo, mais uma edição do Pantanal Tech MS 2026. Dentro da programação, o Festival Internacional da Carne promove uma masterclass dedicada à carne suína pantaneira.

A atividade acontece amanhã, às 16h50min, reunindo especialistas e chefs para apresentar técnicas de preparo, experiências gastronômicas e possibilidades de valorização da produção regional.

Além da aula-show, o festival também faz parte da praça de alimentação do evento.

A organização já confirmou que a próxima edição completa do Festival Internacional da Carne acontecerá entre os dias 25 e 27 de setembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

FÉRIAS ESCOLARES

O Norte Sul Plaza preparou uma programação diversificada para as férias escolares.

Amanhã, das 15h às 19h, acontece a segunda edição do Campeonato de Video-Game, dividido entre as categorias de 6 a 10 anos e de 11 a 15 anos. As inscrições são presenciais e seguem o limite de vagas.

Já neste domingo, o clima será de torcida. A partir das 17h, o shopping transmite em telão o confronto entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Antes da partida, das 13h às 16h, haverá pintura facial temática para o público infantil.

A programação inclui ainda Arena de Figurinhas, aberta até o dia 20, para troca de cromos entre colecionadores, o T-Rex Tour, experiência com dinossauros, o parque Magic Games e o espaço Coisa de Criança, com brinquedos e cenários temáticos, além das sessões do Cinépolis, que traz como estreia da semana “Minions & Monstros” e a pré-estreia de “Moana”.

Outra opção para quem pretende aproveitar as férias escolares é a exposição Orcs, inaugurada nesta sexta-feira no Shopping Bosque dos Ipês.

Exposição Orcs - Esculturas de até 6 metros de altura estreiam hoje no Shopping Bosque dos Ipês

Foto: Divulgação

Espalhadas pelos corredores e pela praça central, esculturas de até 6 metros de altura transformam o passeio pelo shopping em uma verdadeira aventura inspirada na fantasia medieval.

A atração faz referência a criaturas conhecidas por fãs de produções como “O Senhor dos Anéis”, “O Hobbit” e até “Shrek”, oferecendo cenários temáticos e espaços especialmente preparados para fotografias.

Com entrada gratuita, a exposição permanece em cartaz durante todo o período das férias escolares e integra a programação especial do shopping para este mês.