A Agetran resolveu servir um "aperitivo" aos motoristas de Campo Grande... Leia na coluna de hoje

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Theodore Roosevelt - estadista americano



"Eu não me importo com o que os outros pensam sobre o que eu faço, mas eu me importo muito com o que eu penso sobre o que eu faço. Isso é caráter”.

FELPUDA

A Agetran resolveu servir um “aperitivo” aos motoristas de Campo Grande. Durante duas semanas, os novos radares apenas “observam”, sem aplicar multas, numa espécie de ensaio geral da fiscalização. A justificativa é que se trata de ação educativa, mas há quem veja a fase como um aviso de que a temporada de arrecadação está prestes a começar. Passado o período de adaptação, as notificações serão dadas para quem passar do limite. Segurança no trânsito é indispensável. Mas, quando o radar vira protagonista, sempre fica a dúvida: o foco é preservar vidas ou reforçar o caixa?

Rebote

A cruzada do PT para tentar colar em Flávio Bolsonaro o escândalo do Banco Master acabou tendo o efeito “feitiço contra o feiticeiro”.

Mais

Enquanto o discurso mira um lado, surgem denúncias envolvendo figuras do próprio partido, como o senador Jaques Wagner. Vê só!...

Foto: Divulgação

O Brasil emplacou 11 praias entre as 100 melhores do mundo no ranking internacional Best Beaches in the World Corona 2026. O destaque ficou para São Miguel dos Milagres (AL) (foto), que apareceu na 85ª colocação, reforçando o prestígio do litoral nordestino, responsável por seis das praias brasileiras selecionadas. O levantamento avaliou destinos dos seis continentes com base na beleza natural, identidade cultural e conexão com a natureza. A primeira colocada entre as brasileiras foi a Praia dos Atins, nos Lençóis Maranhenses, em 7º lugar, seguida pela Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, na 10ª posição. O reconhecimento confirma o que milhões de turistas já descobriram há muito tempo: o Brasil continua sendo um dos grandes cartões-postais do planeta.

Alexandre Lemos e Guilherme Rondon - Foto: Arquivo Pessoal

Dra. Alexandra Lopes Cousin - Foto: Arquivo Pessoal

Aperto

A Prefeitura de Campo Grande prorrogou até dezembro o pacote de contenção de despesas criado para colocar as contas em ordem. Assim, o aperto no cinto continua porque o caixa ainda inspira cuidados. A impressão é que o remédio receitado no início do ano ainda não fez o efeito esperado. Resta torcer para que, desta vez, a recuperação aconteça. Afinal, emergência que vira rotina deixa de ser emergência, né?!...

Atalho

A Câmara de Dourados resolveu correr contra o calendário e antecipar a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028, para o próximo dia 6. Mas o Ministério Público entrou em cena lembrando que autonomia municipal não significa vale-tudo. A promotoria sustenta que há limites constitucionais para esse tipo de manobra e tratou de puxar o freio antes da largada. Pelo visto, a disputa pelo comando da Casa começou antes da hora e pode terminar na Justiça.

“Milagre”

Em 2022, após um debate na TV, Simone Tebet resumiu Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) como “dois lados da mesma moeda” no quesito corrupção e afirmou que, nesse tema, o petista levaria a pior. Quatro anos depois, pré-candidata ao Senado, trata o hoje candidato à reeleição como “um milagre de Deus”, “abençoado”, “preparado”, “espiritualizado” e “iluminado”. A política muda rápido; certos discursos, mais ainda.

ANIVERSARIANTES

Dr. Radi Jafar,

Dra. Carolina Albuquerque Arroyo,

Zoroastro Coutinho Neto,

Wilmara (Mara) Rios,

Sidney Campos Dolácio,

Aketi Nagaya,

Walfrido Rodrigues,

Shalimar Martins Vasconcelos Filiu,

Elvio Egidio Moro,

Carlos Alexandre de Oliveira Pinto,

Stefano Facchin,

Roberto de Oliveira Silva Júnior (Beto),

Isabel de Souza Brito e Silva,

Dr. André Puccinelli,

Joelma da Silva Coelho,

Ronald Ramires Silva,

Luiz Serafim Dias,

Edemir Fernandes,

Paulo Rodrigues Ferreira,

Juarez Martins dos Anjos,

José Gabriel Duarte Gonzalez,

Naiara Nogueira,

Leonardo Chaves Jallad,

Ana Flávia Fogolin Domingos,

Dra. Luciana de Matos Sobreira,

Sandra Regina Anache,

Edimilson Alves de Sales,

Lucimar Oliveira Guardiano,

Walter Lambert,

Benedito Teixeira Filho,

Ana Luisa Martins de Barros Garcia,

Tatiane da Silva Freitas,

Vivita Gomes Martins,

Alyne Mara da Silva,

Oto Pau Ferro,

Antonio Marcos de Oliveira Garcia,

Bernardino Veron,

Mara Lopes da Silva,

Ary Alves Monteiro,

Dr. Geraldo Marcos Faria,

Terezinha Battaglin Brum,

Palmira Oliveira,

Reginaldo Correa da Silva,

Waleska Jovê Cesar,

Elder Cezário dos Santos,

Dr. Paulo Roberto Silveira Pagliarelli,

Ricardo Chedid,

Gledis Maria Cruz Garabini,

Ney Sant’Ana de Carvalho,

Ineida Keiko Simabuco,

Maisa Mendes de Moraes,

André Luiz Salgado Sá Maia,

Eugênia Francisca de Carvalho,

Silvia Helena Inocêncio,

Tiago Macedo dos Santos,

Ociel Hansen dos Santos,

Maria Alice Menezes da Silva,

Eurico Mariano de Souza Lemes,

José Maria Ribeiro,

Marcos Medeiros Teixeira,

Gina Lúcia da Silva,

Lucila Pedroza,

Daniela Dall Bello Rondão,

Moacir Marques Rosa,

Tânia Rocha,

Renato Pedreira,

Gertrudes Araújo,

Altevir Caborda,

Renata Tartaglia Bassani,

Reginaldo Oshiro,

Carlos Felix Bezerra,

Osmar de Lima Cordeiro,

Maria de Lourdes Sollet Carminat Barcelos,

Aral de Jesus Cardoso,

Ricardo Nicacio Arguello,

Dermeval de Lima Ferreira Filho,

Maria Stela Hernandes Alegria,

Andréia Fabrício Machado Franco,

João Marcelo Nepomuceno,

Tânia Cristiane Volpe,

Juliano Aparecido Ferreira,

Maria Aparecida Alves de Oliveira,

Ederley Francisco,

Orlando Prosper Fialho Taveira,

Francisco Rodrigues de Araujo,

Ivanete Rodrigues Mota,

Enaide Silveira Nantes,

Francisco Neo de Carvalho Neto,

Ely Silva de Oliveira Semmelroth,

Luiz Picoli,

Mônica Leite Bucker,

Joisi Teresinha Paulo dos Santos,

Maria Lúcia Teixeira Nunes,

Guilherme Rhaian Passos Amaral,

Gleidy Guimarães Godinho Rafael,

Raquel Reis Marques Tolentino,

Pedro César Guimarães,

Gabriel Pelissari de Rodrigues,

Rita Gonçalves da Cruz,

Jucélia Froes Bessa,

Christianne Maria Dias Fonseca,

Rogério Antonio Vidotte,

Micheli Rodrigues dos Santos,

Arnaldo Barrenha Filho,

Camilla Prósper Arce,

Ivan Antonio Volpe,

Mauro Barbosa de Oliveira,

Viviane Zuffo Vargas,

Eliane Gomes Souza,

Maria Rita Ferreira Lima.

Colaborou com Tatyane Gameiro