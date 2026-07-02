A Agetran resolveu servir um "aperitivo" aos motoristas de Campo Grande... Leia na coluna de hoje

Theodore Roosevelt - estadista americano
"Eu não me importo com o que os outros pensam sobre o que eu faço, mas eu me importo muito com o que eu penso sobre o que eu faço. Isso é caráter”.
FELPUDA
A Agetran resolveu servir um “aperitivo” aos motoristas de Campo Grande. Durante duas semanas, os novos radares apenas “observam”, sem aplicar multas, numa espécie de ensaio geral da fiscalização. A justificativa é que se trata de ação educativa, mas há quem veja a fase como um aviso de que a temporada de arrecadação está prestes a começar. Passado o período de adaptação, as notificações serão dadas para quem passar do limite. Segurança no trânsito é indispensável. Mas, quando o radar vira protagonista, sempre fica a dúvida: o foco é preservar vidas ou reforçar o caixa?
Rebote
A cruzada do PT para tentar colar em Flávio Bolsonaro o escândalo do Banco Master acabou tendo o efeito “feitiço contra o feiticeiro”.
Mais
Enquanto o discurso mira um lado, surgem denúncias envolvendo figuras do próprio partido, como o senador Jaques Wagner. Vê só!...
O Brasil emplacou 11 praias entre as 100 melhores do mundo no ranking internacional Best Beaches in the World Corona 2026. O destaque ficou para São Miguel dos Milagres (AL) (foto), que apareceu na 85ª colocação, reforçando o prestígio do litoral nordestino, responsável por seis das praias brasileiras selecionadas. O levantamento avaliou destinos dos seis continentes com base na beleza natural, identidade cultural e conexão com a natureza. A primeira colocada entre as brasileiras foi a Praia dos Atins, nos Lençóis Maranhenses, em 7º lugar, seguida pela Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, na 10ª posição. O reconhecimento confirma o que milhões de turistas já descobriram há muito tempo: o Brasil continua sendo um dos grandes cartões-postais do planeta.
Aperto
A Prefeitura de Campo Grande prorrogou até dezembro o pacote de contenção de despesas criado para colocar as contas em ordem. Assim, o aperto no cinto continua porque o caixa ainda inspira cuidados. A impressão é que o remédio receitado no início do ano ainda não fez o efeito esperado. Resta torcer para que, desta vez, a recuperação aconteça. Afinal, emergência que vira rotina deixa de ser emergência, né?!...
Atalho
A Câmara de Dourados resolveu correr contra o calendário e antecipar a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028, para o próximo dia 6. Mas o Ministério Público entrou em cena lembrando que autonomia municipal não significa vale-tudo. A promotoria sustenta que há limites constitucionais para esse tipo de manobra e tratou de puxar o freio antes da largada. Pelo visto, a disputa pelo comando da Casa começou antes da hora e pode terminar na Justiça.
“Milagre”
Em 2022, após um debate na TV, Simone Tebet resumiu Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) como “dois lados da mesma moeda” no quesito corrupção e afirmou que, nesse tema, o petista levaria a pior. Quatro anos depois, pré-candidata ao Senado, trata o hoje candidato à reeleição como “um milagre de Deus”, “abençoado”, “preparado”, “espiritualizado” e “iluminado”. A política muda rápido; certos discursos, mais ainda.
ANIVERSARIANTES
- Dr. Radi Jafar,
- Dra. Carolina Albuquerque Arroyo,
- Zoroastro Coutinho Neto,
- Wilmara (Mara) Rios,
- Sidney Campos Dolácio,
- Aketi Nagaya,
- Walfrido Rodrigues,
- Shalimar Martins Vasconcelos Filiu,
- Elvio Egidio Moro,
- Carlos Alexandre de Oliveira Pinto,
- Stefano Facchin,
- Roberto de Oliveira Silva Júnior (Beto),
- Isabel de Souza Brito e Silva,
- Dr. André Puccinelli,
- Joelma da Silva Coelho,
- Ronald Ramires Silva,
- Luiz Serafim Dias,
- Edemir Fernandes,
- Paulo Rodrigues Ferreira,
- Juarez Martins dos Anjos,
- José Gabriel Duarte Gonzalez,
- Naiara Nogueira,
- Leonardo Chaves Jallad,
- Ana Flávia Fogolin Domingos,
- Dra. Luciana de Matos Sobreira,
- Sandra Regina Anache,
- Edimilson Alves de Sales,
- Lucimar Oliveira Guardiano,
- Walter Lambert,
- Benedito Teixeira Filho,
- Ana Luisa Martins de Barros Garcia,
- Tatiane da Silva Freitas,
- Vivita Gomes Martins,
- Alyne Mara da Silva,
- Oto Pau Ferro,
- Antonio Marcos de Oliveira Garcia,
- Bernardino Veron,
- Mara Lopes da Silva,
- Ary Alves Monteiro,
- Dr. Geraldo Marcos Faria,
- Terezinha Battaglin Brum,
- Palmira Oliveira,
- Reginaldo Correa da Silva,
- Waleska Jovê Cesar,
- Elder Cezário dos Santos,
- Dr. Paulo Roberto Silveira Pagliarelli,
- Ricardo Chedid,
- Gledis Maria Cruz Garabini,
- Ney Sant’Ana de Carvalho,
- Ineida Keiko Simabuco,
- Maisa Mendes de Moraes,
- André Luiz Salgado Sá Maia,
- Eugênia Francisca de Carvalho,
- Silvia Helena Inocêncio,
- Tiago Macedo dos Santos,
- Ociel Hansen dos Santos,
- Maria Alice Menezes da Silva,
- Eurico Mariano de Souza Lemes,
- José Maria Ribeiro,
- Marcos Medeiros Teixeira,
- Gina Lúcia da Silva,
- Lucila Pedroza,
- Daniela Dall Bello Rondão,
- Moacir Marques Rosa,
- Tânia Rocha,
- Renato Pedreira,
- Gertrudes Araújo,
- Altevir Caborda,
- Renata Tartaglia Bassani,
- Reginaldo Oshiro,
- Carlos Felix Bezerra,
- Osmar de Lima Cordeiro,
- Maria de Lourdes Sollet Carminat Barcelos,
- Aral de Jesus Cardoso,
- Ricardo Nicacio Arguello,
- Dermeval de Lima Ferreira Filho,
- Maria Stela Hernandes Alegria,
- Andréia Fabrício Machado Franco,
- João Marcelo Nepomuceno,
- Tânia Cristiane Volpe,
- Juliano Aparecido Ferreira,
- Maria Aparecida Alves de Oliveira,
- Ederley Francisco,
- Orlando Prosper Fialho Taveira,
- Francisco Rodrigues de Araujo,
- Ivanete Rodrigues Mota,
- Enaide Silveira Nantes,
- Francisco Neo de Carvalho Neto,
- Ely Silva de Oliveira Semmelroth,
- Luiz Picoli,
- Mônica Leite Bucker,
- Joisi Teresinha Paulo dos Santos,
- Maria Lúcia Teixeira Nunes,
- Guilherme Rhaian Passos Amaral,
- Gleidy Guimarães Godinho Rafael,
- Raquel Reis Marques Tolentino,
- Pedro César Guimarães,
- Gabriel Pelissari de Rodrigues,
- Rita Gonçalves da Cruz,
- Jucélia Froes Bessa,
- Christianne Maria Dias Fonseca,
- Rogério Antonio Vidotte,
- Micheli Rodrigues dos Santos,
- Arnaldo Barrenha Filho,
- Camilla Prósper Arce,
- Ivan Antonio Volpe,
- Mauro Barbosa de Oliveira,
- Viviane Zuffo Vargas,
- Eliane Gomes Souza,
- Maria Rita Ferreira Lima.
Colaborou com Tatyane Gameiro