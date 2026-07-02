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Diálogo

A Agetran resolveu servir um "aperitivo" aos motoristas de Campo Grande... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (2)

Ester Figueiredo

02/07/2026 - 00h02
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Theodore Roosevelt - estadista americano

"Eu não me importo com o que os outros pensam sobre o que eu faço, mas eu me importo muito com o que eu penso sobre o que eu faço. Isso é caráter”.

FELPUDA 

A Agetran resolveu servir um “aperitivo” aos motoristas de Campo Grande. Durante duas semanas, os novos radares apenas “observam”, sem aplicar multas, numa espécie de ensaio geral da fiscalização. A justificativa é que se trata de ação educativa, mas há quem veja a fase como um aviso de que a temporada de arrecadação está prestes a começar. Passado o período de adaptação, as notificações serão dadas para quem passar do limite. Segurança no trânsito é indispensável. Mas, quando o radar vira protagonista, sempre fica a dúvida: o foco é preservar vidas ou reforçar o caixa?

Rebote

A cruzada do PT para tentar colar em Flávio Bolsonaro o escândalo do Banco Master acabou tendo o efeito “feitiço contra o feiticeiro”.

Mais

Enquanto o discurso mira um lado, surgem denúncias envolvendo figuras do próprio partido, como o senador Jaques Wagner. Vê só!...

Foto: Divulgação

O Brasil emplacou 11 praias entre as 100 melhores do mundo no ranking internacional Best Beaches in the World Corona 2026. O destaque ficou para São Miguel dos Milagres (AL) (foto), que apareceu na 85ª colocação, reforçando o prestígio do litoral nordestino, responsável por seis das praias brasileiras selecionadas. O levantamento avaliou destinos dos seis continentes com base na beleza natural, identidade cultural e conexão com a natureza. A primeira colocada entre as brasileiras foi a Praia dos Atins, nos Lençóis Maranhenses, em 7º lugar, seguida pela Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, na 10ª posição. O reconhecimento confirma o que milhões de turistas já descobriram há muito tempo: o Brasil continua sendo um dos grandes cartões-postais do planeta.

Alexandre Lemos e Guilherme Rondon  Alexandre Lemos e Guilherme Rondon - Foto: Arquivo Pessoal

 

Dra. Alexandra Lopes Cousin Dra. Alexandra Lopes Cousin - Foto: Arquivo Pessoal

Aperto

A Prefeitura de Campo Grande prorrogou até dezembro o pacote de contenção de despesas criado para colocar as contas em ordem. Assim, o aperto no cinto continua porque o caixa ainda inspira cuidados. A impressão é  que o remédio receitado no início do ano ainda não fez o efeito esperado. Resta torcer para que, desta vez, a recuperação aconteça. Afinal, emergência que vira rotina deixa de ser emergência, né?!...

Atalho

A Câmara de Dourados resolveu correr contra o calendário e antecipar a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028, para o próximo dia 6. Mas o Ministério Público entrou em cena lembrando que autonomia municipal não significa vale-tudo. A promotoria sustenta que há limites constitucionais para esse tipo de manobra e tratou de puxar o freio antes da largada. Pelo visto, a disputa pelo comando da Casa começou antes da hora e pode terminar na Justiça.

“Milagre”

Em 2022, após um debate na TV, Simone Tebet resumiu Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) como “dois lados da mesma moeda” no quesito corrupção e afirmou que, nesse tema, o petista levaria a pior. Quatro anos depois, pré-candidata ao Senado, trata o hoje candidato à reeleição como “um milagre de Deus”, “abençoado”, “preparado”, “espiritualizado” e “iluminado”. A política muda rápido; certos discursos, mais ainda.

ANIVERSARIANTES 

  • Dr. Radi Jafar,
  • Dra. Carolina Albuquerque Arroyo,
  • Zoroastro Coutinho Neto, 
  • Wilmara (Mara) Rios, 
  • Sidney Campos Dolácio,
  • Aketi Nagaya,
  • Walfrido Rodrigues,
  • Shalimar Martins Vasconcelos Filiu,
  • Elvio Egidio Moro,
  • Carlos Alexandre de Oliveira Pinto,
  • Stefano Facchin,
  • Roberto de Oliveira Silva Júnior (Beto),
  • Isabel de Souza Brito e Silva,
  • Dr. André Puccinelli,
  • Joelma da Silva Coelho,
  • Ronald Ramires Silva,
  • Luiz Serafim Dias,
  • Edemir Fernandes,
  • Paulo Rodrigues Ferreira,
  • Juarez Martins dos Anjos,
  • José Gabriel Duarte Gonzalez, 
  • Naiara Nogueira,
  • Leonardo Chaves Jallad, 
  • Ana Flávia Fogolin Domingos, 
  • Dra. Luciana de Matos Sobreira, 
  • Sandra Regina Anache, 
  • Edimilson Alves de Sales,
  • Lucimar Oliveira Guardiano,
  • Walter Lambert,
  • Benedito Teixeira Filho,
  • Ana Luisa Martins de Barros Garcia,
  • Tatiane da Silva Freitas,
  • Vivita Gomes Martins,
  • Alyne Mara da Silva,
  • Oto Pau Ferro,
  • Antonio Marcos de Oliveira Garcia,
  • Bernardino Veron,
  • Mara Lopes da Silva,
  • Ary Alves Monteiro,
  • Dr. Geraldo Marcos Faria,
  • Terezinha Battaglin Brum,
  • Palmira Oliveira,
  • Reginaldo Correa da Silva,
  • Waleska Jovê Cesar,
  • Elder Cezário dos Santos,
  • Dr. Paulo Roberto Silveira Pagliarelli, 
  • Ricardo Chedid, 
  • Gledis Maria Cruz Garabini,
  • Ney Sant’Ana de Carvalho,
  • Ineida Keiko Simabuco,
  • Maisa Mendes de Moraes,
  • André Luiz Salgado Sá Maia,
  • Eugênia Francisca de Carvalho,
  • Silvia Helena Inocêncio,
  • Tiago Macedo dos Santos,
  • Ociel Hansen dos Santos,
  • Maria Alice Menezes da Silva,
  • Eurico Mariano de Souza Lemes,
  • José Maria Ribeiro,
  • Marcos Medeiros Teixeira,
  • Gina Lúcia da Silva,
  • Lucila Pedroza,
  • Daniela Dall Bello Rondão,
  • Moacir Marques Rosa, 
  • Tânia Rocha,
  • Renato Pedreira,
  • Gertrudes Araújo,
  • Altevir Caborda,
  • Renata Tartaglia Bassani, 
  • Reginaldo Oshiro, 
  • Carlos Felix Bezerra,
  • Osmar de Lima Cordeiro,
  • Maria de Lourdes Sollet Carminat Barcelos,
  • Aral de Jesus Cardoso, 
  • Ricardo Nicacio Arguello,
  • Dermeval de Lima Ferreira Filho,
  • Maria Stela Hernandes Alegria,
  • Andréia Fabrício Machado Franco,
  • João Marcelo Nepomuceno,
  • Tânia Cristiane Volpe,
  • Juliano Aparecido Ferreira,
  • Maria Aparecida Alves de Oliveira,
  • Ederley Francisco, 
  • Orlando Prosper Fialho Taveira,
  • Francisco Rodrigues de Araujo,
  • Ivanete Rodrigues Mota,
  • Enaide Silveira Nantes,
  • Francisco Neo de Carvalho Neto,
  • Ely Silva de Oliveira Semmelroth,
  • Luiz Picoli,
  • Mônica Leite Bucker, 
  • Joisi Teresinha Paulo dos Santos,
  • Maria Lúcia Teixeira Nunes,
  • Guilherme Rhaian Passos Amaral,
  • Gleidy Guimarães Godinho Rafael,
  • Raquel Reis Marques Tolentino,
  • Pedro César Guimarães,
  • Gabriel Pelissari de Rodrigues,
  • Rita Gonçalves da Cruz,
  • Jucélia Froes Bessa,
  • Christianne Maria Dias Fonseca,
  • Rogério Antonio Vidotte,
  • Micheli Rodrigues dos Santos,
  • Arnaldo Barrenha Filho,
  • Camilla Prósper Arce,
  • Ivan Antonio Volpe,
  • Mauro Barbosa de Oliveira,
  • Viviane Zuffo Vargas,
  • Eliane Gomes Souza,
  • Maria Rita Ferreira Lima.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Diálogo

Velhos fantasmas da política sul-mato-grossense voltaram a assombrar... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (1)

01/07/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Umberto Eco - escritor italiano

"Nem todas as verdades são para todos os ouvidos, nem todas as mentiras podem ser reconhecidas como tais”.

FELPUDA

Velhos fantasmas da política sul-mato-grossense voltaram a assombrar o noticiário e algumas pré candidaturas. Há quem garanta que eles chegarão até a campanha, mas poucos se arriscam a apostar em sucesso nas urnas. Nos bastidores, a avaliação é que certas figuras já entraram nos acréscimos da vida pública sem perceber. A propaganda pode até ser bonita, mas o problema costuma aparecer na hora da apuração. E aí não serão só as correntes fantasmagóricas rangendo, mas também os dentes, seguido de copioso choro. É só esperar para ver.

Diálogo

No tipo

Parece que, enfim, alguém avisou que festa junina não é concurso de caricaturas. Neste ano, alguns deputados trocaram o tradicional figurino de “caipira de novela” por roupas sociais, chapéus discretos e rostos livres das inevitáveis pintinhas pretas.

Mais

A imagem ficou mais próxima do homem do campo e bem distante da fantasia que durante décadas confundiu tradição com estereótipo. Um pequeno avanço e sem remendos. Vale lembrar que  a maioria dos parlamentares é do agronegócio. Uma no cravo, outra na ferradura, pois...

DiálogoAmérico Calheiros e Sylvia Cesco - Foto: Arquivo Pessoal

 

Diálogo Laura Alcântara - Foto Arquivo Pessoal

Radiografia

Depois de tantos anos ouvindo que o caixa está sempre no vermelho, a Justiça resolveu conferir os números de perto. Ao discutir ações sobre a retomada dos serviços e a contratualização do SUS, ficou definido que haverá uma perícia nas contas da Santa Casa. As partes terão 15 dias para definir o período e o alcance da análise. A expectativa é descobrir qual é a real situação financeira do hospital. Afinal, transparência também  pode ser um bom remédio.

Maratona

Vereador de Campo Grande comemorou, todo animado, que a revitalização de uma praça na periferia deu “mais um passo” com a homologação da licitação e os R$ 279 mil garantidos. Só esqueceu de avisar que ainda falta percorrer boa maratona burocrática. Agora vêm a formalização do contrato, a emissão da ordem de serviço e só então o início das obras. Em política, inaugurar expectativa costuma ser bem mais rápido do que isso acontecer com a praça.

Devagar

O Congresso entrou na contagem regressiva antes do recesso, mas a fila de pendências continua de fazer inveja a repartição pública. Entre elas estão a LDO de 2027, bilhões em créditos para o governo, 95 vetos presidenciais acumulados desde 2022 e até a PEC que acaba com a escala 6x1. Tudo indica que boa parte desse pacote ficará para o segundo semestre. E, como ele já será dominado pelo calendário eleitoral, votar assuntos espinhosos pode acabar virando prioridade... para depois.

ANIVERSARIANTES

  • Dr. Carlos Eduardo Contar, 
  • Mário Sérgio de Azevedo,
  • Karina Abussafi de Lima,
  • Carlos Alfredo Mantero Brasil, Thiérry de Carvalho Faracco,
  • Atílio Espinosa de Figueiredo,
  • Sebastião Pereira Filho,
  • Dirci Francisca Martins,
  • Geraldo Balan,
  • João Joresnilton Dinis,
  • Glei Marcio Silva Candido,
  • Sidnei de Moura Mansour,
  • Eliza Maria da Silva,
  • Ricardo Chemzarian, 
  • Amélia Martins de Souza e Silva,
  • Leonor Maria Coelho de Paula,
  • Rodrigo Barros Corrêa, 
  • Ronaldo José Rosa,
  • Evandro César de Oliveira,
  • Luis de Barros Rodrigues Leite,
  • Rosana Midon de Moraes, 
  • Ricardo Barbosa,
  • Carlos Eduardo Lopes,
  • Maria do Carmo Nunes Rondon, 
  • Dr. Oswaldo Lopes Junior,
  • Dr. Luiz Fernando da Fonseca Sismeiro, 
  • Paulo Cezar Soares de Lima,
  • Gal Paulo Roberto Ferreira Vianna,
  • Gabriel Murano Garcia,
  • Marcos Guilherme Zchwarzbach,
  • Abrão Armoa Zacarias,
  • Vivian Puxian,
  • Sylvia Marielle Rezende Brito,
  • Maria Venância de Oliveira Medeiros,
  • João Marques da Silva,
  • Maria de Lourdes Corrêa Barbosa,
  • Ailto Martello,
  • José Pompeu Filho,
  • Domingos Giovani Salví,
  • Jailson Pereira de Souza,
  • Carmen Lúcia da Rocha,
  • Edna Alves Mota,
  • Everardo Espíndola Freire,
  • Helen de Miranda Granzoti,
  • Celito Espíndola, 
  • Luiz Augusto de Oliveira,
  • João Alberto Rigon,
  • Andressa de Carvalho Zeviani,
  • Dr. Hugo Arantes Campos,
  • Bruno de Souza Salomão,
  • Rita Cristovão Santa Rosa,
  • Sônia Maria de Souza Mendes, 
  • Nívea Maria Cardoso,
  • Humberto Amaro Cordeiro,
  • Ana Lúcia Azevedo Corrêa,
  • Edson Yassuhiro Sakai,
  • Alberto Luiz Leite da Silva,
  • Alba Feitosa Beltrão,
  • Dr. Luiz Carlos Batista Pinto,
  • Helciane Franco Marinho Silva, 
  • Licio Carlos da Silva,
  • Adjair Vieira Barbosa,
  • Maria de Lourdes Barbosa 
  • de Oliveira,
  • Luis Eduardo Costa,
  • Margareth do Carmo Nascimento Furtado,
  • Rodrigo Massuo Sacuno, 
  • Carlos Alberto Catalani, 
  • Meire Saldanha Lemos,
  • Marisa de Quadros e Quadros,
  • Roberto Rabelati, 
  • Osvaldo Alves Pinto,
  • Alcindo João Reis,
  • Valter Lang,
  • Maria Lúcia Alves Ribeiro,
  • Ronny Stward Matheussi Portuguez,
  • Kamila Ribeiro Souza,
  • Nanao Yamamoto,
  • Carla Rosa Andrade Ferreira Brandão,
  • Elias Ferreira Gomes,
  • João Antonio Ferreira Borges,
  • Raquel Anet Silva Corrêa 
  • Lemos de Faria,
  • Dr. Nilo Peçanha Coelho, 
  • Teobaldo Alves de Medeiros,
  • Vitor Hugo Dantas Zanchet,
  • Olídia de Amorim Rosa, 
  • Dr. Hiroshi Sakihama, 
  • Marcelo Battilani Calvano,
  • Angela Rosseti Chamorro,
  • Rodrigo Ponce de Almeida Insfran,
  • Nilton Cesar Corbalan Gusman,
  • Paulo Cesar Maffei,
  • Antonio Carlos Moti de Almeida,
  • Ana Paula Tavares Simões,
  • Marisvaldo Zeuli,
  • Mário Esqueda Junior,
  • Francisco Lima de Sousa Júnior,
  • Luzia Haruko Hirata,
  • Josmeire Zancanelli de Oliveira,
  • Hyali Bacelar Barros,
  • Glaisse Andrezza da Silva Spiguel de Paula,
  • Margarida Gomes Ortiz,
  • Luís Marcelo Benites Giummarresi,
  • Luiz Carlos Dobes.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Deus é brasileiro

Freiras torcedoras de Dourados já têm mais de 8 milhões de views

Irmãs Clarissa do Mosteiro Santa Maria dos Anjos voltaram a viralizar na internet com a comemoração após a virada do Brasil sobre o Japão na última segunda-feira (29)

30/06/2026 14h30

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"Foi por isso que o Brasil ganhou", diziam comentários na publicação Reprodução

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As freiras do Mosteiro Santa Maria dos Anjos, de Dourados, que voltaram a viralizar nas redes sociais com um vídeo da torcida celebrando a virada da Seleção Brasileira sobre o Japão na última segunda-feira (29), já acumulam mais de 8,2 milhões de visualizações. 

O grupo chamou a atenção justamente pelo contraste da vida reservada das fiéis, que moram no local em busca de uma vida de oração e trabalho interno, com a celebração acalorada diante da vitória do Brasil por 2 a 1 no jogo da primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo.

Na rede social do Mosteiro, foram publicados dois vídeos, um de cada gol da seleção. O primeiro já tem mais de 601 mil visualizações  e mais de 3,5 mil comentários. Já o segundo vídeo, do gol da virada, acumula mais de 6,3 milhões de visualizações e 19,7 mil comentários. 

Mas essa não é a primeira vez que as mulheres chamam a atenção pela torcida nos jogos. Na página oficial do mosteiro, elas também aparecem torcendo no último jogo da fase de grupos da Seleção, no dia 24 de junho, contra a Escócia. 

A vitória do Brasil também rendeu celebrações das Irmãs Clarissas que também viralizaram, com 1,6 milhões de visualizações. O jogo aconteceu em uma noite fria em Dourados. Por isso, as freiras aparecem com cobertores e abraçadas a baldes de pipoca, mesa decorada de verde e amarelo e balançando bandeirinhas do Brasil. 

No instagram, as Irmãs afirmaram que o jogo contra a Escócia foi o primeiro que conseguiram assistir, devido a rotina de orações e que estavam preparadas para assistir o jogo contra o Japão. 

A comemoração acalorada no jogo de ontem chamou a atenção da imprensa nacional e internacional. O vídeo foi compartilhado por jornais como o Correio Braziliense, Uol, Terra e BBC e também foi repostado pelo ator Jhonatan Roumie, conhecido pelo seu papel de Jesus na série The Chosen.

Em nota, o Mosteiro afirmou que não estão conseguindo responder às mensagens e pedidos de entrevistas devido à vida de oração, mas que irão assistir ao jogo no próximo domingo, quando o Brasil enfrenta a Costa do Marfim ou a Noruega (quem vencer a partida de hoje), às 16h (de MS). 

"Devido a viralização do nosso vídeo nas redes, estamos recebendo muitos pedidos de entrevistas e muitas mensagens, agradecemos a todos! Ficamos muito felizes com a repercussão positiva do nosso vídeo, no entanto, a nossa vida de oração é bastante exigente, por isso não conseguiremos responder mais pedidos de entrevistas ou solicitações. Estamos rezando por todos, e no domingo estaremos juntos para ver o Brasil novamente!", afirmou. 

Apesar da vida reservada, o mosteiro participa de celebrações especiais da Igreja Católica e recebe visitas de bispos e padres. Parte desses momentos costuma ser compartilhada nas redes sociais, como uma maneira de aproximação entre a comunidade digital e a fé.

Veja o vídeo abaixo. 

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