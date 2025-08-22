Fim de semana tem parque de diversões, shows, teatro, cinema e muito mais

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

No fim de semana que antecede o aniversário de 126 anos de Campo Grande, a Cidade Morena recebe uma programação para lá de diversificada, com opções para todos os gostos e idades.

Um presente especial fica por conta do Shopping Campo Grande, que traz de volta o aguardado Ita Center Park, um dos parques de diversões itinerantes mais tradicionais do País. Símbolo de nostalgia e diversão para várias gerações, o Ita Center Park estará no estacionamento do Carrefour, anexo ao Shopping Campo Grande, a partir de hoje.

A estrutura conta com uma seleção criteriosa de brinquedos. Para os amantes de adrenalina, o destaque é a Ranger, uma montanha-russa que desafia a gravidade e os limites. Para as famílias que buscam momentos mais descontraídos, o clássico bate-bate é sempre uma opção garantida.

A criançada tem um espaço especial com o tobogã, colorido e seguro, enquanto o Crazy Dance promete agitar os visitantes com muita música, luzes e movimento.

Com preços a partir de R$15, o parque funcionará de segunda a sexta, das 18h às 22h, e aos sábados e domingos, das 15h às 22h.

É importante ficar atento: não há restrição de idade geral, mas cada brinquedo possui seus requisitos de altura mínima e máxima, que podem ser consultados diretamente na bilheteria do parque.

PARA A CRIANÇADA

Dentro do shopping, a diversão continua. A Arena Gloob, um sucesso absoluto entre a garotada, permanece na Praça de Eventos. O espaço é um parque temático imersivo que transporta as crianças para o universo de seus programas favoritos do canal Gloob.

O circuito de atividades é vasto e interativo. Os pequenos detetives podem desvendar mistérios na área inspirada em “DPA – Detetives do Prédio Azul”.

Já os fãs de fantasia podem viver uma aventura de RPG no mundo de “Tara Duncan” ou descobrir seus poderes no “Acampamento de Magia para Jovens Bruxos”.

Para os mais corajosos, os desafios de “Fuja, se for Capaz” e “Giga Blaster” testam astúcia, cooperação e agilidade, culminando em uma emocionante piscina de espumas.

Os valores são cobrados por tempo de permanência: R$ 60 (até 40 min.), R$ 70 (41 min. a 80 min.), R$ 80 (81 min. a 120 min.) e R$ 90 (121 min. a 160 min.).

A atração é inclusiva: autistas e PCDs pagam meia-entrada mediante apresentação de carteirinha ou laudo. Crianças menores de 5 anos devem entrar obrigatoriamente acompanhadas por um adulto.

Para quem aprecia um programa mais tranquilo, a Feira de Livros Leiturinha oferece uma vasta seleção de títulos, desde clássicos da literatura até romances, autoajuda, ficção e livros infantis, com preços a partir de R$ 6,90. A feira está localizada na praça de eventos, em frente à C&A, com entrada gratuita.

CINEMA

A Cinemark também entra no clima de feriado com uma curadoria de filmes que prometem entreter. Em cartaz, a comédia nacional “Uma Mulher Sem Filtro” mostra a transformação de Bia (Ingrid Guimarães), uma publicitária que, após uma sessão esotérica, perde completamente seus filtros sociais e passa a dizer tudo o que pensa, gerando situações hilárias e embaraçosas. A classificação é de 14 anos.

Outra opção de comédia é “Amores à Parte”, que aborda de forma leve os perrengues de um divórcio. Para o público adulto fã de terror, “Faça ela Voltar” promete sustos e muita tensão. A programação completa, horários e valores podem ser conferidos no site www.cinemark.com.br.

TEATRO

O fim de semana é marcado por um evento significativo para a cena teatral local: a 1ª Mostra de Solos Teatrais, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. O destaque da programação é o monólogo “Groselha”, que terá duas sessões: amanhã, às 20h, e domingo, às 18h, no Teatro Aracy Balabanian.

Idealizada pela atriz Karine Araújo e pelo diretor Nill Amaral, a mostra tem foco no protagonismo feminino. “Groselha” é uma obra potente, inspirada na tragédia grega Medeia, que discute de forma fragmentada e poética a condição da mulher em uma sociedade misógina, abordando temas como maternidade, liberdade e violência.

“Buscamos trazer a complexidade da experiência da mulher hoje, trabalhando a poética da palavra junto à pesquisa gestual e corporal”, explica Nill Amaral.

A entrada é gratuita, com classificação de 14 anos, e os ingressos são distribuídos 30 minutos antes de cada sessão. A programação ainda inclui o monólogo “(Im)possível Memória”, no domingo às 20h, e uma oficina de escrita criativa para mulheres, amanhã.

PALESTRA

Hoje, um evento importante debate o acesso e permanência no Ensino Superior. O projeto de extensão Da Quebrada à Universidade promove uma palestra gratuita no Teatro Aracy Balabanian às 19h, com a participação especial do sociólogo e criador de conteúdo Thiago Torres, o “Chavoso da USP”.

Thiago se tornou um símbolo nacional ao relatar nas redes sociais os desafios de ser um estudante periférico na maior universidade da América Latina, combatendo o racismo e o preconceito.

O evento, organizado por acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), visa inspirar e acolher moradores das periferias, mostrando que a universidade é um espaço que também lhes pertence.

“O objetivo é despertar o interesse das pessoas em participar do projeto de extensão Da Quebrada à Universidade, que já realizamos na UFMS. Nos encontros, lemos artigos científicos e também analisamos letras de rap e funk.

Essa junção da ciência formal com a ciência das ruas permite que os participantes se reconheçam no debate, entendam a importância de sua existência e participação cidadã e, futuramente, sintam-se motivados a ocupar as salas de aula”, explica o rapper e estudante de Ciências Sociais Du Mato, um dos organizadores do projeto.

Música

Para quem curte programação noturna, o agendão está repleto de opções.

Tributo a Pink Floyd (amanhã): a Banda Pulse promete uma noite imersiva no universo psicodélico do Pink Floyd na Cervejaria Canalhas. Ingressos a partir de R$ 15, via Sympla.

Bailão Nerd (hoje): A festa geek que é sucesso em todo o País desembarca no Blues Bar. Com DJs animando a noite com trilhas de animes, k-pop, rock e funk, além de concurso de cosplay e drinks temáticos. Ingressos a partir de R$ 40. Classificação: 18 anos.

- Inauguração do Road House Old Sheep (hoje e amanhã): Um novo point para motociclistas e amantes de estrada abre as portas na Rua Jacarepaguá, nº 8.

A inauguração terá hambúrgueres artesanais, música ao vivo com a banda Fernando Morreu (hoje) e Thiago Ferreira (amanhã). Ingressos avulsos a R$ 80 ou combo por R$ 120.