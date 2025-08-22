Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Fim de semana tem parque de diversões, shows, teatro, cinema e muito mais

Para o aniversário de Campo Grande, o Ita Center Park retorna com ingressos a R$ 15, Chavoso da USP palestra sobre o acesso e a permanência da periferia no Ensino Superior e a Road House Old Sheep é inaugurada, inspirada na Rota 66

Mariana Piell

Mariana Piell

22/08/2025 - 10h30
No fim de semana que antecede o aniversário de 126 anos de Campo Grande, a Cidade Morena recebe uma programação para lá de diversificada, com opções para todos os gostos e idades.

Um presente especial fica por conta do Shopping Campo Grande, que traz de volta o aguardado Ita Center Park, um dos parques de diversões itinerantes mais tradicionais do País. Símbolo de nostalgia e diversão para várias gerações, o Ita Center Park estará no estacionamento do Carrefour, anexo ao Shopping Campo Grande, a partir de hoje. 

A estrutura conta com uma seleção criteriosa de brinquedos. Para os amantes de adrenalina, o destaque é a Ranger, uma montanha-russa que desafia a gravidade e os limites. Para as famílias que buscam momentos mais descontraídos, o clássico bate-bate é sempre uma opção garantida.

A criançada tem um espaço especial com o tobogã, colorido e seguro, enquanto o Crazy Dance promete agitar os visitantes com muita música, luzes e movimento.

Com preços a partir de R$15, o parque funcionará de segunda a sexta, das 18h às 22h, e aos sábados e domingos, das 15h às 22h.

É importante ficar atento: não há restrição de idade geral, mas cada brinquedo possui seus requisitos de altura mínima e máxima, que podem ser consultados diretamente na bilheteria do parque. 

PARA A CRIANÇADA

Dentro do shopping, a diversão continua. A Arena Gloob, um sucesso absoluto entre a garotada, permanece na Praça de Eventos. O espaço é um parque temático imersivo que transporta as crianças para o universo de seus programas favoritos do canal Gloob.

O circuito de atividades é vasto e interativo. Os pequenos detetives podem desvendar mistérios na área inspirada em “DPA – Detetives do Prédio Azul”.

Já os fãs de fantasia podem viver uma aventura de RPG no mundo de “Tara Duncan” ou descobrir seus poderes no “Acampamento de Magia para Jovens Bruxos”.

Para os mais corajosos, os desafios de “Fuja, se for Capaz” e “Giga Blaster” testam astúcia, cooperação e agilidade, culminando em uma emocionante piscina de espumas.

Os valores são cobrados por tempo de permanência: R$ 60 (até 40 min.), R$ 70 (41 min. a 80 min.), R$ 80 (81 min. a 120 min.) e R$ 90 (121 min. a 160 min.).

A atração é inclusiva: autistas e PCDs pagam meia-entrada mediante apresentação de carteirinha ou laudo. Crianças menores de 5 anos devem entrar obrigatoriamente acompanhadas por um adulto.

Para quem aprecia um programa mais tranquilo, a Feira de Livros Leiturinha oferece uma vasta seleção de títulos, desde clássicos da literatura até romances, autoajuda, ficção e livros infantis, com preços a partir de R$ 6,90. A feira está localizada na praça de eventos, em frente à C&A, com entrada gratuita.

CINEMA

A Cinemark também entra no clima de feriado com uma curadoria de filmes que prometem entreter. Em cartaz, a comédia nacional “Uma Mulher Sem Filtro” mostra a transformação de Bia (Ingrid Guimarães), uma publicitária que, após uma sessão esotérica, perde completamente seus filtros sociais e passa a dizer tudo o que pensa, gerando situações hilárias e embaraçosas. A classificação é de 14 anos.

Outra opção de comédia é “Amores à Parte”, que aborda de forma leve os perrengues de um divórcio. Para o público adulto fã de terror, “Faça ela Voltar” promete sustos e muita tensão. A programação completa, horários e valores podem ser conferidos no site www.cinemark.com.br.

TEATRO

O fim de semana é marcado por um evento significativo para a cena teatral local: a 1ª Mostra de Solos Teatrais, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. O destaque da programação é o monólogo “Groselha”, que terá duas sessões: amanhã, às 20h, e domingo, às 18h, no Teatro Aracy Balabanian.

Idealizada pela atriz Karine Araújo e pelo diretor Nill Amaral, a mostra tem foco no protagonismo feminino. “Groselha” é uma obra potente, inspirada na tragédia grega Medeia, que discute de forma fragmentada e poética a condição da mulher em uma sociedade misógina, abordando temas como maternidade, liberdade e violência.

“Buscamos trazer a complexidade da experiência da mulher hoje, trabalhando a poética da palavra junto à pesquisa gestual e corporal”, explica Nill Amaral.

A entrada é gratuita, com classificação de 14 anos, e os ingressos são distribuídos 30 minutos antes de cada sessão. A programação ainda inclui o monólogo “(Im)possível Memória”, no domingo às 20h, e uma oficina de escrita criativa para mulheres, amanhã.

PALESTRA

Hoje, um evento importante debate o acesso e permanência no Ensino Superior. O projeto de extensão Da Quebrada à Universidade promove uma palestra gratuita no Teatro Aracy Balabanian às 19h, com a participação especial do sociólogo e criador de conteúdo Thiago Torres, o “Chavoso da USP”.

Thiago se tornou um símbolo nacional ao relatar nas redes sociais os desafios de ser um estudante periférico na maior universidade da América Latina, combatendo o racismo e o preconceito.

O evento, organizado por acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), visa inspirar e acolher moradores das periferias, mostrando que a universidade é um espaço que também lhes pertence.

“O objetivo é despertar o interesse das pessoas em participar do projeto de extensão Da Quebrada à Universidade, que já realizamos na UFMS. Nos encontros, lemos artigos científicos e também analisamos letras de rap e funk.

Essa junção da ciência formal com a ciência das ruas permite que os participantes se reconheçam no debate, entendam a importância de sua existência e participação cidadã e, futuramente, sintam-se motivados a ocupar as salas de aula”, explica o rapper e estudante de Ciências Sociais Du Mato, um dos organizadores do projeto.

Música

Para quem curte programação noturna, o agendão está repleto de opções.

Tributo a Pink Floyd (amanhã): a Banda Pulse promete uma noite imersiva no universo psicodélico do Pink Floyd na Cervejaria Canalhas. Ingressos a partir de R$ 15, via Sympla.

Bailão Nerd (hoje): A festa geek que é sucesso em todo o País desembarca no Blues Bar. Com DJs animando a noite com trilhas de animes, k-pop, rock e funk, além de concurso de cosplay e drinks temáticos. Ingressos a partir de R$ 40. Classificação: 18 anos.

- Inauguração do Road House Old Sheep (hoje e amanhã): Um novo point para motociclistas e amantes de estrada abre as portas na Rua Jacarepaguá, nº 8.

A inauguração terá hambúrgueres artesanais, música ao vivo com a banda Fernando Morreu (hoje) e Thiago Ferreira (amanhã). Ingressos avulsos a R$ 80 ou combo por R$ 120.

Diálogo

Clarice Lispector - escritora brasileira

Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você  não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe  em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento”.

Adversários estão esfregando as mãos de “contentinhos” para saber se conhecida figura será vista na fila para entregar  o cargo que seu parente bem chegado ocupa  na administração municipal. Desde que a pessoa em questão se vestiu de opositor aos partidos da direita “apoiadores de golpistas”  é que a curiosidade aumentou. O momento é de interrogação  nos meios políticos. Uns acham que, aproveitando o presente momento de entrega dos cargos no governo, dito-cujo poderia pedir para que seu apadrinhado limpasse a gaveta na prefeitura  e saísse “feliz e retumbante” da “administração antidemocrática”.

Pupilo

Nos bastidores, conversa é de que o deputado Beto Pereira deverá esperar a janela partidária  de março de 2026 e se filiar ao PL, seguindo o seu “mestre”  Reinaldo Azambuja. 

Mais

Quando candidato a prefeito  de Campo Grande, ele deixou  de lado sua queda pela esquerda  e teve como vice um nome do PL, depois que seu guru fez acordo com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Até o dia 26 de setembro, no Centro Cultural José Octávio Guizzo,  será realizada a exposição “Artistas da Natureza”, que reúne obras  de nomes das etnias guarani, kaiowá, terena, kadiwéu, kinikinau, atikum, ofaié e guató. A visitação está aberta ao público de terça a sexta-feira, das 14h às 20h, e aos sábados, das 9h às 18h. a mostra, gratuita, é promovida pelo Sesc-MS, como parte dos projetos sesc raízes, Sesc Mediações e Sesc LABmais, contando com o apoio da Fundação de Cultura de MS, da Subsecretaria de Políticas Públicas para Povos Originários do Governo de Mato Grosso do Sul e da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação da UFMS.

“General”

Em Brasília, nesta terça-feira, quando oficializou sua filiação ao PP, o governador Eduardo Riedel se colocou como um “soldado do partido”. Mas, para integrantes de algumas legendas, ele chega ao Progressistas na posição de “general”, assim como  é a senadora Tereza Cristina  Corrêa da Costa Dias, responsável pelo fortalecimento do partido.  A legenda, hoje uma federação com o União Brasil, tem como meta a reeleição de Riedel.  Com o fim da novela da filiação,  as articulações darão o norte  para as eleições de 2026.

Ruptura

A deselegância do PT de ter anunciado a saída da administração estadual quando o governador Eduardo Riedel se encontrava em missão oficial fora do País e o “charminho”  dos petistas de esperar o chamado de Riedel para conversar, em vez de procurá-lo, selaram a ruptura política entre os outrora aliados. Mantendo postura crítica ao STF  e de defesa de Bolsonaro,  o governador ainda afirmou  que ninguém é insubstituível.

Lançamento

“As Duas Guerras de Bento Xavier, O Maragato”. Este é o título do novo livro do jornalista Sérgio Cruz, que será lançado no Festival de Inverno de Bonito. A obra é o resultado de minucioso trabalho de pesquisa histórica, revelando os bastidores da luta pela criação de Mato Grosso, a partir da presença na fronteira dos gaúchos foragidos da revolução federalista. O evento será as 10h deste sábado, no Lounge Literário, na Praça da Liberdade.

Literatura

Ex-deputado de MS, Sergio Cruz lança seu 10º livro no Festival de Inverno de Bonito

Obra aborda a participação de Bento Xavier, coronel participante da Revolução Federalista, no Rio Grande do Sul, que, ao migrar para Mato Grosso, 'plantou a sementinha' dos ideais separatistas no Estado

20/08/2025 14h00

Acontece amanhã (21) o lançamento do livro-reportagem histórico "As duas guerras de Bento Xavier, o Maragato", do escritor, jornalista, radialista, pesquisador e ex-deputado Sergio Cruz.

Publicada no ano passado e já disponível em lojas virtuais como a Amazon, a 10ª obra de Sergio terá seu lançamento oficial durante o Festival de Inverno de Bonito, na Praça da Liberdade, a partir das 10h desta quinta-feira.

A obra conta a história da divisão de Mato Grosso, sob outra perspectiva. O livro aborda a participação de Bento Xavier, coronel participante da Revolução Federalista, no Rio Grande do Sul, que, ao migrar para Mato Grosso, 'plantou a sementinha' dos ideais separatistas no Estado.

PREFÁCIO

O coronel Bento Xavier da Silva é um desses personagens que teve sua trajetória maculada pelos historiadores oficiais, com os quais eu, como humilde estudioso e amador da história do sul do Mato Grosso, nunca concordei.

Egresso da revolução federalista de 1893, no Rio Grande do Sul, onde lutou contra o despotismo e desmandos de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, Bento chega ao sul do Mato Grosso no auge da migração de milhares de famílias gaúchas para a exploração de erva mate, na esteira da Companhia Matte Larangeira. Trabalhador, prospera independente da erva mate, mas se envolve no drama das famílias gaúchas, na luta pela posse definitiva das áreas exploradas por elas, e se revolta com a postura do governo do Estado, atrelado aos interesses da Companhia e dos irmãos Murtinhos, sócios da Matte Larangeira. Ainda, por trazer consigo os ideais de liberdade e justiça de suas lutas na revolução federalista, onde teve papel destacado, Bento Xavier se vê em constante conflito com os coronéis de Mato Grosso, qualquer que seja a época ou o mandatário de plantão, sempre em defesa das famílias assentadas na área de Matte Larangeira e dos interesses do sul de Mato Grosso. Em  'O Maragato', o jornalista Sérgio Cruz resgata a imagem e a importância de Bento Xavier para a história do Mato Grosso do Sul através de uma criteriosa pesquisa de sua trajetória, desde sua participação na revolução federalista no Rio Grande do Sul até o desfecho inglório da Revolução da Paz, no início do século XX. Sergio Cruz se dedica a pesquisar e divulgar a história de Mato Grosso do Sul há mais de 30 anos, tendo lançado vários livros sobre o tema. Em 'O Maragato', além da profunda e assertiva pesquisa histórica, o jornalista acrescenta um estilo literário que se assemelha ao dos grandes biógrafos brasileiros, prendendo o leitor durante toda a leitura do livro. Outro mérito de 'O Maragato' é traçar um perfil político dos turbulentos primeiros anos do período republicano, relatando com muita clareza as lutas pelo poder nos estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso, e o surgimento dos primeiros coronéis da República, como aconteceu, aliás, em todos os Estados brasileiros.

'O Maragato' é um livro que deve ser lido por todos que queiram entender os antecedentes do surgimento do Estado de Mato Grosso do Sul, pois aluta de Bento Xavier e seus companheiros, que teve o clímax na Revolução da Paz, serviu de semente para o movimento divisionista que se acentuaria nos anos posteriores.

Por tudo isso, 'O Maragato' é leitura obrigatória para aficcionados por História, professores, alunos de escolas públicas e privadas e amantes da boa literatura.

O AUTOR

Sergio Manoel da Cruz é escritor, comunicador social, pesquisador, historiador e analista político. Bacharel em Ciências Econômicas e em Ciências Políticas, graduou-se pelas Universidades de Marília (SP) e Uninter (PR). Também é associado do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul – IHGMS, filiado à ANPUH, Associação Nacional de História e à ABCP, Associação Brasileira de Ciência Política.

Natural de Salgueiro-PE, reside em Campo Grande desde 1963.

Filho de um índio e uma negra, que se conheceram por morarem em uma aldeia e um quilombo vizinhos, Sérgio Cruz foi deputado federal por Mato Grosso durante uma legislatura e ainda deputado estadual (uma legislatura) e deputado federal (uma legislatura) por Mato Grosso do Sul.

Durante esses sessenta anos na região, por seus trabalhos recebeu os títulos de cidadão sul-mato-grossense, cidadão campo-grandense, além de cidadão douradense pela sua atuação político-educativa apresentando o primeiro projeto para a criação da Universidade Federal da Grande Dourados, na Câmara dos Deputados e cidadão Novo Horizontino do Sul pela sua luta em defesa dos brasiguaios.

LIVROS

  1. “Guerra ao Contrabando – depoimento de um sobrevivente”, Editora Thesaurus, 1983
  2. “Pantanal – Estado das Águas”, Editora Primeira Hora, 1999
  3. “Por que mataram o doutor Ari?”, Funcesp, 2001
  4. “Sangue de Herói – Vida agitada e morte trágica de Amando de Oliveira”, Funcesp, 2002
  5. “Datas e fatos históricos do Sul de Mato Grosso ao Estado do Pantanal”, Editora Pantaneira, 2004
  6. “Sangue no Oeste – Mortes e crimes violentos na história de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul”, Editora Uiclap, 2022
  7. “Campo Grande, 150 anos de história”, Via Morena, 2022
  8. “História da Fundação de Mato Grosso do Sul”, Via Morena, 2023
  9. “Campo Grande, força e luz”, Via Morena, 2023
  10. “As duas guerras de Bento Xavier, o Maragato”, Via Morena, 2024

Pesquisador da história do Oeste Brasileiro (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul),  Sergio também é autor do Calendário Histórico (12 e-books com efemérides da história regional) publicados digitalmente.

