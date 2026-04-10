Fim de semana tem programação ampla com literatura, teatro, música e muito mais - Divulgação

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A literatura infantil ganha protagonismo com dois lançamentos que dialogam diretamente com a formação de leitores e temas contemporâneos.

Amanhã, a educadora Marley Costa da Silva lança o livro “Livre como Pipa”, no Casarão Thomé. A obra nasce de memórias afetivas e propõe uma reflexão sobre a infância, o brincar livre e o contato com a natureza, elementos cada vez mais raros na rotina marcada pelo uso de telas.

Além do lançamento, o evento inclui uma oficina de produção literária infantil, já com vagas preenchidas, evidenciando o interesse do público por experiências que aproximam crianças da criação literária.

O lançamento acontecerá às 14h30min, no Casarão Thomé, que fica na Rua 14 de Julho, nº 3.169, no Bairro São Francisco. A entrada é gratuita.

A escritora Sandra Andrade apresenta o livro “A História de Leninha – A Sucuri do Pantanal”. A narrativa acompanha uma serpente que enfrenta incêndios no Pantanal, abordando temas como sobrevivência, preservação ambiental e biodiversidade. O livro também conta com ilustrações do biólogo Arthur Bellini.

O lançamento será hoje, às 9h, na Escola Municipal Professora Elizabel Maria Gomes Salles, que fica na Rua São Gregório, nº 45, no Bairro Santa Luzia. A entrada também é gratuita.

Lançamentos Literatura Infantil

“Livre como Pipa” e “A História de Leninha – A Sucuri do Pantanal” são os lançamentos literários infantis deste fim de semana

Teatro

O teatro entra em cena com a Companhia Arte Boa Nova, que apresenta uma adaptação do clássico “Pinóquio” no Teatro Allan Kardec.

O espetáculo mistura humor, música e emoção para contar a jornada do menino de madeira, abordando valores como honestidade, amor e responsabilidade. A montagem aposta em linguagem acessível, dialogando com crianças e adultos.

A companhia, com atuação filantrópica, destina a renda para instituições parceiras.

A montagem do clássico infantil acontece neste sábado, às 19h, e no domingo, às 18h. O Teatro Allan Kardec fica na Avenida América, nº 653. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial www.arteboanova.com.br e pelo telefone (67) 3029-0357.

Shows

Expogrande Sertanejo

Daniel e Gusttavo Lima se apresentam neste fim de semana na Expogrande

A música é um dos grandes destaques da agenda, com eventos de grande porte e apresentações gratuitas.

A Expogrande 2026 segue até o dia 19, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, reunindo shows nacionais de artistas como Gusttavo Lima, hoje, e Daniel, amanhã. A feira é considerada uma das maiores do agronegócio no País e combina entretenimento, negócios e cultura. Os shows acontecem a partir das 18h, e as demais atividades, a partir das 14h.

O Parque de Exposições Laucídio Coelho fica na Rua Américo Carlos da Costa, nº 320. Os ingressos podem ser adquiridos pelas plataformas Blacktag e Q2 Ingressos.

Outro destaque é a 18ª Mostra Sul-Mato-Grossense de Dança do Ventre, reunindo 169 bailarinos e convidados nacionais. A abertura do evento fica por conta da Orquestra Jovem da Fundação Barbosa Rodrigues.

O evento será amanhã, às 19h30min, no Teatro da UEMS, que fica na Avenida Dom Antônio Barbosa, nº 4.155. A entrada é gratuita.

ARTE

A exposição “O Grito que Ecoa” ocupa a Galeria Wega Nery, no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

A mostra reúne 14 artistas mulheres e aborda temas como feminicídio, violência de gênero e memória, utilizando linguagens como pintura, instalação e arte têxtil. A proposta é transformar a arte em instrumento de denúncia e reflexão.

A abertura da mostra acontecerá hoje, às 19h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo (Galeria Wega Nery). Entrada gratuita.

FEIRA CRIATIVA

A 2ª Feira de Cerâmica acontece no Bourbon Café, reunindo 11 ateliês e destacando a produção artesanal contemporânea.

O evento também conta com apresentação musical do grupo El Trio, criando uma experiência que integra arte, gastronomia e convivência.

A feira será neste sábado, das 15h às 19h, no Bourbon Café, que fica na Rua Amazonas, nº 1.080. A entrada será gratuita.

AÇÃO SOLIDÁRIA

Unindo esporte e solidariedade, o evento Patas em Jogo acontece no Sindicato dos Bancários, com arrecadação destinada a protetores e instituições que atuam com animais abandonados.

A programação inclui competições esportivas, shows, bazar e praça de alimentação, promovendo um ambiente familiar e engajado.

O evento acontecerá neste sábado e no dia 18, das 8h às 19h. O Sindicato dos Bancários está localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 2.652. A entrada custa R$ 20 ou 1 quilo de ração.