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Agenda Cultural

Fim de semana tem programação ampla com literatura, teatro, música e muito mais

Programação cultural reúne literatura infantil, apresentação teatral, música, dança do ventre, orquestra, exposições e ações sociais com opções gratuitas e acessíveis para diferentes públicos

Mariana Piell

Mariana Piell

10/04/2026 - 09h00
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A literatura infantil ganha protagonismo com dois lançamentos que dialogam diretamente com a formação de leitores e temas contemporâneos.

Amanhã, a educadora Marley Costa da Silva lança o livro “Livre como Pipa”, no Casarão Thomé. A obra nasce de memórias afetivas e propõe uma reflexão sobre a infância, o brincar livre e o contato com a natureza, elementos cada vez mais raros na rotina marcada pelo uso de telas.

Além do lançamento, o evento inclui uma oficina de produção literária infantil, já com vagas preenchidas, evidenciando o interesse do público por experiências que aproximam crianças da criação literária.

O lançamento acontecerá às 14h30min, no Casarão Thomé, que fica na Rua 14 de Julho, nº 3.169, no Bairro São Francisco. A entrada é gratuita.

A escritora Sandra Andrade apresenta o livro “A História de Leninha – A Sucuri do Pantanal”. A narrativa acompanha uma serpente que enfrenta incêndios no Pantanal, abordando temas como sobrevivência, preservação ambiental e biodiversidade. O livro também conta com ilustrações do biólogo Arthur Bellini.

O lançamento será hoje, às 9h, na Escola Municipal Professora Elizabel Maria Gomes Salles, que fica na Rua São Gregório, nº 45, no Bairro Santa Luzia. A entrada também é gratuita.

Lançamentos  Literatura Infantil

“Livre como Pipa” e “A História de Leninha – A Sucuri do Pantanal” são os lançamentos literários infantis deste fim de semana

Teatro

O teatro entra em cena com a Companhia Arte Boa Nova, que apresenta uma adaptação do clássico “Pinóquio” no Teatro Allan Kardec.

O espetáculo mistura humor, música e emoção para contar a jornada do menino de madeira, abordando valores como honestidade, amor e responsabilidade. A montagem aposta em linguagem acessível, dialogando com crianças e adultos.

A companhia, com atuação filantrópica, destina a renda para instituições parceiras.

A montagem do clássico infantil acontece neste sábado, às 19h, e no domingo, às 18h. O Teatro Allan Kardec fica na Avenida América, nº 653. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial www.arteboanova.com.br e pelo telefone (67) 3029-0357.

 

 

Shows

Expogrande  Sertanejo

Daniel e Gusttavo Lima se apresentam neste fim de semana na Expogrande

A música é um dos grandes destaques da agenda, com eventos de grande porte e apresentações gratuitas.

A Expogrande 2026 segue até o dia 19, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, reunindo shows nacionais de artistas como Gusttavo Lima, hoje, e Daniel, amanhã. A feira é considerada uma das maiores do agronegócio no País e combina entretenimento, negócios e cultura. Os shows acontecem a partir das 18h, e as demais atividades, a partir das 14h.

O Parque de Exposições Laucídio Coelho fica na Rua Américo Carlos da Costa, nº 320. Os ingressos podem ser adquiridos pelas plataformas Blacktag e Q2 Ingressos.

Outro destaque é a 18ª Mostra Sul-Mato-Grossense de Dança do Ventre, reunindo 169 bailarinos e convidados nacionais. A abertura do evento fica por conta da Orquestra Jovem da Fundação Barbosa Rodrigues.

O evento será amanhã, às 19h30min, no Teatro da UEMS, que fica na Avenida Dom Antônio Barbosa, nº 4.155. A entrada é gratuita.

ARTE

A exposição “O Grito que Ecoa” ocupa a Galeria Wega Nery, no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

A mostra reúne 14 artistas mulheres e aborda temas como feminicídio, violência de gênero e memória, utilizando linguagens como pintura, instalação e arte têxtil. A proposta é transformar a arte em instrumento de denúncia e reflexão.

A abertura da mostra acontecerá hoje, às 19h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo (Galeria Wega Nery). Entrada gratuita.

FEIRA CRIATIVA

A 2ª Feira de Cerâmica acontece no Bourbon Café, reunindo 11 ateliês e destacando a produção artesanal contemporânea.

O evento também conta com apresentação musical do grupo El Trio, criando uma experiência que integra arte, gastronomia e convivência.

A feira será neste sábado, das 15h às 19h, no Bourbon Café, que fica na Rua Amazonas, nº 1.080. A entrada será gratuita.

AÇÃO SOLIDÁRIA

Unindo esporte e solidariedade, o evento Patas em Jogo acontece no Sindicato dos Bancários, com arrecadação destinada a protetores e instituições que atuam com animais abandonados.

A programação inclui competições esportivas, shows, bazar e praça de alimentação, promovendo um ambiente familiar e engajado.

O evento acontecerá neste sábado e no dia 18, das 8h às 19h. O Sindicato dos Bancários está localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 2.652. A entrada custa R$ 20 ou 1 quilo de ração.

cultura árabe

Mostra Sul-mato-grossense de Dança do Ventre reúne 169 artistas em show gratuito na UEMS

Evento que exalta a cultura árabe chega à 18ª edição com apresentação, convidados nacionais e abertura inédita com orquestra ao vivo da Fundação Barbosa Rodrigues

09/04/2026 08h40

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Montagem

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A cultura árabe e a força da dança do ventre ganham destaque em Campo Grande neste fim de semana com a realização da 18ª Mostra Sul-mato-grossense de Dança do Ventre.

O evento, que já se consolidou como o maior do segmento no Estado, acontece neste sábado, a partir das 19h30min, no Teatro da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), com entrada gratuita e programação aberta ao público.

Nidal Abdul, que há 20 anos realiza a Mostra Sul-mato-grossense de Dança do Ventre - Foto: Divulgação

Criada em 2006 pelo estúdio Nidal Abdul, a mostra nasceu com o propósito de difundir a arte da dança do ventre e promover o intercâmbio cultural por meio da música e das tradições árabes. Ao longo dos anos, o projeto cresceu, ganhou novos formatos e hoje é sediado pelo Instituto Dança da Vida Nidal Abdul.

Em sua 18ª edição, o evento reúne 169 bailarinas e bailarinos de diferentes cidades do Estado, além de convidados nacionais com repercussão internacional. A proposta segue a mesma: democratizar o acesso à arte e valorizar a dança do ventre como expressão cultural e artística.

Entre os destaques da programação estão os convidados especiais Esmeralda Colabone, Teo Versiani e Bruna Nassif, nomes reconhecidos no cenário da dança árabe no Brasil e com projeção fora do País.

A realização conta com o apoio de instituições como a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e o Sesc MS.

ABERTURA 

Outro momento aguardado da noite será a abertura oficial, que contará com um número inédito apresentado pela Orquestra da Fundação Barbosa Rodrigues. A participação do grupo promete unir música ao vivo e dança em uma performance que celebra a diversidade cultural e a integração entre diferentes linguagens artísticas.

Abertura do show será por conta da Orquestra Jovem da Fundação Barbosa Rodrigues - Marcelo Victor/Arquivo Correio do Estado

A Fundação Barbosa Rodrigues, responsável pela orquestra, é uma instituição privada sem fins lucrativos fundada em 1982.

Reconhecida como Ponto de Cultura e declarada de utilidade pública desde 1983, a fundação atua há mais de quatro décadas com projetos gratuitos voltados à educação, à cultura e ao desenvolvimento comunitário.

Seu trabalho atende crianças, adolescentes, educadores e famílias, com foco no fortalecimento de vínculos sociais e na ampliação do acesso ao conhecimento.

GRUPOS PARTICIPANTES

A mostra também reúne diversos grupos e companhias de dança de diferentes municípios de Mato Grosso do Sul.

Entre os participantes estão o Grupo Mahila, Rúkan Percussão, As Sultanas, Raks El Geber, Grupo Isa Yasmin de Dança Cigana, Cia Giovanna Faraash, Grupo Paloma Caroline, Grupo Jacy Brasileiro (de Dourados), Pamela Dourado de Danças Árabes (de Três Lagoas), Grupo Ana Flávia Royer (de Nova Andradina) e Grupo Hana Aysha, entre outros.

WORKSHOPS

Além das apresentações, a Mostra Sul-mato-grossense de Dança do Ventre se estende por três dias, com a oferta de cursos e atividades formativas para aprendizes da modalidade.

As inscrições para essas oficinas têm um caráter solidário e ocorrem mediante a doação de cobertores para a campanha “Seu Abraço Aquece”.

>> Serviço

18ª Mostra Sul-mato-grossense de Dança do Ventre

Data: sábado.
Horário: às 19h30min.
Local: Teatro da UEMS –  Av. Dom Antônio Barbosa, nº 4.155. Entrada gratuita.

A recomendação é chegar com antecedência para garantir lugar e aproveitar cada momento dessa celebração cultural que promete encantar o público com a beleza e a riqueza da dança do ventre.

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Atrações musicais

Feira agropecuária começa hoje com show gratuito de Zezé Di Camargo

Feira agropecuária em Campo Grande une tradição, inovação e grandes shows nacionais em uma programação que promete atrair milhares de visitantes

09/04/2026 08h30

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Show gratuito de Zezé Di Camargo abre programação musical do evento

Show gratuito de Zezé Di Camargo abre programação musical do evento Reprodução

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A 86ª edição da Expogrande chega com uma agenda repleta de shows este ano. Realizada até o dia 19, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, a feira inicia hoje com Zezé Di Camargo comandando a abertura musical do evento.

Com o tema “O futuro do agro está aqui”, a programação combina tradição rural, inovação tecnológica e uma agenda cultural de peso, que inclui shows com grandes nomes da música brasileira, eventos sociais tradicionais e experiências voltadas para toda a família.

A expectativa da Acrissul é superar os números da edição anterior, que movimentou mais de R$ 641 milhões e reuniu mais de 125 mil visitantes.

SHOWS NACIONAIS

A programação musical da Expogrande 2026 é, sem dúvida, um dos principais atrativos do evento. Apostando em artistas consagrados e com forte apelo popular, a feira transforma a arena do parque em um grande palco de entretenimento, reunindo milhares de pessoas a cada noite de show.

A abertura será marcada por um show especial e gratuito de Zezé Di Camargo. Ícone da música sertaneja, o artista deve apresentar um repertório repleto de clássicos que marcaram gerações, além de sucessos de sua carreira solo.

Amanhã é a vez de Gusttavo Lima subir ao palco. Conhecido por megaproduções e apresentações energéticas, o cantor promete um espetáculo grandioso, com estrutura de luz, som e efeitos visuais que costumam transformar seus shows em verdadeiros eventos dentro do evento. No repertório, hits que dominam as plataformas digitais e o rádio.

No sábado, quem assume a arena é Daniel. Com uma carreira consolidada e marcada por romantismo e tradição, o artista oferece um contraste interessante dentro da programação, trazendo um show mais intimista e nostálgico, que costuma agradar diferentes faixas etárias.

Após alguns dias dedicados às atividades técnicas e agropecuárias, os shows retornam no dia 17 com a dupla Diego & Victor Hugo. Representantes da nova geração do sertanejo, os artistas têm se destacado por composições modernas e letras que rapidamente se tornam virais, especialmente entre o público jovem.

Um dos momentos mais aguardados da programação acontece no dia 18, com o show de Luan Santana. Dono de uma das carreiras mais sólidas do sertanejo contemporâneo, o cantor é conhecido por apresentações que combinam tecnologia, cenografia e forte interação com o público.

Show gratuito de Zezé Di Camargo abre programação musical do eventoLuan Santana volta à terra natal com um dos shows mais esperados da programação - Foto: Reprodução

A expectativa é de casa cheia, com fãs vindos de diferentes cidades e até de estados vizinhos.

Encerrando a agenda musical, no dia 20, o público poderá curtir o show de Thiaguinho. Referência no pagode nacional, o artista entra na lista ampliando a diversidade musical do evento e mantendo o público engajado na véspera de feriado.

Show gratuito de Zezé Di Camargo abre programação musical do eventoThiaguinho encerra a programação da Expogrande com show no dia 20 - Foto: Reprodução

EXPERIÊNCIAS PREMIUM

Para acompanhar o crescimento da programação musical, a Expogrande também investe em diferentes formatos de acesso aos shows. Além da arena tradicional, o público poderá optar por espaços exclusivos como camarotes, bangalôs, suítes e áreas empresariais.

Entre os destaques está o Camarote Experience, que oferece serviços open bar e open food, proporcionando uma experiência diferenciada para quem busca conforto e exclusividade.

BAILE DO FAZENDEIRO

Além dos shows nacionais, a programação cultural da Expogrande preserva tradições importantes. O Baile do Fazendeiro, realizado no dia 11, segue como um dos eventos mais emblemáticos da feira.

Conhecido também como Baile do Grito, o evento reúne música regional e dança, com apresentações dos grupos Canto da Terra e Trem Pantaneiro, além da dupla Victor Gregório e Marco Aurélio. Ritmos como polca, chamamé, xote e vanerão garantem uma noite animada e carregada de identidade cultural.

EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

A Expogrande 2026 também aposta em experiências que vão além do entretenimento musical. A Fazendinha Acrissul, por exemplo, surge como um espaço educativo que aproxima o público urbano da realidade rural.

Com minianimais e plantações de culturas típicas, o ambiente permite que visitantes, especialmente crianças e estudantes, tenham contato direto com práticas do campo. A iniciativa ganha ainda mais relevância ao se tornar permanente no parque.

Outro ponto de destaque é o pavilhão tecnológico, que reúne cerca de 40 startups de todo o Brasil. 

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

A agenda da Expogrande inclui ainda palestras, fóruns e encontros que discutem o futuro do agronegócio. Entre eles, o Fórum LIDE Agro, que reúne lideranças políticas e empresariais para debater temas estratégicos do setor.

Eventos como o Encontro Precoce e palestras sobre reforma tributária também ampliam o caráter multidisciplinar da feira, tornando-a um espaço de troca de conhecimento e networking.

ESTRUTURA 

A organização também investe em melhorias estruturais e ações de inclusão. Um dos destaques é a criação de salas de acolhimento sensorial para pessoas neurodivergentes, iniciativa inédita na história do evento.

O acesso ao parque exige cadastro prévio, medida que busca otimizar a entrada do público e evitar filas. A entrada será gratuita na maioria dos dias, com cobrança de R$ 20 apenas em horários específicos.

>> Serviço

Expogrande 2026

Datas: de 9 a 19 de abril.
Horário: shows a partir das 18h e demais atividades a partir das 14h.
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho (Rua Américo Carlos da Costa, nº 320).

Os ingressos para os shows podem ser adquiridos em plataformas como Blacktag e Q2 Ingressos. Para reservas de bangalôs, suítes e mesas, a organização disponibiliza o WhatsApp (67) 98113-3736.

O cadastro prévio das atividades da exposição deve ser feito pelo site www.acrissul.com.br.

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