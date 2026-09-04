Fim de semana tem teatro, Sabores do Cerrado, exposição, música, feira e muito mais - Divulgação

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A programação cultural deste mês começa com uma agenda movimentada em Campo Grande, reunindo artes cênicas, exposições, gastronomia, feiras, manifestações populares e atividades para toda a família. Entre os destaques estão espetáculos gratuitos do Palco Giratório, uma exposição dedicada à flora sul-mato-grossense e a Feira Borogodó, celebrando as diferentes nacionalidades que formaram a identidade do Estado.

SESC

A 2ª Mostra Palco Giratório Sesc MS entra em sua reta final com atrações gratuitas entre hoje e amanhã no Sesc Teatro Prosa.

Hoje, às 19h, o público poderá assistir a “A Maçã”, do artista William Seven, de São Paulo. A montagem acompanha Nicolau Souberdes, um antigo artista que, após perder o reconhecimento do público, passa a enfrentar confusão, desorientação e perdas repentinas de memória provocadas pelo Alzheimer.

Utilizando recursos de magia e uma linguagem lúdica, o espetáculo propõe uma reflexão sobre os impactos da doença e os desafios enfrentados no cotidiano. A classificação é livre.

Encerrando a programação da semana, amanhã, às 16h, será apresentado “Infinito”, da Márcio Fidelis Cia. de Dança, da Bahia. Voltado ao público infantojuvenil, o espetáculo acompanha Tayó, um menino profundamente ligado à avó que, após a morte dela, inicia uma jornada marcada por memórias e descobertas.

A narrativa incorpora referências da cultura afro-brasileira e da cosmogonia yorubá-nagô para abordar ancestralidade, espiritualidade e a compreensão da morte como parte de um ciclo que conecta vivos e antepassados.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela plataforma Sympla.

FLORES E ARTE

ARTE Exposição - “Florarium: Do Nativo ao Endêmico” reúne 20 artistas e entusiastas da botânica sul-mato-grossense na Casa de Cultura

Foto: Divulgação

Hoje, a exposição independente “Florarium: do Nativo ao Endêmico” reúne 20 artistas e entusiastas da botânica sul-mato-grossense em uma celebração à flora local.

A abertura acontece às 19h, na Casa de Cultura, e marca o início da visitação gratuita durante o mês da primavera. A mostra também presta homenagem ao ipê-amarelo, uma das árvores mais emblemáticas da paisagem regional.

Com curadoria coletiva dos artistas Addi, Bejona e Lumar, a exposição propõe um olhar sobre as belezas do Cerrado, do Pantanal e da Mata Atlântica, biomas que compõem a biodiversidade de Mato Grosso do Sul.

A principal obra da mostra é formada por representações de flores nativas e endêmicas produzidas com técnica aquarelável sobre tecido. O grande painel foi construído de forma coletiva por artistas de diferentes estilos e linguagens, reforçando a ideia de colaboração presente também no funcionamento da natureza.

Além das obras visuais, a programação inclui contribuições de artistas botânicos de outros estados, aproximando arte e pesquisa científica.

A experiência também envolverá os sentidos por meio de vídeo mapping interativo e do show musical “A Partilha da Miragem, Sementes do Som, Mistérios da Luz”, de Jorge Aluvaiá.

Para Addi, que também assina a produção do evento, a exposição pretende ir além da contemplação estética.

“A exposição não é apenas para gravar a flora regional na mente dos visitantes pelas pinturas, mas também promove reflexões sobre a conservação e alerta sobre o efeito da presença humana nesses ambientes”, afirma.

SEMANA DO CERRADO

A biodiversidade do bioma ganha outro tipo de homenagem a partir de hoje. A Semana do Cerrado reúne chefs e restaurantes de Brasília, Goiânia, Campo Grande e São Jorge, na Chapada dos Veadeiros, para criar menus inspirados nos sabores e nas memórias da região.

A ação segue até o dia 13 e antecede o Dia Nacional do Cerrado, celebrado no dia 11.

GASTRONOMIA Semana do Cerrado - Evento reúne chefs e restaurantes de Brasília, Goiânia, Campo Grande e São Jorge, na Chapada dos Veadeiros, para criar menus inspirados nos sabores e nas memórias da região

Foto: Divulgação

Em vez de um cardápio único, a proposta aposta nas diferenças gastronômicas entre os territórios. Cada restaurante participante criou uma entrada e um prato principal utilizando ingredientes como pequi, baru, cagaita, cajuzinho-do-cerrado, pimenta-de-macaco e maxixe.

Em Campo Grande, o Território Ristorante representa Mato Grosso do Sul com uma combinação de ingredientes regionais e técnicas da cozinha contemporânea.

A entrada é uma bruschetta de queijo regional maturado e presunto de porco-canastra. Como prato principal, o chef Fábio Hasegawa apresenta ravioli de linguiça sertaneja com brodo de milho, pangrattato de baru e azeite de manjericão e erva-doce.

O menu especial custa R$ 99 e será servido exclusivamente no almoço.

FEIRA

A diversidade cultural sul-mato-grossense será o tema central da 27ª edição da Feira Borogodó, neste domingo, na Praça Coophafé.

Das 9h às 15h, o evento realiza o Encontro das Nações Sul-Mato-Grossenses, reunindo cerca de 300 expositores, apresentações culturais, gastronomia, artesanato, atividades para famílias e adoção consciente de animais.

Árabes, paraguaios, japoneses, negros, indígenas, bolivianos e migrantes de diferentes regiões brasileiras estarão representados na programação artística e cultural.

As apresentações começam às 10h15min com o Studio Nidal Abdul, que leva ao palco dança do ventre e referências da cultura árabe. Às 11h, Paulo e Sérgio Arguelo apresentam chamamé e música regional, destacando a influência paraguaia e fronteiriça.

Às 11h45min, o Raiden Daiko apresenta o taikô, tradicional arte dos tambores japoneses. O encerramento fica por conta do grupo Nó na Madeira, que sobe ao palco às 13h30min com samba de raiz.

A gastronomia também será um dos destaques com a final do Trevo Veggie Festival, competição dedicada à culinária vegana e vegetariana. Vinte visitantes poderão participar como jurados populares após inscrição gratuita realizada durante a feira.

SHOPPING

Entre as atrações do Shopping Campo Grande está a Expo Índia e Países Convidados, feira gratuita que reúne decoração, tapetes, acessórios, roupas, perfumes, doces, artigos místicos e outros produtos inspirados em tradições orientais.

A programação inclui ainda opções para quem prefere aproveitar o feriado no cinema, com títulos como a comédia nacional “Minha Melhor Amiga”, estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, além do filme-concerto “Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris” e do drama “Pressão”.

Para as crianças e famílias, o shopping mantém atrações como a Yupp Play e a Yupp Experience, espaço que reúne trampolins, street basquete, campos de futebol interativos, brinquedos infláveis, fliperama, carrossel e áreas infantis.

Entre os destaques estão ainda seis réplicas de dinossauros gigantes, transformando o passeio do feriadão em uma experiência que mistura brincadeira, aventura e imaginação.

Já o Shopping Bosque dos Ipês inicia este mês ampliando sua programação de lazer, cultura e entretenimento. Entre as novidades está o Parque da Galinha Pintadinha, que estreia hoje, na Praça Central, e permanece no shopping até 24 de outubro.

Outra atração em temporada é o Original Game, experiência baseada na interação entre as pessoas e formada por desafios cognitivos, físicos e socioemocionais. A programação é voltada para públicos de 6 anos a 80 anos e segue até 12 de outubro.

A agenda cultural também continua com o Teatro no Bosque, que promove apresentações gratuitas todos os domingos, às 16h, com histórias diferentes a cada semana.