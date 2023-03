Fim de semana terá hip-hop, cinema nacional e teatro

Contemplado pelo FIC, projeto do DJ TGB reúne o anfitrião com a turma do Rockers Sound System na Esplanada Ferroviária, a partir das 16h deste domingo, com muito dub, reggae, toast, acid-jazz e rap - REPRODUÇÃO facebook

Além de ser sinônimo de caminhonete, a palavra picape, que deriva do inglês pick-up, também significa toca-discos. O termo é muito utilizado principalmente no universo dos DJs, das pistas de dança, dos sound systems e da cultura hip-hop.

Feitas as devidas explicações, agora é só passar os olhos na agenda cultural deste fim de semana e escolher o seu destino para acelerar na curtição.

Ao menos duas baladas bem cotadas prometem atualizar quem busca diversão na música de artistas que fazem a festa a partir do som produzido pelo leitor elétrico de discos de vinil, que transforma as vibrações acústicas gravadas em tensões elétricas correspondentes.

Ou seja, baladas para quem gosta do som da turma das picapes, ou dos notebooks, já bastante utilizados há algum tempo.

HIP-HOP NIGHT

Um dos eventos é a Hip-Hop Night, hoje, a partir das 22h, no Barcelona Pub. Anunciada como a primeira noite de hip-hop do pub, a festa terá quatro atrações musicais. Além da cantora SoulRa, de Dourados, que promete “tombar a boate” com o seu R&B, a casa recebe DJ Chico, Veloster e RCR.

O Barcelona Pub fica na Rua José Eduardo Rolim, nº 201, Chácara Cachoeira. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, por R$ 20 (compra antecipada) mais R$ 2,50 de taxa de conveniência.

TGB CONVIDA

Outro evento de destaque para se ligar no que uma picape é capaz é a festa a céu aberto pilotada pelo DJ TGB, com acesso gratuito, na Esplanada Ferroviária, neste domingo, a partir das 16h. Trata-se do projeto DJ TGB Convida nas Praças, para o qual o anfitrião escalou, desta vez, o Rockers Sound System.

Em atividade desde 2008, o combo de dub-reggae e outros ritmos jamaicanos costuma unir diferentes tribos em um só balanço quando põe as picapes para rodar e anunciou que, para a apresentação deste domingo, vai levar a sua aparelhagem (literalmente o sound system, em português) completa.

O projeto do DJ TGB foi contemplado com recursos do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC-MS).

QUEM ESCREVEU?

Na Casa de Ensaio, o Grupo Casa segue, até domingo, em temporada de estreia de “As Preciosas”. O espetáculo teatral, dirigido por Ligia Prieto, põe em cena as atrizes Lívia Lopes, Renata Cáceres e Kelly Figueiredo, respectivamente, como as personagens Eva, Madalena e Luci.

Baseado no livro “Na Companhia de Bela”, de Susana Ventura, Cassia Leslie e Roberta Asse, o enredo da peça apresenta três funcionárias de uma grande máquina de feição arcaica – amparada, no fundo do palco, por uma imagem da Terra projetada em vídeo – na batalha para “sincronizar a consciência humana com o período cronológico histórico”.

Por trás da fabulação da dramaturgia, também assinada por Ligia, o texto original resgata a autoria de vários contos de fada dos séculos 17 e 18 para as suas verdadeiras escritoras, a exemplo da Madame Leprince de Beaumont (1711-1776) e de Gabrielle-Suzanne de Villeneuve (1695-1755), francesas que legaram o clássico “A Bela e a Fera”.

A montagem não se esquiva de informações do retrospecto histórico de séculos.

Mas procura ir além do factual na trama que enreda as três jovens atrizes, mais experimentadas nas linguagens da dança e do circo do que no teatro dramático, em torno da estrutura de cinco metros feita de andaimes e “equipada” com ampulhetas, manivelas e um telescópio.

“Essa máquina emperra toda hora e elas precisam encontrar saída, e é o que a gente vive hoje. A gente está em uma máquina velha na humanidade, repetindo as mesmas coisas, e não consegue encontrar saída que, de fato, resolva os problemas que o feminismo e todos os outros lugares de questionamentos sociais enfrentam. A máquina é a quarta atriz, esse quarto elemento em cena que conta a história junto”, crava Ligia.

“As Preciosas” é uma montagem que integra o projeto Mulheres em Cena – Manutenção do Grupo Casa, contemplada pelo Fomteatro 2021, da Prefeitura de Campo Grande, e fica em cartaz até domingo, com duas sessões diárias, às 19h e às 20h30min. A Casa de Ensaio fica na Rua Visconde Taunay, nº 203, Amambai.

Os ingressos, a R$ 20 (inteira), estão disponíveis pelo Sympla. As apresentações contarão com intérprete de libras e 10% dos ingressos são destinados a pessoas surdas. Outros 10%, como contrapartida contratual, são destinados à Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande.

NO TEATRO DO MUNDO

Na Estação Cultural Teatro do Mundo (Rua Barão de Melgaço, nº 177, Centro), segue em cartaz a peça “Como Nascem as Estrelas”, solo escrito e interpretado por Laura Santoro, sob a direção da mesma.

Estreia de Laura nos palcos, a montagem revela uma atriz (e dramaturga) promissora, que instiga a plateia com sua agilidade na movimentação de palco e a serviço de uma dicção febril, verborrágica e exasperante a dar conta dos medos e das ambições em torno do desejo de se tornar uma estrela, no espelhamento com Glauce Rocha (1930-1971), para muitos a maior figura do teatro brasileiro a ter nascido em Campo Grande.

“Uma mulher que se descobre atriz na terra de Glauce Rocha. Entre felicidades e angústias, como se manter firme na carreira artística? Na busca por alguma resposta, ela encontra-se com Clarice Lispector, outra importante referência. No fim, todas se misturam, Laura, Clarice, Glauce”, diz a sinopse do espetáculo.

De quinta-feira a domingo, até 2 de abril, sempre às 20h. Ingressos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia e lista amiga). Reservas: (67) 99696-9774.

COCAÍNA E COMÉDIA

“John Wick 4”, “Pânico 6”, “Creed 3”, “Gato de Botas 2” e por aí vai. Blockbusters hollywoodianos que estrearam há semanas permanecem em cartaz nas salas de cinema dos shopping centers da Capital. Uma das poucas novidades é a comédia brasileira “La Situación”, com direção de Tomas Portella.

Confira a sinopse: “Ana, uma mulher que está infeliz com a vida pessoal e profissional, é surpreendida com a notícia de que tem direito à herança da avó que morava na Argentina. Ela decide embarcar junto da amiga Letícia, que também está insatisfeita com sua vida de mãe de família, e de sua prima excêntrica Yovanka. Quando chegam lá, até descobrirem que é uma fazenda de produção de cocaína, elas passam por uma sequência de perrengues e de situações perigosas e ao mesmo tempo hilárias, ao se envolverem, sem saber, com traficantes locais”.

No elenco, entre outros nomes, estão Natália Lage, Júlia Rabello, Thati Lopes e Dudu Azevedo.

