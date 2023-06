Fim de semana vai de festa para padroeira a espetáculo místico

A atriz italiana Surya Marielle apresenta o espetáculo solo hoje, às 19h, no Sesc Cultura; amanhã, às 9h30min, a artista ministra a oficina "Oráculo Do Rito au Teatro", no mesmo local - DIVULGAÇÃO

Até o dia 2 de julho, o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, realiza a 6ª Festa da Padroeira, em comemoração ao Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (27 de junho), nesta terça-feira.

Além da maratona de missas com pregadores convidados, peregrinações – por exemplo, de motociclistas, idosos, desempregados e até das Forças Armadas –, novenas e confissões, a celebração conta diariamente, das 18h às 22h30min, com o seu lado profano, a chamada festa social, que oferece praça da alimentação e atrações musicais. Tudo isso a partir de hoje.

Confira os shows programados para este fim de semana: Duda Marques e Olavo Netto (hoje), Matheus Martins e O Baile do Regis, com Regis Azevedo (amanhã), e as duplas Luizão dos Teclados & Rony Moreno e Augusto & Leandro (domingo). Para a parte social, a Rua Amando de Oliveira, ao lado do santuário, será interditada até seu encontro com a Avenida Afonso Pena.

Esta é a primeira vez que a festa acontece desde que ganhou o reconhecimento do papa Francisco, em agosto de 2022. O tema da festa neste ano – “Maria, ajudai-nos a viver a alegria da santidade!” – antecipa o espírito de celebração da paróquia. Uma rifa vai ofertar um automóvel SUV C4 Cactus 1.6 Live Automático para quem tiver o número premiado.

MULTICULTURAL

Em sua segunda edição, neste sábado, a partir das 19h, com entrada gratuita e contribuição espontânea, o Sarau Multicultural mobiliza uma programação repleta de atrações, envolvendo teatro, poesia, música, histórias, gastronomia, circo, cinema e artesanato, além de diversos expositores e apresentações das turmas de teatro e circo do Ateliê Ramona Rodrigues, onde o evento é realizado.

Haverá contação de histórias com Larissa Lopes, música infantil com Maria Rita Gonçalves, exibição dos videoclipes da Banda Santo de Casa, recitação de poesias com Sílvio Santana e Isac Zampieri, performance circense com a Cia. Apoema e encerramento com a banda Beca & Gaia Arte.

Na feirinha do sarau, marcarão presença expositores como Alexandra Camilo, Antônia Hanemaann, Chapelaria do Ambrósio, Coletivo Madre Louca, Fabrício Ilustrador, Guido Drumond, Índia Kokedama, Maria do Céu, Peewaybe, Rafiusk Libraria – Sebo Itinerante e Wilson Motta. Bebidas, doces e salgados também estarão à venda.

O ateliê, segundo Ramona Rodrigues “é um espaço alternativo que trabalha em parceria com artistas. É muito importante a participação da comunidade em geral, pois sobrevivemos a uma pandemia e agora estamos nos reestruturando. Contamos com a presença de todos vocês”.

O endereço é na Rua 14 de Julho, nº 1.431, Casa 3, Centro. Mais informações pelo Instagram @atelieramonarodrigues ou ainda pelo telefone

(67) 99903-3550.

“SIBILA”

A atriz italiana Surya Marielle faz hoje, no Sesc Cultura, às 19h, a terceira e última apresentação autoral de “Sibila – O Mistério das Coisas”. Trata-se de um espetáculo solo, “ritualístico e simbólico”, que recupera o mito de Sibila por meio da voz, do olhar e da movimentação performática.

A artista italiana esculpe camadas de silêncios, densidades e enigmas no espaço cênico, buscando atmosferas de atravessamentos afetivos, êxtases e empatia, para capturar o lado emocional e reflexivo do público.

“É um monólogo quase sem palavras, no qual teatro e dança se misturam para dar origem a uma cena acessível e cheia de força ancestral feminina. Um espetáculo simbólico e ritualístico, que mexe com emoções e percepções que estão encerradas no inconsciente de cada um de nós. Sibila ou Pitonisa era o nome dado às sacerdotisas que tinham o dom premonitório da profecia e o conhecimento do futuro”, diz a sinopse.

“Ligadas aos oráculos da Grécia Antiga, potentes intermediárias entre o céu e a terra, eram as depositárias da revelação divina, capazes de se comunicar com as camadas mais sagradas da natureza e de transmitir aos mortais as suas mensagens cifradas. Sibilla, do mundo da memória, progenitora mítica. Para traçar suas origens, é necessário voltar às raízes do mito, até aquele mundo de desejos e medos humanos”, finaliza o texto.

Marielle realiza, na manhã de sábado, a partir das 9h30min, a oficina “Oráculo – Dito au Teatro”. Para participar, é preciso ter ao menos 16 anos.

TGR CIRCULA

Depois da peça “Do Jeito que É Hoje em Dia”, na comunidade de Taboco, ontem, o Teatral Grupo de Risco (TGR) apresenta mais uma montagem hoje, em outro distrito do município de Corguinho, a 100 km de Campo Grande.

“A Princesa Engasgada” será encenada às 10h, na Associação Quilombola Rural Furnas de Boa Sorte. Após a apresentação, sob a condução de Romilda Pizani, será realizada a roda de conversa “Negrarte – O Povo Negro na Arte”.

A programação faz parte do projeto TGR Entre Furnas e Distritos, realizado com recursos do Fundo de Investimentos Culturais de MS (FIC-MS), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e do governo do Estado. Dois distritos de Campo Grande – Anhanduí e Rochedinho – também estão inclusos no roteiro.

“Revolução” (de Augusto Boal), “Guardiões” e “Navegantes” (ambos de Lú Bigattão) são os outros espetáculos que serão apresentados na turnê do TGR pelas localidades.

CINEMA

Nas telonas, a comédia “Que Horas Eu Te Pego?”, de Gene Stupnitsky, com Jennifer Lawrence como protagonista, traz a loira no papel de Maddie, uma jovem falida, prestes a perder a casa onde cresceu, que é contratada para namorar Percy (Andrew Barth Feldman), um rapaz de 19 anos introvertido e socialmente desajeitado, que está se preparando para a faculdade. Em versões dubladas e legendadas. Recomendado para maiores de 16 anos.

WANDINHA

O Teatro Glauce Rocha recebe duas montagens infantojuvenis neste domingo. Às 16h, será encenada a produção “Mario & Sonic”. Às 18h, é a vez de “Wandinha – Um Musical de Arrepiar”, com repertório de canções cantadas ao vivo. Ingressos de R$ 40 a R$ 120 pelo site pedrosilvapromocoes.com.br ou no estande do Comper Jardim dos Estados.

Crianças com até 2 anos (ainda no colo dos responsáveis) não pagam. Já as de 2 anos a 12 anos pagam meia. Assinantes do Correio do Estado também têm 50% de desconto na compra de ingressos.